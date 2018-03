"Muchas personas con discapacidad siguen presas en sus casas"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0027 00:00 ocho y diecinueve de la mañana siete diecinueve en Canarias Unidos Podemos en una propuesta de Izquierda Unida plantea cambiar la ley para que ya no haga falta tener el voto a favor de dos tercios de la comunidad de vecinos para instalar un ascensor pretenden que con que lo pida un tercio de los vecinos sea suficiente y además en caso de que en el edificio haya una persona con discapacidad o un enfermo con problemas de movilidad la instalación sería obligatoria no haría falta ni que se aprobaran junta de propietarios Mar Ruiz los días buenos días y el objetivo es evitar la dice

Voz 1441 00:29 criminal de los vecinos con problemas de movilidad y los conflictos entre propietarios por vetos económicos a realizar esas obras de reforma la proposición de ley prevé la instalación de ascensores rampas con carácter obligatorio cuando se necesite para garantizar la accesibilidad de mayores de setenta años o de personas con discapacidad que vivan trabajen o presten servicios voluntarios en el inmueble en cuestión también pide reducir de dos a un tercio el quórum de vecinos necesario para acordar esas obras el mismo que se exige por ejemplo para instalar servicios de telecomunicaciones además de contar con una línea pública de ayudas según explica el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto

Voz 1 01:07 tengo una línea directa en el plan de vivienda de los próximos años para ayudar a que se puedan implementar estas obras sin que suponga un coste absoluto sobre las economías de los propietarios de nuestro país

Voz 1441 01:21 la iniciativa prevé que esas ayudas puedan alcanzar el cien por cien del importe de las obras cuando los ingresos beneficiarios sean inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM según denuncia Izquierda Unida en la actualidad sólo un uno por ciento de los edificios de vecinos en España se considera plenamente accesible

Voz 0027 01:38 si alguien nos está escuchando y CA entonces esto ya estaba aprobado ya lo puedo pedir bueno no no es así esto que estamos contando es lo que plantea Izquierda Unida lo han registrado en el Congreso en los próximos meses sabremos con qué apoyos cuenta si sale adelante bueno pero primeras impresiones sobre este plan que avanzamos hoy en la SER Luis Cayo buenos días bueno es el presidente de CERMI que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad Salvador Díez buenos días

Voz 0940 02:02 muy buenos días es el presidente del Colegio de administrador

Voz 0027 02:05 es de fincas señor Cayo empiezo usted los representantes de personas con discapacidad celebran entiendo esta proposición de ley para facilitar bastante la instalación de ascensores

Voz 2 02:15 desde luego se ha saludado la iniciativa de Unidos Podemos de hecho muchos años pidiendo que el Parlamento se acoge a esta cuestión hizo se ha producido en los últimos quince años los parches y la situación sí es cierto terrible para personas con discapacidad mayores que tienen problemas de movilidad hay que estar presos en sus propias casas

Voz 0027 02:39 a día de hoy las personas con discapacidad se siguen encontrando con resistencias de sus vecinos para instalar ascensores o plataformas que ellos necesitan para entrar en sus casas

Voz 2 02:48 sí pero el sistema de mayorías es un sistema diabólico vivir hay una pluralidad de vecinos siempre lleva a desconfianzas a reticencias a agravios que se mantienen y que a la hora de obtener la pues las mayorías altas que piden la ley es casi imposible porque siempre a alguien desde un punto de vista egoísta de si yo vivo en el primer yo vivo era el bajo a pie esta problemas no me afecta no es posible obtener esas mayorías

Voz 0027 03:19 cuando ustedes Le habían planteado esto al resto de grupos que respuesta habían recibido

Voz 2 03:25 bueno pues pues desigual desde luego a los gobiernos que se han sucedido en los últimos quince años pero el CERMI lleva a plantear esta cuestión no ha hecho caso de desde la petición a social y en la oposición pues por ejemplo hace muy poco semana es también el PSOE presentó otra iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal no tan ambiciosa como esta el Gobierno pues no se deja querer inspiradora lo las pero estamos hacia

Voz 0027 03:54 Salvador Díez presidente del consejo de administradores de fincas usted lo ve tan bonito o introduce matices

Voz 0940 04:01 no se asustó de cualquier iniciativa que vaya a favorecer el acceso a personas que lo necesitan además si somos egoístas nos beneficia un poco a todos vosotros alguna vez tenemos alguna necesidad aunque sea tan simple como subiera un a una hija y un nieto por unas escaleras con un con un carrito de niño pequeño pues nosotros lo lo aplaudimos otra cosa es que creemos que la reforma tiene que ser un poco más amplia desde luego la política de ayudas a lo mejor hay que revisarlo un poco porque bueno todos sabemos pero los recursos son limitados y con carácter general eh que se disponga de dinero para para esto pues va a ser complicado realmente es el punto de vista presupuestario entonces yo creo que a lo mejor hay que darle una vuelta Irizar un poco más imaginativo en la soluciones a aportar para para poder financiar todo este tipo de de de obras

