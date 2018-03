Hora 25 Deportes: El Barça se queda sin Champions (28/03/2018)

Voz 1 00:00 oh

Voz 0481 00:05 hace veinticinco Deportes

Voz 1803 00:08 con Jesús Gallego hola qué tal buenas tardes bienvenidos enseguida

Voz 0919 00:15 vamos con la resaca de España seis Argentina uno sigue sonando rotundo un día después del amistoso resaca dulce por supuesto en la selección española de Julen Lopetegui resaca más que amarga en Argentina donde el está cayendo de todo a Sampaoli ya a sus jugadores antes noticias de esta tarde la última una buena noticia que llega del Europeo de halterofilia en Rumanía David Sánchez el chaval melillense de veinticuatro años ha conseguido la medalla de bronce en la categoría de sesenta y nueve kilos en arrancada ha colgado la medalla de bronce tercer puesto en esa modalidad ahora irá a los dos tiempos íbamos a ver al final en el total olímpico que puede conseguir David Sánchez y la otra fútbol femenino partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions se juega en el Miniestadi con un entradón el Barça Olympique de Lyon el Barça que perdió dos uno en la ida en Francia tenía que remontar este marcador y no tenemos buenas noticias ya en la segunda mitad Joan Tejedor buenas tardes

Voz 0107 01:22 hola Gallego muy buenas tenemos récord de asistencia lo decías tú son más de doce mil personas las que han prácticamente llenado el Mini para ver este partido que está pero si uno gana el Olympique de Lyon con un gol que va a traer mucha cola un gol fantasma en la salida de un córner un remate de cabeza de Les Ömer supera por encima la portera del Barça sobre la línea las saca una defensa las saca Patrick Guijarro el balón al larguero sale fuera pero la linier levanta la bandera concede gol recordemos que aquí no hay ni Ojo de Halcón en ningún tipo de tecnología es difícil asegurar que el balón había entrado no tenemos monitor pero es muy difícil asegurar que ese balón haya entrado el Barça entonces tenía media hora para intentar meter un gol que le clasificara ahora tiene catorce minutos del descuento para meter dos

Voz 0919 02:02 se llevan a prorrogar lo tiene difícil la verdad es que hemos visto unas cuantas repeticiones que es imposible determinar por las imágenes que nos han llegado siete la pelota entra o no yo si tuviera que apostar apostaría a que no entrará en cualquier caso el Barça pierde cero uno necesitaría dos goles en apenas trece minutos para igualar la eliminatoria de estos cuartos de final de la Champions femenina y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 2 02:29 esos chicos y chicas de Hora Veinticinco un saludo de Patxi el conductor de la línea Móstoles Xanadú aquí todas las tardes con vosotros Macy muy buena compañía resultado lo voy a decir España tres Argentina dos un abrazo muy grande día Mis de la rosca también sea hito amigos míos

Voz 0919 02:47 hacia el fax y el conductor de la línea Móstoles Xanadú una línea que lleva evidentemente a la felicidad dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 4 03:11 hola Gallego paisanos Luiz de Zaragoza aunque natural del Valle del Jerte Cáceres pues Salva que está los rumores de que Lewandowski bandos de requieren fichara para el Madrid con veintinueve delitos que le van a hacer como Morata deban a dejar ahí Pinchao en en el banquillo

Voz 5 03:27 o como a Mariano o como a Borja Mayoral o como Higuaín siendo mejor que Benzema

Voz 4 03:33 a ir de Isco hoy

Voz 6 03:36 sí ya sanción pues ayer demostraron al señor

Voz 4 03:38 con lo que son que merecen ser titulares en el Madrid en fin que hagan lo que les de la análisis llevan pues mira mejor hay que lo hemos salen ganando más con el Madrid aunque no están títulos venga un saludo paisano hasta luego

nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 8 03:58 hoy AME casona mi paisano Lewandowski no viene a Madrid Asensio e Isco se quedan en Madrid seguro empezamos

