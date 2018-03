Play Segunda: diez jornadas para el final (29/03/2018)

Voz 1 00:00 bueno

hola qué tal muy buenas como habéis podido comprobar esta semana el jefe Óscar Egido está disfrutando de unas merecidas vacaciones así que os saludamos el gran Paco Hernández muy buenas

Voz 0509 00:39 qué tal es muy buena no sé yo si tan merecidas

Voz 3 00:42 poco lo creo yo servidor Alejandro Rodríguez porque aunque el jefe no está la Liga Un dos tres no para y no queremos que pare quedan diez jornadas para que termine la temporada todo y cuando decimos todo es decir todo todo está por decidir por arriba entre los cuatro primeros hay tres puntos ya ya hasta dos equipos con opciones reales de acabar en playoff por abajo sólo el Lorca y el Sevilla Atlético tienen claro su futuro un futuro que apunta a Segunda B la conclusión a todo esto que quedan diez jornadas con muchísimos duelos directos tanto por arriba como por abajo por primera vez en varias temporadas no somos capaces de atisbar qué equipo va a subir o a jugar playoff es una maravilla una maravilla de la que hablaremos aquí en Play Segunda donde cada jueves hablamos de segunda con un equipo de Primera así que con Carlos Higueras a los mandos esto es Play Segunda

Voz 0509 01:47 pues con Sergio Sánchez vamos a repasar las diez jornadas que quedan para que acabe la Liga para analizar la pelea por el ascenso y por evitar el descenso también repasaremos el calendario que resta la cantidad de duelos directos que hay tanto por hacer

Voz 4 01:59 como prueba además en la llamada del ascenso hablaremos de cuatro partidos que no son poca cosa Además el Huesca Albacete el Almería Sporting el Osasuna Tenerife y cómo no el Rayo Vallecano Cádiz

Voz 0509 02:08 precisamente del Rayo es nuestro protagonista de la semana porque en este Play Segunda

Voz 1264 02:13 pasa por el programa Álex Moreno es lateral

Voz 0509 02:16 pero del equipo de Míchel y cerraremos el programa con noticias

Voz 4 02:19 de todos los equipos todos los partidos del fin de semana repasaremos también mondo y escucharemos la firma que hace cada jueves Jaume nave Beirak que pone la firma a una Segunda de primer y antes de todo

Voz 0509 02:29 eso como siempre repasamos los horarios de esta jornada XXXIII en Segunda División que empieza con el Numancia Córdoba el Cultural Leonesa Zaragoza las cuatro de la tarde el sábado para las seis quedan el Oviedo Alcorcón y el Valladolid Reus a las ocho Huesca Albacete para el domingo primer día de abril que comienza con el Sevilla Atlético Barcelona B duelo de filiales a partir de las doce del medio día para las cuatro Lorca Granada Osasuna Tenerife para las seis Rayo Vallecano Cádiz y Almería Sporting cerrando jornada a las ocho de la tarde el Nástic de Tarragona

Voz 3 03:00 hubo XXXII Jornadas después de Huesca el líder

Voz 3 03:41 el Huesca empató en Cádiz gracias a ese punto recupero el liderato a pesar de que lleva ya seis jornadas sin ganar el conjunto de Rubi pudo poner ya en el

Voz 0308 03:50 José Melero y al Kutxa juntos y el equipo lo nota

Voz 3 03:52 hoy me lesión en la verdad en el Carranza precisamente recuperó ese liderato porque el Rayo Vallecano perdió en Gijón ante un Sporting que asusta no pierde desde el cuatro de marzo ya sumado seis victorias y un empate en los últimos siete partidos los además Osasuna regresó al playoff gracias a su victoria ante el Barça B gracias también a una de las mayores sorpresas que no dejó la pasada jornada la derrota del Zaragoza en casa ante el colista ante el Sevilla Atlético además también la jornada Nos dejaba el debut de Pedro Morilla como entrenador del Granada que acabó con victoria uno cero ante el Numancia gracias a un gol de Spinoza en el minuto Nobel está ya en la zona baja el Alcorcón cogió una botella de oxígeno que le quitó precisamente al Nàstic en su victoria en Tarragona en el Alcorcón no mejorar los números del equipo tarraconense tras cambiar a Rodri por Nano Rivas y con estos datos empezamos a mirar ya por el retrovisor a la jornada treinta y dos para poner el foco en la XXXIII que arranca este sábado desde la que vamos a hablar en la llamada del ascenso una llamada que empezamos en la Casa del nuevo líder Huesca porque el conjunto oscense lleva seis partidos sin ganar es desierto tres empates y tres derrotas pero pese a todo ha regresado al primer puesto de la clasificación recibe este sábado a un Albacete que se empieza a descolgar de la parte alta tras el empate ante la Cultural Leonesa el conjunto que entrena Ruby tras el empate ante el Cádiz y la buena imagen que dejó eh confía en volver a la senda de la victoria y recuperar esos triunfos que tanta falta hacen para mantenerse en lo más alto verdad Luisa Badía muy buenas

Voz 7 05:19 qué tal buenas tardes pues la verdad es que es partido importante el que tiene la Sociedad Deportiva buscará ante el Albacete porque efectivamente lleva seis jornadas sin ganar solamente tres puntos de los últimos dieciocho pero eso sí sigue en ese primer puesto de la clasificación cuando quedan diez jornadas para el final las buenas sensaciones de Cádiz

Voz 0451 05:36 dice que plasmar las ahora dicen por aquí

Voz 7 05:39 en esa victoria aunque también el Huesca espera tener un poquito más de suerte y es que los últimos partidos no es que la de acompañado mucha como decía el Jimmi Ávila aunque el delantero argentino no quiere que eso sea una excusa

Voz 1047 05:50 tu época que vean en Bali entraban operan en

Voz 8 05:52 ahora a salía hoy no se no estando pero bueno sábana venir de no creo en la mala racha ni tampoco en la sale todas esas cosas que son momentos sé que las cosas pasan por algo si quieres huir primero tiene que sufrir para que la casulla sea lo más bonito no

