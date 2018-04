SER Historia: Händel (01/04/2018)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares de una vez más maestro tenía razón contra todo pronóstico de recomendación las fuerzas de volvieron vaya si a los médicos dijeron que nunca habían visto una recuperación como aquella verdaderamente lo jubilando al menos lo parece en pocas semanas estábamos de vuelta tengo que reconocer que estoy sin palabras

Voz 2 00:22 su determinación agradezca su fuerza de voluntad que vuelva a tocar

Voz 3 00:28 usted es de los hombres de ciencia siempre tan este milagro no es obra de mi fuerza bonita sino de una fuerza

Voz 1 00:36 el por favor vivimos en plena Ilustración me dirá que aún cree en esos cosas esa fuerza interior que le ayudó a recuperarse parecía seguir llenando de energía enseguida volvió a sus composiciones hacia la música

Voz 4 00:49 tiraron

Voz 0772 00:58 bienvenidos a Ser Historia esta Semana Santa un programa más de nuestro espacio aquí en la Cadena Ser que va a estar dedicado precisamente a estos días que estamos viviendo que tienen un trasfondo histórico muy extenso lo hemos hablado a lo largo de estas nueve temporadas pero hoy vamos a hacer hincapié en algunos aspectos yo creo que singulares la primera ahora el Cronovisor va a estar dedicado a la figura de George Friedrich Händel uno de los músicos uno de los artistas más carismáticos del del barroco cuyas Se obras cuyos trabajos están muy vinculados precisamente a la religiosidad que estamos viviendo en estos días también tendremos tiempo para hablar de ese patrimonio de Semana Santa que se perdió en algunos lugares durante la Guerra Civil el visitaremos la ciudad de de Úbeda en Jaén para hablar de algunos de sus artistas de sus artesanos y en el último bloque dedicaremos un fragmento un monográfico que es especial a la figura de ese Jesús más histórico a la luz de las últimas investigaciones todo eso y mucho más como siempre en dos horas repletas de Historia soy Nacho Ares Illes debe uno la bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 0772 02:14 Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 7 02:17 qué tal Nacho Ares muchas gracias semana

Voz 0772 02:19 son semana muy histórica a pesar de esa tradición que a medida que vas creciendo no te vas haciendo mayor por lo menos en mi caso el el interés viene de no tanto de de las procesiones de este tipo de cosas quizás más folclóricas sino de la historia que hay de tras de la figura de Jesús el Nazareno que es una una historia realmente cautivadora

Voz 7 02:42 se pero la sabes que de los temas que interesan a la gente hay como dos otras que son imperturbable es no uno es el tema de Egipto que tú conoces bien el otro es el tema de la esoterismo nace el otro es la figura de Jesús de Nazaret desde todos los puntos de vista sus años ocultos cuando nace su reliquias la pasión y muerte toda la trascendencia que ha tenido en eso que llamamos Iglesia católica sea que Jesús de Nazaret por lo que sea es como un imán que atrae para bien o para mal a muchísima gente porque tiene interés en saber algo más

Voz 0772 03:13 fíjate en nuestro programa luego vamos a tener por ejemplo a Javier Alonso que es uno de los clásicos hablando de de la historicidad de de Jesús con un montón de de elementos nuevos vamos a hablar también

Voz 8 03:24 de de esas piezas

Voz 0772 03:27 de esas tallas que ese proceso Donavan antes de la guerra civil y que se perdieron muchas de ellas por esa guerra iconoclasta en la década de mil ochocientos treinta vamos a hablar también de de escultores absolutamente desconocidos bueno la verdad es que son muchos los flecos todavía que quedan por conocer de la de la historia de de Jesús en relación a la Semana Santa hay fíjate que para este Cronovisor hemos cogido un personaje personaje que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen perfectamente Jos Frederic Haendel el nació en Halle en Alemania en el año mil seiscientos ochenta y cinco fallecía en mil setecientos cincuenta y nueve en Londres en Reino Unido hay es uno de esos grandes protagonistas de la historia de la música música religiosa música sagrada música profana también tiene también muchos Temas para escritos para para la Corte óperas sobre todo un revolucionario de la de la música de la de la ópera pero que tiene esos aspectos y también vinculados a esa existencia vital a ese crecimiento personal del individuo en donde al final de sus días quizá por haber sido protagonista de de acontecimientos y frívolos oso Casquero vanos no parece que al final ha se asientan a un poco cambia sus ideas e intenta intenta bueno pues recoger sembrar todo aquello que no ha hecho a lo largo de su vida no

Voz 7 04:56 en el caso de Haendel es el prototipo de aquel compositor barroco le pasó a Juan Sebastián Bach que tiene que componer música para dos instituciones o para la Iglesia o para la nobleza o el poder civil o el poder eclesiástico porque son los que tenía tirar no se podía permitir el lujo de hacer canciones populares porque eso al final te ha hecho Haendel tuvo muchos problemas de deudas porque también se metió como tú bien decías en muchos originales que al final le perjudicaron seriamente su salud entonces bueno pues él dentro de bueno era uno de los grandes genios de la música decía Beethoven ni más ni menos que para él era el compositor más grande que había tenido la música clásica lo decía Beethoven no sea que imagínate cómo era Händel pero gente el tuvo también es acercamiento no sólo hacía moteles no sale hacía óperas hasta cuarenta y tres óperas no muchas del estilo italiano sabía perfectamente cuál era el gusto de aquella época el hace veintiséis oratorios el Acebo hasta desconcierto en esos conciertos que poseen muchos oyentes escuchado su música no las relaciona con Händel porque mejor lo relacionan con música más pomposa música mucho más te Semana Santa el tiene a la Música acuática por ejemplo o la Música para los Reales Fuegos artificio o incluso una música tan conocida como es el himno de la Champions le tiene que ver con uno de los signos que el compuso para la coronación de Jorge II propuesta esta parte más popular más festiva más dinámica y más directa hacia el pueblo no la cultivar por ejemplo otros compositores de la época Ése fue el gran mérito que tuvo porque por una parte tenía la la sobriedad de un compositor alemán por otra parte era dicharachero como un buen compost porque tuvo una etapa en Italia y por otra parte era un compositor inglés sabes que le dan la nacionalidad inglesa Isaiah perfectamente los gustos que se estilaba en aquella época

