¿Está siendo Zidane injusto con Isco?

Voz 3 00:00 vamos con ese debate de los jueves hoy hablamos de Isco el jugador más destacado esa victoria histórica frente Argentina ese seis

Voz 4 00:16 es uno con hat trick de el jugador del conjunto blanco

Voz 3 00:19 sí

Voz 1991 00:19 que nada más terminar el partido dijo aquello de se sentía con más confianza dado se veía con más confianza en la selección que que en su club luego intentó matizar pero lo primero que les salió es eso eh eh no sé si tendrá razón o no eso es lo que precisamente vamos a debatir hoy porque preguntamos está siendo injusto Zidane con Isco que sí está siendo injusto Zidane con Isco por un lado

Voz 5 00:45 Juan Javier Herráez Jordi Martí hola Herráez

Voz 4 00:47 muy buena yo era algo hola Jordi ahí estamos parados

Voz 1991 00:50 yo a todos buenas noches y en él no está siendo injusto Zidane con Isco juegue yo creo que esto no lo he visto en la vida la extraña pareja podríamos calificar porque hemos juntado por un lado a hola Marcos López muy buenas

Voz 6 01:03 qué tal muy buenas noches a todos y por otro lado ha

Voz 1991 01:06 Miguel Martín Talavera o la tala

Voz 1576 01:09 el dado buenas noches siempre siempre con lo mejor

Voz 1991 01:11 les hay que estar nos ha visto en una de estas está la la

Voz 6 01:15 puñetera vida superado porque porque no hay un tema que no saliera pero éste el muy claro siempre hay que aprender pero para empezar el debate de que habrán de España

Voz 4 01:26 hablamos de índole y será un abrazo

Voz 6 01:28 pero luego ves ves hablamos hablamos de no dejáis establezco yo los parámetros hablamos de las distinto puesto

Voz 1991 01:38 este que empieza oficialmente la temporada hasta que termina oficialmente es decir desde que empezó la temporada en agosto hasta día de hoy hay que valorar ese disco en Champions Copa Liga y selección que también cuenta

Voz 4 01:51 no no no es que ellos hijos es que sólo con una más no

Voz 6 01:57 evidentemente y tú tienes la ventaja de conocer lo que siete Marcos que le veo que está con no no simplemente quiero quiero constatar que dice así no

Voz 1991 02:03 no está siendo injusto Zidane no yo digo

Voz 6 02:06 que fue injusto en su momento pero que ahora ya no lo es porque el Madrid el gran partido como él escucha antes a Javi el gran partido del Madrid en este dos mil dieciocho cuál ha sido el París san Germain sin lugar a dudas porque la Liga ese descaro se desconectó desde el veintitrés de diciembre sabéis cuál es el último gol que metió disco con el Madrid no sabéis no no yo no yo no me caigo y los contra el Levante desde entonces no ha vuelto a meter un gol con el Madrid desde entonces jugó contra Larrinaga se jugó jugó setenta y ocho minutos de tiene claro es cómo tiene que marcar goles no no eso no sí pero también tiene que dar asistencia cuanto goles lleva Isco

Voz 1576 02:44 pues tal Marcos como está claro

Voz 4 02:47 no no pero simplemente no te hace preguntas lleva mira cuando sueño

Voz 6 02:51 ya lleva tres con España y cuatro con el con el Madrid huye ha hecho los deberes novia

Voz 4 02:57 es lo que llevaría a Marcos lleva ocho goles con el Madrid

Voz 7 03:00 ocho goles y ocho asistencias

Voz 6 03:03 y eso te parece que es que es que no volador

Voz 0460 03:06 no es otra cosa es lo que les amante del pues bueno he contado Sarkozy es contra los

Voz 6 03:11 cosa que es amante del fútbol Javi yo estoy de acuerdo contigo es decir Zidane fue injusto con Isco hasta el veintitrés de diciembre cuando sin motivo alguno lo sentó y no lo hizo jugar ni un solo minuto contra el Barça en el Bernabéu desde entonces a Kovacic sí sí por eso y así acabó en Madrid que perdió cero tres inferior a otros y entonces no

Voz 0460 03:32 no no ha sido Cobo Bandrés como todos los grupos como

Voz 6 03:35 no no no a cabo Jordi desde entonces el gran partido el Madrid cuál fue el París Saint Germain Isco titular y acaba saliendo Isco del del campo con uno uno sí cuando aparecen Marco Asensio Lucas Vázquez cambia el Madrid desde entonces el Madrid va a París y con Antonio Romero y con Javier Herráez transmitiendo lo para Cadena SER y en aquel partido no juega Isco no

Voz 4 03:57 vamos a ver un amante como tú del fútbol que siempre estás hablando ya es verdad de Iniesta de Xavi de jugones ahora me ha me dices que no te gusta que el Madrid además de un el uno por favor Talavera con quién va

