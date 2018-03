¿Por qué Isco funciona en la Selección y no en el Madrid?

Voz 1201 00:00 Jesús Gallego qué tal muy buenas hola Yago buena noche Rafa Alkorta qué tal buenas noches a Gallego se ha confundido disco

Voz 1705 00:08 bueno yo no sé si es un error humano un error grave en ningún caso yo creo que él con la euforia de del partido que Isco no estaba últimamente feliz en el Real Madrid no hace falta esperar a a escucharle ayer con ver la cara que tenía en el banquillo durante muchos partidos au cuando le cambiaban pues estaba feliz ayer yo creo que cuando se ve señalando a Zidane como con como responsable de su falta de confianza cambia el discurso oí se echa la culpa a él mismo cuando dice ha sido un fallo Amío yo no lo he conseguido etc etc pero no le daría más importancia no creo ni que Zidane esté mosqueado níquel Real Madrid dando vueltas a las declaraciones de disco quedaron ayer sin más si ya está a corto

Voz 1 00:56 bueno a mí realmente no me parece que haya hecho nada grave yo creo que hay que entender el momento no he después de un partido de fondo con la selección y todo el campo aclamas Dollé pues bueno pues década acciones le cree en caliente pues muchas veces te te puede jugar una mala pasada a mí de verdad no no creo que haya sido tan grave creo que chico han sido has yo sincero y otra cosa es que a mí por ejemplo

Voz 2 01:21 no me no me no me acaba de pues de convencer esa historia de del de los futbolistas

Voz 1 01:29 cuando jugar en un sitio si cuando no juegan el otro no que si tengo confianza en confianza a mí eso me preocupa más no a mí la declaraciones claramente no me preocupan mucho

Voz 1991 01:40 tiene razón Isco en decir esto

Voz 1 01:42 sí

Voz 1991 01:43 quiero decir él él dice esto con total sinceridad pero porque lo piensa él pero tiene razón en pensar eso

Voz 1705 01:48 bueno es el que mejor conoce como entrena cada día es él porque como los periodistas no ven podemos ver los entrenamientos lo que es evidente es que empezó el año tren muy bien en el Real Madrid con aquella sanción de Cristiano Ronaldo en el mes de septiembre fue de lo mejorcito hilo hago el Madrid ha ido en una deriva de cambios que que yo creo que lean cambios erróneos de Zidane manteniendo en en el once a gente que no estaba dándole continuas oportunidades a a gente como Gareth Bale que las aprovechaba muy poco oí a lo mejor Isco no las ha tenido todas no pero bueno es Isco está molesto en el Madrid pues cosas Marcos Asensio Marco Asensio de debió estarlo también no Lucas Vázquez que sólo ganaba a pulso cada vez que salía hasta el último medio mes no han tenido la confianza para ser titulares no sé yo yo creo que Isco en el Madrid se le juzga quizá más exhaustivamente que a otros cuando como decía antes Javier Herráez el año pasado los últimos tres meses fue sino el mejor de lo mejorcito con Cristiano a Ronaldo hizo irrupción en el once inicial supuso ese cambio en el Madrid que finiquitó la BBC pasó al al equipo jugó con un cuatro cuatro dos que lo sigue utilizando todavía no pero yo creo que Isco no corre peligro su estancia en el Real Madrid antes decías se puede abrir el mercado para disco este verano bueno lo del Atlético de Madrid yo creo que con Simeone iba a jugar muy poco se lo digo político que quiere tomar nota y luego no creo que aunque por supuesto el City es su sitio que le vendría de perlas y Guardiola está pensando en en el relevo de Silva al que todavía le queda tiempo pero además pero yo creo que Isco tiene un papel muy importante en el Real Madrid y Marín y se plantea la vamos ni de lejos que pueda venir una oferta para que Isco dígame quiero ir ahí quería ya

Voz 1991 03:38 Edgar llegó Rafa tú ves que si esto

Voz 2 03:41 todo sigue igual

Voz 1991 03:44 disco sigue con la misma sensación de no ser pieza clave fundamental importante en el equipo puede decir oye me busco la vida en otro lado

Voz 2 03:54 yo lo primero que creo es que el el el entrenador es el que tiene que transmitir

Voz 1 03:59 es importante para el equipo claro está claro pero de momento no ha admitido no sí claro que sí es que si cada vez que uno de estos no juega cree que no tiene entrenador mal vamos sean opuestas

Voz 1991 04:11 las acciones de disco no pero yo digo que entre uno pues

Voz 1 04:13 equipo grande a que la verdad es que a lo mejor no puede Si Si tú sensaciones que cada vez que no juegas un partido titular ya crees que no tiene la suficiente confianza vamos mal porque tenía confianza en un compañero

Voz 2 04:27 a mi me parece que es muy difícil tener en el Madrid

Voz 1 04:31 esa súper titularidad quitando tres o cuatro jugadores y evidentemente no es uno de ellos y entre otras cosas lo hemos hablado muchas veces es por el sistema no es porque le guste más o menos en la selección juega que cinco centrocampistas en el Madrid Juan cuatro himnos delanteros entonces tiene más posibilidades de jugar tiene mucha más facilidad para participar en el juego es sobre todo para llegar al área como ayer porque alguien tiene que acompañará al delantero

