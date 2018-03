In pod We Cast / Lo que Trump no quiere ver alrededor del muro

Voz 1775 00:00 con Marta del Vado ir Rafa Panadero Marta cómo es de cerca impresiona verlo a pocos metros

Voz 1510 00:10 pues el muro no es igual en todas partes en la zona de la playa lo que más llama la atención a parte de esos barrotes verticales a través de los que se puede ver del otro lado no es el contraste en México es una explosión de color de vida está lleno de murales de mensajes de gente haciendo deporte de niños jugando en la playa Se escucha música todo el rato frente al muro empieza el paseo que está lleno de restaurantes e del lado estadounidense sin embargo es una zona gris es una zona militarizada hay que caminar casi una hora para poder llegar hasta donde está el muro así que no es una zona donde la gente pase

Voz 1775 00:49 entonces Marta para situarnos para situar a los oyentes has pasado una semana en la frontera recorriendo uno y otro lado del muro que ya existe y bueno que separa en la zona en la que tú has estado San Diego del lado estadounidense y Tijuana del lado mexicano no

Voz 1510 01:04 sí sí es curioso porque desde Tijuana los mexicanos sí que ven físicamente el Muro todos los días está presente en su día a día pero desde Santiago como te digo los estadounidenses no lo llegan a ver es casi como si no existiera es es una de las primeras cosas que más llama la atención después según va yendo hacia el interior de Estados Unidos esa barrera va cambiando en su mayoría es una lámina de metal que tiene unos tres metros de alto en realidad son una plataformas de aterrizaje de los helicópteros que quedaron de la la guerra de Vietnam reciclado en paralelo a esas láminas de metal del lado estadounidense hay una valla de acero más moderna más alta tiene entre cuatro y cinco metros es la que tiene iluminación sensores las cámaras por la que recorre todo el tramo de la frontera la patrulla fronteriza aquí también hay tramos hacia las montañas que es hacia donde es la parte del desierto en los que ya hay solo alambres de espinos

Voz 1775 02:09 ahí está todo el dispositivo de de seguridad no pero más allá de de lo que es la barrera física que supone el muro supongo que esa presencia constante en la zona en el que has estado pues se meterá en el día a día no de los que viven a uno y otro lado

Voz 1510 02:21 sí y es lo que eso sí que es lo que más impresiona no en el hablar con la gente y ver cómo han naturalizado esa frontera que está integra disimulen sus vidas que giran en torno a un territorio binacional como el muro en lo que hacen realidades es complicarlo la de la mayoría separando familias dividiendo realidades que hasta hace no tanto pues estaban unidas claro ya hablamos de muro

Voz 1775 02:45 ya existe luego están los prototipos que ya están listos para que llegado el momento bueno Trump elija cuál es el que más le convence no para seguir construyendo más muro no unos prototipos que también ha podido ver estos días

Voz 1510 02:57 sí son ocho prototipos de hormigón y de diferentes metales esto sí que son bastante más altos entre nueve y diez metros de largo hizo lo mismo desde el lado mexicano se ven como sobrepasan la lámina de metal reciclada que te digo que está a unos seis a siete metros de de las casas pero del lado estadounidense en primero que los prototipos están en una zona industrial y segundo que no no se puede acceder a ese lugar lo tienen restringido entonces los estadounidenses en realidad no ve ni el muro ni los prototipos en su día a día pero bueno el muro en realidad lleva décadas en pie en mil novecientos noventa y cuatro con la Administración Clinton empezaron a tapiar la frontera así que la la gente que vive en esa frontera están más que acostumbrados pero a lo que la gente teme ahora mismo no es tanto a ese muro sino a las redadas que está viendo

Voz 1 03:50 ah sí

Voz 5 05:07 cuánto tiempo hace que yo tengo desde dos mil once repartiendo agua Cuéntame estamos en el lado del pueblo llamado Cotillo en el en el desierto en el condado Valle Imperial California