Voz 1576 04:14 no sé hago tienes que reconducir porque es que estamos monopolizando Javi Herráez y sobre todo están manipulando el debate pero he dicho sí sin el Real Madrid si Zidane ha sido injusto con Isco esa es la pregunta

Voz 1991 04:24 es Si Zidane argumentó perfectamente

Voz 1576 04:26 Marcos a ver qué tiene que decir Javi Joe por ciento

Voz 1991 04:29 lo vamos a hacernos esta pregunta déjame déjame solo simplemente matizar esto hacemos esta pregunta porque fue el propio el propio Isco el que dijo al terminar me siento con confianza la selección la que no siento en en Madrid

Voz 4 04:40 a ver si yo para un jugador como Isco

Voz 0985 04:43 que en el curso pasado fue una figura capital para el Real Madrid es verdad que estamos ahora

Voz 4 04:48 este año no pero la pregunta que los moderador

Voz 0985 04:51 Marcos es si ha sido injusto Zidane con Colom fue ahora ya no no pero oye está mal esta pregunta a la pregunta que aparece en los papeles es incidan ha sido injusto con Isco y la respuesta es es un sí clamoroso porque la injusticia de no verle en el once inicial del Real Madrid en el básico donde no le dio ni un solo minuto habiendo protagonizado disco un arranque de temporada espectacular que enlazaba con la anterior a mi me parece una injusticia descomunal que ha conseguido una cosa Marcos que parecía imposible que situara Isco en el limbo Isco como consecuencia de esta falta de confianza y esta falta de continuidad ha aparecido en el limbo o es que acaso no hubo otros jugadores del Real Madrid que también bajaron el pistón como Madrid o como Cross o como Marcelo porque pagó los patos los platos rotos y una última pregunta que quisiera hacer también a Talavera en este que eso sinceramente no crees que a Zidane Nole tenemos que disculpar eh que hay que tenga a Isco en el limbo como consecuencia de esta falta de confianza de continuidad que contrasta con el ser protagonista con el ser importante que les dispensa Lopetegui

Voz 1576 05:58 hay jugadores Jordi evidentemente yo ya te digo no rotundo no está siendo ciudadano injusto con con Isco pero sobre todo porque igual que se ha visto a jugadores del Real Madrid qué se siente más cómodo una competición en este caso la Liga de Campeones han despreciado la Liga puso le pasa un poco igual se siente mucho más emotivo que mucho más importante en la selección española que en el Real Madrid pero si vosotros pero es poco

Voz 6 06:22 que le ponen pero por ahora por qué

Voz 1991 06:25 pero pero bueno danos las respuestas ya pero escúchame porque es bastante más importante de Matas me dejas te lo voy a decir mira hay una cosa que no si vosotros sí sí

Voz 1576 06:34 Jordi Martí Javier Herráez pretenden tener Azón que el propio Isco que yo creo que fue muy claro el otro día cuando dijo que el máximo responsable seguramente no tener esa confianza era el mismo pues entonces apaga y vámonos Él sabrá lo que hace y lo que no hace dos formas yo creo que hay que poner llegue ponderar la figura del entrenador yo en el Real Madrid el entrenador pues no te voy a decir que era marioneta pero casi llega un tío con personalidad con Zidane que te puede gustar o no gustar y fíjate que yo le he criticado cosas ácida

Voz 7 07:04 pero si él decide que Isco no es él

Voz 1576 07:07 más importante o lo más importante para ponerle en once él desde luego no va a hacer algo para perjudicar sí mismo puede perjudicar a su equipo a ver yo creo que en este caso Isco no ha sido

Voz 4 07:18 suficientemente importante donde le han dado mucho

Voz 1576 07:20 el principio de la temporada y hasta ese clásico el Real Madrid llegó prácticamente desconectado en Liga que se la jugaba tenía que agarrarse frente al Barcelona no contó con él pero ya llegaba que el drama y no había estado bien Eid

Voz 1991 07:33 esto no había excavado perdona te dejamos según que una lectura de forma objetiva yo creo que viendo a Isco o escuchando mejor dicho las declaraciones que con los compañeros de de Telecinco creo que al principio les sale el disco sincero luego el propio Isco se da cuenta de lo que ha dicho trata de arreglarlo otra cosa otra cosa es que Isco tengáis la razón en sus quejas y que diga que se trata de o de goza más confianza en la selección que que en el Real Madrid otra cosa es que tenga razón pero yo creo que la lectura escuchando a Isco es que al principio les sale la sinceridad y luego dice la voy a liar voy a matizar es cuando bueno claro de cabreo e yo yo a pregunta para para toda la que es entrenador y la pregunta para Marcos que es un virtuoso de del periodismo deportivo

Voz 4 08:18 la Junta Sky directa ha sido peor que Benzema nosotros no nos llama pero

Voz 0460 08:24 ya pero yo te preguntan bueno pero hay que hacer es entrenador cada vez es que tienes tu o no pero

