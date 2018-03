Kempes: "Dybala es el único capaz de devolverle una pelota redonda a Messi"

Voz 1991 00:00 Mario Alberto Kempes qué tal buenas noches

Voz 1 00:03 hola qué tal y como me daba buenas noches qué tal está todo bien yo sí me dejas no

Voz 1991 00:11 solía decir y cómo está Argentina como está mejor dicho cómo está la selección de Argentina

Voz 2 00:16 bueno la verdad es que tengo poco dolida me imagino yo estoy con ellos pero que ha sido un golpe bastante fuerte en nunca nadie me imaginamos que posiblemente haya haya dice la nota no tanto como se demostró ayer porque yo creo que en el primer tiempo Argentina como bastante bien por lo menos aguantó el resultado he tuvo la pelota desde cuando que alguna peligrosa yo creo que los goles de de España al Reyes Don equivocaciones vale primero a la hora de Argentina se pero que de alguna manera el tiempo fuera algo calamitosa

Voz 1991 01:07 que que fue más mérito de España o de mérito de Argentina

Voz 2 01:14 yo creo que esto de España yo creo que España es un gran partido arranque que España tiene una como jugador que viene exterior sabes el se convirtió en campeona en el en el día campeona en el dos de campeona uno de los que juegan juegue donde juegue vanguardia mira eso es lo que he hecho tener esa idea de juego que no solamente se se muy bien no es sino que ha dura

Voz 1991 01:53 Vera queda tocada la imagen de Sampaoli a dos meses del inicio del Mundial

Voz 2 02:01 yo creo que hay que olvidarlo

Voz 1 02:04 a primera hora

Voz 2 02:06 para tener se muchos pastillitas para para poder digerirlo alguna manera esto se va a quedar ahí pero bien oculto ojalá que que los más pronto posible porque él se tiene que que de alguna manera corregir esos errores garrafales que no poder jugar al de atención que se abre un partido que suele sabiendo a lo que juega así como salió según lo tiene equivocándose de una manera impresionante donde bueno creo que lleva diez goles

Voz 1 02:47 sí sí mucho estrés

Voz 2 02:49 la como el boxeador

Voz 1991 02:52 en cómo está la imagen ahora mismo de Higuaín porque está claro que desde hace tiempo no termina de darle Argentina eso que necesita yo no sé si se empieza a dudar seriamente de de Gonzalo Higuaín

Voz 2 03:07 sin duda es ese es el gran problema te pueden tener todos los técnico porque es un jugador que hace goles todos los dos sin embargo muy cuando termine la selección argentina por desgracia para ello no no me pongo porque ayer no estuvo del gol antes del gol de España es clarísima yo creo que en el Juventus oportunidades iba a era once goles en cambio cuando yo vi yo Kitano no lo sé con con algo que es una pena porque ha demostrado tanto en el Madrid como nos V que adora

Voz 1 03:52 Axel Torres buenas noches algo para Kempes hola qué tal buenas

Voz 0267 03:55 noches

Voz 3 03:56 pues le quería preguntar algo que quizá es buscarle una lectura positiva a un partido que no tiene casi ninguna para Argentina que le pareció el el la presentación de mesa con el equipo

Voz 0267 04:07 yo absoluto a mí me me gustó lo que ofreció y sobre todo cómo se atrevió en un contexto como ese a a intentar esas nuevas indiferentes

Voz 2 04:19 totalmente de acuerdo con usted porque yo no lo he visto mucho jugar no existe nunca idealmente son premiemos incluido dejó los que bueno relación estén pensando cómo son los pasos importantes ya en Argentina hace no caló miran hacía el encargo y encaraba bien vamos por delante lo que pasa es que eso es solamente me

Voz 4 04:47 pues bien porque Gentile adiós a toda España eh

Voz 1991 04:54 la de las grandes ausencias bueno al margen de Messi evidentemente lesionado Di María también con molestias y Agüero es de bala de bala por decisión técnica tanto le ha penalizado aquellas declaraciones que dijo que no podía jugar con Messi o que no estaba cómodo con Messi porque jugaban en la misma posición es es el motivo por el que no está ahora mismo convocado con Argentina

Voz 2 05:18 ojalá que no sé es el motivo porque ahí sí que que bueno no podría estar algo porque si alguien dice que al lado de Messi es muy difícil jugar hay interpreta estas palabras Fibes

Voz 1 05:32 no me da ninguna

Voz 2 05:35 es muy difícil no es muy Lores Messi en el Barcelona que desde que se creó bueno yo nada menos que saben cómo cuadra pero Pina los chicos por equipos

