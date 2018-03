“Si tienes el agua y la comida del día ya tienes todo para ser feliz”

Voz 1 00:00 grave graves perder a a una pareja o padece

Voz 1826 00:06 es una enfermedad son motivos para estar tristes y deprimidos tantas cosas necesitamos para ser felices bueno tantas como cuántas nuestro invitado ya les digo aquí para este programa viene a ser como el nuestro referente nuestro psicólogo de cabecera nuestro invitado tiene alguna de esas respuestas muy claras esas esas preguntas y muchas otras cree que la felicidad está al alcance de nuestra mano que depende única y exclusivamente de nosotros lo vuelve vuelve a insistir en en ese mensaje a través de su libro su nuevo libro nada es terrible nada es tan terrible

Voz 2 00:42 es la filosofía de los más fuertes y felices Rafael Santandreu qué tal buenas tardes

Voz 1 00:47 muy bien Roberto encantado de saludarte otro es igualmente cómo estás feliz claro eh fenomenal no hombre y ahora con esta música tan tan buena que me has puesto en este es empieza de haría en en la ciudad cómodo en Podemos

Voz 2 01:03 el exultantes claro oye tan fáciles entonces con una canción a poquito que nos acompañe el tiempo pero depende siempre de nosotros

Voz 1 01:11 efectivamente e eh esto fíjate que ya lo dijo Charles Darwin no me gusta mucho citar soy un enamorado de Charles Darwin con muchos otros no no los yo creo que de los tres grandes científicos de todos los tiempos que el dijo después de todos los viajes que de todas las especies que estudiado fíjate que llegado a la conclusión de que el destino natural normal del del ser humano es ser muy feliz porque fíjate todas las especies lo son

Voz 3 01:42 el libertad viviendo de manera natural y él decía nosotros que estamos en lo más alto de la pirámide evolutiva lo tendríamos que ser también por qué no se evolutivo no tener esa tendencia súper fuerte la felicidad pero cuidado Roberto que él también se preguntaba en aquella época como es que no lo somos su respuesta eh sigo pensando yo pienso que que está que la acertada no el decía porque no vivimos de manera natural pero sí vivimos de manera natural no nos hacemos pajas mentales no nos metemos necesidades absurdas en la cabeza no nos presionamos como locos ser feliz eh estar extasiado porque hace solicito porque me acabas de poner una canción genial ya que te hace feliz día ya te pone súper bien pero es verdad que corregir es que digamos que están mala filosofía de vida que muchas veces no sin Simbad Rafael bilateral

Voz 1826 02:37 me siento aquí a una amiga muy interesada en tu obra también una mujer como nos acaba de decir que en cualquier momento en los que se puede llegar a sentir feliz por ejemplo también gracias al solicito al primer rayo de la primavera o una canción incluso si lo anota Se lograba e imagino que sí que se lo nota porque una lleva a una una libreta un cuaderno para para

Voz 1512 02:56 eso sí bueno y que está muy interesada en tu en tu obra claras que sí sí sí sí Rafael está realmente interesada porque yo he sido muy muy infeliz en algún periodo de mi vida y no veía la salida a ese momento de infelicidad porque cuando uno está ahí no se da cuenta en el rayo de sol de la canción es como si tuviera un velo sobre los ojos pero además piensa que los que tienen el velo son los otros los felices claro yo me gustaría algún consejo por si alguna vez me vuelves a Losa de la inmoralidad a la vida

Voz 3 03:26 bueno puede haber tantos no pero ver se podría resumir muy muy muy rápidamente en que intentes no quejarte de hecho eh esto yo lo decía un gran un gran psicólogo cognitivo yo practico lo que se llama psicología cognitiva o del pensamiento no este psicólogo llamado Alberto Celis para el psicólogo norte americano que él dijo mira todas las neuronas que que tenemos en realidad se pueden resumir en quejas y más quejas fíjate Nos quejamos de es que no tengo pareja no soy un desgraciado no me quejo de de que no tengo pareja de mí mismo por nuestra encontrar no eh nos quejamos de el trabajo que tenemos nos quejamos eh a en en verano cuando hace mucho calor en invierno hace mucho frío yo e himnos argumentar a favor de que de que las cosas van fatal y que somos unos desgraciados que no faltan tantas cosas y es el eje del problema pero sin embargo las personas más fuertes y felices no se queja nunca por argumentan a favor de que en realidad qué es lo que creemos de verdad que más o menos si tienes el agua y la comida el día crío puede ser una persona inmensamente feliz

