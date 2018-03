Oasis Raid, el dakar solidario que atraviesa Marruecos con coches antiguos

Voz 1 00:00 desde Marta Casas qué tal muy buena hola Yago buenas noches hablamos de una prueba que se va a celebrar por sexto año consecutivo tal cual como bien dices una prueba de las que nos gusta hablar en El Larguero que mezcla lo deportivo con la solidaridad Se trata de la Oasis Rey

Voz 1509 00:16 ese celebra como dices co por sexto año consecutivo y que se desarrolla en Marruecos desde hoy y hasta el próximo cinco de abril consiste más o menos en recorrer más de tres mil kilómetros con dunas con arena con nieve está inspirada en los primeros años del Dakar y los equipos participantes aquí viene una curiosidad están formados por coches de muy poca cilindrada lados entre los años ochenta y noventa y lo más importante de todo es una carrera solidaria en colaboración con la ONG felicidad sin fronteras que ayuda a organizar días repartir ayuda humanitaria a los pueblos más desfavorecidos cada equipo participante aporta un mínimo de veinte kilos obligatorios de material solidario así que en definitiva es una muy buena causa que combina la emoción del motor y la ayuda solidaria que hoy ha echado a andar en Estepona con las verificaciones y además de la que ya no está escuchando uno de sus aventureros Jorge Villagrá hola

Voz 1991 01:05 Jorge qué tal buenas noches hola buenas noches

Voz 2 01:07 es que hasta qué tal ha ido esta primera jornada

Voz 3 01:10 eso pero tampoco Dorita no porque supo de papeleo

Voz 2 01:13 burocracia hay bueno pues estamos ya ansiosos de llegar a Marruecos y empezar a entrenar la ayuda solidaria

Voz 1991 01:19 saque que podríamos decir que esta es la la jornada más aburrida la más pesada de todas pero a partir de ahora toca disfrutar no

Voz 3 01:27 aburrida no porque realmente no Rehn encontramos

Voz 2 01:29 los que tenemos todo su ilusión por llegar pero claro estamos ansiosos por llegar a Marruecos es que realmente llegar toda esta ayuda que llevamos en los coches la queremos descargar ya hay esa impaciencia nos puede

Voz 1991 01:42 cuántas cuantas pruebas llevadas de de estas

Voz 2 01:45 pues solo una el año pasado y la verdad es que nos enganchó tanto que este año hemos decidido volver

Voz 1991 01:51 porque es Moltó con tu hermano

Voz 2 01:53 si el año pasado hermano del coche duro toda la carrera hice unos murió nace tiras usted en España anda hemos decidido volver a coger otro coche y cargarlo te más material todavía para poder Golden Palace

Voz 1991 02:06 ahora te pregunto por el coche y por el material que habéis llevado pero como conocéis la carrera el año pasado y como estaba por participar en esta prueba

Voz 2 02:15 bueno a ver a nosotros nos gusta mucho el tema de la aventura de sobre todos los coches y hacer como una especie bueno vamos a llamarlo estar muy modesto eh con coches antiguos Icon orientación como antiguamente pues nos atraía mucho entonces lo vimos por internet pues tras esto nuestra carrera y además tiene hijos solidario que es realmente lo que nos nos llena no entonces se conjuga Totón y eso es lo lo más bonito de esta destacada

Voz 1991 02:46 es decir que vais con mapa con brújula

Voz 2 02:49 sí efectivamente vamos con bueno no mapa es un rol buf si voy con brújula pero es un huella artesano la verdad es que es como los pioneros no que que fueron al destierro estoy eso te llena

Voz 1425 03:03 sé

Voz 2 03:04 le da un toque de aventura los móviles prohibido no totalmente a más total

Voz 1991 03:11 es más estos móviles de hoy en día que vamos te hacen lo lo que pida hasta la comidas

Voz 2 03:16 sí sí lo sé yo exactamente pero no los móviles y además ninguno de los participantes os queremos realmente lo que vamos a vivir una aventura y sobre todo pues a conocer la Tuta que es totalmente y la nuestra ayudar que coche lleva

