El Larguero: la resaca de la goleada de España, Asenjo y Andrés Fernández y Alejandro Valverde (28/03/2018)

Voz 1991 00:35 Jiménez y a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este veintiocho de marzo en la resaca de ese fantástico partido de la selección española partido amistoso contra Argentina seis uno en el Wanda Metropolitano dejando una imagen fantástica yo creo que eh nos han venido muy bien estos dos últimos amistosos más teniendo en cuenta los rivales que teníamos Alemania actual campeona del mundo a la que dominamos en muchas fases del juego en Dios Dios al dos en su casa al final empatamos a uno pero creo que merecimos más en ese partido y luego por supuesto el partido ayer frente a la subcampeona del mundo Argentina que llegaba con bajas pero nosotros también teníamos bajas ese seis uno impensable eh con esa pegada extraordinaria de de la selección y sobre todo yo creo que a destacar el buen momento de los delanteros que ha convocado Julen Lopetegui porque Rodrigo vimos que hizo un gran partido contra Alemania hizo el gol del empate en aquel momento era el el cero uno ayer vimos como Diego Costa eh que sabe que se está jugando gran parte de su futuro en el Mundial este año estuvo muy bien jugando incluso el físico en el en el primer gol de la selección española estuvo hasta hasta el descanso ah dejó muy muy buenas sensaciones y luego también estuvo Iago Aspas que juegan el segundo tiempo que marcó gol que dio también una asistencia también está demostrando que es probablemente el delantero español más en forma del momento esto deja en una situación bastante más complicada a Álvaro Morata que ahora mismo no está contando mucho con el Chelsea no está contando para para conté hace que ahora mismo sea el cuarto en esa lista de de delanteros o esa terna que hay de jugadores que pueden ir a ese mundo y por supuesto la la figura del partido Isco Alarcón Isco Alarcón que hizo un hat trick que fue el líder de la selección que desde hace tiempo cada vez que le llaman Julen Lopetegui rinde a altísimo nivel con la selección española y sobre todo no sólo por lo hecho en el terreno de juego sino también por esas declaraciones compañeros de Telecinco en las que yo creo que cargado de sinceridad en un principio decía aquello de aquí gozó de la confianza que no tengo en mi club es decir Julen Lopetegui me da confianza la selección que no me está dando Zidane en el Real Madrid y luego probablemente dándose cuenta de que a lo mejor lo que había dicho sonaba paseado contundente que creo que es tal y como lo pensaba y creo que realmente lo piensa así intentó matizar un poco diciendo como que gran parte de la culpa de de que él no haya gozado de de confianza una haya tenido confianza en el Madrid ha sido por por su propia culpa en lo dijo hasta en tres ocasiones así que nada vamos a hablar de de esas declaraciones de disco vamos a hablar de cómo está la selección española y de quiénes son los delanteros mejor situados ahora mismo cara al Mundial y si podemos estaremos también en Argentina para ver cómo ha sido la resaca allí después de este varapalo este seis uno que deja la selección albiceleste muy tocada de cara al inicio de él mundial compromisos internacionales que deja consecuencias también en forma de lesiones en el Barça de momento tranquilidad con el estado de Leo Messi no disputa Davis ninguno de los amistosos en y contra Italia ni contra la selección española en principio no debería tener problemas para estar a disposición de Valverde en el partido este fin de semana lo que tienen claro en el Barça exactamente igual que con la selección argentina es que si hay un mínimo de posibilidad de que Messi pueda recaer pueda tener más problemas físicos no va a jugar así que tendrán que valorar en los próximos días como está Messi a partir de ese momento le comunicará a Valverde si está en condiciones de de jugar o no este fin de semana el que no va a estar seguros diseñe el juez el lateral del Barça que se lesionó con Francia que va a estar tres semanas de baja en el Atlético de Madrid Simeone y no sé qué va a hacer no sé qué se va a inventar pero de cara al partido de Liga este fin de semana han tiene problemas tiene problemas para confeccionar la convocatoria porque ahora mismo tiene varios tocados Diego Costa ya sabéis que sufrió un fuerte golpe en la rodilla cuando anotó el primer gol para la selección española Jiménez también se retiró en el partido y con su selección con Uruguay con una contusión en uno de sus tobillos también tienen problemas musculares o Black is Berzal ICO así que veremos cuántos de estos están a disposición de Diego Pablo Simeone para el compromiso liguero del del fin de semana así no va a tener que inventar hay mucho el técnico argentino del conjunto rojiblanco por lo demás en la Champions femenina de fútbol malas noticias para el Barça que ha caído en cuartos de final frente al Olympique de Lyon el Olympique de Lyon que muchos consideran de hecho nosotros hablábamos el lunes con Vicky Losada Vinos decía para mí es el mejor equipo Voz 1991 05:35 las parece que no entra definitivamente la pelota pero un gol fantasma el árbitro lo ha dado ha perdido el Barça hoy cero uno también había perdido en el partido de ida dos uno con lo cual el el conjunto catalán se queda en cuartos de final y no podrá luchar por el título esta temporada en lo que sabemos es que poco a poco el fútbol español Paul se va acercando al nivel del fútbol europeo y cada vez nos plantamos más cara cada vez llegamos un poquito más lejos cada vez estamos más cerca de meternos en una gran final de competición europea en balonmano enhorabuena al Barcelona que se ha proclamado campeón de la Liga Asobal después de derrotar a Liberbank de Ciudad Encantada de Cuenca ese es el octavo título del Barça en competición liguera de forma consecutiva está claro que algo tiene que cambiar en el balonmano español porque si un equipo lleva ganando practicamente invicto durante no sé cuantos años y ocho temporadas seguidas es que algo está fallando en nuestra en nuestra liga en ciclismo se ha disputado la clásica a través de Flandes y con carreteras de pared con frío con lluvia donde Alejandro Valverde ha sido uno de los mejores españoles ha acabado undécimo hasta en la pelea ha estado metido en la parte de arriba pero al final no no ha podido meterse directamente en lo que es en la lucha por el por el triunfo que se la ha llevado el belga Lampard sigue eso sí el buen arranque de temporada de Alejandro Valverde que como digo hasta hoy había ganado todo lo que había disputado había participado en la Vuelta a la Comunidad Valenciana se la llevó en el Tour de Abudavi se la llevó en la Volta a Catalunya que también se se llevó la prueba así que hemos quedado luego con Alejandro Valverde para charlar sobre este arranque de temporada hay sobre el momento en que vive a punto de cumplir treinta y ocho años desde luego fantástico lo que está haciendo el ciclista murciano desde hace muchas muchas temporadas las once XXXVII contado todo empezamos