Voz 0772 06:40 ya eso vamos a escuchar un nuevo trabajo de nuestra compañera Mona León Siminiani que ha recreado yo creo que perfectamente os va a encantar este viaje en el tiempo al al siglo XVIII para conocer uno de esos grandes genios de la historia de la música George Friedrich Händel las ficciones de ser Historia

Voz 1594 07:34 detrás de todo gran genio suele haber un gran rebelde Georg Friedrich Händel músico y compositor alemán nacionalizado inglés figura cumbre del barroco fue una de esas figuras Kenny en vida ni en posteridad dejó a nadie indiferente hombre malhumorado enérgico detalla enorme y pasiones intensas abrió el abanico de la música más allá de los salones de la nobleza y puso música a las inquietudes de generaciones de corazones humanos nunca sabremos lo que un genio escucha y transcribe a la partitura nace de su cabeza así su labor es la de captar Un son que siempre estuvo ahí pero que nadie antes había escuchado con oído humano este es otro de los grandes misterios de la arte la historia y el ser humano en general

Voz 10 08:22 Händel y el Mesías

Voz 11 08:25 no no no señorita se adelanta es penoso la cuenta comienza de nos estamos de bueno no

Voz 12 08:36 el alta

Voz 11 08:43 cifras que siga al tiempo que le Marcos ta ta ta esta noche cantante tanta Larreina así pero el sabes lo rara no sólo permite pobre mujer

Voz 1594 08:57 bueno pues lo que el maestro llama el precio de la excelencia

Voz 13 09:06 las o la dan aquí tiene el pan del mar

Voz 2 09:09 muchas gracias

Voz 13 09:14 lo ha cantado estaría mejor diciembre con lo que escucho señor lo están de muy buen humor esta mañana es un ensayo para el concierto de Pascua dista no existe algún cantante diga Vigo esta noche una vez se calmara Stemm Prince

Voz 1 09:26 supongo que el mal genio viene con el talento

Voz 13 09:29 a veces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes o a usted es cristiano sus tener permite decirlo no se preocupe por señora Smith bate muchos ya que sirve al maestro ya estoy acostumbrado es usted un santo ha reflexionado ya todo seguro hay que alumbró el cantante de acuerdo

Voz 12 09:58 recibes

Voz 14 10:03 maestro maestro

Voz 1 10:06 intento jugar lo hace imposible el hombre su gigante rápido vaya a gustarme

Voz 13 10:23 ese ejemplo parece que va a salir de ésta la sangría ayudará en las próximas horas pero en adelante debe cuidarse

Voz 2 10:30 qué suerte Estat Català

Voz 13 10:33 el veterano antes de irme me gustaría darle doctor acompañan a la calle

Voz 2 10:37 con su permiso no

Voz 1 10:43 dígame es grave apoplejía la parte derecha está paralizado se recuperará los dudo que dejado paralíticos con total seguridad sino se produce un milagro pero podría volver a tocar y a componer eso no hemos salvado nombre

Voz 2 10:56 pero el músico es irrecuperables tías mío si este hombre no tocas

Voz 13 11:00 como si estuviera muerto es me temo que tendré

Voz 2 11:03 que acostumbrarse a vivir como un muerto la culpa es de los muchos disgustos

Voz 1 11:07 este año ha escrito cuatro y ahora la moda son los castrati italiano todo tienen que ser castrati esos pobres niños mutilados sólo para que gente sin gusto pueda disfrutar es una reprenda estupidez a mi me gustan los Castro disculpe no quería decidir cuántos años tiene el maestro cincuenta heridos aunque con la costa

Voz 2 11:25 siendo entorno tendrán que convencerle de que descanse ya compuesto muchas obras magníficas tal vez ha llegado el momento derretir

Voz 1 11:32 pues eso es imposible doctor si ese hombre no componen Le digo que morirá

Voz 2 11:37 por lo menos que tome las aguas en el balneario de aquí sean mejor si doctor pero no se hagan ilusiones nunca volverá acompañó mucho llegará a caminar sin su ayuda jaleada no obstante aguanta ustedes su mal humor como para llevarle a rastras por Londres el resto de su vida Aquisgrán de aquí

Voz 1 11:56 días de dices estos delitos dijo sin embargo Mi reticencias eran infundados el maestro Ceprede pondrá de Irak y Fran creo que vio en ello su única posibilidad de sanación isla temor realmente en serio ahora llega cuatro horas entra legal alguno

Voz 9 12:19 maestro

Voz 1 12:22 maestro quietos no molestar lo que ha pasado el tiempo el médico insistió en que no debe superar nunca las tres horas al día podría provocar un infarto siempre médico puede de sin asignaturas de su criado sí pero de veras tienen que salir

Voz 11 12:43 es que he leído que este balneario apilados Gustavo saber si es verdad que Dios habita en estas aguas

Voz 13 12:52 esto va a ser imposible como uno de los Wallström versus arrastrándose por Londres como apoyándome en las esquinas para Carmina los doctores me han sangrado colocado ventosas hasta succionador me los versos

Voz 1 13:05 nada claro pero a ver qué es lo que cura también mata un poco de adormidera calmando Clos Pons razonamiento haremos algo por mí junto a la piscina

Voz 13 13:19 soy capaz de tocarlo sin hay que ni una sola vez entonces sale el el agua no va a salir han estado iré a buscarle

