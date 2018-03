Hora 25 Deportes: Miedo por Messi (29/03/2018)

Voz 3 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:14 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintinueve de marzo Jueves Santo espero que estéis disfrutando de unos días de descanso hoy desconexión mucho cuidado por favor en la carretera cuidados lo que quieren tener con Messi en el Barça hoy ha hecho parte del entrenamiento con el grupo pero la consigna es no arriesgar ni lo más mínimo mañana parece que será el día señalado para saber si juega o no el sábado contra el Sevilla en el que es el partido más destacado de la jornada Montella el técnico del Sevilla no se sorprendería al ver a Messi en el Sánchez Pizjuán aunque tampoco tiene claro si quiere verle allí

Voz 3 00:48 de Taulat Hyypia seré eh que dan otros

Voz 4 00:52 es bueno no no me sorprendería designado está claro que no me gustaría que Messi jugara pero por otro lado si porque es un rival

Voz 1576 00:59 bonito de ver jugar que tienen unas condiciones

Voz 4 01:02 es que no me sorprendería para nada que fugas Sarkía yo Quino

Voz 1914 01:05 Barça y Sevilla que también van a disputar la final de la Copa del Rey el día veintiuno de abril en el Metropolitano en justo un día después ya está confirmado se va a disputar el Atlético de Madrid Betis de la jornada treinta y cuatro de Liga en Primera División en materia internacional lo más destacados la sanción de la Superliga griega al PAOK de Salónica ya su presidente iban sabíais por irrumpir en el campo con una pistola y amenazar de muerte al árbitro del partido contra el AEK de Atenas cien mil euros de multa y prohibición de entrar en un estadio durante tres años tres puntos menos tres partidos a puerta cerrada y multa de sesenta y tres mil euros para el PAU Tesalónica además Baloncesto Euroliga jornada veintinueve desde las ocho menos cuarto está en marcha el duelo de los dos últimos clasificados Anadolu Efes Barça cómo va el partido Xavi Saisó muy buenas

Voz 1853 01:56 hola qué tal Soria buenas Inmaculada la primera parte del Barça frente al Efes ya en esta penúltima jornada de momento en el descanso treinta y cuatro es Fest Barça cincuenta y cinco

Voz 1914 02:06 a las nueve comienza el Baskonia Maccabi de Tel Aviv puede ser un partido definitivo para el equipo vitoriano buenas tardes Javier Lekuona

Voz 1284 02:13 hola qué tal muy buenas tardes pues si treinta minutos para Carranque ese encuentro Baskonia con quince victorias Maccabi con trece si consigue esta noche el triunfo el equipo de Pedro Martínez ya estará en el Top ocho Si no depende de sí mismo la semana que viene recibiendo al Efes Maccabi es el equipo que mejor rebote la competición pero es flojo en defensa suelen encajar más de ochenta puntos de media hoy he visto calentara Marcelinho Huertas lleva ya dos partidos en el rostro pero no ha tenido minutos recordemos que tiene una lesión en la muñeca

Voz 1914 02:43 gracias Lecuona enseguida volvemos al Fernando Buesa Arena tres asuntos más en la portada de este Hora veinticinco Deportes dos medallas en el Europeo de halterofilia esta tarde las dos en arrancada plata de Andrés Mata categoría de hasta setenta y tres kilos bronce de Irene Martínez categoría de hasta sesenta y tres kilos la Federación Europea de rugby aplaza en principio la semana que viene la reunión del Comité Ejecutivo que tiene que tratar la posible repetición del Bélgica España y esta mañana se ha conocido la suspensión de la Barcelona World Reis prevista para enero del año que viene varios motivos han provocado esta decisión entre ellos la inestabilidad institucional y por supuesto vuestros mensajes

Voz 5 03:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 03:37 el pase G y entre vosotros es todo decepción con el PSG España el M de seis seis uno Argentina y no decís que decepción de Argentina de quemó moda porque no lo decimos