Voz 1 05:50 eso están jugando

Voz 2 05:52 la Juve no es como el Barcelona un equipo letón que claro cuando estás esperando una paré resulta sin embargo cuando votan el plan E Ícaro con cinco sentido más que me pierdo yo creo que sí eso la veinte si ya han dado los jefes que de la selección argentina me parece que van por el camino equivocado y te digo más a lo mejor no tienen consuelo ayer contra contra España mejor tienen por ocho noche hizo bastante falta al no Carmen

Voz 1991 06:30 vamos que usted no tiene duda ese lo llevaba al Mundial sido sí

Voz 2 06:34 yo lo lleno lleve el último jugador más parecido que hay en todos los jugadores argentinos no te digo que es igual a medio mundo las palabras yo que es el lunes lo que puede a Messi de una pelota redonda y moverse moverse pueblo si yo que no sé yo creo que ya te digo si es domingo pues sería muy feo ellas yo pinta Chopin había diferente de de quién mande la selección

Voz 1991 07:10 veremos pues nos queda algo menos de dos meses para salir de dudas y saber si va a estar en esa lista definitiva Mario Alberto Kempes como siempre un placer un abrazo muy fuerte

Voz 4 07:19 muy buenas noches

Voz 1991 07:21 Axel me quedo contigo voy a retomar por dónde estábamos hablando ahora el varapalo de Argentina impensable el meterle seis uno a un equipo como la selección argentina y en qué situación deja esto a Sampaoli pero el correctivo a dos meses del Mundial es durísimo eh Axel

Voz 0267 07:39 hombre lo deja en una situación de que la gente va a dudar dudar del equipo pero también va a dudar de su capacidad eso es evidente hoy estaba repasando la prensa argentina los titulares que eran fuertes contra algunos jugadores pero los más importantes ya apuntaban al entrenador no demasiados cambios que no define un once titular que nadie sabe cuál es la formación que va a jugar el Mundial que hay una media de cuatro cambios y medio por partido desde que Sampaoli está es decir que que de un partido al siguiente siempre cambia pues aproximadamente entre cuatro de cinco jugadores no hombre no no te digo que que la cuestión es que vaya a llegar al Mundial a estas alturas creo que eso no se le pasa por la cabeza nadie pese a que el resultado es doloroso y es un resultado casi humillante para para Argentina pero al final buenos el entrenador con el que consiguieron la clasificación un entrenador que asumió el cargo en un momento difícil hay al Mundial estoy convencido que llega pero evidentemente llegáis mucho más presionado llega con mucha más crítica de la prensa y de la afición y con muchas más dudas

Voz 1991 08:50 no tengo duda que tú te lleva al Mundial crees que se lo va a llevar Sampaoli

Voz 0267 08:55 pues igual sí antes de ayer no pensaban llevárselo ahora el el seis uno puede tener un efecto en este sentido distinto es decir ayer el perdieron seis uno Issing de bala ay ay te dio el resultado y la sensación y el juego oí la humillación dio un argumento para replantear te algo que parecía bastante firme no algo tienes que mover algún golpe de efecto tienes que buscar creo que hoy viva la tiene más opciones que antes de ayer

Voz 1991 09:28 a día de hoy para que quedan dos meses que hay que esperar todavía pero para ti quiénes son las tres grandes favoritas para ganar el Mundial

Voz 5 09:36 bueno a España España Brasil Alemania

Voz 1 09:45 bueno me has pedido tres yo Francia

Voz 0267 09:49 yo a Francia la metería ahí estaba buscando

Voz 1 09:52 la cual te dejo no semifinalista que son cuatro no

Voz 0267 09:55 más me estaba buscando a cual bajo pero pero a Francia me gusta me gusta también es verdad que que también es difícil saber qué equipo va a sacar que tiene muy poco definido el once que los dos amistosos que ha jugado esta semana incluso ha cambiado el sistema que ha jugado de una manera muy diferente en uno y en el otro es decir está haciendo mucha prueba pero creo que tiene es de los equipos que tiene más argumentos si yo a Francia la situó tan favorita como la que más

Voz 1991 10:22 me consta que te gusta Bélgica qué papel esperas de la selección belga en este Mundial

Voz 1 10:27 segundo escalón de favoritos no no no las tuvo en el primer escalón de favores dos cuartos de final mínimo no bueno es que luego también depende de clubes claro sí

