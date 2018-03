"Vivo con miedo. Pero no me van a silenciar"

Voz 1 00:00 siete y treinta y cuatro en Canarias

Voz 0027 00:12 el dieciséis de junio de dos mil catorce de madrugada en la Policía Nacional entró en una casa de Moratalaz en Madrid será el desenlace de la operación gala en la que la policía desmanteló la Brigada Al Andalus una célula yihadista vinculada la es que se dedicaba a captar adoctrinar enviar yihadistas a zonas de conflicto Raquel Alonso estaba en aquella casa porque su marido su ahora ex marido y padre de sus dos hijos era uno de los miembros de esa célula para ella en aquel momento acabaron tres en este pesadilla en los que había visto cómo el hombre del que se había enamorado y con el que había vivido durante veinte años matrimonio normal feliz se había convertido en un desconocido en definitiva en un enemigo Raquel

Voz 2 00:54 Alonso buenos días buenas que has casada con el enemigo es el libro que acaba de publicar Raquel en el que relata la doble vida que empecé hasta vivir de este que tu marido es sólo unos meses pasó de ser prácticamente en el amor de tu vida a un desconocido para ti y para tus hijos es un proceso de radicalización cómo empezó todo

Voz 3 01:16 el mente osa era un hombre maravilloso con sentido del humor bárbara una persona educadísimo amable cariñosa con los niños conmigo además es una persona muy tolerante nunca jamás no es nada respetamos ambas religiones los dos y además siempre pensamos que nos podíamos intercambiar un poco la vida no estará la ventaja que teníamos no a través del respeto yo podía conocer todas sus costumbres y el todas las mías así no se enamoró vamos a fuimos creciendo como pareja con nuestros dos hijos una vida maravillosa hasta que en el año dos mil once e fallece su padre realmente para fue un cambio él estaba muy unido a Eli fue un cambio muy brusco no fue un golpe duro de de llevar a pesar del esfuerzo de mi familia por mi parte los niños en intentar mitigar ese dolor el hundía me dice Raquel voy a acercarme la mezquita por porque necesito rezar por el alma de mi padre

Voz 2 02:12 quiero aquí en Madrid Arena Adela M M30

Voz 3 02:15 eh cosa que yo entendí perfectamente no entonces al cabo de los dos o tres días me dice pues mira Jo he conocido un chico estupendo maravilloso que me dice que es fantástico que vengan la mezquita a rezar porque el rezo llega antes el rezo llega más lejos es muy positivo yo me siento mejor además también una están contando cosas que no estoy haciendo bien Dios y a partir de ese momento es donde empieza mi calvario empezó con una radicalización religiosa no según le iban contando según le iban informando

Voz 2 02:44 eso tú solo notaste en un primer momento notaste del cambio

Voz 3 02:49 o claro lo empiezo a notar en cosas pequeñas cosas pequeñas como la primera pues busque hoy no tiene ninguna importancia no pero pero en este caso si se deja barba por ejemplo ya va a cumplir con las cinco oraciones a la mezquita todos los días cosa que él nunca había rezado en nuestro matrimonio

Voz 2 03:06 sí pero es que son el símbolo de Englaro

Voz 3 03:09 mucha gente cumple con sus operaciones y luego se vuelve a su casa ideado una vida totalmente normal no entonces de repente traer libros a casa libros que que bueno pues el Corán entiendo que quiera que hasta su casa como estaba la Biblia entonces un día me hice le dice al niño tienes que leer este libro te tienes que aprender el primer capítulo porque quiero que lo aprendas de memoria te llamo y me extrañaron las formas no porque él no era su forma de actual era tan tan tan tan cariñoso entonces yo cogí y le dije bueno a ver antes de que el niños se Ésa fue echarle pero el libro y realmente era un libro que sólo hablaba del pecado del castigo del infierno siempre el pecado va asociado a un castigo que estaba cumpliendo del el infierno es decir si tú por ejemplo no rezo cuando tú llegas al infierno vas a parejas encabeza para que todo el mundo sepa que estás en el infierno porque no ha rezado transmitir eso un niño de entonces ocho años es terrorífico porque un niño de ocho años no está preparado para eso

