Jaume Asens: "No llegó ningún atrocinador para la BWR"

Voz 1715 00:00 Jaume Assens es tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona señora sean es muy buenas noches

Voz 0155 00:05 hola buenas noches un acontecimiento de este tipo

Voz 1715 00:07 como la Barcelona gol Reiss no se prepara de un día para otro cuando es consciente el Ayuntamiento de que hay dificultades suficientemente graves como para poner en duda la viabilidad de la carrera de este año

Voz 0155 00:19 pero es que no es un hecho de última hora hacía tiempo que sí va más íntima que se iba a dar Lar la Rando ese esa dificultad que tiene que ver también con con con bueno Tola toda la las complica acciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado las convocatorias

Voz 1 00:42 de dé lecciones de de de dos mil

Voz 0155 00:46 el quince y después la del dos mil dieciséis el hecho de que no tengamos unos Presupuestos del Estado el hecho de que no no no tuvieran los posibles patrocinadores la certeza de que iba a verla las exenciones fiscales que que hacían viable no sólo una aportación económica importante icono si eso teníamos conocimiento hace tiempo que que la petición es del dos mil quince y la verdad es que no ha habido una respuesta a la petición de sección fiscal hasta el dos mil diecisiete no bueno eramos conscientes de de que esos retrasos esos cambios de criterio estaban dificultando mucho la viabilidad de la prueba

Voz 1715 01:35 se ha dicho que el dinero es miedoso por naturaleza por tanto por lo que usted dice lo que más ha pesado aquí ha sido la incertidumbre de quiénes tenían el dinero

Voz 2 01:45 sí sí y aquí

Voz 0155 01:49 estamos hablando de una de una regata de un coste económico importante más de once millones de inmigrantes como mínimo de euros si eso es un coste que tenían que que asumir los patrocinadores los patrocinadores pues pues no no han aparecido una de las causas las por las cuales no han aparecido

Voz 1 02:10 que teníamos S

Voz 0155 02:13 esa esa problemática con con las beneficios fiscales no porque es un acontecimiento de especial

Voz 1 02:19 tres el eh

Voz 0155 02:22 bueno y por tanto eso podría animar a buscar el el el dinero que hubiera ese exención fiscal ese expediente pues se ha dejado dormitar nos ha dejado bueno sea es un cajón sin sin sin resolver durante dos años por la inestabilidad política de no en la bien probada dificultad de de de aprobar unos presupuestos y las selecciones etcétera no

Voz 1715 02:53 la inestabilidad política a nivel nacional en fin debemos suponer que también tiene su impacto la inestabilidad política en Cataluña

Voz 0155 03:00 sí seguramente el contexto político que se vive en Cataluña en los en el último año no ha ayudado me ha ayudado es yo creo que no se no escapa a nadie pues que eso pues crea incertidumbre y hay como cuando no no hay la estabilidad económica necesaria pues eso pues bien podría ellos puede ahuyentar no puede aumentar pues como ha pasado en este en este caso con pues a los posibles patrocinadores no

Voz 1715 03:36 en cierta manera directa o indirectamente esta Reis es víctima del proceso

Voz 0155 03:42 bueno yo creo que es víctima en general del contexto político tanto a nivel estatal como a nivel autonómico creo que son múltiples factores para nosotros el factor principal ha sido esa esa digamos ese retraso en la aprobación de los presupuestos del Estado esa posibilidad de tener la exención fiscal pero es obvio que el contexto político que se vive en Cataluña no no no no ayuda no no ayuda Hay no Cell el grado de impacto que puede no sabemos qué qué pacto puede haber tenido pero pero es evidente que no es no es el contó al contexto Massey idóneo para para hacer ese tipo de de iniciativas económicas no

Voz 1715 04:29 que los las salpicaduras políticas puramente políticas de de esta suspensión fundamentalmente la oposición ya lo sabe usted ha cargado las tintas contra el equipo de gobierno al que acusa de haber sido un agente activo para acabar con esta competición hola resume leyenda ahora le pregunta por ellas

Voz 0064 04:44 partidos independentistas culpan Ada Colau de querer borrar Barcelona del mapa internacional es lo que dice Esquerra y el PDK que señala que todos estos eventos que hay en Barcelona ahora los consiguió la alcaldía anterior Trías aunque los neo convergentes también añaden que Rajoy intenta sabotear cualquier iniciativa internacional que beneficia Barcelona desde Ciudadanos Lorena Roldán cree que la culpa es del proceso

Voz 0419 05:03 es un chiste una situación insostenible hay mucha inseguridad jurídica mucha inseguridad política y lo que ocasiona precisamente pues como decimos es perder en este caso la es lo que lo que queremos es que de una vez por todas separe esta situación ya insostenible esta situación de ruptura esta situación que una vez más se demuestra que no nos trae nada bueno a los catalanes

Voz 0064 05:25 el PSC acusa colado de querer desmantelar una herramienta para la promoción económica dicen que la última Wall Reis dejó más de veintitrés millones de euros en la ciudad el PP además del proceso independentista asegura que el Ayuntamiento de Barcelona nunca apostado por los grandes eventos deportivos aunque no hace ninguna mención a la falta de presupuestos del Estado

Voz 1715 05:41 creía o no creía el Ayuntamiento señoras Assens de Barcelona en esta competición

