Eduardo: "Soy policía portuario y confió en las oportunidades de la vida. Me he enamorado y voy a ser padre"

Voz 0020 00:00 desde Pontevedra inaugura esta madrugada Eduardo buenas noches

Voz 1 00:04 hola buenas noches Adriana como está cosa pues yo bien aquí trabajando un poco crédito

Voz 2 00:11 esta Semana Santa es tarde noche de así que pues hoy mecido por fin a llamar a a al programa que ya llegó mucho tiempo queriendo y además mira casos es que hayamos ido el primero de la noche

Voz 0020 00:24 Eduardo pues bienvenido lo primero que tal va la madrugada de trabajo lo según no trabajando a las dos y veintidós de la madrugada

Voz 2 00:31 la tranquilita además hoy esta noche bastante apacible después de pretender Ucia que esta cayendo por aquí por Pontevedra

Voz 3 00:39 sí bueno se sabe usted al aire libre Eduardo

Voz 2 00:43 es sí sí soy policía

Voz 1 00:46 Suárez que estoy aquí

Voz 3 00:48 en el puerto de Vilagarcía de Arousa no sé si es hombre Policía Portuaria

Voz 2 00:53 sí sí que un no sé a lo mejor puede yo escucho el programa que tampoco se de los más regulares porque eso no lo escucho cuando estoy de anoche lo cierto es que creo que no me suena cae llamado nunca nadie que dijera que que era policía portuario

Voz 0020 01:07 no hemos tenido alguna llamada de alguna aduana yo creo hace años

Voz 3 01:13 pero policía portuario en España Galicia bueno pues que hacen policía portuario en Vilagarcía de Arousa Eduardo

Voz 1 01:22 pues es

Voz 2 01:25 pero básicamente lo mismo que la policía no tiene el puerto mirar los barcos controlar que de que todo funciona un poco lo que la policía más o menos bueno yo llamaba porque estaba escuchando el el resumen del día anterior cuando llamaba por por un motivo mayor pero bueno y me decidí porque estaba escuchando al chico que estaba todo triste porque se sentía solo y tal

Voz 1 01:50 sí me recordó un poco sí

Voz 2 01:53 en los años y se crea la situación a la que me encontraba sí también un poco solo y pensando que no daba encontrado a nadie con que compartir mi vida y lo cierto es que me di cuenta de un detalle que es que yo en el momento en que deja de preocuparme por ello pues fue cuando encontré a mi pareja

Voz 3 02:14 cuando dejó de pensarlo sí

Voz 1 02:16 esto me fui

Voz 2 02:20 es decir fue dejar de preocuparme que si está pasó lo que sí tal empezar a hacer otras cosas a vivir un poco de repente apareció ella y con la coño pues ya llevamos eh

Voz 1 02:32 tres años juntos y muy felices muy muy diciendo eso de que pena no habernos conocido mucho antes

Voz 2 02:43 que además lo la cosa lo la casualidad es que pudo pudimos habernos conocido porque hace veinte años con lo estábamos estudiando teníamos amigos en común que nos pudieron haber presentado pero no sucedió

Voz 3 02:56 supongo que las cosas pasan cuando pasan sí cómo se conocieron Eduardo hace tres años

Voz 1 03:07 buena parte de aparte de espero que no esté escuchando ella porque sino me bata parte de de dejar de darle vueltas a las cosas pues estas aplicaciones para conocer gente también son muy otros

Voz 3 03:24 y no digo más

Voz 1 03:27 lo cierto es que eh

Voz 2 03:30 pues ahora me siento mucho más feliz me siento

Voz 1 03:32 más completo haber con más completo porque yo estoy bien que yo me siento bien conmigo mismo pero lo que quiero decir es que a ver por muy mal que uno está sí sí

Voz 2 03:47 deja de preocuparse tanto pues siempre

Voz 1 03:50 que es que siempre hay salida no siempre siempre hay alivio por algún lado y haber ocho lo creo que debería ser así pero a veces nos preocupamos tanto nos pasamos el día

Voz 2 04:03 dándole tantas vueltas a lo que fue a lo que será a todo eso que es que al final no subimos por por completo de vivir

Voz 1 04:12 no sé si

Voz 2 04:14 con estas palabras consigo por lo menos que este señor pues

Voz 1 04:18 un poco un poco su

Voz 4 04:20 no

Voz 1 04:22 su vida no

Voz 0020 04:24 muchos años lleva Javi muchos años con con este problema entre comimos problema problema para él para él lo es porque a él le gustaría estar en pareja lleva quince años sin tener pareja siendo una persona joven porque Javi tiene cuarenta y nueve años

Voz 2 04:40 sí sí no me no es mucho más mayor que ellos yo tengo cuarenta y cuatro

Voz 1 04:43 de hecho

Voz 2 04:44 voy a decir una cosa que ya hace un rato estaba pensando que tenía tengo ganas de decir porque también es otra felicidad como de

