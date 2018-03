"Vivimos en una sociedad en la que la etiqueta 'trans' sigue estando estigmatizada"

Voz 0401 00:00 vamos a tratar ahora uno de esos temas que es una de las grandes pesadillas masculinas hablamos de la eyaculación precoz ese desagradable infortunio por el cual el hombre ya acumulan nada más empezar el acto sexual o por lo menos mucho antes de lo que a él y a su pareja en ese momento les gustaría y como queríamos tratar de primera mano tenemos en Radio Barcelona a Eduardo García Cruz urólogo experto en sexo buenas noches doctor

Voz 1 00:28 buenas

Voz 0401 00:29 pues vamos a la ardilla colación precoz y vamos a empezar directamente a quién exacta la eyaculación precoz

Voz 1 00:36 pues ha aceptado un montón de gente la la estadística dice que en algún momento de la vida uno de cada tres hombres ha tenido y curación precoz de todas maneras probablemente de un punto de un punto de vista consistente más o menos el cinco por ciento entre cinco y el diez por ciento de hombres tienen acusación precoz habitualmente

Voz 0401 00:54 habitualmente usa es decir es un problema

Voz 1 00:57 sí es un problema además un problema que afecta mucho que afecta mucho a ti personalmente y además mucho también a tu pareja

Voz 0401 01:04 sí les personas con problemas vasculares tienen cierta tendencia a padecer eyaculación precoz

Voz 1 01:11 en general eyaculación precoz se considera un problema es decir hay básicamente dos tipos uno es el el el tipo la siempre los primaria que es la que has tenido toda la vida y eso parece que está relacionado con en un un tipo con un neurotransmisor particular ese tipo precoz que además está muy relacionado con tiempos de coito muy cortos suele ser más difícil de tratar luego hay otro tipo día conocen precoz que puede estar relacionada con el disfunción eréctil con el uso de algunos fármacos etcétera etcétera que ahí puede sí pueda estar relacionada con otras enfermedades como la cardiopatía isquémica que qué comentados tenía

Voz 0401 01:49 y luego se me ocurren así dolencias en las que viene siempre una retahíla de de problemas problemas cardíacos la diabetes los problemas hormonales aceptan alguna medida todo este tipo de dolencias a a la a a que se pueda padecer con más nitidez con más frecuencia la eyaculación precoz

Voz 2 02:08 en general es a cualquier enfermedad que produce disfunción eréctil puede producir

Voz 1 02:15 a colación precoz secundario porque al final como no consigo mantener mi erección suficiente pues llegó al orgasmo antes no ese sería la es una eso es una hacen precoz secundaria como falsa digamos pero el sobretodo en en esos casos cuando mejoras el problema de erección mejorará la eyaculación precoz suele ser más más difícil de la ley a colación precoz primaria que es la que se tiene de toda la vida que es son gente que toda la vida desde que empezaba a tener gracia sexuales tienen cortos muy cortos muy cortos me refiero a menos de un minuto yo tengo unos cuantos no es muy habitual pero tengo unos cuantos pacientes con eyaculación precoz ante portal

Voz 2 02:51 es que significa antes de de penetrar esos son realmente difíciles de de manejar porque además de Adán

Voz 1 02:59 de de afectar mucho a la autoestima del hombre erosiona mucho la pareja también es decir hombres que ya han incluso sin que haya coito

Voz 2 03:08 si simplemente por la excitación sí sí sí

Voz 0401 03:12 hay alguna como como como Se trata leyó me dice usted que tiene que tiene pacientes que tienen que que tienen Villa colación precoz por dónde empezamos

Voz 3 03:22 en primer lugar lo que lo por lo que hay que empezar por poner un marco de referencia porqué también hay mucha otra gente que el viene dice si te dice doctor tengo ya con la siempre Consuelo duró veinte minutos se dice sí sí de esto es unos cuantos también de lo que ocurre es que tú has estado además tomando cañas con tus amigos y te has creído las mentiras de tus amigos o has estado viendo demasiado porno pero un coito medio ese es un dato la me gustan mucho utilizan en la consulta el coito medio en Europa y eso es un buen muy poquito de país en país son cinco minutos

