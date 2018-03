El Larguero: el debate de los jueves y charlamos con Nolito (29/03/2018)

Voz 0953 00:00 las once y media o las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintinueve de marzo ya sabéis que tras los compromisos internacionales

Voz 1991 00:43 mis con los equipos ya pensando en la competición liguera y muchos de ellos preocupados por cómo han llegado los suyos después de de estos compromisos algunos han jugado los dos partidos otro se tuvieron que retirar con molestias en algunos de de esos partidos en el denominado hoy ya famoso virus FIFA que afecta a los equipos después de todos estos partidos a nivel internacional en el Barça ya sabéis que la principal preocupación es saber si va a estar o no e Leo Messi un Leo Messi que no participó ninguno de los dos partidos con con su selección no estuvo ni contra Italia ni contra España en ya dijeron en su momento que no iban arriesgar lo más mínimo eh Messi ya está en Barcelona ha hecho parte del entrenamiento y con el resto de sus compañeros y hay que esperar fundamentalmente yo creo a mañana para saber si Messi que será el que lo decida están con acciones para el partido de este fin de semana o no el que no va a estar seguro que ya sabéis que llegó lesionado de Francia que va a estar tres semanas de baja Iniesta y Piqué ya están recuperados es decir que podrá contar con ellos Ernesto Valverde el que está descartado también es Sergio Busquets que sigue recupera recuperándose de su lesión con lo cual no va a estar en el partido de este fin de semana en el Atlético de Madrid parece que así es el aclara un poco el panorama porque viendo cómo habían llegado tocados algunos de sus jugadores en los compromisos internacionales viéndolo de hoy parece que los problemas son menos lo digo porque eh hoy han entrenado con normalidad Diego Costa que ya sabéis que se llevó ese golpe en la rodilla Berzal ICO que también Diego con problemas del compromiso con su selección y Oblak que también tenía problemas musculares e parece que los tres van a estar a disposición del técnico argentino el que tiene más problemas y más dificultades a priori de estar en ese partido es el central Jiménez que se retiró creo recordar al minuto seis del partido con su selección con Uruguay tiene un fuerte golpe en uno de sus tobillos Irene Linda que no van a arriesgar ni lo más mínimo y que no va a estar en ese partido en el Real Madrid tiene Binda en que Zidane va a pensar un poco en la Liga de de Campeones va a pensar también en que vienen mucho de sus jugadores con muchos minutos en los compromisos de de sus elecciones podría rotar mucho podríamos pero una denominada aunque no me gusta mucho el término una denominada o moho ese término que utilizábamos el año que viene el equipo veo la unidad de eh con los menos habituales e veremos veremos qué es lo que hace Zidane hay que tener en cuenta que muchos de los jugadores del Real Madrid llevan mucha carga de minutos durante esta semana y que tenemos la Liga de de campeones la próxima semana así que tiene pinta que el conjunto blanco Zidane va a meter rotaciones además tal y como adelantó hace ya muchos muchos muchos meses Iturralde González Mateu Lahoz va a ser el árbitro español la cita mundialista de de rusa o sea no de rusa de Rusia el lo venía diciendo desde hace mucho tiempo Iturralde más de un año eh que él tenía la sensación de que Mateu Lahoz iba a ser el representante español en Rusia se ha confirmado eh ahí estará en el panorama nacional hoy la Superliga griega ha dado a conocer la sanción al PAOK de Salónica tras los incidentes del pasado once de marzo en ese encuentro contra el acá acá de Atenas bueno todos recordaréis la imagen del presidente del paddock e Iván birdies que bajó al terreno de juego llevaba una pistola en en el cinturón que incluso amagó con echar mano a esa pistola en algún momento de de de pues ese momento que estuvo en el terreno juego hoy ya se han conocido las las sanciones al PAU Se le da por perdido el partido le cae una sanción además de tres puntos esta temporada tendrá que disputar tres partidos a puerta cerrada y tendrá que pagar una multa de sesenta y tres mil euros y al presidente que insisto bajó al terreno de juego con una pistola le prohiben acceder a un campo de fútbol tres años le cae una multa económica de cien mil euros Galluc fino sea yo no no entiendo como un personaje que es capaz de bajar amenazar con una con una pistola le caigan tres años de sanción a este hombre que sancionarle de por vida este tío no puede entrar en un recinto deportivo en su puñetera vida cómo es posible que que que que un tío que baja un terreno de juego con una pistola le caigan tres años de sanción no menor este tío no puede estar con el resto de personas este tio tiene están en su casa no puede ir a los eventos deportivos en fin esto es lo que decía pedido la como digo la la Superliga griega Ellos sabrán sólo tienen que comer ellos en baloncesto penúltima jornada de la fase regular de regular de la Euroliga buenas noticias para Baskonia que se ha metido de forma matemática entre los ocho primeros y además va a poder luchar para estar en la Final Four el conjunto vasco ha derrotado al Maccabi Tel Aviv ochenta y tres setenta y dos y como digo asegura esa octava posición en el otro partido con participación española Anadolu Efes ochenta y tres Barcelona ciento siete en halterofilia cuatro medallas para la delegación española en la jornada de hoy en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Bucarest el canario Andrés Mata logrado plata en arrancada los bronces en dos tiempos y total olímpico en la categoría de hasta setenta y siete kilos además bronce para Irene Martínez en arrancada hasta sesenta y tres kilos en rugby el está empezando a quedar largo el tema la Federación Europea que ha vuelto a aplazar la decisión sobre la reclamación que eh puso España tras eh sentirse perjudicado en la actuación del árbitro en el último partido sabéis en la fase de grupos contra Bélgica en el que nos estábamos jugando la presencia en el en el Mundial la decisión Se esperaba para el pasado fin de semana Lugo aplazó para el lunes luego de lunes se pasó a hoy Joyce ha dicho que será la semana que viene cuando se tome la la decisión definitiva e desde luego no sé lo que decidirán pero muy rápidos no están siendo ahora mismo en la Federación Europea hoy como cada jueves tenemos el el debate no vamos a dejar de hacerlo porque estemos en Semana Santa así que contamos con vuestra participación la pregunta que ponemos encima la mesa tiene que ver con el jugador más destacado de la selección española con Isco que ya sabéis que al terminar ese partido con Argentina dijo que se sentía más valorado en la en la selección que en el Real Madrid y la pregunta es clara está siendo injusto Zidane con Isco está siendo injusto Zidane con Isco llamadas el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y nos escuchamos luego en debatimos sobre el tema y luego nos dais vuestra opinó con está siendo injusto Zidane con Isco nueve cero dos catorce sesenta sesenta las once y treinta y siete contado todo empezamos

