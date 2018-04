La Hora Extra: Homenaje a maestr@s (01/04/2018)

Voz 1 00:00 ya estamos en Semana Santa y quizás tengas previsto algún viaje en estos días o incluso ya estás en camino mientras nos escuchas inútil pasa que en estos días de vacaciones que son las primeras del año parece que tenemos que apurar el tiempo al máximo y llegar lo antes posible sin embargo en salidas como esta de solo unos días también es fundamental planificar el trayecto y parar cada dos horas o doscientos kilómetros descansar beber agua a estirar las piernas así el viaje será mucho más seguro y llegar a las más relajado informa te de la previsión del tiempo antes de empezar el viaje hice encuentras lluvia nieve o cualquier otro fenómeno meteorológico acomoda tu forma de conducir a cada circunstancia

Voz 7 01:04 Manuel Vilas

Voz 1108 01:05 de esa capítulo XXV desde que no bebo alcohol me he reencontrado con un hombre que no conocía a veces año las manos me pellizco los dedos con las uñas para aguantar el aburrimiento y el vacío las cosas ocurren lentamente sino bebes beber era la velocidad y la velocidades enemiga del vacío un divorcio despierta la culpabilidad porque la culpa es un ejercicio de relieve es de nieve sobre la tierra Lisa la vida de un ser humano es la construcción de relieves

Voz 0564 01:34 que la muerte el tiempo acabará analizando

Voz 1108 01:37 uno de esos relieve residen el descubrimiento de que no existen dos seres humanos iguales allí nace el deseo de promiscuidad todas las mujeres son distintas y eso atenta contra el amor platónico a la edad que yo tengo no diré que el sexo no sea importante pero es como si dentro del sexo de repente descubrirá una dimensión que no es de carácter corporal no es de carácter estrictamente libidinoso es Eros sí

Voz 0907 02:03 la ordenación del espíritu que se basa en la codicia

Voz 1108 02:06 día de los detalles de aquello que amas es una inclinación que te lleva hacia la belleza vas de la lujuria la belleza por un camino lleno de árboles frondosos

Voz 8 02:15 y esos árboles son tus años

Voz 1108 02:17 años cumplidos por tanto en mi vida como en tantas otras vidas combatieron el plató mismo y la promiscuidad y eso siempre daña pero al final un divorcio en el capitalismo acaba reducido a una lucha por el reparto del dinero porque el dinero es más poderoso que la vida y que la muerte y que el amor el dinero es el lenguaje de Dios

Voz 9 02:39 Manuel Vilas Ordesa leal

Voz 5 03:09 el está pero ni la mermelada que te voy a contar

Voz 0907 03:23 Timo Panamera con disco en el que Sinclair

Voz 0907 03:42 Nos a empezar en el sur tomando referencia a Colombia aunque nos quedaremos en Madrid en el Retiro ese parque maravilloso en el que hay muchos árboles podridos nos vamos a acercar al lado del Palacio de Cristal donde aún hoy último día se puede ver palimpsesto la instalación de Doris Salcedo qué recuerda a quienes se han quedado en el Estrecho en su desesperado intento de llegar a la fortaleza europea a su lado en el Palacio de Velázquez también Museo Reina Sofía una muestra de la maestra de Doris Salcedo la colombiana Beatriz González vista con los ojos de Raquel García

Voz 14 04:18 todos estos daños de guerra todos estos años de dolor todos los estas tragedias reunidas me empiezan a conmover yo lo que quiero pintar no es la anécdota si no es el dolor

Voz 11 04:31 el dolor es un es un hecho también

Voz 0011 04:35 habla el artista Beatriz González del dolor que recorre su país Colombia que representan obras como a obras anónimas siluetas que pintó hace diez años en los columbarios de cementerio central de Bogotá

Voz 14 04:46 propuse llenar los palos para que las aulas de todos los muertos que han pasado por ahí no se no se escaparan hiciera era la primera idea pero con el tiempo con todo el problema que hay con los miles de víctimas y las víctimas anónimas resolvía Bogotá necesita un sitio donde la gente pueda hacer el duelo

