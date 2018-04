Entre Tiempos: Rezos en las ondas (01/04/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos en tiempo de Semana Santa vamos a recuperar algunas muestras de radio religiosa de los años cincuenta y sesenta que conservamos en nuestra fondo Teka además hoy abriremos de nuevo el Arca de tres llaves con Almudena Serrano que nos descubrirá algunas de las cosas que los reyes prohibieron durante Semana Santa como cada domingo también me acompañará a María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 3 01:08 acabada la guerra civil durante la dictadura

Voz 0142 01:10 la franquista la radio fue una extensión del púlpito de la Iglesia en los transistores los españoles podían oir charlas de orientación religiosa ir de transmisiones de misas dominicales procesiones de Semana Santa o de acontecimientos religiosos extraordinarios como por ejemplo la elección de un nuevo Papa conservamos la retransmisión de Radio Vaticana a través de la Cadena Ser de la proclamación del Papa Pablo VI el veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y tres

Voz 4 01:39 a buen lamentan la biología yo lamento hoy nos Paradise el nombre del duro FAPA tira con que entra en el balcón del cardenal atención atención Vaughn Klum año un Papa

Voz 6 02:13 vale

Voz 4 02:16 Juan Román aclaró al final han Dupin

Voz 7 02:28 sí sí

Voz 4 02:30 sí sí vino hace muy pocos años

Voz 8 02:36 en aquella época se emitida todos los días a las siete y media de la mañana el Santo Rosario para el lugar en Radio Barcelona estuvo en antena entre mil novecientos cuarenta y ocho y mil novecientos setenta y ocho

Voz 9 02:47 no a medio día rezaba el Ángelus plegaria que se retransmitía a diario por ejemplo en Radio Barcelona

Voz 10 02:57 la hora de unamos nuestras oraciones con las de Su Santidad Paulo VI es la voz del Papa

Voz 0142 03:15 las emisoras tenían además un asesor religioso que actuaba como capellán locutor el padre Patrick Peyton incluso recibió un Premio Ondas en mil novecientos cincuenta y cinco con el lema La familia que reza unida permanece unida viajó por toda España hay su rosario serán muy populares entre los oyentes

Voz 11 03:34 la hacen Miri Esquerra Unida unilateral gozo Trotsky están oyendo me ahora e Izquierda tiros por su voraz millones por sitúen Rubén sí es cierto va a tener de Dios Íñigo esta señora una ascensión extraordinario el éxito de la cruzada de salón

Voz 0142 04:01 unos años antes en noviembre de mil novecientos cincuenta y uno Se emitía en la SER el programa Cristo en vanguardia patrocinado por la Obra Pontificia de la propagación de la fe incluía un noticiario con informaciones sobre las misiones

Voz 12 04:15 María Salomón a tu enormes pérdidas a consecuencia de una espantosa tempestad cuya violencia ha superado las anteriores en todo ha sido destruido por el viento y las olas los misioneros no pueden celebrar la misa informa

Voz 0142 04:30 también el concurso el sello misionero con el que se podían ganar mil pesetas la locutora indicaba que se debían enviar sellos usados a Radio Madrid Avenida de José Antonio XXXII es decir a la Gran Vía madrileña donde actualmente están como saben los estudios de la Cadena SER hay que recordar que esta famosa calle no se llamó Gran Vía hasta mil novecientos ochenta antes tuvo diversas denominaciones Pi i Maragall y Eduardo Dato cuando eran diferente sus tramos Avenida de la CNT México y Unión Soviética durante la Guerra Civil Avenida de José Antonio después de la Guerra Civil pero escuchemos ese concurso del sello misionero

Voz 0277 05:10 atención atención ganar mil pesetas mil pesetas para un conjuro más con el concurso del sello omisiones ellas además una noble viene volvemos a estar al alza del una misionera Rex

Voz 12 05:29 parte de los despegar los del sobre y vaya preparando su envío para efectuar el próximo mes de junio en el que podría ganar un diploma de honor