Voz 0919 04:20 la selección española jugó ayer el último amistoso antes de la lista definitiva de jugadores quedará Lopetegui para el mundial una prueba interesantísima ante la Argentina sin Leo Messi que nadie podía pensar que terminó que iba a terminar como terminó seis uno muchas noticias casi todas buenas o todas bueno el mejor dicho para Julen Lopetegui Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes el calendario ahora de la selección la lista primero la lista y la lista definitiva de Lopetegui cuánto tenemos que esperar para saber

Voz 1006 04:57 mes y medio mes y medio es cuando en mayo mediados de mayo tiene quedar ya oficialmente es privada esa lista a FIFA será público días después en esa lista de veintitrés eh Lopetegui lo tiene claro lo tiene bastante claro Gallego

Voz 9 05:13 si mete eh siete defensas si mete ocho es decir si mete cada puesto en defensa duplica es decir con

Voz 10 05:22 Carvajal entra os Sergi Roberto o entra Odriozola Easy entra Marcos Alonso con Alba hay habrá un problema para un delantero si deja siete y un polivalente como podía ser Azpilicueta entonces podrían caber Morata que si lo quiere llevar a Morata lo quiere llevar Costa Rodrigo ir como no Yago Aspas que es evidentemente ahora mismo el delantero más en forma amén de Lucas Vázquez como revulsivo el centro del campo está clarísimo Addison plazas fijas y salvo lesión ojalá no haya ninguna Busquets Isco ascenso Thiago Iniesta Koke Saúl y David

Voz 0919 05:56 que la gran incógnita es cuatro delanteros o tres delanteros Torres puede llevar cuatro delanteros pero España juega con uno cuando Don juega llevar cuatro delanteros puede significar que haya dos de ellos que no jueguen en todo el Mundial pero a eso le va a dar vueltas Lopetegui de aquí al próximo mes de junio Javi muchas gracias

Voz 1006 06:16 un abrazo recordemos gallego que dos amistosos en junio en Villarreal España contra Suiza Illa en Krasnodar el día nueve España estar allí a ubicada en Krasnodar como digo España tul Biel que le va a dar vueltas y vueltas y vueltas

Voz 0919 06:32 a lo de ayer ya la lista del Mundial es Sampaoli el técnico de la selección argentina que ayer sin Messi fue bueno en Argentina se ha dicho de todo sabido golpeada trompa da arrasada humillada por la selección española la goleada de ayer es en Argentina realmente

Voz 1264 06:53 es una tragedia sumida en la depresión

Voz 0919 06:55 claro

Voz 11 06:58 el gol del seis pero bueno es un escándalo eh

Voz 12 07:06 de ahí ya de censura que tiene ante el debido todos Serious Game una palabra seis chuzos faltan quince

Voz 0481 07:20 este tipo de derrota la verdad no se desea nunca porque debilita todo porque ponen cuestionamiento todo

Voz 13 07:27 que probablemente lo único que se salven son lo que no se pusieron los botines hoy porque probablemente eso sí

Voz 0481 07:31 eran los falsos salvadores que estoy dejando obviamente a Messi afuera de que la diferencia de velocidad la diferencia de ritmo la diferencia hasta crear equipos de los españoles cosas que tiro fue asombrosa somos candidatos yo no soy candidato porque la última final fue Olive

Voz 14 07:50 eh

Voz 0481 07:53 cada vez que creo que en el directorio hemos asistido a un papelón histórico el bochorno de hoy a los jugadores argentinos todos sabemos opción de nuevo porque que me digan quién se ganó realmente definitivamente bulbo en esta gira me atrevo me atrevo realmente aquí los disfrutamos

Voz 0919 08:21 no es lo que era Se da cuenta cualquiera como decía la tremenda clon hace pan y circo de el genio Calamaro