Voz 1991 08:32 pues seguimos de resaca después de ganar la Argentina seis uno yo por qué no decirlo la selección ilusiona ilusiona porque hemos jugado contra el campeón y subcampeón de El Mundo porque iba a decir que les hemos plantado cara no hemos sido mejores que ellos fuimos mejor que Alemania a pesar de que empatamos un partido empatamos ese partido ayer evidentemente fuimos mucho mejor que que Argentina con ese seis uno que es Historia

Voz 1938 08:59 con Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 9 09:03 Yago sí salvo Brasil España jugado en año y medio casi dos años con Lopetegui nos olvidamos de Luis Aragonés ni de Vicente del Bosque que para mí ha sido mitos en el banquillo de España pero con Lopetegui salvo con Brasil se ha jugado con todo el mundo no se perdió ningún partido lo peor fue empató dar en Wembley ante Inglaterra con aquel golazo de Iago Aspas ha dado los recuerdo empatar como tú decías injustamente porque mereció ganar a Alemania hace unos días en Düsseldorf así que de momento la nota es de sobresaliente

Voz 1991 09:31 yo creo que hay que ilusionarse Herráez porque muchas veces durante muchos años hemos sido grandes vendedores de humo en general desde los aficionados medios de comunicación jugadores entre todos un poco siempre íbamos con con la ilusión pero lo lo que hemos conseguido en los último los años nos lo hemos ganado a pulso hace que seamos favoritos y más después de esta imagen que hemos dado ya sé que ayer Julen Lopetegui incluso además que es su nombre que sabemos que no le gusta no le gusta mucho disparar la euforia pero si yo entiendo no que la gente se ilusione nosotros somos los que tenemos que contener la ilusión para que no se nos vaya de las manos de las manos y afrontar el Mundial de la forma más humilde pero yo entiendo que la gente pues tengas hay ilusión después de lo visto

Voz 9 10:20 bueno es una selección para estar entre las cuatro mejores osea eso es lo que según mundial para España debe de ser eso en Rusia ahora esto es fútbol no hará recordamos el Mundial de Sudáfrica que España perdió su primer partido frente a Suiza que frente a Chile se ganó pero que en la primera los primeros veinte minutos hasta que marcó aquel gol vi ya desde casi el centro del campo en un fallo de los chilenos pues España estuvo contra las cuerdas pero luego al final remontó lo paso más frente a a Paraguay yo qué sé esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas pero España debe de pelear el Mundial pelear el Mundial no significa que tenga que ganar el Mundial pero significa disputarlo y estar entre los cuatro mejores que se jóvenes eh que todo el mundo yo no vea una selección ahora mismo mejor que que España salvo por lo de siempre Alemania Brasil y las que compiten siempre no que pueden ser pues Francia veremos Inlaterra que siempre la da pero que tiene buena pinta este año bueno pues los equipos que suelen hacerlo bien no en un en un Mundial que saben competir porque aparte de tener calidad Yago en un Mundial de competir con uno

Voz 1991 11:23 esto nosotros gracias a Dios competir a ese nivel ya lo hemos aprendido desde hace un tiempo con lo cual ese plus en nosotros por lo menos lo tenemos en protagonismo para la selección española Easy personalizados protagonismo Herráez para Isco Isco Alarcón que se está convirtiendo desde hace tiempo ya pero cada vez más afianzado uno de los grandes pesos pesados de esta selección que cada vez que va con el combinado nacional y acude a la llamada de Julen Lopetegui ir responde y que ayer fue protagonista dentro y fuera del campo

Voz 9 11:55 sí eso fue vista que me encanta y lo he dicho siempre en el Madrid en la selección española de peces fue vista diferente no se decía últimamente que disco ralentizaba el juego

