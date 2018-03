Alejandro Valverde: "No voy a correr el Tour de Flanders"

Voz 1991 00:00 hablamos de ciclismo en El Larguero porque llevamos unos días con ganas de hablar con uno de los nuestros que está con un arranque de temporada fantástico que las tres primeras carreras en las que ha participado ha logrado la victoria hablamos de la Vuelta a la Comunidad Valenciana el Tour de Abudavi y la Volta a Catalunya y que hoy ha participado Borja Cuadrado qué tal muy buenas

Voz 0298 00:19 buenas noches Yago en una prueba durísima si a través de Flandes en estamos ya en la temporada de de clásicas y cuando estamos en el norte de Europa en Bélgica en Francia el PIB las cuestas empiezan a convertirse en protagonistas si teníamos ganas de hablar con Valverde porque había ganado la Vuelta a Cataluña por segundo año consecutivo porque está a un nivel espectacular pero es que yo creo que únicamente con su actuación en la prueba de hoy ante ciclistas mucho más pesados y en la que ha quedado undécimo pues yo creo que es simplemente por este hecho ya parece tener una entrevista como tal

Voz 1991 00:46 Alejandro Valverde qué tal buenas noches

Voz 1 00:48 hola buenas noches como llevas la paliza del cuerpo

Voz 2 00:53 la verdad es que bastante cansado cansado si bien el cuerpo porque han sido ciento siempre en todo tiempo yo viendo con dos grados tres grados todo honrados haya sido una carga por eso voy a la misma velocidad sobre todo es lo peor la carretera

Voz 1991 01:12 adoquines o la temperatura el frío la climatología vamos

Voz 2 01:17 si no la climatología con mucha diferencia mucho cuidado porque al fin ya

Voz 3 01:22 no puedes comer igual el porque tiene la mano sé nada no pues pues la comida chubasquero muchísimas más tensión no es una carrera muy muy complicado encontrar ese era lo bien si el a ver quién es duro pero bueno realmente lo duro y ha sido las de Hematología no no

Voz 2 01:41 a ver cómo se afronta una prueba que que

Voz 1991 01:44 ya de por sí es es complicado el el estar sobre una superficie a la que no estamos acostumbrados que sí es cierto que la vemos todas las temporadas en las clásicas pero que no es lo habitual en las grandes vueltas y encima con la climatología como cómo afronta un una carrera así

Voz 2 01:59 pues bueno sobre todo tienes que afrontar como co con ganas porque si ya sale derrotado perdido porque cuanto menos saquear edad oí IPE tienes que requieran entonces pues bueno tienes que salir con ganas con ilusión de hacerlo bien motivado bueno conforme va avanzando la carrera ya se empieza a seleccionaron por grupo hoy ya te vas para adelante hay intenta se cuando se les elecciones del todo porque te pille delante y así ha sido ya miro para adelante tiene que cambiar bicicleta también porque el cambio que se ha vuelto loco

Voz 1991 02:36 yo lo para abajo y al revés

Voz 2 02:38 arriba o sea que tiene Marguerite y ha sido doble tensión ídolo un poco pero bueno la verdad que he podido estar adelante

Voz 3 02:46 en en el grupo decisivo oí

Voz 2 02:49 el con buenas sensaciones al final ya llegaron poco con sensación de hambre pues que no he podido comer casi en toda la etapa sea no pero bueno yo estoy súper contento de cómo cómo salir

Voz 1991 03:00 eso te iba a decir ha acabado undécimo satisfecho con el resultado tal y como estaba la carrera

Voz 2 03:06 sí soy muy satisfecho por su cuarto al final cuando sea todo el grupo saqueado lo más reducido posible yo estaba en el primer grupo químicos el corredor corredores nada más y eso quiere decir que yo estaba para la conexión era muy buena bueno pues ya sea junto grupillos unido por detrás y ha añadido hay ataques el tira duda yo Dolores ya han sido los que han llegado pero bueno cine es muy contento muy bien con cuál de los grandes especialistas hay

