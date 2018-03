Nolito: "Hoy en día es difícil quedar entre los cuatro primeros con tres competiciones, pero lo importante es que estamos ahí"

Voz 1 00:00 hola buenas noches qué tal estás pues bien bien aquí tranquilos terminando la Semana Santa

Voz 1991 00:07 yo no sé pero vamos qué mejor sitio que Sevilla no para vivirlo

Voz 2 00:11 sí la verdad que si no también bueno pues Sanlúcar y nada pues era un Cristo que soy un poquito de pegó otra vez nada tranquilita terminando

Voz 1991 00:22 Soccer es de de de sentirlo vivirlo de ir a la calle a ver los pasos

Voz 2 00:28 bueno sí siempre he ido a Semana Santa aquí en mi no pero bueno pues circunstancias hace años que no que no vivió la Semana Santa digo ahora pues un falso macro otro Elbicho oí nada disfrutando Diogo con la niña

Voz 1 00:41 para mí es la primera vez que lo vives en Sevilla

Voz 2 00:45 sí pues la verdad que sí ahora que es la primera vez que no que lo vivo en en seguir

Voz 1991 00:49 es tan impactante como dicen lo digo porque yo nunca he tenido la oportunidad de la allí pero la gente que que que lo siente y lo vive de verdad cada vez que va dice es que Sevilla es otra historia

Voz 2 00:59 era verdad que sí la verdad que hay muchísima gente ahí nada no yo yo lo he visto por no sea San Pablo de Sevilla dirán no en Sevilla en Sevilla se ha metido como con la villa porque es un jaleo que no sé a qué pero con la tele ayer si quiere decir que lo vi bueno estaba dijimos de pensado

Voz 3 01:19 la verdad pedido algo a alguno

Voz 1991 01:22 lo de los santos no teniendo en cuenta lo que tenemos por delante

Voz 2 01:26 sí la verdad que sino no sinceramente siempre le pido cosas para para mí para mí para mi familia he ido puede pues bueno algo de deportivamente siempre que se pelee pero no que no que no

Voz 1991 01:39 se va a necesitar mucha ayuda divina teniendo en cuenta que en tres días jugáis contra el Barça contra el Bayern de Munich

Voz 2 01:45 pues sí no yo creo que sí hay que tener fe en todo hay que tener fe en mí yo creo que la fe mueve montañas no pero bueno está claro que tenemos un mes muy duro los aspecto Liga Champions Copa Rey bueno yo es clave no yo estamos final de año que somos capaces de hacer algo grande

Voz 1991 02:05 lo primero el Barça un Barça que está intratable en Liga que todavía no sabe lo que es perder que llega sin Busquets seguro no va a estar la duda de Messi pues si descansa casi mejor no para que nos vamos a engañar

Voz 2 02:18 hombre pues sinceramente sí porque estoy muy pues con el mejor en su puesto y si no viene Melli pues mira ya la verdad que que bueno estaría un poquito mejor no aunque sí siendo uno de los mejores equipos del mundo pero pero bueno siempre viene bien una pequeñita ayuda no

Voz 1991 02:36 lo que pasa es que claro Nolito uno piensa teniendo en cuenta que dentro de tres días después tres días después del partido contra el Barça llega al Bayern de Múnich son cuartos de final es una cita histórica para el Sevilla pero es que no se puede guardar nada porque si miramos la clasificación en Liga tenéis justo por detrás el Girona hasta el Betis también hay acechando es decir los la jugáis en las dos competiciones

Voz 2 02:58 sí la verdad es que si ella no se puede guardar nada no pero bueno está claro que que el sábado complicado es martes tenemos otro de pueden ir a otro de pue pues se ha como te he dicho antes creo que que tenemos muy muy complicado duro y bonito pero bueno la verdad es que que a ver cómo cómo funciona no hay que sacar fuerza psicológicamente ahí de todos la oí nada grave

Voz 1991 03:21 sabe a poco a estas alturas ya sólo poder luchar por Europa League

Voz 2 03:27 para nada sinceramente para nada no porque sinceramente yo creo que que que estamos una final de Copa del Rey

Voz 1991 03:34 bueno bueno igual hay muy buena

Voz 2 03:36 poco Madrid está expuesta en cuarto de finales de Champions que ahí yo creo que que que todo eso Peter como yo digo que no se puede tener todo yo creo que hay que estar contento la faena análisis somos capaces de Yaser algo importante no ir por supuesto no queda mucho partido bueno llegado un mi oferta de alumnos se haya a ver qué pasa no en la Liga no