Voz 1991 12:04 era Marie que jugaba con verticalidad

Voz 9 12:06 compatible lo contábamos anoche no creo que sean incompatibles Asensio Isco y Lucas Vázquez ni mucho menos no creo que en el Madrid Isco haya merecido la suplencia frente al Barça yo no soy Zidane Zidane lo ha hecho de lujo es el técnico del Real Madrid me merece todos los respetos pero creo que Isco ha hecho mejor temporada que Benzema o que Cross no juega en la posición pero sabemos que hay futbolistas intocables y otros que son to cables e Isco es un futbolista toca hable para para Zidane por el motivo que sea porque tenga mucho valor porque a veces es engancha pero sí que es un futbolista que tiene que tener eso la confianza de un técnico la tía de Lopetegui no la tiene decidan esa es la realidad y ayer se le escapó se le escapó con con Ricardo Reyes en Mediaset con acaba de partido estaba con la euforia el hat trick lo dijo claramente lo escuchamos

Voz 10 12:50 muy contento al final cuando no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo los partidos con la selección me da

Voz 11 12:58 la vida aquí

Voz 9 14:08 pero no se le puede poner ningún pero es listo en muy rápidos como con el balón fue muy listo porque el dice este estos partido humedad la vida no como diciendo en otro lado me lo han quitado la vida aquí es porque el Madrid no lo tiene eso sea eso es una evidencia I II es muy listo porque dice bueno quizá no me lo he ganado yo quizás soy yo el problema no es Zidane Zidane vamos a ser justos el primer partido que juega o que entrena Zidane en el Real Madrid pone a Isco ya James titulares bueno James al final que salió porque no entrenaba no rendía e Isco fue perdiendo titularidad luego se la ganó el pasado año sin Gareth Bale fue el mejor del Madrid en el final de la Liga de la Champions junto con Cristiano acertó a marcar goles no eso es una evidencia Sacristán Cristiano está digamos fuera de categoría pero Isco fue un futbolista fundamental en ese cuatro cuatro dos sin Gareth Bale lesionado Icon con Cristiano como estrella marcando goles este año comenzó así el curso cosa que el Madrid pues estrelló se estrelló en Liga lo hizo mal después de la Supercopa de Europa y de España Isco sujetaba al Madrid animó ver se cayó Isco ante el Barça y bueno cuando este octubre esta no juega habitualmente yo siempre digo en Carrusel que se les engancha pero no porque crea que sea mal profesional sino porque él necesita sentirse importante y con Lopetegui lo es con Zidane lo es menos de hecho cuando lo convoca de Lopetegui Yago es Benítez el técnico dramas no jugaba nada no jugaba nada Isco hilo llamaba luego cuando empezó a jugar con Lopetegui con perdón cocinar Lopetegui lo seguía llamando y ahora que es irregular aparece desaparece porque verdad que escojo frente al PSG en el partido de ida pero luego desapareció por ejemplo en la vuelta pues eh cuando en el porqué porque le conoce sabe lo que puede rendir Ile gusta esa posición e Isco se siente cómodo rinde al al cien por cien bueno es así Isco es así

Voz 1991 15:52 antes del sanedrín tengo dos preguntas para di tú crees que se ha equivocado disco con estas declaraciones yo creo que no yo creo que ha sido sincero yo creo claro

Voz 9 16:01 el equivocado indie tambor le perjudiquen Zidane un técnico maravilloso es un buen tío se equivocará como todos pero no coja a nadie porque diga estas cosas Zidane va a hacer lo mismo de lo que pensaba hacer anteriormente

Voz 1991 16:14 mira es que estábamos comentando esta tarde en la redacción sobre el tema de tener mucho cuidado a la hora de hacer declaraciones Fede Valverde el chaval del Deportivo de la Coruña y está cedido por parte del Real Madrid está en el conjunto gallego esta mañana le preguntaban en un campus creo que era no el preguntaban a campos de Mauro Silva eso es le preguntaban por quién era mejor Cristiano Ronaldo Messi y el chaval con toda la sinceridad el mundo dijo que a él le gustaba más Messi yo no sé sin alguien le ha llamado sí alguien ha dicho algo si desde el entorno le habrán comentado algo pero el pobre chaval en las redes sociales unas horas más tarde colgaba un vídeo en el que decía que no que para él el mejor del mundo a Cristiano Ronaldo en poco más tarde lo ha borrado todo sea tú fíjate lo que me refiero es que qué pena que un jugador porque pertenezca Real Madrid no puede decirlo que realmente piensa tenga que está rectificando en las redes sociales y al final algo que puede ser una anécdota se convierte en una noticia simplemente por eso por decir quién te gusta más Cristiano o Messi pues chico me gusta más Messi que que no pasa nada

Voz 9 17:15 a mí no me encantan los dos a mí por ejemplo me gusta el fútbol me encanta los dos me encanta Messi porque me parece que es la bomba la bomba en el campo pero Cristiano con lo que trabaja a lo que se lo ocurra lo goles que marca lograda o al Madrid que Rent bueno más de un gol por partido pues pues para mucha gente es el mejor del mundo chico sin ir más lejos Cristiano Ronaldo ha sido el último ganador de debes no ha votado muchísima gente osea que para gustos colores lo que ocurre es que como tú dices a mí lo que me gusta es que de la libertad que cada uno exprese libremente es lo más bonito del mundo no creo que a mí personalmente me gustan los dos muchísimo muchísimo Cristiano y Messi y a veces hay días que digo yo que Messi Race cosa que no hace nadie y luego voy a Cristiano chico que Champions junto hablábamos antes con Isco hace

