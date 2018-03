SER Aventureros: La primera mujer en dar la vuelta al mundo en bici (31/03/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

qué tal buenos días bienvenidos a hacer a un fin de semana más Diane plena pasión de Semana Santa disfrutando me imagino muchos de vosotros

desde el rinconcito en donde nos escuché jazz

ya la montaña el mar o ciudades según nos haya tocado o no pringar porque también hay muchos que están pringado así que un abrazo enorme a todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias queda un abrazo enorme buenos días los que hacéis lo mismo desde la costa este de los Estados Unidos a través de la docena sesenta de Radio Caracol cómo estáis a vosotros no os estáis escuchando domingo por la tarde y esto de Semana Santa al dar un poco hombre a lo mejor sí y qué vais a ver la la que montamos en España Oña para Estados Unidos es más para los chavales el spring break que es esa ese para donde de spring break pero bueno a los que estéis disfrutando de ese mini parón si podéis en Estados Unidos pues un abrazo enorme también ya los que no pues nada a seguir empujando que para eso estamos el equipo médico habitual ya preparados señor Chema rodeado muy buenos días muy buenos días acercarse un poco al micrófono ya dos días ya están compartiendo hoy con Ángel Colina hola Ángel Colina cómo estás buenos días qué tal

Voz 1025 02:01 pero qué estáis haciendo mal gusto historial

Voz 1025 02:13 en varios José Luis Angulo como estaba cuando fue muy bien

Voz 1938 02:15 dejemos empezar Pla con una música muy de Semana Santa

Voz 1938 02:23 la torrija un potaje cucurucho días estamos acá la verdad

Voz 1025 02:29 que que que gente por cierto otra es estamos en Semana Santa te habrás corta un poco con los viajeros así no

Voz 1396 02:34 no no yo siempre siempre traigo mi sección siempre está lista hablábamos de otro día hicimos una pequeña dentro de de que es verdad que vamos de mujeres

Voz 1413 02:41 es no sé si de mujeres e asesinos en serie madre mía

Voz 1025 02:44 en fin el lo lo intentaremos suavizar lo más posible ya que estamos en semana santa te has traído el libro tú me

Voz 1094 02:58 la autora Icon una historia que está con haciendo ahora que no va a contar después Cristina Spínola porque el libro sólo bicicletas pero ya está metida en otro berenjenal

Voz 1025 03:05 Cristina que está ahora aquí la voy a Salvador simplemente que no tiene nada que ver con la sección de Gemma ya hace si después destaca datos se convertía en una asesina pero claro voy no es una mujer que fueran bici asesinando hola crecida qué tal estás jugando días

Voz 7 03:19 qué tal soy asesina de peces en este momento porque estoy navegando por el mar de Cortés en kayak a no me diga tengo que matar a los peces para comer pero lo único que para sobrevivir que es pescando Szeemann luego lo cuentas

Voz 1025 03:34 he dicho eso al otro lado de la línea está Carlos Barrabés con nosotros hola Carlos buenos días

Voz 0322 03:39 buenos días qué tal tu penita

Voz 1025 03:42 la Semana Santa en donde te encuentras arrepintiendo de tus pecados

Voz 0322 03:47 el pues si en varios sitios en

Voz 0322 03:52 multi pecadores ya sabes estoy pecado Raquel

Voz 1025 03:58 que es duda nueva una nuevo modelo de hecho Pita

Voz 0322 04:03 yo me voy a pasar una noche un tema Chema y asesinos de es que va muy interesante pero esta es que no hay que se vaya es Iberia ultimamente porque el otro día ir sabéis que hay en Siberia pues hay diamantes ya lloro

Voz 1025 04:20 bueno pues de lo sabemos porque lo dicen no porque hayamos tenido la suerte de pillar nada de eso

Voz 0322 04:26 ya bueno yo tampoco pero eso es que hay una zona más gira de Siberia se pus pues el otro día cargaron en un camión un avión con oro y diamantes no con unas nueve toneladas vais el Sky con más se rompió la puerta del avión se ha desperdigado os podéis imaginar a veinticuatro bajo cero que han estado esta semana se ha desperdigado por la zona pues ciento setenta hay tantas barras de oro bueno de veinte kilos cada una

Voz 1025 04:56 pasa nosotros como dicen que eso lo curioso talento

Voz 1396 05:03 de la noticia que es curioso es que eso pasa en cualquier lugar del plan

Voz 1094 05:06 neta y a la media hora está invadido de gente fíjate que allí no ha ido a nadie no sé yo si Putin tendrá algo que nadie se animaba a ir

Voz 1396 05:14 en la bolsa pero nada más que el ejército soviético así enseres

Voz 0322 05:19 algo seguro que tiene que hacer porque lo primero que han hecho es detener a los dos que cargaron en avión por haberlo cargado mal

Voz 1025 05:24 de ahí la puerta pillado a lo al trullo

Voz 0322 05:29 Putin ya estás en Siberia

Voz 1025 05:31 cuando te sacan de ahí ya vas a dar hoy en Siberia

Voz 0322 05:35 pero bueno total que los pues la gente que vive allí pues claro se ha preocupado por este tema entonces allegado a ver Ángel hasta un atasco en el pueblo no que son súper pequeño de de la gente que al final pues son cuatro gatos como os podéis avisar que se han acercado a contrabando

Voz 1025 05:55 hombre claro en pico lingotes de oro

Voz 0322 06:04 sin imaginados total que todo esto está congelado al imperio que pela entonces ha caído pues hay como un aeropuerto en el interior más lejano total que ahí por aquí es complicado está lleno de animales es toda una expedición y entonces la gente pues se ha salido a buscar porque la policía ha dicho que que han recuperado todo pero han cometido un error enorme y es que dijeron que se habían caído nueve toneladas ya han dicho que Adrián recuperó tres coma ocho de que estaba todo

Voz 6 06:32 te digo ya digo que hay ahí también tapabais algo que no está cuadrando muy bien en caso

Voz 0322 06:37 en total que él por aquí es toda una expedición no es espectacular vamos necesita yo creo que crean pone dos raquetas en la mitad recorrido hace mucho frío está con Lagos bueno total que no