Voz 1 13:26 amor no seas tan dramático ven acercando la toalla ahí salgo le agradezco que haya capacitado y tiene la toalla oferta temas a su nombre pero recuperando la fuerza ha tenido gracias señor vamos a defender la gente cada hora que pasa aquí me siento mejor no sé si son nuestras aguas sobre que se niega a rendirse pugnan por fin tengo Huelva creo que voy a volver al hombre es totalmente recuperado totalmente muerto lo celebro exculpatoria voy a más y una vez más maestro tenía razón contra todo pronóstico y recomendación más fuerza de mi Señor volvieron vaya así volvieron los médico dijeron que nunca habían visto una recuperación como aquella verdaderamente sino no fue un milagro al menos no aparecía en poco

Voz 2 14:27 semanas estábamos de vuelta en Londres tengo que reconocer que estoy sin palabras nuestro admiro su determinación agradezca su fuerza de voluntad que vuelva a tocar

Voz 3 14:38 usted de los hombres de ciencia siempre tan este milagro no sobrado y mi fuerza de voluntad sino de una fuerza divina

Voz 1 14:46 el por favor vivimos en plena Ilustración me dirá que aún cree en esas cosas yo soy la prueba esa fuerza interior que le ayudó a recuperarse parecía seguir llenándose de energía enseguida volvió a sus composiciones ya la música llegaron algunos éxitos como Saúl o la Allegro

Voz 16 15:03 con la música claro volvió de almacenes

Voz 18 15:15 de él

Voz 17 15:20 es que no saben leer una partitura

Voz 1 15:26 se ha perdido el pulso Querol Milagros no le acompañó la suerte falleció la reina Dios la tengan su gloria y el país estuve de luto largos meses para cuando se reabrieron los teatros la guerra con España y el terrible invierno hicieron que todo el mundo se quedará en casa sin muchas ganas de espectáculos el resultado fue que a pesar del ímpetu de mí Señor en lugar de los éxitos lo que se acumularon fueron las deudas

Voz 19 15:48 Nuestro le aseguro que esta situación es sumamente desagradable para mí sabe que soy un ferviente admirador de su arte y por eso le he dado trato de favor hasta ahora pero me veo en la obligación de reclamarle de nuevo la suma que nadie

Voz 1 15:59 pie de su tiempo no tiene otros negocios para atender ya sabe que el maestro por favor no me obliga a regresar con los agentes de la Justicia se lo ruego Icon las deudas dijo algo nuevo no era mal genio era otra cosa esto me curo Hastings para luego por el barro miran bien es todo lo que tienes destino para mí

Voz 20 16:24 tocando a beneficio de comerciantes sin asfaltar prefiero que cada M mejoradas porel

Voz 1 16:36 el ICO en la desesperación otra novedad

Voz 20 16:41 cuando trabajaba estoy hablando

Voz 1 16:53 así que un día sí y otro también no tocaba ayudarle a meterse en la cama curarle las lío

Voz 13 17:04 borracho como una cuba maestro por favor permítame quitarle los zapatos Sage mañana en la que vuelve a la voraz en uno de un maestro tiene sangre no puede irse a dormir así posible Adam los War dos gran ese líquido rojo tiene que es otra cosa ahora vive está quieto de limpio la herida según maestro por favor ha hecho de todo aquí antes de que la empresa contigo está bien la paga el antes

Voz 1 17:37 salir no es el candil señor es la luz del sol que entra por la ventana hoy ha llegado usted especialmente tarde

Voz 13 17:44 está bien esta conducta esto la carta es a lo mejor les aconsejo está

Voz 1 17:52 maestro si me permite sólo una cosa más esta mañana vino Yanes pero

Voz 13 17:56 usted nos Verbum que no puedo no le debe usted llena

Voz 1 18:01 el maestro el poeta que escribió el texto de Saúl usted le puso música ha traído un paquete para usted son unas cortinas que cubran ese maldito son los militares alarde con su permiso

Voz 13 18:12 no te preocupes como que le has dicho no podrá dormir

Voz 21 18:19 en maldita desearles Mary han ninguno de los tres me va a dejar dormir hoy un poeta de tres pesos lo que siempre supo quién haber son cuanto a dar de es si las

Voz 20 18:40 empuñando dejarlo

Voz 13 18:41 dormir me ha llamado tome otro de sus poemas

Voz 1 18:57 quiere que le pongan música tiempos de Baker es escritor sabe que sin de música a sus poemas no a un peniques como se titula Messi

Voz 13 19:07 nada más y nada menos si Estella es cada vez más presuntuoso no lo valer como Elvira es superior a sus justas no pudo resistirse musical

Voz 4 19:26 maestro

Voz 22 19:33 pues me gustaba como una orden

Voz 13 19:38 no es eso lo que necesito

Voz 1 19:42 os juro

Voz 4 19:49 no me

Voz 13 19:53 escuchas el hacía

Voz 24 19:59 hubiera podido sueros que sufría

Voz 13 20:03 ejemplo a Dios

Voz 25 20:07 el

Voz 13 20:08 no les gusta si me gusta esto es un mensaje que el señor me envía a través de Llanes yo estos versos están escritos para amiga Adam con yo en Dios dice

Voz 11 20:20 levantar la cabeza después levantara la cabeza es tres mi destino para esto me a la vida en la chicane puede puedes escuchar el órgano los conos plan para mil mañana mismo llama la finca luego luego

Voz 13 20:39 te trae papel tinta para empezar organismos con el desayuno a Ramos

Voz 11 20:45 ya lo determine no quiero que nadie mitos

Voz 13 20:48 al genio no esté tocado por los dioses

Voz 1 21:05 pasemos soul gracias

Voz 27 21:07 por qué me mandó llamar es el maestro doctor no está bien no tenido trata que no estoy seguro por lo que se comenta sobre sus recientes excesos no me extrañaría no no no no en absoluto desde hace tres semanas no salía de casa lo celebro en realidad doctor no ha salido en absoluto de su habitación comenzó a escribir una nueva obra hace tres semanas no ha salido de su estudio ni una sola vez muchos días Le dejo la comida en la puerta y cuando subo a recogerla ha tocado el plato este hombre es incorregible le escuchado tocar esta noche esta mañana subió a recoger el desayuno la puerta estaba entonada aproveche para mirar y tirado en la cama

