Las Campos, primeras influencers españolas

Voz 1826 00:42 es la hora del recreo aquí a La Ventana a las cinco y diez cuatro y diez en Canarias bueno a ver que los niños y los profes también van al recreo tenemos un profesor profesor especializado en Lengua y literatura no estaba todavía estudiando garita desde Barcelona qué tal Edgar hola qué tal buenas tardes buenas tardes pues tenemos aquí a nuestra especialista también profesora de series indebida

Voz 1860 01:02 María Gómez buenas tardes qué tal nunca pensé que algo que me gusta tanto haces como las series me puedo convertida de pronto profesora

Voz 1826 01:07 sí hombre inscrito en ese mundo donde en ese mundo de las influencer aquí tienes una mano a tu lado a tuviera Carolina Iglesias

Voz 4 01:14 tan bien al al otro lado perdón

Voz 1826 01:17 ah mira también a buscarla no es una influencer que hoy nos viene a hablar de las grandes influencias

Voz 5 01:22 el nada danos un

Voz 1860 01:27 poquito una película pues a ver

Voz 4 01:29 eh yo creo que es está hablando mucho de los influencer pero no se ha hablado de la influencer primigenia que es María Teresa Campos aquí lo tenía que decir totalmente está después tenemos un mayor

Voz 1826 01:39 pero en

Voz 0509 01:40 en cosas varias maestro de maestros que es al Lope de la regalo un intermediario intenso y eso supone que sabe algo y te vas a traer a un profesor de Historia Historia hoy vamos a hablar de un tema muy fresquito que es Stalin

Voz 4 01:52 hombre si está llevando mucho también habrá también fue influencer pintas

Voz 1826 01:56 pues todo eso y así de bien pinta El Recreo de hoy toca lección de lengua lenguaje que te lo has preparado

Voz 0509 02:34 a garita de casete de Castell de Castells de Castell de castellano dejaste si me lo he preparado bueno de hecho tenía preparado otro tema sobre si somos más de Tolstói o Dostoievski pero

Voz 1826 02:44 afortunadamente lo lo han antes

Voz 1860 02:47 esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1826 02:50 que hoy por hoy no lo han quitado hoy por hoy otra cosa más que nada ahí viendo la paliza que no dio ayer

Voz 0509 02:56 era argentino claro no te puedo espera espera espera

Voz 1826 02:59 momento espero Fomento momento estamos vendiendo aquí como el gran profesor docto conocedor de de la actualidad que que en todo caso será la paliza que le pedimos que le dio España argentino no

Voz 0509 03:10 no yo no yo no estoy hablando de fútbol yo hablo de insultos sea el para el partido pues se le dio regule lo Argentina por lo que fuera les metieron seis goles pero en Twitter enriquecieron nuestro idioma con unas cuantas faltas de respeto tremenda pero hechas con gusto que raro lo de falta de respeto con gusto es raro pero bueno nosotros sí claro aquí nos quedamos con en el fútbol con lo poético de Luis Enrique tu padre esa que Buyo capullo queremos un hijo tuyo que era como muy contradictorio para arrimarse siempre pues si hubo más decir la poesía del Siglo de Oro al hombre sí sí claro y ayer ayer por la noche nos quedamos perplejos yo por eso quiero hablar del lenguaje para insultar de los maestros argentinos

Voz 5 03:52 votará Gil hijo de puta niños pijos

Voz 1826 04:07 sí

Voz 6 04:09 a todos

Voz 1826 04:12 todo esto tiene su parte recreativa yo lo entiendo pero no está viene estamos estamos de acuerdo no que no no no queda bonito no está bien está bien insultar pero

Voz 0509 04:23 pero bueno la visto es que conoces las licencias

Voz 1826 04:26 para poder hacerlo sin remordimientos tu caro es que

Voz 0509 04:28 a veces sí que sí que sí que se puede insultar porque hay dos tácticas que son infalibles para poder reproducir insultos la primera es decir yo tengo muchos amigos y añadir un colectivo eso ya libertad total os ayer tengo muchos amigos gays puedes meterte con lo gays es decir lo que sea bueno puedes encontrarte qué crees tú que puedes meterte decírmelo

Voz 1860 04:46 te llevas es

Voz 0509 04:48 la potestad luego yo tengo muchos amigos me gano puedes meterte con los veranos yo tengo muchos amigos velocidad te puedes meterte rato sin que se enfada ningún Dinosaurios y nadie osea que que esa es la primera a mí siempre me ha parecido algo raro que tengas esa licencia pero funciona o yo creo yo lo hago yo no sé si me está yendo bien la segunda táctica es que puedes meterte con alguien no insultar si a ti te pasa eso yo les llamo el efecto Langui vale vale sonando

Voz 1855 05:14 tipo de avión si el silencio de la música de la radio

Voz 1860 05:19 es recalcar que eso ha sido el audio que está sonando Langui ya dicho esa palabra no pero bueno

Voz 0509 05:26 yo soy el único que puede reproducir los insultos de ayer a Higuaín y a Sampaoli porque soy de hueso ancho yo estoy Recio sea yo no hago ascos a un cordero lechal nunca y además estoy falto de tu pero es decir que al día a día

Voz 1826 05:38 el narrador de fútbol argentino se refirió

Voz 0509 05:42 a ti perfectamente cómo el barril Leite cómico tan vale pasea me puedo faltar yo no me falte estos pero es que yo no pasa nada

Voz 1826 05:52 muchos amigos que son humildes

Voz 0509 05:55 bueno ya como decía aparte de ser un barril de te cómico pues hoy de frente despejada sea yo tengo que hacer un viaje a Turquía pero no es saber el Gran Bazar bueno vamos vamos vamos quien dos días seguidos en la radio esto horroroso valora poco vamos a recordar algunos de de los de ayer por la noche cuando España goleó en el campo Argentina y Argentina España en el Twitter primero el pobre Higuaín a su supuesta mala condición física su