Voz 2 04:57 lo hemos hablado muchas veces

Voz 1 04:59 él es el que tiene la mano el querer seguir o no si no está contento si cree que tiene que estar ser titular por encima de los demás compañeros todos los partes en Madrid yo creo que va mal yo creo que va mal a mi padre que ha sido titular muchas veces qué ha hecho unos meses espectaculares luego se cae un poco como le pasa a todo el mundo y claro cuando te caes en un equipo como este pues aparece un tal Kroos aparece de repente Un de Asensio ahora parece Lucas claros que estamos hablando de equipo con gente que está todo el mundo

Voz 2 05:29 su nivel al nivel de Isco quiero decir y el que tiene que decidir es Zidane en el Real Madrid no es titular

Voz 1991 05:35 discutible en en la selección española creo que ha demostrado Julen Lopetegui gallego que para él es fijo que es fundamental en esta selección

Voz 1705 05:42 sí sí bueno yo yo el hecho de que Julen haya repetido prácticamente la alineación menos menos dos cambios ese ese puesto de quinto centrocampista que que que llega al área Inti que se mezcla perfecto con el de arriba yo creo que está claro que es el disco no ayer los tres goles llegando al área libre y rematando dos veces a un toque y otra con un control después de la asistencia de Aspas yo creo que ahora mismo él sabe que en el día del debut ante Portugal tiene el cien por cien de las papeletas salvo que de aquí a a junio pasa algo pero yo creo que además que que ha aprovechado el esa confianza no porque bueno creo que es el segundo máximo goleador de la selección después de Silva no

Voz 1 06:27 Rafa tú crees también que

Voz 1991 06:29 es ahora mismo el líder o uno

Voz 1 06:31 de los líderes que busca Julen en la selección bueno para mí es un titular con ese sistema de jugó está clarísimo sea Contigo Dentro campistas tiene que ser titular y el que mejor que mejor interpreta esa situación en el campo es el ISI encima llega como llega ayer llega con acierto está claro que es uno de los jugadores importantes pero es que creo que también yo no le daría más importancia que otro es que esta selección todos son muy importantes porque sino no le mete seis Argentina o noble tú te has a Alemania en su propia casa no pero yo creo que igual hay que dejar tanto el foco sobre sólo un jugador a mi me parece que ayer tuvo una actuación espectacular y ojalá la tenga un Mundial pero evidentemente a mi me parece que todos tienen mucho que ver en el funcionamiento de esta selección ir por supuesto pero creo que es un titular para Lopetegui sin ninguna duda y acabo en Galle

Voz 1991 07:24 antes de ganar las seis uno Argentina tiene sus consecuencias entre esas consecuencias como por ejemplo que los vecinos en Francia L'Equipe sale en portada con una foto de Isco y pone el titular con retraso Francia por detrás de España y Brasil a dos meses del Mundial es decir que ponen a favorita a España con con Francia evidentemente el meterle seis uno Argentina

Voz 1705 07:48 sí sí bueno yo yo creo que hay dos selecciones que o tres podríamos decir Alemania Brasil España que son las grandes candidatas y el resto está un escalón por detrás lo me lo mejor que yo he hecho lo aprueba esta mañana en gol durante la preparación del programa lo mejor para coger moral era escuchar lo que decían los argentinos de la selección española que hoy lo mejor que he escuchado de España sólo escuchado dio a los argentinos por aquello de de compararlo con el ridículo que había hecho su selección pero sobre juego colectivo de España sobre juego individual de España sobre cómo recupera la pelota España sobre cómo juega de memoria España sobre cómo defiende los defensa de España sobre lo listos que son los delanteros de España con darte una vuelta por seis programas de Argentina vamos de favoritos pero de súper favoritos al Mundial porque no hay selección en el mundo que tenga lo que según decían murió argentinos tienen la selección española

Voz 1991 08:40 Rafa

Voz 1 08:42 bueno para mí estaba en esa terna con Alemania Brasil yo creo que son el uno le pondría un nivel por debajo a Francia pero yo creo que estamos estamos ahí yo lo otro ya dije que es verdad que creo que los alemanes tienen un punto físico un poco un poco por encima después de ver a Brasil el otro día lo bien que defendió y como juega a la contra ojito ojito no a que nos encontramos con la Brasil esa del noventa y cuatro que también era perro una sin balón y bueno ojito

Voz 1201 09:11 eh a pesar de los jugadores que tiene ahora pero también tiene jugadores de corte defensivo Casemiro Paulinho claro claro que admite

Voz 1 09:19 a mi me parece que que que estamos ahí estamos en la pomada pero es que yo creo que nadie había dudado de que teníamos que estar como ha dicho Gaye entre los cuatro no sea en semis lo normal es que esta selección tiene que estar

Voz 1991 09:30 bueno la selección española ha dejado muy buenas sensaciones en estos dos últimos amistosos que olvidar lo que hemos jugado contra la campeona la actual subcampeona de del mundo casi nada tiempo tendremos todavía por delante para hablar de la selección y sobre todo que nos queda la lista definitiva de Julen Lopetegui