Voz 1 21:40 al principio sentí alivio porque pensé que estaría durmiendo pero lleva sin levantase diecisiete horas cuantas diecisiete uno está dormido y se ha sufrido un ataque de nuevo que la precaución de no hacer ruido sólo este dormirnos Si es así le aseguro que no despertado descuidar

Voz 13 22:01 por qué el hombre no se quede en la puerta ocho permisos adelante por favor si como está como maestro parece encontrase bien mejor que bien hacía años que no me sentía mejor buenas pero lo que decimos su nombre de oso días que apenas como seguro que vigente ha mandado a buscar por eso ni bueno en realidad John no te preocupes Sadam si no te importa me gustaría comer algo datos Jenkins coma conmigo no no no quiero ser una molestia en absoluto sólo rubricó hoy es un día feliz no me deje comer sólo mi familia en lo lamente que lástima Ada mira a ver si queda algo de plata que podamos empeñar y cómprame toda la comida que puedas encontrar iría que debemos tan buen humor doctor he terminado mi obra cumbre

Voz 1 22:48 el Mesías en tres suman tres semanas es muy poco tiempo si yo tampoco por momentos sentía que no eres tú el que escribe Yasmin una fuerte interior si me permite permiten tutor era la renta adivino otra vez conexas más

Voz 13 23:05 ya sé que usted y los siniestrado se creen por encima de estas cosas pero

Voz 28 23:08 yo creía me esta obra la e inscrito adicta al dictado de su talento

Voz 20 23:15 no quiero discutir

Voz 28 23:16 es que cuando podremos disfrutar de esa nueva maravilla cuanto antes pero no hay Londres perdón he decidido que es mi Mesías en Dublín esa ciudad siempre me ha tratado mejor casta para intentar ir a verlo tiene tiempo no creo que pueda estrenarla antes de la próxima Rascón es una fecha perfecta para estrenar el Mesías no les parece expreso también los une vuelto

Voz 1 23:48 maestro ahora no vamos a empezar siendo molestarle pero un caballero quiere hablarle me ha asegurado que será sólo un instante no es posible que vengan a cobrar nada de las extraños no no es un acreedor señal es el director de una institución benéfica entonces ni lo que que no sería correcto despreciar a alguien así en Viernes son de acuerdo maestro con su permiso acerques por Mi nombre es Xeral Fruit Chan en para servir como pudo ayudarle no quiero molestar de un día tan importante todo Dublín está fijado para los niños

Voz 3 24:23 eres traído Miriñaque ni los caballeros espadas para Quique quepa más en no es un acto de generosidad Christian los que escucharon el ensayo hace seis días quedaron conmocionados

Voz 1 24:33 en Turín no se habla de otra cosa a Dublín que ciudad tan amable para nosotros ha sido un honor que haya elegido esta ciudad antes que disparando extremo

Voz 3 24:43 Londres tendrá el suyo la próxima Pascual no quiero que ingleses e irlandeses vayan a discutir por esto no quiero romaníes

Voz 1604 24:49 tiempo verá represento a una institución benéfica que asiste a los presos de varias cárceles ya

Voz 30 24:54 el hospital decía una labor encomiable

Voz 1 24:56 imagino que la a donar el dinero del estreno como sea

Voz 30 24:59 en estos casos por supuesto

Voz 31 25:01 ha decidido ya qué institución benéfica no he tenido tiempo la verdad el Mesías me ha tenido absorbido

Voz 32 25:07 pero yo es que he tenido ustedes

Voz 1 25:09 calidad de venir a saludarme

Voz 13 25:11 con mucho gusto cederle la caja a su institución gracias maestro muchas gracias mire señor Chanel

Voz 1 25:17 Lyon nunca cobren penique del Mesías estoy en deuda con estaba yo estaba enfermo y ella mesa no estaba preso y ella me liberó todo lo que me reportes lodo marea presos suscita es algo que le honra es lo mínimo que podíamos y ahora sin querer ser descortés me temo que hace falta concierto disculpen claro será un éxito seguro muchas gracias de nuevo ni maestro podría tener muchos defectos pero era un hombre de palabra ni una sola vez cobra por el Mesías el público de Londres se rindió su obra la Pascua siguiente después el resto de Europa

Voz 13 26:02 qué tal un ilustrador francés fue visto con lágrimas en los ojos los años siguientes hubo de todo algunos buenos y otros malos las deudas iban y venían

Voz 1 26:11 pero ni siquiera cuando los acreedores tocaban a la puerta el maestro aceptó cobrar producidas y así pasaron los años pero aún hoy ciego ya anciano con setenta y cuatro años el maestro sigue dirigiendo su Mesías cada Viernes Santo

Voz 13 26:25 seguir haciéndonos mientras le quede un aliento de vida no lo dudes han aquí estoy maestro mis ojos no ven como antes no se a mucha gente ha llenado el Covent Garden maestro todos esperan tienes reviva con su música al final se va a convertir ustedes buen doctor pero luego no me acuse a mí verle competir fijo se velaban maestro no está un poco mayor para dirigir a plena Aspa privada al quédame a subir al podio el público estaba esperando la apoyen

Voz 1 27:17 maestro maestro se encuentra bien

Voz 14 27:24 tienes que tener la cabeza muy te gusta sobrecoge

Voz 13 27:37 no hay nada más que pueda hacer

Voz 2 27:39 volver dentro de unas horas para ver cómo se encuentra grave doctor último que están encima dando no le importa creo que es mejor que hablemos fuera el Barça

Voz 13 27:47 lo debe descansar unos días doctor dígale señor genes no pudo hacer nada por su vida eso Estado no creo que pase de esta noche no tengo miedo creo que es un buen momento para llamar a un sacerdote voy no sé pero ahora ya habrá tiempo de Jamal pero podemos hacer por usted sabe se trata conmigo le espera su familia los se preocupe claro Él sabe que estoy través