Voz 1826 06:25 está

Voz 0509 06:25 terrorista de Chori Pan es decir si me encantó estuvo muy bien termo tanque pero creo que se coronaron con cementerio de canelones eso es además este muy identificado porque dado muchas cosas me da mucha rabia me parece injusto que los canelones vengan siempre de seis en seis palés ponme un palé de canelones que yo osea es lo adecuado yo veo al tío con con el toro para trópico hippie de los cardenales es lo que yo querría pero como digo también este escaso de cuero cabelludo así que cualquiera de los insultos al seleccionador también me vienen al pelos nunca mejor dicho voy a hacer entre todos vosotros una pequeña encuesta y me decís con cuál de los insultos por calvicie os queda

Voz 1826 07:07 ya pero de esos de los recogidos conocidos ayer de ayer mismo no

Voz 0509 07:10 sí sí lo ayer noche mismo en Twitter que le dijeron a tobogán de piojos vez frente infinita fe cabeza de desbordar de desodorante de bolas ese me encanta flequillo de carne o cabeza de rodilla a ver primero déjame decirte esto es todo un español

Voz 1826 07:30 no lo he Moulay nunca en la vida eh claro claros esto es sólo constatar lo que históricamente ocurrió ayer en las redes sociales sí si hay que reproducir nunca jamás

Voz 0509 07:41 en casa pero lo puedes hacer daño a mí lo de tobogán de piojos

Voz 1826 07:44 me gusta ha dicho cabeza de rodillas carné

Voz 4 07:47 lo del desodorante por favor digo que esto Vito llegando

Voz 1826 07:49 María José porque hombre siendo faltón no siendo e incluso insultante pero tiene dulzura sí sí sí

Voz 0509 07:58 bueno tiene dulzura pero porque yo sólo estoy leyendo lo de frente infinita del resto de insultos que venía eh

Voz 1860 08:04 dar tú quieres de jugar pasan quitas alguna vez han dicho

Voz 4 08:07 de estos o alguno peor hombre muy claro que mandó

Voz 0509 08:09 muchos como han dicho muchas cosas muchas

Voz 1826 08:12 claro tienen que ver con el pelo no claro claro y además que yo soy un tío de rascar de mete la pierna que no me hago frente a todo pues ya ves calvo gordo no pasa nada hombre pero tú planta T ingiera Teddy por favor un poquito más de originalidad pretende los argentinos la claro a puedo decir me estoy seguro que les calmas cinco

Voz 0509 08:31 la broma con lo de garita garita has Bari que nadie lo ha hecho también puede decirse pero bueno como decía dicen cabeza de rodilla pero luego un montón de insultos osea ya falta de respeto como

Voz 1826 08:41 antes rabia pero luego ya con el sexto

Voz 0509 08:44 el gol ya pues llegó la resignación decían ya no podemos hacer nada le preguntaban directamente a Higuaín aún sabiendo que que seguramente no lo leería ahí le decían como puede ser tan pecho frío o algo más dinero sí sí

Voz 4 08:58 era mucho más contenido eh sí pero claro

Voz 0509 09:01 pero ya te digo que todos llevaban más caracteres a llevar algunos cuantos insultos más pero diré también que sean Higuaín cuando vas a cerrar melón o eh Pauli moderna que se ha hecho buena gana un montón de seguidores a través de esto que ya le venían pequeña en las redes sociales para que pudiéramos ver la ira que tenía impidió a Twitter dijo Demme en mayúsculas más grandes

Voz 7 09:39 mi

Voz 1826 09:40 estamos aquí hablando de insultos y todo eso soy repente aquí una canción aquí tranquilito que eso estaba preguntándome yo a mí mismo y que Pinto

Voz 4 09:47 está aquí pues nada pues saber lo que pasa

Voz 0509 09:50 o sea que tiene sentido sentido porque si no tenían bastante con el partido los argentinos y ponerse a insultar ahí José Antonio Camacho que comentaba el partido no insulto vale pero a veces no insultar hace más daño que insultar empezó a llamar Benegas a Ever Banega claro ya a la gente se volvió loca pero bueno hablando de comentarios no sólo traemos la versión escrita del tema a través de Twitter también un documento sonoro empieza con calma ya empieza ahora documentos yo no lo tengo

Voz 1826 10:18 que uno no sé estoy pensando una maldad

Voz 0509 10:21 no no pero ahora te cuento tú tú háblame del vamos bueno pues lo empieza con calma avisando en plan vamos perdiendo seis a uno

Voz 8 10:29 amigo vamos perdiendo seis a uno te mando Antic en el noveno se termina amigo contundente se termina la

Voz 9 10:43 reclutas Paoli que siete a mí si te pasas con comimos cuatro así jo

Voz 10 11:24 hay algo eh de ponerla rasa

Voz 1855 11:27 si no estás flipando no de aquí menos mal que no hemos puesto

Voz 0509 11:30 cómo como acabado la Unión porque igual lo que alguna denuncia luego luego se tiene que es terrible además vas a todo esto

Voz 1826 11:37 vemos que este hombre está bien está que no aliado

Voz 0509 11:40 no nada no no creo que está bien sino sino juega más Argentina en un tiempo estará mejor pero yo creo que está bien de todas maneras hay que recordar que sólo era un partido amistoso por qué y qué no y que no jugaban los jugadores más importantes de Argentina ya pero bueno no cuenta para el honor y cuenta para la estadística llegarán mundial igual me te arrasa

Voz 1826 11:59 tan

Voz 0509 12:00 y es que también te diré que no sólo insultan los aficionados también tenemos el audio de un narrador un narrador que a veces aquí decimos este narradores muy partidistas este del Barça estreno del Madrid ojo con Alberto Raimondi que digamos que se enfadó algo por una mano clara de Boca Juniors en un partido contra Gimnasia y Esgrima

Voz 11 12:20 recaiga estuvo oculta

Voz 1855 12:36 como tres a mí no me pongo fragmentos puramente informativo

Voz 0509 12:40 pero bueno el estaba narrando y de repente vio algo que no les gustaba la verdad es que no lo sigue forma objetiva sí sí sí sí sí claro y además no es no son diez segundos porque yo puesto poco pero dura como tres minutos ni una palabra conciliadora y medio ni una eso sí luego cuando pasa un rato ya tranquiliza un poco ya deja el árbitro empieza a atacar con más suavidad a los jugadores pero enseguida se acuerda del arbitro de nuevos