Voz 7 06:11 hay que respetar al máximo al rival Albacete que llega con seis jornadas sin perder con un equipo muy competitivo de la mano de Enrique Martín y que seguro que le pondrá las cosas complicadas son Huesca quiere recuperar la senda de la victoria en casa después de más de un año y medio sin perder en el último partido en casa cayó ante el Sporting no va a haber muchas novedades y eso es bueno para el Huesca que RA recuperado ya a jugadores importantes como el Kutxa Hernández o Melero y eso se notó en Cádiz llevan a estar también en este partido junto con el resto Gallart es el único que está trabajando un poquito entre algodones no hay sancionados a capos se va a incorporar ya también agrupa a los entrenamientos mientras que Rulo también está en la recta final de su lesión así que en principio sería las dos únicas bajas para el partido del sábado a las ocho de la tarde en el Alcorcón

Voz 3 06:56 partido que viviremos en Carrusel Deportivo muchas gracias Luis y otro gran partido que tendremos esta jornada es el Rayo Cádiz del que precisamente luego tendremos a nuestro protagonista en la entrevista que hacemos cada semana en Play Segunda los madrileños son segundos los amarillos cuartos un rayo que perdía el liderato la semana pasada que dejándose los tres puntos

Voz 0308 07:16 el en el Molinón ante el antes

Voz 3 07:18 Sporting tengo por aquí a Toni López habla Toni muy buenas

Voz 9 07:21 qué tal ha hecho mucho daño esta derrota bueno hace daño porque es una derrota contra un rival directo una derrota por la mínima que que pudo ser empate sí que es cierto que pues una derrota más abultada también pero bueno el partido fue igualado y al final

Voz 10 07:32 a la derrota que se lleva al Rayo pero

Voz 9 07:34 los sabiendo que hay que salir de esto que hay que volver a coger moral que hay que volver a afrontar otro partido más importante contra otro rival directo entonces dolió la derrota en su día pero ahora ya el equipo ya ha recuperado ya está mirando al siguiente partido contra el Cadiz con la vuelta de Fran Beltrán por el estar con la selección una recuperación importantísimo porque a pesar de la juventud del chaval es uno de los jugadores más importantes en la plantilla del Rayo para para Michel y con un dato y es que el Rayo nunca ha perdido contra el Cádiz en Vallecas dos victorias un empate en Liga así que nunca perdió contra aquella en Vallecas y eso es lo que quiere hacer no perder por lo menos no perder ir a ganar y hacer de Vallecas un fortín

Voz 3 08:09 perfecto Toni muchísimas gracias ese rayo que se enfrenta a un Cádiz que sufrió mucho para amarrar un punto el pasado lunes ante el Huesca pero que se mantiene como candidato a todo en las diez jornadas que quedan nos vamos a Asia Cádiz que entre procesión y procesión pues también de fútbol no Ignacio De la Varga

Voz 1047 08:25 qué tal buenas tardes sí que ese sufrido ha sufrido un mundo para arrancar ese punto en Carranza frente a un Huesca que ha sido probablemente el mejor equipo que ha pasado por el estadio cadista Vadillo de un palo casi cuando acababa el partido Cifuentes hizo una parada de mérito al ex sacó un balón bajo los palos así que el punto en Cádiz se va Se da más que bueno el partido ante el Rayo Vallecano veremos cómo se va dando también el el choque es verdad que va a marcar un poco al Cádiz Sí está para pelear por el ascenso directo aussie está solamente para pelear el play off de ascenso a Primera División a ver cómo sale el Cádiz de este de este choque qué tal trae un muy mal recuerdo porque el año pasado fue en la primera vuelta fue al inicio del campeonato tenía muchas bajas el equipo de Álvaro Cervera pero tocó fondo en Vallecas el Cádiz tocó fondo el año pasado esta película es bien diferente un bloque muy bien armado es un Cádiz que mira para arriba y que va a tener la duda eso sí iba a marcar mucho el partido de Perea de Salvi dos jugadores muy importantes para Álvaro Cervera entre algodones con molestias musculares

Voz 0480 09:27 había esperanza de que puedan llegar pero

Voz 1047 09:29 es verdad que al jugar el lunes la semana es un poquito más corta iban a estar lo dicho entre algodones hasta el último momento dos jugadores básicos en el esquema de Álvaro Cervera hay ganas en Cádiz de conseguir la victoria en Vallecas claro que sí y además va a haber muchísima afición del equipo cadista en la grada del estadio vallecano además son aficiones hermanadas por lo que vamos a ver seguro un muy buen aspecto en la grada esperemos que también un espectáculo en el campo

Voz 3 09:55 gracias Ignacio De la Varga las da ya lo saben Domingo seis de la tarde lo viviremos en Carrusel deportivo con Dani Garrido hizo todo el equipo de digo partidazo que van a disputar el Cádiz también es un buen partido porque jugar al segundo clasificado el que disputan en los Juegos del Mediterráneo Almería Sporting el conjunto del Rubén Baraja no pierde desde el cuatro de febrero aquel día perdían el derby asturiana ante el Oviedo y desde entonces suma diecinueve de veintiún puntos posibles una reacción espectacular dada del equipo gijonés y que ha hecho que ya tengamos fuera aquí en la redacción en Radio Madrid Antón Meana celebrando el ascenso en Gijón esta igual que tal David González

Voz 0480 10:31 hola qué tal Álex hombre euforia no no hay gente bañándose en las fuentes de Gijón y en la playa de San Lorenzo preventivamente pero sí hay optimismo claro con un equipo que como tú dices ha reaccionado de una forma espectacular aquella dolorosa derrota en el derbi por el fondo y por la forma perdió de muy mal

Voz 0308 10:46 manera el Sporting en el Tartiere

Voz 0480 10:49 parecía tocar fondo y a partir de ahí la verdad es que el efecto ha sido un efecto rebote total hace siete jornadas de eso desde entonces el Sporting no ha perdido ningún partido en la última semana además le ha ganado a los dos líderes en El Molinón lleva ocho partidos con Baraja en el banquillo ocho victorias de los rojiblancos no ha encajado ni un solo gol desde aquel partido de el Tartiere desde el dos uno Diego Mariño ya suma seiscientos setenta y cuatro minutos imbatidos el cuarto mejor registro de la historia del Sporting y aquel día cuando perdían el Tartiere el Sporting se quedaba décimo en la tabla a cinco puntos de los puestos de play off bueno pues por ejemplo al Oviedo que les sacaba entonces ocho puntos le ha remontado trece tiene

