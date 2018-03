"Nadie había comunicado a la Generalitat la cancelación de la Barcelona World Race"

Voz 1 00:00 Ana Gerard Figueras bon día hola buenos días

Voz 0027 00:03 el secretario general de deportes de la Generalitat de Cataluña señor Figueras antes que nada gracias por estar en la SER qué análisis hace de la cancelación de la Barcelona World

Voz 0953 00:14 bueno pues la verdad es un poco triste no yo ayer tuve conocimiento de esta decisión por la prensa la verdad bueno era un acontecimiento deportivo estaba consolidado pero si no se ha podido conseguir pues el dinero a necesario para poder llevarlo a cabo pues habrá que también a ser consecuentes

Voz 0027 00:34 que se lo había comunicado a la Generalitat ni siquiera el Ayuntamiento que está dentro del Patronato

Voz 0953 00:38 no tengo que decirles que no además es una prueba que tenga un liderazgo claramente municipal en la que nosotros como Gobierno participamos hay pues conocido la noticia también pues con la prisión no no no tengo ningún repararon en en reconocerlo mi amigo pues también es esa es un poco está no porque la verdad es que son acontecimientos que ustedes conocen la proyección internacional que va mucho más allá del deporte que ayudar también pues a porque ese vídeo algo de capital deportiva que tiene Barcelona desde los Juegos del noventa y dos precisamente por el

Voz 0027 01:11 de la envergadura de esta prueba que el Gobierno autonómico la Generalitat no estuviera informada de esto

Voz 0953 01:19 bueno tengo que decirle que que tampoco digamos son días aquello que que ha sido pues por un descuido por una digámoslo mala voluntad sino que se ha tomado la decisión iría con la máxima con la máxima rigurosidad con todos los elementos que debía venir el Ayuntamiento y la Fundación Barcelona oceánica pues encima de la mesa y vamos a ver si en los próximos días pues podemos sentarnos oído no que quieren hacer un poco de replanteamiento pues intentando organizar un tipo de regata pues algo más que asequible veremos veremos yo como siempre pues la disposición a colaborar a contribuir de hacer posible este proyectos deportivos pues ayuden a posicionar un poco más la ciudad

Voz 0027 02:01 qué razones considera usted que han podido llevar a la cancelación de la Barcelona Wall res

Voz 0953 02:07 bueno ya después de de oído de conocer la noticia pues algunas a malas por lo que se vive no hay razones de índole económica ambas no una pues que parece que no ha llegado a tiempo pues las a doctor suficiente tiempo en este caso la consideración de acontecimientos deportivos de especial interés es por parte do Ministerio esto pues hizo que todos los expositores como especie trabajaba pues ver que no estaba asegurado esta esta consideración pues algunos creo que no no llegaron

Voz 0027 02:38 el compromiso considera importante para los patrocinadores porque para ellos es ahorraba muchos impuestos

Voz 0953 02:45 correcto usted a a pesar de que parece que estamos remontando poco la agresión económica generada pues es cierto que hemos atravesado unos años muy complicados esta esta calificación de nutrición el interés es muy favorable para poder ir ha sido muy favorable para poder mantenía durante estos años de crisis pues acontecimientos deportivo hemos con apoyo privado hay bueno pues entiendo que al no producirse con la que ya celeridad estaría pues algunas han decidido pues dedicar sus recursos a otros proyectos deportivos yo lo que quería es todavía un legado porque la rais que son Prieto quien hace ya bastantes años pues ha situado Barcelona como puerto digamos de referencia internacional en este tipo de de esta clase de vela digamos y creo que a pesar de la noticia pues de no se puede celebrar que está próxima carrera yo creo que ahora hay oportunidad para sentarnos todos también con la participación en el entrar ibamos a Betty que puede puedes hacer algo más adelante

Voz 0027 03:45 se puede reconducir usted yo creo que usted no cree que haya pesado Nadal a la inestabilidad política catalana derivada el pluses

Voz 0953 03:52 es cierto que sería digamos miope o va a recibir fuera por pensar que la inestabilidad política no lo afecta es cierto que hay algunas variables digamos por ejemplo las económicas pues que que están funcionando a nivel de creación de empresas de trascendental hacerse Cataluña pero a la hora pues de que los agentes privados pues que sigan sin recursos posiblemente que a política se tenía en cuenta sin ningún tipo de duda

Voz 0027 04:19 político de la pena las consecuencias prácticas de

Voz 2 04:23 eh el de Lane

Voz 0027 04:25 estabilidad liberal

Voz 0953 04:27 sí bueno es cierto que todos estamos mire yo soy siguen señal de deportes llevo cinco meses y primero digamos no con una intervención económica dotando por lo tanto digamos viendo que cada euro que gasta pues tiene que tener un ningún control en segundo lugar pues cuestiones porque está en una etapa con un consejero oprimidos digamos en la cárcel luego digamos liberarlo pero sin ser consejero a otra ahora otra vez digamos en la cárcel no confiando intentando ayudar a que también desde el deporte seamos capaces que contribuir a que se forme gobierno en Cataluña y que nos permite a todos pues intentar era porque la verdad que los proyectos pues siguen en las entidades deportivas siguen en el deporte sigue y nosotros estamos aquí pues para intentar ayudar lo máximo que podamos a clubes federaciones a procedimientos claro