Voz 12 13:08 el mente escrito y me chupa un huevo totalmente ilícita que pienso lo que Borrell a la cancha lo cual les da forma revelan dos pelotas porque la camiseta de gimnasia eh hay que defenderla ahora Larbi basta tiene ahí Jared contrapuso destacados pues Pedret cuatrocientos setenta sistemas frenarle repletos de punta a los tanguillos de unos planeta ido Rosso estaba salida

Voz 1855 13:40 madre como arreglo

Voz 1860 13:43 poner un revendían como delante un Santísimo no como que ya te quedas

Voz 0509 13:47 es cuatrocientos setenta sistemas solar hay mucho no sabemos si el tal Alberto

Voz 1826 13:52 hay Mundi estuvo ayer retransmitiendo el partido de España Argentina Hay que lo hiciera nada siquiera con el diez por ciento de prurito así

Voz 4 14:03 pasional con él que le he escuchado en esas dos bueno esto pertenecen los dos últimos audios pertenecen al mismo partido no son consecuencia de

Voz 0509 14:12 de la misma actuación arbitral sí si no lo vio claro la la mano de Bocairent además yo tengo que decir en su favor que era mano no se puede hacer abogado del diablo mira esto pues nada ya hemos hemos aprendido bueno ya hemos sabido

Voz 1860 14:31 o sea que yo me alegro de bien para mañana está preparando esta real una especial enfados en Los hombres de Paco cortado bastante perdiendo esto voy a volver a a deshacerse

Voz 0509 14:41 no no no no no funcionaba

Voz 1826 15:00 no decía mientras y ha pasado bastante desapercibido que me está ocurriendo una masiva sobre un último adiós que me me ha llegado has sido además ha coincidido con el arranque de esta sección es un es un archivo de audio que me manda en directo

Voz 1855 15:17 si no no no no pueda tienes que poner

Voz 1826 15:22 aquí tenemos tiempo es que de aquí a las seis lo voy pensando

Voz 1860 15:26 al tira piedrecitas esperando voy

Voz 1855 15:29 no lo escuchó ya no

Voz 1860 15:31 es de Estado cuánto dura cuánto dura

Voz 1855 15:34 no lo sé sólo una garita no hacemos un referéndum el Adecco

Voz 1826 15:40 criado justo a las cinco y cuarto como usted dirá yo no lo he podido escuchar pero si nos arriesgamos a escucharlo aquí ahora ahí lo pienso lo pienso que te decía no dura más de veinte segundos no yo creo que sí mismo Melilla yo creo que sí pero bueno a ver María Gómez que sigue aquí afirmando sin dudar que las series te han salvado

Voz 1860 16:00 sí pero no sé si de eso eres grande salgo pero a mí sí me la han salvado ya vosotros también hay muchas veces sin saberlo porque por ejemplo cuántas veces os habéis visto en la situación yo qué sé de no entregaron trabaja tiempo por ejemplo de de no haberle devuelto a un compañero pues el dinero del enésimo café que te apagado en el desayuno

Voz 4 16:18 claro que lo dice todo

Voz 1860 16:20 por ejemplo en casa no cambiar el papel el rollo dejar el de cartón que eso te da mucha rabia cuando luego vas tú detrás va a hacer

Voz 1855 16:28 yo me refiero claro claro o alguna movida

Voz 1860 16:31 sí así te referías al de la impresora que pasa que también puede ser que alguien que no rellena de papel la impresora cuando las en

Voz 1826 16:37 que un jefe te da algo donó el si no está claro sí sí

Voz 1860 16:42 o que o que tus padres pues de pronto te alíen pues seguro que de todas esas en todas esas ocasiones mal y Scully Oksana allí

Voz 7 16:50 no

Voz 14 16:55 a ver María aquí hace haces con el teléfono si estabas castigadas en Internet más que tenía que hacer un Periscope para contar pues que hoy sobre la ventana que Periscope ni Periscope así yo había escondido el router como tienes acceso a Internet

Voz 4 17:07 pues eso son esos son

Voz 1860 17:10 sucesos paranormales no poner a tope porque además el Gobierno yo negamos todo conocimiento como vale y la vuelta de los cincuenta euros que te vi ayer para comprarte libre de inglés

Voz 4 17:21 ya pues eso ya eso ya vas el que está ahí fuera que la verdad está ahí fuera que salgas y la bosques

Voz 15 17:27 no no

Voz 1860 17:31 muy bien muy poco nos viene bien me echen

Voz 1855 17:34 hemos estado mucho las reformas de verdad Marta gracias yo por ahí lo hemos hecho mal

Voz 1860 17:40 vamos a hacer y teatrillo va a ser mi madre pero acató cuando quieras vale maravilla bueno de todas formas

Voz 1855 17:47 sí sí como sentirse jóvenes nos vamos convencidos Éstos además alguna vez sería eso salva la vida totalmente

Voz 1826 17:54 los has convencido oye entonces en que vas a volcar hoy tu conocimiento sobre el mundo de la inicia a partir de teatrillo este

Voz 1860 17:59 hombre yo te voy a decir me mola esto de decir que tienes conocimiento en el mundo de la serie es algo así como decir que te pasas el día solo en casa pero ahora ya mola no ahora ya está en un punto que que te da como Rey

Voz 1826 18:09 no ha habido esa habilidad de por parte de los servicios

Voz 1860 18:12 bueno es que hasta las infidelidades son diferentes desde que Netflix existe porque ahora poner los cuernos es no esperar a tu pareja para ver si ya te pisa

Voz 16 18:19 no es feliz y yo lo he hecho F y sin

Voz 1860 18:22 pero bueno yo voy a centrarme en algo que considero una

Voz 1826 18:27 aberraciones gastronómicas sino Miguel no sé si con eso yo yo no juego

Voz 1860 18:32 que ayer leí en un artículo que han creado quítame la música porque esto es muy serio

Voz 4 18:38 creado la pizza de cocido no bien sea después de la paella con chorizo

Voz 1860 18:44 poco después aquella el drama ya como campeón quitado pero un ficha de cocido osea que va a hacer lo propio