Voz 0011 05:10 conocida como la maestra Beatriz González utiliza la imagen para contar con el arte lo que la historia es incapaz de contar sirviéndose de da Vinci de Manet en muebles y telones que durante años recuperó en anticuarios que iban a tirar obras experimentales que la primera vez que se expusieron al público causaron incomprensión y sorpresa fue la Bienal de Sao Paulo de mil novecientos setenta y uno

Voz 14 05:32 bien en blanco y negro de pronto aparecen los muebles nadie entendía que era eso me decían pero esto esto no son pinturas esto

Voz 15 05:42 son esculturas es decir no son pinturas

Voz 0011 05:59 entre sus obras más icónicas los suicidas del siga pintura color de mil novecientos sesenta y cinco que reproducía la fotografía que publicaron los periódicos de la época de una pareja que se suicidó para salvaguardar la honra de ella una imagen que forma parte del ingente archivo de imágenes que atesora cuenta el artista que las fotografías ya no son como antes demasiado perfectas para su gusto

Voz 18 06:37 Doris Salcedo

Voz 0907 06:39 Beatriz González nombres de mujer que se suman al de otras aldea aquellas y cambiaron el rumbo de la danza por ejemplo en la Fundación Telefónica en Madrid una exposición nos cuenta sus historias las maneras en las que influyeron la danza que se atrevieron a bailar

Voz 11 06:55 Marta García

Voz 19 07:00 no

Voz 1513 07:02 bailó descalza con una túnica y el pelo suelto eliminó los decorados y lo sustituyó por un fondo neutro que daba protagonismo a quién bailaba frente al corsé y la línea vertical el movimiento sinuoso frente al cuerpo de baile el cuerpo único fue maestra y fuente de inspiración para las demás para las que llegaron después

Voz 1361 07:20 ahora Duncan una mujer norteamericana de San Francisco que llega la vieja Europa bueno con una cierta idealización del pasado clásico grecorromana a partir de ahí de su encuentro con por ejemplo con las piezas de museo británico las vasijas griegas Si una serie de fuentes de inspiración también derivadas de desde Rousseau las ideas de ruso hasta un neoclasicismo de Bin que el de finales del XVIII ella en una idea asociada a la danza a una danza a Dionisio saca más libre más pura no la lleva la escena

Voz 1513 07:55 la Duncan es la primera de siete bailarinas que revolucionaron la danza que rompieron con el canon clásico sentaron las bases de la danza moderna protagonistas de esta exposición comisariada por María Santoyo Miguel Ángel Delgado titulada La bailarina del futuro una muestra que fija su mirada Emery Whitman exponente del expresionismo el alemán y el uso de la máscara en Martha Graham creadora de un lenguaje coreográfico propio que aún pervive o Doris Humphrey que evidenció la atracción del bailarín por la avidez y la tierra pero antes de ellas tres mujeres que conectaron la danza con lo popular que sacudieron el polvo a los clichés de la época rompieron algún que otro tabú erótico y sexual

Voz 1372 08:34 Josephine Baker que representa el exotismo ronda también la irrupción de jazz de esas músicas con algunos consideraban salvajes empezando por la misma Isadora Duncan pero que se abren un hueco entre el gran público tenemos a Tórtola Valencia que es una española que alcanza un éxito internacional impresionante que está siendo reivindicada últimamente tenemos al hoy Fuller es la que tiene una relación más fuerte con la tecnología y la ciencia íntima amiga de Madame Curie hizo investigaciones sólo la refracción de la luz para su impresionantes

Voz 11 09:12 espectáculo con telas

Voz 11 09:27 la gráficamente la danza se llama la anotación podemos decir la partitura de una de una corbata

Voz 1372 09:34 hacía que se le como un músico le una partitura es en concreto de una danza de que tenemos también una sala de Mary la bruja

Voz 1513 09:46 lo dijo Isadora Duncan danzar sentir sentir a sufrir sufrir esa mar usted ama sufre siente usted danza

Voz 11 10:13 qué se puede bailar a primera hora de la mañana o también bailar terminando ya la noche a la mañana