Voz 8 08:29 gen Tina sumida en una depresión tremenda sin Messi ayer

Voz 0919 08:34 Messi por cierto que ahora tiene que regresar a Barcelona ha regresado a Barcelona y el Barça está preocupado pendiente podrá jugar en Liga lo reservarán para la próxima semana en Champions que ese sabe Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 08:46 qué tal Gallego muy buenas pues todavía no se sabe nada porque ha llegado Messi esta pasada madrugada Barcelona y habrá que esperar a mañana para saber cómo está de estos problemas físicos pero en el Barça están bastante tranquilos porque creen que no es nada importante el Barça entrena mañana a las once en la Ciudad Deportiva ya con todos los internacionales y algunos como Messi seguramente también Ter Stegen y Piqué pasarán pruebas médicas para valorar estos problemas físicos que arrastran que a priori no son importantes sobre Messi ha explicado Valverde esta mañana que terminó el último partido frente al Athletic con alguna molestia pero no le preocupa demasiado lo ha dicho en la presentación del libro Relatos Solidarios que escriben varios periodistas de Barcelona con fines benéficos y que este año apadrina el entrenador del Barça Valverde dice está tranquilo con Leo Messi

Voz 15 09:29 pues sí estoy tranquilo pero que luego nos vamos a preocupar antes de tiempo la verdad que no puedo decir demasiado vamos a esperar a que a que vuelva para ver cómo se encuentra de valorar lo que

Voz 0017 09:42 pues veremos que dicen mañana las pruebas no parece importante pero de momento Messi es duda para viajar el sábado a Sevilla El que sí ha llegado lesionado es Lucas Dean esta tarde le han hecho pruebas al francés y estará tres semanas de baja por una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo

Voz 0919 09:57 así se cierra la jornada de amistosos en las elecciones con España clara favorita al título con Argentina deprimida ocho y cuarenta hora25 deportes en la SER

Voz 1803 11:01 no vamos a la Champions femenina Le quedan seis minutos Álvaro

Voz 0919 11:06 esa para obrar el milagro lo tiene difícil han Tejedor

Voz 0107 11:09 cuarenta y uno segunda parte sigue el cero uno necesitados el Barça para forzar la prórroga

Voz 0919 11:15 imposible ayer en el partido de la selección protagonismo para Isco tres goles del madridista que al término del encuentro le dijo esto a nuestros compañeros de Mediaset sobre la diferencia que hay entre la confianza que le da Zidane y la que le da Lopetegui

Voz 17 11:30 muy contento al final cuando no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo los partidos con la selección me da la vida aquí tengo la confianza de mi Tere en el Madrid Quijano no me ha ganado con futbolista necesita o desea pero pero bueno hay grandes jugadores también como ya te he dicho antes quizás el problema soy yo que no me la gana o quizá no no es sabio

Voz 0919 11:57 a ganar pero como ya cinco primeros peón Pablo a Zidane no tengo la confianza del míster luego se da cuenta de que el palo que gordo dice la culpa quizá el mía que no me da el ganado navegó durante un rato en esa entrevista post partido Isco en el Madrid no les dan ninguna importancia y nadie duda que el año que viene seguirá en el equipo blanco y no va a tener bueno por toda Europa en en Madrid en su ciudad en el Atlético de Madrid porque Pedro Fullana que ha dicho que hoy buenas tardes

Voz 18 12:28 muy buena la ve la puerta a llegar al Atlético de Madrid no tiene minutos en el Real Madrid no tiene continuidad ni la confianza que tiene la selección bueno pues se lo tiene muy claro que para él es el mejor cuando juega con España innova jugar en el Madrid bueno pues le queda al Athletic

Voz 1006 12:43 lo que estoy con la selección que estamos una semanita unas de poco hoy la verdad que cuando juega con nosotros es es el mejor no ahora mismo no cuando cuando está jugando un hoy el nivel que está dándose esa espectacular no