Voz 0401 03:54 a ver qué me acaba de explotar en la cabeza el coito me

Voz 3 03:57 yo en Europa cinco minutos cinco minutos los que más los británicos que duran cinco minutos diez segundos o algo así no me acuerdo del dato pero los británicos recuerdo que eran los que puntúan un pelín mejor que tenían con ellos un poquito más largos pero nada digamos no estamos hablando de veinte minutos nunca nunca Bared de hecho hay otro dato muy curioso que es el coito óptimo porque al final cinco minutos la realidad pero cuál qué es lo que nos gustaría que durara el sexo pues tanto hombres con o el dato tanto hombres como mujeres el dato medio sería el relación sexual ideal debería durar catorce minutos entonces

Voz 0401 04:34 catorce minutos catorce minutos dentro de lo primero que casi el triple de lo que es casi el triple de lo que normalmente duran

Voz 3 04:41 sí pero yo creo que tal vez estoy sesgado porque veo pacientes pero pero los pacientes lo que te yo creo en general no se percibe catorce minutos común tiempo muy muy largo

Voz 2 04:52 sí menos

Voz 3 04:55 lo que el la opinión de los pacientes cuando vienen cuando les dices catorce minutos dice pues yo pensaba que sería más por lo tanto lo primero es sentar las bases de de qué estamos hablando no en sendos en segundo lugar es un es decir si yo tengo un problema

Voz 2 05:10 desde que desde que empecé a tener relaciones tengo es decir treinta años au cuarenta años

Voz 3 05:16 cuenta años lo que está muy claro es que no lo voy a arreglar con una pastilla ya la pastillita me va a ayudar arreglarlo pero esto es como yo también siempre a los hombres intentó ponerle ejemplos de de fútbol porque los hombres lo entendemos más fácil así Messi es muy bueno porque así nació siendo muy bueno pero además porque entrena cada semana un montón de veces entonces es irreal pensar que si yo tengo un problema desde pequeñito lo voy a arreglar mañana tomando una pastilla voy a tener que practicar mucho voy a tener que hablar con mi pareja vamos a tener que jugar y que que trabajar mucho en la cama para tener el sexo que queremos entonces cómo cómo se trata una mezcla de A terapia sexual que podemos convertirla en un juego pero es muy necesario hacer terapia sexual después hay otro hay todo un grupo de fármacos básicamente helada Poquetino hay ahora mismo en pocos poco semana se va a lanzar el fortín que es un spray que se pone el pene para retrasar el orgasmo pero yo creo que es básico informar después dejar claro que esto es algo que no se resuelve un día para el otro y que exige un cierto vamos a decir trabajo trabajo en pareja

Voz 2 06:24 me instalando de una educación sexual del individuo entonces dije

Voz 3 06:29 sí sí la mucha gente de un amigo en un antropólogo murciano que dice la gente se piensa que cuesta abajo y sin frenos tienes que durar media hora yo realmente no es así puedes hacer otras cosas te puedes ir a a a la ducha es cambiar de posición Icon todo con cava cambio probablemente baja el nivel de excitación vuelves empezar Ivonne es una cuestión no puedes jugar todo el partido al esprín tienes que ir pero todo este tipo de digamos información educación es algo que como no se nos educa pues bueno al final vamos a lo vamos a buscar esa información pues eso en los amigotes en la barra del bar Le en Google Google pues en ese punto pincha porque es lo que acaba saliendo es porno

Voz 0401 07:17 doctor me ha sorprendido cuando me ha hablado de fármacos existen entonces fármacos que ayudan para tratar la disfunción eréctil

Voz 3 07:24 sí se conocen desde hace tiempo muchos antidepresivos a tienen como efecto secundario que retrasan en orgasmo tanto en hombres como mujeres entonces en hombres de hace tal veinte años quince años se vienen utilizando algunos antidepresivos como que digamos aprovechamos el efecto secundario que retrasan el el tiempo Alcoy el tiempo de coito y retrasan aumentan la el el la duración del sexo hace unos años pero aún así es decir si no no dime dime que se lanza un fármaco que es que es un o como una no es un antidepresivo pero comparte características químicas con los antidepresivos que está pensado para que no te lo tengas que tomar cada día sino que te lo tomas un rato antes aumenta el aumenta el tiempo de coito Illa otra es es un fármaco que se aplica directamente sobre el pene que es ese anestésico tópico lo que hace es disminuir la sensible

Voz 2 08:18 el pene para que de esa manera el

Voz 3 08:21 coito sea Larguero

Voz 2 08:24 madre mía que funciona

Voz 0401 08:27 me funciona como se como inocula ese medicamento es un espera porque hay una eh yo lleva el spray en el bolsillo lo sacan un momento determina