Voz 1576 08:34 no pero están haciendo estar haciendo trampa Javi porque Román no ocupan la misma demarcación que llamó en absoluto Undi yo sé hasta qué Keylor Navas pole de portero no no está tiene que jugar Él tiene que jugar en el centro del campo o como mucho el tridente de arriba cuando jugaba con otras tres en uno de los dos costados pero no de nuevo de es evidente que he estado bien ahora prensa venciendo a Benzema

Voz 4 08:58 Joaquín pones tú no yo pondría Isco antes que Benzema Bale otra pregunta más y juegas abierto no que es este año tiene mereció jugar más son diferentes posiciones pero al final es que Marítim que jugar once y hay que hacer las veces puzzles con nos que es muy bueno con Alemania es bueno es la la leche o Isco no ha sido mejor este año para mí Isco entonces la final es mejor que Benzema mejor que Clos siempre se caía

Voz 6 09:23 vale ya te voy a hacer una pregunta es preguntarle a Isco donde se siente más cómodo Miramar Joan

Voz 4 09:29 pues la tres cosas arriba sí pero mira ha dicho

Voz 6 09:31 veinte veces cerca cerca del área cerca del área mirando en el centro del campo tiene y estaría mirando al centro del campo tiene a Thiago minando el centro muy tiene a Busquets o mirando en el centro del campo tiene a Kroos Modric Casemiro a escucha nota con la pregunta si tú

Voz 4 09:46 a a Isco prensa Isco con Asensio con Modric Isco Lucas Vázquez te gusta no te gusta

Voz 6 09:51 sí pero claro el entrenador no yo

Voz 0460 09:54 sí pero bueno es que al final yo te

Voz 4 09:56 me preguntan respondo si tú pones a Isco con Asensio como Trichet Casemiro de ancla a Lucas Vázquez ya Cristiano está mal ese once uno no en absoluto estado entonces Moto hemos de Redondo

Voz 0985 10:09 la Herráez Herráez vendrá ocasionalmente no porque esto te toca Herráez en tu bando IVAs la mar de bien pero te tienes enfrente vuelta unos más miedo e por hombre porque vas preso porque más apretando apretando los tienes noqueados los dos

Voz 0460 10:22 no no digo porque estamos hablando

Voz 1991 10:27 ver yo yo yo he Jordi les está poniendo los cuernos a Marcos es está sintiendo más cómodo con

Voz 0460 10:32 Herráez no de cada uno cada uno puede elegir su pareja no pero yo creo pero yo creo que no es yo pero escúchame una cosa

Voz 1576 10:40 Jordi pero no intentes llevar el el el Estatut terreno el debate de su terreno yo creo que no es incompatible con que a Marcos

Voz 6 10:47 te gusta el buen fútbol Le gusta un jugador como disco

Voz 1576 10:49 lo que me gusta y otra cosa es la pregunta que ha planteado esta noche Yago de Vega en El Larguero y es si Zidane ha sido injusto tú vosotros sabéis Javi lo sabe aunque no lo quiera decir uno no lo puedo decir que no ha sido injusto no es injusto porque Isco no ha estado bien porque es con ha sido protagonista porque esto ha ido haciendo pequeñito a lo largo que a lo largo

Voz 6 11:08 el la de la temporada para usted les diese

Voz 1576 11:11 es evidente que ha habido otros jugadores que que además lo salir mencionado al principio el debate como Marc como Marco Asensio como Lucas Vázquez gente que cuando tenido oportunidad a Soccer

Voz 4 11:22 pero claro esto no sea así entonces no no no no

Voz 0985 11:29 al hilo de la pregunta tú crees que fue justo cuando uno no es lógico no atada todo Azziman escuchado decir que no hay me parece muy razonable pero Atala a ti te pareció justo que no jugaron ni un solo minuto en el plástico y crees que ese hecho fue determinante para explicar el desasosiego la desconfianza que se apoderó de Isco

Voz 1576 11:49 no lo sé pero lo que estás tú crees que tú crees que Zidane en el Bernabéu quería perder el clásico contra el Barcelona sí Marcos esperamos dejar la Liga osadía algo algo veracidad pero por qué en el Real Madrid no se valora nunca la figura del entrenador y tiene que ser una

Voz 4 12:05 canta ciudad yo sé es que Zidane me quede de lujo me parece que es perfecto para el Real Madrid Lerena desde nueve y medio ha sido injusto el año pasado con Morata que lo puso detrás de Benzema estando mejor nota que Benzema otros años ha jugado bien Benzema pero el pasado estuvo desastroso salvo la jugada Calderón que fue una maravilla para guardar la hemeroteca Igualdad la como una de las mejores que yo he visto en mi vida pero una sola jugada chico toda la temporada Benzema no estuvo vio sinceramente pero este año este año creo sinceramente que me cae muy bien ciudad que el poco uno y medio pero creo que ha sido injusto con Isco pero es una opinión mía personal

