Mesa política especial: debate del proyecto de Presupuestos 2018

Voz 2 00:16 el pulso entre todos insisto y resumo de los funcionarios los pensionistas también eh de los trabajadores de rentas medias y rentas medias bajas hizo los presupuestos

Voz 3 00:31 en nuestras administraciones que debemos tener el compromiso de a través de nuestras políticas públicas hacer llegar los beneficios del crecimiento económico

Voz 1715 00:41 bueno sí resumió ayer el ministro Montoro su propuesta de presupuestos del dos mil dieciocho un plan que como han oído aumenta el gasto y reduce los impuestos prevé bajar los impuestos a las rentas más bajas y subir las pensiones a más de seis millones setecientas mil personas tras las propuestas de ayer conocidas insiste en líneas generales hoy queremos hacer una mesa política pero no de lunes sino de miércoles una mesa económica en la que queremos valorar este nuevo proyecto de Presupuestos del Gobierno desde la política desde la opinión de los grandes partidos de los que tienen una mayor representación parlamentaria vamos a saludar a Ana Madrazo es portavoz de la Comisión de Hacienda del Partido Popular en la Comisión de Hacienda del Congreso los acompañan desde Radio Santander Ana Madrazo muy buenas noches

Voz 1715 01:29 de Política Económica y Empleo del Partido Socialista en los acompaña en Radio San Sebastián Manuel Escudero muy buenas noches buena noche lloviendo a que también a Nahla lloviendo también hay puentes Santander nueve mayoritaria en Madrid todavía no aunque dicen que el viernes empezar a llover Nos vamos a ir a Menorca allí creemos que no llueve Toni Roldán es portavoz de Economía de Ciudadanos Toni muy buenas noches qué tal buenas noches hace un día espléndido sí deberíamos contar con Un portavoz de Podemos con Nacho Álvarez secretario de Economía estaba citado a las nueve menos diez pero todavía habrá llegado suponemos que está llegando está llegando venga pues en cuanto esté aquí les vamos a saludar bueno antes de ponernos a evaluar los presupuestos que ayer presentaba el Gobierno también sabiendo que no son más que una propuesta que va a haber que esperar a el martes de la semana que viene para conocer los detalles porque el martes semana presentara en el Congreso queremos primer establecer una reflexión general vamos a saludar a Nieves Goicoechea nieve es muy buenas noches

Voz 1715 02:27 dado estas cuentas basándose en un cuadro macroeconómico que mejora las últimas previsiones del Ejecutivo es un cuadro decía el ministro prudente increíble cuéntanos

Voz 1468 02:37 pero macroeconómico dibuja un crecimiento del dos coma siete por ciento del PIB cuatro décimas más que en el cuadro anterior impulsado por el crecimiento de los países vecinos la mejora de la crisis catalana y el aumento de inversiones de las compañías españolas la bajada del déficit público el año pasado nos permite salir de este dos mil dieciocho del proceso de vigilancia europea esta disciplina presupuestaria nos permite ser creíbles ante Europa según el nuevo ministro de Economía Román Escolano

Voz 5 03:02 coherencia entre el cuadro macroeconómico las previsiones hacen que como decía no estamos hablando de una en crecimiento e indebidamente expansivo sino en crecimiento que está en línea con la capacidad de crecimiento del PIB nominal

Voz 6 03:17 las estimaciones que yo creo que son estimaciones prudentes de los ingresos y en este sentido esto es lo que nos permite a mi juicio que lo que hoy presentamos sea también un objetivo creíble yo creo que desde el punto de vista europeo base han entendido también las

Voz 1468 03:30 el cuadro macro augura una bajada del paro de hasta tres con cuatro millones de personas y la creación de cuatrocientos setenta y cinco mil nuevos empleos

Voz 1715 03:38 Nacho Álvarez secretario de Economía de Podemos sí ha llegado ya lo esto estudio Nacho buenas noches hola buenas noches que bueno esto es un es un debate pero no vamos a establecer ni tiempos para cada uno de los portavoces de los diferentes partidos es un debate en el que queremos que haya viveza que Bosé interrumpir tutear con vuestro permiso cuando lo creáis oportuno pero en fin que cada uno sea capaz de expresar sus argumentos os pido una primera reflexiona sobre este cuadro macroeconómico porque en el fondo no es sino el dibujo que el Gobierno hace de cuál va a ser la marcha de la economía este proxy no año un cuadro un pronóstico prudente y creíble decía el Gobierno pido una primera opinión vamos de mayor a menor la representante del Partido Popular Ana Madrazo

Voz 4 04:21 sí bueno pues nosotras nos parece un cuadro macroeconómico como se ha dicho ya realista y creíble sobre todo porque España seis tal allá en su quinto año de crecimiento económico y de creación de empleo muy por encima de la media de la Unión Europea llevamos ya cuatro años de crecimiento los últimos tres años por encima del tres por ciento llevamos casi dos millones de nuevos empleos que habían sido destruidos y que ahora pues pues están hay cotizando ir creemos que es un cuadro crean es realista como he dicho Ike que España va en la buena dirección en la recuperación económica en la creación de empleo quedan cosas por hacer claro que sí como no pero pero creemos que la buena gestión política económica que se ha hecho a lo largo de los gobiernos del Partido Popular pues está dando ahora frutos para todos los españoles