Voz 1991 04:01 es que mira que habéis tenido también cambio de entrenador porque no terminaba de convencer Berizzo llegó monté la y la temporada del Sevilla no se Nolito a mí me da que es de notable alto estamos hablando una final de la Copa del Rey contra el Barça estamos hablando un momento histórico del Sevilla metido en en cuartos de final de la Liga de Campeones que a lo mejor en Liga se podía estar un poco más arriba pero bueno Se están puestos europeos joe poco más se puede pedir no

Voz 2 04:28 bueno si no han complicado porque hay equipos como Madrid como Atlético Madrid opta por por ejemplo Madrid que hoy mejor equipos del mundo como por pues sólo lucha por la Champions Barcelona con la Liga Atlético Madrid un poco también se ha quedado fuera de Champions y Copa del Rey osea que hoy día es complicado que era entre los cuatro primeros sinceramente cuando tiene que jugar tres competiciones no claro es muy duro muy complicado en el yo opinión no nosotros creo que el Sevilla tiene mérito por este año a pesar de que has entrenado transitoria historia pero bueno pero yo creo que al final estamos ahí no les importa aceptamos ahora que lo es importante no por lo que estamos luchando

Voz 1991 05:12 lo primero el sábado el el Barça pero Nolito Si preguntas a la gente en Sevilla la gente está pendiente de la Liga de Campeones eh la gente está súper ilusionada con esa eliminatoria contra el Bayern de Munich y oye cómo mola no venimos a esto a jugar eliminó un equipo como el Bayern

Voz 2 05:30 la verdad es decir primero no porque yo creo que es para el Sevilla que llevan muchísimo más alguno que me he y me decía que yo llevo treinta cuarenta años nunca has vivido estoy momento se ha clasificado para cuartos de Champions entonces es una cosa muy muy muy bonita que sea el lado que para para la afición del Sevilla no yo creo que si no que la gente está un poco pendiente a a los cuartos de final de Champions

Voz 1991 05:58 bueno dado tiempo a imaginar cómo va a ser ese Sánchez Pizjuán justo en los diez minutos antes de arrancar ese partido de Champions

Voz 2 06:08 no sé pero me imagino que era una sensación muy muy muy positivo Shelley para muchos es aficionado del Sevilla no

Voz 1991 06:16 no hay desoye vosotros en el túnel de vestuarios de ponen los pelos de punta tiene que ser no

Voz 2 06:21 que si también yo sinceramente no es por nada pero en el Sevilla que aprieta mucho y yo creo que es una pasaron canten pues pues la gente está como te diría yo porque no tengo una palabra

Voz 1991 06:34 di Lodi lo sea hasta sonaba ya a estas horas ya ya no es horario infantil

Voz 2 06:38 ahí nosotros estamos empalmaba no pueden con la situación de

Voz 1991 06:41 la Champions no daba yo creo que es una expresión que vamos demuestra mucho cuál es la situación es sentir ahora mismo en Sevilla no sólo entre los aficionados en también en la plantilla sobre la situación que está ahí

Voz 4 06:55 Luis viviendo te pregunta también Nolito por la selección te sorprendía

Voz 3 07:00 yo el ese seis uno Argenta

Voz 4 07:03 Mina

Voz 2 07:05 bueno pues sanamente yo creo que que la selección bueno sorprendió bueno pues pues no no porque yo creo que la selección tiene muy buena selección incluso que jugó con una con una de la favorita para mí que enseño que es argentina y bueno yo creo que la selección está muy buen nivel y me esperen muy deseemos que todas un buen papel en el meridiano y sé que la gane no mejor no para todos los españoles

Voz 1991 07:28 te acuerdas cuando donde fueron sus últimos minutos con la selección hasta la fecha

Voz 2 07:33 pues pienso que si no es sino una creo que fue comprada

Voz 1991 07:38 amigo

Voz 2 07:40 nada no tengo recuerdo bonito con la selección y bueno a ver qué pasa en un futuro no

Voz 1991 07:46 me imagino que con la sensación de que este Mundial tiene muy pocas opciones de no

Voz 2 07:51 sí sí ingenuamente si no quince que tengo muy pocos funcionen y nada hay que ser realista pero bueno entrada puede azul voy Mi cuerpo me lo permita intentaré dar algunas palabras para siempre tengo la oportunidad de volver no

Voz 1991 08:05 va a volver a a pelear Nolito no por estar en la selección que al fin y al cabo es que es muy grande

Voz 2 08:11 si la selección es muy grande hay muchísimos jugadores muy buenos jugadores pero bueno nunca me no no es imposible hay que estamos trabajando bueno ya verás ya que por el momento como yo digo no es pero mientras esté en activo interés todo lo posible para volver a la selección claro que sí vamos poco a poco

Voz 1991 08:30 bueno tenemos al Barça luego tenemos el Bayern de Múnich y luego tendremos el resto de la temporada para ver si llegamos a ese mundial no Nolito mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo