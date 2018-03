"Los estudiantes de la Rey Juan Carlos estamos hartos. Llueve sobre mojado"

Voz 0027 00:00 en Madrid los rectores de las universidades españolas designarán un observador independiente para que supervise la investigación sobre las supuestas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes el presidente de la Conferencia de Rectores asume esa petición del rector de la Universidad Rey Juan Carlos I enviará la semana que viene a esta universidad madrileña al jefe de Inspección de servicios de otra universidad española para que garantice la transparencia en la investigación hoy les estamos contando en la SER que ante la falta de explicaciones de pueden y ante la evidencia de que han pasado ya una unas My hundía y nadie ha sido capaz de enseñar el supuesto trabajo fin de máster Podemos ha registrado una petición para que la propia Cifuentes de explicaciones en la comisión de investigación sobre la corrupción la comisión que está abierta en la Asamblea de Madrid no sólo van a pedir que comparezca ella también los profesores implicados en el caso Javier Bañuelos

Voz 0861 00:53 si uno de los primeros nombres en esa lista de comparecientes es el de el profesor Pablo chico de la cama

Voz 1 00:59 ahora es que yo he repasado lógicamente los exámenes ya he visto que ella ya lo digo que yo en aquel momento no sabía quién era

Voz 0861 01:06 Podemos ha registrado la comparecencia del tutor de Cifuentes el mismo que contrató a su ex diputado Daniel Ortiz imputado en la trama Púnica en el registro de la Asamblea también consta de Podemos para que citen a Amelia Calonge la funcionaria que modificó las notas de Cristina Cifuentes la misma que después se fotografió con ella el día que recogió su título pero la lista no termina aquí la formación morada también ha solicitado la comparecencia de la propia presidenta en esta comisión de investigación de la corrupción petición que ha registrado el diputado de Podemos Miguel Ongil

Voz 2 01:41 esperamos que tanto ella como el resto de personas e implicadas en este casas puedan explicar y despejar cualquier duda de algo que creo que preocupa a muchos madrileños

Voz 0861 01:53 podemos no activará estas comparecencias al menos hasta escuchar antes la versión que de Cifuentes en el pleno extraordinario del próximo cuatro de abril

Voz 0027 02:09 sólo dos de los estudiantes que han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen las supuestas irregularidades sobre el título de Cifuentes lo primero Carlota habéis tenido noticias sobre si se ha admitido a trámite la denuncia sino

Voz 3 02:20 bueno por ahora no tenemos ninguna novedad no pero vamos damos por hecho que desde la Fiscalía se va a aceptar la denuncia porque entendemos que bueno está suficientemente sustentada ya argumentada como para que se lleve a cabo

Voz 0027 02:35 la denuncia la presentan varias asociaciones de estudiantes a todas asociaciones de universitarios de Madrid como se toma la decisión

Voz 3 02:43 bueno pues en un principio surgió como una conversación bastante informal la verdad en la que las estudiantes nos planteamos que estos hechos son realmente no para denunciarlos no como como un decir casi hasta que bueno decimos pues si es para denunciarlo porque no interponer una denuncia ir poco a poco empezamos a contactar con asociaciones de otras universidades hasta tener representación de todas las universidades públicas madrileñas todas las asociaciones eran el visto bueno hoy dicen que que adelante con ello Ivano y al día siguiente en cuestión día presentamos la denuncia ante la Fiscalía firmaba como has dicho por representantes de muchas de estas asociaciones

Voz 0027 03:22 Alberto Carlota pregunto indistintamente y que pone en esa denuncia que es lo que le planteáis a la Fiscalía

Voz 4 03:27 he básicamente bueno nosotros pedimos que comparezcan por un lado Cristina Cifuentes no he como presunta beneficiaria de de de este supuesto cambio de notas no luego también pedimos la comparecencia de los profesores implicados que es la principal implicada todos los profesores del del supuesto tribunal que se formó para juzgar el tema

