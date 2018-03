Las series españolas, las mejores para aprender a cabrearte

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 6 00:47 a las cinco y nueve cuatro y nueve en Canarias segunda hora de La Ventana eso quiere decir que ya estamos por aquí de recreo con Edgar Hita Edgar qué tal buenas tardes qué tal Roberto buenas tardes que estas que estas formulando por ahí ir pergeñando están vamos a buscar trabajo a las colaboradoras quedarme sin como colaboradoras te refieres a Lucía Taboada de redada Lucía qué tal hola qué tal iba a la que hoy vuelve la fuerte ola Forte colaboradora de la también jefa de colaborar

Voz 1826 01:20 jefa después cuando toma los mandos hoy cuando toma el micro ellas jefa de aquí éste es tu programa

Voz 7 01:25 pero tengo momento para ti

Voz 1826 01:28 la oradora vale vale vale y María Gomez que tienda a María hola vamos a aprender mucho de él

Voz 1860 01:32 la serie está bien no hoy además vemos que Haditha eh aviso que te paso bueno que no tengo cabreada pero voy a compartir mi sabiduría en cabrear se Bassat pero el jueves atravesando bueno si es que es quien me de aquí currando es que esto no puedes eh

Voz 6 01:45 gracias a de buen rollo pero no pasó nada

Voz 7 01:48 está igualdad siempre la amiga eh que te llevas de viaje

Voz 1860 01:51 que todo el mundo estás buen rollo ya siempre estafada pase lo que pase esas ahí está basado

Voz 8 01:58 que no los que entrar raro así en ahora

Voz 9 02:05 no

Voz 10 02:17 qué esconde que le queda muy feo pero cada forma

Voz 0577 02:32 no

Voz 10 02:35 claro que sí que estás eh

Voz 13 03:41 nuestra va a de es corporal

Voz 3 03:47 quien lo dude

Voz 13 03:48 el para algunos ya la etapa de el de hilo y la aguja para después poder recrear Digital que arranca tan mal como cuando arrancaba el vinilo dentro de intentando entrar en el surco la la aguja

Voz 1826 04:02 bueno son las contradicciones de nuestro tiempo vamos a lo de las series de María Gómez dice que hoy tiene una prueba ya la definitiva tiene que ser la la última señoría porque no habrá más preguntas una prueba irrefutable de que las series Lien salvadora

Voz 7 04:17 bueno no sólo la vida sino las vacaciones y las que no he tenido pero podría haber tenido si hubiera querido estás a tiempo e incluso se dice que no pero es que yo me quedo trabajando estos días con vosotros

Voz 1860 04:30 a ver hace unos días en teoría empezó la primavera pero que hacen España no es ni medio normal la gente eso sí menos los que están en Valencia porque aquí aquí que se confirma que ya es verano confirmamos que en Valencia admite reta ya es verano

Voz 1826 04:42 he visto fotos esta mañana luminosas del sol este Mediterráneo de la luz de Valencia y con leyendas del tipo ya tenemos treinta

Voz 1860 04:50 dados por aquí nos vamos bueno es allí sí pero es que en el resto de España no eh en el rostro España los que en busca del sol del calor esta Semana Santa pues están encontrando más bien lluvia virus del bueno yo no

Voz 6 05:02 que no está mal tampoco eh ya que estamos trabajó

Voz 0509 05:05 anda que tengan un poco de ellos así desde el cariño tampoco está mal que lleva un poco por ahí para que se refresque la tierra

Voz 1860 05:10 de todas formas Edgar te voy a hacer una cosa esos porque no se han enterado porque no van está pendiente de las series porque estaba muy claro estaban avisados Rubén

Voz 7 05:20 los es coming tenéis quedando siempre es lunes guardarlo para el Winter se queda se queda el Juego de Tronos avisó yo es que si es ésa sería sino la habéis visto bueno no sé qué hacéis que seguir viviendo no

Voz 1826 05:34 bueno visto así como advertencia de de Juego de Tronos es verdad que las series pueden ser buenas consejeras advierten pero hoy aquí en vas a ayudar a vivir mejor María

Voz 7 05:43 en este caso a Julian Assange como a mi colega Julianne me encanta creo que obligue a España en política pero sí porque Brasil Mora si fuera toreros eh a Julita exacto

Voz 1860 05:54 con esta mañana en Hoy por hoy escuchado a Pablo González Batista contando esto

Voz 14 05:58 el veintinueve de marzo Jueves Santo o como lo llama Julian Assange día uno sin internet el Gobierno ecuatoriano ha distribuido un comunicado para anunciar su decisión de restringir el acceso de fundador de Wikileaks a las vías para comunicarse con el exterior así que no podemos descartar que después de ser privado de su conexión a Internet Assange pueda quedarse también sin

Voz 1826 06:18 pero hay que castigó el fundador que tu madre te castigue sin Internet pero que tú seas Wikileaks te castigan sin Internet últimamente está escuchando mucho a Pablo no sé si me da por ahí pero que a ver si le han dejado algo no nuevo algo habrá hecho el jueves ha calentado

Voz 1860 06:37 que venir claro Elisa Kalex es el titular para Manolo Molés Julio acaben es una entidad Rivas de la calentando dándose apuesta hablar de Cataluña maravilla tras termitas así que en Ecuador pues han escocido un poquitín le han castigado sin router yo que me considero como Wikileaks pues una cotilla y además empatizar con El Juli

Voz 1826 06:55 te estás vendiendo bien sí

Voz 7 06:57 quién lo diga

Voz 1509 07:00 bueno pues me cuenta de cuáles y de un error de Giuly

Voz 1860 07:02 en esa es es que no ha sabido enfadarse en condiciones bien no les ha plantado cara a los de Ecuador y les ha dicho por ahí sí que no eh no Isabel es que en eso en lo de en esto no