Voz 1991 03:32 este año

Voz 2 03:33 bueno pues Tañón corsa Un Corsa del año noventa sólo tiene veintiocho años sólo Xavi

Voz 1991 03:40 qué que tendrá ese corsa que tendrá setenta caballos una cosa así

Voz 1425 03:43 bueno es una locura no tiene

Voz 4 03:45 cincuenta y cinco caballos va

Voz 1991 03:49 saque de unas casi hay que sacar los pies como Los Picapiedra no

Voz 2 03:53 efectivamente pero bueno lo importante es que sea fácil de mecánica que sea bastante fiable porque allí todas las reparaciones son sobre la marcha

Voz 1991 04:04 y claro eso para poder llegar hasta el final os tenéis que buscar la vida claro

Voz 2 04:08 sí bueno el año pasado ya tenemos una experiencia muy bonita porque el año pasado no sé que evocamos llevamos un Lancia ahí no había repuestos aquí en mitad de la tapaba todos nos quedamos tirados en mitad del desierto y aquí no salió el señor te te ves que nos dijo feliz a mi casa que os puedo ayudar a darle luz para que pueda soltar la pieza que venir continuando en carrera entonces conocimos el del desierto decíamos feliz nosotros lo hemos venido aquí a ayudar nuestra ayuda ellos mucho más que nosotros

Voz 1991 04:39 pues mira qué bonito cuál es el coche que más ha llamado la atención que hayas visto entre el año pasado y este año

Voz 2 04:45 los textos quema llama la atención son los y yo eso es porque hay muchas piezas favoritas piezas allí y la verdad es que sólo los coches más fiables para para poder andas

Voz 1991 04:54 y luego como de decía Marta tienes que llevar a una cierta cantidad de

Voz 1509 04:59 de kilos de material Soledad bacteria que que

Voz 1991 05:01 que llamamos material solidario

Voz 2 05:03 bueno a ver veinte kilos nosotros seamos doscientos cincuenta kilos de peso y los era el mínimo quizás no entonces los lleváis en el coche el coche quitamos los atrás aseguran que el coche tenga cuarenta caballos menos de cincuenta

Voz 4 05:19 la pasa porque la locura pero bueno a ver

Voz 2 05:24 importante aquí es poder ayudar a todas las si nosotros por ejemplo año pasado cometimos un error y no llevamos ningún tipo de material de los zapatos nos dimos cuenta cuando llevamos te y que los niños iban a esto hay que solucionarlo en todo esto el estadio hemos decidido llevar ciento veinte pares de zapatos lleváis tiene más lleváis material escolar porque los suyos sin necesitamos todo tipo de lo más básico e gomas lápices dos libretas imagino libretas si dama la luego llevamos también ropa de abrigo gorros viseras llevamos también camisetas pantalones todo lo que es un juguete es lo de menos porque los niños además no lo rechazan prefieren material más útil no puede ser unos pantalones unos zapatos que que tiene un juguete

Voz 1991 06:15 Jorge claro que no sorprende describen os como es el momento en el que llegáis a una de estas poblaciones empezáis a repartir este material como es ese contacto con la gente que vive allí

Voz 1425 06:24 maravilloso es espectacular esa gente cuando nosotros llegamos lo primero que hacen es recibieron con los brazos abiertos nos ofrecen todo lo que ellos tienen lo que ellos consideran que es más valioso como puedas es el de les preparan una comida espectacular yo te hacen está rechazamos es algo que no nos llama mucho la atención no y luego lo de menos que les importa ahí eso es todo lo que nosotros les damos y luego con una cosa que es muy importante es que no los están irnos sin que centros escribir del de ellos también estás nosotros llevamos pues hace ellos no estén que o sea como sea una

Voz 1991 07:05 pero os dan digo algo material los dan no no sé si colgante una ceguera o algo

Voz 1425 07:11 sí todo lo que puedan tener esa primero comida ellos lo valoras mucho no que comamos que estemos con ellos en cualquier recuerdo que tengan sus manos es algo que que Pelle eso

