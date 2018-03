David Andrés: “Todos podemos preparar alta cocina en casa”

Voz 1826 00:00 porque esta tarde hemos invitado al jefe de cocina del restaurante de Barcelona uno de los ese restaurantes en España que ostenta tres estrellas en la Guía Michelin ha sido ganador en varias ocasiones del prestigioso concurso el San Pellegrino han chef está considerado como uno de los mejores cocineros jóvenes de España es co propietario también de otro proyecto muy interesante muy interesante el Somni altruistas que está en Igualada también en la provincia de Barcelona es un restaurante de cocina digamos ya más informal a precios asequibles con propuestas de mercado hablaremos también de de todo eso y además ha sido considerado por la revista Forbes como uno de los treinta jóvenes menores de treinta años más influyentes de Europa en el ámbito del arte la creatividad y el espíritu emprendedor por su currículum suena muy bien si eso ya lo estamos escuchando pero sin embargo es en su primer libro de cocina de la alta cocina a tu casa editado por Planeta donde nos hacemos una idea de de todo su gran potencial que lo tiene a partir de ahora mucho mucho si cabe para superar tres o cuatro veces el currículum que que ya conocemos él un potencial que que pasa por sus recetas por supuesto pero principalmente por el lado humano que que encierra descrito por el mismo también por sus mentores como Andoni Luis Aduriz

Voz 2 02:00 Gharib como

Voz 3 02:00 todas las personas agraciadas con un don Belmondo desde arriba con una suerte de enfoque cenital bajo su apariencia mesurada se esconde un alma competitiva y tenaz perseverante enérgica paciente soñadora y muy respetuosa colgar los patines siendo una joven promesa del deporte arriesgarse a comenzar como aprendiz en una profesión tan rigurosa como la cocina no fue fácil ni nadie dijo que fuera serlo pero para un espíritu reflexivo y ambicioso tampoco lo es asumir que nunca podrá ser mejor que tu hermano estudiando Arquitectura empezar desde cero supone renunciar a la posición que te asignan los logros cosechados hasta la fecha

Voz 4 02:34 así como despojarse de los méritos que conforman tu reputación pero hay personas cuya voluntad de superación es más firme que su capacidad de resistirse al encanto

Voz 6 02:50 pues no es mal perfil verdad

Voz 1826 02:52 Andrés qué tal buenas tardes bona tarda

Voz 7 02:54 bona tarda buenas tardes cómo estás muy bien la verdad ahora con con la

Voz 1826 03:00 piel de gallina casi de escuchar todo ya ya oye que diga que diga cosas como las que hemos escuchado además alguien que que es uno de tus mentores giro que sí que que debe llenar muchísimo no es todo esto llena ya no te hace falta ahora ya que estamos en la cocina no te hace falta comer ni cenar hoy después o es que es lo que te he dicho has

Voz 7 03:20 nombrado Andoni sólo decir el nombre y se me han puesto han puesto los pelos de punta ya después escucharlos

Voz 1826 03:25 siguiente pues maravilloso oye era era un sueño tengo entendido que era un sueño para hacer un libro de cocina aquí está es un libro con con las recetas también contextos que que explican tu trayectoria ya algo de eso para que no conozca tus tus principios algo de eso ya se podía entrever en este perfil de de Aduriz pero que tú eras jugador de hockey jugador profesional

Voz 7 03:48 así es lo de que se dejaba entrever yo discrepo porque hasta los veinte años no había cogido nunca una sartén ningún cuchillo ni nada es decir es la cosa más inútil del mundo en la cocina no no hoy

Voz 1826 04:00 yo quería que ese dejaba entrever en lo que hemos escuchado de que él decía los patines y todo eso

Voz 7 04:05 lo ha algo tengo la gran suerte sí de de haber tenido si él estaba educado por mis padres y danés además haberme inculcado el espíritu deportivo y de equipo ahí siempre con con los pies en el suelo no pero con un espíritu muy competitivo y muy de equipo tras después eso se ha trasladado ahora en la cocina en y en mi vida