Voz 1826 07:14 sí somos expertos en esto en esto va a qué te refieres en hablar

Voz 1860 07:16 con embajadas a cabrear a encabezar

Voz 1826 07:19 qué tal tu cerebro las lección

Voz 1860 07:21 Davidson cien por cien españolas a San en ve más oyentes que tengáis yo problemas con la asertividad aquí van unos consejos según las series para cabreros de forma adecuada el primero viene de la mano de Los hombres de Paco histeria pues algo así como a que tu cabreo Valle siempre in crescendo vale siempre de menos a más pues para que el final sea aporta

Voz 7 07:40 esto sí

Voz 15 07:42 hay un montón de denuncias por avistamientos con nosotros estuvimos allí

Voz 8 07:47 por eso es cierto esta mañana en la base de secretismo de la leche escuchamos dental IPI en inglés extraterrestre ha habido os puedo decir incluso

Voz 15 08:09 era de la nave nodriza de Santos Jorné desmaya de capullos que estáis todo podía a cien a Lloret cargó yo desde enero de canelones como si los collages a comisaría

Voz 16 08:32 que la nave nodriza de mi santo en sí sí apunta para siempre yo no quiero tener nunca un jefe como eso como Diego o no no no no no puede ser la mejor escena de todas las que se han rodado en España Ever

Voz 7 08:48 es probable Lass no venga a decir que no tampoco te voy a decir que si si no te que voy a darte

Voz 1860 08:56 que no oye aunque Assange no no ha llegado a pisar la comisaría es un lugar que edad da mucho bosque la comisaría sí sí hombre yo creo que está rodeado pues todo el día de delincuentes algunos les con los nervios a flor de piel aunque también es verdad que los cacos te pueden salvar de algún que otro apuro como le pasa al comisario de Los ladrones van a la afición

Voz 15 09:17 pero para creéis Tomatito pero a quién seria ocurrido ponerle los grilletes a Espasa llora usted perdone señor hay pero lo quite le las esposas era bueno pero qué pasa qué pasa no lo sé pero como que no lo sabe vamos abra la Sabra más agua en diez quieren se encasquilló déjenme a mí no sirvan para nada funcionaba zumo Mel para pues ya lo Gutiérrez busca entre los detenidos a alguien que sepa descerrajar resto palos de ese país

Voz 1826 09:51 que recurrir a uno de los malos si es posible me pregunto yo es posible que esta que hemos escuchado sea lo mejor es que es eso

Voz 1860 10:00 bueno pero ahí ahí en dura competencia en ese momento está muy bien porque siempre hay uno muy

Voz 7 10:06 ha dado que alguien al lado que mantiene absolutamente la calma entonces ese enfado todavía es mayor

Voz 1826 10:11 claro está de diez

Voz 7 10:14 también también es verdad que hay que hay temas que

Voz 1826 10:16 acciones y entonces el cabreo y la mala leche

Voz 7 10:19 sí a ver unos no demostraba Edgar el deporte por ejemplo las banderas incluso las monedas soy bueno en su defecto también podría ser todo junto Roberto porque también es verdad que que la gente se enfada y luego ya está Mauricio Colmenero que necesita muy poquito para ponerse de malhumor en Ayna

Voz 15 10:35 habido unas olimpiadas vaya desde Barcelona noventa y dos que se pero nunca ha habido unas olimpiadas en España Davinia Paris Hilton muralla en España

Voz 1860 10:53 ya nos damos cuenta de que Donald Trump veía ahí

Voz 7 10:57 póquer fuerte desde el otro lado eh esto es antes del momento culminante del proceso la crisis eh hay dos gran visionario Mauricio profeta

Voz 1826 11:05 la política en nuestro país es casi

Voz 7 11:08 se prevé digo discusión sí pero yo creo que fíjate que de de la lista que os decía yo creo que el deporte todavía más eh porque hay conceptos con los que no se juega ni aunque seas Pepa bastiones a tu p

Voz 8 11:18 el equivocas no como tú piensas pero si no le conoces Pepe pero sí como no te das cuenta de que hay que hay que ver cuando te dan algo y te pones paranoica

Voz 1509 11:33 arranca además además ahora le ha dado por decir que Fidel Castro se lo buena persona que prosigue es que es al mejor jugador del

Voz 7 11:41 hombre voy a decir una cosa convive Castro sí pero ya compras no no cuela por ahí sí que no veo

Voz 6 11:47 es posible que prosiguen es que haya sido uno de los mejores jugadores donde preparando eh tú llorando lo ladrona

Voz 1826 11:52 es una oficina Pepa y Pepe y lo mejor estoy llorando como dices tú crema cremita sólo te mata

Voz 1509 11:57 el muelle veías Pepa y Pepe

Voz 1826 11:59 la verdad es que mire a mí me iba fatal de horario estaba enamorada de Silvia Abascal yo vale es que

Voz 1860 12:04 me podéis ayudar y si no los oyentes voy a poner una duda que que me ha surgido preparando la sección que pasó es que eh tenemos claro qué fue de la mayoría de los integrantes de la serie por ejemplo María Adánez o Silvia Abascal ahora decías tú o por ejemplo la Jonas que también salía que era la mejor amiga de la Pepa que luego se fuera a casa vecina

Voz 1509 12:22 teniendo Twitter algún momento fija vimos que había un hijo a Pepe Pepe tenían unido

Voz 0577 12:26 jo sí que ha sido de él quiere decir

Voz 1826 12:31 el gordo de clase yo qué sé mítica etiqueta duda de María duda de María La Ventana vuelva a ser mejor que yo también duda de María que ETA o citando a La Ventana por favor que fue del hijo de Pepa lo serie exacto

Voz 1860 12:47 es que me es que no puedo con eso que hacía de exacto no les recordamos en la seria imagínate saber qué hace ahí

Voz 1509 12:52 ahora ya que es de su vida da ahora entonces cuéntanos quién eras y quién eres ahora nada le busques a él quieres que gane