Voz 1025 06:50 que básicamente tenemos a todos

Voz 0322 06:52 los habitantes Iberia o por lo menos de esa zona y cercanía pues con un tema yo creo que esto hay que hacerlo de vez en cuando hay que lanzar en Picos de Europa en el Pirineo alguna cosa sí vamos todos los demás

Voz 1025 07:04 que qué me está lo que te estás proponiendo lingotes de oro por España quien lo pillen lo mismo que hacen esto no

Voz 0322 07:13 sí ella algo así no no no a lo mejor no tanto lingotes de oro pero tiene su punto porque realmente es espectacular es que te está viendo allí no hablan de otra cosa

Voz 1025 07:25 es un tío como Bojan hablar sí sí cuanto cuántas toneladas decían que había encontrado tres y pico pues que que era da sean seis toneladas dos cinco en pico de oro

Voz 6 07:37 el ideólogo de esto para ponerle una medalla es decir en el mismo avión meter nueve toneladas de oro

Voz 1025 07:42 pero es que ya ya suena raro Chema tú que tiene experiencia en estos casos no te suena bien esto te suena Ali M

Voz 1413 07:49 es una lo que había en las playas de Barbate

Voz 8 07:52 el Palmar de cerca de Conil hoy por la mañana

Voz 1396 07:54 las a las seis de la mañana siete de la mañana hay un montón de gente y nos cuánta gente paseando todas las mañana sabes para que para recoger los fardos

Voz 8 08:08 te ve de Roda que que que que dando

Voz 1396 08:13 los restos de los barcos de un barco naufraga

Voz 1025 08:15 no pero pero esos no son contratados para el barco para no es otro por forzar llega algo

Voz 1396 08:22 a los busca Mani que son los que están esperando las los cargamentos normal

Voz 8 08:26 pero aparte hay barcos que naufragan sería aparecen en la en la playa fardos de droga

Voz 1396 08:36 te voy a decir yo conozco uno tengo un amiguete que se hizo un chalé con todo lo que se encontró

Voz 1025 08:41 pues te voy a decir una cosa Carlo saber si está de acuerdo conmigo ya no me parece tan extraño que hayan detenido a los dos que están deja la puerta abierta no porque suena un poco raro ya lo ha dejado la puerta abierta

Voz 0322 08:52 es no hombre vamos a ver yo todo esto lo que tiene lo mira parte importante es que probablemente sea la primera vez que los habitantes de Siberia se dan cuenta de que es oro diamantes son de una empresa canadiense no y esto es lo que nos pasa la gente en las montañas desde que yo nací desde muchísimo antes lo que es que pasan cosas no pero tú no tiene nada que ver no tiene nada que yo creo que es uno de los temas importantes de los territorios es la explotación de la riqueza de los territorios como beneficia la zona no porque esa zona de Siberia es especialmente pobre que eh

Voz 0970 09:30 saben Carlos lo sabes Putin eso sí sin el contable que no creo esto

Voz 1025 09:36 a Putin

Voz 9 09:39 bueno yo en realidad

Voz 0322 09:41 de todas estas cosas pues eso al final las mucha de estructuración del mundo rural que es porque la la riqueza que produce muchas veces el territorio pues pues claro está vendida en realidad son territorios que podrían vivir porque producen energía que es increíble es el mayor cultivo que tienen muchas zonas de montaña no o por qué traduce de minerales porque por ejemplo Patagonia o porque producen muchas cosas que que es difícil que repercutan y que podrían repercutir incluso en la conversa en la en la conservación medioambiental no en la sostenibilidad digamos en como gran palabra de la así es interesante esto porque la empresa es en un porcentaje mayoritario canadiense que yo estoy mirando ya es bastante espectaculares en Siberia alguien hubiera dicho

Voz 1025 10:27 Hollins por nos apuntamos a esta historia ha querido amigo la semana que viene más disfruta de fiestas y es que la tiene no sé con aunque tú no paran nunca paro sino para esto

Voz 0322 10:37 sí tiene ya sabes que que la vida se compone de lo que hacen es lo que te gustaría allí cuando te vas haciendo mayor y a mí por lo menos es más lo más importante es no dejarme nada de lo quería de lo que quería hacer ahora digo intentando hacer las cosas que siempre que tiene así que a ver si lo consigue

Voz 1094 11:02 tienes un vuelo Benasque Siberia entonces directamente

Voz 0322 11:04 para buscar Semana Santa oye no me digas que no adivináis un par de años

Voz 6 11:10 sí llámame llámame me fijo que voy contigo nos vamos

Voz 0322 11:16 el seguro vendría mucho es que

Voz 1025 11:43 pues él va fenomenal estén final de Carlos Barrabés con ese cambio de actitud vida porque probablemente nuestra protagonista Cristina no sé si en algún momento pensó en lo que ha dicho Carlos Barrabés dijo que que es voy a hacer lo que me apetece hacer no

Voz 1094 11:58 pues yo creo que no lo va a contar ella pero sí Cristina yo creo que dio un vuelco a su a su vida nacida en no lo va contra la hora canaria bueno pues hoy en día aves se pone la medalla porque es cierto es la primera española que ha dado la vuelta al mundo en bici tres años veintiocho mil kilómetros veintisiete países todo eso bueno parte de todo eso nos lo ha contado en un en un libro editado por casi OPA que se llama sola en bici soñé en grande y toca el cielo vuelta al mundo en bicicleta así que un montón de aventuras en estas eh juntas y pico páginas Cristina no va con tal pues un poquito de sal

Voz 1025 12:30 empezamos por el principio en un buen día decides que basaba la vuelta al mundo en bici eso es así o no no se levanta por la mañana que yo qué hago aquí no o cómo va esto es así no es así

Voz 12 12:41 bueno al hilo de lo que el compañero comentaba no por teléfono en verdad osea llega un momento en tu vida no sé si es la edad

Voz 13 12:48 que es que te planteas si estás haciendo lo correcto si tu vida tiene sentido si eres feliz con lo que hace es si para

Voz 12 12:57 a mí pues no estaba haciendo lo correcto estaba trabajando los medios de comunicación pero no me llenaba y entonces pues me planteé hacer esto me plantea hacer esto con lo que había soñado desde hacía diez años dar el primer paso quería tener una vida que tuviera significado