Voz 5 03:51 el pero la gira el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1914 04:00 no nos lo haremos mirar arrancamos a las ocho y treinta y cuatro minutos estamos en un día raro un día intermedio todavía concierto arrastre de lo sucedido en los amistosos internacionales sobre todo por el virus FIFA pero empezando mirar también y más en serio a la jornada de Liga en Primera División y entre uno y otro asunto hay sin duda un nombre destacado el de Leo Messi que se perdió el partido contra España Santi Ovalle muy buenas

Voz 1621 04:31 hola Sonia muy buenas Valverde comentaba ayer que esperaba

Voz 1914 04:34 que su lesión no fuera importante que prefería ver cómo llegaba hoy ha estado Messi en la Ciudad Deportiva como está al argentino llega al partido de Sánchez Pizjuán

Voz 1853 04:41 está bien Leo Messi lo decidirán mañana si va a jugar contra el Sevilla pero ante la más mínima duda no van a arriesgar Leo Messi ha saltado hoy al césped de la Ciudad Deportiva ha hecho sólo una parte del entrenamiento con el grupo no lo ha completado después de perderse los dos partidos con su selección por esas molestias físicas le han evalúa cuando han visto que no era grave lo que tenía pero mañana prueba de fuego última prueba para ver si Leo Messi puede jugar contra el Sevilla o prefieren reservarlo contra Roma

Voz 1914 05:10 además de Messi Santi hay otros nombres en la enfermería del Barça

Voz 1853 05:14 si hoy han vuelto al trabajo la mayoría de internacionales después del parón de selecciones ha saltado al campo a entrenarse Gerard Piqué y también Ter Stegen que están en duda también Andrés Iniesta no lo ha hecho Sergio Busquets que sigue al margen junto a Luca Dean son los dos futbolistas que no van a estar seguro contra el Sevilla

Voz 1914 05:32 gracias anti Ovalle en el Sevilla han vuelto casi todos los internacionales ya están preparando el partido del sábado contra el líder olas ante Ortega

Voz 0962 05:40 qué tal has falta sólo la Llum que llegaba esta misma tarde el resto de internacionales está para que pueda disponer de ellos en la que ya hemos escuchado al inicio del programa que sueña con que Messi juegue pero mejor contra la Roma que se iba a jugar en Sevilla Navas que va a sustituir posiblemente a Sarabia que está apercibido por cinco amarillas y no va a jugar este encuentro mejor que ha sancionado importante el Sevilla que busca la posibilidad de engancharse a puestos europeos con solvencia porque vieron calendario al mes abril tremendo le han preguntado a Montera también con el planteamiento de algunas independentistas sobre la posibilidad de que no se presente el Barça a la final de la Copa del Rey

Voz 4 06:14 los medios no bueno la verdad es que no me gusta comentar sobre esta posibilidad porque al final no es no es una realidad me gustaría que jugasen la final que estuvieran pensando en otras cosas tendríamos más posibilidades de ganar en la fue

Voz 1914 06:29 bueno no cabe ninguna duda de que el Barça se va a presentar a esa final de la Copa del Rey que estará el sábado en el Sánchez Pizjuán veremos si con Messi o no que es el nombre propio del día el tema de los lesionados preocupa especialmente en un equipo en el Atlético de Madrid hablamos del equipo colchonero en un instante

Voz 7 06:45 me lleva a novia dos días de la boda y me dice que no lo tiene claro vamos que no se casa bueno he pensado que al menos no me pierdo Eurovisión que coincidía con la boda iba a estar emocionante

Voz 8 06:56 cuando sales de los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el quinto congreso del bienestar y la felicidad en Cádiz del veintisiete al veintinueve de abril con Elvira Lindo el Gran Wyoming La Chana y Antonio escotado entre otros los si quieres aún más felicidad disfruta de nuestro pacto especial de habitación doble visita guiada al Cádiz del cielo y la tierra y una cata de vinos y atún por sólo ciento noventa euros por maté en cadenaser punto com congresos del bienestar punto es colaboran

Voz 3 07:28 ayuntamiento de Cádiz Unicaja Banco

Voz 9 07:32 Semana Santa en A Vivir Javier del Pino Se marcha cuando el gato se va a los ratones bailan bienvenidos al universo de Lourdes Lancho Un mundo radiofónico de ilusión que alegrará vuestros corazones durante unas semanas