Voz 6 12:38 tú decides veintitrés perdona Jordi desde el veintitrés de diciembre Día del clásico hasta hoy que estamos a treinta de marzo ya no treinta de marzo señor cuál ha sido el mejor partido del Real Madrid en estos tres meses el mejor

Voz 7 12:50 el a mí me parece que juega en París

Voz 4 12:55 estoy viendo que jugó Lucas por la derecha Asensio izquierda con Kovacic Icon

Voz 6 13:01 estabais con ese partido no no el banquillo pero que es que pasa en Palma en Madrid no no no no no no pero si PJD actualizando te estoy contextualizar mejor partido en estos tres meses el mejor y el más decisivo evidentemente porque la manera en que el Madrid gobernó aquel partido ese anuló al París añorar más que estuvieran Aimar Neymar que no estaba evidentemente por adicción pero el mejor partido el Madrid este año es sin Isco y te lo dice alguien que prefiere Kiko juegue siempre porque es un jugador indiscutible que a mi equipo jugaría disco sino lo quiere el Madrid que se venga al Barça más dónde lo quieren de verdad

Voz 1576 13:35 de Fedex no TCB Marcos que está sobresaliente pero sí Gemma

Voz 1991 13:39 yo creo que sí

Voz 1576 13:41 Marcos López se ha habido otros dos jugadores a los que también podría haber puesto la etiqueta de injusto que ha sido Lucas Vázquez que ha merecido jugar más o Marco Asensio pero ha habido jugadores que lejos de hundirse hacerse pequeño dos el banquillo Se han crecido y les han dado dos minutos cinco diez quince hasta la titularidad ya han demostrado y en firmaron este gran partido en París inesperado disco como el mismo reconoció el otro día pues el añito Il a

Voz 4 14:04 cuando cebollas con patatas que tiene que ver con disco duro de derecha Luca baja juega banda derecha Asensio puede jugar pero se a final de alegría

Voz 0460 14:14 en un compartimento lectura cebolla

Voz 4 14:18 otra cosa

Voz 0985 14:20 batir el osea que juegue Isco no significa que no

Voz 4 14:23 de Asensio Luca Vázquez es que yo digo que en el Madrid tiene que

Voz 0985 14:26 por Isco junto con Lucas Vázquez con Marco

Voz 4 14:29 Sensio con acabó con Casemiro con Luka Modric

Voz 0985 14:32 jugar eso siempre yo no soy quién para darle consejos a Zidane pero creo que Zidane viendo la experiencia de ir con la selección viendo la forma en cómo Julen Lopetegui está gestionando el asunto Isco que ya los rescató una vez lo vuelve a rescatar y rescatarlo pasa por la continuidad pasa por la confianza pasa por sentirse protagonista pasa porque si fallas debes intentarlo de nuevo pero no con la soga en el cuello para saber qué tal desde el once inicial esto es lo que Zidane quería aprender si quiere que Isco le brillen surreal Madrid como Briñas lección española otra cosa que a veces tengo dudas es si realmente a Zidane le convence este fútbol de Isco más identificado con la asociación con la posesión que con el fútbol directo pero esto ya son como decimos es peso este sería un tema aparte pero insisto creo que si Zidane hiciera caso de la gestión que está haciendo Lopetegui con Isco le brilla haría mucho más a al al Real Madrid este disco que ahora mismo en el club blanco está en el limbo

Voz 1991 15:33 Nos quedan las últimas alegaciones así que Marco

Voz 4 15:37 pues mira una cosa muy clara

Voz 1576 15:39 es decir Jordi aun eso que acaba de decir Jordi e hice lo en en medio segundo pues mira el problema es que quizá el Real Madrid de Zidane no juega como la selección española de Julen Lopetegui vimos el otro día como la selección toca toca toca hasta que se cansa llega al área incluso Isco finalizó tres de los seis goles de la selección en el Metropolitano sin embargo el Real Madrid juega otra cosa se puede gustar o no gustar pero hay que respetarlo y en el caso del Real Madrid de Zidane

Voz 9 16:07 además a latigazo juega más a ir más rápido juega más a que le llegue cuanto antes el balón a Cristiano Ronaldo

Voz 1576 16:13 todo en el caso de Isco es otro juego que a mí me encanta pero es incompatible au sino incompatible desde luego le gusta menos a Zinedine Zidane por lo tanto habrá que respetarlo dentro de ese fútbol Elsa optado peor él cuando le han dado minutos después de haber estado en el ostracismo no lo ha aprovechado y por lo tanto me ratifico Zidane en este caso no ha sido injusto con Isco

Voz 6 16:34 tiene veinticinco años y que tiene que plantearse ese futuro evidentemente sonrojantes