Voz 0907 10:28 para que pueda bailar danzar un poco de música música música para recibir este mes de abril una propuesta de Sara vítores a la que no hemos podido resistir no

Voz 1322 10:52 porque en el mes de abril en el de mil novecientos setenta y siete se legalizó el Partido Comunista

Voz 22 10:58 hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista con el Madrid España ha quedado legalizado escrito en era

Voz 1322 11:17 porque el veinticinco de abril del setenta y cuatro comenzaba la revolución de los claveles en Portugal

Voz 11 11:22 el tu

Voz 24 11:24 es verdad que le han dedicado canciones tan Maravall

Voz 1322 11:27 cosas como este April es Kayes de de yesos a Meritxell por qué el catorce de abril el XXXI se proclamó la Segunda República porque este mes es el de la literatura los premios Cervantes el hurto

Voz 25 11:44 como Eduardo Mendoza que recojo este premio con profunda gratitud y alegría trataré de seguir siendo lo que siempre he sido Eduardo Mendoza de profesión sus labores

Voz 2 11:58 muchas gracias por su atención

Voz 26 12:02 porque ha inspirado películas que han cambiado la historia como este peeling Paris de mil novecientos cincuenta y dos con Doris Day Ibrahim

Voz 27 12:08 el el gol quedó Insight IFA dos goles más

Voz 26 12:27 porque lo Quillo nos hizo sentir como esa brisa primaveral de los meses de abril era capaz de pellizcar Nos el corazón era mil novecientos ochenta y siete

Voz 29 12:36 pero ahora no estaría aquí quiero creer que sí que es existir

Voz 1322 12:52 como también Nos in con sus recuerdos del cuarto mes

Voz 30 12:59 me di cuenta viene

Voz 1322 13:12 porque a este mes Le debemos una de las canciones o poesías más bonitas del pop español Joaquín

Voz 11 13:19 harina quién me ha robado el mes de

Voz 18 13:31 pero lo guarda ahora así que echaba cuando en la pizarra el profe de puede tan por la paz escribe Nos vamos

Voz 0907 14:18 Bilbao circuito cerrado del canadiense Michael Snow es la muestra que inaugura la programación de dos mil dieciocho de la Sala Civil Man vídeo del Guggenheim con la que el artista que se dedica a la imagen reflexiona con palabras esculturas

Voz 31 14:33 grabaciones en tiempo real sobre los sistemas de representación visual y no visual del mundo Izaskun Montero Radio Bilbao

Voz 32 14:43 circuito cerrado de Michael Snow llega para hacer reflexionar sobre cómo se produce la imagen y que es para ellos se sirve de cuatro obras de formatos diversos que tienen en común que la imagen se disociar radicalmente del contenido de la película El recorrido comienza precisamente antes de entrar en la sala con una ventana que ya existía antes pero en la que el artista delimitado

Voz 0564 15:02 son Manuel Tirado es el comisario de la muestra

Voz 33 15:15 la lo estamos viendo también de forma pues que menos iba estamos asistiendo a una abstracción

Voz 0564 15:29 revela nuevos ángulos pero también juega con el observador

Voz 32 15:32 lo que se observa asimismo desde una perspectiva imposible emplaza al espectador a posicionarse en una gran equis marcada en el suelo sobre la que sitúa una cámara y así cuando mira hacia arriba deja de ver la imagen y cuando mira la imagen Nobel dispositivo pero además enfrente el otro circuito cerrado la esquina de las calles

Voz 1322 15:48 y Picasso en realidad las calles Iparraguirre infames

Voz 32 15:51 lo de Bilbao proyectadas en tiempo real como si de una ventana se tratara

Voz 34 15:54 que está proyectada sobre una superficie irregular hecha de pedestales pedestales una de las condiciones de exposición de la obra es que sean de otras exposiciones es decir que no nos inventamos unos volúmenes sino que los comemos de algo que ya existe en ese tiempo real de la transmisión de imagen hemos abierto aquí una ventana más del museo hay un juego con el tiempo los muestra de alguna manera como a partir de una sola fuente de imagen estamos haciendo pliegues en el espacio tiempo no de la misma