Voz 9 28:37 cuando decían que si usted

Voz 13 28:44 el animal no abonó sin votar todo corazón de Galicia así Vaestro sabe qué día es hoy trece de abril que día a día

Voz 4 28:58 fui

Voz 13 29:02 otro trece estrenará en Nimes Mesías que lo escuche por última voz

Voz 1 29:08 te olvides a pie más veces sólo tengo que cerrar los ojos para escucharla

Voz 4 29:19 ahí aparece nosotros sino los

Voz 1594 29:43 descansa en paz Maese Haendel

Voz 35 29:46 amén

Voz 36 30:12 en este crono ficción han participado Nancho

Voz 3 30:15 de nuevo como el maestro gente el Íñigo Álvarez de Lara cómo Adam Héctor Checa como el doctor Jenkins y las voces invitadas de Nieves Goicoechea Julio López Pablo Arévalo y Fermín Agustí guión de Mario cueste y Mona León Siminiani libremente inspirado en la resurrección de George Friedrich Händel con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y diseño sonoro Alejandro Otegi producción Fermín Agustín dirección Mona León Siminiani este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes

Voz 1 30:48 R

Voz 14 30:49 pues cualquier parecido con la realidad

Voz 3 30:51 no se una coincidencia

Voz 0772 30:57 Jesús Callejo en la historia de de Haendel en esos últimos años ese fallecimiento casi a caballo entre el Viernes Santo y el Sábado Santo hace que este protagonista de de la historia de la música esté con nosotros hoy precisamente el Sábado Santo una una vida a una una existencia vital realmente

Voz 8 31:17 que es repleta de

Voz 0772 31:20 de elementos singulares curiosos misteriosos también muchos de ellos por todo lo que implicaba la religiosidad en aquella época de del barroco en una época tan tan recargada de absolutamente todo total

Voz 7 31:30 mente totalmente la la vidas de gente les larga fin estuvo sometido a todos los abusos de la época tío que tenía mucho dinero que se empobrecidos que toque Teo prácticamente con todos los servicios de la época eso que nunca se casó hoy no tuvo descendencia también es el género ciertos problemas a la hora de distribuir por ejemplo todo lo que el tubo pero dentro de esos elementos vamos a llamarles mágicos misteriosos hay una fecha que es el trece de abril trece de abril es un momento clave en su vida y por eso se dice muy bien a la que no la creo ficción Él quería haber muerto un trece de abril porque él estaba seguro que iba a morir el trece de abril es Viernes Santo muere por unas horas más tarde y muere el catorce no pero él pensaba que el trece de abril marcaba como un hito en su existencia es cuando el trece de abril legal apoplejía famosa que prácticamente acaba con él un trece de abril es cuanto estrena el Mesías en tres de abril lo ocurren bastantes acontecimientos en su vida estaba totalmente convencido estaba ya preparado espiritualmente para morir con trece de abril el destino le he Un día después bueno

Voz 0772 32:32 la edad es que él en la fecha del del trece el número trece siempre ha sido que en la tradición occidental dicen que la mala suerte de vinculada este a este número viene porque eran trece las personas que estaban sentadas alrededor de de la mesa en esa última cena no los doce apóstoles y Jesús por eso en muchas compañías aéreas esto es muy por eso estamos en pleno siglo XXI pero hay compañías aéreas que no tienen la fila trece en los aviones que a mí cuando me lo dijeron digo estaba de broma no pero me lo he encontrado en más de una ocasión en más de dos y en más de tres compañías aéreas pero bueno creo que es también es un trece no la fecha que nos propones para este Cronovisor tengo aquí el teclado así que cuando quieras cuál es la fecha para conocer más de cerca la vida de George Friedrich Händel

Voz 7 33:14 pues una fecha en las que también las pasa canutas que es el trece de agosto de mil setecientos cincuenta y ocho

Voz 44 34:00 bueno Jesús aquí me siento vestido con mi casaca azul pantalones del mismo

Voz 0772 34:07 color está peluca que no me sienta nada bien la verdad la verdad es que no prefiero no comentar cómo estás cómo es cómo estás tú pero bueno es lo que tiene el Cronovisor ir viajamos esto esto parece salvando todas las distancias una suerte de de quirófano desde luego que no es nada aséptico porque el suelo de Madrid era a las paredes todo quién está sentado delante de nosotros es Haendel

Voz 7 34:29 ha pegado los salariales gente pobre hombre la verdad es que mira que se lo advertimos que el que no se pues será en manos de de este cirujano este hombre que tienes ahí enfrente no que está manipulando el ojo izquierdo de gente es John Taylor John Taylor ya habían hecho incluso un ópera bufa con él que el operador porque unos años antes estamos ahora en mil setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta esto yo en Taylor había operado de cataratas Jasen Bastia bajo

Voz 0772 34:59 la ley ha dejado viejo viejo él había dejado hecho unos meses después es algo

Voz 7 35:07 sales bien pero es que no sólo fracasó con va fracasó con todo el mundo a Händel tiene unas biografías muy parecida no nacen en el mismo año mil seiscientos ochenta y cinco los dos se dejan opera por este yo no sé si llamarle cirujano Si llamarle que porque realmente estos oftalmólogos interesantes Éste era uno de ellos pues decía que podía curar determinadas

Voz 45 35:29 eh

Voz 7 35:29 defectos y enfermedades de la visión con las cataratas parecer gel no tiene cataratas como tal no por la forma en que fue perdiendo la vista porque ahora estamos un año antes de que el muera a ya está bastante Cascales en mil setecientos cincuenta y uno ya empieza a tener problemas de visión pierde súbitamente la visión del ojo izquierdo mientras estaba escribiendo en Londres uno de sus oratorios ejecuta ya se empieza a preocupar se pone en manos de médicos competentes como Samuel P no consiguen nada al poco tiempo se pone en manos de otros porque va perdiendo la visión en el otro ojo se pone en manos del doctor William Brownfield tampoco consignada irá como mediar esa esperada ha venido a esta consulta donde estamos nosotros porque John Taylor que además lleva ya hombre el vehículo que lleva llama un poco la atención inspira poca seriedad el carromato