Voz 1 07:33 cariño impiden piden deseos un Golf blanco

Voz 3 07:35 ya húngaros blancos es broma vivir contigo y conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabes que el golf me gustan negro

Voz 1991 07:44 Macron y pantalla táctil

Voz 4 07:46 Sor de luces Wolkswagen Golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día hay disponible ya oferta de renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 5 08:00 Balanchine

Voz 6 08:02 de hecho de hecho Pay Pay Pal

Voz 5 08:12 en unas bombonas venga de dijo a mi vida

Voz 0953 08:40 la primera conexión del Larguero de hoy nos lleva hasta Barcelona para saber cómo está Leo Messi Sandy Ovalle qué tal muy buenas hola muy buenas mañana no imagino que salimos de dudas sabemos si Messi bastaron

Voz 7 08:51 mañana salimos deuda para saber si va a estar o no pero Messi está bien hoy ha entrenado con el grupo ha hecho una parte grande del entrenamiento

Voz 0985 08:59 ha llegado esta mañana a la Ciudad Deportiva con uno

Voz 7 09:01 los fisios de la selección argentina en Sant Joan Despí la han examinado le han hecho pruebas

Voz 1 09:07 luego ha saltado a entrenar con el grupo

Voz 7 09:10 y como digo ha hecho sólo una parte del trabajo mañana verán cómo está definitivamente pero las molestias serán lo que sospechaba Valverde algo que no le impide jugar mañana volverán a probar no

Voz 1991 09:21 sí es gran en absoluto con Leo Messi p

Voz 7 09:24 lo ha llegado bien ya hecho parte del trabajo con el grupo

Voz 1991 09:27 esa es la intención que este Leo Messi está en plenitud de condiciones porque lo venimos diciendo durante todas las semanas hay cualquier tipo de duda de posible recaída o de que pueda sufrir en cualquier tipo de daño Messi no bajó ni un solo minuto como ya pasó con con Argentina hombre sí lo han estado cuidando en Argentina ahora no van a hacer lo contrario no

Voz 7 09:46 por supuesto no no si sólo jugará si está en plenitud de condiciones sobre todo con ese partido que hay en el horizonte que es la ida de los cuartos de final de la Champions League que es el que centra la atención el partido contra la Roma y si hay que descansar un día será contra el Sevilla

Voz 0341 10:01 para llegar en plenas condiciones al partido

Voz 1 10:03 lo contra el equipo italiano los que están recuperados

Voz 1991 10:06 Iniesta y Piqué no

Voz 7 10:08 sí y también Ter Stegen se han entrenado los tres asaltado Iniesta Piqué también el portero alemán arrastraban alguna molestia hiel que no se ha ejercitado Yago es Busquets que sigue al margen ha hecho trabajo en el gimnasio hoy el objetivo Busquets era estar un poco antes que partido contra la Roma no lo va a conseguir va a ser baja nueva viajar para jugar en Sevilla pero el resto quitando a Edinho también que tiene para tres semanas de Busquets son las únicas bajas el resto en principio están a disposición de Valverde para el partido contra el Sevilla

Voz 1991 10:41 gracias a hasta mañana un abrazo Manolo Aguilar qué tal muy buenas hola qué tal buenas noches en la Semana Santa cambio de horario para no fastidiar el pescaíto todo preparado partidazo por delante pues muy bien no gran fin de semana

Voz 8 10:55 pues un gran fin de semana de Madre en la puerta de un mes de abril para el Sevilla que va a ser apasionante que viene la eliminatoria con el Bayern de Múnich que después viene la final de Copa que está salpicando con partidos de Liga es y elimina lo que es muy complicado tendría también en semifinales de Champions después de la final de Copa pero todo se abre con el partido del té el sábado Sábado Santo en Sevilla hay además con la posibilidad de intentar hacer algo porque el Sevilla no se puede despistar en el campeonato de Liga aprietan por detrás equipos como el Girona Alberti es decir está entierro la plaza europea llegan todos los internacionales en buenas condiciones han llegado todos para jugar todos los que consideremos pena que por cierto dicho que si echan San Messi para el partido frente a la Roma no pasa

Voz 1991 11:40 totalmente no sólo tiene una baja que también

Voz 8 11:43 es importante en el Sevilla Pablo Sarabia está sancionado no puede jugar partido Nolito por tanto tiene opciones de ser titular el próximo sábado frente al Barça

Voz 1991 11:52 eh Santi y Manolo ya sabemos que no se puede despistar en en Liga porque vienen apretando pero la ilusión que hay en Sevilla con esta con esta Champions es fantástica el estar en cuartos de final el tener delante un equipo como es el Bayern de Munich que es ya un enfrentamiento histórico es que la gente ahora mismo respira Champions eh

Voz 8 12:11 sí evidentemente evidentemente nunca se ha enfrentado el Sevilla al Bayern de Munich no lo ha hecho en competición oficial tiene esa posibilidad que comento de llegar a las semifinales incluso muy difícil y jugada después de la final de Copa que salvo que también ilusiona muchísimo la gran duda el Sevilla precisamente si el equipo va a aguantar tanta intensidad hay tanta competición sobre todo por lo que despista evoluciona en los partidos que tiene de Champions frente al Bayern de Munich