Voz 6 12:59 bueno no te crezca

Voz 1509 13:02 qué quieres que haga una sección con lo que llega antes de las seis María Gómez eres Paco Lobatón así como cómo cómo es su programa velocidad repartiendo juego con dos alto bueno Oltra aconseja

Voz 1860 13:14 Ello daría Si lo que queréis daros pero bien es que bueno en intentéis no mostrar nuestras flaquezas vale si por ejemplo que selló tú eres el la temida reina de las collejas como la Sole en siete vidas claro no puedes de pronto mostrar tus miedos

Voz 8 13:35 mi madre tenía que haber hecho unos análisis hace dos meses hace cuatro seis diez mamá qué significa esto que sabes contar hasta diez

Voz 6 13:45 pero soy que notar muchos análisis si me dan viendo los hospital

Voz 8 13:50 bueno sobre pero eso es normal a todo el mundo le dan miedo los hospitales bueno salvo hacer mamá es muy peligroso estar sin hacerte esos análisis

Voz 1509 13:59 sino entre los haces que Marek tu colección de cromos de Mazinger Z

Voz 13 14:03 bueno eso conmigo funcionaba a pleno que preside pronto

Voz 7 14:08 quieres a tu madre no le pongas tus miedos encima de la mesa tienes ahí ahí ahí hijos a los que les hemos seguido la pista por ejemplo no ha lugar a preguntar qué fue del hijo de la sólo porque Javier Cámara cantaba tampoco sobre la pista

Voz 13 14:22 qué puede de incisiva la Taboada siempre

Voz 1826 14:25 a ver si estamos hablando de los cabreos de padres y de las a mí en Semana Santa no sabe decir yo quiero decir colleja te salen torrija si nos estamos acordando de las torrijas collejas de de la Solé sí no puede faltar la escobilla del hombre ahí hago eso es verdad es bien visto muy consejo lo mejor de lo mejor

Voz 7 14:46 las alumna aventajada los ex rehenes son maravilloso ejemplo

Voz 1860 14:49 para cerrar nuestro manual de cómo cabrear Se bien crease a la española Juli que los estás escuchando from de Ecuador escúchanos bien porque el resumen de todo sería no te vengas abajo vale nunca nunca nunca recula es vamos con una escena cotidiana entre padre e hijo primera parte

Voz 17 15:06 con estos por hablo más con lo que nos bromas Marcos porque es que me vas a buscar la ruina es como que como que que que eres un guarro y un degenerados a I tu hermana hubo la profesora la siguiente quién va a ser la abuela temas descarriado Marcos no sé en qué momento pero te más descarriado y esto no tiene retorno una mujer mayor Marcos una mujer mayor porque ahora mismo vamos a ver la verdad va a Panamá donde está Marcos donde está que el había cuestiones clase para la pregunta aquí escuchamos

Voz 18 15:36 a continuación

Voz 7 15:39 sin saber si se como mal es poder hacer de siempre no si eso es lo que hago yo y ahora llega el drama por la musiquita claro lo lo ideal sería

Voz 1860 15:49 no tu como padre enfadado basa la profesora Isabel alias par dar pues no no

Voz 1826 15:56 exactamente vais que seguir giros tenían los Jolín

Voz 7 15:59 es a ver rally de primera víctima luz dijo giros digo y el final fíjate claro aunque giro eso es todo lo bueno vais a ver el el el error de primeros de Cabrera

Voz 1509 16:10 no

Voz 17 16:13 dónde estaba la profesora de Literatura Jesús es Elsa Pataky hasta luego adiós gracias Espasa

Voz 19 16:36 como que determinan rabioso tú nada dijo

Voz 17 16:40 constante

Voz 7 16:42 hoy no puedes venir así no puedes no puedes claro Resines en tres oí lo que decía Lucía de que al final todo era un sueño pues cómoda tomate pues al final pues tuvo que ponerse a componer inglés el fueron las cuentas mira lo has oído

Voz 1826 16:59 tenemos noticia del final por el que preguntados pero fina

Voz 7 17:02 al de vida real si es que nuestros oyentes campo ese momento tenemos admiran de Real en Ammán entre nuestros no

Voz 1826 17:10 a lo que estaba por descubrir de lo que pasó después de que acabara la serie esos del que de hijo de Pepa y Pepe Carlos Vílchez vale Jorge era el niño

Voz 7 17:20 si ganamos Vilches el actor el Pekín

Voz 1826 17:23 la familia que compartía el pelo rojizo de la madre y al personal con ocho años de edad se pasaba el día jugando bolsos coches bueno pues tras su paso por Pepa y Pepe la verdad es que no tuvo mucho recorrido el mundo de la tele a de algunos anuncios participó en la serie hermanas de mil novecientos noventa y ocho acordáis manos

Voz 7 17:40 no no era una de monjas no sé si sí sí sí sí sí sí sí sí dice Manu que si osea que sí

Voz 6 17:47 ya ahora otra no me meter meter salía ayer mala nueva obra duda

Voz 7 17:54 María no ha he molinos Molina José Rolando que puede ser

Voz 1826 18:00 la mi antes de la afición en mil novecientos noventa y cuatro apareció en la película Los años de nuestra vida y en el programa Mójate con Esther Arroyo y Silvia Abascal bien

Voz 6 18:10 se cierra el círculo hemos encontrado que haría no se confía

Voz 7 18:13 mal que tuviese ninguna frase es cierta

Voz 1826 18:16 ya podemos ir al arreglada

Voz 4 18:36 sí

Voz 21 18:50 a ver niños y niñas de del recreo que si hoy ya estuviéramos en clase y hubiéramos puesto en la redacción del tipo que empiece conocemos aquí en el cónclave en el concurso de relatos con la frase hay un momento en todo viaje María ya hecho la suya porque nos ha explicado que hay un momento en todo viaje en el que uno se da cuenta que va con la compañera Kanye ni cascarrabias que siempre está enfadada le parece todo falta lo etcétera pero Lucía Taboada tú como empezar