Voz 2 04:07 en lo personal en en su relación contigo sumó su su actitud cambio cambia

Voz 4 04:12 completo cambia por completo porque claros a eh realmente todas

Voz 3 04:17 las familias era musulmanas todas las familias seguían ese tipo de Beslán un poco más radical de extremista la única que entonces tenía tenía que meternos en el mismo saco entonces yo ya

Voz 4 04:29 lo empieza a ver esta radicalización Un día llego de de va de de de de

Voz 3 04:34 de bajar a por el pan no él me dice veo al niño con una cara de terror absoluto y me dice que le ha enseñado vídeos de decapitaciones

Voz 2 04:40 su hijo tenía nueve años cuando en los años setenta

Voz 3 04:43 claro ahí ya veo un poco el peligro veo no sólo el peligro siendo me asusto me asustó enormemente entonces qué hago pues decido fingir una conversión al Islam para que ese adoctrinamiento hacia mí deje en paz a los niños organizarla en la agenda yo dejo de trabajar para tenerlo todo el día viajando intentar mediaron los niños eh también hay que tener en cuenta en la época que me pilla a mí yo no podía denunciar porque es que no sabíamos quién era el terrorismo islámico no sabíamos quién era Alda es en el año dos mil once lo único que sabíamos de terrorismo a través de Al Qaida por los atentados del 11S del 11M

Voz 2 05:18 no podía vetusto operativas a donde una abogada a plantearle la opción de de separar de nueve que pasillo mes trepar hoy me llevó a los niños

Voz 3 05:25 exactamente lo que pasa es que claro la abogada me dice que va a existir un convenio regulador donde el va a tener acceso a fines de semana vacaciones porque yo no tengo pruebas para demostrar que no que que esté haciendo mal a los niños ya que que el que ella se haya dejado barba o que vaya cinco veces Ana mezquita o que quiera que el niño vaya a las cuatro de la mañana rezará mezquita bueno pueden ser con Gea una religiosas Hinault tiene eso no es un delito a día de en ese momento no era para nada donde

Voz 2 05:52 sí lo que no querías era que los críos se quedaran solos con él es crear tu con él para que no haya momentos en los que él tenga la custodia durante unas horas sólo con ellos

Voz 3 06:03 efectivamente y a pesar de todo a pesar de mi esfuerzo en no lo conseguían les tocó les acabó tocando sea porque yo luego lógicamente cuando ellos son detenidos de secreta un secreto de sumario a los seis mesas en levantar su sumario que es cuando yo tengo acceso a él y ahí es donde sí

Voz 2 06:20 por ejemplo hasta entonces no no eras consciente de de de quién era tu marido a tu realmente olés Loles el sumario

Voz 3 06:29 claro yo empecé a sospechar día que era el día del padre y cuando salimos de casa o no siguieron cuatro coches entonces sorprendió yo cogí las matrículas y les dije no no tenemos quiera denunciar esto al día siguiente Nos vamos a denunciarlo no si es que estos que son unos racistas y es porque voy a la mezquita da igual hay que denunciarlo cuando fuimos a denunciarlo eh pues bueno Nos dicen que son vehículos oficiales y que él está sujeto a una investigación yo ahí ya me lo tengo una doble sensación no por un lado me quedo más tranquila porque digo si pasaba algo la policía estaba bajo de mi caso pero por otro lado eh siento todavía más terror porque digo aquí algo está pasando muy muy gordo

Voz 2 07:09 por tanto a tu marido lo detienen junto a otras ocho personas verdad a la el grupo eran eran nueve personas en total en tu marido ahora mismo está cumpliendo condena por integración en banda terrorista pero que hechos probados dio en concreto el juez respecto a tu ex marido

Voz 4 07:28 pues que ha primero era

Voz 3 07:31 a una célula organizada era un grupo organizado e había pruebas de todo tipo en conversaciones en en que estaban pues comprando materiales de monta añaden que se habían pagado ya varios viajes para envió que habían salido ya cuatro de ellos y que otros dos estaban preparados ya para salir y listos para salir en concreto mi marido mi ex marido y otra de las personas estaban ya justos para