Voz 2 12:56 pues ya en su club no les veo día a día no

Voz 1006 13:01 yo no tengo el pensamiento de muchos no sé lo que tiene en la cabeza Zidane entonces bueno eso ya es una pregunta para para ellos pero bueno a mí me encanta ahí sino tiene continuidad allí a lo mejor el la la tira tendría

Voz 0919 13:14 no sé yo si con Simeone iba jugar mucho y no sé yo sigo Simeone iba a tener esa confianza el Atlético por cierto pendiente del regreso de los internacionales porque con la plantilla bajo mínimos cualquier problema físico era una preocupación Puyol

Voz 18 13:29 si la además la factura yo creo de los barrios internacionales va a ser cara han regresado todos algo que está regresando ahora mismo y además en el minuto treinta y cinco su partido con Croacia en México de momento no saben que tiene el club directamente lo han dicho los servicios médicos de Croacia que no es nada grave que se retiró por precaución pero tiene unas molestias habrá que esperarle cuando llegue a Madrid si ha llegado ya Jiménez que además hoy le han repetido las pruebas médicas Se mantiene ese fuerte golpe en el tobillo es duda para el domingo Diego Costa también a ese golpe en la rodilla del día ayer duda para el domingo hoy no ha entrado con el equipo lo ha hecho en el gimnasio recordamos que Filipe está lesionado que Juanfran está lesionado que Griezmann está sancionado Iker Vitolo

Voz 0919 14:06 también sancionado así que las cuentas apenas les salen a Simeone por si acaso la yo calienta no sea cosa que te llame estamos ya pendiente no estoy para jugar la no estará estamos pendientes de la jornada de liga que tenemos una noticia en San Sebastián después de la destitución de El entrenador de Eusebio Sacristán y la dimisión del director deportivo de Loren Roberto Ramajo la Real Sociedad ya tiene nuevo director deportivo buenas tardes

Voz 1825 14:32 hola qué tal Gallego buenas tardes Se trata de Roberto Olabe el deseado Bello Gil Aperribay ha desbloqueado esta misma tarde su situación con independiente de Ecuador estaba con el conjunto ecuatoriano hasta dos mil veintiuno ha tenido que firmar una pequeña cantidad de indemnización de cien mil euros firma como director deportivo hasta el dos mil veintiuno será presentado la próxima semana

Voz 0919 14:55 vamos a Villarreal donde son noticia unas declaraciones de Carlos Bacca estaba concentrado con la selección colombiana ya sabes que vaca está a préstamo en el Villarreal pertenece al Milán que iba a seguir no va a seguir bueno pues del futuro de Baker del futuro de manera tenemos noticias Xavi Pedro buenas tardes

Voz 19 15:13 qué tal Gallego muy buenas en el caso del italiano ya hay conversaciones con el abuelo del Villarreal treinta y seis años está ganando la renovación de tiene pinta de que va a continuar la próxima temporada en el caso de Carlos Bacca tú lo has explicado viene esta cedido por el Milán el Villarreal tiene opción de compra de dieciocho millones de euros ser tú nos ha dicho que se quieren quedar con el colombiano pero negociando alabar a esa cantidad la postura del Villarreal es clara y la del futbolista también que lo deja bastante en evidencia quieren seguir en el Villarreal varias temporadas ahora estoy pensando en la selección

Voz 1803 15:42 son cosas que que ha atacado a la prensa que todo es mentira porque la realidad es otra muy pronto con la ayuda de Joseba saber todo pero yo estoy tranquilo porque estoy muy contento qué tramo que tenemos en la Liga España seguro que sí

Voz 0919 16:00 ya veremos qué pasa al final de temporada aquí de cara también a esta jornada hay que mirar el primer partido que se juega el próximo sábado Girona Levante a la una de la tarde con el Girona que está salvado y que ya piensa en el sueño de clasificarse para Europa en una temporada histórica sin duda alguna del equipo de Girona Levante todavía tiene que salvarse que dicen en Girona de Europa serie Vittorio buenas tardes