Voz 3 03:36 bueno hubo una guerra que no conozco nada Hay

Voz 2 03:39 he estado ahí con los mejores Alejandro

Voz 0298 03:41 el mánager del Quick Step Patrick Lefebvre que ha sido el director de los mejores clásico manos de la Historia como ponen como Gilbert como Johan mucho es decir para que nos hagamos una idea de qué tipo de persona ha dicho este esto decía comentado qué demonios es esto es un ciclista Delgado de sólo sesenta y un kilos cuando los que han ganado los que han llegado pesan todos por encima de setenta alguno casi rozando los ochenta dice de repente viene aquí y hace esto sólo te puedo decir chapeau después de todo esto Alejandro la pregunta que todo afición al ciclismo se queda hacer es Estaràs el domingo en el Tour de Flandes

Voz 2 04:11 no hemos estaba valorando que sí que no que no que si voy me quedo

Voz 4 04:17 bueno cuidado no al final vamos a marchar para la hora

Voz 2 04:20 para casa bueno para casa para España Hay el sábado estaré ahí no no me quiero para para una una carrera muy muy importante muy bonita pero bueno hemos decidido ir a casa hay no no estaré pero bueno teniendo las palabras que vienen de Pardilla deberes

Voz 1 04:36 pues la verdad es que Davis Javier pero nos dejas colas ganas no ya contábamos contigo en el Tour de Flandes y nos dejas ahora con con la miel en los labios

Voz 2 04:45 pues bueno al final es una carrera que a mí también me gustaría estás pero bueno lo hemos decidido ir a ir a casa Hay bueno al final llevó también bastante bastante ay en el cuerpo carreras seguidas muy duras y no ha hecho una cerradura pero en mí

Voz 1991 05:04 a un décimo ha hoy en Flandes vienes de un arranque temporada fantástico no sé si lo esperaba es bueno Alejandro después de ganar Volta a Catalunya y Vuelta a la Comunidad Valenciana y el Tour de Abu Dhabi desde luego el arranque es muy bueno

Voz 2 05:20 sí bueno no componía mejorable pero creo yo creo que bueno y en las he ganado casi allá donde participado que no ganador pues bueno nuestra lo segundo lo hecho cuarto hecho tercero en carreras como la de que no es una carrera que a mi o realmente no no conozco oí estar ahí el once con lo mejor es bueno yo creo que es un inicio de temporada mejor aunque el del año pasado desde el año pasado hallaron inicio increíble osea que después mi lesión después de todo lo que he pasado ha sido para mí con treinta y ocho años en el mes que viene

Voz 1991 06:00 decir vamos a por las treinta y ocho castañas pero estas fantástico cada temporada digamos que no no se te nota que tú lo notarán porque cada año costará más pero desde luego en cuanto a resultados en cuanto al aficionado la pasión que tienen viendo tú ciclismo no se nota la edad

Voz 2 06:19 no no no sé si es que el lo que yo te digo yo no me lo den ni mucho menos peor que cuando era más joven me noto mejor recupero bien recupero mejor que antes ese la ganas son la misma o más ganas antes cuando Daniel en la carrera Sigfrido la verdad que decías dónde voy y ahora de emotivo herido venga vamos para adelante el eso antes no me pasaba o sea que estoy contento entró muy bien bueno a el cuerpo se encuentra bien pues de ella era doble carreras caña

Voz 1991 06:52 treinta y ocho años ha extendido que ver debutar y retirarse a muchos corredores

Voz 2 06:57 sí la verdad es que así he corrido probó con muchísimos corredores

Voz 0298 07:03 no es que le leía una entrevista después de la vuelta a Catalunya una frase lapidaria Yago decía es que los corredores con los que yo empecé ahora son los directores deportivos el resto de equipos

Voz 2 07:13 sí que se la mayoría de lo que que directores esto lo directores pues con todos los años recorrido he sido compañeros oye yo aún sigo estando ahí en lo más alto de la verdad que contentísima