Voz 1 04:49 Sabina hace rato

Voz 2 04:52 de cuatro pues vamos a ser padres aún por encima

Voz 0020 04:55 va a ser padre es Eduardo enhorabuena

Voz 1 04:58 gracias que es algo que que también haber estaba bien no porque

Voz 2 05:03 estoy llegando a la radio a hablar por hablar graves como que me apetecía soltarlo no porque es una cosa hay que no se me me siento muy muy raro a la vez física

Voz 1 05:17 sí a veces uno escucha el programa ahí es todo tristeza tristes hay problemas y es normal que la gente necesite soltar toda esa todo eso malo que tiene dentro no es completamente normal pero a veces cuando programa dices hockey qué rabia o que bien cuando alguien llame cuenta algo alegre y feliz no voy a ir

Voz 2 05:44 el otro día por ejemplo Johnson de está escuchando un programa no sé si en el programa de Buenafuente ideas

Voz 1 05:49 sí a una de esas preguntas que prefieren el programa de una fuente en en Nadie sabe nada hay de Fidalgo y si se contagia las enfermedades

Voz 2 06:01 eh tú una persona otra no contagió la tristeza porque no se puede contagiar

Voz 1 06:06 la salud si la alegría

Voz 2 06:09 entonces claro yo digo si estás si todo el mundo llama al programa por utilizar estas pues a veces también estaría bien que la gente haya más cosas buenas para poder

Voz 0020 06:18 pues es verdad que algunas de alguna manera Eduardo las emociones sí que se contagia la alegría llamó más alegría y la tristeza llamamos tristeza

Voz 1 06:27 pues espero que eso sea lo que

Voz 3 06:31 lo que Eduardo me haga ser padres para cuando para finales es verano Sina desde verano cómo está ella se encuentra Bing

Voz 1 06:42 sí sí es bueno quitando el el insomnio que tiene pues estas embarazo maravilloso de ese sin nada sí sí no no no es lo cierto es que es una es algo que que de una manera u otra todos deberíamos poder vivir

Voz 3 07:03 qué sensaciones tiene Eduardo porque ha dicho que que se siente un poco raro

Voz 1 07:09 qué sensaciones tengo que no se no

Voz 2 07:19 es que es y qué sensaciones tengo tengo la sensación de que de que nunca había querido a nadie de esa manera

Voz 1 07:28 no

Voz 2 07:29 esa persona que está dentro que apenas unos meses

Voz 1 07:35 ya la quiero como si como si la hubiera conocido toda la vida es como ir todavía no la conocía justamente es como tirarse a la piscina hay sí está vacía pues te importa bien poco te da igual porque sabes que sea como sea pues vas a conseguir no dar el batacazo no entonces supongo que esa es la sensación así un poco que que tengo a

Voz 3 08:03 qué padre le gustaría ser Eduardo

Voz 1 08:07 mira es curioso eso esa es una pregunta muy curiosa porque lo cierto es que llevo toda la vida que lo quiero mucho creación pero llevo toda la vida renegando de mi padre en el sentido de de los errores que él cometió conmigo

Voz 2 08:23 me refiero

Voz 0020 08:24 la manera de afrontar la paternidad no

Voz 2 08:27 no sé si te pasa es que bueno es lo que quiero decir llevo toda la vida pensando eso pero ahora que tengo la edad que tengo en las situaciones natal me encuentro de repente me di cuenta de que mi padre no hice tan mal

Voz 1 08:40 pues no me importaría ser como como a ver si para aprender a ver todas cometemos errores luego haber es difícil pretender no cometer los pero me gusta

Voz 2 08:57 a no cometer los errores que cometió Él sin embargo ser

Voz 1 09:01 cómo fue mi padre conmigo vamos

Voz 0020 09:05 es un buen planteamiento de guarda una buena premisa para empezar a menos

Voz 1 09:09 sí bueno lo que pasa es que lo que sí que tengo claro claros que después del dicho al hecho hay un buen camino

Voz 0020 09:17 luego luego es como como aquella maravilla que decía Carles Capdevila que decía antes tenía seis teorías sobre cómo educar a los hijos sin ningún hijo ahora tengo seis hijos sin ninguna teoría sobre cómo hay que educar

Voz 2 09:32 justamente sí sí es un buen planteamiento un buen planteamiento que espero recordar cuándo

Voz 3 09:39 cuando llegue septiembre

Voz 0020 09:41 bueno Eduardo en cualquier caso es cierto que que hay que hacer una reflexión no de de lo que a uno le gustaría aunque luego ya la experiencia y la práctica vaya por otros derroteros al menos uno plantearse qué tipo de de padre quiere ser

Voz 1 09:56 sí sí sí yo creo que sí que es algo que

Voz 2 10:01 que desde el primer momento sí que le estamos dando vueltas como les gustaría

Voz 1 10:05 luego a ver

Voz 2 10:06 supongo que nos pasa a todos no se le pasó todos los padres a la Historia

Voz 1 10:10 a todos los padres se plantean cómo quieren ser padres lo Karan cuando nazca su hijo y al final que las normas que se han puesto las ideas que han tenido Se se olvidan porque me imagino que el como no nadie ha aprendido a ser padre o a nadie la enseñan a ser padre pues es como un

