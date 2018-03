Alfonso Feijoo: "Yo quiero pensar que no ha habido mala fe, pero está claro que algo raro ha pasado"

Voz 1991 00:00 así que vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Rudy para ver cómo lo están viviendo ellos Alfonso Feijóo qué tal buenas noches

Voz 1 00:07 hola buenas noches cómo cómo se está viviendo esta éxito

Voz 1991 00:10 acción

Voz 1 00:11 hombre la verdad es que es una de nervios de incertidumbre no sabemos acá tenernos entonces bueno esperemos que poco a poco eso voy aclarando

Voz 1991 00:20 yo ya no sé qué pensar es bueno o malo que se siga aplazando la decisión

Voz 1 00:25 bueno en principio

Voz 2 00:27 yo no lo veo como

Voz 1 00:30 no pero simplemente en principio porque es verdad que que sea aplazado la la red que teníamos hoy en Madrid Irún y la razón quedan pues lógicamente es que como están recabando información porque hay nuevas reclamaciones pues entonces lo que no quieren es tomar una decisión y que lo haya que revocar la porque porque hay nueva información bueno yo creo que es una decisión prudente ahora mismo aunque pensábamos que íbamos a decir algo ya que como digo pues es lo que no puede ser es seguir incrementando la información horno y los datos si tomar decisiones en función de cambiando las anteriores

Voz 1991 01:06 siempre presidente yo creo que la información es la reclamación que hace la Federación Rusa con respecto a una alineación indebida por parte de de Rumanía pero creo que son dos cosas independientes una cosa es una reclamación que hacer Rusia y otras la que hace España eh vamos a atender la de España y luego ya veremos a ver qué pasa con cola de Rusia yo no entiendo la demora el juntar casos no tiene sentido

Voz 1 01:27 bueno lo que pasa es que está detrás está controlando el asunto participa también entonces esta ya están investigando invadió una reclamación y entonces pues pues hay que hay que combinar todos los datos

Voz 1991 01:43 la Federación Europea está presidida por un rumano no con lo cual me imagino que tenemos pocas esperanzas por no decir ninguno

Voz 2 01:52 bueno ahora hay que verlo

Voz 1 01:55 hay que verlo ya que la federación la organizadora del campeonato el mundo es Federación vial entonces lo que pasa es que declina la Organización Europea pero tiene que estar sujeta a las decisiones de la Federación Mundial entonces en principio a la Federación Mundial respeta y respeta las decisiones que toma la europea siempre que sean concebidas y un poco de acuerdo a la normativa mundial

Voz 1991 02:20 no sé si ha recibido algún tipo de notificación algún tipo de aclaración porque hombre yo para empezar lo que no entiendo es que haya un árbitro rumano en ese partido de España cuando está Rumanía directamente implicada es que no tiene ningún sentido

Voz 1 02:38 bueno es verdad que Rumanía buena los hábitos y se nombraron con cinco meses aunque

Voz 1991 02:44 pero entonces puede modificar quiero decir

Voz 1 02:48 ese es el motivo de esta reclamación ya que en principio no nos parece mal que sea un árbitro rumano porque realmente el ganara Rumanía pues no estaba previsto en estos planes Luis vamos a intentar pero seguramente después de las estadísticas de y siete partidos hemos ganado ahora tres me parece lo lógico es que hubiéramos perdido pero anotamos entonces lo que sí hacemos inmediatamente el mismo lunes reclamamos a vecinos pueden cambiar el trío arbitral nos dicen que no se juega pasa lo que pasa que todo el mundo la visto y entonces vienen los problemas cuando lo más fácil para mí hubiera sido cambiarle los árbitros ya eh pues el partido se ha desarrollado que era bueno quién ha ganado todos hubiéramos estado contentos se hizo un emotivo para para reclamar

Voz 1991 03:36 te lo voy a preguntar directamente crees que ha habido mala fe

Voz 1 03:41 bueno yo creo que no yo creo espero espero que no espero que no pero bueno los hechos cualquiera que pueda haber el partido como has dicho todo antes pues ve que algo raro pasa

Voz 1991 03:52 sino no esos vamos esos cualquiera que sepa un poquito de de este deporte en B que están perjudicando en las decisiones digamos no sé dónde puede haber algún tipo de duda siempre beneficiaba a ver lo tenemos clarísimo pero claro es que yo ya me llegó a plantear si esto estaba de alguna forma dirigido que lo habían dicho al árbitro oye mira tiene que pasar Rumanía

Voz 1 04:19 bueno espero que no sea así en muchos botes pero que sea nación un arbolito en un momento de mucha presión y de mucha responsabilidad y que bueno pero hay cauces para precisamente intentar intentar repetir el partido que es lo que nosotros pedimos en base a la actuación arbitral pero sobre todo sobretodo a la nominación de estos árbitros

Voz 1991 04:41 cabo cuando se espera la resolución definitiva porque en abril hay que jugar en teoría contra Portugal

Voz 1 04:47 sí bueno yo creo que todo irá muy rápido en principio nos convocaran una reunión esta semana iría a partir de ahí entiendo que decidiremos algo y si no pues gol Ro Vine tomará cartas en el asunto directamente hay decidiera ya

Voz 1991 05:01 puede prosperar la reclamación de Rusia por alineación indebida tenéis fe tenéis fe en que prospere

Voz 1 05:09 sí sí sí sí porque parece parece que está claro pero bueno ya digo que hay más reclamaciones osea que que también está reclamada a Bélgica en fin que hay todo se ha complicado y entonces todo el mundo tiene que aportar papeles y demostrar que los jugadores que alineado y están conforme a la ley

Voz 1991 05:26 la reclamada Bélgica porque motivo

Voz 1 05:29 aún así también por es porque alineado parece que alineó jugadores presuntamente Alina dos jugadores en algún partido que no correspondía

Voz 1991 05:37 hemos hecho la reclamación nosotros quién ha hecho la reclamación

Voz 1 05:42 es Alemania Alemania

Voz 1991 05:45 una reclamación contra Bélgica sí o sí que tiene de la Federación Europea esto es todo complicado bueno pues nada presidentes esperemos que que la resolución sea cuanto antes porque si hay que jugar la repesca hay que estar concentrados en esa repesca pero desde luego si se han cometido irregularidades que tome la decisión correcta la Federación Europea por mucho que sea el presidente un rumano rumanos es lo que esperamos no que haya justicia

Voz 1 06:09 sí efectivamente que haya justicia para todos

Voz 1991 06:11 Alfonso Feijóo mil gracias a ver si la semana que viene no tenemos una una buena noticia nos llevamos una alegría muchas gratuito uno habla muy bien

Voz 1 06:18 muchas gracias a vosotros