Voz 6 05:28 entre la frontera entre Calexico en así es

Voz 5 05:35 treinta sesenta nos como cincuenta kilómetros oeste de la ciudad de Calexico vosotros creéis que los migrantes cruzan por acá y por eso de Benissa dejarle a dejarle agua así es muchos migrantes cruzan por las es por la área desértica montañosa aquí aquí no hay cerco aquí no hay muro por eso es de que muchos optan por tratar de cruzar por aquí aunque es muy arriesgado cruce porque las temperaturas son muy elevadas en tiempo puede calor Nos consta que recién vuestra vuestra agua pero también nos consta que hay quién quiénes son ella se han encontrado muchas botellas rotas no sabemos quién está haciendo esa esa actividad pero se ha sabido en otras partes como en Arizona que son lo mismo miembros de la patrulla fronteriza los que han dicho este este acto inhumano vosotras tú perteneces a la verdad Ángeles de la Frontera que lleva más de diez años haciendo haciendo esta labor ayudando a los migrantes tú crees que ahora esa labor es más necesaria casi que nunca sí hoy con las políticas migratorias más deshumanizada es más más racistas y que hoy más que nunca se necesitan mostrar nuestro lado humanitario Marta políticas más deshumanizada racistas

Voz 1775 07:11 ya hubo Castro de la organización Ángeles de la Frontera en referencia entiendo que las actuales políticas de el presidente Trump muro con México ha sido una de las referencias constantes desde el mismo día en que trama anunció su candidatura el tema haya llegado al Congreso allí se ha encontrado con muchos obstáculos tanto entre demócratas como republicanos pues bueno porque la mayoría no respalda ese gasto de veinticinco mil veinticinco mil millones de dólares que pide Donald Trump para proteger la frontera aunque eso sí en los presupuestos que se han aprobado si hay una partida para la frontera aunque es mucho menor de lo que pedía inicialmente no

Voz 1510 07:46 si el Congreso en realidad a penas aprobado el seis por ciento del dinero que que pide el presidente es una partida de mil seiscientos millones de dólares para reforzar la frontera pero hay una cláusula que detalla muy bien en qué se puede emplear ese dinero y en ningún caso es para construir su muro no sus prototipos sino que es parar de parar o reforzar la valla dotar de más medios al personal de la patrulla fronteriza pero Trump ha hecho de la construcción del muro uno de sus principales caballos de batalla para él es casi una cuestión de ego Hinault Se va a dar por vencido de hecho el presidente está buscando alternativas para financiar el muro algunos medios han tenido conocimiento de conversaciones off the record en las que el presidente está estudiando la posibilidad de utilizar fondos de defensa del Pentágono para construir el muro con esos prototipos o incluso imponer tarifas en la frontera para quienes entren desde México y aplicarlas pues para construir el moro

Voz 1775 08:41 todo vale no todo puede valer no de momento lo que sí hay es mucho muro mucha patrulla fronteriza pero la gente sigue cruzando y eso también lo has visto estos días

Voz 1510 08:49 siguen y seguirán mira al sur de San Diego a unos veinte minutos en coche de la frontera y un lugar donde acuden los jornaleros a buscar trabajo son indocumentados la mayoría llevan décadas en este país todos los días a primera hora llegan a un aparcamiento frente a un gran almacén donde esperan a que alguien les contrate estos días también estuve allí en ese aparcamiento

Voz 7 09:17 luego ponle que que seamos unos casi casi somos ochenta personas por todas de esquina por esquina era fácil sepan unos veinte a trabajar veinte más son menos a quince quizás mira aquí tan de todo de todo quiero decir de arrancar sacar te de levantar pues de perros de sacar animales ya bajos de las casas construcción como pintura a poner Drive all textura in Jorge lleva treinta y dos años

Voz 1510 09:54 en este país sus hijos nacieron en Estados Unidos pero él no tiene papeles teme que en cualquier momento llegue Lies el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y haga una redada donde

Voz 7 10:04 entonces los jornaleros si escuchado que que aquí andan ser casi cuando de los departamentos y todo eso

Voz 1510 10:14 no temen aquí están sí eso sí

Voz 7 10:19 más que claro e migración pues tú sabes que no tenemos documentos para estar aquí estamos tropiezos para que nos lleve edad pero de todos modos damos la vuelta y gracias a Dios entramos para atrás eso sí no los grande le ha tocado me ha tocado si hace como unos siete meses más que nada me llevaron edad me agarraron y también me agarraron el este como a tres calles en mi casa me pararon es que les parara no más por por por un mexicano yo pienso no sé el chiste está de que no pregunten nada simplemente me llevaron inmersas claro les bordaron sí sí a Tijuana sin me llevaron aquí Juan