Voz 20 16:25 qué tal Jesús pues aquí la ilusión es máxima y no sólo eso creen totalmente las opciones de conseguir plaza europea para la próxima temporada los números que hacer club pasan por alcanzar los sesenta puntos qué quiere decir ganar los cinco partidos en Montilivi y alguno fuera pero aún así el capitán Aday Benítez asegura que no ve ningún punto negativo a perseguir este sueño en lo que queda de Liga

Voz 21 16:48 también hizo podemos hacerlo en niveles entonces no no no veo estoy en otro momento de la segunda en los momentos que hicimos pasa los mismo que nos pasó el año pasado no tenemos estas sensaciones algo nuevo que decir tenemos ganas de conseguir que se llama ilusión llaman ganas no veo la parte negativa que es la decidir si no lo conseguimos

Voz 0919 17:12 vamos a Barcelona partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions está jugando el Barça con el Olympique de Lyon en el descuento se está el fumando el sueño de meterse en semifinales Yuan

Voz 0107 17:25 va a dar más rabia las azulgrana es que ha sido con ese gol fantasma que yo igual que apostaría que tampoco ha entrado el Olympique de Lyon ha sido bastante superior toda la eliminatoria pero bueno el Barça estaba vivo con el cero cero la idea es llegar a estos minutos finales con eliminatoria cero cero y haber cada daban una porque realmente el equipo azulgrana no tiene ninguna ocasión clara falta menos de un minuto en poco más de medio minuto de descuento para que acabe el partido sigue el cero uno para las francesas aquí va a acabar el camino del Barça

Voz 0919 17:50 cambio sí es cierto que el gol es un gol fantasma pero es que como tú decías la superioridad en el campo de el Olympique de Lyon es totales ni una ocasión ni una llegada de verdad con peligro del Barça me ha parecido eres

Voz 0107 18:02 sí pero aquí en Barcelona gallego yo he visto sí mismas lejos al español ganarle al Barça al Madrid y Atlético haciéndose el muerto ochenta y nueve minutos que cazando una cuando parecía que el partido moría con cero cero yo creo que era un poco lo que le interesaba al Barça siendo hoy manifiestamente inferior a su rival no ha podido ser acaba ahora mismo el partido el Miniestadi el récord de espectadores más de doce mil aplauden a las jugadoras que han estado vivas hasta media hora para respaldar a la eliminatoria pero uno en el Mini el Barça eliminado en cuartos de final a mano del campeón las dos últimas elecciones el Olympique de Lyon

Voz 0919 18:33 unas semifinales en cualquier caso enhorabuena para las chicas del Barça por la competición que han hecho plantando cara al las francesas que son las grandes dominadores del fútbol europeo los últimos años once minutos para llegar a las nueve hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1803 19:48 vicario cambiazo la nota el primero en la torre de Carrusel

Voz 1803 20:11 estamos pendientes del Europeo de halterofilia

Voz 0919 20:14 que se disputa en Rumanía años hemos contado al principio que David Sánchez el melillense de veinticuatro años ha hecho medalla de bronce en arrancada en la categoría de sesenta y nueve kilos y ahora está participando en la modalidad de dos tiempos también luchando por subirse al pódium vamos con baloncesto ayer jugó el UCAM Murcia en Turquía ha partido de la Champions y los incidentes que hemos visto Ike está contando la gente del UCAM Murcia habidos en el en la cancha en la grada con los aficionados realmente lamentables porque hubo incluso algunos jugadores de Lucano que tuvieron que aguantar empujones por parte de los aficionados del equipo turco Andrés Egea buenas tardes

