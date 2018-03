"Si los partidos no pueden encontrar soluciones, los partidos debe dar un paso atrás"

Voz 0027 00:00 Xavier Domènech Cataluña como bon día días buenos días usted señor Doménech ha propuesto la idea de formar un gobierno de independientes con un mandato limitado para salir de este bloqueo político en el que está Cataluña después de escuchar esa esa esa propuesta alguien de algún partido que no sea el suyo le ha dicho que que está dispuesto siquiera valorarlo

Voz 1 00:20 bueno esta esta propuesta no le gusta que yo ya había bueno en esos momentos de este hecho porque llevamos tres meses sin Gobierno encaró UNIA ya más de cinco meses bajo ciento cincuenta y cinco en en una situación que empeora día a día con nuevos casos de judicialización de la política con nuevos casos de de ingresó en prisión preventiva de líderes políticos sociales y ante esta situación nuestra responsabilidad es hablar constantemente de hecho yo es la propuesta que hicimos ayer una propuesta que ya habíamos logrado con varios líderes políticos en análisis escenarios posibles para salir de la situación pero bueno aquí prácticamente hay una responsabilidad ahí había que me lo dije en una mayoría ha salido de las urnas el día veintiuno de diciembre es mayoría que la conforman los partidos independentistas son ellos los que deberían en estos momentos con formar gobierno nosotros lo que hemos dicho es dada la incapacidad están demostrando para formar gobierno hiciese hace mantiene a certificar que efectivamente son incapaces de formar gobierno en ese caso abrirnos a nuevas formas de ahí lo que planteamos eran cosas que porque llevamos tiempo hablando de posibles fórmulas y en privado y en público que en este caso que proponíamos eran un gobierno que superase la situación

Voz 0027 01:43 en privado privado ley de le reconocen que es una idea valorar o tampoco

Voz 1 01:49 no si aquí se está se está valorando todo de hecho estamos hablando constantemente siempre que podemos porque evidentemente el curso judicial está siendo absolutamente el curso de desarrollo los hechos judiciales dejan está afectando clarísimamente a las posibilidades de un desarrollo parlamentario normal y eso también es de videntes pero pero nosotros lo que que es lo que lo que afrontamos y el básicamente es la idea es decir mire si esa mayoría no se hace mayoría efectiva para formar gobierno yo lo que hace es superar la situación que estamos no podemos o al menos para nosotros queremos aportar soluciones creemos que ir a nuevas elecciones no es evidentemente la solución sino que en todo caso es agravar aún más problemas no dar respuestas a la ciudadanía

Voz 0027 02:36 sería el peor escenario

Voz 1 02:39 bueno yo creo que sí es veraniego donde demostraría vamos a través del fracaso a pesar de la política en este caso seguiríamos bajo ciento cincuenta y cinco en la situación cada vez gente peor con patas de plazas de respuestas aquí tenemos cada vez demasiadas preguntas poco respuestas nos compenetramos demasiado en los problemas con las soluciones y creo que hay un problema incluso de liderazgo cuando nadie se atreve a moverse sitio donde estas nosotros lo que planteamos sentido es un gobierno que pero desde la medida que si dos partidos no son capaces de aportar más en fin ahora que los partidos de un paso atrás para que Cataluña pueda dar un paso adelante dígame

Voz 0027 03:20 para entender la que estamos hablando de dígame por favor ejemplos nombres en quién está pensando para que nos hagamos una idea de qué perfiles

Voz 1 03:27 no voy a decir nombres porque no quiero quemar a nadie pero básicamente no es un Gobierno técnico on y no de gestión sino que vamos a buscar aquellas personalidades de la sociedad de cadena que representa sensibilidades diversas de la sociedad que ganar sensibilidades democráticas que permitan formar un gobierno que permita primero formar Gobierno aunque parece que no pero es muy importante el segundo a retomar la confianza de la propia sociedad caravana desde Ci porque ahora mismo estamos viendo todo lo que estamos viendo sino un gobierno sino una pata de referentes de proyección en un gobierno de Sanitat recupera el autogobierno y aplicar medidas urgentes de choque social y la agenda social empezarán a a antes a la como país