Voz 1510 11:01 Jorge estuvo mes en Tijuana el tiempo que necesitó para organizar el camino de vuelta ya se lo sabe no es la primera vez que cruzan clandestino por el ser

Voz 7 11:10 por el cerro caminando caminando duré cuatro días a tres tres tres noches y cuatro días para llegar aquí Jorge cuando cruza esto por el cerro por aquí d

Voz 1510 11:24 lado de de San Diego como es ese cruce ahí no hay no

Voz 7 11:31 Varda no allí donde donde yo me Josep no hay Varda o sea es como la mina es una parte muy lejos que tiene uno que caminar un día para llegar a ese lugar llevarnos más están las púas son alambres que hay porque se acaban las las el siempre cruzado por ahí cuantas veces sea comunas por ahí cinco veces más o menos que más o menos cuatro cinco veces gracias a Dios todo salió bien y aquí estoy no

Voz 1510 12:04 no pasó nada viene la amiga y la a detener

Voz 7 12:09 sí espero que me suelten para volverme a venir ellos Kjell porque yo no voy a dejar en el abandonara Mis hijos social la suerte yo sé muy bien que común no tengo documentos en cualquier rato van a venir o donde yo Andes me van a preguntar soy fulano y tú quién eres tienes documentos y claro insiste no Vega eso eso lo tengo bien previsto en mi mente en cualquier momento va para fuera a través ni modo con miedo así se acercan coche viene ofreciendo trabajo a unos les digo yo sabe lesividad un electricista sabes sabe

Voz 9 12:54 ya lo llama ver mundo conoce conozco van advierten los apartamentos tiro lleva todo yo trabajo de vez en cuando yardas darle yardas

Voz 1510 13:09 a diferencia del resto son mexicanos Hugo Torres es salvadoreño lleva once años en EEUU a él ya no le preocupa que vengan los agentes de inmigración

Voz 9 13:18 me pregunta qué traigo tremendo algo yo no tengo problema

Voz 7 13:26 te lo puede enseñar pues si se quiere

Voz 1510 13:29 tiene una tortilleras electrónica que el Egeo localiza Hugo no puede ser deportado ha pedido asilo en Estados Unidos por razones humanitarias durante al menos un año tiene que llevar la tu billete para estar controlado hasta que el juez decida pedir permiso

Voz 9 13:44 Hypo preguntarle por qué íbamos para a trabajar si no Ron Paul si ahí no Ia More Lies entonces la eso puso son a la espera de que hasta cuándo va a tener eso el otro año en enero en enero lo también que ir al corte y ahí el juego para decidir si manda para el Salvador au me quedo aquí

Voz 12 16:22 Santiago es la ciudad donde le pusieron acto Viller a a Hugo

Voz 1775 16:26 durante salvadoreño con el que hablabas la ciudad de donde no puede salir sin permiso y la ciudad de Estados Unidos donde se practican más detenciones a inmigrantes indocumentados las redadas se han multiplicado desde la llegada de Donald Trump según la Oficina de Aduanas son redadas y detenciones relacionadas con el cruce ilegal de la frontera

Voz 1510 16:44 de hecho durante la semana que yo estuve fueron detenidos ciento quince inmigrantes en tres días según datos del propio AIS de la oficina de inmigrantes de aduanas las deportaciones ya se empezaron a incrementar con la administración Obama en concreto a partir de dos mil diez pero lo que está pasando ahora es que se está incrementando el número de detenciones arbitrarias de inmigrantes que no han cometido ningún tipo de delito

Voz 1775 17:09 Víctor Torres es abogado en esa ciudad en San Diego es también portavoz de la Asociación abogados de la raza que se centra en la situación legal de los inmigrantes en esta zona fronteriza es además candidato a juez estatal señor Torres como acaba de recordarnos Marta las deportaciones empezaron a aumentar en dos mil diez con la Administración de Barack Obama que es lo que ha cambiado desde el año pasado con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump

Voz 13 17:37 en la época del presidente Obama habían muchas exportaciones a eso no involucra la casos penales que se llevaban frente el Tribunal Federal lo que ha cambiado en el año pasado que los casos que anteriormente estaban a rechazando para juzgarlos frente el el Tribunal Federal en casos penales han subido al punto que para mí yo llevo casos a proporcionados por el Tribunal nos han llegado casi un uno por día pienso que es un grupo de de de ciento veinte abogados entonces en este punto hay más casos penales ante el juez los jueces federales que ha hecho que ha obtenido en más de veintiocho años que tengo

