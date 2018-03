Facebook for president

Voz 1389

00:05

yo he ganado muchos artículos así que poco tendrán que hacer conmigo lo único que disco es para para colgar de trabajo superación pero lo tuve lo tuve durante el otro durante una época en la baje una página personal quiero decir una página en la que colgar yo Masó menos Mi vida era entonces mi vida fíjate yo creo que yo ha habido pocas herramientas e tuviésemos a nuestra disposición con las que pudiésemos construirlos a nuestro gusto como como Facebook porque fijo que puedas hacer un Aimar de diseño no un Jabois de diseñas es bueno pues se proyecta se puede proyectar todos es decir Facebook lo que hace es invitarnos amablemente a quedemos voluntariamente nuestros datos y allí vayamos consignando nuestra vida pero nosotros la gala es decir fíjate en los estudios que hay sobre Internet uno de cada cuatro internautas mienten sobre sí mismos en Facebook uno de cada cuatro usuarios de Facebook lo lo hace pero Facebook no gana elecciones bueno haber he pensar que Facebook ahora elecciones que es una frase bastante sexy pero creo que tiene que tiene agujeros por muchas razones una de ellas es la que te estoy contando la gente miente aparenta es decir hace públicos gustos que no lo son tanto calla otros que a lo mejor le dan poco más de vergüenza cuelga artículos que muchas veces no entiende y otras veces no comparte su contenido quiere gustarle a este o aquel el quiere ser diferente de los es en el trabajo quiere hacer cosas a lo mejor e Internet que no hace normalmente muchísima gente mi sensación es que va a Facebook a ser precisamente diferente a buscar otra cosa