Voz 13 13:16 qué pues pues

Voz 12 13:18 contribuir de alguna manera algo que estuviera por encima de mí misma no porque parece que que solamente nos preocupamos por nosotros mismos pero no por a lo mejor contribuirá a mejorar el mundo yo quería tener una vida un poco con un poquito más de trascendencia entonces pues me animé digo venga dio el primer paso pero me acostó diez años

Voz 1025 13:39 pero pero pero porque tú ya llevas en bici porque ir en bici osea porque la bici porqué dar la vuelta al mundo

Voz 12 13:45 bueno yo era una flipado de la bici

Voz 7 13:47 no voy al supermercado a trabajar me miraba las enterrar

Voz 12 13:52 imagínate llegará la del en la bici de todo el mundo en aquella época todo el mundo muy decidí viajar en bici porque bueno seguía también agente a blogs de otros de extranjeros porque en España todavía el cicloturismo en aquel momento estaba en dos mil catorce te hablo estaba más o menos en pañales seguía blogueros de Canadá de Estado Unidos Libby porque no puedo hacer esto yo tiene que ser fantástico sentirme libre encima de una bici viajando y conociendo a un montón de gente yo sola que es como más gente conoce al final no está sola nunca

Voz 1094 14:28 eh tú parte ya con la idea de la vuelta al mundo no porque nosotros hace muchos años tuvimos a Juanjo Alonso el capitán pedales que su proyecto era Madrid Estambul y cuando llegó a Estambul dijo bueno pues ya sigo aquí no paso ya saliste para darle

Voz 12 14:41 sí sí yo tenía claro el proyecto yo quería circunnavegación Planeta y sabía además que no había ninguna mujer en España que lo hubiera hecho y quería convertirme en la primera y eso también para mí fue un impulso el porque mantenerte tres años en la bicicleta por tantos países sí aguantando tantas cosas no es fácil

Voz 1025 15:02 porque Cuéntame en todo esto llevaba un ahorro no decide es que va a seguir viviendo por el camino de lo que consiga

Voz 10 15:10 cómo cómo se plantea

Voz 7 15:12 no sé si te planta hace tres años plantea este cinco como como plantea el proyecto yo me planteo dos años

Voz 6 15:21 sí

Voz 12 15:23 tienes que disfrutar un poco el camino sino no tiene sentido ir al principio iba como una moto o sea con más de cien kilómetros al día yo estuve así un año hasta que ya no pero sí al principio pues te planteas eso a ceder

Voz 14 15:41 al poco tiempo y rápido hoy con los ahorrillos que tienes aguantar pero te das cuenta que todo es imposible que ni puede ir tan rápido en iba a durar tan poco dando la vuelta al mundo que te vas a fundir los ahorros que que tenías en en poco tiempo y que te vas a tener que buscar la vida por el camino Inca a trabajar y bueno es también el valor de esto sea yo no tenía

Voz 12 16:07 un un sponsor que me

Voz 7 16:09 ah mantuviera yo tuve yo tuve que buscarme la vida por el camino no

Voz 1413 16:14 cuántas veces te planteaste dejarlo y abandonado

Voz 15 16:18 mira te lo planteas tuve

Voz 12 16:23 momento de bajón mucho mucho sobre todo cuando me pasaban cosas malas no que fueron Trejo cuatro veces me pasaron cosas muy malas y ahí sí que me planteé dejarlo

Voz 6 16:34 es que aquí te refieres con cosas muy malas

Voz 12 16:37 bueno pues eh ataques ataques en la carretera

Voz 6 16:43 en qué país donde pasaba pues él

Voz 12 16:45 peor fue en en el norte de Malasia pero es que pedaleaba por la noche y eso no lo debes hacer ni siendo hombre iniciando una mujer una parte no muy pues me me atacaron dos hombres en moto por la noche

Voz 1025 16:59 para robarle algo más para cómo

Voz 10 17:01 sí

Voz 12 17:04 y ahí pues bueno sufrió un accidente porque me me empujaron muy tuve que correr tú que a parar un coche que afortunadamente vino porque era una zona la selva de Tahití en una zona muy remota y oscura no hay casas alrededor ni nada

Voz 6 17:21 sí porque te dio propiedad real por por

Voz 14 17:24 que es que de dieron infierno aquello para pedalear imagínate que te deshidrata eh

Voz 12 17:31 luego también el tema de los mosquitos es súper incómodo por la noche pues hace más fresquito es más llevadero iPS se me ocurrió la estupidez de hacer Coppola no más Conner de pero había otro Moscú claro el camino bueno después otro otra vez en El Salvador me atracaron dos hombres con un machete

Voz 15 17:52 me quitaron el dinero

Voz 12 17:54 teléfono lo dispositivos electrónicos y tal también pues lo pasé muy mal son momentos de porque es que me clavaron me clavaron el machete en la carne a veces no es que te apunten con

Voz 7 18:05 un arma es del para qué lotes vamos se momento pues sientes que te que te van a matar y eso

Voz 12 18:11 es un bajón tremendo te planteas toda tu vida te viene enseguida a la cabeza muy bueno fueron momentos de bajón ya al final del viaje también tuve muchos momentos de bajón porque está agotada en la parte más difícil del viaje en Sudamérica en la Patagonia ya no podía más a mí me iba a algo yo sí muy bonito aunque y mucho glacial

Voz 6 18:34 es verdad es precioso pero

Voz 7 18:36 que teniendo venga

Voz 6 18:39 anoche en coches se ve de otra manera ella no podía

Voz 14 18:41 yo veía la bicicleta me daban ganas de tirarla por un barranco pero llegue llegue a Ushuaia llegue llorando pero llegue

Voz 16 18:49 en esos momentos cuando en esos momentos tan duros has encontrado

Voz 0882 18:52 a alguien siempre que que te ha echado una mano

Voz 16 18:54 momento dado o a veces

Voz 12 18:57 CCM sentido sola sobretodo en la en el sudeste asiático me sentí muy sola es un lugar complicado para conectar con la gente y te encontrabas otros no yo no yo no iba personas turística yo me metía en el centro

Voz 1396 19:12 no del país por la ruta pueden cuéntanos cuál es que ruta insiste así de donde sale forma somera pasa no

Voz 1025 19:18 venga donde empecé

Voz 12 19:20 Sudáfrica Mozambique Malaui todo los que sí volea volea Sudáfrica todo el este de África hasta Etiopía