Voz 1991 12:41 este año es baja eh buena feria pues una baja importante como si me sido practicamente más o menos casi va a quedar con las ganas pero dio por diversas cositas me quedo a él el sonido que todavía amenazó con hacer una escapadita un día pero bueno ya veremos

Voz 8 12:59 bueno bueno tú sabes dónde está perfectamente os dejáis el tratan muy pescaíto el miércoles en hay igual da igual cualquier día puede venir porque además me va hecho una gran labor con los horarios no ha fútbol tanto pescaíto que ha puesto a la una de la tarde como el miércoles que lo ha dejado libre

Voz 1 13:15 la semanal un abrazo o un abrazo hasta luego vamos a hablar con uno de los pronta

Voz 1991 13:19 listas de de este equipo que además tiene pinta que puede ser titular este fin de semana la ola Nolito qué tal buenas noches

Voz 9 13:26 buenas noches qué tal estás

Voz 1991 13:28 pues bien bien y tranquilo terminando la Semana Santa Llum no sé pero vamos que me por Sito que Sevilla no prohibirlo

Voz 9 13:37 sí la verdad que si no también bueno pues Sanlúcar y nada un Cristo que soy un poquito de de Bogotá nada

Voz 1991 13:46 tranquilito ejercitando Soccer es de de de sentirlo vivirlo no de de ir a la calle a ver los pasos

Voz 9 13:54 bueno sí siempre he ido semanas hasta aquí

Voz 1425 13:57 bueno pero bueno pues circunstancias

Voz 9 13:59 no que no que no vivió la Semana Santa digo ahora pues son más creo otro dicho oí nada disfrutando en Vigo con las niñas bien con los amigos

Voz 1991 14:08 es la primera vez que lo vives en Sevilla

Voz 9 14:11 sí pues la verdad es que es la primera vez que no lo que lo vivo en en seguir

Voz 1991 14:15 es tan impactante como dicen lo digo porque yo nunca he tenido la oportunidad de verlo allí pero la gente que que que lo siente y lo vive de verdad cada vez que va dices que Sevilla es otra historia

Voz 9 14:26 es verdad que hay muchísima gente así nada no yo yo lo he visto por por sean San Pablo de Sevilla dirán no en Sevilla en Sevilla se ha metido con con la villa porque es un jaleo que no sé a qué pero con la tele ayer sí que sí que lo vi bueno estaba dice dijimos persona

Voz 10 14:45 la habrás perdido algo a

Voz 1991 14:47 alguno de los santos no teniendo en cuenta lo que tenemos por delante

Voz 9 14:52 sí la verdad que sí no pero sinceramente siempre le pido salud para para mí sino para mí para mi familia hay ido puede pues bueno algo de deportivamente siempre

Voz 10 15:01 sí

Voz 9 15:02 sí pero no nunca no

Voz 11 15:04 no se va a necesitar mucha ayuda divina tenía

Voz 1991 15:07 en cuenta que en tres días WISE contra el Barça contra el Bayern de Munich

Voz 9 15:11 voy si no yo creo que sí hay que tener fe todo hay que tener fe yo creo que muchas veces viven la fe mueve montañas no pero bueno está claro que tenemos me muy duro o le den todo aspecto diga algo padre bueno clave no ya estamos final de año que somos capaces de hacer algo grande

Voz 1991 15:31 lo primero el Barça un Barça que está intratable en Liga que todavía no sabe lo que es perder que llega sin Busquets seguro no va a estar la duda de Messi pues y descansa casi mejor no para que nos vamos a engañar

Voz 9 15:44 hombre pues sinceramente sí porque es el mejor en su puesto y quiénes me he aquí pues mira ya la verdad que que bueno un poquito mejor no aunque siendo uno de los mejores equipos del mundo pero pero bueno siempre viene bien bueno pequeñita ayuda no

Voz 1991 16:02 lo que pasa es que claro Nolito uno piensa teniendo en cuenta que dentro de tres días después tres días después del partido contra el Barça llega al Bayern de Múnich son cuartos de final es una cita histórica para el Sevilla pero es que no se puede guardar nada porque si miramos la clasificación el Liga tenéis justo por detrás al Girona hasta el Betis también hay acechando es decir Os la jugáis en las dos competiciones

Voz 9 16:24 sí la verdad es que si hay una que puede guarda nada no pero bueno está claro que sí

Voz 1425 16:28 que el sábado un partido complicado

Voz 9 16:30 es Marco tenemos otro depués Lira Otto de pue para ver ya sea como te he dicho antes creo que que tenemos es muy complicado vive y bonito pero bueno la verdad es que que a ver cómo cómo funciona no hay que sacar fuerza psicológicamente ahí la oí nada

Voz 1991 16:48 sabe a poco a estas alturas ya sólo poder luchar por Europa League

Voz 9 16:53 pues para nada sinceramente para nada no porque sinceramente yo creo que que que estamos en la final de Copa del Rey y bueno bueno hay balsas hay muy buenos equipo con Madrid y Atlético de Madrid pues está en cuarto de finales de Champions que que hay yo creo que que que todo eso Peter como yo digo que no se puede tener todo pero yo creo que hay que estar contento la faena no si somos capaces de Yaser algo importante no ir por supuesto mucho bueno yo era un eh o sea no se debe a ver qué pasa no el Dalila no

Voz 1991 17:27 es que mira que habéis tenido también cambio de entrenador porque no terminaba de convencer Berizzo llegó monté la y la temporada del Sevilla no se Nolito a mí me da que es de notable alto estamos hablando una final de la Copa del Rey contra el Barça estamos hablando un momento histórico del Sevilla ha metido en cuartos de fina el de la Liga de Campeones que a lo mejor en Liga se podía estar un poco más arriba pero bueno Se están puestos europeos