Voz 1991 17:56 es lo que voy a Herráez no es que te gusta si te tiende a no Messi sino que un chaval que pertenece al ya que está jugando en el Depor dice eso alguien le debe decir algo y rectifica automáticamente no no no no no me gusta me se me gusta que han a la tiranía de las redes

Voz 9 18:09 sociales de Twitter va esto niño va a acabar mal no

Voz 1991 18:12 es que esto en el Twitter Chico es que eso es terrible es terrible

Voz 9 18:14 o sea yo me parece que es una herramienta maravillosa próximamente usada chico porque es una herramienta maravillosa tú estás de vacaciones setentera de todo tipo dato opinión libremente pero claro hay una hay una una banda que se mete ahí que que opina que hay que todo mundo al que dije Twitter conseguidores tengo cuánto me compro cuánto puedo eso comprar comprar seguidores que gente compra seguidores que muy fuertes que esto

Voz 1991 18:35 mira en Alemania el Twitter funciona poco ya

Voz 9 18:38 es un país que funciona como vamos como un como un reloj pues algo hay ahí que no cuadra

Voz 1991 18:41 en fin que que elevamos a pero eso es una pedrada mía no no bueno yo te doy la razón cada vez más pero bueno en fin esa esa sería otra película gracias a un abrazo que me dio un abrazo es Si claro esto abre el debate de Xisco no está contento que no es la primera vez que se habla de esto Xisco no está contento en el Real Madrid o cree que no va a disfrutar de los minutos sí que merece o que cree que merece se puede abrir a la puerta de su salida del club y buscar un otro club Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 12 19:12 es buena en el Atlético de Madrid compañeros de selección

Voz 1991 19:14 con el ex recibirían con los brazos abiertos y sobre todo aquello

Voz 12 19:17 los que los conocen aquellos que además se comparten vestuario hoy posiciones en el campo como por ejemplo Koke lo tiene muy claro para él Isco es el mejor jugador de la selección española ahora mismo le gusta le encanta le encaja en su esquema y en su forma de ver el fútbol lo tiene muy claro si no tiene minutos en el Real Madrid pues en Le abre la puerta del Atlético

Voz 1006 19:36 yo le veo bien lo que estoy con la selección que estamos una semanita en poco hoy la verdad que cuando jugaba con nosotros es es el mejor no ahora mismo no cuando cuando está jugando en hoy el nivel que está dándose esa espectacular no

Voz 13 19:50 eh ya en su club tú no la veo día a día

Voz 1006 19:54 no yo no tengo el pensamiento de Bono no sé lo que tiene la cabeza Zidane entonces bueno eso ya es una pregunta para para ellos pero bueno mi disco me encanta hay bueno sino hasta allí a lo mejor el Atleti la tendríamos

Voz 14 20:08 no está mal e ironía de Koke en el día de hoy

Voz 12 20:11 en la puerta el Atlético de Madrid otra cosa es lo que piensa de Simeone

Voz 1991 20:13 lo que no es joe hasta creo que juega con la selección y lo sufre cuando lo tiene delante en Liga dice si no juega en el Madrid que se venga con nosotros nos ha fastidiado que no te vayas muy lejos Fullana que luego tenemos que hablar de el virus FIFA pero antes abrimos tiempo de sanedrín Jesús Gallego qué tal muy buenas

Voz 9 20:27 hola Gallego buenas noches Rafa Alkorta qué tal buenas noches

Voz 1991 20:29 es una noche gallegos ha confundido disco

Voz 15 20:34 bueno yo no sé si eso

Voz 1705 20:37 un error bueno un error grave en ningún caso yo creo que él con la euforia de del partido que Isco no estaba últimamente feliz en el Real Madrid no hace falta esperar a a escucharle ayer con ver la cara que tenía en el banquillo durante muchos partidos au cuando le cambiaban pues se veía que no estaba feliz allí ayer yo creo como tú que cuando se ve señal

Voz 15 20:58 cuando a Zidane como como respuesta

Voz 1705 21:01 sable de su falta de confianza cambia el discurso oí se echa la culpa a él mismo cuando dice ha sido un fallo Amío yo no lo he conseguido etc etc pero no le daría más importancia no creo ni que Zidane esté mosqueado níquel Real Madrid dando vueltas a las declaraciones de disco quedaron ayer sin más si ya está a corto

Voz 14 21:22 bueno a mí realmente no me parece que haya hecho nada grave yo creo que hay que entender el momento no después de un hat trick y hacer un partidazo con la selección y todo el campo aclama le pues bueno pues las declaraciones ahí cree en caliente pues muchas veces te te puede jugar una mala pasada a mí de verdad no no creo que haya sido tan grave creo que el chico han sido has yo sincero otra cosa es que a mí

Voz 16 21:47 no me no me

Voz 14 21:50 no me acaba de convencer esa historia de del de los futbolistas que cuando juegan en un sitio si cuando no juegan el otro no que si tengo confianza en autoconfianza a mí eso me me preocupa más no a mí las declaraciones claramente no me preocupan mucho tiene razón en decir esto Gallego