Voz 1185 11:30 el Sporting cinco más que el eterno

Voz 0480 11:32 mal y desde luego la clasificación ha pasado del décimo al tercer puesto es una reacción espectacular de un equipo que ha ganado en solidez solidez defensiva ha ganado muchísimo en ataque con sobre todo la incorporación de Johnny en el mercado de invierno cedido por el Málaga en su vuelta a casa está siendo un jugador desequilibrante si a eso le acompaña al hecho de que Michael Santos pueda jugar en su posición porque A juega la izquierda y lo hace como delantero lleva quince goles Rubén García puede jugar en la media punta ya la mejora de la dupla Sergio Álvarez Bergantiños en el medio campo bueno pues todo eso hace que sea un equipo peligroso que también ha conseguido eh cambiar últimamente su mala dinámica fuera de casa sepas una vuelta entera sin ganar a domicilio lleva dos partidos seguidos ganados frente al Sevilla Atlético y frente al Huesca al que arrebató temporalmente el liderato de la categoría ahora viaja a Almería con la idea de prolongar esta buena racha sabe que algún día perderá por eso viene la prudencia y que corre el Sporting el efecto de cuando tengo un bache pues provocar a hacer la goma pero desde luego el optimismo es mucho mayor que hace algún tiempo porque este equipo ha sabido reaccionar

Voz 0308 12:32 muchísimas gracias David González ex de Gijón de El Príncipe de Asturias nos vamos a ir a Pamplona porque el último partido del que vamos a hablar en esta llamada del ascenso el que disputan en El Sadar Osasuna hay Tenerife los navarros que llegan a este partido tras en el Miniestadi del Barça B y recuperar un puesto en de playoff ahora mismo son sextos así que vamos a ir a Pamplona porque allí estaba Uxue Martínez de su llega para preguntarle ha vuelto el optimismo al a dar

Voz 1946 12:58 buenas tardes sales pues sí pues podríamos decir que a los asimismo ha vuelto el optimismo de momento al Osasuna mismo veremos qué es lo que pasa el domingo en El Sadar en ese partido que tienen que afrontar las dos ellos frente al Tenerife el domingo a las cuatro de la tarde un horario que no gusta demasiado pero aún así es a dar suele rondar en todos los encuentros a los trece años el catorce mil espectadores os decía lo de habrá que ver si hay ilusión en El Sadar porque es que los rojillos han conseguido los mismos puntos en casa XXV que fuera a otros tantos y es que han perdonado demasiado en su feudo han dejado de ser este año ese equipo que al que no se le podría no se le podía toser en su campo y lo que quieren ahora mismo es ofrecer una victoria a la afición dar la misma cara a la misma imagen que dieron frente a Zaragoza en el último partido en casa que fue

Voz 1185 13:47 buena pero no pudieron conceder nada

Voz 1946 13:50 lo positivo como bien decías esa victoria en el Miniestadi les devolvía a puestos de playoff saben que necesitan la victoria si quieren conservar esos puestos porque está todo apretadísimo Diego Martínez va a tener la bajada de Claire que vio la quinta amarilla en el Mini Estadi por contra recupera a Hoyer tras cumplir un partido de sanción así que habrá que ver cómo reestructura la defensa rojilla

Voz 0308 14:13 perfecto suele muchas gracias gracias por recordarme la baja de Klerk que lo tengo en el Mondo y los que quitar un abrazo sube

Voz 11 14:20 habrá luego su rival será el Tenerife

Voz 0308 14:23 que llega el Sadar para apurar sus opciones de engancharse al tren del ascenso cuéntanos la última hora manojo muy buenas

Voz 1371 14:29 partido clave para el Club Deportivo Tenerife que se ha subido al vagón de los aspirantes gracias al trabajo de Joseba Etxeberria que lo ha cambiado prácticamente todo del conjunto blanquiazul la última victoria contra el Lorca deja al Tenerife con cuarenta y seis puntos las cuentas cuadran las cuentas salen para firmar una temporada similar a la última consiguió entonces el Tenerife sesenta y cuatro puntos tendría que ganar como mínimo siete partidos el primero el de este domingo contra el Atlético Osasuna en El Sadar Etxeberria y los suyos le ponen etiqueta de final a un compromiso que es algo más que tres puntos también está el haber AG en juego después del cero cero que cedió en el Rodríguez López al comienzo de la competición ha pasado por la antena de la SER Diego Martínez el técnico del conjunto rojillo ha dicho que el Tenerife es el equipo que más aprietos la causado a Osasuna en lo que va de temporada también hemos hablado con Dani Hernández el portero del Tenerife que no firma el empate

Voz 1709 15:19 eso es lo firmó la victoria

Voz 12 15:20 eh lo lo único que queremos lo que necesitamos Hay evidentemente hay que jugar el partido oiga situación Se se verá pero pero lo único que se puede afirmar en la victoria que sí evidentemente sabemos que es un partido importante que que vamos a tratar de de ganar la batalla de de Pamplona Hay que dejar no venir no

Voz 13 15:38 a casa con con la con los tres puntos y preparar ya

Voz 1709 15:41 la siguiente semana pues con con mucha más alegría

Voz 1371 15:44 y una semana más son noticia las lesiones está descartado para el partido del fin de semana Juan Villar también Aitor Sanz que está en el centro del foco porque fue grabado por un videoaficionado cuando salía del hospital después de ser sometido a un tratamiento muy duro en el tendón estaba solo cojeando dolorido pero lo más preocupante sin la compañía de ningún empleado del club ha dado mucho de qué hablar este asunto en las redes sociales

Voz 0308 16:04 gracias a Juanes desde Tenerife el Tenerife que buscará como comer

Voz 3 16:07 estabas ese último vagón hacia el ascenso en El Sadar será a las cuatro de la tarde del domingo así que revisados Jay repasado los cuadros mejores partidos de la jornada es tiempo de hablar con un protagonista muy especial y que curiosamente está implicado en el Rayo Cádiz del que ya hemos hablado

