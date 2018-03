La (brico)ciencia, ciencia para andar por casa

Voz 1 00:00 Se

Voz 1826 00:05 a ver si esta tarde viene Javier Fernández Panadero a intentar demostrarnos una vez más que es mucho más sencillo más fácil de lo que creemos aún hablando de ciencia es una realidad que hoy nuestra vida nuestro mundo estaba cada vez más apoyado cada de somos más dependientes de la tecnología de la ciencia está desde luego ya en primer lugar puede ser una muy buena razón para acercarse a ella pero además que hoy nos vamos a llevarla ciencia a casa vamos a hacer conciencia porque el título del libro es ese como Einstein por su casa la vírico ciencia para todos si vamos a aprender vamos a intentar al menos aprender cómo podemos aplicar la ciencia a lo más cotidiano de nuestra vida trucos caseros que nos pueden sacar de un apuro o resolver un pequeño problema lo hacemos como decíamos con Javier Fernández paradero profesor y divulgador que una vez más decía Javier buenas tardes uno hombre bien reglado que tú no paras no ceja en el empeño de de intentar demostrarnos que esto de la ciencia pero no no nos tienen que asustar a los que somos de letras que esa es la excusa esa es la excusa de mal de mal perdedor como siempre y que es mucho más sencillo de lo que parece

Voz 2 01:15 claro porque además yo que también soy patoso que vengo de tirar un plato de lentejas en mi casa así si ejes yo que también soy patoso hay muchas cosas que está a nuestro alcance y además es que con este libro Vamos a por lo más recalcitrantes porque como tú has dicho no rodea la ciencia la tecnología es conocerla pues es una una falla cultural que no deja Mercedes malintencionados y de ignorante no pero creo que mucha gente que te dice es que yo puedo conducir mi coche sin saber dinámica o puedo usar mismo saber el estratega hombre principio sí digo es que claro pensamos esto yo tienen razón no pero claro voy a por vosotros entonces en este libro recogemos experimentos cotidiano Juan me gusta mi con sustancias cotidianas pero que te resuelven un problemas aquello por saber ciencia tengo una ventaja seis que tú puedes tener también si te quiere leer el libro con nosotros en nuestra vida más cotidiana el lo más normal

Voz 1826 02:05 el cacharrito apuró Matías que Khedira por nosotros dice estás en guardia

Voz 2 02:10 está preparado Matías vamos vamos a intentar recuperar esa no ahora vale vale vale siguen qué tal

Voz 3 02:16 la ciencia no siempre funciona tienes está

Voz 2 02:19 eso quiere decir que después deberá Ojea

Voz 3 02:21 le dolió esté este es el libro precisamente que hubiera necesitado como este por su casa porque era un hombre muy mafioso nunca incurrió la ciencia experimental solo fabricaba lo lo lo llamada experimentos mentales que crear preguntara a Javier aunque ya un poco ha contestado es esto hay gente torpe hay gente que es que es genéticamente incapacitada para para resolver problemas actuales

Voz 2 02:42 pues fue a ver quiere decir cada uno viene con con una carta dada no genética culturalmente tu formación tu familia no sé que no sé cuando no hay pues pues aparte de de la capacidad física para todos evidente que partimos de puntos distintos pues también la capacidad de las habilidades también muchas solía tiene que ver con con tu trayectoria personal con sin tu casa hacia hacia muchas manualidades esas cosas sí bueno pues yo soy torpes soy profeta enología soy torpe y creo que eso me ayuda a ser mejor profeta tecnología porque en vez de coger un trozo de madera y un cuchillo estallar una figurita preciosa pues yo necesito saber cómo hay que cortar sin torcerse y estas cosas que mis alumnos también necesitan saber entonces yo creo mucho en en el sistema no en en allí dónde estás pues hay un sistema para atraer de unos pasos más para acá no todos podemos hacer cosas de grandísima habilidad pero sí que todos podemos aprenderá cosa la ciencia un poco mejor a usarla matemáticas un poco mejor a bailar un poco mejor a pintar un poco mejor

Voz 1826 03:36 vamos a poner ejemplos prácticos decíamos ya ya ha aparecido por allí un par de veces antes se decía en este libro eh por ejemplo vamos a poder saber si hay algún truco un truco al alcance de cualquiera de nosotros si en un momento determinado parece que se le ha acabado la pila que ya no funciona el mando a distancia del coche vamos a empezar por ahí por el coche porque además es posible que sea el lugar donde ahora a esta hora de la tarde encontremos a muchos de los que nos están escuchando que están de de de trasiego por ahí por las carreteras si el mando a distancia de tu coche no funciona hay que usar la cabeza pero en el sentido más literal de la palabra

Voz 2 04:09 esto es sorprendente porque aparece un vídeo divulgativo donde un señor cogía Se se iba alejando de su coche al mando hasta llegar a un punto en el que ya coche no les recibía entonces desde lo puso debajo de la barbilla id abriendo la boca pues digamos apuntando al coche pues el coche les recibía empezó a andar hacia atrás y les seguía recibe

Voz 1826 04:25 pero eso es brujería o desagüe claro

Voz 2 04:28 como decía Clark El autor de dos mil uno cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguibles a magia entonces si hay cosas que no siguen pareciendo brujería total que como Mi mando a distancia en esa época no funcionaba muy bien dije nada me subí al coche vecino de garaje

Voz 4 04:44 porque hay cosas que es mejor no explicar no tener que explicar lo probé