Voz 0985 16:40 a esto porque hoy hoy estamos celebrando el jueves el Jueves Santo hoy se conmemora Yago

Voz 4 16:48 va cena vale pues tiene que plantearse su futuro

Voz 6 16:51 que sí que no es domingo de será

Voz 0985 16:53 a última temporada de la misma forma que hoy celebramos la última cena de Jesús puede ser esta última temporada disputó Madrid

Voz 6 17:01 muy bien si el entrenador no le da la confianza y eso es no no no no esconde

Voz 0985 17:08 tengo la pieza con Marcos no

Voz 6 17:11 el entrenador no era de confianza tiene veinticinco años ha demostrado que es un jugador de clase mundial consagrado al nivel de que es indiscutible la selección española que es una de las candidatas a ganar el próximo Mundial o está o están en la pole de las cinco seis grandes favoritas luego no sabemos lo que pasará en Rusia Si este jugador llegado a este este periodo de maduración con una calidad extraordinaria no tiene la continuidad es evidente que en el Madrid no está teniendo continuidad porque cuando no les sale de Lucas Vázquez les sale Marco Asensio cuando no les sale Benzema cuando no les sale sale Casemiro esa Clos van desfilando todos menos él que no tiene una estabilidad y por lo tanto tiene veinticinco años Jake clubs equipos donde sí se aprecia

Voz 4 17:50 sí sí sí valorarán donde juega mejor eh

Voz 6 17:54 e Isco Alarcón la Última Cena bueno yo

Voz 4 17:56 no termino terminó con una pregunta para Marcos y otra para Talavera a Marcos Le preguntaría te gustaría que el Barça fichará Isco

Voz 6 18:05 que el Barça pudo fue también sería injusto la verdad

Voz 4 18:08 será no no es que Valverde lo pondrá vale entonces vale entonces lo pondría estando día perdón lo pondría ya Talavera eso Watan una novelista ya verde en Atlético de Madrid con un hueco no tendría hueco sería deje en el banquillo mostró yo yo creo que no encaja ahora pues yo te digo una cosa no considero tengo mis dudas eh yo no yo creo que es un escándalo escándalo de futbolista jugará este tipo El Mundo porque es muy difícil

Voz 1576 18:34 sentar

Voz 4 18:35 a los que están jugando ahora cuando yo creo que a lo mejor se presentan como esperáis Wayne James que lo piense habéis tenido vuestro tiempo

Voz 1991 18:44 dar vuestros argumentos réplica contrarréplica tienes algo más que decir Jordi tasca

Voz 4 18:48 no obstante ha aprovechado su tiempo largamente pues no mérito de tala no entonces

Pablo Carreño se ha metido en semifinales sacaba derrota a la Kevin Anderson seis cuatro cinco siete siete seis

Voz 5 19:07 a medir al ganador del ex Zverev

Voz 1991 19:10 College así que buenas noticias Pablo Carreño en semifinales de Miami doce y veintiocho vamos con los oyentes Ci U

Voz 3 21:38 bueno no han estado mal los teloneros E a la hora de debatir sobre si está siendo injusto Zidane con con Isco pero realmente lo que nos importa el el digamos la actuación principal de la noche es la de los oyentes eh así que vamos con ellos vamos a ver qué es lo que opinan no parece tanto

Voz 14 21:57 y tanto porque ellos van a poner a cada uno en su sitio vale hola qué tal bueno

Voz 4 22:01 noches buenas noches desde dónde nos llamas Toledo desde Toledo el celebradas tú la Semana Santa te gusta

Voz 15 22:07 no no a mí no me gusta ni verla no vaya hombres no nombran a ver no quiero de la no no no reiterarlo no la vives hay que te enseña hasta que no pasa nada yo como es no como tú y dicho

Voz 6 22:24 vaya hombre bueno intuyes que cree es que como Irán estas Toledo no de gentes me imagino estos días

Voz 15 22:32 mucha gente en Toledo Pedro es que es que os oigo fatal

Voz 1991 22:36 te digo que te preguntaba Marcos y hay mucha gente en Toledo estos días

Voz 15 22:39 no obstante tal bueno entonces no hay un buen ambiente claro tenemos el turismo

Voz 1991 22:48 bueno pues saquemos saquemos lo positivo de cada cosa hombre iba usted qué cree encarnan que Zidane está siendo injusto con Isco sí o no

Voz 15 22:56 pues mira precisamente Jalisco no

Voz 1991 22:59 no no está siendo injusto no no porque mi hijo

Voz 15 23:01 pues ungir es como el Guadiana eso entonces ojo algo que está como está pletórico o no seré es que la culpa solamente porque además con otra parte es verdad que hay muy justo cuando dice que no son justo con él cuando tiene a otros compañeros qué pasa que tiene que estar por encima hablé Drug Camatte o por encima de otro muchacho encima de cualquiera no es la culpa la tiene él precisamente uno es injusto es Zidane por ejemplo con Borja Mayoral es injusto pésimo porque ha tenido tiene lugar el tema que no ha tocado una pero el Almería templada no va a ser muchachos o hace Bayo pero precisamente no porque ese divina usted es el Madrid Pedro si soy de Marley si sabe sabes dónde estaría a gusto en donde inervarse nada porque es barcelonista hay sentirían los colores y ahí jugarían mucho mejor que jugar el Madrid porque esto en el Madrid hace partidazo hace partidazo o está desastroso saldo