Voz 1715 05:17 Manuel Escudero PSOE

Voz 7 05:19 bueno yo diría que los presupuestos que se nos han presentado en lo que conocemos que es el cuadro macroeconómico de algunos detalles no es son unos presupuestos expansivos puesto que crecen en uno con seis con a los diecisiete en dos mil millones más o menos yo diría que son presupuestos que no están no van a realmente a ser los presupuestos de los trabajadores eso yo lo tengo meridianamente claro sino todo lo contrario buena perpetuar a mi modo de ver la desigualdad tenemos en cuenta en el dos mil diecisiete que se redujera se redujeron se se tuvo que hacer un ajuste de doce mil millones de euros este año se va a tener que hacer un ajuste similar para llegar al dos con dos de déficit el año pasado este ajuste el ochenta y seis por ciento e fue ajuste del gasto social hice el gasto productivo este año probablemente el cien por cien va a ser lo mismo por lo tanto nos vemos condenados un año más a la senda que ha establecido el Partido Popular de llegar a un gasto públicos de treinta y ocho por ciento cuando Europa lo tiene cuarenta y cinco esto significa que vamos a seguir viendo deterioro de la sanidad de la educación de la dependencia de la protección de los mayores de cincuenta y dos años que no tiene en este momento ningún tipo de protección y por supuesto la pobreza es algo que se olvida por completo en este en nuestro presupuesto yo diría que este presupuesto además son de carril son de lo de siempre porque realmente si uno buena el cálculo dos con siete de crecimiento económico dos con cinco de crecimiento del empleo y la productividad aparente del trabajo va a ser el cero con dos para un para al año es decir bajísima es decir el propio gobierno dice que no vamos a generar productividad así como vamos a crear nuevas bases de crecimiento y por último para mí son los Presupuestos el cero veinticinco porque por encima y por debajo de lo que se dice y luego lo discutiremos sin duda con respecto a las pensiones lo que es cierto es que la regla que impuso el Partido Popular en el año dos mil trece de que las pensiones se revalorizaban en España en el cero veinticinco cada año este año para algunas no será así pero el año que viene volverán a ser para todas en el siguiente y en él

Voz 4 07:32 es verdad no puedo intervenir pero nos vamos con una prima

Voz 1715 07:34 la ronda porque luego sí que vamos a entrar al detalle de algunos de los capítulos del presupuesto las pensiones va a ser uno de ellos

Voz 4 07:40 quiero rebatir algunas de las cosas pero sí sí

Voz 1715 07:43 ahora ahora ahora entramos en el debate pero acabemos esta primera ronda Nacho Álvarez por Podemos

Voz 0980 07:47 bueno yo creo que a la hora de analizar a estos presupuestos lo primero que hay que hacer es dar un paso atrás y ver el marco político en el que se presentan y yo creo que es un marco político de indudable debilidad ahí de falta de proyectos no sólo se presentan seis meses tarde que ya es grave sino a un diría yo más graves que se presentan se presentan seguramente sin los apoyos necesarios para aprobarlos lo cual hace que la discusión que podamos tener aquí sea en cierto modo una discusión de política ficción pero es que yendo al cuadro macroeconómico que contemplan los Presupuestos presentados yo diría que hay dos elementos fundamentales el primero de ellos es que consolidan mantienen perpetúan cristaliza en la austeridad que ha vivido estos últimos años el PIB en nuestro país ha crecido del orden de cuarenta y cinco mil millones de euros en el último año y sin embargo el gasto público se mantiene congelado y no sólo es que se mantenga el gasto público congelado sino que además la inversión pública hoy está en mini los históricos en el mínimo de hace cincuenta años de los últimos cincuenta años con treinta mil millones menos de euros que al comienzo de la crisis y por lo tanto estos presupuestos que se pretenden vender como unos presupuestos que de alguna forma proporcionan oxígeno y hacen de alguna forma llegar cierta recuperación a a a las cuentas públicas no lo son no lo son porque lo que hacen es seguir manteniendo un techo de gasto muy por debajo de las necesidades que tiene nuestro país en este momento y en particular un techo de inversión pero es que además no sólo se trata de gastar más o menos en tercer lugar sino que hay un elemento esencial que no se está aprovechando los vientos de cola el crecimiento que están proporcionando en este momento el contexto europeo para afrontar las reformas necesarias que no estarán estos presupuestos generales no hay medidas estructurales contra la desigualdad no hay medidas estructurales que cambien el modelo energético del país y el mercado de trabajo y por supuesto se consolida modelo de pensiones es sumamente lesivo para la mayoría de los pensionistas y por lo tanto es una oportunidad perdida que certifica una legislatura muerta en términos económicos Toni Roldán Ciudadanos

Voz 8 09:36 gracias no bueno yo me imagino que los portavoces de

Voz 9 09:40 el periodista de Podemos no deben haber visto el presupuesto porque no no no sé muy bien de qué de qué están hablando en todo caso ha hablado hablaba así preguntadas por el cuadro macroeconómico España está creciendo muy por encima de la media europea tenemos espacio fiscal por primera vez en mucho tiempo dentro las cosas porque salimos del procedimiento de déficit excesivo y eso nos permite tener algo más de margen es verdad que la recaudación está aumentando también rápido más rápido de lo que pensábamos hace seis meses cuando llegamos al al primer preacuerdo en el presupuesto y eso permite pues que cuadra las cuentas por primera vez desde que con apoyo de Ciudadanos este año se va a cumplir el déficit y al mismo tiempo tengamos unos unos presupuestos que son quizás los más sociales en una década yo diría tenemos una bajada de impuestos para mileuristas que que va a beneficiar a dos millones y medio de personas tenemos un paquete para la conciliación laboral y familiar con muchas ayudas para que para guarderías por ejemplo para que las familias puedan tener hijos tenemos un aumento de los permisos de paternidad tenemos una mejora de las pensiones ha cuatro de cada cinco pensionistas y luego lo hablaremos con más detalle tenemos un paquete importantísimo para los jóvenes también un complemento salarial para jóvenes que puede llegar a beneficiará a más de seiscientos mil jóvenes bueno no sé si esos consideran que es suficiente desde luego a mí me encantaría que que se pudieran pasar estoy de acuerdo con Nacho Álvarez y ojalá tuviéramos el apoyo del Partido Socialista o de o de Podemos para que esto pueda salir

Voz 1715 11:03 delante no primera réplica primer turno de réplica para Ana Madrazo