Voz 1025 19:28 de ahí sí fíjate que en África no tuviste ningún problema

Voz 7 19:31 no no

Voz 12 19:34 los problemas que tuvo uno con el con el tráfico sino

Voz 7 19:36 pero pero no así ataque y Talavera claro

Voz 12 19:39 áfrica no es el este de África no es tan duro como eje

Voz 1396 19:43 bueno en libro dice vete a la mierda hijo de puta

Voz 6 19:46 bueno

Voz 1025 19:49 pero dices Madrid tampoco

Voz 7 19:52 pero se pueden decir palabra guiada bueno

Voz 6 19:54 no yo me estaba cortando un poco

Voz 7 19:58 pues entonces no es que también desarrolla pues un poco de psicología desarrollas habilidades sociales para defender telas en África pues tienes que parar los pies a

Voz 6 20:12 vale que ama sobre todas lo son

Voz 7 20:14 ya pues también porque no te te está molestando y ambos tu hija BT y él no te entienden no dejar faltar

Voz 12 20:29 yo fui a donde se dio bien intente pasar por Arabia Saudí hasta Emiratos Árabes para coger un barco que me llevará la India saltarme Irán y Pakistán que en ese momento en dos mil catorce había secuestros a turistas pero no me dejaron entrar en Arabia Saudí no me dieron el visado porque no iba con un

Voz 7 20:49 hombre claro claro yo soy contra de la filosofía de este Via me sorprendería que el joven claro era

Voz 12 20:57 indicar nuestro espacio el de las mujeres en el mundo no entonces

Voz 1025 21:01 en dar habiendo hubo espacio salta

Voz 12 21:04 espacio is salte a la India ahí tampoco te deja mucho

Voz 6 21:08 yo vengo aquí pero eso es una locura pasión vital

Voz 12 21:13 pero sí a través de la India llegue hasta el Taj Mahal en Agra Lobo baje a Nepal y la verdad que no me pasó nada si muy significativo nada malo no

Voz 7 21:22 bien pero porque salía huyendo siempre

Voz 12 21:24 todos lado me paraba poco tiempo en los sitios tenía mi mi regla básica para sobrevivir si que una noche me intentaron entrar en la habitación en un hotel de carretera pero gracias a Dios me desperté me di cuenta que estaban intentando forzar la puerta puse todos los muebles

Voz 6 21:42 el aporta para la venta eso pasa en los dibujos de

Voz 0970 21:49 ya ese día

Voz 6 21:52 arma a después de la India y todo eso de los fuimos

Voz 12 21:55 después de la India Nepal luego baje al sudeste asiático a Myanmar país acojonado ante Tailandia Malasia donde tuvo el percance desde Malasia Singapur tenía una depresión muy grande después yo lo que me pasó y entonces pues de ahí pasé a Indonesia Bali en Bali decidí descansar y plantearme si quería continuar con este viaje de Sidique sí y entonces volea Nueva Zelanda hice toda Nueva Zelanda de Nueva Zelanda volea Los Ángeles ya desde Los Ángeles

Voz 7 22:27 baje por todo el continente americano hasta llegar a Ushuaia

Voz 16 22:32 no no la pregunta era remata rápidamente cuando tú te planteas tienes la idea no quiero dar la vuelta al mundo y tal como te Ornella mucha gente como empiezo por dónde voy a empezar como como organice eso luego Si has tenido que ir improvisando o realmente fue el programa de pro

Voz 12 22:45 nosotros desde el principio sí cuando empieza un proyecto un quieres tenerlo todo controlado sobre todo si eres una mujer no porque estamos acostumbradas a quererlo tener todo controlado y te pasas de rosca hace falta tanto para hacer un viaje en bicicleta entonces yo iba preparadísima para tanta estrés y luego cuando llegue ahí pues me di cuenta que no conocía que no era para tanto que era muy fácil sinceramente que viajar es una tontería es cuestión también de observar lo que hacen los demás los otros viajeros que te enseña mucho muy bueno igual era otro producto

Voz 6 23:21 no

Voz 0970 23:22 y lo que todavía es pensado hacer siete tuviste que improvisar mucho durante claro que había es que pensaba ir ahora pues voy a primera por aquí luego pasó al otro

Voz 7 23:31 es que lo que tú que plantea lo que tú planifican no tiene nada que ver con la radio cuenta durante un día como la vida misma como la vida misma es que planificar una tontería yo porque yo me hice un plano general más o menos

Voz 12 23:45 seguí pero había muchas veces que cambiaba políticamente un país en la frontera ya no podías traspasar la frontera dirías que volar a la capital entonces pasaba por ahí te metías Por otro lado tienes que ir cambiando pero bueno vas así en a grandes rasgos sí que cumplimos menos toda la planificación que me hice de países Italia me salté alguno que otro por ejemplo no me dejaron entrar tampoco en China porque estaba haciendo este proyecto por los derechos de la mujer

Voz 7 24:16 por el momento no lo era y menos además querían tras por el Tíbet peor Sevilla venga la última jornada última

Voz 1094 24:28 hay muchas historias de este viaje sola en vice así que os animamos a que lo compré pero yo no quería que se fuera a Cristina sin decirnos ahora estás en en el Mar de Cortés en la Baja California como la bici ya es algo muy fácil pues ahora lo están haciendo en kayak

Voz 12 24:42 sí como yo si así de complicada

Voz 7 24:45 verdad haberme ido después de este viaje en bici a Disneylandia claro

Voz 6 24:48 eso es lo que hace la gente normal

Voz 7 24:51 es un kayak y me voy al Mar de Cortés me meto ahí en una historia que estoy vamos teniendo ahora

Voz 12 24:58 regresar ya he dicho cuatrocientos veinte kilómetros en solitario desde San Felipe desde el norte hasta hasta la paz y me faltan quinientos tengo que dormir cada noche en la Costa en la costa es súper remota no llega ni las carreras ni las carreteras no hay conexión telefónica en Internet nada los animales muy salvajes porque no tienen contacto con el ser humano hablo de los coyotes por lo que tengo también problema de con los coyotes que me intentan entrar en la tienda de campaña por la noche

Voz 1396 25:28 era

Voz 0970 25:29 pues eso da campaña tu chica muy solicitada de otro libro que está por ahí eh