Voz 1322 19:14 mira ahí momento en todo viaje o en casi todo viaje al extranjero en el que llegas a la habitación del hotel el albergue de La casa de tu amigo hoy observas buenos colchones tienen buenos colchones buena moqueta en algunos países europeos gusta la superficie Moqtada como bien sabréis buenos armarios tienen también

Voz 1826 19:30 bueno bueno pero bueno de buena Aires

Voz 1322 19:32 sí buenas armarios pero llegas a La Ventana y ahí empieza el drama

Voz 1826 19:36 como como espérate esa promesa nos luce mucho llegas a La llega

Voz 7 19:40 el drama a pero es verdad pero a la vetara

Voz 1322 19:42 la física porque algunos países europeos sobre todo del norte gusta la cortina fina como papel Pinocho el Store endeble la cortina pisa Haditha blanda pero no gustan las persianas o directamente es que no hay perseguido hay no hay persianas no hay versión horribles son hay que denunciarlo y esto es un problema cuando te gusta descubrir la vida nocturna de las ciudades en unos viajes en las cinco de la mañana pues el sol empieza a acariciar tu casa he hablado con tres españoles que viven o han vivido en el extranjero en Austria en Suecia y en Escocia son Andrea Jaime Arancha Iman contado que muy bien pues no lo llevan

Voz 22 20:14 yo me llamó Andrea vive en Austria aquí amanece a las siete de la mañana y no tenemos persianas esto es una faena sobre todos los años

Voz 18 20:22 esta semana porque aunque

Voz 22 20:25 llevo años viviendo sin persianas y al principio no era capaz de dormir más que cuando salía el sol ahora soy capaz de dormir hasta las ocho nueve

Voz 1509 20:36 así este sábado en el la verdad

Voz 22 20:39 lo he intentado con antifaz es pero eso no funciona porque son muy incómodos así que la única manera de acostumbrarse es taparse la cabeza con una manta morir si aire al final de levantarse con el sábado aprovechar las horas de luz que tenemos por las mañanas

Voz 23 20:55 sólo en el día como no si iba mucho eso de las persianas el intenta desde las cinco de la mañana cuando vivía allí me ponía una una camiseta de lado a lado de la cabeza y así aunque me moviera durmiendo conseguí ya que el sol no bebía los ojos a los costaleros ahora se fue hasta el bastantes oliera muy como MD a que en el año dos mil cuatro

Voz 18 21:21 a escoge ahí también lo primero que pensé es como puede

Voz 2 21:24 n de esta gente es si en el cortijo

Voz 18 21:26 nas porque son como medio transparentes todas también sin persianas que bueno creo que me quejaba mucho pero eso son menos solucionar el tema con poniéndome cosas el tema de los ojos de eso va como antifaz este estos de de avión el problema verdadero que no lo sabía yo cuando me mudé aquí es cuando tuve niños pequeños ya verás ya horas los tengo ahora son tienen cinco años si dos años antes

Voz 1509 21:53 junio más o menos pues se amanece

Voz 18 21:55 a eso de las tres de la mañana entonces sólo hay como tres horas de noche que es un problema porque Carles estás enseñando a los niños vete a dormir que es por la noche tienes que descansar yo también no lo entienden porque claro las tres de la mañana sale el sol o sus cuerpos ya quieren bajar a abajo a jugar allí eh la única solución les he comprado un reloj ahora que sale como una luna por la noche sale el sol cuándo es de día hay una estrella por hora es le faltan cuatro estrellas significa que todavía necesita dormir cuatro horas más y mi hija mayor de cinco años ya lo entiende más o menos lo cumpla acepta al PP

Voz 1509 22:34 en ganarle todavía entonces TCM suerte saber tan ancha como ha optado por métodos más innovadores

Voz 24 22:42 en verano amanece media hora antes de la hora que me tengo que levantar hice sufre si te dentro de luces sufre entonces opte por Atencia aluminio consciente de carros cero en invierno no lo que quitar sobre todo para que lo crea que tengo un laboratorio tipo prediquen más

Voz 1826 23:01 estas son las consecuencias pero hay solución alguien nos puede arrojar luz sobre la carencia pero será dentro de unos momentos después de la publicidad

Voz 1 23:11 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 13 23:27 Hermoso verdad mirando ahí

Voz 1826 23:30 Sol que no es lo que nos acoge ahora que estamos tan deseosos del rayitos este de la primavera pero los nórdicos con bueno nórdicos europeos en general que nos estaba contando Lucía Taboada subrayando para algunos que ya lo supieran que esta gente tiene una carencia que no tiene

Voz 7 23:46 bercianista ahí bercianista oye pero

Voz 1826 23:49 entonces la duda es si tantos países duermen sin persianas y nosotros sí que las tenemos a ver si somos como el chiste que va en contra dirección somos los únicos que vamos a ver

Voz 1509 24:00 pues yo pues no sin que sirva de precedente en España lo hacemos bien Roberto él mismo es muy necesario pero lo he consultado con profesional y me lo ha confirmado me lo ha contado Javier Álvarez director médico de la Unidad del Sueño del Centro Teknon de Barcelona

Voz 0184 24:17 pues la luz es un regulador fundamental para nuestro cerebro para que ver si nos toca dormir os toca estar despiertos juicio quién es un estímulo que hace que nuestro cerebro prepare para la noche se prepare para el día de hecho la luz lo que hace es que nosotros en dos segrega melatonina hormona que que nos prepara para para el sueño antes de la de la el descubrimiento de la luz eléctrica nuestros ritmos circadianos salimos el turismo de sueño era mucho más natural sin embargo desde que la luz invade todo nuestro día nuestros veinticuatro horas pues esto ha cambiado mucho pero mucho en la calidad de nuestro sueño

