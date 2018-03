Asenjo y Andrés Fernández rompen el mito de que dos porteros del mismo equipo no pueden llevarse bien

Voz 1991 00:00 para ir terminando con el fútbol queremos hablar del Villarreal y queremos hacerlo porque el pasado Ernes le dieron el alta médica a uno de sus porteros Andrés Fernández de esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que se produjo el veinticinco de agosto es decir en recién iniciada la temporada era la segunda jornada de Liga en Anoeta la puñetera casualidad que en ese equipo ya lo sabéis está Asenjo que ha sido operado cuatro veces del ligamento cruzado de la

Voz 1 00:28 dos rodillas y que evidentemente pues

Voz 1991 00:32 seguro que le ha dado consejos sí ayudado de alguna forma a Andrés Fernández Xavi Isidro qué tal muy buenas

Voz 2 00:37 qué tal muy buenas buenas noticias

Voz 1991 00:39 ndez está a puntito de reaparecer

Voz 2 00:41 sí es una gran noticia fíjate que durante algún momento de la temporada en el Villarreal hay tres porteros nos hemos quedado sólo con Mariano Barbosa que ha hecho muy buen trabajo pero de entrada al tercer portero del Villarreal y los dos primeros que son también dos por trazos de la noche a la mañana nos habíamos quedado sin referencia en la en la portería no ya no sólo por la lesión de Sergio Asenjo que bueno pues a la carrera hizo todo el esfuerzo para recuperarse sino que cuando arrancaba tuvieron las dicho la jornada dos de sopetón Andrés Fernández que venía de hacer un año muy bueno e se lesionaba también misma lesión y automáticamente cuando te dicen otra vez cinco seis siete meses pues parece que que lean esta una maldición al al Villarreal por suerte Andres está recuperado después de prácticamente siete meses de baja me consta que lo han tenido que frenar porque bueno las Francia no de cuando uno ya empieza a trabajar de querer estar creer estar más vale con con pausa y a partir de ahí bueno pues quedan todavía algunas jornadas y quién sabe a lo mejor lo podemos ver también jugando minutos de esta misma temporada

Voz 1991 01:35 Andrés Fernández qué tal buenas noches lo primero que tal estás

Voz 3 01:41 pues bien hombre todavía falta mejorar un poquito el tema pero bueno esto porque alta de puede poder estar con los compañeros ahí empieza a día

Voz 1991 01:49 doscientos días después te dicen el el pasado viernes tienes el alta médica que sientes en ese momento

Voz 3 01:57 pues bueno la verdad es que es Un paso no sé un poquito de alegría no porque después de tantos meses trabajando pues aunque tal vez que va todo bien hasta que llegue ese día que ya tenías delata o no te da el subidón un poquito de alegría ahí

Voz 1991 02:14 bueno eso es un poco lo que sentí cuanto se sufre sobre todo cuanto se aprende cuando uno tiene una lesión de este tipo

Voz 3 02:21 bueno yo creo que aprende bastante no al final son muchos días sólo hay en gimnasio trabajando mucho tiempo para pensar ocurre lo mismo y al final pues bueno la verdad que sales diferentes a veces quizá va rodando mangas cosas oí bueno esperando que que me aguanté toda la vida que quedan de carrera deportiva

Voz 1991 02:40 qué es lo más duro de de pasar una lesión tan tan larga tan sacrificada hay que parece que nunca llega la luz al final del túnel

Voz 3 02:48 bueno quizá lo los que que no ves el sol coquetea gimnasio y sobre todo pues ver que que no puede hacer lo que lo que te gusta no que los compañeros pues para arriba y para abajo con los partidos con los viajes y tal y no poder estar con ello óyeme ese día a día para yo creo que es lo más puro lo que me gusta el fútbol está el día a día entregar el con la la dos vinos de que se tramitó el sí de todos esos viajes cuanta ayuda

Voz 1991 03:15 al tener a un compañero como Sergio Asenjo que sabe perfectamente lo que es pasar esto

Voz 3 03:20 hombre la verdad que ha ayudado mucho mucho la verdad que a veces no sabía si soy el doctor a él tanto optó por ahí la verdad que no que me aconseja bastante es por un lado en una que lo hace para pero por otro lado es una suerte no para este tipo de casos Sergio Asenjo qué tal unas no

Voz 1991 03:41 hola buenas noches cuando comunican el jornada dos que tu compañero Andrés ha sufrido esto tú qué piensas