Voz 9 17:52 poco más se puede pedir no buena si no han complicado porque hay equipos como Madrid como Atlético Madrid opta por por ejemplo Madrid que os lo mejor equipo del mundo como por pues sólo lucha por la Champions Barcelona con la Liga Atlético Madrid Un poco también Warehouse ha quedado yo fuera de Champions de de Copa del Rey osea que hoy es día complicado que era entre los cuatro primeros cuando tiene que jugar tres competiciones no

Voz 10 18:21 claro es muy complicado yo piñón no

Voz 9 18:23 no es otro creo que Sevilla tiene un mérito este año a pesar de que escuchar al entrenador no Bustelo historia pero bueno pero yo creo que es importante estamos ahora dice importante no por lo que estamos luchando

Voz 10 18:37 sí sí

Voz 1991 18:38 lo primero el sábado el el Barça pero Nolito Si preguntas a la gente en Sevilla la gente está pendiente de la Liga de Campeones eh la gente está súper ilusionada con esa eliminatoria contra el Bayern de Munich oye cómo mola no venimos a esto a jugar eliminó al equipo como el Bayern

Voz 9 18:56 la verdad es decir de modo no porque yo creo que es para el Sevilla que lleva muchísimo alguno que me encontré y me decía que yo de pisando treinta cuarenta años y nunca he vivido el momento sea nunca mismo clasifica para construir tienen entonces es una cosa muy muy muy bonita se ha el lado que para para la afición del Sevilla no yo creo que si no que la gente tampoco pendiente a a los cuartos de final de Champions pero bueno

Voz 1991 19:25 dado tiempo a imaginar cómo va a ser ese Sánchez Pizjuán justo en los diez minutos antes de arrancar ese partido de Champions

Voz 9 19:34 no sé pero me imagino que será un mono en función muy muy muy positiva es aficionado del Sevilla no

Voz 1991 19:42 no hay sobre vosotros en el túnel de vestuarios de poner los pelos de punta tiene que ser no

Voz 9 19:47 sí también yo sinceramente no es por nada pero en el Sevilla parte aprieta mucho y yo creo que es una pasaron tan bien pues pues la gente está como te diría yo que no te llega una palabra pero eso no ocurre

Voz 1991 20:00 sí lo sea hasta suena ya a estas horas de verdad que ya es hora ya no es horario

Voz 11 20:04 a nosotros estamos jugando no existe

Voz 9 20:08 en plena como el perdón

Voz 1991 20:10 no yo creo que es una expresión que vamos demuestra mucho cuál es la situación es sentir ahora mismo en Sevilla no sólo entre los aficionados en también en la plantilla sobre la situación que estáis viviendo te pregunta también Nolito por la selección a ti te sorprendió el ese seis uno Argentina

Voz 9 20:31 bueno pues sinceramente yo creo que que la selección bueno sorprendió bueno pues pues no no porque yo creo que la asociación tiene muy buena selección incluso que jugó con una con una de la favorita para mí que yo que es argentina y bueno yo creo que la selección está muy buen nivel Hesperia muy deseamos que todas un buen papeles en el mediano y sé que la gane no mejor no para todos los españoles recuerda

Voz 1991 20:54 cuando donde fueron sus últimos minutos con la selección hasta la fecha

Voz 9 20:59 pues pienso que si no no recuerdo macro creo que fue en el contrato con

Voz 8 21:03 me molestó en Wembley

Voz 9 21:06 nada no sinceramente tengo recuerdo bonito con la selección y bueno a ver qué pasa en un futuro no

Voz 1991 21:12 me imagino que con la sensación de que este Mundial tiene muy pocas opciones de no

Voz 9 21:17 sí que ingenuamente si no que se que tengo muy poca concreción en nada hay que ser realista pero bueno no entra puede azud Voice Mi cuerpo me lo permita intentaré dar algunas palabras para si tengo la oportunidad de volver no

Voz 1991 21:31 va a volver ahí a pelear Nolito no por estar en la selección que al fin y al cabo es claro no sé si eres muy grande

Voz 9 21:37 si la selección es muy grande en un muchísimos jugadores muy buenos jugadores pero bueno nunca no no no no no es imposible hay que es cuando trabajando bueno ya verás ya había avisado por el momento como yo digo no pero mientras esté en activo intentaré hacer todo lo posible para volver a la selección claro que sí

Voz 1991 21:54 pero vamos poco a poco que primero tenemos al Barça luego tenemos el Bayern de Múnich y luego tendremos el resto de la temporada para ver si llegamos a ese Mundial uno Nolito mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 9 22:05 muchas gracias un abrazo gran noche tiene

Voz 12 22:08 minuto para para contarte el todas las ventajas de Gluck puertos seguros con Caixabank el sacerdote vida de salud sin agua y el yoga y el de auto sí sí now ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí allí y ahora con el FAC Family seguros y la alarma de Securitas Direct más información

Voz 1 22:24 tu oficina o en Caixabank punto es

Voz 12 22:26 Caixabank

Voz 3 22:28 cada vez que repuestas treinta litros de carburantes BP Ultimate con tecnología aquí consigue sesenta y seis puntos Mi PP extra yo además mientras en el sorteo de una Experience Renault Sport Formula One Team en el Gran Premio de España dos mil dieciocho

Voz 13 22:42 así que me estoy acostumbrando al ruido

Voz 3 22:44 el tipo hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 22:52 con

Voz 15 22:55 en Carrefour y en Carrefour punto es tiene súper chollos como el chuletón de vacuno por sólo nueve euros con ochenta y cinco el quiero ir el Gamón grande por siete euros con noventa y nueve sólo hasta el uno

Voz 16 23:05 de Carrefour mejor hipermercado del año

Voz 17 23:09 hoy por hoy de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte del mediodía una hora menos en Ghana

Voz 18 23:15 la información la opinión y el análisis con Aimar Bretos tenemos noticia de última hora la Comisión Europea el Reino Unido acaban de llegar a un acuerdo fundamental