Voz 0155 05:46 sí nosotros hemos creído siempre no esta competición y hemos hecho todo lo posible para mantenerla y es verdad que es es una prueba que nos sitúa en el mapa internacional es una prueba de gran prestigio que nos proyecta como como ciudad es una prueba de un coste económico importante siempre hemos creído que se tenía que auto financiar eso sí pero la verdad es que hemos hecho múltiples reuniones hemos ayudado en lo posible para para para buscar la viabilidad de de de de esta prueba que estamos

Voz 1 06:28 eh convencidos que en la en la siguiente edición

Voz 0155 06:33 el desde el dos mil veintidós podrá hacerse si hay un cambio también de modelo en lo que es la búsqueda de financiación el modelo digamos económico diferente que lo sostenga hay que sea más más sostenible íbamos a trabajar en esa dirección en todo caso la causa esa directa de que no se pueda celebrar ese acontecimiento es la alta de patrocinios privados económicos suficientes para sostenerla Mila la causa última tiene que ver evidentemente con el contexto político que se está viviendo en Cataluña pero también con el contexto inestabilidad del estado de la falta de de aprobación de Presupuestos en el dos mil dieciséis de la convocatoria de elecciones en el dos mil quince y la siguiente en el dos mil dieciséis es todo eso es un clima de inestabilidad que sí por encima se les suma pues los retrasos en los cambios de criterio en cuanto a las exenciones fiscales que tienen que tener quién quién tiene que poner el dinero y eso hace que que que la la lo los posibles y digamos promotores no patrocinadores se retraigan ignora no se animen a hacer aportaciones económicas pues porque no hay beneficios fiscales porque hay un clima de tensión a nivel estatal y a nivel de Cataluña bueno que les generan una una incertidumbre sobre sobre sobre digamos el desarrollo dice Isabel

Voz 1715 08:11 decía usted antes los patrocinadores no llegaron no llegó ningún patrocinador para este evento

Voz 0155 08:15 no llegó ningún patrocinador para este evento yesos lo triste sin no estamos hablando de un evento que como mínimo necesitaría una financiación de once millones de euros es una cantidad importante aparte de los patrocinadores de cada uno de los navegadores de osea esos digamos el coste pero después cada cada embarcación tendría que encontrar sus respectivos patrocinadores e por eso también había un cierto malestar en algunos de ellos porque consideran que no se daban las condiciones y las garantías para poder asumir ese coste en general coste global era era era muy muy elevado y les digo once millones el coste ya que nos que nos cuesta a nosotros Ayuntamiento construir seis siete guarderías

Voz 1715 09:15 permítame que le haga de las últimas preguntas que tienen que ver con el con el contexto más amplio contexto político en Catalunya y con la ciudad de Barcelona no lo voy a preguntar por la formación del gobierno de la Generalitat pero sí por lo que se ha vivido estos días las protestas que hemos visto en en la ciudad cuanto inquietan al Ayuntamiento

Voz 0155 09:30 las protestas a cuáles se refiere las

Voz 1715 09:33 las protestas tras la detención de Carles Puigdemont el encarcelamiento de algunos de los líderes del proceso independentista

Voz 2 09:41 a ver

Voz 0155 09:44 en

Voz 1 09:46 a ver todo lo que es un todo lo que sea un contexto de inestabilidad de malestar evidentemente

Voz 0155 09:55 eso ha como Ayuntamiento no nos preocupa no nosotros hacemos constantemente llamadas al diálogo a que se los actores se sienten a a encontrar una solución política eso tendré el problema que se vive en Cataluña tendría que es un problema político conflicto político que tendría que salir de la esfera la judicial iraquí resolverse desde distancias las políticas y por eso nosotros no dejamos no nos cansamos de de interpelar tanto a Gobierno del Estado como a al gobierno de la Generalitat el Gobierno no a los partidos independentistas que han ganado las elecciones para que que se pongan de acuerdo y nosotros hemos hemos ofrecido como ayuntamiento para crear los espacios de de ese diálogo Ipar crear manolas las condiciones para que todo el mundo se sienta cómodo y encuentra una solución política al conflicto que es en eminentemente político

Voz 1715 10:52 claro Le preguntaba por si el inquietaba o no al ayuntamiento porque al final una parte de las imágenes que se han visto estos días han tenido lugar en Barcelona esas imágenes traspasan incluso nuestras propias fronteras tienen un impacto evidente en la ciudad

Voz 0155 11:05 sí nosotros nos preocupa y evidentemente hay hemos visto imágenes que no nos gustan hemos visto no sólo actos de violencia que nos parecen que que en general que son protagonizados por una pequeña minoría que son aislados pero evidentemente pues no nos gustan tampoco nos gustan pues que que que se produzcan cargas policiales con un número tan elevado de de heridos no estamos hablando de unos hechos que han causado como unos cien heridos sí es es evidente que que que todo eso nos generó genera preocupación y nosotros no dejamos de insistir en hacer una llamada a la calma y en poner en valor bien que la mayoría de ciudadanos se manifiestan de forma pacífica de hecho ya es admirable el pasotismo y la calma e que la mayoría de ciudadanos de esta ciudad que Cataluña pues tienen ante unos acontecía vientos que están generando muchas mucho malestar hay mucha inquietud pero sí evidentemente nos preocupa todo eso