Voz 0564 16:20 por último sitio Site una estructura de acero inoxidable a la que la acompaña un texto porque es un circuito cerrado que funciona como una máquina de pensar la imagen

Voz 34 16:37 para la atención al mismo tiempo la obra de arte P vigílate observa pues nos encontramos con un doble circuito no en el que tú observas pero no te puedes observa hubiese escándalo otro tipo de de de

Voz 0564 16:47 mucho Cerra en el fondo revela lo que quizá no era tan evidente y conecta con una reflexión cinematográfica videográfica que podrá visitarse hasta el uno de julio

Voz 0907 16:58 no lejos de Bilbao otro homenaje en San Sebastián se lo rinde a otro grande la reparación de una deuda con Chumy Chúmez que falleció ahora hace quince años coro Telletxea Radio San Sebastián

Voz 18 17:23 el diez de abril dos mil tres fallecía en Madrid

Voz 1257 17:26 que ha sido calificado como el Picasso del humor español José María González Castrillo más conocido como Chumy Chúmez quince años después su ciudad natal San Sebastián le rinde homenaje con una exposición con la que se pretende saldar la deuda que tenía con este gran artista uno de los humoristas más relevantes del pasado siglo la muestra recoge ciento veintidós viñetas originales unos dibujos que para esta exposición han sido agrupados por temáticas como política terrorismo ecología o violencia machista temas que hoy en día mantienen su vigencia Montserrat Fornells es la comisaria de la exposición

Voz 1519 18:00 hay que observar como en la obra de Chumy Chúmez aparte de un dibujo que deja claro que se trata de un dibujante excepcional unas viñetas cuyos textos son de una ironía

Voz 35 18:11 es una acidez de una capacidad

Voz 1519 18:13 de incidir en las contradicciones las filias las fobias el ser humano que hacen de todas esas viñetas no solamente pequeñas obras de arte en sí mismas sino que salvó temas muy puntuales cualquiera de esas viñetas se podía haber publicado en el periódico de hoy

Voz 1257 18:29 con esta exposición se rinde homenaje a Chumy Chúmez pero también a una gran generación de humoristas

Voz 0011 18:34 eficaces que marcaron toda una era Concha

Voz 1519 18:37 quise fueron los mejores dibujantes del humor gráfico español Forges que acaba de morir perica que ya falleció Summers también sólo queda de aquel grupo Ops que hoy se llama El Roto y ellos fueron los que llevaron adelante el Hermano Lobo Chumy Chúmez siempre puso el de

Voz 0011 18:52 pero en la llaga en todos los momentos de la historia

Voz 1519 18:54 día reciente porque a través en sus viñetas recorren los acontecimientos de la España del franquismo de la transición democrática

Voz 1257 19:02 óleos y acuarelas así como un gran retrato suyo y de su familia además de dos ejemplares del semanario Hermano Lobo y otro de La Codorniz también se pueden ver junto a las viñetas en esta exposición homenaje a Chumy Chúmez que estará hasta el cinco de mayo en el Centro Cultural de San Sebastián

Voz 0907 20:17 Colomé al violín Enrique Vargari al piano en Brahms violín sonatas disco publicado por Soler Recording una serie en Youtube indocumentados casi una treintena de capítulos sobre la guerra y sus consecuencias con una particularidad el espectador puede decidir la manera de verla por cierto la serie con muchísimos seguidores habla de Siria Oriol Andrés corresponsal de incitar el PP

Voz 11 20:50 yo de una Siria desolada por la guerra civil tres vidas se entrecruzan nada más indocumentados una serie paro web de veintinueve capítulos de tres minutos cada uno que narra las vivencias de tres personas sirias con bagajes muy distintos pero que el conflicto hará coincidir una serie escrita por el director y actor Sirio Rafi wahabí que ya han visto millones de personas

Voz 38 21:12 sin este entonces el la ciudad es una invitación a la gente a superar prejuicios dialogaron sobre la guerra sus consecuencias y sus problemas al mismo tiempo nos centramos en lo que está pasando en Siria que no empezó como una guerra pero sí acabó así bajar vuela Javi López