Voz 0308 16:30 y la entrevista de esta semana nos lleva a Vallecas porque el Rayo Vallecano se mide este domingo a las diez de la tarde ante el Cádiz en lo que sin duda es el partido de la jornada y después de que el Rayo se dejase el liderato la semana pasada al perder en El Molinón en un partido con un poco de polémica para hablar de cómo estás te Rayo que marcha viento en popa a toda vela hacia la Primera División tenemos al otro lado del teléfono a Álex Moreno Alex muy buenas hola muy buenas Álex Moreno es el lateral izquierdo del conjunto que entrena Michel un fijo en las alineaciones de de del Rayo Vallecano cómo va la semana Alex ha pasado ya la tristeza otras dejaros el los tres puntos del liderato en Gijón

Voz 1963 17:10 bien no trabajando la semana que viene un rival fuerte que en casa no te hemos te haces muy fuerte te llevarnos el partido

Voz 0509 17:20 verdad que bueno ha sido un golpe duro no

Voz 1963 17:23 tras la derrota en en Gijón y que bueno hay que también será un partido duro un periodo difícil es verdad que allí pues creo que no han perdido ningún partido iba no los hay que ven en Cádiz Sí y juntos

Voz 0308 17:37 sobre todo que es una lectura positiva pese a derrotas que en ningún momento en ese partido el Rayo fue inferior en un campo tan complicado como como El Molinón que el partido se decidió por dos detalles uno quedó fue contrario que fue ese gol de Gorka en propia puerta de Gorka Elustondo Giotto que fue contrario Elario inversa que fue a mano de Sergio Álvarez que no pitó penalti al colegiado

Voz 14 17:59 sí la verdad que quién fue

Voz 1963 18:03 al final un detalle era un partido muy igualado y que podía llevar el partido uno otro oí bueno al final un pequeño detalle pues nos complicó el partido

Voz 0308 18:16 hablando ya del partido del domingo hablando ya de del futuro más próximo el caddie es un equipo que ha de ser un equipo muy puñetero y que se entienda esto bien como un elogio no porque es un equipo que se cierra muy bien atrás y que suele ser bastante matador cuando cuando tiene ocasiones además por la parte que toca lateral izquierdo a un equipo que tiene dos extremos que están en entre lo mejor de la categoría

Voz 14 18:38 sí sí sí

Voz 1963 18:39 no la enfocando esta semana el ese partido sabemos que bueno creo se lesionó uno de ellos Si bueno pero quiero seguramente llegará pero bueno hay que pensar en nosotros en mirar el partido es sobre todo con nuestra afición y en la que lo cual hace que al final

Voz 3 19:00 ellos no hacemos mucho más fuerte Zaragoza Tenerife Granada Lugo este fin de semana caddie gestado por la parte alta también nos quedan Córdoba Barça B ya Alcorcón que se juegan la permanencia el calendario que os queda fácil tampoco parece

Voz 1963 19:15 no no para nada aquí igual el pues cada semana que pasa un partido difícil de agua dotaría daba o al final de esta categoría lo que tiene tiene una decir mejor que Zaragoza ya pregunta hace ya le digo que no que la final la categoría está puede pasar cualquier cosa hay que hacer lo máximo posible para

Voz 15 19:38 luego

Voz 1963 19:40 tenerlo más de cara no pero al final nosotros pensamos partido a partido que que lo importante Ivano primero los tres puta allí en Vallecas

Voz 0308 19:49 firmas el play off en la jornada cuarenta y dos

Voz 1963 19:53 bueno eso ahora mismo los tres puntos en Cádiz no está claro que sólo pensamos en ese partido bueno es verdad que luego hay que ver los resultados a ver qué pasa pero de todo mirarnos nosotros Si gana el partido de calle

Voz 0308 20:09 a nivel personal está jugando una grandísima temporada no hay quien te mueva de ese lateral izquierdo de de de Vallecas a pesar de que el inicio ojeras más un extremo digamos que has llevado a esa transformación que se llevaron dos últimamente en el fútbol moderno tipo Jordi Alba Bernat y bueno Álex Moreno uno de esos laterales izquierdos y precisamente tuvo Nasser ha hecho que suene tu nombre en vestuarios de Primera división algo que ha decidido ya veremos en verano

Voz 14 20:32 ah sí bueno la verdad es que

Voz 1963 20:35 bueno no pusieron en esa pulsión extremo faltó a unos partidos de lateral izquierdo me pusieron a mí hay puso granja bueno la verdad es que me hace bien este año al final en cuestión de corregir algunas cositas así que este año la verdad que me estoy muy bien me noto bien sobre todo pues corregir lo que sobre todo ver vídeos no el año pasado se puede mejorar y sobre todo pues es verdad que bueno lo que ha dicho que que que te pican en primera sentimos eso también te te hace crecer te hace sentirte mejore y ahí estás más tranquilo no está claro que que yo lo quiero jugar emprende Johnny bueno mi objetivo ahora es este veremos a ver qué pasa en verano pero pero mi objetivo ahora mismo es el partido cae

Voz 0308 21:25 jugar en primera división con el Rayo tampoco suena mal te queda todavía un año de contrato allí en Vallecas verdad

Voz 1963 21:30 sí sí me queda otro año oí Si bueno como te digo pueden pasar muchas cosas en la que había contactos con el Rayo estamos en espera a ver qué pasa pero pero bueno como te digo que lo principal ahora mismo es entrar en el partido de de Cádiz Si tengo que venir ya vendrá

Voz 0308 21:48 el partido a partido como dices pero bueno también veíamos estos días por tus redes sociales que en verano tienes una cita muy importante en tu pueblo porque hace un campus para para los chavales no puedes contar un poquito

Voz 14 21:59 sí sí la verdad que es algo que

Voz 1963 22:02 que me gusta mucho que disfruto mucho sobre todo para los niños pequeños que me según me segunda edición el área que estoy muy muy muy ilusionada en estos en el proyecto de de Milán pues sí que tengo muchas ganas también de de hacerlo allá las una división hay puede disfrutar sobre todo pues chico así sí voy deben a a disfrutarlo

Voz 0308 22:25 bueno Alex Si la última pregunta cuál es el secreto para verte sólo ha perdido un partido de los treinta que llevamos ya más que no te han cambiado ninguno estábamos mirando las estadísticas diera noventa minutos noventa minutos noventa minutos era justo después de Embarba el jugador de campo que más minutos llevar al Rayo y él te lleva quince quince minutos es que no te llevan mucho más