Voz 4 18:49 Ximo y que yo

Voz 1860 18:52 eso también no que va de cochinillo asado y cortado el plato de Segovia eh no sé yo mira os lo digo muy claramente hay tres cosas por las que no paso vale no permito que se juegue con el cocido con la paella

Voz 1826 19:03 macarrones resume la comida lo que decíamos oye pues lo tienen un poquito mal porque las creaciones no paran

Voz 1860 19:08 ya no sé si no hace tanto Jamie Oliver Díez ha realizado paella os acordaréis el otro día vi que hay una corriente vegetariana que cambia el arroz de la paella por la coliflor

Voz 1826 19:17 denunciable la verdad gracias por el apoyo que que que les ha hecho el arroz con salsa

Voz 1860 19:22 si no se están volviendo locos así que me he propuesto entender pulcro del comer si no se está yendo de las manos y me he dado cuenta de que las series en algunos casos tengo que decir Nos han confundido un poquito sí hemos confundido la velocidad con el tocino o con los helados

Voz 17 19:35 oye mamá me pude tomar un helado

Voz 5 19:38 el niño fíjate qué te importa pues claro que se puede ya ves tú qué bobada pero como mira Tito tomate el helado hitos más al agua eh que ya te enteras de jolines

Voz 17 19:54 nunca contestó ustedes amaga cuando el asunto

Voz 1860 19:56 su al que que drama

Voz 18 19:59 sí tengo que decir sin busca esta escena maravilloso que a ti te has el acabado el helado pero sí chupando entonces celeste chupando icono vacíos sin helado es muy graciosa pero es verdad que que claro es que igual

Voz 1860 20:11 igual no nos han quedado los conceptos claro lo tienen sentido al final Tito de Verano azul era era un niño o comidas de niño con cosas que saliera Comisario no es verdad pero pero es que no sólo los niños de las series funda

Voz 18 20:24 hay adulto ya con canas en los pelos de la espalda que tampoco tienen claros algunos conceptos como Benito Manos a la obra

Voz 5 20:32 tarea muchos correcta madre no sería mucho pedir tras toda de citas como yo los comer tanto me cuesta ir a por una por reto sí sí hijo me cuesta me cuesta posó entre el pues ha pasado que estoy hasta el moño de subir bajadas las cadenas todas las mañanas para atrás me lo ida Jet África poniendo cheques lleguen a caballito Holger me vas a ninguna no querías trampas los hermanos no sé quién que ella leche

Voz 1860 21:13 de todas formas habéis entendido igual que yo creo fomentada dice las galletas son para el Cholo Simeone no yo creo que dice eso yo hay muchas palabras que lo entiende si pero de lo que dice claro para mí Benito son referentes mira que esta sede la habéis visto

Voz 4 21:28 y lo de comer culto ves hola

Voz 1826 21:31 Nos vamos haciendo una idea pero entonces a ver según tu teoría quién tiene la culpa de que tenga

Voz 1860 21:34 vamos a cultura gastronómica digamos tan confusa si pues yo creo yo creo que está muy claro la culpa es de los padres de los padres si ven en todo y en esto en concreto sobre todo de los padres o de los tutores legales bueno de los policías que te encuentran en el bosque cuando es capaz de señores que quieren experimentar contigo y te adoptan y te esconden en una cabaña

Voz 4 21:54 nada nada habla de Eleven a de once claro

Voz 19 22:03 con que esas tenemos no piensas hablarme

Voz 20 22:07 está bien supongo

Voz 21 22:09 qué voy a tener que disfrutar de este fastuoso cofre triple yo sola bueno en fin y lo mejor de todo es que sólo son ocho mil calorías

Voz 1860 22:24 pero los conceptos están confusas también te digo no mola porque como eres una niña pesa un experimento es un el número lugar de Lima

Voz 1826 22:37 también hay que decir lo que él pues claro si oye pero a ver en España vamos a lo nuestro y tenemos una gran tradición gastronómica tenemos perdido la cuenta un porrón de estrellas Michelin

Voz 1860 22:48 el problema es el problema claro porque ahora todos quieren ser que selló Ferran Adrià David Muñoz e todos todos quieren ser grandes estrellas Michelin Claire una receta que puede ser sencilla pues al final uno se complica complica ahí puedes dejar pues a una familia sincerarse en acción de gracias como Come

Voz 23 23:06 yo hice la última cena de Acción de Gracias y las cosas no fue vienen Camp quemó un pavo y consiguió que una cabra se suicidas en fin hoy mi cena de revancha he decidido hacer algo fácil y asar un cerdo sólo hay que cavar un agujero pones una cama de varas lo acaba de hojas de plátano pones el cerdo lo cubre con papel de aluminio hoy bomba seis horas más tarde los sacas todo lo pones en una bandeja hay bomba a las en esta servida

Voz 1860 23:31 claro es que Moder Family es verdad que son de buen comer es verdad que Cameron en concreto quiero decirle Le gusta conoce lo que es el tema del comerlo con lo claro pero hombre

Voz 4 23:40 los seis horas para cocinar un cochinillo

Voz 1860 23:43 pues llamara de líbero y que te entregar a casa porque no sé qué estamos hablando

Voz 1826 23:47 no en general coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en América son de buen comer todos los que dije más de la mitad de lo que preparan pero esto que parece un bodegón en el mejor de los casos hacemos una pausa continuamos con la merienda enseguida y habíamos quedado exactamente aquí aprendiendo de las series aprendiendo para la vida que es lo que nos proponen el recreo María Gómez deberíamos de Modern Family no

Voz 1860 24:15 estamos tratando de Gracia sí

Voz 1826 24:18 sí mira en este caso tan tenía problemas

Voz 1860 24:20 en el pavo porque se le quemó un año y tuvo que hacer un cochinillo ir voy a hablar de gente que no tiene problemas con los pagos más más con con los pollos

Voz 24 24:32 dos tíos eran famosos en toda la zona norte de Dios comiendo para saciar su sabroso pollo usado en sólo las hierbas y especias más frescas la gente los llamaba los pollos hermanos continuamos su tradición de un modo que enorgullece hería a mis niños mezclamos los mejores ingredientes con cuidado ya