Voz 1781 04:28 esto yo he estado con el cinco minutos diez minutos antes de que entráramos aquí permíteme que diga varias cosas la primera es que tiene una modestia tremenda porque

Voz 1826 04:35 ya estamos hablando estamos hablando de un juego

Voz 1781 04:38 el hockey patines pero no un jugador es decir un jugador que llegó a la selección Arrow un jugador que la selección cosechó los triunfos que tenía que cosechar bueno nos pasa como jugador lo cual quiere decir que ese espíritu competitivo que ahora aplica la cocina existía ya supongo cuando había eh a los veinte años

Voz 7 04:52 competitivo como el que más y sigo siéndolo no me gusta perder ni ni a las canicas es no pero pero de otra lado también tengo un espíritu deportivo bueno mucho más grande que el competitivo y sé que nada el jo que lo conseguí yo solo y menos

Voz 1826 05:08 ahora en la cocina claro es que era una persona que es una cosa a la otra no se puede ser competitivo como cómo estás diciendo como así te has formado si eres competitivo si eres competitivo valora sienten todos hacen equipo pero que se puede comer tiene en buena lid no puede ser porque yo veo que hay al menos mucha camaradería entre en vuestro sector entre el sector de la cocina de la alta cocina de los grandes chefs habrá desde luego soy usáis competitivos ibais a por la tercera estrella Michelin la que se ponga por delante pero eso no quita para que sepa reconocer también el trabajo del que está ahí al lado incluso en la cocina de al lado no eh

Voz 7 05:48 al contrario todos los yo siempre digo que hay en el libro lo digo varias veces que todos los números uno que he conocido en todos los sectores son número uno en su profesión pero primero lo son como persona las las cinco muestras que hay en el libro tanto en el PDS Joan Roca Jordi Cruz y Andoni a quien los conozca sabrá que son números uno mundiales cocinando pero como personas aún más no

Voz 1826 06:13 eso es lo que has aprendido has aprendido de ellos de tus mentores de tu referentes en la cocina como personas pero si hacemos el luego de que yo te vuelvo a nombrar a a todos a cada uno de ellos Inite quedas con un concepto algo una imagen lo primero que te venga de lo que has podido aprender de ellos si quieres decir no sé el nombre de lo que te venga a la cabeza de Jordi por ejemplo

Voz 7 06:36 Jordi Cruz es bueno es es es mi chef es es casi como una hermana en la cocina no es es un cheque que yo lo conocí teniendo un nivel tanto yo como él Ike juntos llevamos más de ocho años juntos sí

Voz 1826 06:53 y he visto cómo han crecido como ha crecido el cómo creció a que como he podido

Voz 7 06:56 crecer yo es impagable es que me siento

Voz 1826 07:00 no puedo decir una palabra porque es es impagable yo me quedo con eso es impagable ya lo encierra Isabel de irse

Voz 7 07:06 pues sí Jordi al hermano

Voz 1826 07:09 yo pedí Se diríamos que es mi padre Arthur el que el que me aceptó en la cocina de me enseño tío cuéntale cuenta de eso como te acepto porque tú llegaste ahí no lo sabe no lo sabe ni él algún día si hablamos de dices que no sé en qué estaba pensando pero eso que fue una luz que iluminó en ese momento cuenta la historia que no la conoce todo el mundo tu vas ahí a Bach

Voz 7 07:27 Ava cuando cuando yo entro pues tenía una estrella Michelin estaba en un restaurante muy pequeñito muy pequeñito en cocinar en cuatro entonces yo fui a cenar con mis padres ya lo tenía nada claro en mi vida no no veía claro eso de seguir como es comentado la arquitectura

Voz 1826 07:41 pero te había picado ya algo la arquitectura así pero la cocina había estéril