Voz 39 21:36 como elemento innovador cada espectador puede escoger el orden en que las historias de los personajes el primero Ouazzani es un veterano oficial de policía quién se niega a participar en una trama de corrupción como le exigen sus jefes su desafío le costa

Voz 11 21:48 sacaron por banda Karim por su parte es un joven profesor privado en Damasco pero tras ser arrestado y torturado por el régimen deciden dar un giro a su vida unirse los cascos blancos la organización de rescate que trabajan son las opositoras

Voz 1361 22:07 Mozart

Voz 11 22:09 ingeniera hay madre que lucha por salvar las tierras de su pueblo te la especulación urbanística una batalla que en su caso además supone enfrentarse a una sociedad patriarcal encarnada en su padre y su tío todo ello en una Siria desintegrado donde por encima de la ley Treball en la voluntad de grupos de carácter mafioso donde la violencia la tortura la amenaza y la intriga son la principal moneda de cambio a la vez pero las series sabe surfear en los temas más espinosos retratando la realidad con crudeza pero sin asumir posiciones partidistas una decisión arriesgada porque ha hecho que en una sociedad muy polarizada la serie tuviera espectadores en todos los bandos como explica wahabí

Voz 38 22:50 que pese a la división existente en Siria la serie ha sido capaz de encontrar puntos de encuentro entre los sirios llegara a la vez a un gran número de personas proposición pero también favorable dirigió

Voz 39 23:06 antes de dos mil once Siria era uno de los principales centros de producción de series dramáticas de Oriente Medio muy populares en toda la región pero con la guerra civil las divisiones y las disputas llegaron también a la industria que además se vio perjudicada por la animadversión de muchos gobiernos levantinos hacia Bashar al Assad

Voz 38 23:22 es el drama dudas hace un año y por desgracia desde el dos mil once hemos tenido muchos problemas el drama era demasiado real

Voz 11 23:31 lista con temas complicados el controvertido

Voz 38 23:34 pues debido a la guerra hay por distintos motivos entre ellos la financiación está industria colapsó

Voz 39 23:42 con veinte años de experiencia en televisión y cine más Rafi planteaba cambiar de sector debido a estas problemáticas también debido a la censura en los canales árabes hacia contenidos políticos religiosos homosexuales pero Internet Le abierto Nuevo Mundo donde crear con mayor libertad y flexibilidad y a la vez llegar a los más jóvenes una esperanza para Industria que también alberga para su país pese a la brutal descripción que indocumentados hace de Siria

Voz 38 24:06 quedan esquí trabajo reflejamos la realidad pero también intentamos transmitir que hay esperanza cuando los personajes en conflicto pueden entender al otro también entienden problemas

Voz 11 24:23 pero es su mutuo entendimiento que aún con iniciativas como indocumentados en una realidad las Siria que es humaniza y se ensaña con el otro por ahora parece difícil

Voz 0907 24:37 pero teatro que esta semana celebraba su Día Mundial decía el manifiesto europeo que el teatro es un lugar de refugio donde se crean vínculos que ni tiranos ni demagogos podrán destruir por eso es importante y una alegría saber que hay teatros que pueden volver a la vida el teatro Albéniz en Madrid por ejemplo Miriam Soto de Radio Madrid lo ha visitado además de su reconstrucción

Voz 0011 24:59 entrar en el Albéniz por primera vez después de que haya estado cerrado diez años es como abrir la caja de fotos de los abuelos olvidada en la buhardilla hace frío es esa humedad de los sitios que hace tiempo que no se tan está oscuro bombillas de obras salen de las paredes al igual que cables y tubos de catas técnicas la única iluminación por ahora la de unos focos colocados en uno de los pasillos centrales en el patio de butacas como era ese teatro le preguntamos Rafael Menéndez técnico que trabajó durante veinte años allí

Voz 2 25:28 tenía mil cincuenta butacas que se veía bien desde todas las partes

Voz 0011 25:32 el teatro se salvó de ser un centro comercial gracias a la labor de la plataforma Salvemos el Albéniz conformada por extrabajadores actores actrices y gentes de la cultura fue declarado bien de interés patrimonial pero lo mejor es que dentro de unos años subirá de nuevo el telón este es el arquitecto que se va a encargar de la rehabilitación del espacio se llama Antonio Ruiz Barbara

Voz 41 25:52 pagos a algún rincón que hay Inter vendremos de los otros que se nota que se note claramente que es un tema absolutamente nuevo y que queremos separar la antiguo pero lo que es la sana lo que es la atmósfera del teatro Ésa es la que queremos preservar

Voz 0011 26:08 el polvo lo cubre todo hoy es muy visible en las butacas que deban a ser reemplazar

Voz 41 26:12 porque las butacas entre otras cosas están protegidas son del año ochenta y cuatro lo que hacemos es recuperar toda la acústica de del en tela o esperado con otros colores aquí vamos Inés leeré a condición

Voz 15 26:24 pero de todas las medidas ante el fuego hoy de seguridad sin

Voz 41 26:29 tocar todo lo que hay que proteger la respuesta que las pinturas están sobre tela de seda

Voz 11 26:35 es sólo eso es una pasada

Voz 0011 26:37 la caja escénica se conserva y los camerinos se refiere

Voz 11 26:40 forman pidiendo aquí Coros y Danzas de Moscú con trescientos tíos los camerinos no gran cosa pero para una obra de teatro

Voz 41 26:50 pero normal y tal sí que la tenemos además todo esto se ha ido llevando con gente del teatro también nos han asesorado pues oye estos baños mejor los camerinos de esta manera o de esta otra con una comunicación de una escalera como os digo exclusiva el otro lado del Este

Voz 0011 27:07 junto a las puertas de entrada a la sala unas grandes ventanas en forma de

Voz 41 27:11 ojos curiosos lugar de las dos puertas parecernos óvulos con vidrio anti fuego para que en un momento dado pues estuvieran viendo en los pasillos laterales también la función nota incluso ahí al fondo aparecerán también tres óvulos de tres salas que en los que llegan tarde o lo que sea pueden estar oyendo

Voz 0011 27:30 el teatro Albéniz fue el abanderado de la Comunidad de Madrid durante más de veinte años a partir de ahora será un teatro con programación comercial pero esperemos que los nuevos tiempos de traigan también nuevas esperanzas

Voz 0907 27:45 ya antes de irnos el repaso a los libros que han llegado a la redacción de la mano de Emma Valle Espinós con su acuse de recibo

Voz 0564 27:57 pulso literarios las óperas primas son la verdadera esencia de un autor su carta de presentación la historia que siempre quiso contar Anagrama ha publicado virgen y otros relatos de la escritora norteamericana April Lakers ley son un debut como escritora compuesto por cinco relatos repletos de obsesiones sexualidad

Voz 0564 28:24 seguimos con otro debut literario del ecuatoriano Mauro Javier Cárdenas con los revolucionarios lo intentan de nuevo que edita literatura Random House una novela que retrata la historia de Ecuador de las últimas décadas a través de un personaje Antonio expatriado en San Francisco una historia protagonizada también por la corrupción y los populismos Black I Books ha publicado no sabes lo que me cuesta escribir esto de la escritora Olivia rueda ya costado de verdad su escritora sufrió hace años un ataque de epilepsia al que le siguieron varias operaciones en una de ellas la cosa en palabras de la autora

Voz 0011 29:01 eso muy muy fea despertó sin poder

Voz 0564 29:04 expresarse y tuvo que aprender a hablar y a escribir

Voz 0564 29:13 y acabamos con la primera mano que sostuvo la mía además Farrelly avisara por libros de la Asteroide una novela protagonizada por una mujer Lex y criada en una asfixiante Familia de campo que se instala en Londres a mediados de los años cincuenta del siglo pasado el lector conocerá después a Elena una mujer sumida en una vida que no la satisface

Voz 0907 29:36 a la más corta del mundo dura treinta minutos buen domingo y si pueden yo aunque es pronto buen vermú

Voz 11 29:46 no