Voz 4 08:36 dado

Voz 0401 08:38 si entonces lo consigue a consigue aguantar más con todo lo que usted ha dicho también eso es bien con ese trata lo primero que ha dicho además ha sido un trata una terapia sexual después si hay que recurrir a fármacos también pero me parece fascinante poder recurrir a un fármaco como un spray no puede haber cosa más cómoda que en spray para poder echar ese fármaco lo que hace me dice que lo que hace es duerme de alguna manera adormece de alguna manera el pene

Voz 2 09:04 sí es un es una una mezcla de de

Voz 3 09:07 de dos anestésicos tópicos que quitan sensibilidad finales lo que lo que utilizamos por ejemplo para suturar pues son es un principio ha sido pero al final es como pensar que si yo me pongo la camiseta de de Iniesta voy a jugar como él claro pues hombre pues seguramente no no igual si entreno como él tampoco pero pero estoy más cerca pero al final pensar que el muchos a muchos pacientes el fármacos un poco como el Deus ex máquina no es el quiero algo que me soluciona el problema dices mira no no hay atajos el fármaco te ayudará porque los fármacos funcionan muy bien son súper eficaces no súper seguros pero al final se utiliza ese fármaco un día no te va a funcionar porque tienes que haberlo probado tienes que venir entrenado de casa y entonces del faraón siete funcionan ahora

Voz 5 09:51 es decir en el tratamiento también está implícito que en casa tengan que practicar de alguna manera el hecho de que no se va a correr no vaya a ser tan rápidamente que pueda usar en todo caso también dentro de ese tratamiento también estará saber utilizar el fármaco

Voz 3 10:09 a mí me parece crucial lo de lo de practicar en casa también porque es decir sillón yo no sé si voy al médico tengo un problema el médico me da un un spray yo no utilizo espero utilizarlo

Voz 2 10:23 el gran día

Voz 3 10:26 yo creo que es mucho más razonable probarla en casa un montón de veces cuando ya sepa Si si ese fármaco me funciona un poquito o muchísimo o oye me he ido de maravilla pues entonces perfecto pero pensar en en el fármaco que no se va a convertir en torno a me parece que no

Voz 0401 10:44 en el proceso de aprendizaje entra en juego entonces la masturbación de de la masturbación es decir el hombre va a tener que masturbarse para poder intentar aprender

Voz 3 10:54 sí masturbarse otra relación sexos con sus parejas en parece muy importante al final es lo que lo que comentábamos antes del fútbol es decir sin no entrenas pues has nacido muy dotado para el fútbol o para el sexo o lo normal es que la mayoría de mortales pues cada vez que hacemos algo si lo hacemos muchas veces lo hacemos mejor Dios aunque a la a los hombres nos cuestan Nos Qwest no nos resistimos mucho eso la mayoría hombres no quieren tener que practicar quieren lo que te decía antes de una pastilla que me lo resuelva pero desafortunadamente no existe eso existen como te decía cuando practicas pastillas que funcionan muy bien pero tienes que venir practicado de casa

Voz 2 11:30 garantías de recuperación pongámonos positivos

Voz 3 11:32 tengan garantías de recuperación si encontramos la causa por ejemplo si una persona tiene una disfunción eréctil yo trato la disfunción eréctil la mejor la eyaculación precoz va a desaparecer o si tengo un problema hormonal y lo mejor hora Diego lo hacen precoz va a desaparecer al final los datos por ejemplo con terapia sexual la curación con terapia sexual es altísimo de los pacientes que la hacen en claro sino la haces no pero si si si eres consistente lo habitual es que es que el resultado del del fármaco y de la terapia sea muy bueno

Voz 4 12:04 claro

Voz 0401 12:05 pues doctor estaba pensando lo que hayamos hablado antes sobre el de se claro claro yo estaba pensando pero

Voz 6 12:10 pero coito culto solamente coito estamos dando

Voz 0401 12:13 solamente de lo que es peine dentro de su página pero sí que haya exclusivamente no sí bueno vale entonces entonces a lo mejor a lo mejor a lo mejor sí hubo mucho más sexo antes durante y después me parece que los cinco minutos pobre podréis soportar que sea es un coito de cinco minutos es que claro estaba pensando solamente en lo que es el acto sexual en sí pene dentro de vaginal

Voz 3 12:37 pues sí porque la eyaculación precoz se se define es arbitrar pero se define a sí yo también pienso como relación sexual debemos si sumamos todo a mi me parece poco pero es el el matices que sólo coito vaginal digamos

Voz 0401 12:52 vale pues entonces admitimos pulpo de campaña Eduard García Cruz un verdadero placer volver a tenerte los esto