Voz 0027 04:11 los miembros del Gobierno podrían ser independientes pero el president no la ley marca que tiene que ser un parlamentario de qué partido

Voz 1 04:17 sí eso es verdad a diferencia de a a diferencia de los diputados el caso de Cataluña tiene que ser un diputado o diputada que el presidente nosotros ya hemos dicho que para nosotros ese gobierno hondureño la democracia tiene que ser pero lo que tienen que interpretar a todo el mundo pero probablemente a todos los partidos pero es bastante probable que tiene que son Pego eh que porque no amplió de catalanismo para nosotros el corazón nuestra es el mismo progresista y por tanto creemos que la presidente tiene que estar en la final está en manos de alguien que pertenezca a una fuerza progresista pero yo estoy ahora resulta que nosotros entonces pues espero momento porque con la red nos estamos concentrando mucho Yves desde hecho llevamos tres meses así en nombre de posible candidato o candidata a la presidencia pues nosotros estamos proponiendo estos está suponiendo porque es un momento absolutamente excepcional no creo que todos los verán así que lo que busca es también importante para nosotros se trata de que ese gobierno refleje la pluralidad ha desviado las fuerzas progresistas catalanistas y democráticas del país que vuelva al mar a cada unha das va a volver a la autoconfianza ciudadanía la confianza en su propio Gobierno de toda la ciudadanía y por tanto para nosotros la figura de la Presidencia José Gimeno la evidentemente pero importante es la composición de Segovia no incluso eso tenía que hablar pero donde el pensaríamos si bien Cup con amplias atribuciones en el sentido a una consellera en cap para porque esto lo importante es la conformación de los no que nos permita sólo definiera como nosotros hemos Vesta vamos a hacer una cosa para poder para poder aguantar que permita avanzar a como como país

Voz 0027 06:04 por terminar de entenderlo lo consellers centrada en ese gobierno de independientes que ustedes plantean por mucho que fueran independientes independentistas tendrían que renunciar a dar ningún paso en esa dirección verdad sería un guber que no daría ningún paso a la ruta independentista que se dedicaría a gestionar y aplicar medidas por lo que entiendo sociales

Voz 1 06:29 bueno no no pero no sólo gestiona es decir nosotros hemos dicho que hay como cuatro puntos para para para la posibilidad conformado desde el Gobierno de independientes de diferentes sensibilidades querer en necesita es decir es un primer paso a recuperar el institución será el autogobierno ciento cincuenta a a actuar en todo aquello que pueda ayudar a acabar con la judicialización de la política en la situación judicial que estamos viviendo eso no es una ahora

Voz 0027 06:55 me refiero específicamente al punto del independentismo al de las personas que tendría que haber entiendo si tiene que ver desde donde todas las características sobre todos los puntos de vista de pensamiento tendría que haber también independentistas pero renunciar yo entiendo según su propuesta a dar ningún paso en esa dirección

Voz 1 07:12 otros que ahora mismo no sé yo creo que es evidente que el la el primer paso como país recuperado instituciones de autogobierno segundo paso segundo paso es llegar a amplios acuerdos llegue al amplios acuerdos que reconocer que para mí del nuestra opinión de reconocer que efectivamente en Cataluña el marco actual tal como comencemos está erosionada agotado prevé Catalunya

Voz 2 07:36 no hay ahí una parte

Voz 1 07:39 te importantísima El País que ahí no tenemos que hacernos los consensos para proseguir con la situación que estamos queridísimo nosotros nos No somos una puerta independentista delante no estamos corrigiendo el Gobierno para hacer reír incidió

Voz 0027 07:53 Iceta quería hacer que lo dice de esto Miquel Iceta el líder del PSC

Voz 1 07:57 bueno Miquel Iceta ya propuso creo que fuimos mismo un gobierno de concentración de concentración

Voz 0027 08:03 sí pero no es lo mismo bueno los el propone un gobierno en el que entren todos los partidos usted proponer gobiernos impartidas por lo que coloquen