Voz 1826 04:34 oye pero todo esto se se aprenderse corrige de alguna forma quiero decir el ser especialmente que Gica quejoso eso va con el carácter nacemos así o nacemos y a lo mejor un poquito condicionados pero después lo aprendemos o aprendemos mal en esto

Voz 3 04:48 acaso no fíjate que que si tus te fijas Roberto basado un ahora vamos a un a un jardín de infancia e cualquiera ahí vemos niños de cuatro años bueno los hay más movidos menos movidos más gruñón es menos uniones pero en conjunto los niños son felices si lo que quieren están llenos de energía y tienen un montón de flexibilidad mental no in pelean y al cabo un rato estrangis riendo otra vez no y nosotros somos así todos en realidad no en lo que pasa es que a lo largo de esos años de de de crecimiento y hasta llegar al adultez nos llenamos de lo que nosotros llamamos creencias irracionales no es una mala filosofía de vida no que se resume fíjate en tres súper exigencias tengo que hacerlo todo bien no muy bien y no soy un gusano de la peor especie o esto es súper exigencias hacia uno mismo o no o todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y sino no lo puedo soportar súper exigencias sobre los demás os súper exigencias sobre el mundo no todo debe funcionar perfectamente los trenes llegara a su al tiempo exacto los camareros servir me la comida perfectamente buena y los políticos hacerlo todo bien y si no lo puedo soportar bueno lo

Voz 1826 06:05 los trenes que llegara

Voz 3 06:09 bueno pero sabes qué pasa que que la primera

Voz 1826 06:12 eso no porque además no será así

Voz 3 06:14 en el universo es imperfecto derecho no existe en el universo no debe existir este concepto esa palabra si si se utilizase un lenguaje no existiría esta palabra no las cosas no serán así fíjate que hay muchísima gente alrededor que con las mismas situaciones ostras esta chispeante lleno de energía y otros están me amarrados y eso es porque su diálogo interno e les hace personas con muchas más posibilidades de ser feliz o no

Voz 1512 06:42 Rafael IS todas las neuronas del placer de las que hablas en tu último libro es como les damos vitamina

Voz 3 06:49 eh pues a partir de fíjate yo creo que el antes te comentado quizás un el primer paso para tener una mente saludable que es no quejarse de cosas que no necesitas no quejarse amargamente otras cosas ocuparse de los problemas pero otra cosa es quejarse no pues el segundo paso tiene que ver con lo que me decías obra sobre las neuronas de placer el segundo paso es valorar lo que te rodea estos súper importante no eh pues eso salir por la mañana vas a trabajar vete dando un paseo musical por las mañanas It is valora que os estas respirando aire de igual dentro de unos años ya nos lo hemos cargado y aire ahora es el momento de aprovecharlo ostrás lo que decíamos no la luz los colores la belleza de la gente que va por la calle valorar lo que las posibilidades de de que que si tienes no tienes brazos tienes piernas puedes moverte pues seguramente puedes hacer deporte puedes hacer muchas cosas entonces valorar tus oportunidades valorar la magia de la vida es es una cosa fundamental qué por qué por descuido podríamos hacer en eliminamos esa gran capacidad que tenemos de de saborear las cosas e ir cargando lo que oíamos la bolsa del disfruten

Voz 1826 08:07 a divertir tu vida en disfrute pero a cuantas cosas podemos renunciar porque claro tú te leo según tú no necesitamos casi nada practicamente nada para ser felices no necesitamos ni salud ni dinero ni pareja ni trabajo absolutamente nada podemos renunciar a todo

Voz 3 08:23 sí prácticamente a todo menos al agua y la comida el día Un techo para los días súper chungo salvo eso porque realmente eso sí que son problemas no pero los demás no fíjate que nosotros Roberto vivimos en tenemos la gran suerte de vivir en el primer mundo donde practicamente la el agua está asegurada la comida también tiramos el treinta por ciento de la de la comida que que se produce y se vende todos los días pero no lo valoramos en cambio no nos damos cuenta que una gran parte del mundo no han nacido con esa fortuna no valoramos es esa esa pero claro es cierto que la sociedad de consumo no está ahí y poniendo en tensión no jugando malas pasadas porque nos transmite que necesitamos todas esas cosas necesitamos ser muy guapo que estamos delgados nazis mira fíjate que yo creo que vivimos en la etapa de la humanidad donde no donde más nos auto exigimos no si comparas con nuestros abuelos que no hace tanto tiempo setenta años porque fíjate qué diferencia de autoexigencia es tan brutales mira nosotros ahora tú para salir a la calle tienes que tener un mínimo de estudios yo comprar con nuestros abuelos que por cierto la mayoría no sabía inscribir tener muchos estudios estar delgado estar en forma tener una casa bastante bonita y elegante el comparamos nuestros abuelos tú mismo ser bastante elegante el extrovertido tener muchos amigos haber viajado si tú dices que no has salido de tu provincia te miran fatal no no no ligas ni de coña etc etc etcétera Ya cuidado porque no con un cumplas alguna de estas cosas eres un friki