Voz 1510 18:34 pero son casos penales y Víctor pero de qué se les acusa a estas personas a estos inmigrantes que se les detiene

Voz 13 18:44 la mayoría son expulsadas ilegales por ejemplo en la corte federal es un crimen a cruzar la frontera hacia los Estados Unidos ha tenido una deportación y eso lleva a una pena de hasta veinte años solamente lo cruzada

Voz 1775 19:03 si ayer Dorothy para las personas que consiguen cruzar que llevan incluso años hasta décadas ya establecidos en Estados Unidos pero de alguna manera están de forma irregular qué opciones hay para evitar en el panorama actual la deportación para evitar ser expulsados a sus países de origen

Voz 13 19:22 el problema es que cuando uno sufre condena por un crimen de drogas por un crimen de un crimen violencia violento un crimen de muchos de estos crímenes todos son base para expulsar al al acusado ya que está expulsado ya no puede regresar ya ya no hay manera de unirse con su familia legalmente aquí en los Estados Unidos aunque tienen todo hasta aquí

Voz 1510 19:54 el apoyo él me pueden ofrecer ustedes y como los abogados que apoyo legal les ofrecen para para evitar esas deportaciones Yesa separaciones de tantas familias que estamos escuchando pues durante los últimos meses

Voz 13 20:10 es que bueno en en mi práctica lo donde la mayoría ese cuadernos hacer lo mejor que podemos hacer para los clientes es investigar el base de los expulsiones iniciales hay muchos casos que es el base inicial no fue legal no más fue un un un oficial de del hay que firmó el documento diciendo este tienen un crimen yo opino que en mi experiencia yo opino que es un un delito mayor a que agravado y expulsar expliquen

Voz 1775 20:49 no no cosas sobre el sistema judicial señor Torres en Estados Unidos por un lado está la ley de cada Estado Por otro lado la ley que se aplica a nivel federal en todo el país de qué sirven las leyes estatales o las leyes de las ciudades santuario que tratan de proteger a los inmigrantes de qué sirve no sirven de algo frente a esa política federal que se dicta desde la Casa Blanca desde Washington y que es la que tiene la competencia en temas de inmigración

Voz 13 21:14 este es el bajo el licor ya nada de ahí que empezó en enero en los oficiales sevillano tiene el derecho además los oficiales estatales ya no pueden cooperar con I no pueden dar nombres información no pueden detener gente a indocumentado que se sospeche que son indocumentados para esperar que caracteriza o sea hay eso con un buen abono para para las familias porque anteriormente mucha gente se a los a restaban aunque para salir no llegaron a al su casa llegaban al hay allí los escuchar

Voz 1510 22:02 señor Torres pensando en cómo pueden evolucionar esta situación para todos esos inmigrantes que se sienten hoy especialmente amenazados parece que esa persecución va a seguir no es es lo que pretende esta administración de acuerdo al nuevo censo que quieren hacer para el año dos mil veinte déjame que lo explique para que los oyentes lo entiendan no resulta que en el censo van a incluir o quieren incluir una pregunta sobre la condición de ciudadanía esto puede hacer que muchos inmigrantes tengan miedo a responder por posibles represalias e lo que por un lado les hará más invisibles y además el censo es muy importante porque se utiliza para asignar fondos federales que se distribuyen en función de la población para reasignar asientos en la Cámara de Representantes no estados como California se van a ver especialmente afectados si no se cuenta con el número de inmigrantes que no son ciudadanos pero que viven en el estado

Voz 13 22:57 así es va a ser muy grave la situación lo que he visto es que es un plan del Gobierno federal del presente trabajo bajar la representación que tiene la gente de este estado especialmente en el estado de California parece que es un ataque en todos los familias que han vivido

Voz 14 23:18 en este Estado que son contribuyentes al la sociedad que tienen sus familias aquí a yo veo que es un problema grande para para nuestra comunidad latina

Voz 1775 23:31 volviendo al tema de la justicia ya el tema del muro que estamos tratando en ámbitos como el de los Dreamers la justicia está paralizando las decisiones de Trump pero es lo que tiene que ver con la construcción del muro de momento ese había parece que no está funcionando no un juez ha fallado a favor de la construcción en una demanda que intentaba bueno prohibir que se construyera alegando motivos medioambientales una vía legal para parar la ampliación del muro