Voz 0277 05:38 el pesetas para nada se dirige hacia la avenida de José Antonio treinta años

Voz 0142 05:45 centrándonos en la radio religiosa durante la Semana Santa vamos a empezar recordando unas charlas sobre Semana Santa del padre Federico Sopeña corría el año mil novecientos cincuenta y seis Yeste religioso desde la radio ley así el sermón de invitación al recogimiento

Voz 13 06:01 estas palabras Édith del al terminar los anuncios la publicidad al comenzar la programación de la Semana Santa se titula invitación al recogimiento es queridos amigos incluso yo diría nos parecerá mal mis queridos hermanos la voz del sacerdote en estos días tiene que ser necesariamente voz de predicación por estos suenan estas palabras las que tantas veces decimos ya las que nunca verdad nos acostumbramos queridos hermanos suenan como a las palabras justas en esto

Voz 0142 06:39 religión y teatros se unieron en numerosas ocasiones de la mano del cuadro de actores de Radio Madrid se ponían en antena dramatización es como las Siete Palabras comedia religiosa que se emitió en abril de mil novecientos sesenta y cuatro

Voz 14 06:54 la Cadena SER presenta Las Siete Palabras de la serie de pequeñas comedias del teatro religioso de Jaime Pellicer sobre las palabras de Cristo en la cruz de las que les invitamos a escuchar la primera palabra padre perdón a los porque no saben lo que hacen hoy les invitamos a escuchar la primera palabra Patri perdona los porque no saben lo que hacen es la historia de Judas la historia de la envidia podríamos decir la historia de nuestras propias caídas de la invitación a levantarnos escuchando la Palabra de Dios

Voz 0142 07:41 de mil novecientos sesenta y dos conservamos en la Fonteta de la SER Semana Santa en España un recorrido poético por diferentes localidades singulares por su celebración de la Semana Santa un viaje con las voces de Juana hizo Teófilo Martínez de

Voz 9 07:57 los de ama de norte a sur y de este y la oeste España vive su semana semana tras semana que se en el colofón y levanta en las tierras secas en la sonrisa blanca adelgazar alicantino en la grandeza trágica de Andalucía para los de aquí para los de fuera la Semana Mayor rebusca en los viejos años de atrás para entonar su vieja angustia el Cristo y María pisan las calles dicen los corazones levantan el suspiro acaso un sirio que chirría suya que presenta batalla al viento y al tumulto de la calle pueda ser el testigo de la Semana Santa en España que que mismo

Voz 0142 08:55 año también tenemos las estampas de semanas

Voz 16 08:57 ETA escritas por Carlos Gómez Amat ha llegado el viajero a tierras de Cataluña en ellas la Pasión del Señor no es sólo algo que se conmemora sino algo que se ve irse vive en varios lugares los hechos dolorosos son reproducidos con arte y con fe por gentes que no son actores pero que son capaces de identificarse en esa época con el personaje quiénes haya sido designado la Passió catalana más antigua que se conoce se remonta al año mil trescientos pero las dos más famosas las más logradas se representan cada año cerca de Montserrat en Esparraguera

Voz 10 09:41 no Elisa entre

el único de los servicios europeos a qué hora está empezando el presentan actualmente la televisón

Voz 17 09:58 Pilar Arca tres llaves con Almudena Serrano

Voz 0142 10:04 buenos días Almudena buenos saturadas de tenemos de vuelta y además en Semana Santa te hemos hecho trabajar en vacaciones bueno las procesiones de Semana Santa son manifestaciones religiosas de carácter público que tienen un componente popular y en el espacio de hoy vamos a hablar de que prohibiciones decretaron por los Reyes durante el siglo XVIII y acercándonos al siglo XX que obligaciones tenían los vecinos en un pueblo de Cuenca según las ordenanzas de mil novecientos treinta y cinco empezamos si te parece por hacer un poquito de historia sobre aquellas