Voz 7 07:44 la consigna cero el Barça que la gran pasión de mi padre siempre había sido la gastronomía es decir montar todos los viajes para conocer los rincones en los productos de de de España de cada país y bueno supongo que lo pues en niña excede de la cultura gastronómica sigue la tenía pero de cocinar cero cero ya que de anoche no que qué me pasó pero lo bueno la cena que nos hizo Xavi me emocionó entre la cocina le pregunté si si sería posible entrar a ver cómo hacían aquella aquella magia no me dijo que en una cocinan unos entrar en mirar porque si quería trabajar el día siguiente

Voz 1826 08:19 o sea tú querías se tú querías ir al al día siguiente pero de de mirón sólo te dijo no no aquí a currar

Voz 7 08:26 sí ese el día siguiente de presente

Voz 1826 08:29 con el chef de cocina y allí estuve el día siguiente todavía no eso es sentir la llamada no Rafa

Voz 7 08:35 el problema el problema fue cuando me recibieron y vio que no sabía hacer nada

Voz 1826 08:40 dadas normal cuando un chico joven te te propone eso entiendes que que vienen la escuela no y que su pasión y en apostar porque es la mejor casa digo de de Barcelona cuenta que no es de coger el cuchillo entonces el principio

Voz 7 08:53 pero son complicados pero luego Peridis y acabase viene mi historia hay eh bueno ir me protege

Voz 1826 09:01 todo todo lo que se creado supongo que ese es el

Voz 1781 09:03 en lo que todos desearíamos algo que dices me han traído la emoción que que ahí yo no entiendo porque el nivel de estos restaurantes abarca ahora con sus tres estrellas entonces tenía una básicamente son restaurantes de emoción Ituri no sabías ni siquiera lo que era a lo mejor aquella cocina más que

Voz 7 09:20 de de cliente de de de de

Voz 1781 09:23 verla de vez en cuando porque tampoco se va cada día no

Voz 7 09:25 los antes bueno otro lado también puedo decir que que empecé de cero es decir no tenía ninguna mala costumbre ya aprendí pues como hemos comentado no de DNS es Joan Roca Jordi Cruz y Andoni no que que puedes aprender malo han cogido

Voz 1781 09:43 con un incauto como tú en en todo este tiempo ha escogido algún incauto

Voz 7 09:47 muy bien en chico le miro a los ojos Si no mira el currículum hicieron los ojos la actitud que tiene porque si tiene pasión dentro o lo puede conseguir todo Milan y alguien con un papel no va a conseguir nada muy de cómo

Voz 1826 09:59 estábamos repasando entre tus mentores la la enseñanza la primera la impronta que después igual te quedas esta noche y ahí con vosotros no me preguntaron de Jordi Cruz igual tenía que haber dicho esto no pero lo que nos interesa es así la primera sensación es también la primera impresión desde luego de Pelli se ya has dicho que entre otras cosas has aprendido eso como él reaccionó así contigo tú también a los candidatos que que llegan llaman a vuestra puerta le miras a los ojos una se comportó

Voz 7 10:25 no padre padres en la cocina idea Aduriz París es homogéneo es era mi ídolo ahí pues imaginaros tener un ídolo que que lo sigues que lo idolatra así que un día por otro lo conoces y te das cuenta que es la persona más cercana hay más buena persona que conoce ya dejando de lado que sean número uno en cocina una persona propia era que me abrió las puertas me enseño un montón de cosas en cocina pero pero sobretodo ser persona y te mira a los ojos y antes de decirte hola te pregunta cómo estás no me una calidad humana lo sobrenatural

Voz 1826 11:00 de níquel

Voz 7 11:03 es el pasión era un hombre que que luchó por su restaurante era un nombre que que lo daba todo el primero en llegar con cierta edad pues era el primero en llegar en el estarán abría ayer el último en irse no hay amor amor por la amor por el restarle

Voz 1781 11:18 sí yo tengo una duda quién en ese Olimpo del que estamos hablando os copia hay Xorret Thais que hacéis cuándo estáis todos allí es decir hoy este plato lo puedes mejorar no puedes hacer otra cosa o a partir de lo que yo he hecho aprendo y hago una evolución