Voz 0772 36:21 si no carromato pintado y ojos

Voz 7 36:23 no hace falta ya un ojo Mobile encima de la carcasa para para demostrar que hará pues es Matas sanos como realmente era todo esto lo que hace es la desesperación porque será cuenta que si no ve es difícil que pueda seguir componiendo sus oratorios que pueda componer sus óperas el ya tiene esa dificultad en parte ya venía arrastrando las desde que le dio la apoplejía y que casi acaba con él se recuperó como hemos escuchado la corrupción gracias a sus baños de Aquisgrán y gracias a esa rehabilitación pero quedó tocado parte de su cerebro muchas de esas influencias negativas ocurrieron en esa posible catarata que pudo tener el hecho es que si va había muerto lo sabía nunca llegaron a conocer a pesar de los intentos tuvo por terceras personas precisaría que bar ya había en fin no muerto de una forma directa pero sí indirecta por esta operación Lezo de cataratas John Taylor hombre como te pones en manos de entonces se ha puesto en manos de él por supuesto está sufriendo muchísimo estamos viendo ahí un poco casi la escabechina que está haciendo con su con su ojo pero lo bueno es que tenemos las memorias que escribe John Taylor también memorias

Voz 46 37:31 sí

Voz 7 37:32 muy infladas porque el te hoy inventó todo lo que eso lo que le está haciendo según Taylor es que ha entrado en el fondo del ojo donde se encuentra la el nervio óptico y dice que está dañado por un trastorno paralítico así lo llama él tiene idea llama trastorno paralítico porque él piensa que todo ya las influencias de la parálisis que le generó la apoplejía se derrame cerebral tiene esa consecuencia como él cree que es una catarata el equipo algo que no le debería quitar eso ya lo deja ciego permanentemente bueno dura poco más al año siguiente muere como estábamos comentando ahora entonces

Voz 0772 38:07 ya me están llorando los ojos solamente de de escucharte por la grima que me está dando escucharte Iber sobre todo ahí la escabechina que esta Taylor John Taylor desde luego desde luego que sí fíjate que que tenemos de de nuestra archivo de de Radio Málaga precisamente de una sección local dedicada a la a la historia de la música de este mundo deja ver de Claudio el ese músico musicólogo que hablaba con estos términos de una de las figuras más importantes de la historia de la música que es Händel a que estamos dedicando este Cronovisor

Voz 47 38:38 Händel un compositor del barroco una etapa cultural y artística muy muy importante de la historia que se caracteriza en la música por contraste dinámico una música recargada exagerado desequilibrado sorprendente que se desarrolló durante los siglos XVII XVIII en Europa y una música muy muy adornada como la que estamos escuchando no barroco viene de la palabra Barrueco que sin

Voz 23 39:01 eficaz de poner en este atributo

Voz 47 39:03 esas perlas Los pescadores de perlas de Portugal cuando encontraba una pela que te estábamos muy muy recargada algunos aspectos de la vida de de Händel El padre era barbero cirujano y quería que estudiara Derecho y la madre ni que fuera músico entonces el padre escondió todo lo instrumento musical en su casa y la más de un pequeño clave en en el desván que ahí va por las mañanas a aprendería practicar

Voz 0772 39:44 Jesús Callejo acabamos de escuchar a Javier Claudio Iggy de fondo estamos escuchando ya uno de los temas más conocidos no de de Haendel que es el el Mesías esa obra cumbre que hizo poco tiempo antes de fallecer en donde como comentábamos quizá la religiosidad que que rodeaba a esos instantes finales de de su vida en el sentido de que solamente te acuerdas de Santa Bárbara y de Santa Bárbara cuando truena después de haber estado realizando a lo largo de tu vida todo tipo de de de despropósitos

Voz 48 40:16 no es bueno pues intenta encauzar no un poco su existencia vital a partir de de la de la religión de Homer no voy a decir que se convierta John un poco no pero pero poco por ahí los tiros casi nada tienes razón Nacho

Voz 7 40:31 tiene ya te digo ese antes y después desde que le da esa lejía él se pensaba en hacer tenía cincuenta y dos años a muchos pensaba que ya era su final final artístico y su final personal pero se da cuenta de que hay como una segunda oportunidad que le está dando la vida cuando llega ese libreto en fin no vamos a repetir un poco lo que se ha hecho la con oficio pero si hay un dato muy significativo el considera que ese a esa música la compone por inspiración divina está totalmente convencido por eso a pesar de que tenía deudas empresario pierde

Voz 0772 41:03 pero sucede con muchos artistas no que parece que llega un momento subida cuando están en el estudio en este caso cuando están en imagino en tu escritorio en el despacho de trabajo con el clave el piano o lo que con pusiera Haendel parece que tienen esa llamada no celestial lo mejor dicho ellos cruzan esa puerta a partir de la cual son capaces de contactar con la divinidad con ese espíritu que está por encima de todos nosotros pero que solamente unos elegidos son capaces de de llegar no y es lo que hace que muchas de estas obras cuando tú las observa si son pintores cuando las escuchas como la música de Haendel que estamos escuchando de fondo parece realmente de qué te te te hace viajar no te hace volar porque realmente es como si fueran melodías que están fuera fuera de fuera de sino fuera de del entorno normal no de alguna forma entiendes no el el hecho cuando decía que que realmente estaban tocados no por la mano de Dios