Voz 4 11:06 sí bueno a mí la verdad que desde el Partido Popular me resulta increíble escuchar al representante del Partido Socialista que no olvidemos que han gobernado durante muchos años en este país y sobre todo gobernaron del dos mil cuatro al dos mil once dejando las administraciones públicas en quiebra un déficit descomunal y sobre todo una destrucción de empleo que llevó a más de tres millones y medio de personas al desempleo que además congelaron las pensiones bajaron el sueldo de los funcionarios entonces escuchara que hablar pues de recortes y de ir esas cosas que ya nos tienen acostumbrados que es el mantra que escuchamos una y otra vez en el Congreso pues sinceramente me parece que no es creíble ni coherente con lo que hicieron cuando ellos estuvieron en el Gobierno y por otro lado bueno los nuevos partidos Ciudadanos Podemos pues está muy bien nosotros agradecemos que Ciudadanos apoye estos presupuestos pero el el Gobierno lleva sudando la camiseta aquí desde el año dos mil once ya transformado la realidad económica de España por mucho que se empeñen en negar la realidad porque hoy como se ha dicho aquí crecemos prácticamente el doble que la media europea y creamos más empleo que en ningún país de la Unión Europea por tanto pensamos que sobre todo son unos presupuestos muy sociales que van minados a mejorar las pensiones más bajas las pensiones mínimas las de viudedad todas aquellas inferiores a doce mil euros que van a ganar realmente poder adquisitivo iban a tener más dinero disponible como ha dicho también Toni Roldán con importantes ayudas a la natalidad a la discapacidad ir a IU un permiso de paternidad también muy importante que se incrementa en una semana medidas de conciliación medidas de ayuda a la natalidad y a las familias que para nosotros son muy importantes y que ahora se pueden hacer gracias a que esas políticas económicas y fiscales llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular gracias a esas reformas hoy tenemos la misma recaudación que teníamos recaudación tributaria que es la que permite mantener la sanidad la educación y los servicios públicos y también las pensiones tenemos el mismo nivel de recaudación que en el año dos mil siete y eso se ha conseguido porque este gobierno el gobierno del Partido Popular con sus políticas económicas ha generado actividad económica haya generado empleo y eso pues nadie lo puede negar porque el que lo niegue no es creíble y ahora se traslada los beneficios de esa recuperación a las familias a los pensionistas y a los funcionarios y sobre todas las rentas más bajas y más desfavorecidas que es a los que queremos beneficiar especialmente en estos preso

Voz 1715 14:01 es decir que me me van a permitir el resto de intervinientes que avancemos un poquito ahora cedo la palabra a los demás se pero quiero ir ya a algo de lo concreto de lo que se conoce con cierto detalle no todos pero cierto detalles ha mencionado ya parece que es uno de los elementos fundamentales de estas cuentas de dos mil dieciocho de los presupuestos se ha mencionado las pensiones de manera insistente por todos los portavoces hemos pedido al año Meizoso que nos sitúe ante algunos de los apartados de lo que insisto poco se conoce de estos presupuestos y uno de ellos es las pensiones el Gobierno ha aprobado una subida de

Voz 0527 14:32 tres por ciento para las pensiones mínimas también para las no contributivas de uno y medio por ciento para el tramo más bajo de las contributivas hasta nueve mil ochocientos euros al año del uno por ciento para el tramo siguiente hasta los doce mil euros anuales las pensiones de viudedad pasan del cincuenta y dos al cincuenta y cuatro por ciento de la base reguladora del fallecido son dos puntos más sobre la base pero esto no debe traducirse en una subida de casi el cuatro por ciento en la pensión final del viudo o viuda pero esto sólo se aplica a los que no tengan otra fuente de ingresos los pensionistas también se beneficiarían si se aprueban estos presupuestos de las reducciones del IRPF que apuntábamos antes pero eso ya no sería una subida directa de las pensiones y en todo lo anterior como ya hemos informado hay diferencias relevantes con la versión del pacto PP Ciudadanos según la versión del partido de Rivera

Voz 1715 15:18 bueno pensiones hablemos de las pensiones de lo que se ha incluido en este proyecto de Presupuestos vamos a cambiar ahora el orden de las intervenciones y pide una primera opinión a Nacho Álvarez secretario de Economía de Podemos

Voz 0980 15:28 las pensiones deben garantizarse no sólo en su tu cantidad en su calidad sino en su indexación es decir en su crecimiento según la Constitución y lo que el Gobierno nos dice bienvenido sea es que las mínimas y las no contributivas crecerán este año entre por ciento el problema es que esto no resuelve el debate de fondo que en este momento tienen las pensiones en nuestro país que es el único recordemos es el único país de la Unión Europea que tiene desconectado el crecimiento de las pensiones de los precios como sucede en el resto de países de nuestro entorno y por lo tanto que el Gobierno en vísperas daño electoral de elecciones municipales y autonómicas decida una subida particular de algunas pensiones bueno pues podemos estar de acuerdo o no que es necesaria desde luego es necesaria el problema es que debe de drogarse aquellas reformas que han hecho que nuestro país sea una excepción en el contexto europeo sea una excepción en tanto en cuanto Index ahí no permite por ley que las pensiones se actualicen con el IPC y por tanto lo que nosotros decimos y lo que nosotros exigimos es que en el marco del Pacto de Toledo o que yendo más allá del Pacto de Toledo porque fue el propio Gobierno el que lo dinamitó en su momento seamos capaces de acordar que de nuevo las pensiones vuelvan a crecer como marca la Constitución con el crecimiento de los precios y además yendo más allá en el debate sobre sobre las posibles beneficios que tienen las rebajas fiscales respecto a los pensionistas no olvidemos que a estos beneficios afectan solamente una parte minoritaria de los pensionistas y por lo tanto lo que nosotros pensamos que es urgente es que las pensiones actualicen de nuevo con el crecimiento de los precios como sucede en el resto de países de nuestro entorno no sé no puedo decir que no hay fondo para hacer esto que no es posible hacer esto cuando supone un gasto de no llega a los dos mil millones de euros y luego observamos que sí que existen esos fondos para por ejemplo rescatar el negocio de las autopistas privadas en nuestro país no es no es de ley no se corresponde con la la necesidad pero mismo tiempo con las capacidades fiscales que tiene nuestro país en este momento Toni Roldán

Voz 9 17:11 bueno yo insisto me parece que no se han mirado los números muy bien son casi siete millones de personas en este caso pensionistas que se verán beneficiadas de la reforma que se ha hecho está centrada absolutamente en en las más vulnerables que son muchas en nuestro país top todos los que ganan por debajo o tiene pensión por debajo de mil doscientos cincuenta euros se benefician de una o de otra medida yo creo que el foco en las mínimas que es absolutamente de justicia tenemos unas pensiones bajas que son muy bajas y de los complementos a mínimos para que sea un poquito más digna de hecho aumenta el doble que el UPC del IPC en los tramos más bajos está muy bien y luego se incorporan estas mejoras del uno y medio del uno por ciento hasta los ochocientos sesenta euros después ya aplica la rebaja fiscal que exigía ya Ciudadanos en el punto uno de acuerdo con el Partido Popular que te hará que los pensionistas que ganan eso entre ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta euros tengan sesenta euros más en el bolsillo de media no por tanto es un cambio importantísimo creo que es de justicia también es cierto que no es una solución para el largo plazo no podemos solamente gastar tenemos que aplicar reformas yo creo que es irresponsable romper todo todas las reformas que se han hecho hasta ahora yo creo que lo responsable reformar