Voz 7 25:40 yo lo veo pero espero espero terminar la aventura si alguien quiere seguir

Voz 1025 25:44 lo que estás haciendo ahora estás cobrando cosa Internet

Voz 7 25:47 en tú sola en bici el preguntarlas como espantos a los coyotes mira ahora grito al grito Aíto llevaban silbato que por sí esto lo regalado a una de mis fans con el que salía de latín decía después insultada del gritaba

Voz 6 26:08 otro idioma

Voz 7 26:12 son tan salvaje tienen tan poco contacto con el ser humano que regresa es es verdad es es un dolor de cabeza y ahora hay un americano que me ha dado un spray lo voy a aprobar

Voz 1025 26:26 los coyotes

Voz 6 26:29 te veo perdiendo a violadores y claro en el COI yo te digo que me siento para otro

Voz 17 26:41 te está

Voz 6 26:44 claro que podemos contar ella sola sola

Voz 15 26:49 bicis ediciones casi OPA

Voz 1094 26:52 Cristina estando un montón de charlas y que mirar ahí también en su pagina que seguro que que podéis asistir a alguna que está dando muchas muchas charlas

Voz 6 26:59 muy bien muchas gracias por ahí BEOK favorita

Voz 1025 27:04 no soy entran en España

Voz 18 27:25 a

Voz 1025 28:49 bueno pues más historia seguimos en ser aventurero este fin de semana tela marinera en las de que hay que cambiar de página miedo me da porque saltamos estaría muy bonita de viajeros adaptamos a también iba en bici tú protagonista no

Voz 1396 29:04 esta va como la de la semana pasada os acordáis del curso praxis no se puede

Voz 1413 29:09 pues esta es una historia es porque pero ya estamos en la sequía

Voz 1025 29:12 son o no en cabecera no Antena no no eso te estaba preguntando

Voz 1396 29:19 en China con su sección Chema y me con el que bien si estamos cambiamos pero mientras nada

Voz 1025 29:24 a pesar de vosotros dos venga vamos vamos por parte

Voz 22 29:32 viajeros asesino

Voz 11 29:33 sí

Voz 22 29:39 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 29:47 por cierto simplemente un detalle para puntualizar un poco todo lo que estás haciendo Chema la semana pasada no recuerdo nada de tu equipo trabajando esta semana no desconozco si el equipo trabaja que no está siempre menos siempre siempre estaba en tu equipo tres

Voz 1396 30:05 por una semana pero nadie lo hablo no es decir no lo vi yo me entusiasmaba en qué momento muy oye

Voz 1413 30:10 es esta este programa no hemos hecho lo de antes de poner el primero la cabecera pero sí

Voz 1025 30:15 da igual no da igual como director yo tomo nota

Voz 1396 30:18 de ahí que no va a ser siempre no lo introduzco ahora directamente venga vamos

Voz 23 30:22 celular la semana pasada acordados que hablábamos de Singul que es una asesina en serie afgana que

Voz 1413 30:29 mató a su marido que lo maltrataba qué tal Illa pilló carrerilla y mató a veintiséis hombre más Veintisiete hombre a los que asesinaba para robarle su vehículo ese vehículo lo llevaba la frontera entre Pakistán y Afganistán para venderlos por entre ocho y diez mil dólares a los talibanes

Voz 1396 30:46 bueno pues me preguntaba

Voz 1413 30:49 está en la cárcel tuvo un hijo con aquello que no

Voz 1396 30:51 lo que durante esta semana fue la semana pasada si me preguntabais que exista es en hijo de esta mujer era de era sobrinos bueno pues quiero deciros que que que ha indagado Iker no tengo ningún otro bueno entonces yo pienso que ella no pido más ya sé que no se que por cierto no sabe de quién es decir que yo corroboró lo que dije la semana pasada perdida de tiempo quiere decir bueno pues cada vez más avispero el eh

Voz 6 31:22 es otro a muchos miles de kilómetros

Voz 1413 31:25 se distancia en México se alejó de respecto a Afganistán bien resulta que Cristina Soledad Sánchez Esquivel y en una época muy similar a la de Singul resulta que también como consecuencia de malos tratos esta mujer asesina por primera vez a un hombre a un hombre que era maltrato

Voz 1396 31:45 pues bien a le coge gusto tan bien igual que kurda Shirin Gül tiene a otro a otro

Voz 1413 31:52 hombre que que el que la ayuda en este caso un tipo que se llamaba Aaron Herrera Pérez alias El azteca ahí con ella empieza a dirigir una banda en la que hace exactamente lo mismo que haría Shirin Gul que hacer Singul que es asesinar a taxistas

Voz 1396 32:09 el coche iba vender este caso los vendía

Voz 1413 32:11 por veinte mil pesos el peso está a

Voz 23 32:14 dieciocho me parece

Voz 1396 32:16 nada mente no se calcula en veinte mil entre dieciocho y hecho lo estamos

Voz 1413 32:23 esta mujer mató a cinco a cinco taxista y la diferencia es que los tiraba un pozo un pozo de trescientos metros

Voz 1396 32:29 de de de de profundidad nada complicado

Voz 6 32:33 fue condenado a la pillaron

Voz 1396 32:35 en dos mil doce como la pillaron in la con

Voz 1413 32:37 eran Honda ciento noventa y cinco años de Zynga nueve y once meses de prisión adiós ya hace unos meses

Voz 1396 32:44 hace muy poquito le han reducido la condena por buen comportamiento porque parece que no ha vuelto a matar ahora

Voz 1413 32:49 sí en la cárcel hice la han reducido a cincuenta años muy bien

Voz 6 32:55 ahora es cuando llega la pregunta de si es que tengo alguna duda porque Colina

Voz 1413 33:00 esta mujer mata pero

Voz 1396 33:03 asesino en serie o mata por robar coches o porque realmente le gusta tiene gusto por el asesinato si vamos a ver es importante sí lo importante para para sí

Voz 1413 33:13 para ser asesor para ser asesino en serie tiene que haber más de tres asesinatos que eso ya lo había contado señaló