Voz 7 41:53 si en este caso él les consideraba que este oratorio en concreto estaba tocado por la mano de Dios porque para él les salva de una segunda muerte simbólica no es la primera muerte resucita por decirlo así entre comillas de hecho el dice cuando ya por fin recupera las distintas funciones no tanto de sus extremidades inferiores como superiores dice salido del infierno se imagínate en el estado de abatimiento que estuvo durante mucho tiempo nuevo vuelve otra vez a caer una depresión les salva este oratorio pero cuando lo escribe los de una forma febril en tres semanas a un nueva torre de estas características de esta longitud debería haber tardado como mínimo tres o cuatro meses sino a una velocidad bastante considerable sin embargo sólo lo entre las semanas Él sabe que hay un tipo de inspiración divina que le impelía a copiar en el pentagrama todas aquellas notas que el están surgiendo de tal manera que con los críticos que tenía ahí hablamos ahora de los haters el obeso o de adorno a a a Händel les daban por todos los lados estaban esperando cuando se estrena el Mesías SARS primeros estrena en Double luego se en Londres estaba esperando a machacarlo porque ya de nombre ya estaba bastante mayor sea tenía todos los problemas que tenía con muchísimos acreedores no puede decir nada lo interesante de este Aleluya que estamos escuchando aquí es que por una circunstancia casual se convierte luego en una costumbre en una tradición justo cuando empieza a sonar el Aleluya Jorge II de Inglaterra cuando lo está escuchando el Londres le parece tan sublime estos acordes esta música este coro que está escuchando que se levanta a levantarse el Rey te puedes imaginar que se levanta

Voz 46 43:34 todo el mundo desde ese momento cada vez que suena

Voz 7 43:36 Aleluya toda la gente se levanta

Voz 0772 43:38 qué bonito qué historia más bonita más emocionante más suman a la historia tiene todos esos perfiles esos flecos que nos conmueven no nos hace pensar cómo pensaban esta gente pues ahora pues hace prácticamente tres siglos si te parece Jesús Ramón Andrés para mí es uno de los mejores musicólogos que tenemos en España buen amigo el él ha estado en varias ocasiones con nosotros hablando de otras figuras de la música como como Johann Sebastian Bach Juan Sebastian Bach y le hemos preguntado no que supuso Haendel para la la historia de la música y eso es lo que nos ha contestado

Voz 0556 44:12 gente es es uno de los grandes compositores del barroco del barroco tardío fue fue una una figura importantísima

Voz 45 44:22 la fusión de la ópera heredada

Voz 0556 44:25 en músicos de gran formación en era alemán se formó allí con los maestros del contra punto maestros organistas de que eso daba una solidez grande después fue venta en Liga y una cosa que era muy muy difícil en un Far en Italia además en un terreno como como en la ópera de ahí pues de Haendel llega dieron un hombre ambicioso un artista ambicioso de ahí marchó a Londres fue incluso como empresario tuvo su propia compañía Infocat marcó una época en la vida musical no de Londres

Voz 0772 45:21 seguimos escuchando de fondo a a Haendel en ese caso el Mesías el tema Un niño nacido es yo creo que es la primera vez en todos estos meses que llevamos haciendo el Cronovisor que no utilizamos la música de fondo habitual de nuestro programa y en este caso yo creo que lo merecía no porque la figura de de Haendel tía Mona León cuando estaba haciendo el rock puro esto rock puro y es que realmente es verdad tienen un montón de temas que son archiconocidos y con los que hemos crecido con los que de alguna forma los tenemos como referentes culturales y nos olvidamos de de de la persona no el del hombre cito que había detrás de de de ellos

Voz 7 45:57 bueno precepto o Brönner tarea un cuerpo considerables baja lleve se cae da la apoplejía para levantarle la acaban editaron hallados hombre Tones tremendos comía mucho era ya te digo de buen vivir hubiera grande una gran personalidad en el amplio sentido de la palabra es muy curioso porque es cierto que este hombre Haendel con él tengo que tiene una una vida muy paralela con el terminal barroco sabes que el barroco más o menos es desde mil seiscientos cuando produce la primera ópera no oficial de Monteverde hasta mil setecientos cincuenta que es cuando muere Bach pero él muere en mil setecientos cincuenta y ocho con lo cual es otros dicen que realmente el barroco termina ahí con Händel son los dos que ponen el punto final a partir de ahí pues ya empieza otra etapa musical muy interesante donde ya tenemos a a grandes genios como Mozart y compañía pero hace también óperas muy mozartiana techo hay una ópera que se llama Jerges donde uno de los de las melodías más famosas es largo es dicen que es la mira más mozartiana por qué porque gente el se sabía adaptar a todos los estilos si no había un estilo inglés de ópera de música en aquel momento por entonces había sólo dos estilos que era el francés italiano todos los demás fuera son compositor español o alemán o ruso te tenías que adaptar o al ritmo francés o al reino italiano Él se adaptó a todos los ritmos por eso gustaba tanto su música por eso le apreciaban por eso al final se convierte en un ciudadano inglés porque serán cuenta fíjate el está con tres Reyes con una reina con Ana con Jorge primero con Jorge segundos hilos tres Le mantienen allí siempre como maestro de memorias para hacer las grandes actuaciones una de las grandes de las más sonadas fue la famosa Música acuática que hace precisamente que la orquesta vaya por el Támesis aquello era un espectáculo interesantísimo enteros fuegos artificiales igual adaptar un músico tradicional sacro como él este tipo de música más profana más popular no era fácil Él sin embargo tenía los registros suficientes para tener ese carisma de agradar prácticamente a todo el mundo menos al acreedores a los que debía dinero no es nada pero agradaba a todo el mundo y eso es lo que hizo que se mantuviera tanto tiempo alrededor de los Reyes y de los cortesanos

Voz 0772 48:11 estás hablando de la de la Música acuática vamos a empezar a escuchar la de de fondo es uno de esos temas que yo recuerdo cuando la la conocí por primera vez en las clases de lo que antaño era primero de BUP que tenemos una clase de de Historia de la Música pues la descubrimos no oí no solamente lo que es la pieza en sí sino el el contexto histórico en las que se creaban este tipo de de piezas pues para la Corte para para esas fiestas celebridades en los lagos donde todos los nobles claro en aquella época no había décadas no había Internet no había televisión y había que pasar él el ocio un poquito en en este sentido si te parece vamos a escuchar unos segundos de esta música cuántica