Voz 1963 22:44 bueno es verdad que bueno es mucho trabajo no mucho mucha confianza también de ahí tener en sí mismo también de sobretodo también de del míster no que que te da la confianza para que pueda demostrarlo eh pero bueno cada vez que voy a salir al campo y hacerlo lo mejor posible en cada partido pues yo siempre a la mayoría del partido me lo peor Bdos repetido Si intentar de mejorar

Voz 1185 23:10 una cosa que veo

Voz 1963 23:11 sobre todo pues año tras año pues ir mejorando en algunas facetas eso al final pues te hace ser mejor jugador

Voz 0308 23:19 perfecto Alex pues queda decirte muchísima suerte para el partido del fin de semana con tal Cádiz y seguir

Voz 3 23:24 los muy atentos a ver cómo Vázquez Rayo Vallecano de aquí a final de temporada

Voz 1963 23:28 muchas gracias un abrazo un abrazo hasta ocho

Voz 0308 23:45 normalmente solemos tener consulta con el doctor Sergio Sánchez pero esta Semana Santa les vamos a liberar de sus labores habituales y les vamos a tener como analista porque como ya hemos comentado quedan diez jornadas para que acabe esta fase regular de la Liga Un dos tres Sergio qué tal muy buenas pues como te comentaba Sergio si te parece vamos a empezar un poco por por la lucha por el ascenso que dan apenas diez partidos para dilucidar qué dos equipos sube en directo y que otros cuatro se la juegan en esa pelea salvaje que es que es el yo hice lo que si te parece vamos a hacer es escuchar este resumen que ha hecho Iván Álvarez así que cuando tú quieras Iván cuéntanos qué es lo que nos queda por ver la parte alta de la clasificación

Voz 0451 24:31 qué tal la es diez jornadas para que acabe la liga en Segunda División Hinault sepan aburrir los seguidores de la categoría de plata porque tenemos por delante nada más y nada menos que treinta y ocho enfrentamientos directos entre equipos que están peleando por el ascenso o que tienen posibilidades reales de entrar en el playoff estamos hablando de los trece primeros clasificados es decir Huesca Rayo Vallecano Sporting Cádiz Granada Osasuna Oviedo Zaragoza Valladolid Numancia Lugo Tenerife cierra esta lista el Albacete que es décimo tercero a solo seis puntos de los puestos de play off por ejemplo Ales este fin de semana tenemos tres duelos directos en la cumbre el líder el Huesca recibe al Albacete en el Alcoraz Osasuna Tenerife se medirán en El Sadar yo cuál partidazo de Vallecas segundo contra cuarto o lo que es lo mismo el Rayo Vallecano frente al Cádiz

Voz 1709 25:23 la próxima

Voz 0451 25:24 semana jornada treinta y cuatro Lugo Oviedo Albacete Rayo se jugará además el derbi aragonés en La Romareda entre Zaragoza y Huesca también habrá un duelo entre dos equipos Granada Osasuna que la próxima temporada quieren jugar donde lo hicieron la campaña pasada en primera división sería un fracaso no conseguir el ascenso escuchamos primero Braulio Director Deportivo Osasuna después a Pedro Morín

Voz 0308 25:44 el entrenador del Granada

Voz 17 25:46 los demás sería una decepción si no llegamos al al ascenso directo va a la promoción pero el objetivo marcado a día de hoy faltan dos nada ir lo que por lo que vamos a luchar por el ascenso directo

Voz 0451 26:00 seguimos adelante en la jornada treinta y seis destaca un Cádiz Sporting en el Carranza en el que además de la batalla futbolística también habrá que centrar el foco en la grada porque secundarán dos de las aficiones más animadas de España atención especial al fin de semana del veintisiete veintiocho y veintinueve de abril jornada XXXVII en Segunda División porque se podrían empezar a definir las opciones por el ascenso de cada equipo con hasta seis enfrentamientos directos estos enfrentamientos son Valladolid Cádiz Sporting Albacete Rayo Tenerife Osasuna Lugo Numancia Oviedo Huesca grana

Voz 18 26:31 no

Voz 0451 26:34 la tensión aumenta cuanto más se acerca el final del campeonato y en las dos últimas jornadas ligueras hay varios duelos muy interesantes de la penúltima fecha por ejemplo un Zaragoza Valladolid dos históricos los maños añoran regresar a Primera después de que descendieran en el año dos mil trece y el Pucela por su parte que bajó en dos mil catorce más duelos destacables de la jornada cuarenta y uno un Sporting Granada o un Cádiz Tenerife que hace apenas unos meses ya se enfrentaron el play off con victoria tinerfeña

Voz 18 27:01 para cerrar la temporada cuatro cara a cara

Voz 0451 27:04 en la última jornada Tenerife Albacete Valladolid Osasuna ojo al Oviedo Huesca mucha atención al derbi andaluz entre el Granada y el Cádiz con el morbo del actual proyecto de Quique Pina frente a su antiguo club en total Álex Sergio oyentes de Play Segunda XXXVIII enfrentamientos directos tres derbis regionales tan sólo tres billetes a primera división

Voz 3 27:33 por dónde empezamos Sergio porque bueno todo lo que hemos escuchado más de veinte duelos directos entre equipos que tienen opciones reales de subir

Voz 0308 27:41 puede ser la temporada que menos claro veas esto yo te adelanto al menos por mi parte que sí que no tengo ni idea de qué equipos pueden estar en primera división en junio

Voz 1185 27:50 bueno hay que decir que es la más complicada sin duda alguna yo estoy de acuerdo contigo al es que es una temporada que está muy emocionante precisamente por lo difícil

Voz 19 28:00 al final te puede pasar ahora mismo volviendo como tan sólo tres puntos se mueve los cuatro primeros es que si te vas más abajo en Valladolid Numancia en el gol

Voz 1185 28:11 eso por qué no Tenerife pues tiene opciones de estar en la pelea por el play off de ascenso este gravísimo igualadísimo vamos a ver al final de temporada lo que pasa porque yo creo pero duelos directos que hay mucho como hemos escuchado muy abundantes pues van a provocar que las cosas enviar pero va a ser una temporada en la que yo creo que vamos a ver si estoy como partido en el último momento se decide quién terminó subiendo a Primera como sucediera en aquella en la que recordáis al final se queda en segunda división en Girona el Sporting de Gijón pues por ahí vive puede ser que esta tampoco esta campaña sucede algo parecido