Voz 20 21:03 hola muy buenas tardes completamente

Voz 23 21:06 fue empujado fue el Rojas era veía la una antideportiva tenía que va encontrando a la pista recibió un empujón de uno de los aficionados del conjunto turco el turco de El Pinar casi ya cantó el a todos estos encarnaban con él salían tres jugadores del banquillo porque se encararon el Rojas salió Faverani salió Hannah Sopo fueron descalificados empezaban a Cavero moneda hace una bota una bota militar una botella de de vidrio el conjunto turco se acercó en el marcador el UCAM se quedó con cuatro jugadores menos sé que al final no deja es que es lo importante conclusión la Vázquez Champions League abre un procedimiento disciplinario por lo acontecido en Turquía y Alejandro Gómez que es el director general del club ha enviado un informe a la FIBA y ha dicho que

Voz 20 21:54 es motivo más que suficiente para expulsarlo

Voz 24 21:56 surrealista han hecho lo que han querido con el marcador no hay seguridad han lanzado todo tipo de de objetos a Alcampo han agredido a salir Rojas cuando tenía que marcharse por la segunda falta antideportiva si después de lo que ha pasado hoy el miércoles que viene este equipo juega contra otros en Murcia entiendo que que va a tomar ninguna ninguna carta yo creo que el comportamiento del equipo turco hoy es para expulsarlo automáticamente de la competición

Voz 23 22:21 el milagro fue que Luca ganó por catorce puntos la FIBA no expulsa al pilar Casillas da la vuelta el próximo miércoles a las ocho y media en el Palacio de los Deportes el UCAM defiende una renta de catorce puntos a pesar de todo esperemos que

Voz 0919 22:34 no pasa nada atención gran noticia en el Europeo de halterofilia David Sánchez gana el bronce en el total olímpico en esa categoría de sesenta y nueve kilos de chaval de Melilla de veinticuatro años que consigue la segunda medalla para el equipo masculino en este Europeo ya sabes qué yo suele aquí ganó el oro hace dos días en esta categoría en la de setenta y nueve kilos David Sanz se ha ganado la medalla de bronce seguimos con baloncesto estamos en la previa de una nueva jornada de la Euroliga una jornada que va a ser esperemos importantísima para el Baskonia que mañana recibe en Vitoria al Maccabi Kevin Fernández intentando asegurar su pase a la siguiente fase entre los ocho mejores del continente buenas tardes

Voz 1264 23:19 eso es hola Gallego buenas tardes oportunidad para que sean matemático que el Baskonia vuelva a estar entre los ocho mejores equipos de Europa depende de sí mismo porque si ganan mañana al Maccabi Tel Aviv hay doble premio primero estarán seguro en la ronda de cuartos de final pero segundo seguirán aspirando a ser séptimos o incluso sextos y evitar un cruce con él el CSKA de Moscú que es quién quién quién todos quieren evitar en la ronda de cuartos de final van a estar todos tiene a toda la plantilla Pedro Martínez porque recupera Marcelinho Huertas que se ha perdido los cinco últimos partidos eso sí el Baskonia de perder seguiría dependiendo de sí mismo para estar en los cuartos de final la cita mañana con ambientazo pese a ser Jueves Santo en el Buesa Arena más de once mil personas a las nueve Baskonia Maccabi de Tel Aviv que Gallego ha llegado ya a Vitoria con unas medidas de seguridad espectaculares con miembros de la Ertzaintza del Mossad la policía israelí inspeccionando hasta las arquetas del Fernando Buesa Arena

Voz 0919 24:14 mañana Baskonia Maccabi mañana también se juega el Anadolu Efes Barça es que en este partido ya el Barça no tiene ninguna opción NBA Iván Álvarez que destacamos de la última jornada muy buenas tardes