Voz 12 23:24 sobre las cuestiones básicas del Brexit y a continuación el magacín con Pablo González Batista mongoles días síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 19 23:36 si te gusta correr escucha a SER Runner el programa de running de la Ser

Voz 1322 23:40 esta semana combinamos Running y gastronomía una empresa navarra ofrece paquetes turísticos que incluyen platos típicos al final de las tiradas además el material crean pone si Paul ayudas para las últimas nevadas de la temporada

Voz 20 23:53 SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web suscribe T para no perderte ningún programa el universo real en la red

Voz 3 24:03 no acusa la suerte cuando su corona y con ellas

Voz 0953 24:07 bueno aguar he venido a Jude verde al Rey una clase de historia

Voz 12 24:11 la historia sus personajes Julio ver libres Alejandría lío no lo dije hay lobbies nosotros desde sus momentos clave suyos aquí en esta reo que

Voz 18 24:32 crono ficciones de Ser Historia un viaje al pasado junto a Mona León Siminiani en la madrugada del sábado al domingo a la una y media SER Historia con Soares

Voz 12 24:40 hoy la Cadena Ser corren nuevos tiempos vamos a escucharlos

Voz 21 25:00 sí

Voz 12 25:03 la Semana Santa es pura pasión este fin de semana en Carrusel Deportivo sábado desde las tres una hora menos en Canarias Athletic Club de Bilbao Celta de Vigo Las Palmas Real Madrid Sevilla Fútbol Club Barcelona todos nueve horas de radio y Chase en equipo con la tradición el programa líder de la radio deportiva y sabes que ya llevo un rato mirando pero bueno algo parecido en el gallinero torrijas muchas torrijas esté libre de pecado pido la primera Carrusel deportivo con el cofrade Garrido Capa peina S

Voz 1576 25:53 el Larguero con Yago de Vega

Voz 2 26:02 un vivo no sí aquí

Voz 0953 26:54 que el Real Madrid un hasta fin de semana en Las Palmas contra

Voz 1991 26:59 el equipo de Paco Jémez y que evidentemente ya les da igual quién tenga delante quien sea el rival porque necesitan ganar y sacar los partidos para intentar lograr la permanencia tiene que cazar al Levante si quiere tener opciones de de seguir el año que viene en Primera División es protagonista un jugador del Real Madrid Isco ya sabéis que hizo un partidazo con Argentina que hizo un hat trick histórico después de ese seis uno en el Wanda Metropolitano y que ahora mismo está en boca de todos porque nada más terminar ese partido eh dijo que bueno en la selección en notaba esa confianza que a lo mejor no notaba en en el Real Madrid luego dijo que incluso podía ser es culpa suya por eso os preguntamos en el debate de hoy sí está siendo injusto Zidane con no es co eh llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta está siendo injusto Zidane con Isco repito nueve cero dos catorce sesenta sesenta veremos veremos si es titular Isco en el partido de este fin de semana porque tiene pinta que a Zidane le pasa por la cabeza el no meter más minutos a todos aquellos jugadores que hayan acumulando ha acumulado eh muchos Duran de estos compromisos internacionales más tenía en cuenta que viene la Liga de Campeones Javier Herráez qué tal buenas noches hola

Voz 1571 28:15 está Yago muy buenas noches podemos decir que vamos a

Voz 1991 28:17 ser un Real Madrid menos habitual

Voz 1571 28:20 sí sí seguro seguro porque lo hace habitualmente Zidane después de los parones de selecciones pero en este caso aún más porque bueno el próximo martes el Madrid se juega la temporada o agente la Juve son cuartos de final tiene que dotará futbolistas como tú decías han jugado muchos de ellos ciento ochenta minutos el caso por ejemplo de Toni Kroos en los que hacen viajes

Voz 1 28:42 bueno pues transoceánicos el caso de Marcelo

Voz 1571 28:45 a Keylor Navas Casemiro hombre todo lo pueden rotar porque evidentemente que sacar un once ante los Deportiva Las Palmas pero yo espero a casi ya en la portería espero a Rafa lógicamente como lateral derecho porque Carvajal estará sancionado espero a Theo Hernández EB en vez de Marcelo el centro a Defensa a Nacho ya habrán porque bueno pues Ramos descansará jugó también todos los minutos con España bueno pues también estuvo el hombre fue padre por por tercera vez sí estuvo con el trasiego de hospital y casa en el centro del campo pues si no juega Casemiro quiere puede dar algún minuto pero en otro encuentro meterá a Llorente veremos cómo está Isco que hoy no entrenó estuvo en el gimnasio tiene problemas en la espalda veremos cómo está Kovacic que no toco balón hoy estuvo haciendo carrera continua el croata está bien Luka Modric

Voz 1991 29:33 claro tampoco lo puede cargar porque el partido de la Juventus ya

Voz 1571 29:35 arriba seguro que van a jugar Bale Benzema y Cristiano se quedara en casa

Voz 1991 29:39 es verdad que quiere Pichichi que está tres goles de Messi

Voz 1 29:42 tú crees está encabezado desistieron y viaja

Voz 1571 29:45 yo creo que no va a viajar creo que no bueno a lo mejor viajáis está en el banquillo pero vamos que que lo va a dar descanso lógicamente porque el Madrid quiere ganar en Las Palmas lógicamente quiere a es llegar a deseo

Voz 1 29:56 segundo puesto está cerca el Atlético de Madrid dentro de poco jugará el Madrid en el Bernabéu pero la Champions está asegurada

Voz 1571 30:02 dosificación ir lo que importa es ganar este año o intentar pelear al menos la competición europea así que Lucas Vázquez tendrá que jugar por la derecha y Marco Asensio también eh no queda otra