Voz 1991 22:09 quiero decir él él dice esto con total sinceridad pero porque lo piensa él pero tiene razón en pensar eso bueno

Voz 1705 22:15 pero el que mejor conoce como entrena cada día es el porque como los periodistas no podemos ver los entrenamientos lo que es evidente es que empezó el año tren muy bien en el Real Madrid con aquella sanción de Cristiano Ronaldo en el mes de septiembre fue de lo mejorcito luego el Madrid ha ido en una deriva de cambios que yo creo que lean cambios erróneos de Zidane manteniendo en en el once a gente que no estaba dándole continuas oportunidades a a gente como Gareth Bale que las aprovechaba muy poco oí a lo mejor Isco no las ha tenido todas no pero bueno es Isco está molesto en el Madrid pues a Marcos Asensio Marco Asensio de debió estarlo también no Lucas Vázquez que lo ganaba a pulso cada vez que salía hasta el último medio mes no han tenido la confianza para ser titulares no sé yo yo creo que Isco en el Madrid se le juzga quizá más exhaustivamente que a otros cuando como decía antes Javier Herráez el año pasado los últimos tres meses fue sino el mejor de lo mejorcito con Cristiano a Ronaldo hizo irrupción en el once inicial supuso ese cambio en el Madrid que finiquitó la BBC pasó al al equipo jugó con un cuatro cuatro dos que lo sigue utilizando todavía no pero yo creo que Isco no corre peligro su estancia en el Real Madrid ante el decías sí se puede abrir el mercado para disco este verano bueno género lo del Atlético de Madrid yo creo que con Simeone iba a jugar muy poco pues se lo digo porque Koke quiere tomar nota

Voz 9 23:44 pero si luego no

Voz 1705 23:46 creo que aunque por supuesto el City es su sitio que le vendría de perlas y Guardiola está pensando en en el relevo de Silva al que todavía le queda tiempo pero además pero yo creo que Isco tiene un papel muy importante en el Real Madrid y el Marín y se plantea vamos ni de lejos que pueda venir una oferta para que Isco dígame quiero ir a Iker

Voz 1991 24:04 a llegar llegó Rafa tú ves que sí

Voz 15 24:07 esto

Voz 1991 24:08 sigue igual disco sigue con la misma sensación de no ser pieza clave fundamental importante en el equipo puede decir oye me busco la vida en otro lado

Voz 17 24:20 no yo lo primero que he creado es que el el entrenador ese al que le tiene que transmitir

Voz 14 24:26 importante para el equipo claro está claro que de momento no

Voz 1991 24:28 cometido no sí claro que sí

Voz 14 24:31 que si cada vez que uno de estos no juega se cree que no tiene entrenador mal vamos sean tardes

Voz 1991 24:37 la acciones de disco no pero yo digo que uno pues estará

Voz 14 24:39 el equipo grande a que claro es que a lo mejor no puedo

Voz 17 24:42 sí sí tus sensaciones

Voz 14 24:44 que cada vez que no juegas un partido titular ya crees que no tiene la suficiente confianza vamos mal porque tiene confianza en un compañero

Voz 17 24:53 a mi me parece que es muy difícil tener en el Madrid

Voz 14 24:57 esa súper titularidad quitando tres o cuatro jugadores y evidentemente no es uno de ellos y entre otras cosas lo hemos hablado muchas veces es por el sistema es porque le guste más o menos en la selección juega centrocampistas en en Madrid Juan cuatro dos delanteros entonces tiene más posibilidades de jugar tienen mucha más facilidad para participar en el juego sobre todo para llegar al área como ayer porque alguien tiene que acompañará al adelante

Voz 1991 25:21 pero lo hemos hablado muchas veces

Voz 14 25:25 él es el que tiene en la mano el querer seguir o no si no está contento si cree que tiene que estar ser titular por encima de los demás compañeros todos los parques en Madrid yo creo que va mal yo creo que va mal a mi padre que ha sido titular muchas veces cree que ha hecho unos meses espectaculares luego se hay un poco como le pasa a todo el mundo y claro cuando te caes en un equipo como este pues aparece un tal Kroos aparece de repente Un de Asensio ahora parece Lucas claros que estamos hablando de equipo con gente que está todo el mundo

Voz 17 25:55 su nivel al nivel de Isco quiero decir ya que tiene que decidir es Zidane

Voz 1991 25:59 en el Real Madrid no es titular discutible en en la selección española creo que ha demostrado Julen Lopetegui gallego que para él es fijo que es fundamental en esta selección bueno yo yo

Voz 1705 26:09 el hecho de que Julen haya repetido practicamente la alineación menos menos dos cambios ese ese puesto de quinto centrocampista que que que llega al área hizo que se mezcla perfecto con el de arriba yo creo que está claro que es el de Isco no ayer los tres goles llegando al área libre y rematando dos veces a un toque y otra con un control después de la asistencia de de Aspas yo creo que ahora mismo él sabe que en el día del debut ante Portugal tiene es cien por cien de las papeletas salvo que de aquí a a junio pasa algo pero yo creo que además que que ha aprovechado el esa confianza no porque bueno creo que es el segundo máximo goleador de la selección después de Silva no

Voz 1991 26:53 en Rafa tú crees también que que es ahora mismo el líder o uno de los líderes que busca Julen en la selección