Voz 3 08:02 NO A vivir que son dos días este sábado y domingo a partir de las nueve de la mañana con Lourdes Lancho no

Voz 1914 08:13 qué suerte tiene Lourdes Lancho gran hecho casi casi una una medida para subir al programa A vivir que son dos días bueno hablamos del Atlético de Madrid está Darrell entrenado en la Ciudad Deportiva de Majadahonda cómo va la recuperación de los tocados Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 08:27 qué tal Sonia buenas tardes bueno pues hay buenas noticias malas en la buena noticia sin beber salgo algo que había bueno dudas de cómo iba a venir se tuvo que retirar con Croacia ha entrenado con normalidad también lo ha hecho Lucas que llegó sin problemas ayer se quedó en el gimnasio pero también recibió un golpe con Francia también está ok el que ha empezado a entrenar con el equipo ha sido Diego Costa es verdad que luego en el partido no ha forzado y sea retirado hacia el gimnasio pero por lo menos la primera parte sí la hizo el que no ha aparecido por el césped el Cerro del Espino además de los dos lesionados Juanfran y Filipe ha sido Josema Jiménez que es el que tiene más complicado llegar al partido del domingo ante el Depor por ese traumatismo en el tobillo izquierdo con todo lo que tiene Simeón en forma de bajas recordemos que tampoco Juana estar Griezmann y Vitolo por sanción hemos visto un esbozo de lo que puede ser el primer once de Diego Pablo Simeone después del parón ante el Depor volvería Savic al centro a Defensa al lado de Diego Godín con Lucas Icon si me versátil con los laterales ojo porque cambia el sistema cuatro tres uno dos los tres el centro del campo serían Thomas Gabi Saúl mientras que el media punta el enganche sería Koke que hizo tan buen papel con la selección española en los dos partidos de los de Julen Lopetegui arriba a punta de ataque no está Griezmann seguro vamos a ver si está Costa y colocar

Voz 1621 09:40 probado ha sido con Ángel Correa

Voz 1576 09:43 Kevin Gameiro pues veremos si está a no

Voz 1914 09:45 no en ese partido contra el Depor gracias tala relacionado con el Atlético de Madrid un nombre que interesa mucho que algunos dan ya por hecha su llegada a la próxima temporada es Rodri el futbolista del Villarreal que ha demostrado hoy que es experto lanzando balones fuera después de su debut con la

Voz 0837 10:01 son una España Argentina hay encima completan todo el estadio un ambientazo que bueno en especial porque es un estadio no es un estadio bonito hoy

Voz 1621 10:09 de cogió nadie del Atlético de Madrid

Voz 0837 10:12 no es que al final al final estás metido ahí en el vestuario con tus compañeros de lo que dura el partido estás por ahí ya bueno en mi caso como soy de allí salí salir rápido no pero solo sólo dirigente de la federación así que bueno no nos saludamos todos en los necesitamos porque fue una noche importante para para

Voz 1914 10:29 bueno desde luego que sí fue una gran noche esa victoria seis uno de España sobre Argentina el Atlético de Madrid que juega el domingo contra el Deportivo de la Coruña un Deportivo que intenta salir de la depresión de juego y resultados aunque los mensajes que salen del interior de la plantilla no son muy positivos que se diga hoy Lucas Pérez ha confesado el mal momento anímico que están atravesando especialmente el mismo muy buenas Fran Hermida

Voz 11 10:52 qué tal muy buenas si hoy locas ha puesto palabras esa depresión que servirse El Vestuario de Depor son varios los jugadores que han pasado por sala de prensa para dejar claro que no están en su mejor momento yo hoy ha sido el turno de Lucas llegó a principio de temporada para ser uno de los líderes del equipo sin embargo cuatro únicos goles en su haber ido una afición que empieza ya a señalarle como uno de los responsables del aumento del Deportivo hoy se pasaba también por esos micrófonos para recordarnos lo mal que lo vive cada vez que finaliza Un partido en esas condiciones decía se solo no quiere estar con nadie ni siquiera con la familia irme así sigue confiando en que una victoria vuelva a meter al Dépor en la pelea por la permanencia