Voz 7 24:55 cocina pasta a la perfección con tan solo

Voz 1860 25:02 no lo sabrá bueno por si alguien no ha visto Breaking Bad y cuando están diciendo lo de mezclamos los mejores ingredientes no son

Voz 4 25:14 niños para el pues no no es pan rallado para que queda así

Voz 1860 25:16 no crujiente es más bien otra cosa para que quede crujiente la cabeza la tostada sabes lo que es el cerebro frito sí sí sí sí sí sí

Voz 4 25:23 Stormy no las gominolas de colores que no

Voz 1860 25:26 hay que coger niños ni en la puerta de los colegios ni en la de escote

Voz 1826 25:28 cristalinos y azulada de salida además de un azul muy muy particular último consejo bonito era malo pero

Voz 1860 25:34 eso es bueno pues como último consejo para que no se nos vaya de las manos esta de del comer yo recomendaría a volver a los orígenes la tradición como como eje de toda dieta para ello me ha gustado antes porque es que estamos en sintonía yo voy a recurrir también a los personajes de una serie maravillosa que deberían enseñarnos en el cole Muchachada Nui el show que hicieron en este caso en los Goya

Voz 1855 25:56 pero digo en la gala buena no vale en la buena no la buena la de dos mil tres

Voz 25 26:02 mamá mamá tengo lo tengo hambre pues

Voz 0509 26:05 son las siete menos cuarto se quiero estar un bocadillo de tortilla

Voz 25 26:08 ya y una pero Apple hayan merienda cena

Voz 26 26:12 me revienta cena vivienda hace nada me entienda ni escena vaya faena ajena suyo se esto maman Otegi

Voz 4 26:21 pues nada

Voz 1855 26:29 la guerra que da ahora merienda luego cómo vas a frenar cuando venga Papa ya verás normal que esto de los nervios

Voz 4 26:42 en antena pues esto como eje para la vida pero como no ha calado más están metiendo pero esto y rap de Resines sea te solucionan toda la vida pero en cambio ha quedado para la historia el rap de él el rap frustrado de residuos el fallido en esto de merienda sino a que su número estudio valor a los artistas de verdad bueno vamos a continuar por ahí cerca de la tele porque llega percebes y Agrelo

Voz 27 27:07 Carolina Iglesias

Voz 4 27:10 la influencer de El Recreo que hoy nos habla de la otra gran influencer buenos descubre a María Teresa Campos como la gran

Voz 1826 27:16 en el gran referente

Voz 4 27:18 la gurú así es porque pues eso se habla mucho de los influencer no yo yo me dejo llevar yo a mí me influyen hoy me dicen Vete a un bar de cereales yo voy Musa sin preguntar dónde estaba salgo a la calle ya directamente no tiene un problema pero es verdad que ahora está en auge y todo el mundo hablando de ellos pero creo que hay que mencionar a la que empezó esto no a la a la influencer primigenia la madre de influencer María Teresa Campos de toda su estirpe también los a Terelu y Carmen que es la campos menos conocidas indie también hay que reconocer que además conviene otro apellido Opus es la que se llama Carmen Borrego Elías me Elías pero bueno hay que era cosa de la ignorancia y Carmen Borrego quiénes pues eso

Voz 1855 27:55 que nadie sabe es como una hermana pero

Voz 4 28:00 me parece como la unión de todas no como si los hubieran hecho son rubias todas si como una unión de Campos es Carmen poco respecto porque Carboni estuvo trabajando aquí también es maravilloso algo así pero que no sabía quién era sólo cuestión es Carmen Borrego es la hermana de te bien lugar correcto hija de María Teresa y Asia está toda toda darle Dragón exacto así que bueno para que tengáis un poco también mi mi universo iconos que es la verdad porque María Teresa Campos en la primera influencer de la historia y no sólo eso sino que viene del futuro como viene del futuro estos así y aquí tengo la prueba atención

Voz 28 28:32 mil doscientas veces

Voz 1826 28:35 feliz dos mil doscientos

Voz 4 28:36 dieciséis a María Teresa Campos en en en programas que tenían Telecinco le traicionó el subconsciente desveló que viene del futuro como la lejía sale que sacan por eso pues a mí me hace entender muchas cosas porque ya son una familia que crean tendencia os ha hecho han tenido su propio reality como las Kardashian intenso por lo demás es verdad eso es ya pues estar en otro estatus diferente son las campañas sean bueno bueno

Voz 1826 29:00 tú también sabes ahí en un luminoso he visto de Callao o que ahí

Voz 4 29:04 sí es verdad que va ya camino eh sí pero un ratito luego ponen otra pública y no sé que mis cosas bueno da igual pero no no no

Voz 0509 29:09 otro no salimos sales tú

Voz 4 29:12 oye necesitaría que su madre y su hermana claro unieran al show business exacto yo tengo suerte Ana Bayón sería como complicadísimo es muy complicado nombre has es buscar otra que tengo un apellido diferente y hombre podrá yo qué sé hacerlo más en una escala más de aquí irme a Albacete a Cuenca una cosa empieza Tusell modesto claro claro bueno pues oye voy a hablar con la con la tuve que me a ver si me hacen caso si así que bueno yo vea hablar un poco del paso de las campos porque bueno tuvieron un real Sitti que fueron un montón de sitios en esta última edición fueron a Nueva York y además demostraron su cultura que les gustaba mucho esa ciudad por unos motivos de peso

Voz 29 29:44 es una ciudad fascinante capaz de acoger a cualquier persona y además es una ciudad en la que tal vez se habla más español por eso me gusta mucho Nueva York

Voz 4 29:53 claro que sí porque es habla español ahí demuestra porque es una persona viajado que tienes mundo leída has visto muchas cosas y al final valoras pues entender a la gente estoy contento ha estado muy bien porque parecía que era la madre la que empezaba a hablar y después te das cuenta de que este es el el de esto porque vamos a muchas veces estas Terelu pero nunca se sale por ahí todavía otra vez por favor por favor