Voz 14 27:01 bueno para mí es un titular con ese sistema de juego está clarísimo sea con cinco centrocampistas tiene que ser titular y el que mejor que mejor interpreta esa situación en el campo es el ISI encima llega como llega ayer llega con acierto está claro que es uno de los jugadores importantes pero es que creo que también yo no le daría más importancia que otros es que esta selección todos son muy importantes porque sino no le mete seis Argentina o noble tú te has Alemania en su propia casa no pero yo creo que igual hay que dejar tanto el foco sobre sólo un jugador a mi me parece que ayer tuvo una actuación espectacular y ojalá la tenga en el Mundial pero evidentemente a mi me parece que todos tienen mucho que ver en el funcionamiento de estas lección ir por supuesto pero creo que es un titular para Lopetegui sin ninguna duda y acabo Galle

Voz 1991 27:50 antes de ganar las seis uno a Argentina tiene sus consecuencias entre esas consecuencias como por ejemplo que los vecinos en Francia L'Equipe sale en portada con una foto de Isco pone el titular con retraso Francia por detrás de España y Brasil a dos meses del Mundial es decir que ponen a favorita a España con con Francia evidentemente meterle seis uno Argentina

Voz 1705 28:15 sí ese bueno yo yo creo que hay dos selecciones que o tres podríamos decir Alemania Brasil España que son las grandes candidatas y el resto está un escalón por detrás lo me lo mejor que yo he hecho lo aprueba esta mañana en gol durante la preparación del programa lo mejor para coger moral era escuchar lo que decían los argentinos de la selección española que hoy lo mejor que he escuchado de España sólo escuchado dio a los argentinos por aquello de de compararlo con el ridículo que había hecho su selección pero sobre juego colectivo de España sobre juego individual de España sobre cómo recuperar la pelota España sobre cómo juega de memoria España sobre cómo defienden los defensa de España sobre lo listos que son los delanteros de España con darte una vuelta por seis programas de Argentina vamos de favoritos pero del súper favoritos al Mundial porque no hay selección en el mundo que tenga lo que según decían murió es argentinos tienen la selección española

Voz 1991 29:06 Rafa

Voz 14 29:08 bueno para mí estaba en esa terna con Alemania Brasil yo creo que son el uno le pondría un nivel por debajo a Francia pero yo creo que estamos estamos ahí yo el otro día dije que es verdad que de creo que los alemanes tienen un punto físico un poco un poco por encima después de ver a Brasil el otro día lo bien que defendió y como juega a la contra ojito ojito no voy a que nos encontramos con la Brasil es la del noventa y cuatro que también era perro una sin balón y

Voz 1705 29:36 bueno ojito eh a pesar de los juega

Voz 1938 29:38 pero es que tiene ahora pero también tiene jugadores de corte defensivo Casemiro Paulinho claro claro que es

Voz 14 29:45 a mi me parece que que que estamos ahí estamos en la pomada pero es que yo creo que nadie había dudado de que teníamos que estar como ha dicho Gaye entre los cuatro no sea en semis lo normal es que esta selección tiene que estar

Voz 1991 29:56 bueno la selección española ha dejado muy buenas sensaciones en estos dos últimos amistosos que olvidarlo que hemos jugado contra la campeona la actual subcampeona de casi nada tiempo tendremos todavía por delante para hablar de la selección y sobre todo que nos queda la lista definitiva de Julen Lopetegui Gallego Alkorta un abrazo a los dos

Voz 1938 30:15 quiero un abrazo buenas noches a las doce en punto

Voz 1991 30:22 co escuchas Radio Madrid

Voz 1991 33:40 Quito de sal para hablar de la actualidad de los equipos de Primera División que ya sabéis que este fin de semana vuelve la Liga después de los compromisos internacionales y hay preocupación sobre todo por aquellos jugadores que llegan tocados de los compromisos con los suyos anti Ovalle Barcelona qué tal muy buenas noches Olalla hago buenas noches como esta Messi

Voz 15 34:00 pues en el Barça no ha ido llegó ayer de madrugada con sus compañeros del Barça de la selección española hoy tenía el día libre por lo tanto mañana va a ir con el resto de internacionales iba a ser mañana cuando le hagan pruebas

Voz 1991 34:16 buen para ver realmente cómo está no hay preocupación

Voz 15 34:18 sí porque ya sabían antes de que se fuera con la sección de que había esas pequeñas molestias de hecho ya ha hablado Ernesto Valverde en la presentación del libro Relatos Solidarios que es un libro que escribe la prensa de Barcelona deportiva

Voz 1991 34:31 con fines benéficos este año por ejemplo

Voz 15 34:33 dos van a la ONG Pro Activa Open Arms gran incurre si el chin Gurría ha dicho que quiere esperar para ver

Voz 9 34:40 espero que acabó con una leve molestia contra al

Voz 15 34:42 TIC espero que no está preocupado lo escuchamos

Voz 30 34:47 pero que luego nos vamos a preocupar ante ese tiempo sobre esa cuestión terminó viene el último partido contra el Athletic hay es verdad que tenía la tenía molestias pero vamos es importante la verdad que no puedo decir demasiado vamos a esperar a que a que vuelva para ver cómo se encuentre de valorar lo que vamos a hacer en los próximos días