Voz 7 11:32 no a ver si no es copiar es mal vamos no se trata de de cada uno hacer su línea hacerse usted ética obviamente nos basamos y de los grandes no en tanto incluso Jordi Jordi hace unos años no era el número uno hoy K a base de autoexigencia de de ir cada día más allá de ser una persona súper tenaz pues vas evolucionando y obviamente hemos nos hemos aprovechado de de grandes técnicas de de Ferran que revolucionó la cocina obviamente de apoyando del recetario clásico esos copia no tenemos unas bases de cocina tenemos unas bases técnicas entonces cada uno hace su línea su cocina eh

Voz 1826 12:11 su manera de entender la la cocina ir a Jordi Jordi Cruz se le conoce evidentemente mucho se conoce es si cabe aún más ha ensanchado no las líneas de del campo del conocimiento popular de la cocina porque los paramos estos en los que por ejemplo interviene pues eso a ti qué te parecen ayudan a vuestra profesión y eso no es exactamente lo que vosotros hacéis con como los contemplas tú

Voz 7 12:38 nosotros que es lo que hacemos nosotros obviamente no eso es un programa de de cocina yo tengo la gran suerte haber conocido Jordi hace ocho años de conocer ahora es seguir siendo sabe sabe a seguir viendo que es la misma persona no sí sí sí aunque está haciendo un programa y al revés que es un súper reservado sobre cerrado y súper auto exigente Neue bueno es es la misma persona humilde y que de que se de techo Cano porque yo cuando lo veo la tele poca porque lo con así como te digo hace ocho años

Voz 1826 13:12 tú ves que estaba de su papel no hombre

Voz 7 13:15 obviamente ese ese papel que éste le ha sido extremadamente positivo para para la cocina si yo siempre digo tú te ibas a Francia a decir diez años preguntadas el nombre de diez cocineros la gente de la calle de los decía fácil aquí hace quince años preguntabas qué cara tenía Ferran Adrià y la gente no lo sabía que teníamos el mejor cocinero de la historia y la gente no sabía qué cara tenía pues que que enfrenta himen Televisión Española a Master Chef pueda poner a Ferran a Yuan Andoni a todos los que hemos nombrado Isabel de cocina hay hagan una ruta por toda España ahí Jordi pueda explicar la la cultura de da zona ya hablar de la alta cocina que somos número uno en el mundo Industria hablar hasta ahora lo que era normal es que no hablara de cocinan este país aseveró

Voz 1781 14:03 a lo que está claro es que hay que que hay un relevo no porque primer yo ya es joven pero es que tú eres jovencísimos Ci con treinta años chef de un tres estrellas Michelin yo no sé muchos desde luego por el mundo no lo pueda aquí debe haber poquitos

Voz 7 14:18 obviamente hay hay relevo de hecho les han puesto un listón yo creo imposible alcanzar con con Ferran deportista Adela le dijo lo han dejado muy muy muy arriba pero sí que es verdad que que cuando estos genios empezaron a casi no había escuelas de cocina Ellos sólo han guisado todo ellos han hecho el Olimpo sólo a base de trabajar muchísimo y ahora los jóvenes no podemos desaprovechar todo eso que nos han dado nos han dejado el terreno planita planteamiento con un montón

Voz 1826 14:50 escuelas con un montón de competencia ve somos muchos jóvenes

Voz 7 14:53 tenemos ganas y la competencia sana y eso

Voz 1826 14:56 tenemos que aprovechar lo que ande con más interés popular como estábamos diciendo ahora dentro del dos otra éxito es cierto que cuando te comunicaron eso de que Estados entre la la lista de los finalistas del de la Forbes tu cree usted que era una broma de la radio que estaban vacilando

Voz 7 15:12 hombre si tuviera llevará a ocho años en la cocina de llamar a la directora de Forbes y te dice que vas a ser el número uno es que me pusieron de número uno en artes se dice en el top ten de de gente más influyente de Europa su treinta y esto no pensé que se están riendo Petit