Voz 29 30:15 Izquierda Unida fascinante la acoger a cualquier persona y además es una ciudad en la que tal vez se habla más español

Voz 1826 30:23 está claro ya se ha perdido el efecto porque ya sabíamos que era

Voz 0509 30:25 Teneluz que la semana ella no podía era a que María Teresa no podía ir a Qué tiempo tan feliz iba Terelu y nadie

Voz 4 30:32 que nadie no estaba nada anotaba nada no la llama María Teresa que ya no decía nada así que bueno algo claro es que Terelu para mí es un poco referente la verdad María Teresa mucho pero es muy grande porque ya vivió un tiempo en Nueva York decir que es así controlar mucho el idioma inglés por eso no el español que le gusta mucho a pero cuando cuando estaba por la calle una mujer la paró para pregunta darle por fijado ni Quinta Avenida yo tengo eh no te lo agradezco porque yo tampoco me entero iba a tener un contexto al momento

Voz 1855 30:59 pero yo no tengo ni idea

Voz 4 31:02 yo no tengo lo que me está diciendo que te habla como más andaluz todavía cómo de bueno a ver si así nos entendemos un poco ahora también porque sabía que la tele u creía que era Carmen también pues muy partido tiene ese momento tiene mucho contacto con esta familia cuestionarle hombre hombre no te digo que Carmen estuvo trabajando aquí trabajamos juntos nombre no es que son una maravilla entonces bueno también fueron a fueron a un restaurante que era conocido porque iba muchos famosos al al restaurante tal de tanto ir le ponían el nombre a la mesa osaba Storm muy fuerte como de cada mesa tenían nombre de un famoso por ejemplo vino en la mesa de Pavarotti dijeron oye por qué no nosotras pasó esto

Voz 1826 31:37 esto es una mesa a la nada

Voz 30 31:40 a lo mejor después de esto está puentes en la mesa de las Campos

Voz 5 31:43 no no claro

Voz 4 31:47 igual estamos aquí igual no

Voz 0509 31:49 sí

Voz 1826 31:49 eso se llama técnicamente un claro el total

Voz 4 31:52 o sea si si así de cruda así te lo ha dicho

Voz 1826 31:55 pero pero pero el relato

Voz 4 31:58 en el publicas de lugar yo qué sé quieren esta señora si dicen que vamos a ver que venga alguien que que hable español que sino no vamos a poder pedir la comida nunca ir ya quieren poner lo nombra la mesa que un poco más moderado aún así a mí me gustaría yo que sé me imagino como que hicieron un restaurante así pero en España poniéndole el nombre de cualquier cliente plan en la mesa del cliente que tiene un bebé que no para de llorar o la mesa de los que gritan sabes que escupe como los mocos en un pañuelo de tela y luego los cierra eso sería pues las cojo una imagen visual que nos dejó para todos los que estoy escuchando muy visual sí sí sí sí me gusta y que todos hemos vivido sin embargo correcto quiere decir siempre has visto o un señor que es moco y ahí lo dejan el pañuelo lo guarda para luego ir

Voz 1860 32:36 la de tela y entonces se le respeta claro porque los sueños

Voz 4 32:39 Nos llevan pañuelos de tela había no llegaba ese estatus

Voz 1826 32:41 ya cada vez menos eh se va perdiendo

Voz 4 32:45 bueno y luego también es que Terelu dijo que sí tenían que poner esto ya sea conocido de ella que ya y las porras son el amor verdadero no porque tuviera que poner en una balanza el amor y la comida seguir con la comida al fin del mundo yo también eso me representa bastante dejaba caer que aún así que últimamente estaba con poco receptiva al amor cosa que para su hermana Carmen no pasó desapercibida

Voz 31 33:04 la tendrá mucho más abierta la cuarta hace unos meses once

Voz 4 33:07 Diego nada porque estoy más aburrida que una ostra dicen hombre claro al principio comer te pueden llegar pero llega un punto en el que dices pues quiero aventuras nuevas conocer mundo ir a Nueva York hablar castellano yo qué sé tus cosas no que otra claro te has pasado sabes qué hacer bueno yo empatito montón además es que yo creo que Terelu de hecho cuando estaba hablando de bueno de de un señor muy apuesto que había visto por ahí hizo una definición perfecta de mi persona

Voz 32 33:34 no me atrajo es que a mí me atraen un tipo de hombre diferente porque claro está acostumbrado a unos Choo Reese que yo ya soy un churro a Churchill

Voz 4 33:44 no soy un churro yo estoy a punto de ponérmelo en la biografía del son filósofos en hombre menos mal que ha

Voz 1826 33:50 cuando tú a ponderar

Voz 4 33:51 es que yo creo justo como hay que ponderar a vamos campos totalmente yo las llevo vamos por bandera así te lo digo esa bandera la colgará envió al con las campos ahí las tres de la mano sería precioso es un churro y un churro ondeando Paco bueno para espantar a las palomas como los cereales así que bueno para acabar quiero enseñar la mejor propuesta de brindis de la mano de Carmen Borrego ya sabéis la Campos indie para mí la más especial atención

Voz 30 34:17 nosotros porque bueno Juan yo de verdad voy a brindar por mi papada

Voz 4 34:21 voy a brindar por mi papada y qué maravilla no sé si

Voz 1826 34:25 le brindar por la para no no te brinda pocos sí

Voz 4 34:27 original eso no son originales

Voz 1826 34:36 ayer ayer era cuando se cumplía el cincuenta años del fallecimiento de la primera persona que llegó a la Luna el ruso Yuri Gagarin lamentablemente nuestro equipo despistados como estaban estuvieron durante el día de ayer intentando localizar a este hombre que murió

Voz 33 34:52 todo va a ser imposible Javier que conocemos aún

Voz 1826 34:54 médium que no sé qué tonterías que se cuecen por ahí la relación

Voz 34 34:58 te del recreo eh

Voz 1826 35:00 lo que hemos podido acercarnos a a quién se considera el al menos Se considera así su maestro es el ruso Josemaría Kalashnikov

