El dietario: La enésima misa en honor a Puigdemont

Voz 2

00:06

el Parlamento catalán de celebrado y la enésima misa en honor de Puigdemont reconocimiento los encarcelados de reafirmación del independentismo era comprensible que después de choque el independentismo necesitaron tiempo para reciclarse y emprender una nueva etapa pero es incomprensible que sea incapaz de capitalizar el regalo que le hicieron los lectores del veintiuno de formar gobierno ya no se puede vivir solos de rituales y proclamas aquí se viene a hacer política ha recordado Iceta y hacer política quiere decir recuperar las instituciones autonómicas gobernar abrir un tiempo nuevo con las lecciones aprendidas en los últimos meses el grupo de el esa Puigdemont que tienen bloqueado al pie de Katia la mayoría independentista y el miedo a la reacción de los sectores más militantes del independentismo tiene paralizada la política catalana me dice un veterano militante demócrata cristiano sea Alemania entrega Puigdemont tendremos un martirio sino la entrega o lo hace con condiciones tendremos a un héroe que puso en evidencia las instituciones españolas con este espíritu con el Gobierno español sólo esperando que le traigan el gran trofeo no hay salida la respuesta implacable de Madrid contra el movimiento independentista catalán no es la manera de ganarse los corazones y las mentes dos catalanes con el apoyo de otros europeos dice el New York Times en un editorial al tiempo que anima Alemania que se ha visto arrastrada en la refriega a favorecer un gesto conciliador es difícil dice que se aplique el delito de rebelión un político elegido democráticamente que nunca recurrió a la fuerza son cosas que las autoridades españolas no quieren oír pero que cada vez comparten sectores más amplios dentro y fuera de España cuántas veces habrá que repetir que este conflicto sólo puede solucionarse políticamente Trump tenía que acabar con el régimen de Corea del Norte iba a conseguir que salga de su aislamiento la visita de Kim un hechizo Jinping pone las cosas en su sitio para China Corea del Norte también existe como potencia tutelar el encuentro de Kim Jong un contrato necesita su autorización previa así función hoy El Mundo por más que crea que es él quien tiene la última palabra