Voz 0027 04:52 por ejemplo absolutamente por ejemplo qué tipo de soluciones plantean ustedes

Voz 0940 04:55 nosotros creemos que por ejemplo deducciones en el IRPF que no suponen un desembolso no gana el déficit público luego en realización de obras más económicas que pueden colaborar también los ayuntamientos que está en una situación económica bastante estable

Voz 0027 05:09 ahora mismo una licencia de obra de un ascensor que parte de qué porcentaje de de de

Voz 0940 05:15 perdona todo depende de ayuntamientos puede ser un cuatro por ciento si les sumamos el IVA un diez por ciento sólo en eso yo es un quince por ciento practicamente del coste de la obra pues se puede estudian también un IVA superreducido para este tipo de obras y automáticamente el del beneficiario puede disponer de ese ahorro no tiene que esperar a tramitación a una que se apruebe aquella que el dinero adelantarlo muchas veces las ayudas tienen un trámite complicado sí eso digo que a lo mejor hay que buscar soluciones e para personas que a lo mejor no tienen las necesidades económicas porque hay muchas necesidades de tipo físico de tipo social que cubrir pero a lo mejor no tantas económicas y con ayuda de un poco más imaginativas como digo pues se puede se puede estimular también

Voz 0027 06:01 sobre el punto concreto de la de la proposición de ley de Unidos Podemos que habla de las mayorías a usted le parece que es positivo que sería positivo rebajar a un tercio de los vecinos el número de síes necesarios para poner un ascensor

Voz 0940 06:17 y ahí hay algún acuerdo que tiene esa ese tipo de de mayoría que es curioso porque no son una mayoría sino la minoría no realidad porque si votar más que no va a que si sí lo merecía yo creo que en esto sí que es verdad que hay que ser atrevido sucede hay que ser atrevidos porque sino muchas veces el bloquean es también verdad que que la sensibilidad social está cambiando afortunadamente ya hay una mayor propensión a a esto diaria ya votar a favor de este tipo de iniciativas sí pero yo creo que en esto sí que hay que ser atrevidos es decir cuando vamos a ir para adelante y a ver cómo se puede favorecer que realmente con el apoyo de poquitos vecinos fuera

Voz 0027 06:54 a poner en marcha esa iniciativa el dilema de siempre en este debate qué pasa con este vecino que dice yo es que no quiero ascensor yo no pago porque porque no quiero porque no puedo

Voz 0940 07:07 sí bueno afortunadamente cada vez queda menos pero queda que era ni hicimos en muchos de estos casos cuando las obras son muy importantes con se va a poner un ascensor Costa es muy importante pero hay otras obras que no son tan tan costosas pues lamentablemente muchas terminar de los juzgados pues eso bueno B1 la impugna el otro

Voz 3 07:26 Nuestro no no como para los pues no sé

Voz 0940 07:28 vivir es realmente pues lamentablemente muchas casas terminal el juzgado y es curioso porque realmente somos conscientes del asunto hay que tener en cuenta que cuando ABC recuerdo en estos casos en el juzgado la persona que no necesita pues ha fallecido esto es está pasando con mucha frecuencia hombre que hay que ponerse uno en la piel del otro realmente para para ser conscientes de las necesidades Si bueno cualquiera nos puede pasarle a cualquiera podemos tener universidad hoy mismo mañana mismo y por lo tanto pero él está como decía al principio egoísta

Voz 0027 08:06 el que nos interesa a todos

Voz 0940 08:08 es el momento de este tipo de obras como

Voz 0027 08:10 a resolver en el juzgado este tipo de casos que en Ghana mayoritariamente en la Comunidad que si quiere poner el ascensor frente al vecino o al revés

Voz 0940 08:19 sí sí generalmente si lo porque además en la juegas es que ahora mismo hay una tendencia a todo lo que sea tercer las cuestiones sociales hice suelen atender lo que pasa es que sí que hay que llamar la atención a que las cosas estén bien hechas no desde el punto de vista formal porque sino eso puede dar al traste con una reclamación entonces bueno que cuenten con profesional porque

Voz 4 08:39 eh pues allí

Voz 0940 08:41 una serie de de de formalidades que hay que cumplirlo levantar acta hace debíamos cálculos a las cuotas etcétera etcétera que conviene tenerlas perfectamente hecha porque sino a los juzgados pues pueden tirar atrás