Voz 1425 03:50 pues una pifia grandes y además dándoles acabo el año espectacular había empezado de la misma manera hay pues un varapalo ya sobretodo PAI para el equipo

Voz 1991 04:01 a uno le sale de forma marino casi natural el irá consolar y dar consejos no para afrontar esta situación porque tú por desgracia sabes perfectamente lo que es vivirlo

Voz 1425 04:11 bueno hayan intentado ayudar todo lo posible sí que es verdad que en el caso de Andrés me ayuda no no sirvió para mucho porque ido como una moto desde el primer día se ha visto que iba a salir adelante de la mejor manera hay como como he dicho al principio incluso tenido que frenar porque bueno está perfecto ya está entrenando al mismo nivel que es que nosotros sí yo yo es pues uno más en la pelea

Voz 1991 04:36 me imagino que también le tendrás que hacerlo y Andrés tranquilo eh que yo sé lo que es esto relaja no lo vayamos a hablando mal y pronto a cagar ahora al final que dos tres semanas más tampoco no no no va a cambiar la vida quiero decir que aguante no

Voz 1425 04:50 no para nada está claro que que son lesiones muy la verdad así que cuando estás en el quinto sexto mes pues ya te encanta otras prácticamente perfecto y es cuando es más calma yo pues le he intentado dar consejos pues por mi propia experiencia pero bueno creo que el cuando cuando se lo he dicho pues siempre se ha tomado de la mejor manera y mira ahora está perfecto oí y lo mejor para el equipo es que bueno ya estamos los tres peleando y mira la puerta el Villarreal está bien definido

Voz 1991 05:16 pues lo importante Andrés me imagino que tu idea es volver a jugar antes de que acabe la temporada no por lo menos

Voz 3 05:22 bueno mi idea yo siempre he pensado estar con el equipo pues eso para para lo que pueda en este equipo y estar preparado no es verme bien sobre todo no que me vea que vea que no no tengo ningún tipo de miedo de pensar en la rodilla ahí lo que tenga que venir pues goles pues que venga si puede es este año una temporada que

Voz 1991 05:46 Sergio es muy complicado sobre todo mentalmente el volver a rendir o ponerse bajo palos olvidándose de la lesión o el miedo a recaer de una lesión cuando ha estado seis meses parado y ha peleado muchísimo para para volver a jugar

Voz 1425 06:04 hombre yo yo Andrés al año lo debió ninguna limitación ni ningún miedo y es verdad que que cuando las operación va bien mi tú confías en la rodilla todo es mucho más fácil y luego pues sumando entrenamientos que como dice Andrés Si todo va con total normalidad pues día a día encontrando mejor y llegar a un punto en el que olvidas completamente

Voz 1991 06:25 lo que tiene la la vida es es tremendo y las casualidades porque tú Andrés sustituir este a Asenjo cuando salesiana por última vez en el partido contra el el Real Madrid no

Voz 3 06:37 sí

Voz 1991 06:40 eso hace que que que que uno aprenda mucho no el hecho de estar conviviendo con un compañero es que mira lo hablamos antes en la redacción el muchas veces el la relación de los porteros suele ser más complicada que entre los jugadores vosotros lo sabéis perfectamente pero cuando uno vive este tipo de situaciones yo creo que más que separar Andrés esto une

Voz 3 07:03 sí creo que antes de todo esto bueno nosotros hemos tenido buena relación yo creo que que sólo el bastante parecido sé muchas cosas y a raíz de esto pues más todavía dentro del campo podemos tener nuestros Piqué nuestros enfado nuestros pensamientos pero bueno yo creo que que fuera siempre hemos podido hasta el momento podemos tomarnos una cerveza ahí hay unos yo creo que la competitividad Hay eso tiene que existir pero luego al final tiene que haber compañerismo porque un equipo pues bueno en este caso pues el el ex portero incluso con el tercero como ha pasado tiene que cumplir hay retire yo creo que eso es lo importante en un equipo

Voz 1991 07:45 hombre yo Sergio visto desde fuera parece que hay muy buen rollo en el Villarreal con los porteros que habría estado en otras situaciones en la que la competencia es mucho mayor y que a lo mejor la relación no es tan buena no con un compañero al fin y al cabo