Voz 1826 10:04 no nos centrista franquear imprescindible ya lo he dicho muchas veces que no es absurdo como tú señalas aquí y en otros libros no es nada de eso pero sí que es cierto que renunciar a alguna de esas alguno de esos epígrafes que estamos ahora enumerando sí que es ir un poco en contra de la moción no

Voz 3 10:23 sí pero dejar entre alguna puntualización tienes razón porque se trata de una renuncia mental de una una renuncia de facto es es si la vida te hace renunciar renuncias con tranquilidad por ejemplo imagínate que te deja la parejas a lo que nos pasado todos alguna vez en la vida aunque eso ferias incluso a mí caso varias por ejemplo hay escucha eh y te sientes fatal no el mundo se te ha acabado o no jamás volverás a ser feliz no menos mal que el Kabul tiempo normalmente sobrepasa no estas creencias pero la renuncia mentales es que te descuenta que en realidad tú necesitado eso con eso quiero decir que esté mal estado hay tener pareja pero si no la tienes también puede ser inmensamente feliz además es muy curioso porque el la vida Tetra además que hacer renunciar por narices en ese momento pero tú tienes que darte cuenta de que en realidad no es una renuncia tan difícil porque en realidad nunca las necesitado mira cuando haces así pasó un fenómeno maravilloso que es que que por ahí hay un refrán que dice que cuando se cierra una puerta se abre otra hubo otras muchas es cierto ex se abren otras nuevas posibilidades si estás soltero tienes otras posibilidades increíbles de viajar más con tus amigos tienes más tiempo para estudiar para ligar si abres tu mente paralizó

Voz 1826 11:46 a tener otra pareja que igual te va a dejar

Voz 3 11:48 sí o muchas otras que una o ninguna ir a la India cero el proyecto es decir existen mil cincuenta mil posibilidades pero el problema está en que nosotros secamos con una presunta carencia y entonces no vemos la cantidad de posibilidades que tenemos a nuestro alrededor y esto es un poco el el juego habitual de la de la neurosis del hombre el siglo XXI encontrar carencias por todas las partes en vez de la abundancia en la que viven

Voz 1512 12:14 Rafael entre estas renuncias que nos proponía antes y esta sublimación de la muerte vio yo como una mezcla entre San Francisco Assis y San Agustín se Roberto tú que es reconocido Harris estaba pensando

Voz 1826 12:26 antes no estaban sí sí sí estaba también rondando por aquí por la cabeza al un concepto que tiene que ver mucho con esta semana y es la el de la es de la resignación cristiana no porque claro en ocasiones cuando te estabas escuchando es que podemos renunciar a esto adopta pues tiene algo de eso no él él bueno con lo mínimo si aceptar la vida destino tal y como nos venga

Voz 3 12:50 claro fíjate que que yo no sois especialmente creyente católica ni nada de eso no pero sin embargo has mencionado alguien que yo creo que es para mí sí que son referente que San Francisco de Asís porque este tipo eh eh dicen que al final de su vida dijo la siguiente frase cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito las necesito muy poco además era un cachondo porque hacía un juego de palabras que me parece muy bonito bueno pues yo estoy seguro que ese tipo era muy fuerte y muy feliz porque con esa cuando por la vida vas tan ligero de equipaje he ocurre ese milagro de que disponen este muchísimas cosas pero al mismo tiempo no necesitas nada paradójicamente cuidado eh esto te predispone de arma paradójicamente para conseguir más cosas porque sin miedos con alegría en el cuerpo sin quejas curiosamente estas mucho más dotado para alcanzar cosas muy hermosa