Voz 1396 33:18 ella lo he contado pero el colegiado

Voz 1413 33:21 que es la asesinatos no sean de una sola vez me refiero claro

Voz 1396 33:24 ya me tiene que tiene que haber una continuidad en el tiempo

Voz 1413 33:27 no importa la razón hay veces que las

Voz 1396 33:29 on es a la vez a veces es un problema un problema sexual a veces más clásicos

Voz 1413 33:37 seis en ese caso se repite hay hay algo ese repite en el caso de la asesina en serie Mujeres que llegan a serlo como consecuencia de malos tratos hacia hacia un hombre matan ese hombre por primera vez pero a partir de ahí sigue continúan mata los que has protestas que yo te

Voz 1396 33:53 tú es ayudar a desarrollar no tiene mucho sentido no son digamos del que no

Voz 1025 34:00 pero pero no tiene sentido porque claro de nadie a la vez Rowe balcón

Voz 1396 34:04 no gracias gracias Colina porque tú tú eres mi selección se alimenta

Voz 1025 34:11 te queda algo más os remata mosso

Voz 0970 34:15 yo yo yo traigo Turner spray de osos tío

Voz 15 34:19 con el empate de osos venga pues no sé si os conté algo más

Voz 1396 34:26 no has con todo lo que tenía que contar todas ahí de lo has estado

Voz 6 34:34 es decir que se estudie la caída de la silla

Voz 17 34:39 hasta

Voz 2 34:57 Varane en qué

Voz 1025 35:21 bueno porque seguimos como has Historias desde el fin de semana Semana Santa recuperado ya Ángel Colina y la tontería de su silla tenemos de protagonistas a partir de ahora El Quijote claro es decir más de Caritas

Voz 0970 35:34 yo tengo yo de que tenga una silla que tiene treinta años se desmonta

Voz 1025 35:39 para entiendes desde tocar la silla

Voz 1938 35:42 lo tiene que de verdad

Voz 1025 35:45 Quijote Tim son nuestros próximos protagonistas amigos manchegos nuevo reto solidario desafíos también dos mil dieciocho de que debe y todo esto cuando lo voy a contar lo va a contar Daniel Romero que para eso hemos llamado hola Daniel

Voz 6 35:59 días hola buenos días cómo estáis muy bien cómo va el Quijote Tim donde va Quijote Tim que la gente

Voz 1025 36:06 cuando ahora mismo diciendo y esto se que me están hablando

Voz 6 36:09 Hot Bird

Voz 25 36:12 pues el Quijote tienes una es una organización con fines humanitarios pues que nació en Albacete pues hace como unos tres años vale y entonces cada año lo que hacemos es un proyecto de ayuda hacia algún colectivo de niños eh porque está en riesgo de de de exclusión que Esther digamos pasando una mala puedes tener una mala situación

Voz 1025 36:36 vale cuáles han sido los dos primeros retos

Voz 25 36:39 pues los dos primer reto mira el primero fue en en dos mil quince y consistió en comprar mediante recaudación de fondos y demás dos furgonetas para un centro de día y en ubicado en una Bator consistía pues en llevar no solo comprar y prepara está furgonetas llenas las de material escolar sino también conducir las sin llevarlas hasta allí desde Albacete Gales y el segundo reto fue el año pasado e dos mil diecisiete consistió pues en en ayudar a un a un grupito de de niños ciegos que que bueno pues eh que vive en el norte de Nepal y entonces pues consistió la ayuda en en montar les un aula de música para que trabajasen y trabajen sus sus habilidades sensoriales y demás hiló también les compramos algunas otras cosas les instalamos una una pequeña fuente de de de de ósmosis para agua potable pues una lavadora a Chico bueno e todas ayuda que que a ellos les viene fenomenal

Voz 1025 37:43 ya este año nos vamos para Zambia no el retos dos mil dieciocho es Zambia

Voz 25 37:48 claro este año desde finales del año pasado pues venimos trabajando en el reto de este año que es eh consiste en la mejora de unas instalaciones de una pequeña escuela que está ubicada pues a a unos veintidós kilómetros de de Livingstone en Zambia una una escuela comunitaria de a unos cien que que alberga ahora mismo en estos momentos a unos ciento ochenta y tres niños y niñas eh de primaria

Voz 1025 38:14 qué guay y cómo podemos echarte una mano si es que podemos echar todo a mano o no o esto ya vosotros estáis amañados

Voz 25 38:20 eh no no no el el objetivo de este año de recaudar diecinueve mil quinientos euros para construir en este centro escolar unas casas adosadas para que el Gobierno les ponga a estos niños unos profesores titulados y luego instalar una placa fotovoltaicas entonces estos diecinueve mil quinientos euros eh hemos abierto un crowdfunding en la página web migran no en mi grano de arena punto RG vale lo repito mi grano de arena punto o RG iba a aparecer calor si hay buscáis Zambia desafía Zambia dos mil dieciocho ya sale a nuestro reto ahí ese puede donar en las recompensas que tiene cada donante

Voz 1025 38:59 pues ya sabéis es una buena causa ahí podéis echarle una mano al Quijote Tim alguien quiere ha quedado todo claro porque si no digo a Daniel que siga su vida está claro no no lo único de cómo nace la idea de

Voz 16 39:13 de este viejo te Tim de donde surge todo esto

Voz 6 39:15 Quijote pues mira no

Voz 25 39:18 pero somos seis amigos que que que no cuesta mucho salir a la montaña además no yo entonces en una de nuestras escapadas en dos mil catorce pues en torno a una caldereta de cordero que que que que hizo nuestro uno pude pedí uno de los de los del Quijote Pin pues bueno estábamos allí comiendo y tal allá en la montaña perdidos joder nos encontramos con esta idea es decir nosotros no no planificamos nada es como que he encontramos la idea pues en esa con a lo largo de de esa conversación en donde nos pusimos pues un poco a imaginar hacia dónde podrían ir nuestros viajes y nuestras aventuras a darles un toque diferente para disfrutarlas más pues que es darles un cometido pues eso de ayuda hacia los niños

Voz 1025 40:02 fue nominal pues ya lo saben ya sabéis como podéis ayudar al Quijote Tim que este año se nos van para Zambia así que mucha suerte amigo y ojalá que consiga Ice esos casi veinte mil euros

Voz 25 40:13 llama grafias llegará

Voz 1025 40:16 gracias gracias Daniel Romero pues cambiamos la página vamos a hacer una mínima pausa por cierto antes de la mínima pausa que se vas José Luis Angulo no usted estar marchando para China