Voz 3 10:39 sirves pues los desfiles procesionales iniciaron a finales del siglo XV aunque ha sido dieciséis Se realizan como una continuidad de todos los actos litúrgicos que se venían desarrollando durante los días de Semana Santa si a principios del siglo XVII las procesiones cobraron gran importancia debido a que fue cuando tuvieron lugar las beatificaciones y canonizaciones de San Ignacio de Loyola Santa Teresa de Jesús o San Isidro Labrador tres grandes santos

Voz 0142 11:11 es verdad de los más reconocidos seguramente ese teniendo en cuenta que hubo tantas calamidades y tantas enfermedades durante aquel siglo de crisis económica sería lógico también que prolifera en estas procesiones rogativas

Voz 3 11:25 a pedir al santo claro ese efectivamente al ser un siglo en que las pestes y las desgracias asolaron España pues la religiosidad las procesiones fueron efectivamente un factor que influye extraordinariamente en el desarrollo de el del arte de la imaginería religiosa que todos conocemos

Voz 0142 11:45 cuando fueron más celebres estas procesiones

Voz 3 11:48 pues durante el siglo XVIII las procesiones hicieron muy populares en distintos lugares de España costumbre que efectivamente como es como vemos perdura hasta hoy con gran implicación en muchos pueblos y ciudades

Voz 0142 12:00 ahora es verdad todos pendientes del cielo además aclara que hemos mencionado al principio algunas prohibiciones en torno a estas manifestaciones de la piedad popular cuéntanos

Voz 3 12:11 sí eh pues fíjate el veinte de febrero del año en mil setecientos setenta y siete estando el Rey Carlos III en El Pardo y a través de una real cédula como consecuencia de lo que manifestó el obispo de Plasencia prohibió las siguientes cosas disciplinantes empalador y otros espectáculos en las procesiones de Semana Santa en la Cruz de Mayo en las rogativas lío otras cosas como los bailes en las iglesias en los accesos a los cementerios

Voz 0142 12:38 los bailes al

Voz 3 12:41 como algunos de los oyen de nuestros oyentes

Voz 0142 12:44 quizá desconozcan quiénes fueron los disciplinantes

Voz 3 12:47 es lo explicamos sí claro pues los disciplinantes eran fieles que se flageló la flagelo en todavía en público recordando la Pasión de Cristo hay la disciplina era una práctica de auto mortificáis ascética en principio esa reducirá los monasterios pero poco más mira claro claro las catástrofes y los movimientos milenaria listas bajo medievales los hicieron públicos extendiendo la a los seglares además hay que recordar que los frailes mendicante es dominicos y franciscanos pues también se encargaron de estimular su difusión por toda Europa arraigado en España entre estos siglos de los que estamos hablando el dieciséis al al dieciocho

Voz 0142 13:29 sí porque se llegó a esto a ponerlo de moda

Voz 3 13:32 bueno pues en veamos lo que dice el documento según las providencias solicitaba al Rey por el obispo de Plasencia

Voz 0687 13:40 el primero al abuso introducido en todo el Reino generalmente en aquel obispado de haber penitentes de sangre o disciplinantes Empalaos en las procesiones de Semana Santa en las de la Cruz de Mayo y en algunas otras rogativas sirviendo sólo en lugar de edificación de com punción de desprecio para los prudentes de diversión y griterío para los muchachos idea asombro confusión y miedo para los niños y mujeres a lo cual y otros fines aún más perjudiciales suelen dirigirse los que lo hacen Hinault no al buen ejemplo la expiación de sus pecados

Voz 0142 14:12 Almudena sólo con lo que con lo que se dice aquí ya sabemos bastante de cuáles eran las actitudes y consecuencias de la visión de aquellos penitentes

Voz 3 14:22 claro efectivamente además continúan haciendo referencia a otras cuestiones en el segundo punto exclama contra las procesiones de noche por ser una sentina de pecados en que la gente joven y toda la demás viciada se vale de la concurrencia de las tinieblas para muchos desórdenes y fines reprobados que no pueden impedir las justicia es aún siendo celos la de la calle de noche según lo que al rais