Voz 13 23:57 el problema es que no es muy claro las leyes que protegen el ambiente en ese tema aparentemente bajo lo que ha dicho el Congreso frontera el Gobieron tienes todo su derecho a hacer lo que quiere el problema es que es que no hay primeramente no hay dinero para construye muros como ha dicho el presente tengo hondamente ya hay muro solamente lo lo que no está pro protegido es el desierto donde miles de gente cruzan viario Instant teniendo el problema es que no tenemos manera de dejar gente que que la entrada a este país a trabajar vivir con sus familias para hacerlo legalmente no hay no hay manera ya ya tenemos tenemos como cincuenta años tratando de ese problema que este país a a moverse

Voz 1775 25:02 Víctor Torres portavoz de la Asociación abogados de la raza en San Diego y candidato al juez en el estado de California muchas gracias porque esta conversación

Voz 15 25:10 a ustedes las vistas un abrazo

Voz 1775 25:15 a ir Rafa Panadero Marta antes de tener Henar entiendo que la mayoría de inmigrantes que viven en la frontera en la zona de San Diego en edad estadounidense ya sea en situación legal lo ilegal o con permisos temporales como los que les da el DACA incluso pendientes de Bono de una petición de asilo dejan familia al otro lado del muro una familia a la que bueno imagino que de alguna manera intentarán seguir viendo intentarán mantener el contacto

Voz 1510 25:39 sí como puedan las familias y en este punto de la frontera quedan los fines de semana a uno y otro lado del muro para poder verse del lado estadounidense desde San Diego desde que aparca el coche hasta el muro tardes al menos cuarenta minutos en ir caminando eso sí se puede acceder porque cuando llueve se anega todo y no hay paso no yo cuando fui por ejemplo me encontré con dos chicas con Eric que con Azucena que iban con sus hijos a ver a sus abuelos llovió tanto los días anteriores que no que no pudieron llegar hasta el muro y no pudieron ver a sus familiares tendrían que esperar al menos otra semana más para para poder encontrarse ahora la patrulla fronteriza permite el acceso a diez personas durante un máximo de treinta minutos es todo el tiempo que pueden ver a sus familiares a través de de las rejas del otro lado según me contaron Erika I Azucena no les permiten ni tocarse

Voz 16 26:28 pues como unas igual treinta minutos caminando sin y cuando está el tiempo de lluvia pues está todo lleno de lodo tienes que meterte a los charcos puede pasa os ya que es la verdad este camino es más largo sites es como un ahora pero pues esclusas por la playa

Voz 17 26:49 y todo eso claros a lo hacen para poder ver nací

Voz 18 26:56 de otro lado ustedes se a quién tienen haya

Voz 16 27:00 y ellos no tienen permiso para venir aquí no no y ustedes no pueden cruzar no tenemos permiso para estar aquí pero no para salir pues tenemos el permiso de los estudiantes y pues podemos estar aquí más no podemos salir entonces tratamos de que vengan ellos por lo menos cada dos años y a ver no

Voz 18 27:23 y mientras tanto se ven se deben por las barbas si imagino que fue una impotente

Voz 16 27:30 a ver si porque no te dejan acercar Carlos rey pequeñitos con lo puedes tocarlo con el dedo ni nada

Voz 17 27:38 no no puedes tocar lavar

Voz 18 27:42 y eso siempre ha sido así han notado por ejemplo desde que la Administración está aquí cambiaron a que deje de la que es complicado más

Voz 16 27:54 por eso queríamos venir a ver cómo estaba ahí al movimientos que están pidiendo papeles toda la gente que no tiene ni permiso a veces podían

Voz 18 28:02 además como lo explican cómo lo explican a sus niños que tienen que ver a esos abuelito

Voz 16 28:10 pues ellos saben penas dicen que es porque no tenemos torpeza unos no seguimos aquí nosotros nacimos de México

Voz 5 28:17 cómo cómo salir

Voz 16 28:20 de hecho cuando vienen ellos llevan con ellos a Tijuana entonces ellos nos venderlo todo esto sector aquí una vida completamente normalizada nada por el muro no

Voz 19 28:34 oh