Voz 1322 24:56 así que le he preguntado te puedes acostumbrar a dormir con luz como pasa como le pasaba Andrea a a Javi a toda esta gente iba contestado Quero

Voz 0184 25:06 bueno evidentemente hay personas que tienen mayor facilidad para dormir en cualquiera de las circunstancias entonces tienen frenéticamente muy sueño pues tiene cinco circunstancias adversas como cursarse de luz duerman Perlman mejor de Al contrario personas con más fácil seguro que las circunstancias le va a aceptar que llegará a acostumbrarse es algo que cuesta entender porque hemos decía ese estímulo externo produce cambios hormonales en nuestro cerebro que lo va a ir porque seguir produciendo a lo largo de nuestras vidas que pues cuesta entenderlo a nivel

Voz 1826 25:42 ya está entenderlo

Voz 1509 25:45 cuesta mucho entenderlo Andrea y todo

Voz 1826 25:47 a esa gente que decía Lucía os estáis engañando creéis que os habéis acostumbrado pero parece así ella reconoce este umbral al pobres no va a ser mucho tiempo aquí le has preguntado también qué le parece al doctor eso de que en algunos países europeos duerman sin persianas

Voz 1322 26:02 por supuesto porque quería hurgar en la herida para una vez que hacemos algo

Voz 0509 26:05 bueno pues mira el mar

Voz 0184 26:07 persianas es el investigar realmente sin persianas pero adornan con antifaz que aquí puede puede estar una una de las claves yo no

Voz 1509 26:18 yo creo que lo eh

Voz 0184 26:20 realmente está estupendo en oscuridad por lo tanto no hay hay ese problema sin embargo duermen con las persianas subidas lo normal es que cuando empieza maneje la luz entra por las ventanas evidentemente cómo exportar hay que entender que la luz aunque tus tener los ojos cerrados otra vez de los parques Nos puede estimular y conseguir que que nuestro cerebro entiende que empieza el día de estancia irregular sus tanques que no iban

Voz 1322 26:46 pues eso bueno para terminar un poquito de historia Roberto la persiana como su nombre señala no es española es de Persia igual algo que importar en los italianas y francesas cuando traían objetos exóticos de países orientales en el siglo XVIII a finales siglo XVIII fue cuando llegó a Europa la persiana y con esto término no sin antes suplicar poned persianas en los hoteles por favor si total o en su defecto cortinas Gure sitas eh gracias apoyo

Voz 1860 27:09 la moción llegue la siguiente cosa Lucía te la dejo para tu que investigadas a fondo de qué está pasando con las escobillas en los baños de los hoteles pues bueno también se asiente no

Voz 1826 27:20 a quienes

Voz 1860 27:23 la quiere decir que da igual que haga sol lluvia o no entre la luz las escobillas del baño que vuelvan

Voz 1509 27:28 también son necesarias La Ventana programa denuncia

Voz 13 27:39 ya sé que los que nos conocen un poquito

Voz 1826 27:43 siempre nos achacan que somos más de de Beyoncé que de Lady Gaga pero vamos a hacer una decepción

Voz 0509 27:49 no no lo negamos hoy pero es que ayer Lady

Voz 1826 27:51 la gala cantante neoyorquina cumplió treinta y dos años Edgar Hita se ha empeñado en que tenemos que hacer un acto aquí de desagravio y al menos saludarla y felicitarla Lady

Voz 0577 28:02 lo haga qué tal buenas tardes buenas tardes va la desgracia

Voz 0509 28:07 gracias hasta calcio la de la de Juan Román

Voz 1826 28:10 sería Román por un pueblo de Ávila P que veraneaba ahí

Voz 0509 28:13 pequeña que me dice la gente es verdad eleva Román pero bueno treinta y dos años ya Robert XXXII

Voz 1826 28:19 sí ya

Voz 0509 28:21 ya que me dice Paz en vuestro programa porque ya está bien siempre las mismas entrevistas qué hay de cierto en su romance con este género tuvo o que tienes de que es decir de tu coqueteo con las drogas como se coquetea con las drogas o te o no pero eso del museo eso eso que bueno es sabrás que alguno me decían que era la nueva Madonna hace tiempo ahora ya me lo dicen menos bueno ahora ya eres la la duda dan tampoco claro está hoy como Katy va así que me da igual faltar respeto a quien sea lo que me da la gana hago un día bueno no sé si lo visto cuando fui a una gala con vestido de teles de ternera de verdad no lo voy a claro

Voz 6 28:59 bueno para evitar que su que iba con él

Voz 0509 29:02 el con el eso nada eso despierta envidias Rober osea si es verdad que gasto buena nariz osea si la gente se volvió faltón Raga Lady Battiato a ti no te venden pescado podrido sabes que faltón

Voz 0184 29:17 pero bueno eso es una reina pues imagínate lo que le importa nada de tan

Voz 0509 29:21 que la gente ya está bien de Google vídeos porno de Lady Gaga no hay que no no son hay más lo mejor es lo de las canciones

Voz 0184 29:30 pues cosa que hago tuya ha visto exitazo

Voz 1826 29:33 total osea sí sí bueno claro yo

Voz 0509 29:35 ya lo sé voy hago lo que me da la gana quedó con los colegas y me hice un oye queda o cara de póquer Vigo Poker Face canción Oye que Alejandre Roberto que a otro éxito Alejandro Rojo lo que sigue es verdad que tengo tengo que darle mito que que es hacer como que patinar embrague sea como si fuera tarta vajilla que digo a Alejandro

Voz 0577 29:56 el Poker Face

Voz 0509 29:58 Aguirre con la Bellón eh Tete Tete a Telephone tasa cuáles no

Voz 1826 30:02 sí claro nombre pues lo ahí sale estar ahí su verdadera mi se me han

Voz 0509 30:07 hagas lo que yo diarios si yo sino yo la diosa de ébano también como ella pero bueno