Voz 0308 28:47 no puede ser que nos encontramos con un equipo que empieza la última jornada quinto pueda subir directa o quedarse fuera de playoffs verdad

Voz 1185 28:53 sí eso es puede ser si hay además un vistazo a como en la última jornada bueno pues hay algunos partidos fíjate que por ejemplo in Córdoba Sporting de Gijón no pues puede ser que haya una extenso y una permanencia en juego bajo un montón de variar

Voz 1709 29:05 les aquí lo envié

Voz 1185 29:08 de un final de temporada de temporada tremendo ya lo está haciendo y lo vamos a ver ahora en estos diez últimos partidos porque ahora llega lo importante como suelen decir los entrenadores no cuando se juegan las habichuelas y ver si no se desinfla nadie

Voz 0308 29:20 ya mucho el lunes que teníamos ese es uno Huesca uno que el Huesca era su sexto partido consecutivo sin conseguir la victoria pero sin embargo recuperaba el liderato como como Le explicas esto a una persona que no suele seguir el día a día de la Liga Un dos tres

Voz 1185 29:34 bueno pues la explicación es que son de once puntos que les permitía salir disparado prácticamente y que nos hacía hablar te acuerdas en Play Segunda de estaba ya en Primera no el Huesca no era algo que había hablado con mucha gente y bueno segunda división es muy larga pero sí que lo tiene muy encarrilado sin embargo llegaron partidos difíciles como aquel de Vallecas casi termina perdiendo pero son partidos que se pueden perder son partidos que no es ningún disparate el que terminase cayendo y además yo creo que condiciona mucho con las bajas que ha tenido por ejemplo ocho jornadas sin poder hacer coincidiera Gonzalo Melero y hay mucho son dos de sus hombres más importantes coger un colchón que esto es como el cuento de la FIA

Voz 1709 30:15 el reloj cogiendo sembrando guardando

Voz 1185 30:19 acumulando para que cuando venga el invierno pues tengas la opción de tirar de esas reservas y que te permita que aun habiendo pasado ese muy mal momento Consuelo última jornada vuelva a ser líder y además con buenas sensaciones

Voz 0308 30:33 hablamos también de del Sporting porque porque llevo una racha espectacular desde que perdió el derbi aquel con los dos goles en febrero en febrero estamos ya casi en abril no conoce la derrota va como un tiro crees que les llega demasiado pronto la racha buena y me explico nunca nunca es malo una racha positiva ni mucho menos pero sí que estamos viendo este año que equipos tienen una racha muy buena tienen luego un pequeño bajón puede ser que sí porten en cuánto tiempo les teniendo un poco pronto

Voz 1185 30:59 bueno yo creo que llega un muy buen momento para final de la temporada si es pronto va a depender un poco de cómo consigue aguantar el ritmo sobretodo en casa no porque con el ritmo que lleva en El Molinón son números de ascenso esto es un un pico de forma que entrando así en los últimos diez partidos te puede llevar muy muy alto lo que pasa es que sí es cierto que por ejemplo el último partido frente al Rayo cualquiera de los dos equipos se podría haber llevado estoy también se la lleva al final el Sporting pero podía haber ganado cualquiera de ellos yo creo que ha recuperado el sensaciones muy positiva fíjate que como se en la segunda división sobre todo no te pierdas el partido frente al rival el director el gran derbi después de catorce años y eso te hace que a continuación bueno pues salga lanzado no hay momento yo creo que a pesar de que creen todavía jornadas el buen momento de forma de algunos jugadores en particular como Johnny como Maicon Santos que también tengo algunas reservas para cuando las con la situación se complique le permitan al Sporting llegar muy lanzado para buscar el ascenso directo si tiene que prolongarlo este estado de euforia en los play off pues a complicar un poquito más

Voz 0308 32:10 qué crees que cambiaría ahora mismo lo vio de haber perdido ese Derby por la racha del Sporting vamos

Voz 1185 32:16 por qué pues y aunque hubiera sido hace pero expreso yo creo que esto es un uno una buena enseñanza no decir ni al Sporting en el derbi está todo hecho ya está lanzado y te vas a primera división Ny ahora que el Sporting está lanzado en casa mi y además está consiguiendo ya victoria fuera se está dando en primera división no es que los picos de forma varían y luego se te complicar un partido pierdes un encuentro lo que decía Natxo González entrenador a otras pierdes contra el colista que no le espera nadie ya ver como responde el equipo no porque cuando las cosas van bien pero luego cuando se Cortés cuando se comprueban de verdad si es un equipo

Voz 0308 32:53 y es que el Lugo Tenerife pueden llegar a meterse en play off San por matemática claro que pueden pero es que tienen muchísimos equipos por delante para poder llegar hasta son Hay sensaciones tú crees que pueden estar ahí

Voz 1185 33:07 yo lo veo difícil lo veo pero lo veo difícil pero hay que matizarlo Wiki por ejemplo para el Tenerife pacto contra Osasuna no vamos a ver qué pasa porque en esos duelos directos lo que pasa es que la situación en esta en ellos ahora mismo no pueden fallar sobre todo no pueden fallar contra los rivales directos a veces es bueno parece un poco no se contradictorio decir pueden fallar frente a lo mejor un equipo que esté abajo puedes incluso permitirse en empate pero no puedes fallar frente a los rivales directos al rebelde pásalo debajo no pueden fallar centrales rivales directos y frente a la otra ciudad pues si pierdes no es que no pase nada porque ya queda poco pero te lo puedes más o menos sino permitir sobrellevar

Voz 0308 33:40 algo tipo lo que ha hecho el Zaragoza esta semana mi está

Voz 1185 33:42 dar bueno pues sí porque le gana el Sevilla Atlético y aunque duele porque es en casa contra el colista pero no estar dando tres puntos a un rival directo es mucho peor que te gane al Rayo Siria hay que elegir pero te gane el Sevilla Atlético en casa que pegan el Rayo en Vallecas entonces yo creo que les da para pelear sí pero no se pueden permitir ningún fallo también te digo que pocas son de Osasuna Enrique Martín cuando sube baja un poquito no puede ser el caso el Tenerife caso luego en el tramo final en el último momento además necesitaba una goleada creo que no quiero la consigue se mete y terminas viendo pero no te permite sobre todo lo que veo yo complicado es que muchos equipos muchos equipos ahí soñar con ello puede soñar soñar con los pies en el suelo y agarrando los datos yo creo que tienen opciones pero no se le permite la error