Voz 1991 07:28 yo me imagino que al igual que lo percibimos los los periodistas los medios de comunicación tú tienes que percibir ese respeto no por parte del pelotón por parte de los compañeros que saben la carrera impecable que estás llevando

Voz 2 07:41 sí la verdad es que se nota algo no lo estoy pero do pues bueno la verdad que me siento bien muy respetado

Voz 5 07:48 y en todos los aspectos

Voz 2 07:51 muy bien y luego por el aficionado por los comentarios bueno todo el mundo pues pues todo lo que dice de mí me encanta Hay inmersión todo lo que me hace seguir entrenando seguir sacrificando estamos todos los días ahí en lo más alto

Voz 0298 08:11 bueno Alejandro dices que cada día te encuentras mejor dentro de tres meses tenemos un Tour de Francia que va a ser muy especial para Movistar porque ya había anunciado Nairo Quintana Mikel Landa y tú qué vais a correr la pregunta es si ya se sabe quién va a ser el jefe de filas de de Movistar en el Tour

Voz 2 08:26 hombre eso ya hacen preguntar a Eusebio

Voz 0298 08:28 el presente dejado

Voz 2 08:30 momento cuál va a ser muy rol que es estar ahí pues bueno para ayudar a Nairo oí millas bueno y casi siempre se ha dicho siempre se dice que nadie va a Mickeal luego estaré yo bueno ya pues si quieres saber más a ciencia cierta pues ya se a Eusebio que es el director el que más

Voz 1991 08:54 sí pero no te vamos a enseñar a Alejandro a estas alturas que al principio de la carrera mucho jefe de filas muchas órdenes pero la carretera pone a cada uno en su sitio

Voz 2 09:05 Bono a su exilio pero bueno ya sabe la partida de salida con que sale de cómo se sale de la manera que se sale es trabajando para Uribe está claro que si estás bien pues bueno Vegara la estrategia pues no puede perder tiempo tienes que estar ahí ya pues una cosa llevó a la obra pero ya no sabemos cuál es el rol ya está

Voz 0298 09:28 este año Alejandro especial también por el Mundial de Innsbruck dicen que que el más duro si te dicen con todo lo que has ganado y que carrera tenía más ilusión hasta que te refieres sería ganar un Mundial de ciclismo por ejemplo el de este año que es durísimo

Voz 2 09:43 pues sí hombre no sé yo creo que sería la carrera que más ilusión me voy a hacer ganar cero sigan ahora está en el mundo sería ya sería el broche para mi carrera deportiva es impresionante está claro es un mundial muy duro Bonig doy bueno y se adapta muy bien a mis características pero bueno luego los rivales son todos muy fuertes son bueno si hiciera difícil ganar por supuesto pero lo vamos a intentar

Voz 1991 10:13 ya llegaremos ya llegaremos al Mundial pero antes tenemos otras citas importantísimas por delante estaremos muy atento a lo que haga Alejandro Valverde Alejandro mil gracias enhorabuena pero está arranca temporada un abrazo

Voz 2 10:22 venga muchísimas gracias a vosotros

Voz 1991 10:25 no falla bueno es que pasan los años van saliendo corredores pero es que Alejandro siempre está entre el ocho el nueve y medio de ahí no baja

Voz 0298 10:33 es increíble el otro día en una etapa de la Volta a Cataluña iba con la gran sensación colombiana Egan Bernal de veintiuno años que decíamos será este chaval el que pueda con Valverde no Albal al final Valverde les sacó de rueda lo este corredores espectacular yo nunca he visto a nadie contra veintiocho años yugo que practicamente en cualquier deporte es como si Cristiano que tiene XXXIII dentro de cinco años metiera los mismos goles que está metiendo ahora yo es un ejemplo yo creo que practican de irrepetible en la en la historia del deporte al menos en la historia el ciclismo