Voz 1826 15:29 pensaba que donde está a la que además en donde

Voz 7 15:31 el dinero que a él con todo el cariño pero que yo estoy empezando soy joven obviamente soy muy ambicioso hoy y voy a luchar para crece sin parar pero dije si es una broma mejor hacerles a Jordi que es que eso vende más más que yo no hay nada para ver muy muy

Voz 1826 15:50 me encanta fíjate que no sólo habéis conseguido una cosa

Voz 1781 15:52 manos que es que la cocina sea hice reconozca como tal porque siempre ha sido arte cuando se hace bien y cuando se hace de la manera que la hacéis sino que además vengan aquí a reconocer a los cocineros aquí cosa que como decías tú hace quince años en foros si si hubiera existido este este reconocimiento de aquí no habría nadie

Voz 7 16:10 por eso yo sé que eso es un éxito guía tenéis

Voz 1826 16:13 es un éxito para la cocina por todo que que

Voz 7 16:16 tanto que en la lista de Forbes se les pasa por la cabeza poner un cocinero

Voz 1826 16:21 como es un éxito que a mí me entre

Voz 7 16:23 el niño en el restarán y diga que quiero ser cocinero

Voz 1826 16:26 que que como verduras porque me las cocino yo

Voz 7 16:29 no no eso eso sí que no hay mejor premio

Voz 1826 16:31 pero al país que eso es un éxito pero que ya ya te hemos oído y te hemos leído es decir haber tampoco nos vayamos a dormir ahora en los laureles que lo que hay que hacer es aprovechar ahora sofrito que hemos hecho que tenemos aquí hay que aprovecharlo porque tenemos un estupendo caldo de cultivo y que no se nos vaya a pegar hoy no nos vayamos a todo el camino hecho oye antes por currantes no me ganarán eso eso visto y absoluta de eso estoy absolutamente seguro Joan Roca nos quedaba

Voz 7 16:59 Joan Roca bueno ese espacio el número uno como como Andoni son número uno en cocina pero mucho más como persona no es un diez y cuesta mucho de ser tan tan tan bueno tan influyente It que cuando le va es hablar piensas es esta Perso en el número uno tan tan cercano tan plano tan tan agradable tan buena persona no

Voz 1826 17:24 al final casi siempre hay una relación directa entre una cosa y otra

Voz 7 17:27 en total se empezado con eso no

Voz 1826 17:29 todos los nombres que todos lo son dentro y fuera

Voz 1781 17:33 de Roberto que a mí me sorprende muchísimo mi creo que es un ejemplo copiado en otras muchas profesiones aquí entre los números uno de sus recelos en las recetas y sin embargo en la colaboración

Voz 1826 17:44 del trabajo del día a día os conocéis todos

Voz 1781 17:46 trabajáis todos os intercambió ella Lejeune

Voz 1826 17:48 siempre habla bien todos de todo y todos

Voz 7 17:51 pero ha sido uno de los otros logros pasó con Francia Francia iba a treinta años por delante de de de España en alta cocina ya habían muchísimos bueno chefs se dieron se dieron sede aquí en España en el gran suerte que los genios que que han abanderado esta esta revolución sean cogidos de la mano se han cogido a la mano y todo se respetando siguieran ya está evolución ese compartir Ferrán sacaba cuarenta recetas cada año y cada año salía y enseñar a todas las recetas eso eso ha revolucionado todo el mundo hubiera escondido hubiéramos tenido sólo un genio ya

Voz 1781 18:25 a eso se llama open access en en el Software

Voz 1826 18:28 no obstante si esto de la cocina la creatividad tiene un límite porque Leo dices tú a veces te oigo y leo en el libro el universo de la cocina no te lo acabas nunca esto no tiene fin no está todo inventado entonces

Voz 7 18:42 a ver es que es que cada cada chepa tener su cocina va a tener su forma de entender los su forma de expresarse entonces cada este va a ser va a tener su su límite muy bueno no no se van a poner límites cada uno va a hacer su cocina de