Voz 0577 30:14 ahora cuidarse daga hasta luego adiós no cumpleaños adiós

Voz 5 30:18 sí

Voz 6 30:23 hacerla

Voz 5 30:29 Nos hemos eh

Voz 15 30:45 un mundo

Voz 1826 30:47 esta música sí ya es propiedad de la selección musical de Laporte porque a veces de lobos nos vas a hablar odio

Voz 1509 30:55 buenas tardes buenas tardes uno de lobos no nada más lejos de la realidad ni lo vas la canción le puesto por qué me he acordado

Voz 6 31:02 si sale la madre que llevamos dentro eh

Voz 1509 31:05 es mi Metheny Motta pues no le he puesto porque mañana viernes hay luna llena que la luna llena sabes que siempre coincide con el Viernes Santo

Voz 1826 31:14 que sería tan bonito ver la desde París ya entonces a ver te vas de viaje a París y esos de lo que nos quieres hablar de sí mismos

Voz 1509 31:21 mis ganas mis ganas yo esta Semana Santa las vacaciones y el abuelo os voy a hacer a la japonesa a mí lo que me gusta es trabajar venir a La Ventana y hablarle a mi queridísimo público a España entera

Voz 1826 31:31 claro aquí en tu programa sí entonces y que le trae hoy aquí a tu público a España

Voz 1509 31:36 caña a España que me está escuchando yo es que soy muy del observar sabes muy de quedarme empanada mirando a la humanidad que me he dado cuenta pues de que existen temas de conversación temas Mier del que no le importan a nadie y por el contrario hay otros temas que yo llamo temas bomba

Voz 1826 31:51 mira que te dije que no te pusieran muy científica pero es que ella va después allí

Voz 6 31:58 no está calentando en la banda

Voz 1826 32:01 apocalípticos e integrados si después Mier derivó nueva división entonces a ver temas Bono y cómo va eso bueno

Voz 1509 32:08 a ponerle a mis oyentes la bomba de África pero creo que nos podemos ahorrar ese trago si te parece

Voz 1826 32:14 parece bueno al grano los temas bomba

Voz 1509 32:16 cese de aquellos temas de conversación que una puede sacarlos en cualquier contexto en cualquier círculo en cualquier momento que todo el mundo todo el mundo todo el mundo va a tener algo que opinar si si estés donde estés tus interlocutores van a sentir la necesidad o u obligación de aportar su granito de arena a dar ejemplo dices Mercadona

Voz 6 32:37 Mercadona todo el mundo

Voz 1509 32:40 sí sí sí el router aparato pero igualdad Rylko es ves sí sí

Voz 0509 32:45 embestidas la

Voz 7 32:48 la canción del Mercadona como Santé de la niña o si exacto temas muy bien vale por ejemplo dejar de

Voz 1509 32:57 tomar tu estas un día con unos amigos tomando algo y de repente comentas que estás dejando de fumar todos todos todos tendrán algo que apostilla al respecto El que lo dejó leyendo un libro El que probó hipnosis tomaron el que se aferra su cigarro y sentencia que que a él le encanta fumar tirarse a la estanquera de paso lo que sea uno te contara su primer cigarro otro que engordó cuando lo dejo otro que habrá capea un sinfín de chasco

Voz 1826 33:21 ya tenemos algún ejemplo entonces se más temas

Voz 1509 33:23 voy más temas bomba otro tema que a mí me inquieta me perturba me atormenta porque los saques donde los saques como todo el mundo más o menos pues lo ha vivido tú sueltas una pullitas Hey boy viene el despido allí las hostia se puede decir hostias bueno

Voz 0509 33:38 sí sí sí ofrecen diez

Voz 6 33:40 sí puede

Voz 1509 33:43 es que yo estoy hablando ahora mismo por supuesto de las mudanzas no el viejo cascarrabias

Voz 1826 33:48 el drama eso eso eso compite con Mercadona

Voz 6 33:51 sí sí sí adora Almudena

Voz 1826 33:53 ya lo puede ser exacto exacto tendrás por ejemplo Elvia

Voz 1509 33:56 cascarrabias una mudanzas un drama que pone tu vida patas arriba el FEM aprovecha para tirar y dejar que entre lo nuevo el manitas eso te coges una furgoneta lo tienes hecho

Voz 6 34:09 el mito estaba volcado para esto

Voz 1509 34:15 el aéreos que me han pillado la romántica si si superas una mudanza Hayes el mismo

Voz 6 34:21 qué hará

Voz 1509 34:24 aquí

Voz 6 34:24 yo yo lo dejaría aquí los planos

Voz 1509 34:27 lo de las mudanzas como veis bueno mencionar sólo a uno que a mí me encanta que es el desgraciado a mí me hicieron la mudanza rompieron del inmueble M pícaro a la par de Perdidos es donde me robaron el mando de la tele pobres este pasa le pasa de todo bueno pues eso que hables donde hables de mudanzas pues todos opinan es como como el tercer tema Bomba ser padre también también más sobre el embarazo el parto la lactancia las petroleras las estrías tipos de chupetes mi niño no me duerme la mantita de apego pañales humidificador cremita para el culo hace pipí hace Popo más ropa saca leches tal acidez Sue

Voz 1826 35:11 iguales para ahí coge aire favor se coge aire

Voz 7 35:15 sí sí tengo ganas de de de

Voz 1826 35:17 ser madre incluso siguen lo que quieres opinar Amis

Voz 1509 35:20 madre luego me da igual yo lo que quiero es cascada sobre el tema yo todo esto lo cuento porque como se habla tanto de ser padres tenemos una sobre información del cupón que todo el mundo tiene su propio testimonio es como en la pronto que una sección de venga usted a lo suyo poco en este tema de la paternidad ocurre lo mismo que a nadie se le queda nada dentro eh que todos lo contamos que sí hubo cesárea cuanto centímetros había dilatado tu señora que si el bebé tiene cólicos