Voz 0267 10:39 al final siempre hablamos de bueno éste tiene que hacer cuartos o tiene hacer semi es bueno claro pero sí igual tiene on un cruce en octavos impensada incluso si tú lo haces muy bien hay alguien de los súper favoritos que que que la segundo de grupos cruza he y eso es difícil no de de preveer pero Bélgica es un es un equipo que tiene sobre todo argumentos ofensivos ayer el partido no no era muy exigente contra Arabia Saudí pero está muy De Bruyne está muy bien a SAR está muy bien Lukaku está muy bien va allí el rato que juega sin embargo el equipo yo creo que todavía tras bueno no ofrece una extrema fiabilidad pero bueno tampoco Francia mostró fiabilidad contra Colombia tampoco

Voz 1 11:24 Argentina por supuesto no mostró ninguna fiabilidad

Voz 0267 11:27 extensiva ante España es decir

Voz 1 11:29 hizo un gran partido eh

Voz 0267 11:31 sí sí es verdad pero pero claro tenemos dos osaba tenemos tenemos el ejemplo de ayer muy

Voz 1991 11:39 claro unos mucho más recientes es el sabor de boca sería mejor pero claro

Voz 0267 11:44 sí es que ayer sobre todo a mi Argentina donde me dio el susto fue

Voz 1 11:48 la contención creo que el equipo no proponen

Voz 0267 11:51 la primera parte generan llega incluso te diría que el que al descanso el partido ha igualado el España Argentina mi partido que España va ganando pero que podía ir perfectamente empatado por número de llegadas de los dos equipos

Voz 5 12:07 gol se viene abajo al al final Hay bueno

Voz 0267 12:11 yo creo que a ellos les va a hacer replantear muchas cosas atrás pero bueno regresando a lo de Bélgica no es un equipo que que que que ha hecho muy buena fase de clasificación que ha dejado partidos excelentes incluso algunos amistosos buenos pero pero cierta tendencia el fallo algunos de los centrales y además el equipo ahora empieza jugar más desprotegido porque ya está jugando De Bruyne el doble pivote ya no hay un un Fellaini Beats el cómo jugó casi toda la fase de clasificación ahora está jugando de Brun Beats él con lo que quizás no tiene tanta protección para errores que a menudo cometen sus defensores centrales

Voz 1991 12:49 ahora te pregunto por uno por unos rivales importantes de España en este Mundial pero por concluir por con nuestra selección mejor dicho crees que ahora mismo el delantero que está fuera es en Morata que ahora mismo tiene claro o meridianamente claro que se lleva a Aspas Costa ir Rodrigo

Voz 0267 13:11 creo que desde luego si en esta lista elevados tres esa es su idea ahora mismo ya enciman jugado bien los tres sea que se le complica más a Morata hombre no te digo que este clarísimo eh

Voz 5 13:23 quedan todavía

Voz 0267 13:26 dos meses mes y medio de campeonatos nacionales si pueden cambiar cosas pero si ahora mismo tiene esa pinta yo yo ayer lo lo que tuve claro viendo el partido es que Aspas tiene que irse así Aspas me parece que es el el el que está más en forma de los de los atacantes que entra sí participa en tres goles una barbaridad no el nivel de Aspas el hambre que transmite es es es espectacular ahora mismo

Voz 1991 13:54 ya hemos hablado de Brasil bueno Brasilia quiere decir que tal estuvo en estos partidos que que ha tenido sin Aimar que quiere recordar que sigue lesionado

Voz 0267 14:02 aprobado dos cosas diferentes en el primero juego Coutinho de de Interior digamos es decir en el centro del campo jugó con Casemiro Paulinho Coutinho y los dos extremos y un punta ya en el segundo partido Coutinho jugó en la banda izquierda como falso extremo en la posición de Neymar y el centro del campo fue Casemiro Paulinho Fernandinho Hélder Manchester City osea que probó tres dos dos dos matices diferentes a mi el equipo me gusta de hecho ayer Alemanía Le hace una presión que que le impide salir jugando a Alemania le hace que Alemania sea muy poco reconocible acaba ganando el partido en Berlín ya había arrollado a Rusia en el anterior equipo que está bien trabajado tácticamente que es más agresivo que tiene muchos jugadores que físicamente te arrolla y que luego tiene Peace quitas de calidad eh superlativas entonces a mí me parece un equipo muy bien entrenado y un equipo que es de los grandísimos favoritos y lo ha demostrado en este en estos dos amistosos ha vuelto a ser de los que saca mejor nota

Voz 1991 15:08 qué te ha decepcionado a Alemanía en estos dos amistosos ha generado algo de dudas