Voz 1826 18:55 obviamente no hay límites hoy nos hemos centrado poco en el título de de libro que desde luego es la gran tarjeta de presentación de la alta cocina a tu casa se puede llevarlo que alta cocina de una forma más o menos sencilla e incluso al alcance de de la mano de Rafa o la mía no podemos llevar la alta cocina segurísimo

Voz 7 19:14 eh mira yo yo de hecho como has comentado no que me viniera Planeta a decirme que querían hacer un libro pues casi que me pareció más broma que lo de Forbes no hay que además me dijeron que me dejaran libertad total absoluta a hacer lo que quisiera pero que quisiera que querían una cosa mía no con una cáscara me representara entonces como yo soy seis hoy chef de Abba como hemos comentado pero yo tengo mi negocio propio con mi hermano que es el atribuidas en mi ciudad natal de Igualada y casi que me representan incluso más frutos pero es una cosa que he luchado que había visto que hemos construido juntos y que y que me representa muchísimo pero no soy yo no sólo es hoy y no sólo eso ya no es sólo eso y concursos no sino soy un cómputo global no de de familia de grandes chefs de grandes equipos y un poquito en el libro lo que quería era estoy por eso por eso mi insistencia de de hacer entrar esto suenan también formarán parte porque el libro sí me tenía que representan a mí me tenía que salir como te digo o la familia también que Sheffi tenía que salir la cocina daba pero también la cociéndose muy atrevidas las visitas es una cocina encarar a al momento que está viviendo igualada estaba huyendo momento complicado de crisis es decir en la cocina económica divertida que que diera un poquito aire fresco a la ciudad y entonces un poquito sería el mismo título no ha ido a la alta cocina de que hacíamos en va con Jordi pues dándole una vuelta a una cosa mucho más informal cercana y accesible a todos los públicos que es lo que hacemos en en en el libro

Voz 1826 20:45 si te iba a pedir para acabar ya un un ejemplo de todo eso de lo que estamos hablando de las recetas de del libro el uno que por cierto es que es una maravilla lo habrás por dónde pueden jugar usted sea al juego este de azar yo lo acabo de abrir el el menú es el cuatro el que no ha salido visual y croquetas de calçots escabeche al momento de atún con verduras de postre tira Miso es que es para comprarte todos

Voz 1781 21:08 Bush y de momentos para puede hacerlo decir caramba con la ceniza que me voy a pegar

Voz 7 21:12 sí sí de formato súper súper divertido super diferente Si miras es justamente el tira mi su pues no no se sirven tiene mi su normal sino va dentro de una cafetera y hacemos un poquito de juego para que la gente pues pues de a qué se puede ser creativo ese puede ser divertido sin sin ir a a tres estrellas no

Voz 1781 21:29 yo y yo el libro l'Olla lo voy a leer a coger intentar pero basado en la práctica es diferente ahora la práctica todo eso no yo quería móvil me había quedado con el plato con el que ganó que eso no pude osea no me podía imaginar algo mejor no como fecha el cordero con colocas con alcachofas no

Voz 7 21:45 bueno eso fue el año pasado ahora de hecho el mes que viene voy al campeonato del mundo otra vez con Oriol Castro otro genio que que me deja de nombrar he tenido la gran suerte volver a ganar por tercer año España Portugal y ahora vamos a campeonato del mundo con con Oriol de del restaurante disfrutar aquí en Barcelona hay ya este año vamos con cuando cosa un poquito diferente vamos con pescado vamos con un aprovechamiento integral del atún será hacer un trabajo de de de cuidar el mar de ser mucho más sostenibles de debe a la cantidad de comida que estamos tirando ya hacemos un punto el aprovechamiento total total total con un con un plato pues muy muy singular yo

Voz 1826 22:25 que ha sido al azar lo acabo de abrir menudo C que eso relleno de setas jabalí con rosco de remolacha de postre membrillo con piel de leche de cabra vamos a dejarlo aquí porque ya sabes que para empezar el programa a las cuatro de la tarde David no no no podemos comer mucho no es el mejor momento para seguir hablando de estas cosas ha Andrés un abrazo muy fuerte muchísimas gracias a La Ventana cómo muchas gracias