Voz 8 18:30 el medidas como como

Voz 9 18:33 el mercado laboral para que tengamos los ingresos suficientes para que estas pensiones puedan financiar en el futuro en otros tenemos una ley contra la precariedad propuesta que esperemos que apoyan los demás partidos que es precisamente para eso para abordar el problema de ingresos tenemos unas medidas muy importantes en este presupuesto sobre natalidad directamente que permitirán que tengamos más hijos ahora mismo tenemos la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea con poquitas con políticas de consumo acción como las que estamos ofreciendo con aumento de permisos de paternidad con mayores facilidades y ayudas para las familias para que que no llegan a fin de mes para que puedan llevar los hijos a la escuela infantil con ese tipo de medidas podemos asegurar la sostenibilidad en largo plazo esto es un pacto entre generaciones y eso lo entendemos todos y por tanto tenemos que aplicar también reformas en los ingresos no Manuel

Voz 1715 19:18 el PSOE San Sebastián ano si él

Voz 7 19:23 PP y por cierto yo quería decirle a Toni que me ha sorprendido mucho cuando lo escucha o diciendo que también gracias a ellos estamos abandonando el procedimiento de déficit excesivo porque bueno ya para poder semilla medallas bueno pues como bien se ha dicho no no no esto en fin eh no no se deberá a ellos me figuro pero bueno en cualquier caso sea hacemos presupuesto

Voz 0509 19:47 el responsable con rigor y con respecto con esto

Voz 7 19:50 el complemento salarial que también hablaba de los jóvenes y por eso lo de la cosa intergeneracional me al complemento salarial como tú sabes muy bien este complemento salarial va a consagrar los salarios bajos para los jóvenes viene además de unos fondos que viene indirectamente de la Unión Europea que se oponen además hilo va a denunciar probablemente y en eso estamos totalmente de acuerdo a que los fondos de garantía juvenil se utilicen para complementos el cheque y que que decís de guarderías consagra que realmente la gente para tener a los hijos infantes de cero a tres años en en guarderías y en la escuela no no se hace desde el punto de vista público sino que se da un cheque lo cual va a fomentar evidentemente un tipo de guardería privada chiringuitos sin ninguna calidad

Voz 0509 20:40 pero yendo más allá yendo

Voz 7 20:43 más allá de esto yendo mobbing chiringuitos son los cuatro

Voz 0509 20:45 vamos a salir demostraría eso usted es usted del Partido Socialista de sus te de Podemos

Voz 7 20:50 no yo soy del Partido Socialista yo le digo que yo les digo que el cheque el cheque es algo que está totalmente diseñado para un tipo de ente privado no

Voz 0509 21:05 porque si fuera público o concertado si fuera público las familias dos si fuera sería gratuitos en mil euros mil euros por lo tanto es un comentario este Toni estacionan ya

Voz 7 21:18 la propia solución que dicen pero quería ir también a lo que se dice con respecto a que dejamos en quiebra el sistema de seguridad social bueno esto sencillamente no esto sencillamente no es cuando cuando se dejó el Gobierno cuando se

Voz 0509 21:32 sí me fondo de reserva estaba intacto

Voz 7 21:35 esto es más en el año dos mil once y estos son datos oficiales se subieron dos sesenta y dos las pensiones mínimas y no fue necesario ningún tipo de acuerdo ni ninguna alharaca ni ningún presupuesto del Estado porque eso se hacía por parte de los socialistas porque nosotros tenemos una manía que es que nadie se quede atrás y como nadie se tiene que quedar atrás Mian hicimos y subimos y subimos las pensiones mínimas hasta el cincuenta y seis por ciento en todo el mandato de Rodríguez Zapatero pero yo no estoy mirando hacia al al para hacia el pasado yo que no mirar hacia el futuro las pensiones de Bildu edad que están diciendo que en este momento van a pasar el cincuenta y dos al cincuenta y cuatro ustedes saben también como yo que sea establecido desde dos mil once que tenía que ir subiendo año a año que en este año las bases reguladoras tenían que estar en el cincuenta y nueve por ciento y el año que viene el sesenta por lo tanto no se ponga una medalla sobre algo que es que está establecido y se debería haber cumplido ya

Voz 0509 22:33 y si me permites

Voz 7 22:40 las pensiones si puedo terminar con respecto a lo de lo de las pensiones termine bueno pues lo que me gustaría decir es que ojo con esta cifra de si de los siete coma dos millones que repetía el señor Rivera el otro día que al final se han quedado bastantes menos seis sí

Voz 0509 22:55 claro es como usted me dirá usted me dirá que las pensión

Voz 7 22:58 es que crecen entre setecientos euros

Voz 0509 23:00 pero cuando seguido usted por los pensionistas y dos y los ochocientos sesenta

Voz 7 23:05 ETA se les sube un uno por ciento la inflación va a ser el uno con cinco por lo tanto no es que no es que se les suba es que van a perder poder acceder

Voz 0509 23:14 es lo más importante es que

Voz 7 23:16 el año que viene ese pensionista que este año va a tener una subida de dieciocho euros eh porque tiene seiscientos euros de pensión el año que viene se llevase hubiera cero veinticinco yo lo que digo si se están gastando el dinero que van probablemente a ser mil doscientos millones o más en la factura que está haciendo para los pensionistas para aplacar porque están en la calle porque es una medida de reactiva si están haciendo eso bueno no podríamos realmente considerar eh volver a considerar como un derecho la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC que res realmente como factura para este año no significaría muchísimo más y todos sabemos que es perfil

Voz 1715 23:57 puedo hablar sí si a ver en cinco digo antes de nada el terreno de juego en cinco minutos tenemos que ir a la conexión seis buen y quiero dar la palabra a Madrazo a Toni Roldán ya Nacho Álvarez así que