Voz 0142 14:53 contaba pues parece ser que no no se comportaba con

Voz 3 14:55 el debido respeto claro además en otros puntos de esta real cédula se habla de la costumbre corruptela de bailar los días de fiesta delante de alguna imagen a que se pretende dar oculto en aquel día o bien dentro de la misma Iglesia o en su atrio o cementerio así pues

Voz 0142 15:15 que resolvió el Rey para acabar con todo aquello

Voz 3 15:17 no pues una vez que fue examinada en el mi consejo esta representación con la atención y cuidado que requiere importancia habiendo oído sobre ella al mi fiscal por auto proveído en cinco de este mes entre otras cosas se acordó expedir esta Mi cédula por la cual os mando a todos y a cada uno de Bosch en vuestros distrito Se jurisdicciones no permita es disciplinantes Empalaos ni otros espectáculos semejantes que no sirven de edificación pueden servir a la devoción y al desorden en las procesiones de Semana Santa Cruz de Mayo rogativas ni en alguna otras debiendo los que tuvieron verdadero espíritu de computación y penitencia elegir otras más racionales secretas y menos expuestas con consejo dirección de sus confesores la guía de los confesores y sobre todo fíjense en los oyentes que no sepa tu mano derecha lo que retomará izquierda claro sí sí sobre las procesiones que se realizaban de noche que se dijo

Voz 0687 16:19 ni consentirá seis procesiones de noche haciéndose las que fueren costumbre saliendo a tiempo que estén recogidas y finalizadas antes de ponerse al sol para evitar los inconvenientes que puedan resultar de lo contrario

Voz 0142 16:33 sin embargo hoy en día así que sí que tenemos verdad procesiones muchas procesiones de noche por toda España muchas eh vamos a finalizar esta vuelta a la Semana Santa del pasado con las obligaciones de los vecinos de un pueblo de Cuenca en el año mil novecientos treinta y cinco

Voz 3 16:48 ahora nos acercamos un poco más a nuestras vías un pueblo de Cuenca bajaba haga para que los oyentes conozcan qué dijeron las ordenanzas de este lugar acerca de la Semana Santa en aquel año mil novecientos treinta y cinco en Semana Santa desde el Jueves Santo celebradas los oficios divinos hasta el toque de gloria del Sábado Santo no podrán circular por las calles coches ni carruaje alguno a excepción de un caso de verdadera necesidad las calles y plazas por donde hayan de pasar las procesiones deberán estar perfectamente barridas regadas con dos horas de anticipación siendo responsables los vecinos de las casas que no observen al efecto las reglas dictadas sobre limpieza pública en las presentes ordenanzas cuántas

Voz 0142 17:34 producciones bien detalladas no

Voz 3 17:37 además de estas costumbres que establecían las ordenanzas municipales e viene esa costumbre que hay todavía de que algunas personas barren la puerta de sus casas

Voz 0142 17:49 es verdad iba aldea no tienen claro los es cierto Almudena muchísimas gracias

Voz 3 17:56 gracias a vosotros le dejamos ya descansar en este día

Voz 0142 17:59 ya en este día festivo Gran Via hasta el próximo día

Voz 21 18:20 están Instagram punto com barra entre tiempos Cadena Ser hola María catalana

Voz 0142 18:27 bueno Semana Santa pasión religiosa hay una lista musical por desgravar

Voz 1473 18:32 la lista con toques eclesiásticos pero no al uso porque claro ya a estas horas de la mañana

Voz 22 18:36 hola se supo Said a una tras otra y marchas de Semana Santa con los va a quedar la sección demasiado solemne así que vamos a darle una vuelta al asunto