Voz 2 07:55 el está abriendo cumpliendo una condena de de ocho años en principio sale en libertad vigilada dentro de cuatro cuál es tu miedo

Voz 3 08:05 yo no tengo muchos miedos porque me preocupa que salga él no nos olvidemos que no va a salir él de que van a salir siete más salvo el líder que se le condenó a tres años más por por estafado a por falsedad documental salen todos al mismo tiempo pero aún así yo llevo tres años amenazada por estos señores llegada ha sufrido una agresión los tengo a la puerta de mi casa los tengo en la puerta de colegio de mis hijos para mí el miedo es algo con lo que con vivo diariamente lo que pasa es que no voy a permitir que nadie me silenci no voy a permitir que mis hijos no puedan vivir libres porque eso no es vida por eso escrito este libro porque además también quiero animar a otras mujeres que estén viviendo en mi situación que ya realmente eh ya sabemos ahora siquiera sabemos quiénes Celda es sabemos quiénes al Estado Islámico no sabemos cómo actúan por favor que denuncien ahora también las instituciones nos tienen que dar una respuesta porque aquí

Voz 2 09:01 eso eso te iba a preguntar yo no porque eso pocas pensado mucho como Estado qué podemos hacer para para para que las mujeres que están en una situación como la que viviste tú que tengan claro que pueden recurrir a las instituciones y que todo se va a solucionar

Voz 3 09:15 sobre las instituciones nos tienen que apoyar de alguna forma es cierto que aquí dos factores muy complicados no unos la violencia de género por el maltrato psicológico en muchísimos casos físico en mi caso no pero eh eh muchos casos físico y sobre todo por los menores no se combina además con el terrorismo islámico que nos da pavor a todos entonces tenemos que facilitar a estas mujeres sobre todo por proteger a los menores que estos niños son carne de cañón porque danzas empezaba con dieciséis ó diecisiete años pactarlos pero hoy en día ya con seis años hasta captando a niños los niños son manipulables los niños hacen los que los padres somos surreal gerente entonces si necesitamos que las instituciones nos apoyen porque yo el problema que me he encontrado es que a cada sitio querido eh no estaba tipificada o sea yo fui a la enfant Esquerra eres víctima de violencia de género no hay precedente he estado en la Asociación de Víctimas del Terrorismo es que no hay precedente entonces ven con

Voz 2 10:13 por eso el clima terrorismo claro de víctima de violencia de género ni de terrorismo

Voz 3 10:16 Exactamente Entonces nos encontramos hay una laguna y enorme no e en la que creo que además de si las personas se animan a denunciar se animan hinojos Danes ya bollo podemos ser muy muy positivos de cara a la detección y prevención del yihadismo porque quien mejor conoce esa fase que las personas que han vivido con ellos como estábamos

Voz 2 10:38 ahora

Voz 3 10:39 no pues el arraigo sois el mayor hace el mayor bien porque desde el primer momento para él yo creo que fue un alivio pensó lo mismo que yo que esta tortura psicológica había acabado y en este caso la pequeña es la que peor lo lleva sala pequeña es complicado no puedes dormir sola la tengo que acompañar a un vaso de agua ahora mismo lo llevamos dos semanas que prácticamente no duerme porque hace tres semanas tuvimos que llama a la policía a las doce de la noche porque lo indebido en la puerta de mi casa

Voz 2 11:06 entonces

Voz 3 11:07 es es muy complicado sacara a unos niños en estas circunstancias más luego se junta también la repulsa social porque yo el libro también lo escribo para que mis hijos puedan salir con la cabeza alta cansa no de que de que socialmente se marque con una X a una serie de personas simplemente porque en un momento fuimos fama Emilia

Voz 2 11:27 Raquel Alonso Tarradellas lo que has estado con nosotros hacer os lo agradezco

Voz 3 11:32 nosotros de verdad por darnos este espacio oí por animar no porque creo que hay mucho trabajo por hacer y que es cosa de todos porque nos puede tocar a todo