Voz 0027 05:22 le preocupa que la inestabilidad puede afectar también al gran proyecto en el que está trabajando usted ahora mismo que es la candidatura para los Juegos de Invierno dos mil veintiséis en Barcelona hay Pirineos

Voz 0953 05:32 sí me preocupa y además vía ya la está de alguna forma rectal y yo primero quería dejarles un poco la oportunidad de acuerdo de forma de la mesa los micrófonos este proyecto porque hay al parecer que mucha gente descubría que donó una candidatura de invierno ya nació el alcalde Hereu tomó el relevo el alcalde frías alentar la alcaldesa colado en Barcelona de mutuo acuerdo pues saber que era un proyecto no exclusivamente de Barcelona sino que tenía mucho más sentido en el Pirineo de mutuo acuerdo el Ayuntamiento cogimos el liderazgo desde la desde la llegada de Cataluña para puedes empezar todo lo que sería porque esos previo a de la candidatura no ha conseguido convencer Colau se mire a poco orgías durante los Juegos de piensan pues hubo una delegación oficial institucional invitados por el Comité Olímpico Internacional de la mano del COE en la que participó de Barcelona participó la a servirle en ese caso la comisionada de deportes que es la figura digamos que representa el deporte en el Ayuntamiento de esa Colau estuvimos juntos conjuntamente con el Ayuntamiento la Diputación la Federación también la Generalitat pues viendo poco cuáles son estos costes la nueva digamos aproximaciones que tiene el CIO para organizar juegos de de enviar el caso mucho más sostenibles mucho más a la adecuados al perito que que los acoge y ahora estamos trabajando es decir a la vuelta de de Pierre Chan estamos todos valorando pues cuál es el calendario el cual todo

Voz 0027 07:01 la candidatura a la tiene que presentar en cuestión de semanas

Voz 0953 07:05 sí habrá un primer paso no tanto la presentación de la candidatura sino que si el si o lo que quiere es primero el recibir digamos aquellos sesiones de territorios que digan Oye pues mira estamos aquí mientras existió cuando reciba estas esta primera digamos Carragher detenciones entre este mes de octubre va a ver cuáles quieren hacer una cierta consistencia no se lo será en el Tour del dos mil dieciocho cuando el Comité Olímpico Internacional va a llegar cuáles son las candidaturas especiales para entre octubre dieciocho yo tuve diecinueve aquellos porque suele candidatura elegir sede de los Juegos rindieron veintiséis en octubre del año hacia

Voz 0027 07:43 señor Figueras la parte Pirineos la tenía clara para unos Juegos de invierno eso es evidente la parte Barcelona llevar el invierno el frío hielo para las pruebas a la capital catalana de eso requeriría una inversión económica muy grande

Voz 0953 07:56 sí la verdad es que no hay precisamente por eso nos hemos atrevido digamos a arribar a esta candidatura no en qué sentido pues en el sentido de que en los Juegos Olímpicos inviernos hoy en día no comprobamos empiezan tiene un sesenta por ciento de deportes de hielo y un cuarenta por ciento aproximadamente desde infraestructura que el Pirineo está preparadas es decir de primer nivel que puede albergar y las infraestructuras ojos tienen que producir en al pabellones en expansión en espacios cerrados Barcelona ya ha acogido digamos grandes en este caso pues como él y su gran prix no de deportes de hielo en los campeones españoles ir por lo tanto ya que en la ciudad que tiene la costumbre de organizar digamos deportes de hielo lo que estamos haciendo es esta doble para coger las grandes digamos a la ceremonia de apertura aire de clausuras una Villa Olímpica paralelo y lo que te hielo disipa que infraestructuras que ya existen Palau Sant Jordi tenemos distintos pabellones alrededor de Barcelona Soy una segunda vida olímpica que si se sitúa en el Pirineo para jugar pues con las principales Baqueira Beret La Molina en general

Voz 0027 09:10 que en caso de lograr atraer a Barcelona un proyecto tan grande tan ilusionante la celebración de unos Juegos de invierno podría servir como elemento de cohesión para remar todos los catalanes de nuevo en una dirección

Voz 0953 09:23 sí sí me preguntaban algunos medios sí yo lo digo no es para mí ninguna novedad es decir en deporte y estructura en la que está agonizando deporte yo diría Cataluña y en España pues ya digamos consiste en eso había cooperación e nosotros queremos competencia exclusiva y hacemos todo lo que es el deporte activo competición a nivel caballos pero a partir de que los deportistas pues ya empiezan a competir a nivel europeo pues van de la mano de las federaciones estatales unos Juegos Olímpicos Comités Olímpicos año en este caso hay una dinámica de trabajo digamos que no de ahora sino de hace treinta cuarenta años que funciona que funciona bien yo creo que él porque a veces pues permite llevar a cabo proyectos que a uno bueno Bildu en política puede pensar pero esto de qué están hablando no me vivo bueno tenemos el ejemplo de Corea dos países enfrentados políticamente preocuparon los Juegos son capaces de trabajar juntos no renunciaban a la pero se ha puesto a trabajar juntos pues yo creo que el deporte también puede servir ahora un poco de catalizador es decir no por la situación política yo creo que ha anunciado a un proceso que es positivo para el deporte en Cataluña obviamente pero también de España

Voz 0027 10:38 Gerard Figueras Secretario general de deportes de la Generalitat de Cataluña gracias por ser bon día