Voz 0027 03:50 Fuentes tú Alberto tú en concreto eres estudiante de la Rey Juan Carlos como se está viviendo ahí

Voz 4 03:56 bueno la verdad es que estamos un poco hartos es digamos que llueve sobre mojado después de los hechos que sucedieron con los plazos el rector tuviese la gente estaba bastante bastante harta porque sentimos que nuestros títulos en la hora de mañana dediquemos el mercado laboral no goles nada no soy una persona pues puede sacarse un título con tanta facilidad bueno pues las empresas no no darán credibilidad en nuestros títulos básicamente es la preocupación y la verdad es que desde los distintos grupos de clásico bastante actividad nos piden desde todos esos alumnos piden pues que hagamos acciones de protesta para mostrar nuestra indignación

Voz 0027 04:31 este sentimientos generalizado si entre

Voz 4 04:33 esa entrenar alumnado por supuesto interesan un nada por supuesto

Voz 0027 04:36 los profesores de los profesores y un poco de todo no sea

Voz 4 04:38 hay algunos que dice que es de donde viene la noticia de digamos como que ponen el foco más que eran noticia en el origen de la noticia cómo es posible que sea filtrado luego hay otros que por supuesto no ha contactado y dicen que quieren apoyarnos en todas las acciones que hagamos y digamos que hay un poco de todo

Voz 0027 04:51 sí oficialmente a vosotros la universidad ha explicado algo ha dicho estamos haciendo esto chicos tranquilos

Voz 4 04:58 la verdad es que cuando supuestamente yo ni las noticias como que había enviado un correo institucional el el rector le el actual rector lo bueno la verdad es que no he recibido nada entonces bueno no sé yo personalmente no he recibido nada entonces muy llena

Voz 0027 05:12 no sé a quién enviaría si corre institucional profesores APS hay parte Carlota te a ti también de la comunidad educativa de las distintas universidades en Madrid que si considera verosímiles las explicaciones que ha dado hasta ahora Cifuentes también la Universidad Rey Juan Carlos porque hasta ahora que en las explicaciones en la segunda versión de Cifuentes y su equipo coinciden con las de la Rey Juan Carlos

Voz 3 05:35 bueno verosímil yo creo que en ningún caso no es un poco lo que ya hemos dicho reiteradamente en medios de comunicación que vuelan los preguntaban cómo pero estáis convencidos de que este ha mentido pues como no vamos a estar convencidos de que se me sentido sí lo que no ha dejado pasar es que se constantemente en las declaraciones que se han dado son contradictorias no entonces evidentemente hay mentiras de por medio porque no puede ser verdad no como las dos versiones que cedieron hay bueno y las personas que están defendiendo esto hablabas de de las pruebas que aporta o Cifuentes yo no tengo claras cuáles son esas pruebas no Cifuentes sale en Un vídeo directo de Twitter con un papel que resulta ser el bueno el acta de pago de la matrícula que es precisamente lo que no se pone en duda no faltaría más que no hubiese pagado esta matrícula por lo tanto lo que hace es aportar cosas que que no se han puesto en duda o aporta entre otros documentos aportaba el acta de del Tribunal la presentación del TCM

Voz 0027 06:36 por cierto hablando del Tribunal Alberto en tu universidad sorprende que las tres profesoras que supuestamente formar en ese tribunal en el que Cifuentes supuestamente defendió su trabajo máster sigan en silencio

Voz 4 06:46 nosotros somos usted no hemos intentado personalmente ponernos en contacto con ellas bueno simplemente pues si no no ha habido suerte han dicho que no quieren declarar entonces bueno y y la verdad es que con el tema del anterior tema no sorprende porque con la el tema de los plagios el delantero rector también de todo el mundo hacía mutis y nadie decía nada ahí bueno pues intentaban digamos esperar a que el escándalo pasa ese para que todo siguiese igual esa es la sensación también que que tenemos ahora no es bueno pues esperamos a que la tormenta hay para