Voz 1991 30:14 hombre es que no nos olvidemos Herráez que ahora mismo el Real Madrid tiene como tabla de salvación la Liga de Campeones ese hizo el ridículo en la Copa del Rey bueno no estuvo a la altura en la Copa del Rey en la competición liguera está muy lejos de lo que se esperaba el conjunto blanco esta temporada eh los puestos Champions vale que el objetivo es quedar segundo pero el segundo este año lo mismo que cuarto con lo cual tampoco es que sea una prioridad ni debe quería serlo es decir el horizonte aparece la Juve aparece la eliminatoria de cuartos de final y la opción de seguir haciendo historia en la que es la competición de Real Madrid como es la Champions de lograr la tercera de forma consecutiva porque como digo eso es lo único que podría salvar este año la temporada

Voz 1571 30:54 sí señor eso es una bala no pero bala de cañón de la Champions bueno el Madrid se presenta en Las Palmas con con bajas pero es un plante yo no sé a que no tiene excusa porque claro es que dice se queda Cristiano en casa o Sergio Ramos puede quedar Casemiro o Marcelo pero claro es que juega Bale juega Benzema juega Lucas Vázquez que la sensación Marco Asensio si lo estima oportuno Zidane puede jugáis con si supera sus problemas de espalda bueno día de ensueño sea que el Madrid hizo una pésima un pésimo inicio de campaña después bueno hizo muy bueno la Supercopa de Europa y de España pero luego ya se dejó ahí perdió la opción de de conseguir este año de pelear este año la la Liga pero bueno su plantilla seguro que que va a presentar un once de garantías aunque con muchas rotaciones como te digo Carvajal sancionado descanso para hombres como Marcelo Casemiro Keylor Navas Sergio Ramos Cristiano y muchos de ellos como tú decías ni iban a viajar

Voz 1991 31:46 eh no te vayas muy lejos Herráez que vamos ahora en un instante con el debate vale ok preparado pero queremos también conocer la última hora de Las Palmas Las Palmas que evidentemente ya lo que le queda por delante son todo finales necesita sacar muchos puntos si quiere tener opciones para quedarse en Primera división la próxima temporada no todas López qué tal muy buenas qué tal me bueno Yago lo están los insulares bueno pues

Voz 8 32:09 o en recuperándose después de lo que fue la última jornada porque sabes que sentó bastante mal ese empate ante el Deportivo de la Coruña aunque lógicamente el equipo gallego también se jugaba la vida en ese compromiso después de las dos victorias consecutivas del conjunto de Levante que han puesto una diferencia en estos momentos de seis puntos en referencia al equipo de Paco Jémez naturalmente el equipo necesita puntuar en cada en cada partido sí es verdad que ya a diferencia de lo que ocurría el año pasado cuando visitaba el Real Madrid el Estadio de Gran Canaria que fue una auténtica fiesta para León Deportiva Las Palmas prácticamente que hace un año pues naturalmente hoy tal y como está la situación clasificatoria del equipo y tal y como están siendo sus respuestas futbolísticas esto es lo más parecido a un dolor de muelas que puede tener el conjunto insular no en cualquiera de los casos el discurso que la durante el transcurso de la semana ha venido que prácticamente encaminado por todas las protagonista señalar que bueno eso

Voz 1991 33:02 si alguna oportunidad que queda

Voz 8 33:05 la Liga una oportunidad para competir este próximo fin de semana ante el Real Madrid íbamos a ver si se puede emular también lo que sucedía hace tres cuatro semanas con motivo de la visita ante el Fútbol Club Barcelona que naturalmente también era un encuentro de casa mayor para la Unión Deportiva Las Palmas y donde el equipo aquí en casa no era ni mucho menos favorito ante uno de los grandes aspirantes a ganar la Liga ya hay por lo menos como tal al ser un punto no bueno yo creo que esa es la filosofía con lo que es asume este partido con ese objetivo la sorpresa el próximo fin de semana

Voz 1991 33:31 Ana no Nico se cree

Voz 0796 33:34 bueno se cree en el discurso Se sabe que la City

Voz 8 33:37 es bastante complicada más allá de lo que iba a ser el partido ante el Real Madrid pero lo que sí se piensas que lo que tiene que ser digamos que el camino de la salvación para el equipo grancanario en estos momentos pasa por no tener grandes avería este próximo fin de semana ante el conjunto del Real Madrid que no se provoquen grandes destrozos que el conjunto del Levante no siga marcando más diferencia en referencia a la Deportiva Las Palmas que se pueda llegar al partido dentro de dos semanas precisamente en el Ciudad de Valencia con vida suficiente para da para sacar tajada de ese partido en un duelo directo ante el conjunto valenciano pues recortara diferencias en estos momentos en la tabla clasificatoria no queda otra ante el escuchábamos Manolito es decir que hay que tener fe también en el mundo del deporte yo creo que en este punto de la competición donde los argumenta Tote futbolístico deportiva son tan incompletos porque sé que es un equipo ha recuperado que es un equipo que compite que es un equipo que que a pesar del resultado siempre está de pie más allá de lo que sucedía justo antes del mercado de invierno pero evidentemente se tiene que apelar a algo más que los argumentos que hemos visto para que definitivamente el equipo pueda estar al final de temporada más en Primera División no eso está claro que se le quedan nueve jornadas

Voz 1991 34:49 delante a Las Palmas para intentar solucionar esto para intentar cazar al Levante para intentar seguir un año más en primera división el primero de esos partidos contra el Madrid no va a ser fácil gracias Nico un abrazo un abrazo hasta luego también estábamos pendientes de él Atlético de Madrid Pedro Fullana muy buena

Voz 1 35:05 buenas e venía varios jugó

Voz 1991 35:07 Peres tocados había preocupación en el equipo de Simeone porque ya tiene la enfermería bastante completito encima llegaban a jugadores que tenían la opción de no poder disputar este fin de semana al partido contra el Deportivo La Coruña el domingo a las nueve menos cuarto pero parece que al final no es tan grave no bueno