Voz 1991 24:06 usted usted como aficionado usted como aficionado del Real Madrid no le importaría que se fuese al Barça

Voz 15 24:11 no en absoluto daría igual además no no me da exactamente lo mismo porque esté allí es me bueno que el ex barcelonista entonces dónde donde jugaría a gusto e Isco es siendo Barcelona lo mismo que está la vista que hay que tener que se me vaya a los jugadores van a Madrid ese niño era madridista con cara todo lo perder de vista a tope eh

Voz 1991 24:37 el dijo que era del poder

Voz 15 24:39 sí lo lo digo en esta emisora bueno lo dijo un torneo de Brunete con doce años

Voz 4 24:45 hace unos cuando se le preguntó José Ramón de la Morena

Voz 15 24:48 me gustaría jugar yo ni Real Madrid Real Madrid Pamiés en mi corazón pero mira por dónde lo lo ves hojear el mar dice que no se que no le hubieran Levine chiquitito

Voz 16 24:59 para hola

Voz 15 25:00 de Carona bueno Isco Isco barcelonista justo ya te ponen el tema este que iban con él es ser colectivismo porque él mismo hace unos partidos te parece que ha inventado el fútbol y luego desaparece en eso aparece Shelley escoja de Maroni sería conduciría cuando tiene a cuando ya has unos partido gorros no cabe ninguna duda que es un grandísimo jugador Pedro cabe ninguna duda mil gracias por eso piña

Voz 4 25:30 con un abrazo muy fuerte

Voz 15 25:31 un abrazo Jordi un abrazo Journey

Voz 0460 25:34 comente pero saludos no puede hablar árabe tocona pero no de caballero

Voz 0985 25:48 espetos y además aluda a la parroquia azulgrana en Toledo que es muy numerosa

Voz 4 25:52 ha sido efectivamente pero no mucho

Voz 15 25:54 muchísimo

Voz 4 25:55 gracias Pedro buenas noches hasta bien porque a Jordi ha sido colleja y luego le ha pasado

Voz 0460 26:00 pues mira Jordi

Voz 0985 26:03 como tantos otros hacemos como le escuchó decir que Isco es culé esto tampoco tenía yo al hacer de yo tampoco

Voz 4 26:10 poco lo sospechaba sólo manejará información que no manejamos nosotros hola Nicolás qué tal buenas noches o buenas noches de las llamas

Voz 8 26:19 de Santiago así que si te tan fantasma

Voz 4 26:21 todo lloviendo oye iba a llevar al gato negro

Voz 3 26:24 mismo voy a tomarme una

Voz 4 26:26 la cervecita una estrella hay algo eso no está bien pues el gato negro está muy bien y por eso lo digo

Voz 8 26:32 también hay otros sitios le ya hay mucho sí que para tomar dos cervezas en Xantia

Voz 4 26:37 vamos a empezar por uno viendo a los demás vale si eso hacemos hacemos el peregrinaje correcto o a ti qué te parece que está siendo injusto Zidane o con Isco no

Voz 16 26:48 no digo que no porque creo que el Madrid tiene una forma determinada muy

Voz 8 26:54 muy específica que no es ni en ese es que manda en Kfar disco creo que lo que ha dicho yo creo que lo que habéis hecho sobre todo al final es que el problema es que Isco

Voz 1576 27:04 Talavera Talavera la dicho Talavera dicho amigo de problemas

Voz 8 27:07 que no encaja en no encaja en el sistema que porque el Madrid juega siempre con dos delanteros o hasta hace no tanto con tres eso en una selección española con cinco medios centro y un delantero eso sí que encaja pero el Madrid no juegan si entonces

Voz 6 27:21 sobre la gente de fútbol

Voz 9 27:22 no no es que claro aquí no se llegó en Santiago de Compostela esta lloviendo pero aquí esta jaleando a a dos

Voz 4 27:28 no está cayendo bueno lo vais a tener que escuchar mañana les cuarta qué temperatura tenéis en Santiago Nicolás pues por debajo de diez prueba jodida es que teniendo todavía no todavía no por eso frío era el joder al frío e mientras no llueva Nicolás todo está bien se puede salir a dar una vueltecita no sé pero es que esta cayendo está encima cayendo no vale porque a mi Nicolas día perfecto día perfecto estar en casa escuchando la radio estoy haciendo lo que hacen muy bien Nicolas mi el gracias un abrazo claro quiénes gracias Nicolás ir estado Zidane hola al teléfono está ahora mismo Álvaro Benito que ya por el nombre hago del Madrid tiene que tener una mayor menos mal