Voz 1473 18:46 un año más el lo hacemos de la manera más que Utrilla posible y aquí hay que reconocer que la idea ha sido de Aquila a jefa del cotarro vale me confieso soy pecadora abrió si soy yo la que soltó lo de rescatarla experiencia religiosa Enrique Iglesias oye pero la idea estuvo bien porque a fin de cuentas los amores también tienen mucho de místico de experiencia trascendental que te lleva a los cielos

Voz 18 19:24 se le han entendido como habrá Llanada

Voz 1473 19:38 que está el pobre que no se cree lo que está viviendo

Voz 0142 19:40 en su amada

Voz 1473 19:41 está casi que veamos esquela conexión con el altísimo está muy relacionada con el amor no es amor puro y sincero que se siente en la fe la aquí sacó a relucir mi infancia en colegio católico

Voz 23 19:51 yo he visto cosas que nosotros no vale

Voz 1473 19:56 pero bueno es lógico acordarse de Dios cuando uno se enamora como hacían los Beach Boys

Voz 24 20:04 pero

Voz 1473 20:12 y algunos también se acuerdan del señor cuando las cosas empiezan a torcerse con ese tono discotequero yo creo que es imposible que sufrieran d'amore que va aquí el DJ Calvin Harris las Haim estaban viviendo una ruptura y lamentándose por no haber visto las señales que indicaban que se de cómo serán estos momentos que algunos incluso pierden toda fe como REM tan mal están que se quedan sin religión que no lo haga escaso que se nota inventando oye pero no pasa nada una hace de su capa un sayo de su tambaleó de convicciones se crea una nueva fe como hacen Lori Meyers

Voz 25 21:29 que no Levi's

Voz 1473 21:39 estos nuevos dogmas de fe de los Laurie me gusta pues atenta que hará vienen los salmos cantados por Zara en su inmaculada decepción

Voz 26 22:01 hola

Voz 1473 22:12 la historia a pesar de nuestras oraciones y alabanzas por todo lo que nos ocurre la cosas alemán pues hacemos lo que hace y ZAL apostamos por la resurrección y la venganza te doy un diez por poner hay falta vamos ya te digo a pesar del inmenso cabreo

Voz 0142 22:52 tienen en la canción

Voz 1473 22:56 la resurrección es es lo que tienen uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse al momento encima a uno no les sale el renacer como esperaba pues pasa lo que les pasa a los enemigos

Voz 27 23:09 nunca pero

Voz 24 23:27 pero ahora sí ya ha llegado el momento hay que ponerse serios

Voz 1473 23:35 iniciamos pues nuestra procesión hasta la última estación de este viacrucis musical y lo hacemos como Dios manda que es con la saeta de Antonio Machado interpretada por Joan Manuel Serrat

Voz 24 23:49 con Cristo de los siempre con las manos siempre por plantar del pueblo todas las pidiéndoles tú cantar delante

Voz 28 24:15 ah sí

Voz 24 24:18 qué bien la ONU eres el más pues entrando en tiempo de boca Teka llega a Gina Domínguez hola buenas

Voz 21 25:14 voy vengo muy contenta porque la petición que tiene que ver con en fin Patricia de Granada Marcos Nosferatu prima no yo no he escrito un correo electrónico

Voz 0142 25:25 hola entre tiempos

Voz 29 25:26 si no recuerdo mal justo hace cuarenta años en mil novecientos setenta y ocho Se estrenaban una película de José Luis Garci muy relacionada con la radio Solos en la madrugada pregunta tenéis a Garci en aquella época hablando sobre ella pues hoy los deseos de Patricia son órdenes podemos escuchar a José Luis Garci en una entrevista del cuatro de abril de mil novecientos setenta y ocho hablando de eso

Voz 1473 25:48 Solos en la madrugada no puedo creerlo era verde Garci charlaba

Voz 0142 25:52 con Manuel Amado en el programa gente importante que por cierto se ha convertido en una mina para nuestro entre tiempos