Voz 12 11:31 vas triste vas va jodido vas decepcionado porque bueno aparte porque es la ilusión que teníamos yo puestas esta temporada pues que las cosas no salgan no hagan bien y a nivel colectivo ni a nivel individual pues es como es como me siento pero presionado no presionado pero como todos los a nivel de de poder encontrar una victoria que es lo que lo que necesitamos pienso que cambia el rumbo con una victoria sobre todo diferente

Voz 1914 11:53 sobre todo diferente sin duda es terrible el año que está pasando el Deportivo de La Coruña una situación parecida encontramos en la Unión Deportiva Las Palmas que recibe el sábado al Real Madrid en una semana también difícil en el equipo amarillo con mensajes cruzados entre el técnico Paco Jémez y la plantilla buenas tardes Nicolás López

Voz 1621 12:10 qué tal Sonia pues si la Deportiva la forma que se juega su suerte en este tramo final de la temporada en una situación dialéctica bastante extraña por lo dicho por Paco Jémez diciendo que ésta era la hoy

Voz 1576 12:20 equipo que él había entrenado no refería

Voz 1621 12:23 no sé a los jugadores sino evidentemente aquel no les saca rendimiento en cualquiera de los casos espera que este Real Madrid no provoque demasiados destrozos cuando pase por el Estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana teniendo en cuenta lo mucho que se está jugando nuestro éxito ante la Unión Deportiva Las Palmas a seis puntos de la salvación

Voz 1914 12:38 gracias Nicolás López por cierto esta noche estarán en El Larguero el técnico Paco Jémez veremos qué tiene que decir con respecto por ejemplo a las declaraciones de Tana en las que afirmaba que la limpia en el vestuario de diciembre no había servido prácticamente para nada el rival de Las Palmas es el Real Madrid José Antonio Duro muy buena

Voz 1621 12:54 hola qué tal muy buenas retorno de los internacionales

Voz 1914 12:57 apenas complicaciones digamos que el virus FIFA ha pasado casi de largo por Valdebebas

Voz 1853 13:00 sí porque ya está todo el mundo trabajando el Real Madrid al completo

Voz 1621 13:03 hasta mañana con evidentemente todos los españoles todos los internacionales que han vuelto de los compromisos con las selecciones hoy se han incorporado Gareth Bale Ronaldo hoy también estaba por ejemplo Sergio Ramos sin problema pero con Isco por segundo día consecutivo además entrenando en el gimnasio ha sido el único que no ha pisado el césped entre ayer y hoy en el capítulo de lesionados tocados dudas Mateo Kovacic sólo al margen carrera continúa el partido mañana perdón el sábado a las seis y media atentos a las rotaciones porque seguramente muchos descanse entradas este parón de selecciones

Voz 1914 13:30 en el Real Madrid duro de cara al futuro ante la posibilidad de que se compliquen las llegadas de los porteros De Gea y Courtois parece que está subiendo enteros el nombre del guardameta Allison

Voz 1621 13:40 si el meta brasileño de la Roma tiene veintidós años y está sorprendiendo esta temporada en la Liga italiana llegó este año a Italia desde el Internacional de Porto Alegre tiene garantía Monchi que es el encargado de fichar en la Roma Se habla de cincuenta millones de euros como cláusula pero ahí ya entraríamos en el terreno de negociaciones e incluso algún jugador blanco en un hipotético traspaso así que es Allison un nombre más que suena muy fuerte para la meta del Real Madrid las próximas temporadas

Voz 1914 14:04 gracias duro de vuelta a los equipos de descenso el colista el Málaga que tiene otros motivos de preocupación además de la lucha por una permanencia cada vez más lejana Justo Rodriguez Hollande