Voz 1425 07:59 hombre yo este año cumple diez años siempre división ni llevo dos años con Andrés Mariano muy incisivos y lo digo creo que los con los dos mejores porteros que me llevo les considero mis amigos aunque luego en el campo cada uno defienda sus intereses como nuestra relación se basa en el respeto en en en el trabajo oí yo ya sabemos que que el que tiene que dice es el entrenador que quería un trabajo muy complicado pero pero nosotros intentamos trabajar codo a muerte con Jesús intentar que que todo fluya con nota calidad Yoyes con Andrea que que es un animal el Mariano que se comporte igual pues mira estos mejoremos día a día

Voz 1991 08:43 eh tú Andrés estás de acuerdo es digamos el el trío de porteros con el que mejor te has llevado en tu carrera

Voz 3 08:49 sí es lo que ha dicho del aparte de de pues compañeros y estar compitiendo yo creo que que que los pero somos amigos no sé si dentro de veinte años seguiremos siendo amigos igual pero es verdad que

Voz 1425 09:00 que tenemos muy buena relación y que los tres sabemos lo que es el fútbol lo que hay

Voz 3 09:05 que el entrenador es el que manda he lo es lo que hay que hacer es competir yo creo que el el nivel que quedemos los tres va a ser bueno para para el que juegue para el que estrenó ir partes de las gradas estamos a buen nivel al final los tres vamos a estar mejor sin lugar a dudas

Voz 1991 09:19 además el el buen rollo siempre fomenta el que uno entiende mucho más feliz y mucho más contento desde luego el rendimiento tiene que ser siempre mejor Nos alegramos un montón de que los dos ya estoy bien recuperados que Andrés aparezca cuanto antes que nada ha a seguir luchando y voy a aprovechar y os voy a preguntar a Ci Asenjo sobre después de ver la exhibición ayer de España e ese seis un Argentina del todo inesperado podíamos ganar el partido pero un seis uno Creo inesperado tienes aparcada la selección o todavía piensas en poder estar en la cita mundialista

Voz 1425 09:55 hombre eso de que es que es complicado pero pero bueno como ocho Antoni carrera pues había que tener metas hay que pelear por ello oí yo pues queda Messi me cooperación yo intentaré poner todo de mi parte ya sólo en todas las quinielas para mí es un orgullo ha vuelto jugar en el mes de noviembre llevó como quien dice cuatro cuatro meses jugando así que estoy muy contento de cómo está yendo el año intentó intentará clavarle de de la mejor manera hay oye pues si en el mes de junio el seleccionador cree oportuno que que tiene que contar conmigo pues bienvenido sea pero bueno estoy muy contento de de cómo ha ido a la temporada

Voz 1991 10:32 Nos queda nueve jornadas para el final Andrés donde tiene que estar el Villarreal bueno creo que os dio mucha confianza sobre todos asentó mucho en esos puestos de Europa League la victoria contra Atlético de Madrid no

Voz 3 10:43 hombre claro además veníamos de una racha que no estábamos bien ganamos en Las Palmas y luego pues alegaron al Atlético de Madrid yo creo que le dan a los viejos en haciendo buen partido él ya está claro que nuestro objetivo es intentar sacar el punto se metemos Europa de la Champions es cosa que no poco lejos pero bueno intentar defender esas plazas europeas al máximo intentar quedar todo más cultos es ese nuestro objetivo Sergio Galán dado consejos a Rodri

Voz 1991 11:11 de lo que es jugar en un grande como el Atlético de Madrid

Voz 1425 11:13 bueno siempre alguna eh bromitas aquí otra pero pero ahora lo importante que te acabe la temporada cómoda como lo está haciendo ahí como he dicho Andrés intentar de nuevo meter al Villarreal en Europa

Voz 1991 11:25 qué alegría no que este Rodri en la selección además que se lo ha merecido el temporal aunque ha hecho

Voz 1425 11:30 sí la verdad que que no era fácil el papel que ha tenido que desempeñar este año con la con la ausencia de Bruno así que bueno ahí demuestra el carácter que tiene este jugador así que bueno le deseo todo lo mejor

Voz 1991 11:41 pregunta que os haga a los dos Andrés qué importancia tiene bueno Boné era este año tiene treinta y seis años está mirando para renovarlo vosotros mágico Andrés encantados no

Voz 3 11:51 hombre nosotros generamos mucho que debería haber cuatro años

Voz 4 11:56 no

Voz 3 11:58 pero es verdad que es un jugador que que bueno yo creo que todos le queremos mucho aprendemos mucho de él y sobre todo con su ejemplo no que con las palabras que pueda decir en prensa o lo que sea así con el ejemplo que da día a día yo creo que que sería un acierto