Voz 0308 34:28 te moja adelanto que yo no sabría no sabría decirte con un top tres dejó top seis de la clasificación en la jornada cuarenta y dos

Voz 1185 34:36 Booth que es complicadísimo yo creo que mira al Huesca con poco que haga con Annan quedan cinco partidos en casa no con tres partidos que ganase bueno posibilidad ya los sesenta y siete puntos incluso quizá uno más por comparando con la temporada de dos mil quince con mil dieciséis cuando suben Alavés y Leganés estas alturas de temporada más o menos sólo nuestros un poco más altos en puntuación pero la situación es parecida cuanto igualdad yo creo que con tres con cuatro partidos y estoy seguro de que están creo con tres partidos estaría hay ahí igual le falta un punto más que yo creo que el Huesca es uno de los que que contar que yo no me creo que debí contra el Cádiz porque me gustó mucho Huesca que se vaya a caer de los play off con lo cual hay que quitar a uno de los que están muy bien

Voz 1709 35:18 sí claro es fácil no todo lo que estamos viviendo Zaragoza

Voz 1185 35:21 la el lo vieron que está por ahí merodeando también Osasuna Granada

Voz 1709 35:27 vamos a ver que también Granada acaba de cambiar de entrenador ganó

Voz 1185 35:30 el primer partido en el debut pero es que luego en el ochenta y nueve no vamos a mi vamos a esperar yo creo que hay equipos si me dice Miguel Rayo Sporting estoy convencido de que van a estar en en esa pelea Rayo Sporting convencidísimo de que van a estar yo creo que el Cádiz también creo que el Huesca bastar lo demás

Voz 0308 35:46 ya tienes cuatro

Voz 1709 35:48 dos remates coge pero bueno no te suena el Tenerife y el sexto puesto

Voz 0308 35:51 duque de Alba pero bueno esa es la parte alta de la clasificación que nos va a deparar una jornada maravillosa es entre Tenerife y no aptas para cardiacos pero por abajo también se esperan diez partidos bastante interesantes con el triste final de cuatro equipos de lo que están implicados en esa zona pues terminarán en Segunda B vamos a repasar con Antonio de la Torre

Voz 1709 36:11 es lo que nos queda por la parte baja

Voz 20 36:16 el fondo pues ya les empezamos resumiendo la zona baja de la tabla al Lorca y Sevilla Atlético parecen ya descendidos la diferencia de puntos parece insalvable aunque quedan diez finales por delante aún esto nos deja una terna de seis equipos para dos puestos Alcorcón Almería Barça B Nàstic cultural y Córdoba tienen por delante diez semanas movedizas para hacer los deberes y así mantener la categoría vamos por partes hay que decir que la temporada pasada la permanencia se tasó en cincuenta puntos y ahora mismo está en Alcorcón decimoquinto con treinta y ocho puntos Barça veía Almería empatados contra hay siete Nástic con treinta y seis y en descenso está en la Cultural con XXXIII el Córdoba con treinta y dos empezamos con los dos que ocupan puestos de descenso ahora mismo que llevan dinámicas casualmente opuestas el Córdoba lleva cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y tiene dos partidos haga propicios para poder sumar ante Numancia y Lorca la Cultural por su parte tiene que sumar de tres en tres siquiera aspirar a mantenerse en la división de plata se enfrenta en esta trigésimo tercera fecha al Zaragoza pero luego tiene un enfrentamiento directo con el Barça B que también está en la poblada por descender ya fuera de la quema están Nástic Barça B Almería y Alcorcón de los cuatro sólo consiguió ganar su partido el Alcorcón fue precisamente contra el Nástic más que tres puntos para los de

Voz 0509 37:22 Julio Velázquez el pasado fin de semana los equipos

Voz 20 37:24 tienen que empezar a sumar desde ya sino quieren verse luego en aprietos en cuanto al calendario de estos equipos que acabamos de mencionar personalmente yo esto es una opinión mía creo que la Cultural tiene diez partidos muy exigentes con enfrentamientos directos yp partidos contra equipos que a priori estarán jugándose el ascenso a Primera a final de temporada y tiene un partido que puede ser decisivo en la jornada cuarenta frente al Nàstic en Tarragona y el final de Liga de llegar así apretados promete ser de infarto para Alcorcón Almería y Córdoba apunten jornada cuarenta Córdoba Almería jornada cuarenta y uno Almería Alcorcón a diez partidos sería demasiado osado mojarse

Voz 1709 37:56 por quién bajará a Segunda B pero lo cierto es que bien

Voz 20 37:58 el semanas donde los tropiezos Se van a pagar muy pero que muy clara

Voz 0308 38:21 la primera pregunta que te hago Sergio es directa descarta es de esta lucha por la permanencia a Sevilla Atlético Lorca están a diecisiete puntos de la sala

Voz 1709 38:29 así si la respuesta tiene que ser directa es practicamente imposible no ahora mismos seguido diecinueve puntos

Voz 21 38:39 ahora en tren que dos jornadas

Voz 1709 38:41 pues tendrían que hacer unos números en diez jornadas increíble

Voz 1185 38:45 no parar prácticamente pues se puede decir que tendrían que ganarlo todo y para conseguir la salvación ganar los treinta puntos para llegar a los cuarenta y nueve y asegurar más o menos la salvación practicamente imposible yo no creo que que es imposible con con quemándose

Voz 22 39:02 eso sí los quitas que consiga al final la salvación requiere para mí realmente que por no es imposible la moción

Voz 23 39:10 yo creo que el Sevilla Atlético en el partido que consigue en Zaragoza quizás ha quitado muy encima no bueno pues ya lo tengo

Voz 1185 39:21 digo todo hecho hoy voy a la al jugarme la con los chavales con menos presión incluso creo que hay una jornada que además enfrentar entre ellos lo cual no pueden ganar todo lo posible incluso ganando todos los demás y empatando en la última pues iría los dos al hoyo