Voz 0509 35:10 el señor Calaf señor buenas tardes buenas tardes Roberto Ustea esos corte Tulio si radioescuchas en general es que que ha sido que clásica entonces claro y qué algo vivo no tengo preguntas que bien mala idea pero bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo sí es verdad que soy mayor tengo y ciento dieciséis años pero la verdad es que Yuri que en gloria esté se llevó pues todo el honor se llevó todo honor pero yo fui el que le enseño todo vale ya sé que parece que está quedando como esos que dicen yo juega con los Gasol al baloncesto y eran Malilla Inciarte no es exactamente así los lotes lo hacía me telonero mio sabes esa gente que da rabia no

Voz 4 35:47 hasta luego

Voz 0509 35:48 sí eso eso pues bueno una eminencia en esto de autismo era yo osea yo le enseña a Yuri eso que se ve de los astronautas de la gravedad que tiras a una jamón ha sido va buscando la con la boca abierta eso eso lo enseñé yo a él y luego por ejemplo no se habla de eso pero la gente se monta una unas películas con el tema de los extraterrestres que unos que películas son películas de pena hice montando ahora

Voz 1826 36:15 yo he aprendido a decir vinícola de ahora le llaman Felipe

Voz 0509 36:18 eso es pues más noveno se votara Penit pero tremenda porque yo he subido ahí arriba son gente por qué guay sea como corazón yo llegué ahí en plan vacilón ahí llevamos es vuestro líder quiénes vuestro Rajoy vale hoy me hice la Kutxa tengo cancelar el pedido que aquí somos pacifistas que no queremos conquistar nuestro planeta y nada no tenéis que echaron es mil ni nada contra nosotros si ya la cosa acabó por ahí de fiesta y todo y luego también te digo una cosa que como ruso echo de menos la rivalidad cabida con los americano ahora ya no es lo mismo que a lo mejor tú hacías un cohete era lo más grande ahora ya es guerra fría pero son flojos pero el hombre blandengue ahora antes hacia Danko calor rojo también lo detestan no lo detesto esto me blandengue y luego yo Jolín hombre es cómodo de ante la peli de Rocky IV que mata al negro y los rusos celebrando lo que estábamos ahí americano muerto bueno todo capas son tiempo pero me dio pena en verdad sí la verdad es que sí no lo que te diré que mucha gente piensa que ser astronauta en la ostia pero somos jugué tiene roto Rover dicha yo vivo con mi madre a mi ciento dieciséis años una pelea que igual le digo escucha mamá que no Málaga o el traje plateado ni la bandera y mañana oigo a martes no conservas si caro hombre tengo el traje plateado que vi que hay en realidad se puede ir en chándal a la luna lo que pasa es que ese flipa Aaron en los años sesenta bueno sí fue hicieran conmigo vas a podría pues mira la dura

Voz 1860 37:47 a gran en el papel Albal tenían un excedente ahí dijeron

Voz 0509 37:50 se creció entiendo cae sobre a hacer el río en el Belén con lo pusieron para nosotros no bueno un abrazo un abrazo Dios

Voz 1826 37:57 hasta luego adiós hay que ver esta gente de las redadas se adapta absolutamente a todo improvisa sobre la marcha ha sido hablar del que se considera el mismo maestro de Yuri Gagarin bueno haber Juan el lunes estuvo hablando aquí del coche eléctrico ayer de la huella digital Joy de repente como han improvisado vamos de hablar de la carrera espacial de los cosmonautas soviéticos Stalin sí sí

Voz 0509 38:21 es es así a rodar una semana normal yo también tengo mucho

Voz 35 38:24 Nos hace médicos no te creas queda Miguel les gusta mucho el el tema sanitario queríamos hacer una tertulia política pero nos han dicho la novena que no es muy arriesgado y que no lo otro

Voz 1826 38:31 si en Hora Veinticinco ya tenemos también de eso se aquella oye qué tiene de especial la juventud de Stalin

Voz 0509 38:36 pues pues ya veréis sentido hizo de todo antes de sacarse la plaza de dictador hizo todo el concepto de sacarse la la plaza a en

Voz 1860 38:45 el final de Master y no lo encuentra os acordáis de unas

Voz 0509 38:48 sería que era la juventud de de Superman Smallville verla hacía vamos a hacer algo parecido pero con la de Stalin

Voz 1826 38:57 y eso te has traido tú te has agenciado a nuestro

Voz 0509 39:00 creador de cabecera una voz legitimada

Voz 1826 39:03 Predictor qué tal cómo estás la buenas tardes buenas tardes hombre me gusta lo de la voz legitimada hombre así me ha vendido aquí Juani si pues lo que he dicho de Small

Voz 36 39:14 duele en realidad es un poco un spoiler ya ya lo verás a buenos y empezamos por el principio a Stalin no era su nombre real su nombre real era bastante más complicado de estos que cuesta ponen el DNI que era visitar yo no bicho Billy

Voz 0509 39:31 vaya nombre de fichaje de invierno del Espanyol eh sí sí sí mantequilla Rodríguez no está de dónde sale

Voz 36 39:38 hombre dirías que era para simplificar pero no en realidad era porque querían confundir a la policía secreta del zar quemada la ucraniana y en el caso de Josip escogió el nombre de Stalin

Voz 20 39:51 porque quería decir Hombre de acero

Voz 36 39:54 hombre Valcke Superman de lo mismo

Voz 1826 39:56 oye pero entonces el nombre lo escogió entiendo antes de acceder al poder como nombre artístico ya pero de por vida que tampoco es que

Voz 36 40:04 bueno pero no no no ya la verdad es que dejó ver a un perla pero el nombre los coge un poco después luego sí que me gustaría comentaros por eso antes de entrar en eso es que es curioso cómo Stalin era de un pequeño pueblo de Georgia que sonaba Gori nosotras es bueno ya a mí que me más me da Gori

Voz 1855 40:22 eso es como lo mismo tienes no haber no lo curioso de de este dato es que tiene un paralelismo

Voz 36 40:29 como con otros bueno al menos tres o cuatro vengan a la cabeza de el el personaje más temible digamos de la historia alemana que todos sabéis quién es nació también en un pueblecito pequeño de del país de al lado