Voz 1991 07:26 desde luego y una enriquecedora al cien por cien desde luego

Voz 1425 07:31 realmente yo siempre se lo se lo iba a todo el mundo nosotros vamos a darles algo y realmente somos nosotros los que recibimos

Voz 1509 07:39 mientras preparaba está preparamos esta entrevista hemos visto que

Voz 5 07:42 en en el recorrido eh hay un momento en el que

Voz 1509 07:46 en una noche durante todo este trayecto que a mí me ha llamado mucho la atención que es la noche del oasis que es una noche en la que van a campar en pleno desierto con una hoguera con instrumentos musicales una acampada como Dios manda en en pleno Marruecos Jorge

Voz 1425 08:00 sí sí el año pasado acampamos en un volcán y la verdad es que es impresionante porque ellas por la noche con con los coches no oí toda la inmensidad de lo que es el despierto y es en mitad de la nada parece como un sitio acogedor demandamos nuestras tiendas de campaña todo el mundo es muy afable y sobre todo eso no la cordialidad no ir a la tranquilidad es como como como algo espectacular me imagino que es una de estas experiencias

Voz 1991 08:32 que la gente que les guste el tema del motor el aunque son mínimo recomiendas al a al cien por cien no el participar en este tipo de prueba en el que además creo que lo de menos es la competición y sobre todo el vivir la experiencia el convivir con otros competidores con la gente que te vas encontrando en el camino

Voz 1425 08:48 efectivamente mira empezamos a competidores viendo estamos siendo compañeros que al final lo más preocupadas que estamos que todo sigue hemos terminamos la aventura de Navidades unos entrenos

Voz 2 08:59 otros

Voz 1425 09:00 y luego al final post lo lo primero que te llevas para ti es toda la experiencia vital que tiene que es una gran desconocida para el resto muchos de ellos usted entonces

Voz 1991 09:12 todavía por disputar la prueba de este año con qué momento te quedas de la edición del año pasado de ese momento que dices tú esto no me lo olvido jamás

Voz 1425 09:20 siempre lo vivido jamás bueno pero bueno momento fuelle paramos mi hermano en un poblado llevaron una niña de cuatro años dos está dijeron no saber damos sociedad ella con una bolsita llena de peluches ido dijimos coge el peluche que pudieran mirando como diciendo no quiero esto señaló a mi hermano en la cabeza y lo señaló gorra hicimos quieres labor joyas si ya es cuando nos quedamos sorprendidos decimos vamos a cualquier niño prefiere Un juguete ya está buscando una necesidad para que lo pueda cubrirse

Voz 6 09:57 media de vida

Voz 1425 10:00 se nos quedó muy grabado

Voz 6 10:02 evidentemente allí lo que buscan son necesidades que aquí no le damos importancia

Voz 2 10:08 ya tenemos a mano cualquiera para allí es un lujo

Voz 1991 10:11 pues como es por ejemplo el tener una una gorra una niña que ellas ofrecen un peluche pues te dice que no que le viene mejor la gorra que allí hace mucho calor y que lo va a necesitar mucho más desde luego es una lección de vida para todos eh

Voz 1425 10:23 sí totalmente de esta niña de cuatro añitos se nos quedó grabada la tenemos siempre visualizó y cuántas entidades que hablamos de nuevas Israel aparece

Voz 1991 10:33 hombre pues Jorge Villagrá que os seguimos en la distancia que vaya todo fenomenal hay nada enhorabuena por participar en este tipo de iniciativas que vaya todo fenomenal y que lo disfrutéis a tope vale oye muchísimas gracias por llamarnos gracias Jorge un abrazo que vaya fenomenal Marta vamos a estar pendientes esto acaba El cinco de abril

Voz 1509 10:54 sí vamos a estar pendientes los próximos días porque es una iniciativa preciosa tanto en lo deportivo porque tiene su curiosidad de a esos coches tan antiguos y con tan poca

Voz 5 11:03 entrada navegar Il cruzó

Voz 1509 11:05 por el desierto de Marruecos y sobre todo presta precios a causa solidaria esta lección de vida que nos acaba de dar Jorge contándonos lo que lo que están viviendo y lo que van a vivir en los próximos