Voz 0451 24:26 llegó pues empezamos hablando de Ibaka que hizo un gran partido en la victoria de los Raptors frente a los Nuggets trece puntos seis rebotes y dos asistencias del pívot español con este triunfo los de Toronto ya suman cincuenta y cinco victorias y están a un solo partido de igualar la mejor marca de la historia de la franquicia Ibaka la cara positiva y Juancho la negativa porque el pequeño de los hermanos Hernangómez no jugó ni un solo segundo también ganó el mejor equipo de la NBA sin su estrella no jugó Harden por descanso pero los Rockets suman diez victorias seguidas en la mejor racha de la NBA con una actuación estelar de Eric Gordon que anotó treinta y uno puntos ante los Bulls ganan los dos mejores equipos la NBA perdieron los dos últimos finalistas cayeron los Warriors frente a Indiana sin Raymond Green sin Clayton son sin Kevin Durant Issing estancia

Voz 0919 25:05 con medio equipo fuera eso está recobrando

Voz 0451 25:07 lesiones también cayeron los Cavaliers dos tapones que le puso de e Bay a Lebron James y un gran partido de Calderón

Voz 25 25:14 en once puntos y dos asistencias en esa derrota de los cables frente a Miami Heat gracias iban Balonmano el Barça está a un pasito de ganar otro título uno pierde la cuenta de los campeonatos que ha ganado el Barça de balonmano Diego González buenas tardes hola buenas Gallego

Voz 26 25:29 pues sería el XXV el vigesimoquinto título para las vitrinas de Fútbol Club Barcelona y ojo que sería el octavo consecutivo algo absolutamente excepcional si gana en Cuenca el partido ha comenzado a las ocho y media de la tarde estamos en el minuto veintitrés nueve once el resultado de momento para el Fútbol Club Barcelona le vale con ganar o que incluso pierda la de que de momento está empatando a ocho con el Puerto Sagunto como te digo sería el vigesimoquinto título para las vitrinas de Fútbol Club Barcelona de momento nueve once gana tiene que ganar repito

Voz 0919 25:57 que pierda el Ademar o empató gracias y estábamos en ciclismo pendientes de Alejandro Valverde que participaba en la clásica a través de Flandes como les ha ido Borja Cuadrado qué tal Gallego

Voz 0298 26:07 no es que lo de Valverde es espectacular hace tres días se impuso a los mejores escaladores a la Volta a Catalunya y hoy se ha medido de tú a tú a los mejores clásico manos del mundo ha sido la prestigiosa a través de Flandes en la que finalmente ha sido undécimo una prueba que ha ganado finalmente el belga pero Valverde ha sido capaz de secar ataque de especialistas mucho más pesados como Estíbaliz Otegi tiene casi veintiocho años está en un momento espectacular y ahora la pregunta es y correrá el domingo en el mítico Tour de Flandes que es incluso más dura que la carrera de hoy y en la que van a estar absolutamente todos los especialistas en adoquines Valverde puede ganar en montaña al esprín en una contrarreloj desde hoy ha quedado claro que al menos pues

Voz 13 26:40 de presumir de estar al nivel de ciclistas que pesan entre quince y veinte kilos más que él

Voz 0919 26:44 en tenis estamos pendientes de Pablo Carreño que va a jugar en cuartos de final del Master de Miami ante el norteamericano Kevin Anderson ya sabéis que Carreño eliminó en octavos de final a Fernando Verdasco esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes Kim guisar Delia australiana que tanto le gusta a Pedro Blanco

Voz 28 27:20 Toni no dejamos algún titular que en quince minutos empezamos a lo mejor partidos de fútbol sala que se puede ver el Barça las a Movistar Inter partido adelantado de la jornada veintinueve por la faena por Europa que juegan ambos en Zaragoza y en bádminton máster León en Francia sin que viene Marín eliminada Madrid Corrales ya la una y media juega Pablo habían contra el danés Jorgensen

Voz 0919 27:37 os quedáis en compañía de Hora Veinticinco Pedro Blanco y luego a las once y media El Larguero con Yago de Vega gracias por escuchar un saludo de Gallego