Voz 1 08:09 bueno básicamente para doblando porque os vamos muy positivamente la propuesta no eso vaya por delante de hecho estamos hablando mucho con el PSOE con inteligencia con Esquerra Republicana en los diferentes fuerzas políticas por vaya por delante que creo que es una propuesta de alguien que expresar la voluntad de puede salir de donde estamos salir del bloqueo de los bloques tipo que levantar a pero he yo creo que estamos constantemente hay un problema por lo que proponemos un modelo independientes porque problemas de gravísimos de mochilas en repartidos entre partidos dentistas ya en parte allí también está la raíz de que no haya Gobierno es decir hay digamos a muchos se que es entre ellos no pagado pagados demasiado plantea de muy agitada que hemos vivido que estamos viviendo pero también entre partidos y partidos que no son ahora que propugnan la independencia de Catalunya y esto está llevando a una situación de bloqueo en la cual se constata yo creo que la mayoría de dirigentes políticos constatan que teníamos que avanzar picaban para significativas las salidas significa salir de bloqueo significa recuperado autogobierno no pero que que que estas piezas digamos esas masivas que lleva a cada uno no lo impiden poder hacer Esteban pues yo cosa muy bien ayer China o los guateques llevamos muchos queremos nuestra Semana

Voz 0027 09:36 el del sábado

Voz 1 09:38 ya en consensos vivamente por la falta de consensos no podemos avanzar mientras estamos viendo que estamos demandando evitando precipitadamente hacia el abismo

Voz 0027 09:48 sí señor Doménech pero la dirección federal del PSOE y ha dicho que no cuenten con él para nada en lo que estén los independentistas

Voz 1 09:57 yo soy del PSOE peso cuando no me corresponde a mí pero que aquí como como un como Piti gente de una fuerza progresista o lo que diría como reflexión sólo como reflexión la situación era uñas extremadamente compleja a esta nada comente compleja para que reúne a ganas que era extremadamente compleja para España y para los españoles y las españolas yo creo que todos aquellos que estemos trabajando para buscar soluciones no para bloquear más no para mantenernos en los Nos no para mantenerlos en en la búsqueda de soluciones y cada uno en su sitio y ahí ver cómo va pasando todo yo creo que que chico yo yo pediría es bueno un poco lo que todos tengamos un poco de humildad no vayamos meter metiendo vetos a propuestas que pueden llevar a su mujer señor Doménech

Voz 0027 10:51 han dicho ya claramente que no harían bajo ningún concepto president a alguien de Junts per Catalunya Esquerra hay ahora mismo alguien en la bancada Esquerra cuya investidura podrían llegar a facilitar los Comunes eso desbloquear la situación catalana

Voz 1 11:05 clientes yo primero e I sí sí es no poder ellos tienen una mayoría además afectará a los días para suya suya sido una mayoría sino pueden hacer la mayoría que constatarse no pueda zona iría a entonces a yo creo que tenemos que explorar mayorías alternativas

Voz 0027 11:23 este es un si es que

Voz 1 11:26 eso es primero que se constate eso eso es constatamos si hay mayorías alternativas nuestra propuesta ahí es un gobierno independiente para mí el debate al menos para nosotros no es como nos añadimos ante una fue un problema interno que están teniendo los partidos en pistas como ayudamos la allí sino como ayudamos a Pedro por tanto no es si los Comunes daría el apoyo aclara el presidente otra otra presidentes de esas mayorías sino si construimos nuevas mayorías en esta construcción los mayores nosotros creemos que el presidente de lo que siempre tiene que ser una fuerza progresista pero además creemos y por eso defendimos ayer eso seguir defendiendo y como se está jugando nuestra propuesta creemos que lo mejor para Cataluña sino si las el Gobierno lo mejor claramente es un gobierno transversal y plural

Voz 0027 12:13 ir este caso véngame con honestidad está sobre la mesa el nombre de Ernest Maragall