Voz 1991 35:07 lo que tiene muy claro Santi en el Barça es que no van a arriesgar pero vamos ni lo más mínimo teniendo en cuenta que no ha jugado estos dos amistosos con la selección argentina teniendo en cuenta lo importante que era amistosos pero contra rivales importantes que sí tiene una mínima duda para este fin de semana en con la liga encarrilada no van a arriesgar

Voz 15 35:23 no de ninguna manera no ahora a arriesgar ni con Messi ni con nadie porque la Liga hasta encarrilada aunque Valverde es mucho de la opinión de que hasta que no esté atada hay que ir al máximo por ella pero no van a arriesgar con Busquets hay con Messi hizo tampoco con Busquets por ejemplo que no ha entrenado hoy sí que estaba citado ha ido a la ciudad deportiva pero siguen Fernando al margen por lo tanto si hay la más mínima duda no van a arriesgar con Messi tampoco con Busquets que es complicado que llegue al Sevilla como digo iba a ser mañana cuando vuelvan todos los internacionales que que quedan hoy se han reincorporado André Gomes Icíar es solo todo el resto vuelve mañana mañana excepto Luca DYM que se ha lesionado con su selección tiene una rotura en el muslo anterior de la pierna izquierda hijo Luca di ya diagnosticado va a estar tres semanas de baja gracias ante un abrazo un abrazo

Voz 1991 36:13 Fullana comentábamos que al Atlético de Madrid al final te vas el tema convocar a Simeone

Voz 12 36:17 en tanto por si las moscas sí porque bueno así no

Voz 1991 36:20 lo mismo pero tiene un problemón ahora mismo Simeone Diego Costa el golpe con la selección española Jiménez el golpe con la selección de Uruguay y luego están tocados y Oblak o sea que vamos a ver cuántos llegan al partido

Voz 12 36:33 a día de hoy Simeone no sabe cuánto va a tener el domingo ante el Deportivo de La Coruña la realidad es que tiene una plantilla diecinueve hay cuatro que seguro no van a estar que sólo los dos lesionados es Juanfran y Filipe los dos ancha sancionados Griezmann y Vitolo y a partir de ahí pues como bien decías han vuelto todos los internacionales ha hecho Jiménez con ese traumatismo en el tobillo es duda para el domingo no está descartado pero tampoco está claro que pueda participar dio consta ese golpe en la rodilla decía anoche que estaba tranquilo y que cree que el domingo podrá jugar aunque la realidad es que todavía hoy le dolía el el golpe vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días llegó tiene saber salgo que es el que falta por regresar y que en la pasada madrugada se retirarán el minuto XXXV del partido de Croacia ante México le han dicho los médicos croatas a los del Atlético de Madrid que fue por precaución por unas ligeras molestias pero hay que esperar a que llegue el futbolista y para ver lo que tiene de cara a ese partido así que la verdad es que muy poquitos efectivos tiene Simeone son una buena noticia que Oblak parece que está algo mejor hoy no ha entrenado porque ha estado en su país en un acto benéfico Thomas que ayer se retiró antes de hora hoy con absoluta normalidad pero es que los tiene a los jugadores prácticamente eh con Tadic hemos Simeone para el partido de Liga ante el Deportivo de la Coruña allí escuchábamos antes a Koke hablar de Isco se habla mucho del Atlético de Madrid de un hombre evidentemente de Antoine Griezmann del pichichi el equipo Hydro que pueda pasar con el próximo verano bueno pues Coque dice que ve a Griezmann más comprometido que hace algunos meses

Voz 1006 37:56 mima está comprometido siempre no yo siempre lo he dicho de encanto han está comprometido y no sólo Antoine sino todo no y el que no pues bueno el que no ha querido estar aquí en el club ha pedido marcharse y se ha marchado no de momento pues está con nosotros tiene contrato oí iba a continuar

Voz 1991 38:12 hace un par de semanas será Gabi el que decía aquello de que sólo se puede quedar la gente comprometida en el Atlético de Madrid para mí era aún más un mensaje directo a Antoine Griezmann hoy ha sido Koke el que en este caso la ha echado una mano y ha dicho que está un poquito más leve más integrado más pensando en el futuro del Atlético de Madrid

Voz 12 38:30 de hecho Gabi citaba en ese caso también a Koke a jugadores como Koke ejemplos que sienten los colores que han esta es la cantera evidentemente los que no han vivido en el Atlético de Madrid como en la en ningún equipo vienen de fuera pues abandonos entre los colores pero se trata de un compromiso un sacrificio con la camiseta que defienden ese momento que es lo que exigen a Griezmann todos los compañeros de vestuario

Voz 1991 38:48 gracias Fullana hasta luego las doce y nueve minutos me apetece mucho hablar con los porteros del Villarreal

Voz 31 38:53 después de avisar a tu hija de que esos tacones eran imposibles de cambiase los por los tuyos en mitad del banquete después incluso de acabar con ampollas en los talones descalzas

Voz 32 39:05 momentito para bailar La Bamba ante lo que ya te espeta Ayna qué vergüenza por favor

Voz 19 39:12 te has preguntado si ser madre compensa con pensé ya está a la venta el cupón del extra día de la madre de la ONCE el seis de mayo diecisiete millones de euros compensa ir mucho

