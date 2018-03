El día en el que el bastardo ‘Juanito’ se convirtió en Don Juan de Austria

Voz 1626

00:22

hace un mes decíamos que ya habría ocasión de volver a hablar de Juan José de Austria Isabel porque fue elegido para ser reconocido como hijo legítimo entre los tropezó cientos bastardos que fue creando por ahí su católica majestad Felipe IV bueno pues va a ser hoy porque fue el veintinueve de marzo de mil seiscientos cuarenta y dos cuando el niño Juan hasta este día conocido sólo como Juanito hijo de la tierra que era como se inscribir a los hijos de padres desconocidos pasó a ser Don Juan de apellido Austria por qué él porque ahora aquí nadie daba puntada sin hilo el Rey Felipe IV no tenía mayor interés sin reconocer ni a uno ni a ninguno de sus bastardos pero ya saben que tras él maniobraba su valido el ambicioso e intrigante conde duque de Olivares y resulta que aquí el susodicho estaba empezando a caer en desgracia hice veía de un momento a otro apartado de la Corte Easy los favores del río como el Conde Duque no tenía un hijo legítimo al que alegarle su apellido sus la sones y la pasta en cuanto vinieran mal dadas la única solución para que todo lo acumulado no se perdiera era reconocer aún bastardo que mantenía escondido Julián se llamaba el conde duque sabía que en cuanto sacara a la luz a su hijo de estrangis se armaría el escándalo pensó que una buena forma de atenuar lo sería conseguir que previamente Felipe IV reconociera a alguno de los suyos si lo hacía primero el Rey luego no podrían negarle a su valido que también reconociera a su propio bastardo y como el de Olivares era el engatusar mayor del reino animó a Felipe IV para que sacara del anonimato alguno de sus cincuenta y tantos bastardos porque eso le dijo eso ya lo había hecho hasta su propio bisabuelo el emperador Carlos Quinto cuando reconoció a Juan de Austria y mira tú qué famosos hizo luego así fue como el pasmado Felipe IV eligió a Juanito que ya tenía doce años sabía latín y matemáticas escribía poesía tenía un pico de oro puestos a dejar un bastardo para la historia que al menos fuera listo que no tuviera nada que envidiar al otro Juan de Austria sí sí el Conde Duque también legitimó al suyo que pasó de ser Julian in a ser Don Enrique Felipe