Voz 4 24:07 que me parece un tema suficientemente serio extra de las pensiones como para no frivolizar no entonces

Voz 0509 24:12 no no no no estaban el aquí esta es una casa en la era de escucharte vamos a ver que no nos damos

Voz 4 24:19 el primero no es cierto que siempre se vaya a su bola

Voz 0509 24:21 dando el cerdo no es que si estás frivolizar

Voz 4 24:24 no es cierto si te has estudiado la reforma de las pensiones sabrás que no es cierto que se vaya a subir un cero veinticinco a perpetuidad sino que cuando la situación económica me dejas hablar cuando la situación económica lo permita se subirá el IPC más cero cincuenta da por ciento eso por un lado por otro

Voz 0509 24:44 es decir otro el Fondo de Reserva fondo de reserva que nuestro país europeo el partido domésticamente me dejas habla de de reserva no

Voz 4 24:55 inventó el Partido Socialista como sabes lo

Voz 0509 24:58 un gobierno del Partido Popular pero lo quiero

Voz 4 25:01 Serbia se fue para garantizar y se hizo para garantizar que los pensionistas estén tranquilos y cobren mensualmente como lo están haciendo y además es un derecho que sean

Voz 7 25:12 yo sé nada mal pero no les oral

Voz 0509 25:15 lo he dicho es que no iba después de dar un gobierno

Voz 4 25:18 con más de tres millones y medio de puestos de trabajo destruidos poder garantizar el cobro de esas pensiones y es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular entonces como bien se ha dicho aquí esto es

Voz 0509 25:30 bueno no es solo que en este momento tiene un déficit crónico de dieciocho mil millones en la Seguridad Social

Voz 4 25:38 en el que tenemos que llegar entre todos a un acuerdo por el

Voz 0509 25:42 en eso sí que estoy de acuerdo pero no es ni de nuestras ambiciones de futuro

Voz 4 25:46 una cuestión ideológica por la palabra de números

Voz 0509 25:49 Nos Dani luego Nacho Álvarez grafía de este país nos iremos

Voz 1715 25:51 esa desconexión Toni Nacho muy bien muchas gracias no

Voz 9 25:54 muy rápidamente sobre los comentarios crecía Manuel sobre el complemento salarial mira en España tenemos básicamente uno de cada tres trabajadores que no llega al equivalente al Salario Mínimo Interprofesional al final del año porque se pasa el día entrando y saliendo al mercado laboral ese es el modelo laboral que hemos tenido en los últimos treinta y cinco años tenemos récords de temporalidad precariedad en Europa el PSOE y el PP tienen

Voz 0509 26:17 Carla especialmente el mismo que lo único que ofrece cuál es son los complemento salarial que está contemplado los pues cuanto siempre

Voz 1715 26:27 déjale terminar me permiten viene la legislación

Voz 9 26:29 el cambio de legislación quinientos millones venga a Europa si viene bien el cambio de legislación en el presupuesto son quinientos millones efectivamente

Voz 0509 26:37 los que con unos Europa con unos claro claro si es la garantía juvenil europea que el Gobierno de de la Copa del año pasado Tony bueno cuando deprimidas

Voz 9 26:44 explico en has y tiene hasta seiscientos mil beneficiarios potenciales jóvenes no sé hasta ahora cuántos digamos cuantas ayudas ha conseguido el Partido Socialista en todo caso pero

Voz 0509 26:57 perseguido tenemos tener que tienen negociado la han negociado yo mismo acomete admite es explicarlo entonces tenemos un primer cuarto de Rivero fondo Manuel

Voz 1715 27:08 deja que termina Toni porque es que luego tiene que termine anoche me tengo que ir al no

Voz 9 27:11 yo creo que los ciudadanos les interese mucho que nos peleamos yo creo que de ahí que en contra soluciones para los ciudadanos no entonces este este fondo es viene financiada con la garantía juvenil europea que venían muchos años tirándose a la basura básicamente Nos tocaban de los ocho mil millones queda Europa casi tres mil porque tenemos tantos precarios y tantos parados jóvenes que nuestro cava utilizarlos sea devolvían mucho mucho estos recursos se devolvían a Europa lo que hemos hecho es hacer de la necesidad virtud convertir eso en un complemento salarial para ayudar a que los jóvenes que están en precario al mismo tiempo se formen tengan un salario más digno

Voz 0509 27:41 no sé qué os solución ofrece ofrece leves a parte de eso sobre la

Voz 9 27:47 cuestión de la renta aunque la buena labor que es importantísimo porque tenemos una devolución de mil euros para las familias que tienen hijos de cero a tres años que no sólo va a potenciar la realidad que es importantísimo lo decía antes sino que además a las mujeres más vulnerables que son las que tienden a dejar de trabajar en el momento en el que empieza a abrirse realmente la brecha salarial es en ese momento cuando son madres con medidas como ésta contribuyen a que se reduzca esa no es no ser no no sé yo creo que es mucho

Voz 0509 28:13 no no no entenderán por qué el Partido Socialista no tiene no tiene la capacidad de sumar su vez envenenar su Álvarez

Voz 1715 28:20 podemos venga a mi me parece que el que el debate que estamos teniendo

Voz 0980 28:22 en materia de pensiones en cierto modo desdibujado son muchas los organismos financieros los organismos económicos que nos han avisado ya de que si no reformamos las reformas que se hicieron en dos mil once por el Partido Socialista y en dos mil trece por el Partido Popular asistiremos durante los próximos años a una pérdida de capacidad adquisitiva hay una erosión que llegará hasta el treinta por ciento de nuestras pensiones lo ha dicho el Banco de España lo dicho al airear lo ha dicho la OCDE por tanto tenemos el aviso sobre la mesa es decir tenemos un doble reto en materia de pensiones tenemos un reto en materia de sostenibilidad

Voz 0509 28:50 financiera reforme dos mil los matices del Partido Social

Voz 0980 28:53 Manuel yo te da teclado

Voz 0509 28:55 tampoco dio de jubilación el partido vamos a dejar que intervenga Nacho venga no es que bueno el doble el doble

Voz 0980 29:01 el reto que tiene en este momento nuestro sistema de pensiones es en materia de sostenibilidad financiera pero en materia de sostenibilidad social también es decir no sólo tenemos el problema de que durante los últimos años de gobierno del Partido Popular ha erosionado los sesenta mil millones que estaban en la hucha de las pensiones sino que además si repito si no reformamos las reformas que hicieron en dos mil once y en dos mil trece asistiremos a una erosión fuerte progresiva de las P

Voz 0509 29:23 genes en nuestro sistema y por tanto esto exige era yo te

Voz 0980 29:25 te ha escuchado tanto te pido que hagas lo mismo

Voz 1715 29:28 eso nos han hundido a nadie

Voz 0980 29:30 si no somos capaces de cambiar el prisma en el debate de pensiones mal iremos Camiel prima significa no

Voz 7 29:36 dar un techo de gasto

Voz 0980 29:38 tal y como está establecido por el Gobierno el doce por ciento del PIB es lo máximo que podemos llegar a gastar en materia de pensiones Bono Italia está gastando el quince Francia está gastando el quince esto exige ser capaces de poner sobre la mesa medidas de ingresos que garanticen una reducción del déficit de caja de la Seguridad Social que permitan es garantizar pensiones dignas para todo el mundo y además esas medidas han puesto ya sobre la mesa han aparecido en el debate del Pacto de Toledo para nosotros mismos en la ley que hemos llevado al al Congreso las hemos contemplado el tope de las pensiones supondría siete mil millones de los salarios más altos en pensiones supondría siete mil millones de euros adicionales a la caja evitar las bonificaciones en la cuota de las empresas a la creación de empleo que no que aquí hay un consenso generalizado entre todos los economistas que cuestan todos los años tres mil quinientos millones de euros a las arcas públicas pero que no ayudan a la creación de empleo ayudarían a la financiación de la caja de las pensiones ojo que todos los años tenemos que en más de dos mil millones de euros públicos se van a financiar planes privados de pensiones no hay ningún problema en que quién quiera sacar un plan privado de pensiones pero qué cuando el sistema está sometido a esta tensión tenemos que financiar con fondos comen impuestos de todo el mundo los planes privados que sólo algunos pueden tener es decir es posible hoy garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pero también la sostenibilidad social de las pensiones pero esto exige cambiar el prisma imponer medidas de ingresos sobre la mesa que están en el debate público y que haga lo que hace falta es que las llevemos al Congreso

Voz 1715 31:09 a las nueve y cuarenta y dos minutos de la noche y las ocho y cuarenta y dos minutos en Canarias esta noche en Hora Veinticinco debate mesa política especial sobre los presupuestos aprobados ayer la próxima semana se van a llevar al Congreso nos acompaña por el Partido Popular Ana Madrazo Manuel Escudero por el PSOE Nacho Álvarez por Podemos Toni Roldán por ciudadanos van a permitir que avancemos un poquito más habrá retomamos los turnos de palabra lo había pedido he con Manuel etc etc pero déjenme que añada algo más algunas de las novedades que hoy en estos presupuestos cada año cuando se aprueban las cuentas algo de lo que reclama la atención es la política fiscal que va a ocurrir con los impuestos fundamentalmente con el que para la inmensa mayoría que va a pasar con el IRPF bueno Éstas son algunas novedades que nos deja el presupuesto que nos cuenta Eladio Meizoso te el mínimo exento

Voz 0527 31:59 esto pasa de doce mil a catorce mil euros anuales con el ahorro consiguiente para los que tengan ingresos entre esas cuantías que se reduce el gravamen es decir la cuota a pagar para las rentas de trabajo incluidas las pensiones por debajo de dieciocho mil euros anuales según el Gobierno esto beneficia tres millones y medio de contribuyentes un millón de ellos pensionistas hay también nuevas deducciones en el IRPF hasta mil euros anuales por gastos de guardería mil doscientos euros en caso de discapacidad del cónyuge del contribuyente y seiscientos euros

Voz 0980 32:29 por hijo para las familias numerosas a partir del cuarto

Voz 1715 32:31 joe incluido es bueno política fiscal reducciones en la irrepetible algunas impactan directamente sobre las pensiones que era el asunto del que veníamos hablando ha pedido la palabra Ana Madrazo del partido ahora yo eso

Voz 4 32:41 sobre todo me gustaría preguntar a los grupos de la oposición que es lo que no les gusta de estos presupuestos porque claro piden que las pensiones se revalorizan de acuerdo con el IPC les da igual si son pensiones bajas altas bueno pues es que la subida es más del doble que el IPC el IPC ahora mismo es el uno coma dos por ciento y las pensiones mínimas van a subir un tres por ciento y un incremento de un dos por ciento de las pensiones de viudedad más de seis millones de pensiones se van a ver beneficiadas y además aquellos que cobren hasta doce mil euros también tendrán una revalorización entre el uno y el uno y medio por ciento superior por tanto al IPC luego no lo entiendo segundo que medida no les gusta el cheque guardería que están esperan los miles de familias que tienen niños de cero a tres años y puedo hablar con conocimiento de causa no porque tengan niños menores de tres años sino porque los detenido

Voz 1715 33:32 yo soy mujer trabajadora

Voz 4 33:34 su madre ir estas tipo de ayuda a la a la conciliación de la vida familiar y laboral me parece importantísima no sólo para las mujeres sino para las familias son mil euros para que cada familia haga con ellos o llevarles a una guardería privada o una públicas que me parece alucinante que se rechace esa medida porque vaya a ser para guardar días privada Soledad deje usted libertad de elección a las familias por otro lado que no les gusta que haya un permiso de paternidad de una semana más que ha pasado de quince días a un mes y ahora pasa a cinco semanas que no les gusta que se de una deducción de mil doscientos euros a los cónyuges discapacitados o que se baje el IRPF para los trabajadores y pensionistas que ganen menos de dieciocho mil euros al año o que sexual del dos al uno coma setenta y cinco por ciento nada menos a los funcionarios ojo con el acuerdo de las organizaciones sindicales representativas de la función pública en el Gobierno ha sido capaz de llegar a un acuerdo o que les subamos el sueldo a la policía la Guardia Civil las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de una manera muy importante para equiparar los a otros que es lo que no les gusta es que me parece que va a ser muy difícil que puedan explicar a sus votantes a sus simpatizantes que creo eh que puedan explicarles por qué iban a votar que no sin ni siquiera se los han mirados Ny