Voz 6 35:43 no quería que rebelde ha venido esta tarde he venido reveló que lleva tres meses sin dormir pero una sonrisa del niño lo cambia todo o eso dicen tan bien

Voz 1509 35:50 pero eso ahí es bueno me lo sin cero

Voz 6 35:53 el imprimir real no

Voz 1509 35:56 bueno bueno cuentan muchas cosas del parto que no podemos contar ahora en mi programa porque yo censuró los temas y me da la gana y no vamos a contar eso pero

Voz 7 36:04 me enerva yo jemer en filtro en eso no hay no hay unas filtró yo me enervó como por ejemplo cuando hablamos de la depilación la filmación otro tema bomba

Voz 1509 36:13 sí sí sí un buen interesada pero da igual que sean hombres y mujeres que todas absolutamente todas todas todas todas las personas del mundo tienen algo que aportar aunque sea un simple yo no me de Pino porque no me da la gana también puede ser pero siempre estará la que se habrá quemado el bigote con la CERA la que se ha hecho las ingles brasileñas la que se pagan las siete la haters de Alejandría las grupis del diodo las que les salen pinzas con granos mira mira mira mira mira no hay tema bomba como la depilación

Voz 1826 36:39 bueno yo aquí en este tengo poco que aportar salvo alguna denuncia algún centro de esto

Voz 1509 36:43 para mí ya a ver

Voz 7 36:45 en un leña así tampoco vamos al mismo arroba a mí tampoco cabe de algo

Voz 6 36:52 eso es que se ponen ahí en tierra de nadie que no puedes arrancar porque vale gas tampoco es que tengan muchas más loco

Voz 13 37:11 no me digas Forte que tu último tema Bomba va a ser este de hacer el amor

Voz 6 37:15 coches claro que ya sea una seña daños en los coches ya lo hago nada coche pero Gramepark voy hablar del sexo en general el sexo de política internacional no pero no me jodas de sexo entendemos todos todo el mundo tiene cosas que contar sobre este tema

Voz 1509 37:30 mucho ojo regular bueno malo a veces solo acompañado Tres son multitud os reto a todos los que estáis aquí y a España entera que me está escuchando a que hagáis la prueba nadie se queda callado con este tema todos quieren dejar constancia de esos Asturias es no yo hasta que no a ves ves el batallitas querrá contar pues aquella vez que lo hizo en un plazo al lado de los Tigres el batallitas también querrá contar aquella vez que estuvo cinco horas dale que te pego todo claro en el fuego el batallitas una vez más querrán contar su primera vez para para no sé si te has equivocado

Voz 1826 38:09 el guión pero siempre les batallitas claro si sirve

Voz 1509 38:12 sí en todos los grupos hay un batallitas por ejemplo aquí en este grupo tan majo que hemos montado tarde

Voz 1826 38:17 eh Elgar tienes algo que contar no vale vale hoy acabará usted como agradecerla tuviera algo que controla cuéntanos cosas pero sobre la lengua su última clase del lenguaje de nuestro profeta garita que has preparado ETA Edgar Hita también conocido como el cómico bautizada así por Roberto Sánchez ya te llamen así pero oye mira es un nombre artístico del cual yo no te voy a reclamar nunca derechos de autor no no no cobran

Voz 6 39:07 pero bueno ya están cobrando a mis amigos y los compañeros de Cadena SER que voy por el pasillo digo no sé si alguien escucha a mi sección y voy por la calle y nunca me para nadie pero ahora me para todo el mundo nombre barriles te come

Voz 1826 39:18 bueno no pasa nada de rugby ya está ya está

Voz 0509 39:21 dicen que no me dejan entrar en Rubí por culpa de María y esto yo ya no sé pero bueno vamos al lío esta tarde quiero hablar de la utilización del lenguaje a la hora de vender padre yo conozco el tema porque ya sabéis buenos y lo sabéis yo soy como ultiman ayer y social media que traducidos que llevó el Facebook de la frutería de emitía Lourdes ir y lo voy a hacer pues con un concurso voy a hacer un juego un juego hoy en día pues ya lo sabéis que el marketing y la publicidad pues están a tope se hacen auténticas genialidades pero hay una pequeña laguna ahí la teletienda además no acaba de avanzar en lo que es el anuncio están ahí pero están cómo anclados un poco en los ochenta cambiando el producto lo cambian pero está el anuncio un poco bien es uno que no quiere decir que sea malo e que a mí me encanta

Voz 7 40:05 es una mujer sí sí

Voz 1509 40:08 además adictivas en los anuncios tele tiene sí sí

Voz 0509 40:10 si a yo vamos me enganche me pongo a Mel por la noche digo voy a cambiar Don Sandro Rey teletienda y me quedo con teletienda siempre siempre pero bueno quiero hacer un concurso para saber quién de nuestras colaboradoras podría hacer un anuncio de teletienda quién está capacitada para ello cuento con una voz cualificada ya que es una persona que me gusta documentarse bulos

Voz 1826 40:31 no siempre eso sí que te estoy hablando de Joan Fornés

Voz 0509 40:33 es uno de los responsables de creatividad no no es cierto

Voz 6 40:37 las Lio Barcelona un aplauso Marta hola bona tarda buenas tardes a todas y a todos

Voz 1826 40:44 oye esto me he tranquilizado porque si está muy bien es el que ha puesto a prueba pero hacía falta una voz legitimada aquí tenemos la voy a ver empecemos explicarnos en qué consiste en las pruebas Edgar