Voz 33 39:27 ninguno mínimos

Voz 19 39:52 qué paraíso terminando con el fútbol queremos hablar del Villarreal queremos hacerlo porque el pasado viernes le dieron el alta médica a uno de esos porteros Fernández esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que se produjo el veinticinco de agosto es decir recinto en la temporada era la segunda jornada de Liga en Anoeta

Voz 1991 40:13 se da la puñetera casualidad que en ese equipo ya lo sabéis está Asenjo que ha sido operado cuatro veces del ligamento cruzado de las dos rodillas y que evidentemente pues seguro que le ha dado consejos y ayudado de alguna forma a Andrés Fernández Xavi Isidro qué tal muy buenas

Voz 35 40:30 detalla algo muy buenas noticias que Andrés Fernán

Voz 1991 40:33 desde está a puntito de reaparecer

Voz 35 40:35 sí es una gran noticia fíjate que durante algún momento de la temporada en el Villarreal hay tres porteros nos hemos quedado sólo con Mariano Barbosa que ha hecho muy buen trabajo pero de entrada al tercer portero del Villarreal y los dos primeros que son también dos por trazos de la noche a la mañana nos habíamos quedado sin referencia en la en la portería no ya no sólo por la lesión de Sergio Asenjo que bueno pues a la carrera hizo todo el esfuerzo para recuperarse sino que cuando arrancaba tu bien lo has dicho la jornada dos de sopetón Andrés

Voz 0267 41:01 cuando es que venía de hacer un año muy bueno

Voz 35 41:04 se lesionaba también misma lesión y automáticamente cuando te dicen otra vez cinco seis siete meses pues parece que lean esta una maldición al al Villarreal por suerte Andres está recuperado después de prácticamente siete meses de baja me consta que lo han tenido que frenar porque bueno las Francia no de cuando uno empieza a trabajar de querer estar querer estar más vale ir con con pausa y a partir de ahí bueno pues quedan todavía algunas jornadas y quién sabe a lo mejor lo podemos ver también jugando minutos de esta misma temporada

Voz 1991 41:29 Andrés Fernández qué tal buenas noches buenas noches lo primero qué tal estás

Voz 1 41:34 muy bien hombre todavía falta mejorar un poquito el tema pero bueno experto parece alta de poco poder estar con los compañeros hay envidia

Voz 1991 41:43 doscientos días después te dicen el el pan todo viernes tiene el alta médica que sientes en ese momento

Voz 1 41:51 pues bueno la verdad es que es un paso no sé qué te llega un poquito de alegría porque después de tantos meses trabajando pues aunque sabes que va todo bien hasta que llegue ese día que te dicen oye ya tiene el alta pues Lopera es ese subidón un poquito de alegría

Voz 1991 42:07 bueno eso es un poco lo que sentí cuanto se sufre sobretodo cuanto se aprende cuando uno tiene una lesión de este tipo

Voz 1 42:15 bueno yo creo que aprende bastante no al final son muchos días sólo hay en gimnasio trabajando mucho tiempo para pensar ocurre lo mismo y al final pues bueno la verdad que sales diferentes Savile quizá va rodando más las cosas ahí bueno yo esperando que que estoy

Voz 1425 42:31 aguante toda la vida que queda de carrera deportiva

Voz 1991 42:34 qué es lo más duro de de pasar una lesión tan tan larga tan sacrificada y que parece que nunca llega la luz al final del túnel

Voz 1 42:42 bueno quizá lo los que que no ves el sol coquetea hace al gimnasio y sobre todo pues ver que que no puede hacer lo que lo que te gusta no es que los compañeros pues para arriba y para abajo con los partidos con los viajes y tal y no poder estar con ello ese día a día para yo creo que lo que me gusta el fútbol está a entrenar el o la risa hagan la reforma dos y no se de los entrenamientos

Voz 36 43:07 hoy todos esos viajes cuanta ayuda

Voz 1991 43:09 tener a un compañero como Sergio Asenjo que sabe perfectamente lo que es pasar esto

Voz 1 43:14 hombre la verdad que ayuda mucho mucho la verdad que a veces no sabía si soy poner en el mapa del doctor a él

Voz 37 43:21 tanto autores

Voz 1 43:22 la verdad que no que me aconseja bastante por un lado en una que lo hace para el pero por otro lado una suerte no para este tipo de casos Sergio Asenjo qué tal

Voz 1991 43:33 buenas noches hola buenas noches cuando comunican es larga jornada a dos que tu compañero Andres ha sufrido esto tú qué piensas

Voz 1425 43:43 sí es pues el la pifia grandes y además dándoles acabo el año espectacular había empezado de la misma manera hay pues un varapalo ya sobretodo para ahí para el equipo

Voz 1991 43:55 a uno le sale de forma marino casi natural el irá consolar y dar consejos no para afrontar esta situación porque tú por desgracia sabes perfectamente lo que es vivirlo

Voz 1425 44:05 bueno ayer intentado ayudar todo lo posible en sí que es verdad que en el caso de Andrés me ayuda no no sirvió para mucho porque ha ido como una moto desde el primer día se ha visto que iba a salir adelante de la mejor manera hay como como he dicho al principio incluso latido que frenar porque bueno está perfecto ya estaban entrenando al mismo nivel que es que nosotros sí yo pues es uno más en la pelea