Voz 1425 14:14 hola buenas tardes sueña si es tiene alta como baja para el partido del domingo ante el Villarreal el técnico José González Juan Carlos Rik hay Peñaranda bueno ser bajas por lesión y aquí esperando ver cuando se produjo el fatal desenlace descensos hubo división porque con catorce puntos ya especie desde la permanencia hombre se el Levante lo ven muy difícil cuando restan nueve partidos para que concluya la Liga

Voz 1914 14:37 la verdad es que está muy difícil la permanencia del Málaga gracias justo precisamente hablamos del Levante que ahora mismo marca la salvación que tiene noticias en en forma de lesionados y también de contactos para el futuro a José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 13 14:50 sí buenas tardes porque pensando en el partido del sábado en Girona lo que se convierte en la séptima baja porque llegado de la selección de Serbia sub-veintiuno con una lesión muscular y es baja para el próximo mes de competición y en cuanto al futuro del Levante le ha trascendido da Roger la voluntad enviarle su contrato por una temporada más es decir hasta junio de dos mil veinte mejorando las condiciones económicas aumentando en acoso decisión que ahora mismo es de doce millones de euros las partes se han emplazado para cuando se certifica la permanencia aunque la primera propuesta no colma las expectativas de Roger que apostó por seguir en el Levante desestimando este pasado verano una propuesta de seis millones de euros del Galatasaray donde significa que finalmente renueva la porque el club le mostraban confianza con contratos de larga duración

Voz 1914 15:29 veremos qué pasa con el futuro de Roger no dejamos Valencia porque hoy hemos escuchado al técnico Marcelino hablar claro de la Champions hola Pedro Morata

Voz 1716 15:38 hola qué tal buenas tardes a pesar de la vuelta del Valencia a la competición liguera con un colchón por encima del quinto clasificado en obstante menos que doce puntos y mirando hacia arriba porque realmente el Valencia tiene a tiro de piedra a un punto al tercer clasificado el Real día cinco al Atlético de Madrid a pesar de ello Marcelino García Toral y eso que recupera a Santi Mina ya después de la lesión no dice tener asegurada toda la Champions y que hay que seguir trabajando

Voz 7 16:04 intentar asegurar aquello que podía ser una quimera en julio una ilusión en noviembre diciembre y ahora se convierte en un objetivo cercano en asegurar lo que no está asegurado lo tocamos con los dedos pero no lo tenemos en la mano y las cosas se tienen cuando realmente las puedes apretar

Voz 1914 16:22 tanta ética temporada de Marcelino del Valencia grafias Morata viajamos a Bilbao y rueda de prensa de Ziganda previa al partido contra el Celta de Vigo el sábado a las cuatro y cuarto no es un año de muy buenas noticias en Bilbao pero el técnico Diego González ha anunciado hoy una de ellas el posible regreso de Muniain a los terrenos de juego

Voz 1621 16:41 sí efectivamente Soria sin duda el mejor de los escenarios tras una lesión de ligamentos como la que ha superado Iker Muniain a los seis meses de caer lesionado podría volver a los terrenos de juego porque Ziganda como bien apunta ha dicho que cuenta con él para la convocatoria contra el Celta

Voz 7 16:54 no no no está descartado para nada Iker es diferente a otro tipo de de de lesionados porque otros lesionados tiene el alta pero no practicamente no no han entrenado Iker se ha recibido el alta pero y casi ya lleva un tiempo entrando con nosotros entonces no es no es descartable para para el sábado

Voz 1914 17:11 sería sin duda una de las mejores noticias para el Athletic en los últimos meses la reaparición de Iker Muniain gracias Diego vamos con más cosas y es que estamos en plena jornada de fútbol en plena jornada en la Segunda División B que partidos destacamos José Antonio Duro

Voz 1621 17:37 la jornada practicamente en cinco días con todos los horarios en prácticamente todos los grupos de aquí al domingo ir en cuanto a los resultados del día en el grupo uno Pontevedra cuatro Talavera cero en el dos y cerrados Amorebieta cero Real Unión cero Real B cero Bilbao Athletic uno Barakaldo cero victoria cero leyó a uno y Arenas cero Logroñés cero en el tres Peralada cero cero y no tenemos el cuatro en tercera una locura mucho grupo G si muchos que no en el Vasco por ejemplo ha ganado el Portugalete uno a cero a la Real C está segundo aunque la Cultural de Durango de momento no la tregua

