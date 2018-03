Desmontando el mito del amor romántico

no no no

Voz 0419

01:36

ese ritual llamado ceremonia nupcial es realmente la escena final de un cuento de hadas no te cuentan lo que pasó después no te dicen que la Cenicienta volvió loco al Príncipe con su obsesión de limpiar el castigo no nos dicen lo que pasa después por qué no hay un después él no Plus Ultra del amor romántico era el matrimonio sí señor expertos clínicos humanistas Iniesta coinciden en la creencia de que él Verza Ciro amor tiene dimensiones espirituales ambos romántico no es más que una mentira una ilusión Jun mitos modernos una manipulación desalmada es como cuando vamos al cine íbamos a los amantes besarse en la pantalla sube la música nos lo tragamos no cuando salgo con mi pareja casi cuando metal besos de despedida no oigo a la filarmónica en mi cabeza lo plan