Voz 5 15:14 será algo de dudas sí sí osea sí sí

Voz 0267 15:20 partimos de la base que es la campeona hay que para mucha gente es una de las grandes favoritas pues desde luego no ha estado a ese nivel Mi de campeona ni de gran favorita número uno a mí no me ha parecido nunca la favorita número uno también te dire es decir violas dudas y a las ya ya las llevo de de antes de estos dos amistosos me parecería difícil que repitiera Alemania no te estoy diciendo que no sea un equipazo eh sí pero pero me parece difícil que repita porque porque repetir siempre es más difícil que ganar una vez es decir el todos van a Portillo tuya tienes jugadores que han ganado el hambre no siempre es el mismo y luego porque además creo que que bueno que las sucesión de algunos futbolistas que ya no están pues no la han podido hacer tan bien como como nos hubiese gustado tener muchísimos jugadores buenos para muchas posiciones pero hay otras más cojas un lateral izquierdo el debate es oro plata quejar

Voz 5 16:24 bueno medio centro

Voz 0267 16:27 medio centro quién es el medio centro en Alemania no es Khedira Khedira que ya no juega nunca de de medio centro realmente sino que niega es Rudy es es Cross bajando más Dogan que es más interior no hay alguna duda tengo el nueve quiénes es Berners está bien Vermeer pero es primerísimo nivel no se son algunas dudas que tengo con respecto a Alemania que luego puede perfectamente ganar porque ya te digo tiene muchísima calidad pero no tengo claro que sea el favorito número uno y desde luego no se ha comportado como tal en estos dos amistosos fue inferior ante España también fue inferior ante Brasil o sea que antes dos súper favoritos así de inferior

Voz 1991 17:07 Francia ya has comentado que lo metes dentro de la terna de los favoritos para luchar por el título pero creo que hay un nombre propio por encima de todos que es Pogba del que se espera mucho más al que está mirando con lupa eh

Voz 0267 17:19 sí metió un buen pase ayer en en bueno no vamos a va metió un buen pase

Voz 1 17:25 me voy a casa o sea que te hizo dos cosas

Voz 0267 17:28 citar espectaculares en el partido no ante Rusia pero es verdad que que se viene hablando del también porque el Manchester United ha perdido la condición de titular indiscutible y Mourinho lo ha cuestionado y bueno siempre el precio yo creo que hay una no no no acaba de estar en línea la expectativa el potencial con respecto a su rendimiento continuado pero nunca lo ha estado a mí nunca me parece un jugador de rendimiento continuado me aparece un jugador de destellos un jugador que impresiona por las condiciones pero que nunca nunca creo que haya tenga un rendimiento continuado súper superestrella entonces bueno de ahí las dudas razonables ayer jugó con rabioso de los interiores ayer jugó con canté medio centro rabia de va interiores el equipo fue dinámico probablemente fue mejor que el día de Colombia Colombia juegan canté Inma Tweedy en doble pivote lo ojo Griezmann por detrás de de Giroud y dos dos extremos abiertos no son son dos son dos maneras distintas de jugar ya te digo eh Francia es el equipo que más ha variado de un amistoso a otro ha cambiado de sistema ha cambiado de idea a entonces un equipo que tiene muchos recursos y bueno yo entiendo va probablemente llegue siendo titular pero el ROM cabezas que tiene Francia para juntar a Griezmann en va P luego POM a los si decide jugar con nueve sin nueve si decide jugar con rabia para no ser tan tan físico y tener un poquito más de creatividad en el medio o no si mete a un a otro extremo como Marcial au sino lo mete no hay hay muchas alternativas en ese equipo hoy parece Si lo sabe gestionar va va va a ser un equipazo ahí encima yo lo dije el el fin de semana creo que la pareja de centrales si es un Titi Varane que parece que va a ser Umtiti Varane es junto a la de España la mejor del campeonato dos jugadores en un momento de edad de todos no de plenitud en su carrera exuberantes con buena salida de balón con rapidez para defender arriba para que el equipo sea ofensivo se agresivo vaya a tirar la línea muy muy alta un equipo con muchas cosas luego es verdad que con algún déficit lateral izquierdo por ejemplo porque Ville ahora mismo sería el titular y es un jugador que en el Barça no está teniendo minutos teniendo pocos pero ahora mismo el lateral izquierdo Díez titular en el Mundial Lucas lo han llamado yo creo que para ser la alternativa pero pero ahora mismo sería dinero el el titular en el lateral izquierdo

Voz 1991 20:11 bueno pues veremos todavía nos quedan dos meses por delante tenemos que conocer las listas definitivas y el mundiales es una historia donde todo lo que has hecho hasta ese momento no vale para nada es una historia nueva ya hay parten todos con las mismas posibilidades seguiremos hablando sobre todo esto Axel Torres mil gracias un abrazo un abrazo