Voz 1914 18:05 gracias muro fútbol internacional hoy es noticia la sanción al padre y a su presidente por ese esperpento de parar un partido bajar al campo con una pistola o Héctor González qué tal Sonia por eso el encuentro aquí

Voz 1981 18:15 ya se suspendió el once de marzo y hoy se han conocido las sanciones el partido se le da por perdido al pago que iban cero cero en el momento de la suspensión el equipo pierde tres puntos más se despide así de las opciones de ganar el título empezará con menos dos el próximo campeonato el campo va a permanecer cerrado tres partidos e Iván si vides este tipo el máximo dirigente del pub tiene que pagar una multa de cien mil euros tiene prohibida la entrada a cualquier estadio durante tres años mientras tanto la Liga se reanuda este fin de semana después de que el Gobierno la suspendiese por estos incidentes y en otro orden de cosas hoy hemos conocido la lista de los treinta y seis árbitros que van al Mundial Mateu Lahoz es el representante español llama la atención de que no hay ningún inglés por primera vez en ochenta años desde Francia mil novecientos treinta y ocho

Voz 1914 18:56 gracias Héctor vamos al baloncesto la jornada de la Euroliga cómo marcha el duelo de colistas Efes Barça Xavi

Voz 1853 19:01 dos minutos para el final del tercer cuarto siga dando viene el Barça sesenta y uno setenta y seis quince kilos de peso

Voz 1914 19:08 pues con el deporte en directo vamos a llegar a las nueve menos diez recuerdo que las nueve comienzo a un partido clave el Baskonia Maccabi Si gana el Baskonia estarán matemáticamente en los cuartos de final de la Euroliga hay que mañana juegan el resto de españoles el Real Madrid que juega en Belgrado frente al Estrella Roja Unicaja Olympiakos y el Valencia Basket que visita la cancha del Panathinaikos todavía muchas cosas por contar de aquí hasta las nueve de la noche estos Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 3 19:36 cada vez que repuestas treinta litros de carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 14 19:41 sigue sesenta y seis puntos mi BP extra y además mientras en el sorteo de una Experience Renault Sport Formula One Team en el Fórmula uno Gran Premio de España dos mil dieciocho así que el acostumbrando al ruido

Voz 3 19:52 hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com o de veinticinco Deportes

Voz 1914 20:06 Diez minutos para seguir con el repaso al deporte y en especial a todo lo que no es fútbol por ejemplo el tenis estamos pendientes del último español que nos queda en el Master mil de Miami estamos pendientes de Pablo Carreño hola Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 11 20:19 toda muy bueno es todavía están jugando a Azarenka Stephen entre ser ser cuando acabe de Arturo de escaño Anderson partido complicado el sudafricano un grandísimo servicio jugaron juntos la semifinal el último yo tenga no Anderson en aquella ocasión pero bueno las cosas han cambiado el caballo está mejorando a marchas forzadas y por lo tanto encono el momento puede ser el una semifinal allí en esperaría es verde o Cory partido también muy dividir extraído ganando en los buenos como sea segundo mejor así que vamos a confiar en Pablo Carreño

Voz 1914 20:54 vamos a confiar en Pablo Carreño aunque tiene un compromiso difícil contra el sudafricano Anderson gracias Zubi europeos de halterofilia España sigue sumando medallas dos esta tarde Pedro Fullana hola

Voz 15 21:04 hola qué tal muy buena la del tinerfeño Andrés Mata que acaba de colgar la medalla de plata en arrancada en la categoría de hasta setenta y siete kilos con récord de España además incluido al levantar ciento cincuenta y siete kilos y ahora mismo además sería también medalla de plata en dos tiempos y en el total olímpico así que lo está bordando el canario en la edición de esta tarde también ha habido medalla de bronce en este caso la gallega Irene Martínez en arrancada así que ya llevamos cuatro medallas en estos Europeos de una delegación española que está a la altura de lo que esperaba