Voz 0509 40:55 pues mira era la primera prueba que quiero hacer es que vamos a hacer de actores de teletienda no sé si te has fijado pero en el doblaje pues es uno de los fallos y los actores pues digamos que lo más flojo de los anuncios teniendo en este país grandes actores como Mario Casas por Fran Perea ir ir no sé digamos que muy bueno vamos a simular un doblaje de teletienda la primera en participar va a ser la fuerte por orden alfabético sorteo sorteos a ver si sorteo sorteo que hemos hecho en la redacción ante notario que no estabas vale voten situación Almada Valerie ahora somos tuyos somos dos yanquis mazazos camiseta de tirantes Newcastle año muy no mil novecientos ochenta y siete vale estamos en una cocina tenemos delante una limpiadora yo te voy a hablar como se habla en los anuncios de teletienda tú me contestan igual tú le das el ballet actúan

Voz 6 41:43 yo andará del uno al diez depende de cómo lo hagas bajitos había

Voz 0509 41:47 os aviso disculpado que me llaman el Risto Mejide de radio vuelve a vale por el aviso por eso te hemos visto ganó nada y bueno voy a empezar vale

Voz 25 41:59 oye Mike has visto que bien funciona esta y cuidadora

Voz 26 42:05 en efecto Franklin es increíble con otro CEAR zanahoria

Voz 0577 42:10 bueno bueno

Voz 6 42:12 tanto esperaba pero primero se esperaba menos

Voz 1826 42:18 Forte ya estado doblando algún anuncio de sí sí sí

Voz 6 42:20 adiós le doy un notable

Voz 0577 42:23 alto uno ocho uno ocho o bueno como empezábamos no he leído y les doy un diez retirado te a ella

Voz 0509 42:30 les dije mejorarlo María esto

Voz 1860 42:32 no es bueno intentarlo vamos contigo

Voz 0509 42:34 acaba oye Martin sin duda este color

Voz 0577 42:39 con hinchables es milagroso

Voz 1509 42:42 así es rayan en tan sólo noventa y siete horas hará yo suena

Voz 6 42:47 bueno también hay que bueno era de día es que no no no

Voz 1826 42:52 si usted está poniendo más difícil pero muy bien verdad Juan

Voz 0577 42:56 está bien lo que pasa es que estaba un poco condicionado también por la sobre interpretación de Édgar claro

Voz 6 43:02 pero ha ido un poco en sintonía les da mayor traído y en la selección de la gente llevamos un siete Un se oye Rusia

Voz 0577 43:13 eh

Voz 25 43:14 a ver Lucía baila una maldita sea ya en estas artera anti adherentes no se pega ni un gramo de comida

Voz 1322 43:22 CIU jamás había visto algo similar en mis años de cocinero de la Universidad de Wisconsin

Voz 6 43:28 hola mejor que él lo me gusta cada es totalmente es que son diferentes por ahí

Voz 0577 43:39 sí también entonces no sé yo le pondría vamos a hacerlo tipo doblaje hippies no lucía yo te pongo un nueve muchas gracias

Voz 0509 43:54 le he puesto ahí noté que Vima pues duda vamos a ir con la segunda y definitiva prueba que hay prueba si hay otra prueba es el testimonio en un anuncio de teletienda es casi tan importante el producto que se está intentando vender como poner un testimonio creíble vale suele ser un doctor o alguien que aprobar producto con increíbles resultados aquí el tono cambia ya no es oye Mike sino es más un tono con altibajos y al final bajón alentar en plan desde que mi marido empezó a utilizar el alargamiento de pene esos dos centímetros me han cambiado la vida vale vale vale empezamos ahora con María para que no haya quejas mira te el texto que tienes ahí vale ante ya sabes se desde que mi marido empezó

Voz 1826 44:36 a mí me suena como a Glòria Serra me puede esperar en ella cobra más explicaciones coherentes

Voz 1509 44:42 tras

Voz 27 44:42 con el plumero extensible súper extenso y Plummer Plus podréis llegar a cualquier Skinner de tu edad no

Voz 0577 44:50 encuentro Un Plassnik sur pero el fin de semana madre mía

Voz 1860 44:58 yo creo que es la quinta denuncia que me va a poner Gloria Serra por incitar

Voz 6 45:01 sí sí yo creo que es la torrente de ahora en imitación

Voz 1826 45:06 ahora vamos a escuchar también a Laporte a Lucía y después ya que decida el juez venga

Voz 0509 45:10 vale venga va si eso a ver eh

Voz 0577 45:12 aquí te juegas el el programa eh Lucía siempre risas

Voz 1509 45:17 ya voy si si no existe nada

Voz 1322 45:20 por qué la baba de caracol para el cutis yo no tenía tiempo de salir a buscar caracoles desde que descubrí el caracol Héctor extender Mats mi piel no ha vuelto a ser la misma

Voz 6 45:29 pues bien aquí apuntando como si fuera esto se y un acuerdo en esta radio por si te has dicho que era el Risto Mejide pero en toda la extensión de la palabra bueno prueba final alma

Voz 0509 45:43 ahora sí en tus manos queda llevarte la victoria no sabes quién puede estar escuchando el programa te ofrezca pues es la nueva bávara baba de caracol Woman

Voz 6 45:52 no Jorné o algo así

Voz 26 45:57 yo había aprobado muchos de pilares de pelos de la nariz pero jamás encontré algo tan eficiente como nariz ex astro Matic super extender abdominal ser Max Plus es un aparato Unicom

Voz 6 46:09 ahora voy a este último

Voz 1826 46:12 este último le faltaría un mensaje del tipo pida lo por su nombre no

Voz 6 46:15 sí sí sí los primeros una guitarra española Benedito ver

Voz 0577 46:22 han dejar nacer mi mi pequeña aportación

Voz 1826 46:24 si tienes veinte según a María María

Voz 0577 46:27 se te ha visto el plumero ya lucía se me cae la baba si no siguiendo el mismo criterio alma me has dejado con dos palmos de narices por lo tanto te vete de Xàtiva responsabilidad cualificado para este es está claro

Voz 6 46:49 yo convendrá conmigo al empatadas yo que no tengo bien el Etienne africanos