Voz 0985 28:08 estaba Zidane Noja y la otra mano inocente en casa

Voz 4 28:11 bueno bueno lo fía Esa llamadita vamos a ver si bolas calientes para quedarnos pero bueno es calientes de Mario buenas noches desde donde las llamas Pamplona buen sitio sí señor en tú que crees que en Zidane está siendo

Voz 1991 28:28 Justo con Isco o no

Voz 4 28:31 o sea que sí porque

Voz 16 28:34 pues porque resulta que por ejemplo si Zidane sería español bastaría da porque ICO hace mal partido lo tiene en el banquillo y el otro se está pegando a partir de y las redes de las redes de osea que parece que todo Canito creo con otros dónde criminal debí esa palabra siempre calcula que una hacer Chicago

Voz 4 29:02 Mari usted de qué equipo es el Madrid no

Voz 16 29:05 pues este voto lo oye quieres que te lo demuestre

Voz 4 29:08 hombre bueno voto de calidad este este Si usted quiere sí pero no es necesario yo me fío de su palabra

Voz 16 29:13 pero espero que Alonso ha piensan Santamaría ha o más a Di Stéfano Puskas Gento cinco cosas eso

Voz 4 29:21 del Barça no eso lo tengo clarísimo voto de calidad claramente no pasa por veterano que ha visto bailó por qué

Voz 0985 29:28 visto mucha historia del Real Madrid claro

Voz 16 29:31 queda mucho partido

Voz 4 29:33 has señor sabe yo creo que es exigirán serían

Voz 16 29:36 año de ahí Benzema no estarían en Bali pero sí

Voz 4 29:43 bueno es francés están en Madrid esa es la la historia Mario mil Grace

Voz 1991 29:47 días un abrazo muy fuerte

Voz 4 29:49 a ustedes buenas para el si está siendo injusto

Voz 1991 29:52 yo pensé en un principio Ráez que pasa por debajo del futbolín

Voz 3 29:57 eh buenos han puesto vamos

Voz 9 29:59 ha hablado de las llamadas las llamadas de eligiendo

Voz 4 30:02 yo la verdad que ahora ahora Marta Casas ya en la culpa hasta hace un momento iba perfecto todo lo he dicho nada no ha sido tal ojo destaca ya se puso muy dura con la verdad vosotros yo te Rigola Eduardo Bueno las noches de hay buenas noches estamos a nos llamas nueve Tenerife qué temperatura tenéis

Voz 15 30:28 hombre allí y nos quedamos en Pamplona mientras era grado tecnológico agradeciéndole añitos

Voz 6 30:38 esa es esa Jordi es La Isla del Tesoro para el Barça sí señor fíjate que Barça de hoy estáis enfrentados que no vale no no simplemente contestó listo para para que nuestro oyentes Sepsi m

Voz 3 30:54 el delito la llaga

Voz 6 30:56 eso no

Voz 15 30:59 yo no le deseo

Voz 4 31:03 Paco Buyo Eduardo tú

Voz 1991 31:05 tú qué crees que está siendo injusto con Isco o no

Voz 15 31:09 pues mira yo hago mías las palabras de el seleccionador pierda confianza en el jugador al entrenador no le entrenador es decir que nosotros pero que

Voz 1991 31:20 el cliente entiendo que quién es decir que no está siendo injusto

Voz 15 31:23 no nace siendo Hizbulá a ver yo creo que deja Luca a Marco juega también lo antiguo no juegan con guardan actitud icónico todo un drama siempre un drama no llegara que pone cara que le preguntan qué había que tiene una oportunidad todo un drama entonces claro así no se puede hay que ir a trabajar todos bien cuál es de investidura que vaya más ansiedad yo creo que no está haciendo ningún digo con la pareja mismo marco digital

Voz 9 31:48 si no que razón que razón tienes que gusta Martos enhorabuena va a haber que juntar más a esta pareja eh

Voz 15 31:56 sí es todo yo creo muy bien sea semana penitencia no

Voz 0460 32:04 sí está bailar no porque bailo River con lo tanto pues a cantar los poetas yo te llevo yo te llevo Marc no te preocupaba tampoco Eduardo ya llega al Tenerife al play o no

Voz 15 32:18 hombre aquí parece que ha habido un cambio en el tema de la ya se va se va a cambiar la cara la cruz no hay nada como en un barco en tuvieran padecen entonces yo creo que está haciendo fuerte yo creo que con lo que queda de segunda B como está a la Liga por arribar digamos seguramente

Voz 4 32:38 cuatro puntitos estas ya veremos lo malos que hay muchos equipos metido de por medio pero vamos es pesa cuatro puntitos