Voz 1914 21:30 aquí todavía queda gracias Pedro entre otras cosas la participación de Lidia Valentín que es campeona prácticamente de todo más cosas esta mañana hemos conocido la suspensión de la Barcelona Wall Reis qué motivos han dado cuéntanos Joan Tejedor muy buenas

Voz 16 21:44 hola Sonia el director general de la Fundación Navegación Oceánica Barcelona que organiza la prueba José Carlos Rodríguez atribuye a la suspensión a tres factores que la prórroga de los presupuestos

Voz 1621 21:52 Perales y las segundas elecciones de dos mil quince impidió

Voz 16 21:54 con consolidar la condición de Bento excepcional de interés público que el Ministerio de Hacienda creado dudas en el mercado la inestabilidad política actual

Voz 17 22:02 entonces esto es una tormenta perfecta en una ecuación de la constitución de la comisión entiende administrativa

Voz 18 22:07 la capacidad de tener un criterio estable ministro de Hacienda ha creado dudas en el mercado y lo tercero cuando hay un contorno de inestabilidad política pues alguien puede decir mirando espera otra vez a ver cómo me podéis garantizar que si no me afecta

Voz 16 22:23 aún así como ya había siete inscritos otros once a punto de hacerlo se trabaja en organizar otra regata también consolida en Barcelona en las fechas de la Barcelona de dos mil dijimos

Voz 1914 22:31 es una verdadera pena gracias Tejedor de la suspensión de la Barcelona Wall Reis al aplazamiento de la reunión de la Federación Europea de rugby que tenía que valorar hoy la petición de España de repetir ese partido contra Bélgica cuéntanos José Luis rojillo hola

Voz 1621 22:43 hola Marta muy buenas ya fue aplazada el viernes para el lunes del lunes al jueves Joyce ha vuelto a aplazar para la semana que viene y es que la rugby Europa quiere recabar más información antes de tomar una decisión la reclamación de la Federación Española de rugby con diecinueve jugadas que estima fueron perjudiciales para el conjunto español en ese partido frente a Bélgica por las decisiones del rumano Jordan Isco vamos a ver cuando se decide que se lleve a cabo esa reunión la próxima semana me que merece la pena recordar que el presidente de esta rubia Europa es rumano se llama optaban Moriarty

Voz 1914 23:18 pues entonces el precedente no es muy halagüeño que se diga gracia rojilla me gustaría a mí parecerme a la gran Marta Casas es jueves y como cada jueves tenemos Play Segunda hoy con el gran Alex Rodríguez hola Ales

Voz 0451 23:30 qué tal Sonia entramos en la recta final de la Liga Un dos tres quedan diez jornadas para que acabe la temporada así que esta semana analizamos con Sergio Sánchez los duelos directos que restan y sacamos la calculadora para saber cuántos puntos harán falta para subir o para evitar el descenso a Segunda ver uno de los equipos que pelea por volver a Primera es el Rayo Vallecano que se mide al Cádiz en lo que es el partido de la jornada así que entrevistamos a Álex Moreno que lo está sino también en el Rayo que está despertando el interés de equipos de Primera

Voz 19 23:55 que el que te pillan en primera sentí pues eso realmente

Voz 1425 23:58 hace se te hace estar más tranquilo no yo lo que quiero jugar en primera división y bueno mi objetivo ahora es veremos a ver qué pasa en verano pero muy efectivo ahora mismo este partido cae todo

Voz 1621 24:10 esto y mucho más en una hora de programa dedicado a la Segunda División así que aunque tu Portugalete aún no estén segunda te recomienda te lo pongas de camino a casa

Voz 1914 24:17 Nos queda mucho para llegar a la categoría de plata gracias Alex vamos con el baloncesto con la NBA ahora si Marta Casas muy buena Sonia muy buena esta madrugada Le Bron James ha igualado una marca del mismísimo Michael Jordan