Voz 8 40:26 en los últimos retoques a la maleta hay en unas

Voz 1938 40:29 Caritas

Voz 6 40:30 todo osea que la semana que viene de remontes de Chile

Voz 1938 40:34 exactamente llámame para allá que seguro que habrá cosas algunos lugares en concreto no no no voy a ver si lo ha Chema y empezó a buscar asesinos

Voz 1025 40:43 en serio el viajero es viaje madre mía espero que no sea ese camino

Voz 1938 40:48 pero la verdad es que creo que hay algo algo más tranquilo pero seguro que encontrará alguna sorpresa encontrar

Voz 1025 40:56 vuelve la próxima semana desde Chile con José Luis Angulo que se va el que está llegando ahora es Alfonso Ojea mínima pausa y nosotros seguimos era aventureros

Voz 27 41:48 que tiene para tener todo lo que usted quiera señor pues yo a tomar cubos de tomate jugo de naranja jugo de uva jugos de piña

Voz 1025 41:53 bien legendaria muchos belleza

Voz 15 41:56 de cada claro

Voz 28 42:01 sí eh

Voz 1025 42:37 bueno pues más cosas este torero es esta mañana está como os he dicho antes por aquí Alfonso Ojea hola Alfonso qué tal buenos días vaya frío

Voz 1396 42:45 que tenemos no está bien hemos disfrutado un montón tenía

Voz 1025 42:47 por cierto que decías está ideal para terminarla

Voz 1396 42:51 hola esquiando hasta el último día no

Voz 1025 42:54 es así es esta estos días que son los últimos días

Voz 1396 42:56 temporada porque en cuanto termine estas fiestas pues ya la mayor parte de echar el van a poner el cartel de serlo

Voz 1025 43:02 es probablemente el próximo fin

Voz 1396 43:05 sí pero hay tanta nieve que hay zonas por ejemplo o lo hablábamos hace unas horas con Mercedes Delgado de de Cetursa de Sierra Nevada hay zonas en Sierra Nevada que hay ahí remontes que Noam

Voz 0089 43:16 podido operarse porque están sumergir

Voz 1396 43:18 dos en dos mil seis metros de nieve como es la zona de La Laguna de las Yeguas evidentemente todos los días doy limpiando para poder ser utilizada pero vamos a la Cordillera Cantábrica hablábamos con Miguel Ángel Garrosa con el responsable

Voz 0089 43:31 de contenidos de Radio Bilbao que controla muchas montañero la alpinista la Cordillera Cantábrica nos decía que es igual de de alucinante esos espesores son históricos cinco seis siete metros en zonas de de la cordillera

Voz 12 43:44 por magnífico cuando funda para no

Voz 0089 43:47 nuestros nuestros embalses siempre que fundó

Voz 1025 43:49 junto con tranquilidad que el problema como funda lo ves pero vamos avenidas de agua mina en él

Voz 0089 43:55 el el Ledesma que ya tiene problemas en la en la provincia Segovia posiblemente también el Ebro en los en los embalses de cabecera cuando se produzca ese grandes deshielo que se va a tener que producir que se está produciendo ya pues muy bajas que sean las temperaturas está ralentizando pero la fusión de las Nieves ha comenzado ya iba a ser más rápida en cuanto avancen las

Voz 1025 44:13 seguimos con tranquilidad en tema alude se que bueno montón que las a hay tanto ahí está tan pesada en peligro

Voz 0089 44:21 está fija por las temperaturas no ha quedado fijada adecuadamente al suelo el nivel de aludes el nivel de riesgo es alto en todas las cordillera

Voz 7 44:29 por de la península alto en algunos altísimo

Voz 0089 44:32 cuanta más es una problema evidentemente de de gravedad cuanta más más pendiente tiene una pared más posibilidades hay de que se produzca una luz una a una inmigración tremenda como la que es como la que allí esta temporada por lo tanto desaconsejado el salir fuera de pista han incluso yendo equipado con aparatos y rescate de víctimas de la avalancha de todo lo que queramos pal hay sonda no es el mejor momento vamos a esperar a que ese deshielo o a que esa fusión ya avance y la nieve déjese transforme y pasa a ser nieve primavera completamente pero ya tenemos alguna seguridad que a primera hora es una nieve que se puede trabajar a ultima no a última hora una nieve que lesiona y sobre todo que puede ser

Voz 1025 45:10 esta peligrosa levantarse puedo esta esta gente durante esta semana madrugar un poquito y luego disfrutas del día frutas te hace una siesta sí sí

Voz 1413 45:21 de hecho te te retiras antes porque también la

Voz 0089 45:23 a la insolación el grado con el que el Sol está pegando a esas altitudes es ahora mucho más fuerte que hace una unas semanas y a eso hay que tener cuidado y simplemente anunciaron una cosa para todos aquellos que todavía su chip de esquí en a quién en España no se les cambie con la llegada de la primavera hay vides en ir a la playa pues que sepan que en este caso Sierra Nevada la estación más meridional de toda Europa situada Granada va a estar abierta como hicimos con espesores de cuatro y cinco metros hasta el próximo seis de Mayo y es posible que esa fecha incluso se amplíe porque es tal la el Flores que siendo como es una en una empresa pública puede estar ahí aunque pierda dio dando servicio deportivo a todos los españoles a los andaluces evidentemente que para eso pero la Junta de Andalucía pero lo dicho hasta el seis de mayo como poco va estará abierto

Voz 0970 46:12 lo que pasa que estamos ahora te todo lo que pasa es que estamos en la excursión en Benasque una pléyade piensan y no piensa en la montaña y ese país hemos una montaña maravillosas del esquí en estaciones para travesías de montaña cómo está el tema tan

Voz 1025 46:25 bueno practicado delicado ligado para la travesía si hay nieve pero el problema es que te tienes un riesgo de alud no es todos aquellos que vayan a hacer otra vecina

