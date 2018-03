"Tengo 80 años y he dejado de sentir orgasmos, ¿qué me pasa?"

Voz 0542 00:00 buenas noches Elia Fernández buenas noches veo lunes con un montón de papeles porque porque ya sabes que últimamente estoy muy contenta que nos mandan muchos correos muchas dudas y cada vez tenemos más porque uno se llaman a otros y así esté ocupada yo iré alegre que viene pues sí pues venga pues mira en esta duda que nos llevas a través de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com del correo que decía tengo ochenta años varios problemas sexuales quizás propio de mi edad pero te expongo algunos ante sentido orgasmo pero no ella acumulaba ahora no ya culo ni apenas siento placer orgasmo que está pasando me razones no bueno ochenta años y su vida sexual ha variado mínimamente y quiénes se llama Juan está en Mallorca está al otro lado del teléfono buenas noches Juan

Voz 1 00:52 buenas noches que quiere

Voz 0401 00:55 qué le pasa a usted

Voz 1 00:57 no lo sé es bueno me pasa lo que

Voz 2 01:00 es lo que he expuesto lo que pasa que los motivos pues no lo sé el no tiene sea un problema porque he consultado a una cosa hay creo que es propia intimidad no pasa tampoco nada

Voz 0401 01:15 pero lo que charlando unos son los orgasmos

Voz 2 01:17 no claro eso eso es lo más grave es claro yo se me quedó quedado Viesgo en de dos años y entonces te yo por mi moral ética por lo que tú quieras llamar e ir con mujeres no voy no no hay duda quiero decir que yo mujeres no he conocido ninguna más que la mía

Voz 3 01:35 ya pues al otro lado del teléfono tenemos también a Carolina Armero que es una de esas personas a las que recurrimos en cuanto tenemos tantas dudas como tenemos con Juan buenas noches Caron

Voz 1 01:45 buenas noches a todos

Voz 0401 01:48 la sexualidad tiene fecha de caducidad Caron

Voz 4 01:51 no lo primero que quiero darle a Juan enhorabuena porque no todo el mundo la vive hasta a tan avanzada edad el orgasmo que lo que lo que a lo que la leo a en realidad no tendría que tener fecha de caducidad porque nosotros tenemos sensibilidad digamos que hasta que nuestras células están activas no

Voz 0401 02:12 y entonces qué crees tú que le puede pasar a nuestro oyente que dice que que ya no tiene orgasmos

Voz 4 02:18 en principio bueno lo primero que que sí que el quiero que además se ha dicho que ya se había documentado el tema de la de la pérdida de acumulación es normal es algo que a muchos hombres no a Juan en este caso pero sí que a lo mejor algún oyente de los que tengamos soy le preocupa y es normal porque bueno en en la eyaculación digamos que están involucrados los varios factores como entre ellos el más importante que es la próstata corresponderá digamos que cuando va pasando los años se va cristalizando se queda como mucho más rígida entonces el líquido precedieron al que es lo que activa pues a veces de menor cantidad luego los testículos eh digamos que van encogiendo van haciendo un poquito más pequeños pues es normal que vayamos perdiendo un poquito la cantidad muchas veces no se percibe se percibe cuando ya decimos Jo no nos sale nada no no sale apenas pero eso muy bien lo ha explicado él no conlleva a que no tengamos la sensación de orgasmo está nosotros podríamos disfrutar de orgasmos placenteros Cornellà curación sin de acumulación y una cosa muy importante que también quiero decir con erección sin erección

Voz 0401 03:24 esto me ha gustado me estas saludando que sin dirección se puede discrepar

Voz 4 03:28 hemos tener orgasmos la pérdida de erección algo que no ha que no han sufrido Juan por lo que nos cuenta es digamos lo lo más habitual que tienen que tienen los hombres no pero eso aunque a Juan no le pase no va vinculado directamente al orgasmo es decir yo podría tener el pene eh sin decisión con las caricia sí que tiene que ser una caricia más rugosa un poquito más un poquito más consiguiéramos no sólo el orgasmo sino que en algunos casos se podría conseguir la eyaculación la fase de la meseta que digamos que es la de la relación ahí es donde todo lo que hemos explicado de de proceso ya no suele ser mayor duración porque tenemos un poquito menos de sensibilidad cada vez no también pues por el tema de la edad llegamos a la fase del orgasmo que en este caso preocupa a Juan no yo le me gustaría hacerme unas preguntas

Voz 0401 04:23 entonces se toma alguna medicación

Voz 2 04:26 sí que el problema bueno la saludo primeramente y el problema es que yo de próstata sí que tengo pero la tengo controlada ya de hace treinta años lo menos sea no voy a más

Voz 4 04:37 la tomando medicación para empatar siempre trabajo de diabetes tensión

Voz 2 04:41 no normales alguna novia María no tampoco vale porque digamos que es lo que afecta directamente al organismo