Voz 15 32:44 CS semana eso nosotros les vamos a ver cómo

Voz 4 32:48 digamos quedan diez jornadas todavía que es una auténtica barbaridad Eduardo II es una locura en dos jornadas estas ahí arriba a segunda para aceptar que tenga veintidós equipos una vergüenza ser playoff es decir juntas en una temporada con otra yo creo que va a haber un año

Voz 1991 33:02 que empiezan la siguiente todavía están jugando el play off delante

Voz 4 33:05 pues no se escuchaba en la fe tuvo tuvo quince días para

Voz 1576 33:09 descansar y montar el equipo en Primera División el último equipo que subió el año pasa

Voz 1991 33:12 para que veas todavía que dejaron dieciocho equipos si quiere mantener playoff sino cambiar el sistema Alpidio pero eso será el debate otro día

Voz 4 33:19 gracias Eduardo un abrazo muy fuerte

Voz 1991 33:22 terminamos en tres uno no contextualiza unos meses sumar su algo autopista está en falta faltó moto faltó moto

Voz 1576 33:30 eramos Hernández falta el quinto no

Voz 1991 33:33 ante el Internet que suele ser también bastante de

Voz 4 33:35 hola José buenas noches y buena no sólo tardó veinte minutos desde dónde nos llamas ahí Vaya temporadita estamos haciendo eh poco o no

Voz 8 33:45 menos mal que no me vaya hombre

Voz 4 33:48 todo pero bueno es bueno era para darte ánimos eh

Voz 8 33:52 debo decir que es lo que se está haciendo con cuando hay de eso

Voz 4 33:55 vale creo que ya ha quedado claro no

Voz 8 33:57 no hay derecho porque porque vamos a este hombre la proyección que llevaba calla y que parece que va apuntando le cortó la cabeza que Mauro si le cortó la cabeza por lo Isco Ahmed y nos hace partido bueno bueno que teniendo la enterado me entiende

Voz 4 34:20 sí sí perfectamente pero vamos alto y claro

Voz 8 34:25 injusto la injusticia vivo

Voz 1991 34:27 anda que no le vendría habían Isco al Málaga eh

Voz 8 34:29 vale mi allá va por mucho papá miro te quieren refrán que dice por mucha para otra que consigue Ron Un sigue Ron saltamontes pues mucho para otra quedé pasar nada ya fuera de toda madre entero

Voz 4 34:44 el Barcelona que ya no hace nada nada no hay que resignarse pero es que por más patas

Voz 0985 34:49 las quedó cigarro como como eh

Voz 8 34:52 pues más falta un chica rondo por mucha falta que le hace nada

Voz 4 34:55 correcto correcto que la mona se vista de seda es una mina

Voz 8 35:03 que quede claro haciendo injusticia colocando dicho hay varios veinte

Voz 1576 35:07 pero pero pero pero el otro día el otro día dijo Isco que el culpable era él no está usted de acuerdo

Voz 8 35:13 no de verdad no soy bueno que va a decir lo que sí te digo que con la pro dulces se yo para mí que está cuestionado bola se te tienen que hay uno Manta Zidane manda la BBC bueno

Voz 4 35:32 bueno Bale Bale hablar

Voz 8 35:34 ahí por ahí va la cosa

Voz 4 35:37 José mil gracias por su opinión que que vaya bien y que vuelva cuanto antes el Málaga sí

Voz 1991 35:43 si finalmente bajaba vale

Voz 4 35:45 hombre venga ya muy fuerte Yago para servir a un crack escucho mucho a los fines de semana parto

Voz 8 35:56 la excluya con con también ha dado morena en en en Onda Cero

Voz 4 36:00 ajá bueno un relato corto rato hay tiempo para todo no hay problema gracias don José un abrazo

Voz 8 36:06 muchas gracias a ver cómo ha quedado la votación

Voz 4 36:09 yo tres

Voz 14 36:12 muy humano muy bonito muy espíritu expiró yo coño quieres que Adega pasito estoy diciendo que te quiere decir que esto ha ido muy ajustado a ver Internet sí de canto

Voz 0460 36:25 no no

Voz 1991 36:32 la votación la han ganado Marcos Italia tala porque es un tres dos y luego hay un voto moral digamos que es el de el de el de Twitter el Internet vamos en este caso el voto moral se lo llevan Herráez Jordi Martí porque el cincuenta y seis por ciento ha dicho que si el cuarenta y cuatro Porto siento que no es decir que el partido el título se lo lleva a Marcos sí tala pero muchas ocasiones han caído con la cabeza alta de radiación

Voz 4 36:58 Jordi Martí la lectura vamos tu de Semana Santa sí señor pues nada

Voz 1991 37:03 eh tengan prudencia con las torrijas

Voz 4 37:06 eso es que buena es que de verdad

Voz 3 37:10 las mejoras de torrija sí que lleva zonas se juego ya te digo todos los bultos