Voz 1509 24:28 pues si sigue haciendo historia Le Bron James que gracias a sus cuarenta y un puntos y diez rebotes de la última noche igualado un récord que hasta ahora tenía Michael Jordan el de más partidos seguidos anotando dobles dígitos es decir mínimo diez puntos en ochocientos sesenta y seis partidos consecutivos un récord que mañana si no sucede nada extraño podría quedarse ya en solitario contra los pelos Annecy cosas de la vida Bron consiguió este récord en casa del propio Michael Jordan ya que es el dueño de los Hornets los que Willy Hernangómez por cierto no tuvo mucho protagonismo y en ese partido además cuatro puntos y dos asistencias de José Manuel Calderón historia de Lebron e Historia también de Townsville bonita aunque el pívot de los Timberwolves gracias a sus cincuenta y seis puntos y quince rebotes en el triunfo de Minnesota contra Atlanta supone el cincuenta más quince más joven desde la época de Shaquille O'Neal del resto de los españoles perdieron los Jazz de Ricky Rubio frente a los Celtics catorce puntos diez asistencias y ocho rebotes del base español los días que se complican un poquito su camino hacia los playoff y victoria segunda consecutiva algo que apenas hemos visto esta temporada ganaron lo aportan los Memphis de Marc Gasol con ocho puntos y tres rebotes del español para esta noche buen cara a cara entre Warriors y los Bucks y además un duelo español entre Pau Gasol y Abrines San Antonio contra Oklahoma

Voz 1914 25:38 gracias Marta tenemos la Euroliga en directo situamos el marcador en el Efes Barça Xavi Saisó

Voz 1853 25:44 acaba de empezar el último cuarto sesenta y siete ochenta y cuatro gana el Barça la noticia dieciséis triples el Barça once el F es parece un All Star

Voz 1914 25:53 vaya festival de triples que estamos viviendo en ese Efes Barça en unos minutos también va a empezar también ese decisivo Baskonia Maccabi de Tel Aviv imagino que ya habrá ambientazo en el Buesa Arena Lecuona muy buenas

Voz 1284 26:05 sí así es exacto a cuatro minutos para que arranque el partido on actuación ahora de hip hop que presenta una uno a los jugadores el Baskonia el pabellón a oscuras ya ha sido presentado el Maccabi como siempre recibido con silbidos banderas de Palestina El encuentro va a arrancar en cuatro minutos recorremos y el Baskonia gana estará ya en el Top ocho matemáticamente

Voz 1914 26:26 pues mucha suerte al Baskonia en ese partido contra el Maccabi sino lo que dará la última jornada en esta fase de grupos de la Euroliga mañana juegan el resto de equipos españoles cuéntanos Andoni

Voz 1284 26:36 las Sonia el Real Madrid tiene que ganar en la cancha de Estrella Roja que ya sabemos que son de esas cantas calentita si quiere seguir en la pelea por el cuarto puesto mañana a las siete los seres ya no se juegan nada pero viendo otros encuentros contra equipos eliminados Doncic dice que no se fía de nadie y menos en la guerra que les espera Pierre nunca claro

Voz 20 26:53 esto está sin estar siempre sean así que tengo que no es cierto

Voz 17 26:57 no sólo los que

Voz 20 27:01 en la nueva se da guerra a al mejor tampoco de Europa soviético

Voz 1284 27:06 además del Real Madrid mañana también sin nada en juego Unicaja que juega contra Olympiacos a las seis de la tarde y el Valencia Basket que se enfrenta Panathinaikos a las ocho y cuarto

Voz 1914 27:15 una última hora gracias Andoni tenemos otra medalla en el Europeo alta

Voz 15 27:18 Brasilia Pedro y además podrá ser de oro en el total olímpico de momentos asegura un podio olímpico también Andrés Mata en toda la olímpica también en el dos tiempos así que veremos de qué color de momento es plata podría serlo

Voz 1914 27:29 veremos si es oro o plata en cualquier caso es una grandísima noticia en esta tarde en la que ya suma haríamos tres medallas más en el Europeo de halterofilia así llegamos al final se quedan con Pedro Blanco Hora Veinticinco Deportes el deporte vuelve a las once y media con el Larguero Yago de Vega Dios