Voz 2 10:31 la carrera en la que vas aprendiendo a medida que más que lo vas haciendo ejerciendo a mí lo que me sucede a mí mucho es que justamente cuando yo tengo que improvisar pues al final todos los planes que tenía nunca lo hago y entonces me imagino que pues cuando llegue el momento será así

Voz 3 10:49 siempre ha querido ser padre Eduardo se bueno no sé si no estoy

Voz 0020 10:57 él me enteré

Voz 1 10:58 no no tampoco es que nunca no lo hubiese querido no sé si me explico

Voz 3 11:02 sí hay gente que tiene claro que no

Voz 2 11:04 quiere ser padre

Voz 1 11:05 que nunca por la cabeza todos mis amigos que prácticamente tienen tienen hijos de hecho casualmente que a otra cosa así bonita que tiene la vida mi hermano que ya tiene una segunda hija pues prácticamente se quedaron embarazadas también a la vez que nosotros no y entonces bueno mi mi padre cuando recibió la noticia of así en plan noticia doble esas alegrías así especiales que tienen la vida de vez en cuando

Voz 3 11:37 sí

Voz 1 11:40 ahí no hay mucho más que contar

Voz 3 11:43 se sabe lo que va a ser Eduardo

Voz 1 11:46 pues creo que va a ser un nuevo barba se va a ser todo porque ella está empeñada en que tiene que llamarse Eduardo

Voz 0020 11:54 es más por ella que por usted

Voz 1 11:55 sí a mí eso no me no

Voz 2 11:58 me preocupa lo que es decir una

Voz 1 12:01 persona al final el nombre es

Voz 2 12:06 a ver el hombre es una convención de los padres entonces su tienen que adaptarse a lo que decide decide alguien ha decidido por ellos yo casi me llamo Isidro de hecho

Voz 1 12:19 ha gustado más no no no pudo robar ha sido y sigue su nombre su nombre interesante y bueno pues eso era no sé qué me gustaría poder expresar un mensaje así un poco de de alegría de vez en cuando digo que las cosas esa expresión tan tan manida usada de eh cuanto uno ya ha caído por completo lo único que le queda volver a subir no pero yo creo que siempre siempre pasa así si uno espera que eso suceda al final sí que acabó por suceder de hecho yo podría contarnos una historia pero no plan porque no es un estaría mía es una historia de otra persona que bueno no tocó porque contarla pero es una persona que

Voz 2 13:14 con cincuenta y muchos años pues de repente encontró al disco que compartir su vida por ejemplo o por ejemplo mi tía que vive en Barcelona y el otro día me contaba que su el hermano de su jefe con sesenta y siete años conduciendo achica lloras padre de repente por primera si uno deja de preocuparse si uno intenta vivir su propia vida que es algo muy difícil porque yo llevo toda la llevo cuarenta y cuatro años intentado hacerlo

Voz 1 13:38 y es y al final consigue superar así todo

Voz 2 13:44 a ver cosas obviamente que no pero los problemas personales los los de uno mismo la cabeza de uno mismo yo creo que se pueden llegar a superar pero

Voz 1 13:55 es difícil pero hay que intentar

Voz 0020 13:57 sí además Eduardo tenemos una ventaja y es que ya nos empezamos a dar cuenta todos de que no hay edad no

Voz 1 14:05 sí porque está muy establecida sí sí yo he hecho

Voz 2 14:14 no me veo nombres de o una persona mayor como a lo mejor se veía a mi padre comisario So

Voz 1 14:21 o Mis abuelos por ejemplo a mi abuelo por cierto hablando de artesanía a peluquero también

Voz 0020 14:27 soul era peluquero

Voz 1 14:32 no sé no yo creo que la edad en estos momentos en los que estamos viviendo no es realmente no es realmente importante pero bueno también depende como uno haya vivido no no no sé no sé qué más contar al al respecto

Voz 0020 14:51 pues parece que ha contado poco nuboso con todo un montón de cosas en poco tiempo sabemos que que Eduardo tiene un nombre interesante que detrás de ley una persona interesante que es un policía portuario que encontró hace tres años que va a ser padre por primera vez en septiembre que seguramente detrás de Eduardo venga otro Eduardo

Voz 1 15:12 creo que seguramente no

Voz 3 15:14 sí sí te iba a decir Eduardo ha sido un placer conocerlo gracias y ojalá que la alegría también se contagie

Voz 2 15:24 pues espero que siga así UVI está esta noche bueno la gente que sus problemas obviamente que es necesario pero a ver si otras meter un poco de alegría

Voz 0020 15:36 que vaya todo muy bien Eduardo y lo que sí nos debe una llamada no digo en septiembre por porque habrá mucho lío pero igual en octubre

Voz 1 15:46 no

Voz 5 15:48 diciembre por ejemplo porque venga pues decía que hasta que no trabaje de noche no no sólo yo no sólo escuchar mucho

Voz 0020 15:55 no no Eduardo que no se está dando cuenta de una cosa que va a tener un bebé claro que nos va a escuchar de noche

Voz 6 16:00 bueno sí

Voz 1 16:02 ah

Voz 6 16:03 qué desastre de lo único