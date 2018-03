La firma de Pedro Blanco: 'Un ejército nada aconfesional'

Voz 1715

00:00

y aquí seguimos los de Hora veinticinco el equipo de guardia de Hora veinticinco Apuntes para un jueves de Semana Santa primer apunte algunos abogados de algunos de los líderes independentistas parecen agentes políticos más que mero representantes legales deberíamos tenerlo en cuenta Ana aproximaron los a sus declaraciones públicas sus pronunciamientos en muchos casos no se inspiran tanto en criterios técnicos sino juicios políticos sus impresiones buscan crear contextos más allá del ámbito puramente judicial entre abogados y editorialistas andan resquebrajado los diques de la contención entre los poderes de un Estado sin en España Nos desagrada profundamente en la sospecha de la política en las decisiones de los jueces deberíamos tener el mismo escrúpulo cuando en Alemania por ejemplo bueno abogado defiende que la política rectifique si hace falta una decisión de la justicia segundo apunte dineros miedoso y los dueños del dinero siempre son conservadores la suspensión de la Barcelona World Reis es el síntoma de la parálisis por una dado de la agitación por otro de la parálisis de Gobierno petrificado durante meses por la crisis catalana incapaz de tener garantizados hoy los presupuestos para este año y por otro de la agitación de una comunidad que ofrece como contrapartida la incertidumbre institucional pero conviene evitar los aspavientos porque la suspensión de esta competición es una mala noticia pero no es la peor cicatriz de esta crisis tercer apunte después de conseguir un ejército relativamente moderno y comprometido con los valores constitucionales quizás sea ya hora de avanzar en su aconfesionalidad esta identificación entre nuestras en primera persona del plural nuestras Fuerzas Armadas y el catolicismo debería ser superada pero mientras eso no ocurra es sano que no sigamos planteando sin los soldados deben procesionar ante la atenta mirada de varios ministros que cantan el himno de la Legión es conveniente que no sigamos preguntando si está justificado que el Gobierno conceda medallas a vírgenes es muy oportuno que disputamos sobre la exhibición de banderas a media asta en edificios oficiales en señal de duelo por la muerte de Cristo en fin muy necesario que no dejemos de cuestionar la infiltración religiosa en el tejido institucional de este país en el que no debería haber más dogma que aquel de la libertad la igualdad dos tareas pendientes la Iglesia tiene la ejército Pedro Blanco