Voz 1826 13:50 somos nosotros y es el entorno también quiero decir es lo que nos rodea no hace no hace mucho lo que pasa que no recuerdo si estaba no creo que no no vino ese día no era era un jueves cuando tuvimos aquí a a a un director de cine el ha hecho la la peligro lo ha hecho además con sus medios con algún dron con el auxilio técnico el mínimo el el imprescindible para poder rodar los cien días que ha estado perdido en una cabaña en los Picos de Europa en un en un parque natural entonces sólo tenía contacto pero contacto que no podía ser nunca visual con una campaña una cabaña auxiliar donde le iba a a recoger su hijo parte del material que había rodado por lo tanto el estudio haya con con el mismo con él mismo en algunas gallinas con un caballo que tenía Durán de esos cien días acabó echando mucho de menos a la familia pero con la reflexión de que pensaba que iba a echar de menos muchas cosas y conforme iban pasando los días en sabía que todavía podía prescindir de muchas más de las que tenía pero claro esos cien días estaba en ese entorno donde no existía nada de era José día acceso con la matriculación días de soledad en esos cien días el no tuvo la presión de el entorno la presión y el contacto con la tecnología aquello que nos puede también contagiar cierto cierto estrés y por lo tanto y claro acentuar nuestras carencias no con respecto al

Voz 3 15:14 yo me enteré claro en nosotros eh fíjate Roberto que vivimos en la era o en el lugar de la de la abundancia en realidad no en realidad eh por ejemplo como españoles nunca hemos gozado de tanta abundancia no si lo comparas con nuestros abuelos con nuestros abuelos no qué voy tenían unos zapatos que que les duraron varios años y nada más por ejemplo no era lo normal no eh la comida era muy poco variada no porque no habían muchas posibilidades etcétera no nosotros vivimos en la época de Lou de de la humanidad donde más abundancia material tenemos la voz y la abundancia mucho cuidado porque esconde también es un arma de doble filo es una ventaja porque te te dan muchas posibilidades para hacer un montón de cosas hoy si quieres a lo mejor puede aspirar a ser actor de Hollywood como Antonio Banderas o químico lo que te dé la gana no tenemos muchísimas opciones no casarte con una mujer eh desde el otro lado del mundo no no como nuestros abuelos que el que casar entre las cuatro Mofaz Liberes del pueblo no es ahora tenemos muchas más oportunidades pero las oportunidades se pueden transformar no estás muy en amueblado mentalmente en una maldición porque con mucha facilidad el hombre transforma Ned opciones deseos en necesidades absolutas ostrás sino consigo esto soy un desgraciado ostras como no tengo muchos amigos soy un freaky entonces este es un problema no pero la solución está en amueblar te muy bien la cabeza en valores en filosofía de vida en Psicología incluso en espiritualidad Mel como quieras pero tienes que darte cuenta que esas opciones no las de convertir en obligaciones en pesos sobre ti mismo no está bien desear tener hijos Percy si no los puedes tener por H B no eso no es el fin del mundo ni la guerra nuclear si así lo piensas estas convirtiendo en una oportunidad en una losa y esto es lo que hacemos habitualmente y esto es lo que hay que evitar por lo tanto podemos vivir en el mundo de la abundancia siestas muy bien amueblado mentalmente no te afectará esa presión esa súper exigencia es que es verdad que suscita la a la sociedad mercado

Voz 1512 17:29 aprovecho Rafael que mencionaba Roberto las tecnologías para saber si es más fácil o más difícil ser feliz ahora que estamos todos enganchados a las redes sociales y que bueno pues esa competición por la felicidad pensaba por ejemplo los ministros de Instagram está en nuestro día a día

Voz 3 17:45 claro porque es bueno pues es decir la verdad es un poquito más difícil porque porque está la tentación acabamos de inventar una cosa que es la híper comunicación no y comunicaciones mala como cualquier cosa exagerada no eh fuera de la ecología foral donde lo común es mala entonces ahí está la tentación no de hecho mucha gente está híper comunicada lo cual es una enfermedad también no

Voz 1826 18:12 sí sí sí sí ya lo decía que tenemos un problema de comunicación demasiada comunicación bueno Rafael Santandreu nuestro psicólogo de cabecera con el que hemos también compartido un ratito esta tarde Rafael si tú te puedes quedar hasta las cinco hora tenemos que hacer una pausa pero tenemos historias también sensacionales como siempre te invitamos a que te quedes con nosotros a ver a a las cinco Rafael Santandreu que ya sabe es el autor de El arte de cargarse la vida de las gafas de la felicidad de ser feliz en Alaska ahora con este libro nada han terrible donde déjame que que que explique aunque desde luego es que es muy gráfico y es mejor que se encuentren con con la portada pero el el dibujito verdad es el dibujito el diseño de la portada donde se ve a un individuo al que le llega el agua al cuello pero no se ahoga en un vaso de agua es yo creo que muy gráfico Rafael te quedas con nosotros un radar