Voz 0308 39:36 hace un mes sin éxito esta pregunta hubiese incluido al Córdoba si te acuerdas aquella derrota contra el Barcelona B en El Arcángel en el último minuto pero el efecto Sandoval se está notando mucho en el conjunto blanquiverde te esperabas esta reacción le das opciones reales de permanencia al Córdoba

Voz 1185 39:52 sí me doy opciones reales de permanente por supuesto porque la reacción está siendo increíble y además cuando las cosas le salen mal fíjate lo que le pasaba antes

Voz 1709 39:59 al al Córdoba que era llegaba un rebote

Voz 1185 40:02 le entraba el vino en propia puerta se quejaron mucho en el partido ese partido precisamente frente al Barça B la actuación arbitral bueno pues ahora cuando ésta ese límite de aforado

Voz 1709 40:10 luego te concede el gol cuando te rebota

Voz 1185 40:13 en la rodilla el balón termina saliendo lugar de tu propia portería y la sensación es que este es un equipo diferente hay que decir dos cosas un tipo diferente porque para mí Sandoval además de saber de fútbol es un motivador fantástico en lo conseguido ascendiendo al Rayo cuando el equipo estaba en una situación muy complicada en lo extradeportivo lo consiguió salvando al Granada y también porque un equipo prácticamente nuevo estábamos viendo a los ido ya estamos viendo a José Antonio Reyes estamos viendo Aythami Artiles que se ha convertido

Voz 0308 40:41 el controlador gente con experiencia James

Voz 1185 40:43 carácter con carisma y además conservando a otros hombres que se podían haber marchado como por ejemplo Sergi Guardiola que seguro creaba una tentación ficharle para algún equipo incluso de Primera División dar mantenido el arcángel Arcángel aprieta cinco llenos consecutivos yo creo que tienen ahora mismo y además tengo que decir que Leo reconozco de no me pesa es decir que yo veía complicadísimo casi imposible que este cordobés las salvas y lo veía casi imposible pero la reacción ha sido ha sido tremenda aún así lotería un poco como pasa con los equipos que quieren optar al play off pero están un poquito más abajo no puede fallar sobre sobretodo frente a los rivales directos puede perder frente al Oviedo donde sacó un empate si pierdes bueno pero cuando tenga los rivales directos tiene que ganar que hizo en Tarragona al Nástic Leganés y ahí es donde te juegas las habichuelas pero esto va a ser hasta el final porque el lastre que lleva muy grande yo le veo con muchas opciones pero todavía sigue siendo complicado

Voz 0308 41:40 muy complicado hablábamos en la redacción cuando llegaba la nueva propiedad al Córdoba empezaban a hacer ese desembolso eran jugadores con mucho nombre es que no recordaba un poco a ese Mallorca Maheta Molango no que al final terminó en segunda pero esquela está siendo completamente la puesta es un equipo que va como un tiro que transmite cosas mucho más diferentes que ha enganchado a su fisión y que hará aún estando en puestos de descenso no te voy a decir que lo ve como uno de los favoritos a salvarse pero que lo tiene va lo ves

Voz 1185 42:06 sí porque sobre todo se lo que pasa que estaban con un pie en el hoyo en el que hay que hay que verlo así yo hablo con mis amigos de Córdoba y con periodistas de Córdoba que lo reconocen estábamos giros entonces yenes de menos a más y con la sensación de que el equipo cree es que ellos han conseguido transmitir sobre todo eso que el equipo creen que cree que se puede salvar hiriendo como los demás además sienten el aliento porque es que viene un equipo que está apretando por ejemplo José Antonio Reyes estando en forma un setenta por ciento por qué Cayetano hacérselo teoría prácticamente tiró una falta de un par de pases pero marca diferencias lo difícil era que Reyes en un equipo descompuesto funcionase pero es que sean dolar ha conseguido que todas las piezas que iban separándose brandy agregando apretar de nuevo y formar un equipo por el que el equipo crea es para estar luchando pero que los demás equipos tampoco no se lo van a poner nada fácil y sencillo no va a ser ni mucho menos

Voz 0308 42:56 corrígeme si me equivoco si piensas diferente pero parece que las dos plazas que quedan descartando Lorca y Sevilla Atlético se la jugarán en las diez jornadas que quedan Córdoba cultural Nàstic Almería Barça B y Alcorcón se me olvida alguno crees que alguno sobra

Voz 1185 43:11 no yo creo que esos son los equipos que se la van a jugar yo creo que esos son los equipos porque más arriba estamos estamos viendo que por ejemplo el Reus es un equipo que cuando está Tarragona ganó que los partidos importantes responden cuando con podía ser un equipo que sufriera apuros bueno porque además le costaba hacer goles Mickey de bien pero más hacer gol pero cuando para Tarragona no llega el Almería le gana son esa sensación él no sólo no sólo es ver los puntos sino también las dinámicas las sensaciones del equipo sin embargo al Nàstic se eleve lo contrario no que a pesar de haber cambiado entrenador que era un equipo que fuera de casa es el mejor equipo pero en casa le costaba sin embargo va a Alcorcón pierde la las sensaciones que son en esos equipos que allí se marca la línea porque podría pasar no hemos visto fútbol que ante el Hamburgo volando puede pasar en la Segunda División y tendrían que desploma Si yo no les veo esa sensación de que ni mucho menos Reus no desde la sensación de que se Baena mal pero muy mal que lo hagas sacando victorias en casa prácticamente está salvado un poquito más que necesitas algún punto más pero que lo tienen en su mano

Voz 0308 44:16 lo que está claro es que esta segunda división engancha mucho por cada mismo equipo has está jugando nada o que vayan a tener un final de temporada tranquilo a falta de diez partidos ninguno se Gasol rehúye el Albacete igual también el Tenerife si pierde contra este fin de semana pero que va a ser un final que como competición

Voz 1185 44:35 claro

Voz 0308 44:35 quitando los dos últimos clasificados que es cierto que que no están en disposición muy clara de pelear por la permanencia híper entretenida para parar el aficionado neutral

Voz 1185 44:45 sí porque no te puedes ni tampoco te puedes dejar llevar