Voz 1991 12:12 Sergio

Voz 1425 12:14 hombre donde no hay misterio en lo que es lo que está haciendo abuelas era como un chaval que sube del filial siempre con una sonrisa acata la decisión desde el míster como el que más si oye pues mira ha ganado ese puesto mérito mérito propio así que ojalá ojalá se quede un año más son los que sea creo que es un jugador muy querido hoy es cuando habla en El Vestuario pues se ha sentido que que he vivido mucho

Voz 1991 12:41 yo siempre que se habla de la edad recuerdo lo que decía Aritz Aduriz el delantero del Athletic que tiene treinta y seis años quiero ahora mismo treinta veintisiete

Voz 1 12:50 el año pasado el

Voz 1991 12:52 tres El vestuario es ese verano ya sí

Voz 1 12:56 que hay él decía queda étnica o espías aquí lo que funciona es el rendimiento hay que medir

Voz 1991 13:01 era mi que tengo la edad que tengo a ver si mete y los goles que yo meto vamos que que que al fin y al cabo Andrés aquí lo que vale es el rendimiento el carné de identidad vale para poquito

Voz 3 13:11 si al final es lo que muera el fútbol tiene eso es lo que es un poco de resultados derretimiento y lo que en el campo del verde al final lo que importa no Instagram no pero bueno o la edad no lo fuerza Hay yo creo que lo que hizo es decir pues es verdad no aunque tenga treinta y seis años vivió en caso de vulnera pues sacando cuando en las que está sacando y juegas los partidos que está jugando pues es lo es no es lo que está hacía

Voz 1991 13:36 Xavi seguro que tiene esto alguna

Voz 2 13:38 hombre pues hay que preguntarles sobre todo por por el futuro no porque yo creo que el Villarreal la

Voz 1425 13:43 parte de la portería la tiene muy bien cubierto

Voz 2 13:46 ya en este caso se habla mucho de del año que viene del Villarreal de los movimientos que tiene que haber de los de las variantes que pueda haber preguntado una poner al otros Carlos Bacca yo les preguntaría si tocarían muchas piezas en este Villarreal para el año que viene no sólo aspirar a hacerlo mínimamente bien en Europa porque no ha sido una gran temporada en Europa cayendo en dieciseisavos tampoco ha sido una gran temporada en la Copa del Rey porque el equipo no ha llegado tan lejos como pensábamos pero hay mimbres que Lezo que él red tocarían en este Villarreal para poder dar ese pasito mirar a porque no poder ganar el primer título en la historia del club Sergio

Voz 1425 14:20 hombre no no yo no soy quién para para valores ese terreno lo que sí que que me gustaría y creo que cada año está haciendo la división deportiva es es hacer una plantilla muy competitiva y este año pues por uno consenso pero otras hemos tenido la enfermería estante llena así que bueno pues intentar y que en verano pues se trabaje bien que que haya lesionado Si como como hacemos cada año el Villarreal está convirtiéndose siempre siempre muy bien así que bueno esperemos que la próxima temporada lo que he dicho antes una una plantilla competitiva amplia hay y que bueno es que los jugadores cuente para entrenar

Voz 1991 14:57 tres

Voz 5 14:59 sí un poco para saber nada durante la yo creo

Voz 6 15:02 de ahí porque aquí fue la la base que hay equipos de una muy buena base de gente que lleva años aquí y a partir de ahí pues una cosa desde traigan en que superen la aún mejor en la cara la calidad del equipo para aguantar absoluto tres competiciones te son duros

Voz 1991 15:20 Sergio Asenjo Andrés Fernández os agradezco a los dos que estéis esta noche en el Larguero hablando de compañerismo hablando de fútbol hablando de de de superar situaciones complicadas como son las lesiones graves que había superado nada mucha suerte lo que resta de temporada un abrazo los dos

Voz 3 15:36 un abrazo muchas gracias gracias

Voz 1991 15:39 Xavi y dos fenómenos la portería del Villarreal más que cubierta eh

Voz 2 15:43 sí tenemos dos grandes porteros pero tenemos de todo dos grandes personas y creo que eso es básico no en el día a día dos personas que hacen compañerismo que hacen vestuario que saben lo que es sufrir y eso les ha hecho crecer en el mundo del fútbol y por tanto yo creo que con este tipo de jugadores donde el Villarreal va bien encaminado de cara a buscar sobre todo como decía no ese primer titulo que es lo que tanto ansía la familia la Familia