Voz 1 12:19 hombre en nuestra mesa no porque no nadie no

Voz 3 12:23 el grupo Esquerra solo ha propuesto a ustedes

Voz 1 12:26 no no no no no lo ha propuesto nombre a cada uno no en el sentido porque lo sí

Voz 0027 12:32 ya me ha llamado a su puerta para explorar alguna mayoría que no sea dentro de los bloques independentista One independentista una mayoría por la izquierda

Voz 1 12:42 nosotros estamos hablando con todo el mundo pero en el sentido y estamos explorando todos los escenarios posibles icono vivo tuvo en todo el mundo con todo contó con todo todo el mundo no pero creo que el mundo se ha pero no estamos hablando de qué candidato nosotros podríamos votar porque la red picos es decir si ellos construyen una el Gobierno desde su mayoría a adelante pero que lo hagan

Voz 3 13:05 si no son capaces de dos abrimos otra mesa hoy hablamos de otras cosas

Voz 0027 13:09 Xavier Domènech El País publica hoy que Interior ha enviado una nueva remesa de policías a Cataluña para ponerles escolta a dirigentes de Ciudadanos del PSC y del PP que no tenían hasta ahora que no necesitaban hasta ahora e Interior considera que en este momento tal y como están las cosas empiezan a necesitarlo es tristísimo

Voz 1 13:26 sí pero eso o sea yo creo que ahora mismo me mencionábamos que antes las declaraciones que había hecho dirigentes de PSOE a los eh aquí otra vamos con las soluciones los que enrocado una situación que empeora

Voz 0027 13:37 pero señor Doménech los dirigentes del PSC necesitan escolta por las declaraciones del PSOE

Voz 1 13:43 no no no vamos no sabe diciendo esto os estaba diciendo que precisamente creo que incluso el PSC resolución que presenta Oh ellas que trabajaba tanto la salida creo que va por ese camino no yo que estoy diciendo es que la situación es grave ya que esta situación lo que tenemos que encontrar soluciones

Voz 0027 14:03 me preocupan los episodios evidencia en los que están derivando algunas de las protestas independentistas de los últimos días juegos que lo atribuye

Voz 1 14:10 a ver yo creo primero no yo no lo magnífica haría ni mucho menos porque hay algo que se tiene que reconocer es decir el movimiento independentista de soberanismo y el monitor independentista en particular

Voz 2 14:21 a los alrededor muchos años son un

Voz 1 14:24 las movilizaciones caracterizadas por la no violencia está muy una situación dura yo creo que esto nos lleva no llevan a ningún lugar pero tampoco magnífica y esta situación

Voz 0027 14:36 me pareció un cambio en los últimos días

Voz 1 14:40 hombre haber cuando se tiene es decir cuando la semana pasada estábamos ocupó de ver una investidura para ir a la aplicación del juez Llarena de que de que se tenía que quería o es que hay que ver ves un nuevo auto pensamiento ya tocaba con la A cinco diputados Louis diputados a en prisión es evidente que la sensación encantado uñas que no avanzamos

Voz 0027 15:09 y eso qué quiere decir eso justifica los actos violentos de la última semana

Voz 1 15:14 no no no ha dicho si ha habido un cambio de dormir

Voz 0027 15:16 que estábamos estábamos en punta seiscientos suele preguntaba si no un cambio respecto a las a las movilizaciones que hasta ahora es cierto que tenía nunca visto

Voz 1 15:27 eh

Voz 0027 15:28 luego si le decía que es evidente que las movilizaciones hasta ahora eran pacíficas en la última semana han dejado de serlo tanto

Voz 1 15:37 sí sí sí sí no es evidente que ha habido casos bueno pues ha habido choque entre entre algunos manifestantes vivos Mossos d'Esquadra creo problemas con Barcelona y creo que evidentemente eso no lleva a que se tipo que me llevan a a ningún sitio pero a la vez digo que en lo que hemos vivido en Cataluña durante mucho tiempo ha sido movimientos que caracterizadas y creo que eso es lo que se impondrá

Voz 0027 16:04 Xavier Domènech le agradezco mucho que haya estado esta mañana en la cadena