Voz 26 49:01 qué

Voz 0772 49:24 la música acuática de Händel El protagonista de este Cronovisor que estamos compartiendo aquí en Ser Historia junto con Jesús Callejo nuestro coronó auto que nos ha hecho viajar a mediados del siglo XVIII para conocer los últimos años de la figura de este músico Alemany inglés porque tenía las dos nacionalidades fíjate Jesús que hemos estado hablando la primera parte de esa religiosidad que siempre es algo que ha rodeado ya he bueno pues deambulaba un poco no alrededor de la figura de los grandes artistas de de la Historia si antes escuchábamos a Ramón Andrés musicólogo hablar de de quién era no Haendel y qué importancia había tenido para la historia de la música también le hemos preguntado sobre la influencia que tuvo la religión en subir en su trabajo algo que caracterizó muchos artistas de su época y cómo no pues nadie puede dar la espalda al entorno social que tienes en el momento también sucedió con con gente

Voz 0556 50:21 él no dejaba de de ser un compositor alemán lo cual es decir la impronta religiosa marcaba mucho pero él no fue un hombre presidido digamos corre la religión optó por él ni espíritu vamos a decir mejor como como lo fuera por ejemplo su coetáneo bajo los dos nacieron en mil seiscientos ochenta y cinco en baja sí que hay una una una marca digamos

Voz 45 50:50 la física en toda su música

Voz 0556 50:52 imagen de uno cuando está en Inglaterra componen mucha música religiosa pero parte de ella es sustancial en los últimos años cuando su compañía teatral cierra empieza a sentirse mayor ha dirigido un polémicas con empresarios italianos que sean finca Aarón en en Londres que con empezaron sin músicos que hicieron lo mismo que Llanos que se ponen en Londres crearlo fueron su su competencia ahí se empieza desengañado de de la vida de la ciudad que que que ya había aplaudido entonces sí que hay una un una ida hacia hacia el espíritu y ahí nace el Mesías

Voz 0772 51:48 esa competencia no que decía Ramón Andrés musicólogo en donde en un mundo pues como sucede en la actualidad no en todas las profesiones hay un montón de víboras que intentan copiar comer al al vecino al compañero y eso es lo que defraudó de alguna manera al bueno de Haendel para que en los últimos años el se sintiera pues quizá más inspirado por esa religiosidad que hemos comentado antes Jesús para para escribir el Mesías que pasa por ser la obra más emblemática de de toda su carrera indirecta escribió en mira

Voz 7 52:17 la que debía dinero en aquella época y sin embargo no quiso percibir un duro por el Mesías muy importante Él sabía que esa obra esa obra al había liberado poco de las cadena desde la depresión en las que estaba asumido por eso los dedica tanto a los enfermos como a las personas más pobres porque él da la sensación de que al no ser una obra suya de que era una obra inspirada era un amanuense era intermediario pues los beneficios que en aquella época el estaba muy endeudado los beneficios que era que se dediquen a los enfermos a los pobres un gesto noble pero que en el fondo el tenía como un compromiso con esa trascendencia con ese Dios en el que él creía que era muy común también en aquella época en aquella época eran muy religiosos todos no entonces ahora lo vemos con otra perspectiva pero por entonces se pensaba que la música era un vehículo eran un lenguaje que te pone en contacto con la divinidad por eso era tan importante el entrar en ese estado altera de conciencia con muchas de las partituras con muchas de las músicas de aquella Cano entonces cuanto más conseguían ese efecto mejor compositores cuando intentaban banalizar la música puesta alguna forma también te margina van la parte sagrada la parte épica de la música era tan importante como el que escribió buen poema tenías que llegar al corazón caso de gente en lo consigue él tiene mucho éxito pero también tiene muchos fracasos lo hemos de que compone muchísimas óperas eso es lo que le causa esa por una parte una frustración no debe que no gana dinero suficiente por otra esa enfermedad paulatina que es lo que genera pues la apoplejía hay lo que le genera trastornos porque tiene que escribiera contra reloj caro hacer tantas óperas ni más ni menos que cuarenta y tres veintiséis oratorios es muchísimo aparte como los conciertos Borowski todas las conciertos para orquesta hizo muy importante estamos escuchando porque claro esto no estamos viendo desde la perspectiva de Londres del Támesis pero es que en España era Aranjuez esto también ocurría los compositores que había aquí por ejemplo como Boccherini no italiano prácticamente se tiró también el resto de su vida en España

Voz 0772 54:13 de Boccherini es la música de las como un ejemplo

Voz 7 54:16 también devastarán Commander una de las partituras que en esa película era muy importante porque había un personaje clave en aquella época que tocó las Cortes españolas pero también la corte que era Farinelli Farinelli el castrati gustaba mucho sabes por qué no sólo por la voz fin femenino en la que tenía esta persona que la habían castrado no cuenta era muy joven sino porque pensaba que era la voz de Los Ángeles que esa voz era terapéutica le pasó a Felipe quinto les pasó a Fernando VI aquí en España también pensaba que Jorge I Jorge II eso podían beneficiar de los castrati entonces para que veas un poco ese concepto sido místico que tenía la música y los corros serán castrati se valoraba mucho más quisiera una soprano porque por ese procedimiento antinatural que arte llegabas a unas notas que no llegaba otro ser humano normal bueno buscando siempre lo sublime buscándolo angelical buscando el contacto con la divinidad

Voz 0772 55:11 en fíjate que estás hablando de de de argumentos antropológicos los que nos están escuchando ahora seguro que lo van haciendo o en directo a través de la radio o en el podcast a través del móvil en

Voz 8 55:22 sufrió H de sonido de