Voz 4 04:49 estás en si tenemos alguna alguna Mitación de salud e las vuelvo a enumerar tipo diabetes cardiopatías tensión alguna cirugía que hayamos tenido respecto a tanto al PNV como a los testículos algún aparato reproductor y la próstata es lo que directamente vinculan esa falta o esa carencia en la sensibilidad cosa que no anula al cien por cien la sensibilidad lo que pasa es que si se tejidos está deteriorando hay que aprender a tocarse de otra manera pero eso no significa que no podamos tener orgasmos ojo eh

Voz 0401 05:22 tú les recomendaría salgo a Juan para que intentase de alguna manera que sus caricias fuesen de otra manera y que fuesen sobre todo más efectivas

Voz 4 05:32 a ver yo normalmente hasta yo tengo no sé si bueno Juan lo sabe yo tengo a mucha gente eso edad buena mucha gente mayor en la consulta y sí que es verdad que haber antes de hacer un diagnóstico específico hay que ver muchas cosas hay que ver analíticas como te digo porque muchas veces por determinadas cosas pero como norma general yo sí que me gusta y que sobre todo cuando tengamos el digamos nuestro momento no es momento en el que queramos tener una masturbación además el ha comentado que el sexo entiendo que lo tiene con el mismo no por lo que ha contado antes desde en este momento que intentamos estar extraña sí los posibles y que empecemos empecemos a a disfrutar de las caricias antes de tener la erección como él sí que la tiene todavía que empecemos a tenerlas así un poquito que yo a veces estoy es que se presione eh digamos que cogiendo con el dedo índice con el dedo Gorrito de de la mano como haciendo una o puesto de estoy OK vale que se presione la base del del pene porque así digamos que toda la la tensión que tenemos ahora mismo y a nivel venas a nivel sangre la vamos a concentrar mucho más en el pene de ahí vamos a sacar una mayor sensibilidad sobre todo lanzó una recomendación es que intentemos cada vez tocamos con un poquito más de fuerza siempre con lubricante siempre para no hacernos daño porque vamos a aumentar la fuerza ya que los tejidos han perdido un poquito esa sensibilidad siempre hacerlo con un lubricante un lubricante que sea neutra en base al agua como siempre habla

Voz 2 07:04 y eso nos va a ayudar a planteas no quería sobre cosas entonces a mí y los aros mire yo embrión los faros le irían bien lo único que antes de cogerse un aro

Voz 4 07:16 yo es que tiene la posibilidad en Mallorca que es donde reside visitaron profesional sí que consideró que lo tiene que hacer porque hay muchos tipos de Haro cuando tenemos cierta edad el tejido es como cuando tenemos la piel del brazo muy finita cuando vamos cumpliendo años y cualquier arañazo por nos puede hacer daño entonces no hay muchos tipos de producto y en ese caso habría que coger uno que fuera de silicona gordita a que no hiciera daño pero le puede beneficiar por su puesto que sí que lo que hago es decir es un abrazo dilatación

Voz 2 07:44 sí yo que también me he pensado si fuera con alguna mujer

Voz 4 07:49 eso es una cosa muy personal hace bien no tiene por qué porque alterar nadie se va a conocer mejor que usted mismo algo a decir la sensibilidad que usted no concede

Voz 0401 08:02 y como siempre el primer Juan

Voz 4 08:04 es verdad que siempre decimos Juanes que

Voz 0401 08:07 que la única manera de que cualquier otra persona sepa cómo puede darnos placer es si nosotros primero hemos conseguido ese placer porque le podremos guiar de alguna manera por mucho que veía que usted de este con una mujer si esa mujer no sabe qué es lo que les gusta usted por dónde tienen que no va a ser un poco complicado lo que sí que es importante que creo que debería tener en cuenta es lo que le ha dicho Carol aconseja Jesé por una por un profesional que le pueda decir exactamente el tipo de Haro constructor que le podría venir a usted bien porque es de lo que estamos hablando ya los constructores porque como hablamos la semana pasada con el doctor Edward Edward de García Cruz Nos dijo no señaló durante toda la entrevista lo importante que era utilizar los aros apropiados no meterse cualquiera de la porque eso porque eso sí que podría dar problemas

Voz 4 09:04 sí además es que en el mercado ahora mismo hay de todo goza lamentablemente no hay un control eh brutal y además he asesorado por un profesional también puede ir al más a qué más le puede estar afectando no porque lo primero es que eso recibirá analíticas ver un poco cómo está su estado de salud de sí que es importante que todo esté pues el final yo siempre digo que todo esto es individual no hay nada general te puedo dar estos consejos generales pero luego a nivel individual cada uno puede tener una causa nos digámoslo así

Voz 0401 09:35 Juan Desde Mallorca muchísimas gracias por haber recurrido a nosotras para intentar descubrir que podía pasar Carolina Armero un placer que paraisosecreto de vez en cuando por aquí una sucursal una

Voz 4 09:50 desde Vigo le dio a Juan lo que le digo a todo el mundo que a veces hemos cerrado Juan nuestra sexualidad es nuestro secreto más preciado pero también puede ser nuestro Paradise así que no tenemos queja nunca