Voz 0089 46:36 las alpinas en invierno con gran pone Hong Violet saben muy bien que la saga porque si no es la primera vez que lo hacen van a ir acompañados eso desearíamos por alguien que sabe va a ser a primera hora que es cuando yo lo está congelado es más seguro a partir de la ardió en las once de la mañana todos se va a transformar en una pasta muy muy aguada muy acuosa muy peligrosa tanto para el esquí como para no el gran pones entonces lo ideal aparte de ir con gente que tiene experiencia y sino conocemos la zona con vías de montaña lo ideal y lo vamos a saber en cuánto o no nos lo nos lo propongamos es que hay que madrugar hay que partir ya

Voz 7 47:10 de los refugios incluso antes de que amanezca

Voz 0089 47:12 condiciones del hielo sean las lo más duras posible para que los que pones los esquíes puedan funcionar y ahí tendremos seguridad pero ojo hay que retirarse pronto

Voz 1025 47:20 aquí hay que mirar siempre al arte y a ver cómo está la situación e insisto ojito Si os jugáis estos días

Voz 1938 47:28 la abrazado a otros otros disfrutar venga

Voz 1025 47:31 sí

Voz 11 47:48 a

Voz 1025 47:52 recta final de este aventurero ya hace días que no pasaba por la casa ahí hemos preguntado por el tanto que al final ha dicho Fermín oye que venga que está

Voz 1938 47:59 da nuestro querido Enrique

Voz 1025 48:01 hola Enrique qué tal estás buenos días

Voz 9 48:05 bueno que mi querido José Antonio Ponseti te estoy saludando desde la pena suramericana estoy en Bogotá tú sabes que cuando no llega pues también el aeropuerto hay un eslogan que dice dos mil seiscientos cuarenta metros más cerca de las estrellas

Voz 15 48:19 cómo estás tú obra hace tiempo viene por acá

Voz 1025 48:22 pero hace tiempo que te voy por por Colombia ahí estamos encantados de escucharte y idea que nos cuente su un poco que estás pasando unos días por Colombia estabas en Miami o o has estado viajando poner mundo

Voz 9 48:34 no os Antonio vine a Bogotá a participar en la Macro Rueda de Negocios que organiza pro Colombia que es una de las agencias gubernamentales que promueve no solamente en las inversiones en el país sino también el turismo las cifras que han dado hace unos minutos cuando sino no este evento son verdaderamente importante en el turismo en Colombia esta industria que más ha crecido en los últimos años hace unos veinte años la gente no venía de Colombia por el Timor que tenía los conflictos guerrilleros pues oye están llegando a Colombia seis millones de turistas si El ejemplo es España de tal manera aquí imagínate que están llegando más de cinco mil millones de dólares por concepto de turismo cuando tú comparas esta cifra frente a lo que recibe España eh pues se queda lejos pero es que Colombia ha empezado en los últimos años una carrera contra reloj para promover su turismo y cómo la gente no valía a Colombia por temor a lo que ocurría pues han descubierto que aquí hay de todo un dato importante tú sabes que el agua se en los páramos pues el setenta por ciento de los páramos del mundo están en Colombia ese es uno de los secretos dice tienen en Colombia qué más te puedo contar que en estos momentos aquí en Bogotá más de mil empresarios de sesenta países que han venido a comprar turismo a comprar paquetes ya visitar el país tú sabes que no solamente está Cartagena tan Medellín Bogotá sino el eje cafetero la gente viene a tomar café y a vivir la cultura del café el paisaje cafetero la gente viene al Amazonas tiene a las selvas llenas tantos lugares que estuvieron eh ocultos para el mundo porque había temor de que la guerrilla dos fuera a perjudicar pero con los procesos de paz que se están implementando Colombia es otra hoy día il eso eso que se está viviendo no solamente la gastronomía símbolos los momentos que se pueden compartir con las culturas ancestrales todo esto está contribuyendo a que Colombia esté ubicada horas eh como el segundo mayor destinos de América Latina yo uno de los más importantes del mundo de manera que lo quieren quitar para que vengan a Bogotá tengan a Colombia y descubran a este país que estuvo de espaldas al mundo turístico y con el ejemplo si España es la madre patria a la que invitamos y de la que tiene entre serios españoles promotores para dar lecciones de cómo se hace turismo porque yo soy de los que Vigo que España es el mejor vivero para comer para tertulias y que los españoles no hacen ni siquiera el café por la mañana porque prefieren pasar dar a la a la cafetería al restaurante y tomárselo con los amigos eso es una cultura que yo estoy promoviendo aquí en Colombia no hagan el café en la Espasa va de llama

Voz 0322 51:33 yo estoy estoy enfocó partiendo con los amigos

Voz 9 51:36 no te parece que es una buena

Voz 1025 51:39 pues me apunto eso me apunta a hacer un tinto como decís ahí en Colombia contigo cuando quieras una barata enorme Enrique

Voz 9 51:46 José Antonio felicidades me encanta conversar contigo y con todos los oyentes de Ser aventureros aquí desde Bogotá Colombia

Voz 1025 51:52 Navarrazo enorme pues de Bogotá Colombia ya antes de último minuto al espacio

Voz 30 52:04 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 6 52:12 ha podido

Voz 1025 52:15 don Javier Gregory Cierra usted hoy el programa así que buenos días comenta cómo estaba espera que te abra el micrófono que no te oigo Javier haber ahora buenos días ahora sí

Voz 0882 52:23 muy bien si te parece que terminemos con una mirada al cosmos sideral por favor te acaba de inaugurar y además es gratis esta hasta septiembre una nueva exposición en la Biblioteca Nacional que como todo el mundo sabe está en Madrid dedicada al cosmos hice pueden ver telescopios como el que usó Galileo Galilei para descubrir las lunas de Marte que casi le cuesta la vida porque casi lo queman por sus descubrimientos ya ya el telescopio que inventó Newton también el telescopio con el que Herschel descubrió un planeta nuevo los que no sabían descubierto antes en en la Grecia clásica no con anterioridad que es Neptuno es una exposición en homenaje a Sagan muy interesante hay primeras ediciones de libros de Newton por ejemplo hay dos libros escritos por la propia mano de lo ganado Da Vinci muy recomendable para conocer el cosmos sin especial también el planeta Tierra

Voz 1025 53:17 pues si os pilla en Madrid ya lo saben sabéis se acción gratuita un abrazo enorme gracias la próxima semana más gracias señor Chema Rodríguez aquí les pero la próxima semana eh gracias Ángel dinámicos hasta la próxima semana hacen felices