Voz 0509 34:58 era la pregunta no beneficia

Voz 4 35:01 a amplios colectivos especialmente a los más desfavorecidos bulbo

Voz 0509 35:04 a ver traslado por esa pregunta a Manuel Escudero del PSOE Manuel

Voz 9 35:10 bueno hay muchas de las críticas del correo electrónico

Voz 4 35:13 Si donde está fiscal que estaba hablar

Voz 9 35:15 dando

Voz 7 35:17 con respecto a la política fiscal yo debo decir con toda sinceridad que a mí me parece

Voz 8 35:23 bien que a las rentas entre doce mil dieciocho mil eh

Voz 7 35:29 euros al año es establezcan unas rebajas fiscales no incluso la Sección Fiscal entre doce mil y catorce mil pero a mi me parece que hayamos previa

Voz 4 35:39 lo que sí a la yo

Voz 7 35:42 a mi me parece que algo previo que es muy importante y es que en este país y todavía tenemos por ejemplo un millón ochocientos mil trabajadores en paro en riesgo de pobreza tenemos un veintiocho por ciento de de pobreza infantil y juvenil hay tres

Voz 9 35:58 cuarenta millones para tenemos tener

Voz 7 36:01 o realmente tienen se bueno

Voz 0509 36:03 como digo vamos a ese los ciento cuarenta millones de Andoni se nota que no lo has pensado realmente sea un plan contra la lámpara ves a alguien

Voz 7 36:11 Don yo me gustaría que no me interrumpieran constantemente

Voz 9 36:15 a ver si para los bombos muchas ganas

Voz 7 36:18 esto no lo que quería decir es que esos dos mil millones que va a costar la reforma fiscal no desde mi punto de vista desde el punto de vista el Partido Socialista es la mejor empleados en este momento para el año dieciocho con un plan de choque contra la pobreza tiempo habrá de a partir de ahí ir a mayores para que realmente nadie se queda atrás empezando por lo más urgente con respecto a lo que se planteaba yo lo del cheque de guardería en fin lo de la libertad de elección entre la privada y la pública y por supuesto que la Constitución lo protege pero Ana tú sabes muy bien que en España hemos construido un sistema público y concertado educación y que eso es uno de los grandes tesoros al menos lo pensamos así los socialistas realmente es él

Voz 0509 37:02 uno de los pocos ascensores sociales que tiene es baja con con respecto al permiso de paternidad con respecto al permiso

Voz 7 37:10 sí pero nosotros siempre haríamos mejor eso

Voz 0509 37:12 para abrir nuevas plazas públicas y esto se verá yo esto se verá en el Plan alterna

Voz 7 37:17 Thibault que propondremos en su momento cuando hagamos la enmienda a la totalidad de los presupuestos con respecto al permiso de paternidad claro que una semana más estaría bien pero lo importante sería que fueran dos semanas que fuera en igualdad de condiciones con la mujer y que además fuera obligado

Voz 0509 37:34 para llegar a las mujeres eso eso realmente es lo que haría esa eso es realmente lo que haría la conciliación realmente posible esto lo tengo que ir a ver a mí me voy hasta luego

Voz 7 37:47 Timo yo la verdad es que me gustaría decir que que no nos pongamos nerviosos osea con respecto a esto de de las pensiones etcétera que Ana decía que no lo entiende pero es sencillo es que vosotros habéis decidido que hay un cero veinticinco por ciento de su vida normalmente año a año este año hacía una excepción porque los pensionistas este año en la esperanza en la esperanza de que el año que viene no sea así si no es así si realmente no es una excepción a cambiar la ley cambiar la ley la ley por ley hacer por ley

Voz 0509 38:24 como existente en toda Europa como existe

Voz 7 38:26 en toda Europa

Voz 0509 38:27 eh que las pensiones mantiene su poder salir o bien o bien con la inflación una infracción o bien con el salarial y cinco esto lo que tú sabes muy bien tú sabes muy bien que nosotros desde enero

Voz 7 38:42 que nosotros desde enero hemos puesto encima de la mesa no sabe lo debería saber un plan sensato realizable para que el déficit estructural que tiene este momento la Seguridad Social desaparezca

Voz 0509 38:54 me calcula que cada racionalización pero sin abordar en un debate tan corto la reforma del sistema no bueno para que nosotros hemos hecho una propuesta no sé si eso lo exprese su escudero superar pero todavía estamos esperando una respuesta por parte del que no estoy Benavent sólo argumento queremos hacer algo que es muy sencillo

Voz 1715 39:21 yo yo lo puedo pedir al tengo que baje la raqueta de Santander San Sebastián y de Menorca y has hizo de la palabra Nacho Álvarez sin interrupciones pero como no hace falta hacerlo así venga Nacho Álvarez podemos luego Toni Roldán Ciudadanos

Voz 0980 39:32 sí yo en la facultad siempre les explico a mis estudiantes de Economía que los números se pueden dar de muchas formas en un debate sobre política Alice sobre política presupuestaria convendría bueno que aclaremos delante de todo el mundo como estamos trasladando los números no yo creo que decir que se incrementa en trescientos millones de euros un plan por sobre la pobreza o en cien millones de euros es interesante está bien y hay que darlo a conocer pero me parece que estaríamos trasladando un debate erróneo a la ciudadanía sino comparadas hemos las cosas porque en economía los números deben de darse comparados deben de darse relativos la economía española está creciendo al año cuarenta y cinco mil millones de euros y sin embargo el presupuesto que que se nos presenta en este momento el Congreso supone un crecimiento de apenas mil millones de euros por cierto que además las medidas que Ciudadanos consiguió pactar el año pasado con el con el gobierno del partido con el Partido Popular luego nos ejecutan que decir que una cosa es lo que se pacta y luego otra cosa es lo que es

Voz 0509 40:26 por lo que hay buena parte de lo que se pactó leído se quedó que son más se quedó en papel mojado

Voz 9 40:32 por ejemplo no

Voz 0509 40:35 yo voy contigo venga se quedó en papel mojado qué quiere decir esto esto quiere decir que los presupuestos que los Presupuestos papel mojado Ana disculpa no te interrumpido así que rogaría que me dejó hablar