Voz 24 35:25 al menos buena noticia llevamos toda la semana preocupados con la enfermería con los futbolistas internacionales que estaban regresando Jiménez con ese golpe en el tobillo izquierdo que parece que a día de hoy es el peor parado para estar el domingo no está descartado todavía pero no ha entrenado con el equipo en el día de hoy veremos cómo es la evolución en los próximos días también hay que recordar que Jiménez por ejemplo está apercibido de sanción por tanto si hubiese tarjeta amarilla ante el Depor no podría jugar el derbi de la semana que viene ante el Real Madrid en este sentido parece que lo lógico sería reservarle y más que una vez que esta recupera también Savic que ya ha jugado con su selección en los partidos internacionales y que por tanto podría formar en el centro de la zaga echó aprobado hoy también con el Simeone

Voz 1 36:02 junto a Godín la gran así que que además

Voz 1991 36:04 en caso como el del Real Madrid no creo que la Liga les da igual hombre que si de segundo mejor que tercero eh que si es tercero mejor que cuarto pero una vez asegurada las posiciones de Champions la prioridad ahora mismo la Europa League

Voz 24 36:18 sí evidentemente le equipo tiene adelante con ser un título además ya lo reconocía en el día de ayer Koke que ellos quieren un título esta temporada y el título directamente es la Europa League en la Liga

Voz 0341 36:27 llegaba a decir que casi imposible conseguir el título

Voz 24 36:29 dada la situación que el Barcelona no ha perdido ningún partido que tendría que perder cuatro el Atlético de Madrid ganarlo todo es muy difícil pero también lo esto el Atlético Madrid le pone eso ser subcampeón terminar ante el Real Madrid

Voz 1571 36:39 eso los presupuestos de plantilla

Voz 24 36:42 qué significa sería un gran resultado y cerrar un año por ejemplo que no empezaba muy bien con la eliminación en Europa en la fase de grupos terminarlo con un título de Europa League siendo subcampeón de la liga española bueno pues sería un año un año perfecto así que veremos qué pasa como decías el próximo domingo primero el deportivo antes del encuentro de la semana que viene del derbi en el Santiago Bernabéu con esas buenas noticias como te decía en el entrenamiento de hoy verá a Diego Costa ya entrenando al menos sobre el césped ir evolucionando bien de ese golpe en la rodilla Vera Jan Oblak hayan no estuvo porque estuvo sea en un viaje con una eh con un acto que tenía solidario ya estado hoy se ha visto bien recuperado en ese sentido de las molestias que viene atravesando en los últimos días así que en principio tendrá jugadores para jugar que esa es la gran noticia eso sí tendrá futbolistas suficientes para poner pues ya sabes que la plantilla está muy mermada islotes de la las bajas de Filipe de de Juanfran que sigue lesionado Juanfran con esa molestia muscular no se le va a forzar en principio tiene el punto de mira puesto la semana que viene en el partido de ida de la Europa League ante el Sporting de de Lisboa ya a partir de ahí evidentemente a ver qué pasa con Jiménez que es la única duda

Voz 1991 37:45 gracias Fullana hasta luego las doce ocho minutos vamos con el debate no es lo mismo

Voz 25 37:49 despertarse con esa sensación de creo que está bien que todo está correcto despertarse con esa sensación de que todo está bien de que todo está correcto habiendo ganado los nueve millones de euros del Cuponazo de la UE

Voz 4 38:01 si los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 27 38:18 eh

Voz 26 38:25 que que sí

Voz 0953 38:47 vamos con ese debate de los jueves hoy hablamos de Isco el jugador más destacado de esa victoria histórica frente Argentina ese seis

Voz 1991 38:56 es uno con hat trick de el jugador del conjunto blanco que nada más terminar el partido y dijo aquello de se sentía con más confianza dado Se veía con más confianza en la selección que que en su club luego intentó matizar pero lo primero que les salió es eso eh eh no existe tendrá razón o no eso es lo que precisamente vamos a debatir hoy porque preguntamos está siendo injusto Zidane con Isco que sí está siendo injusto Zidane con Isco por un lado tan Javier Herráez Jordi Martí hola Herráez muy buena algo hola Jordi

Voz 1 39:29 aquí estamos a todos los buenas noches y en el no

Voz 1991 39:32 está siendo injusto Zidane con Isco

Voz 1 39:35 Judi yo creo que esto no lo he visto en la vida la extraña pareja podríamos calificar porque hemos juntado por un lado a hola Marcos López muy buenas qué tal muy buenas noches a todos y por otro lado a Miguel Martín Talavera o la tala

Voz 1576 39:49 al buena noche no siempre gol siempre con lo mejor

Voz 1 39:51 por eso hay que estar basado en mía nos ha visto en una de estas Marcos Talal la puñetera vida operados porque ordinaria un tema que no está muy claro siempre hay que aprender pero para empezar el debate de que habrán de España hablamos de podéis tener Alfons Claver lo ves ves hablamos ya hablamos de

Voz 1991 40:12 co no dejáis establezco yo los parámetros

Voz 1 40:15 hablamos de Alice con el distinto peso

Voz 1991 40:18 este que empieza oficialmente la temporada hasta que termina oficialmente es decir desde que empezó la temporada en agosto hasta día de hoy hay que valorar ese disco en en Champions Copa Liga y selección que también cuenta

Voz 1 40:31 vinos había quedado según marca es que hay dos algo escorado yo creo que poco a uno Navas evidentemente y tú tienes la ventaja que te Marcos que le veo que está con ganas de no no simplemente quiero quiero constatar que dice que no que no está siendo injusto Zidane