Voz 30 25:59 sólo sin la madrugada que es la película que tiene en cartera José Luis Garci me gustaría que que a su manera nos dijera que pretende decir quiénes son las gentes de la noche que oyen un receptor de radio

Voz 1060 26:12 pues evidentemente es Solos en la madrugada que tiene muchos puntos de contacto con aquel programa de Joaquín Prat que era de Radio Madrid madrugada que no se pensaba que podía tener a lo mejor audiencia el mundo de la noche yo sobre todo el mundo de la noche la socio a gente como que nunca como que nunca podemos pensar que está escuchando la radio pero yo tengo imágenes de ellos por ejemplo ya no de pacientes sino de la gente que está con los pacientes imágenes de comisarías de policía imágenes de de gente que está estudiando imagen imágenes de gente que no puede dormir que se siente mal imágenes de gente que estaba bastante desesperada y que entonces o ir a un señor que le pone un disco y que habla con una voz realmente amigas y una afectación me parece maravilloso creo que es uno de los fines más grande sobre todo como ahora estamos en un trasvase de horarios ya

Voz 31 27:00 que por más que quieran y no nos pueden o sea lo que es absurdo absurdos que no quiero hacer un un horario europeo a un país que no que no es europeo todavía

Voz 1060 27:07 entonces queremos meternos a la cama unas horas cuando el país no funciona de la misma manera es absurdo

Voz 29 27:13 el único de los servicios europeos a qué hora está empezando el presentan actualmente la televisón

Voz 0142 27:19 Garci en aquella entrevista demostró que era un fiel oyente de la SER conocía bien nuestra programación y que le gustaba la radio pero yo creo que los programa nocturno

Voz 1060 27:28 son imprescindibles y que cada vez se oyen más yo no sé eso lo sabéis vosotros mejor pero yo creo que por ejemplo la audiencia que debe tener hora25 debe ser de las más altas de de la cadena no por supuesto luego va a haber una obra muy buena debe ser por la mañana a primera hora también no si la matinal las matinales no entonces en la hora punta yo recuerdo antes era a las ocho y media que era la época de las novelas yo me acuerdo pues a mi madre con otras vecinas que hablaban y decían bueno lo dejo que empieza la novela era una cosa incluso

Voz 1473 27:54 ah si alguien llegaba habiendo ido la no

Voz 1060 27:57 la le preguntaban qué ha ocurrido ya sea en una época de oro naturalmente que que hoy hoy no existe entonces eso esos moldes de esa época de oro había que acoplar los otro tipo de espacios entonces a mi me parece que el boom más grande de la radio de los últimos años pues es es la Hora Veinticinco entonces la gente a las doce de la noche está esperando por ejemplo a José María García yo creo que es un monstruo de la radio ha logrado esa comunicación de que cinco seis millones de personas la escuchen probablemente porque porque su su fuerza está en que dice lo que piensa que en la hora25 los informativos son habituales en este país entonces qué ocurre qué que a la gente de de pronto se encuentran con que le hablan de verdad y sobre todo con un lenguaje que entiende no con palabras científicas técnicas mágicas e inexplicables sino con algo que que que evidentemente pueden ellos aprender entonces a mi me parece que que que la radio en este sentido como dice Mc Luhan que es un medio caliente y es verdad tiene esa verdad es verdad que no que no lo puede dar nada vamos decir no sé qué hubiera sido de Hillary en la radio yo creo que con no hubiera tenido mucho menos impacto

Voz 29 29:01 ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el whatsapp seis noventa y seis seis veinticinco cero cero

ya saben que seguimos atentas a sus peticiones

Voz 1473 29:18 ya saben tiranos doce sonido de la Filmoteca de la Ser que les apetece volver a escuchar por favor te lo pide con su selección con pondremos nuestra época Teka de entretiempo

Voz 0142 29:27 Nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias Gina

Voz 24 29:34 gracias Marcos

Voz 0142 29:35 dan con el boletín informativo y después ser consumidor no se lo pierdan hasta la semana que viene