Voz 0980 40:46 lo que esto significa te responde a la pregunta Ana de decía bueno que nos gusta esto significa que estos Presupuestos Generales del Estado consolidan una determinada orientación de política económica que desde nuestro punto de vista es errónea para a afrontar las necesidades económicas que tiene el país porque es errónea en este momento nosotros tenemos una diferencia de gasto público de inversión con nuestro entorno europeo de cinco puntos del PIB esto no se puede corregir de un día para otro pero una tendencia

Voz 0509 41:12 a que vaya en la dirección de corregir estos sería venir

Voz 0980 41:15 viciosa sería útil para el país lo dicho inicialmente tenemos todavía hoy una década después de que empezase la crisis un una inversión pública muy inferior a la que teníamos antes al inicio de la crisis treinta mil millones de euro inferior el mínimo de los últimos cincuenta años y esto tiene un coste es decir para que todo el mundo no se nos entienda hemos bajado una serie de escalones pero nos hemos quedado bajo los presupuestos que se presenta en este momento en el Congreso no ayudan a subir a recuperar a revertir esos recortes que se han aplicado en años anteriores por ejemplo el gasto per capita en educación en dos mil ocho no era de mil doscientos euros por persona estudiante en este país hoy está por debajo de los mil euros es decir que no tendrán autónomo

Voz 0509 41:55 está por debajo de los mil Son datos del Gobierno han así no tenemos nuestros propios datos que mira tus datos

Voz 0980 42:01 gobierno de gasto que decidirá de qué efectiva

Voz 0509 42:03 mente y un crecía efectivamente un crecimiento

Voz 0980 42:06 hoy de nuevo ataque de nuevo te digo yo no

Voz 0509 42:08 ha interrumpido pero eso no me rumbas Ayun

Voz 0980 42:11 cimiento en algunas partidas bienvenido sea el problema está en que esto se consolida sobre un alejamiento respecto de los del entorno europeo que también muy preocupantemente tiene lugar en materia de ingresos algún economista escrito últimamente que somos el país el treinta y ocho por ciento el treinta y ocho por ciento es la recaudación que tiene nuestro país en materia de ingresos respecto al PIB es decir siete puntos de diferencia con el entorno europeo bueno dónde está el problema el problema está en que sabemos que los grandes grupos siguen utilizando las bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades para que hoy el impuesto de sociedades recaude la mitad de lo que recaudaba hace ocho diez años el problema está en que el tipo efectivo que pagan los grandes grupos en nuestro país según datos del Banco de España sigue situado en el siete y el ocho por ciento cuando cualquier hijo de vecino que nos esté escuchando paga impuestos al

Voz 0509 42:55 quince al veinte al veinticinco por ciento por lo tanto es necesario es necesario hacer progresiva la recaudación

Voz 0980 43:01 son por lo tanto es necesario atento

Voz 0509 43:04 ver allí donde están los verdaderos agujeros de recaudación para acercarnos un poquito más al entorno que Toni Roldán

Voz 9 43:09 sí bueno yo si me permitís no me yo yo pienso que la política y los políticos estamos y nos pagan un sueldo para intentar llegar a acuerdos intentar llegada mejoras Ciudadanos ha hecho una cosa muy clara tuvo unas exigencias muy claras por ejemplo obligamos a una senadora que estaba imputada por corrupción a salir del cargo y a cambio ofrecemos estabilidad con una serie de reformas

Voz 8 43:34 serie de exigencias yo insisto me

Voz 9 43:38 me gustaría que los partidos moderados pensaran un poquito más en los ciudadanos pensaran un poquito menos en Pacer una especie de oposición trasnochada que no sirve a nadie que es absolutamente inútil entonces si queremos

Voz 0509 43:52 es debato en Sobrequés orejeras exigencias te sobrecoge pero que ahí surgió no nos han ejecutado eh no se han ejecutado bueno si quieres hablamos del las becas si quieres hablamos del plan contra el abandono escolar si quieres hablamos de las mil millones de ha leído autónomos si quieres hablamos de los permisos de paternidad que eso también a los dos los dos hablamos el Tony habla cuando hablamos de uno de los países más desiguales dos a la vez para que se entrena casi vamos sabe sabe pero si no la verdad es que no yo cada vez que hablo

Voz 7 44:26 se me interrumpe constantemente pero no pasa nada

Voz 0509 44:28 no interrumpirá por Dios quiero

Voz 7 44:31 yo lo que quiero decir es que a ver si realmente establece

Voz 0509 44:34 cuando me permites hablamos en los términos de tres minutos pero yo creo que todo el mundo su interrumpidos por todo el mundo bueno yo si me permitís terminar mientras sobre los países más desiguales de Europa y eso no se corrige con estos sabes Toni tantas cosas te te a ver si así lo rige con buenas políticas

Voz 9 44:55 es como el complemento salarial que no entiendo por qué razón el Partido Socialista no es capaz de apoyarlo e insisto en una década ha habido subidas de impuestos sin parar ha habido recortes sin parar esto por primera vez estamos consiguiendo salir del procedimiento de déficit excesivo control de Bruselas tenemos crecimiento cimiento económico y por tanto podemos devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han realizado durante esos años era hombre no

Voz 0509 45:19 insisto tenemos me encantaría que el Partido Socialista en vez de congresos públicos y me encantaría que el Partido Socialista

Voz 7 45:25 eh

Voz 9 45:25 pues oiga si usted no les gustan estos súper sume ese Hyypia

Voz 0509 45:29 cosas y ahora no tienen ninguna idea porque el planteamiento respondía a una economía de cuarenta años treinta segundos a cada uno porque luego me voy a tener que ir Ana

Voz 1715 45:40 la conclusión que quiero hacer eso

Voz 4 45:42 siento la responsabilidad al sentido de Estado ya mirar por todos estos pensionistas funcionarios trabajadores con rentas bajas que si no apoya la oposición estos presupuestos no van a salir adelante es verdad que tenemos el apoyo de Ciudadanos Toni permíteme que te diga que quién ha sudado la camiseta de quién ha puesto estas reformas en marcha ahí ha mejorado de forma notable la actividad económica y del empleo ha sido el Partido Popular pero creo como tú que lo que hay que hacer en política es aportar soluciones no estar siempre con el no en la

Voz 0509 46:14 venga ir en contra de todas las marcas

Voz 1715 46:16 escudero treinta segundos yo la verdad es que