Voz 7 40:45 pues no yo digo que fue injusto en su momento pero que ahora ya no lo es porque el Madrid el gran partido como él antes a Javi el gran partido del Madrid en este dos mil dieciocho cuál ha sido el París Anne Germaine sin lugar a dudas porque la Liga ese descaro se desconectó desde el veintitrés de diciembre sabéis cuál es el último gol que metió disco con el Madrid no sabéis no no yo no yo no me caigo si los contra el Levante desde entonces no ha vuelto a meter un gol con el Madrid desde entonces jugó contra la primera sí jugó muy jugoso

Voz 1 41:17 setenta y ocho minutos es decir ya no es como tiene que marcar goles no sé si eso no

Voz 7 41:21 sí pero también tiene que dar asistencia cuanto goles lleva lleváis

Voz 1 41:24 cómo está el Marcos como enmarca dentro no te preguntan cuánto lleva mira

Voz 7 41:31 el lleva tres con España y cuatro con el con el Madrid huye ha hecho los deberes no me atreví

Voz 1571 41:37 Marcos lleva ocho goles con el Madrid

Voz 0985 41:40 ocho goles y ocho asistencias

Voz 7 41:43 y eso te parece que es claro pero es que no volador es que no bueno

Voz 28 41:46 lo que busco es otra cosa es lo que les amante del campo he contado barcos y es contra ellos

Voz 7 41:51 Costa Rica es amante del fútbol Javi yo estoy de acuerdo contigo es decir Zidane fue injusto con Isco hasta el veintitrés de diciembre cuando sin motivo alguno lo sentó y no lo hizo jugar ni un solo minuto contra el Barça en el Bernabéu desde entonces a Kovacic sí sí por eso y así acabó en Madrid que perdió cero tres inferior a otros Fabricio entonces

Voz 28 42:12 no no ha sido copo MANES como todos los grupos como estaba

Voz 7 42:15 no no no a cabo Jordi desde entonces el gran partido el Madrid cuál fue el del Paris san Germain Isco titular y acaba saliendo Isco del del campo con uno uno sí cuando aparecen Marco Asensio y Lucas Vázquez cambia el Madrid desde entonces el Madrid va a París y con Antonio Romero y con Javier Herráez transmitiendo lo para la Cadena SER y en aquel partido no juega Isco no vamos alguna como tú fútbol que siempre estás hablando

Voz 1 42:40 la verdad de Iniesta de Xavi de jugones ahora me reí

Voz 1571 42:44 dices que no te gusta que jugáis con el Madrid

Voz 1 42:47 el perdido además de una el uno por favor Talavera con quién va

Voz 1576 42:54 no hago tienes que reconducir porque es que estamos monopolizando es Javi Herráez y sobre todo están manipulando el debate pero he dicho sí sin el Real Madrid se ha sido injusto con Isco esa es la pregunta

Voz 1991 43:04 es suicidarse argumentó perfectamente

Voz 1576 43:06 Marcos a ver qué tiene que decir Javi ya por ciento sí

Voz 1991 43:09 nosotros hacemos esta pregunta déjame déjame solo simplemente matizar esto hacemos esta pregunta porque fue el propio el propio Isco el que dijo al terminar me siento con confianza la selección la que no siento en el Madrid

Voz 0985 43:21 jugador como Isco que en el curso pasado fue una figura capital para el Real Madrid es verdad que estamos contándoles

Voz 1 43:28 daño no pero la pregunta que los moderador

Voz 0985 43:31 Marcos es si ha sido injusto Zidane con con fue ahora ya no no pero oye mal esta pregunta pregunta que aparece en los papeles es incidan ha sido injusto con Isco y la respuesta es un sí clamoroso por porque la injusticia de no verle en el once inicial del Real Madrid en el clásico donde no le dio ni un solo minuto habiendo protagonizado disco un arranque de temporada espectacular que enlazaba con la anterior a mi me parece una injusticia descomunal que ha conseguido una cosa Marcos que parecía imposible que situara Isco en el limbo Isco como consecuencia de esta falta de confianza esta falta de continuidad ha aparecido en el limbo o es que acaso no hubo otros jugadores del Real Madrid que también bajaron el pistón como Madrid o como Cross o como Marcelo porque pagó en los patos los platos rotos y una última pregunta que quisiera hacer también a Talavera en este caso yo sinceramente no crees que a Zidane Nole tenemos que disculpar eh que hay que tenga a Isco en el limbo como consecuencia de esta falta de confianza de continuidad que contrasta con el ser protagonista con el ser importante que les dispensa Lopetegui

Voz 1576 44:38 hay jugadores Jordi evidentemente yo ya te digo no rotundo no está siendo ciudadano injusto con con Isco

Voz 1 44:45 pero sobre todo porque igual que sea

Voz 1576 44:48 he visto a jugadores del Real Madrid que se siente más cómodo una competición en este caso la Liga de Campeones ya han despreciado la Liga puso le pasa un poco igual se siente mucho más emotivo que mucho más importante en la selección española que en el Real Madrid

Voz 1 45:01 pero si vosotros pero es porque le ponen pero no por qué están los las recientes

Voz 1991 45:07 ah pero escúchame porque es bastante más importante

Voz 1 45:09 la crisis Matas me dejas te lo voy a decir mira hay una cosa aclara que no si vosotros sí sí

Voz 1576 45:14 Jordi Martí Javier Herráez pretenden tener Azón que el propio Isco que yo creo que fue muy claro el otro día cuando dijo que el máximo responsable seguramente no tener esa confianza era el mismo pues entonces apaga y vámonos Él sabrá lo que hace y lo que no hace dos formas yo creo que hay que poner llegue ponderar la figura del entrenador Josebi en el Real Madrid el entrenador pues no te voy a decir que era marioneta pero casi llega un tío con personalidad con Zidane que te puede gustar o no gustar y fíjate que yo le critica o cosas así

Voz 0341 45:43 Irán pero si él decide que Isco no es

Voz 1576 45:47 más importante o lo más importante para ponerle en once él desde luego no va a hacer algo para perjudicar sí mismo puede perjudicar a su equipo a ver yo creo que en este caso Isco no ha sido el