Voz 16 40:43 o por ejemplo Napoleón nació en un pequeño pueblo que ha Jaksche creo recordar que os habéis la isla de Córcega entorno siga por ahí porque es de Rui Veloso

Voz 0509 40:53 no tengo explicaciones pues Rubí por la calle meteros con nosotros

Voz 36 40:57 bueno yo soy de un pueblo de mil cada año que es bueno pues volviendo a Yossi aparte de ser de este pequeño pueblo de Georgia tenía uno sobre unos orígenes así como curiosos su padre era Zapatero no el político

Voz 1826 41:11 el cementerio de oficio pero sobre todo

Voz 36 41:14 se lo conocían en el pueblo como un auténtico borracho también como un hombre un poco con una cosa que muchas veces va junta que aparte de borracho tenía un poco de afición a dejar la mano suelta tanto con los hijos como con su mujer y una de las cosas que más le le creaba era que la madre decidirá que su hijo tenía que seguir el camino de la Iglesia Hinault el de la industria del calzado así que lo enroló en el seminario de donde su padre cuando estaba así bien ebrio varias veces los secuestro para llevarlo de vuelta al zapato

Voz 0509 41:47 vamos que Stalin por poco no sale de costalero ahí en la Semana Santa de Tiblisi

Voz 36 41:52 no sé si la tienen pero bueno a la cuestión es que sí que era como era la madre era afirmó muy muy religiosa y su modelo homosexual que Ekaterina veréis que tiene mucha afición a los a los motes eh que Ekaterina pero era conocido como que que que que

Voz 16 42:06 el padre de la vida moderna sí sí sí

Voz 36 42:13 el Stalin en esa época en la época de seminarista era conocido como soso que dices mira como Zapatero

Voz 16 42:20 el hijo de Zapatero él dijo

Voz 36 42:22 pero pues bueno la cuestión es que que que era una mujer bastante religiosa y quería que su hijo siguiese una de las pocas avenidas de progreso que tenía un muchacho en la Georgia del siglo XIX también hay una una posible red razón Secundaria que es que había un rumor en el pueblo estoy de Gori que el padre real de Stalin no era el borracho máximos

Voz 1826 42:44 que era el cura del pueblo ya sabía comidilla en el pueblo se comentaba los mentideros Iker como bien dices de derruir te iba a decir esto en Rubí no pasa qué tal Víctor qué tal le fue en el seminario bueno ya sabemos que ahí no hizo carrera aparece como hay que continuar hay que seguir el hilo

Voz 36 43:06 exacto no carrera ya ya al spoiler ya lo sabéis todos porque sabéis que fue por otros derroteros pero bueno a Stalin inicialmente simple fue bien porque era un chaval muy inteligente es que ver tenía sus complejos tenía un cutis así es un poco irregular por una huela mal curada que pasó de pequeño tenía también un Bra el brazo izquierdo que no le iba muy fino esto lo e incluso en algunas fotos que siempre lo tiene un poco escondido no está claro si fue por las palizas del padre o porque el atropello un carro que es la versión oficial y además como habéis visto su entorno este familiar no ayudó tampoco mucho a la persona más abierta simpática del mundo pero vamos que hizo algunos amigos en seminarios sobre todo hizo un amigo Bert barato la vida que fue el marxismo

Voz 1826 43:49 bueno

Voz 36 43:50 claro acabó resultando incompatible con el tema de la sotana

Voz 1826 43:54 no del todo menudo disgusto para la madre no

Voz 36 43:56 pues ahí tienen mucha razón reto porque su madre cuando su hija era ya el el hombre con más poder practicamente de la historia de Rusia hay de la Unión Soviética ella les seguía recriminando que no hubiese acabado

Voz 1826 44:09 hasta en la Iglesia entonces ahí ya llegó del dictador a no no no te quepa gente jugar no de hecho M

Voz 36 44:17 Taibo por eso ese cambio de ese cambio de dejó de ser soso hice pasó a llamar Cova que era un nombre que sacó de una novela que se llamaba el parricida no no sé si eso le gustaba como tú

Voz 16 44:28 Eva Montoro novela era una hubiera sobre un forajido

Voz 36 44:35 de hecho eso es un poco lo que hizo él en esta segunda etapa de su juventud

Voz 1826 44:40 esta es la que se puede decir que fue la fase aventurero

Voz 36 44:44 sí de hecho igual te suena porque hay una es una foto que sería bastante por Internet que hay una foto de un joven Stalin que te sorprende bastante porque sobre todo se parece mucho

Voz 16 44:53 Sergio Ramos bueno en qué época que ese es importante de Sergio Ramos no fichado no pero sí muy largo por arriba hay que dos Sergio Ramos yo creía que era tiro Esther izado hipster izado ya no dependería la idea

Voz 4 45:07 era otros esquisto pero bueno no no

Voz 36 45:10 pues bueno la verdad es que al lógicamente a este Sergio Ramos a Cova le tiraba más la vida de bandolero que la de Zapatero o la de la de seminarista pero vamos lo que él en realidad le gustaba de verdad era tener bueno eso nos va sobre mucho era tener pasta

Voz 16 45:27 bueno sí para gastar acostarse con muchas

Voz 36 45:30 mujeres dar la chapa la gente con la superioridad de la ideología marxista

Voz 0509 45:34 claro que da un Asturias de cuidado no tipo politólogo o no algo así

Voz 1826 45:39 sí tenía algún algún hobby así yo sí

Voz 0509 45:42 eh

Voz 36 45:43 bueno a ver tenéis que tener en cuenta que el tema hobbies en esta época está bastante pobre a osa novia ni Netflix ni Tinder ni miserias ni nada entonces

Voz 1826 45:53 qué mundo a Bibi que vida

Voz 16 45:56 sí agrío todo pero

Voz 36 45:58 Cova dentro de lo que era este panorama así bastante gris e hizo un poco de todo un poco de todo hizo público un libro de poesía y a trabajo de meteorólogo

Voz 1826 46:08 oye esto esto me lo tienes que contar de otro día no por nada por dejarlo un alto pero porque no tenemos tiempo tampoco es una lastima que nos pueda reproducir el el audio que Fenosa enviada el jefe estoy