Voz 2 04:48 yo tenía que lidiar un poco la cabeza hacia un lado y abrir la boca un poco así mirando hacia hacia otro lado resulta que ya no tenía que andar hasta la puerta para abrir la la la puerta no y claro a mí me soluciona un problema cotidiano eso al final hizo cómo se explica porque es pues al final da igual que pues éstas que estamos emitiendo que que la gente no se escucha hay que tampoco confían demasiado suavidad y respeten las normas de tráfico o no para que lleguen todos pero bueno pues igual que las sondas que mandamos se bloquean por algunas paredes por otra no se generan zonas de sombra no en las emisiones que las emisiones del mando pasa igual entonces tu cabeza forma como pues eso un intermediario entre entre la emisión y IS emisor una especie de antena que hace que no que se amplifica la señal porque amplificar la señal tendría que haber un elemento activo tendrías que estar en tu foto algún sitio pero sí que se distribuya mejor en una dirección sale de una característica dirección con lo cual el coche fuese recibe más es algo común en un montón de cacharritos como cuando la gente somete el móvil en el vaso vacío por supuesto para amplificar que también dicen que amplifica efectivamente cierto pero la ejemplifica sino que pone más superficie en contacto con el aire entonces la vibración se tramite mejor al aire además se dirige hacia Haití

Voz 1826 05:58 hablando de amplificar señales imagino que una de las dudas como divulgador y como procede de tecnología una de las que más te te deben hacer es el router que que parece que no me llega Saro también algún truco para claro también podemos no porque al final las antenas

Voz 2 06:12 el router está emitiendo en todas direcciones Si una cosa muy importante tecnología preguntarse es es algo bueno o malo sino si tiene que ver con lo que tú necesitas sonó entonces si tú tienes un router puesto en La ventana que da hacia la calle tú necesitas que la misión se hagan todo a direcciones para que puedas ir al parque a coger tuvo wifi pues en principio no entonces te interesa revotar esa señal hacia dentro de la casa donde se pueden poner latas de aluminio así de la normales abiertas haciendo pues como una u apuntando hacia dentro o gente que hace unos dispositivos con estos botes de de derivados de patata alargado de la rifles bueno fíjate e hice hace así como unas antenas que consiguen tener más superficie de contacto y tener una emisión mejor y además en una característica direccional con lo cual hay que tener cuidado porque claro tú colocas el router siempre se dice lejos de ventanas fuera de huecos no de de de huecos hacia la pared jugando pone un radiador yo lo veo muy metido nota de calor

Voz 1826 07:05 yo creo que había gente que lo ponía acerca de la Ventana porque existe que esperando recibir desde fuera a

Voz 2 07:11 claro pero no porque porque están recibiendo porque esto es pero estas cosas hay que pensar las porque no no son tan evidentes no entonces y cuando tú como es el el router Olot o lo Le cambia la dirección es interesante que veas donde genera nuevas sombras porque volvemos a hablar que estás de de alguna manera redistribuye de la energía entonces eso quiere decir que a lo mejor estaba tu hermano metido en el váter con guasa y a lo mejor no lo coge porque tú lo coges a la cama o sea que ya

Voz 1826 07:35 hasta que ahí hay una hay una cosa todo lo que

Voz 3 07:38 hola Javier que es que hay que haces tú una especie de reconciliación con los objetos y dejamos de pensar que hay una confabulación contra nosotros de todos los al arte y artefactos electrónicos peor Te quiero decirla la lo que llamamos tecnología genéricamente es realmente como dicen Josep friendly es decir amistosa para el usuario o todavía o todavía es demasiado complicada de debe debería simplificar

Voz 2 07:58 yo creo que sí sobre todo aquella que el diseñador y el usuarios el mismo quiero decir cuando alguien se preocupa de hace un destornillador no antes porque lo va a usar o cuando alguien diseña códigos electrónicos es porque Bosar eso cuando el diseñado está muy lejos del del usuario pues si no tiene el diseñador cuida de hablar con el usuario de preocuparse pues ocurre una cosa que definió estupendamente Millar Concha mandamos un abrazo qué dejándome yo de que el tendedero de mi casa está en el patio de luces de mi cocina y que como yo vivo en un cuarto pues tengo los olores en la ropa de toda la vivienda fue emitía dijo es que los arquitectos no tiene la ropa y me pareció una manera brillante de resumir esa distancia entre el diseñar el usuario perfectamente en general yo diría que no que no están hechos a mala leche Quique acercarse a la tecnología pensando que no es una trampa mortal y que seguramente ese problema que has tenido tu lo ha tenido otro esté resuelto es una manera de superar eso que en el libro llamaba fue complejo de todo

Voz 1826 08:54 volvamos al coche por el interés ya digo de precisamente la

Voz 5 08:58 la intensidad con la que lo utilizamos los

Voz 1826 09:00 utilizan estos estos días por ejemplo

Voz 5 09:03 ha quedado eh hace una advertencia cuidado

Voz 1826 09:05 yo componer cualquier objeto fuera del maletero porque el maletero está para eso para poner eh porque puede ser peligroso ganarlos fuera de su lugar natural en el caso de que tengamos ya no digo un accidente sino a lo mejor un pequeño susto

Voz 2 09:18 claro es una manera de aprender las leyes de Newton así por las malas pues pues igual que cuando tú haces es un frenazo tu cuerpo al hacia adelante pues los objetos que dejes dentro del coche de momento dado puede ser cómodo puede ser sencillo pero esos objetos que tú déjate entrar el coche se liberarán saldrán hacia adelante si tú estás conduciendo pues esa compra que has dejado ahí o ese cuñado que nos ha querido poner el cinturón y lo ha dicho no importa porque él paga la multa si la multa da igual si el problema es que cuando una cosa de ochenta kilos tú te entrenas iba a una velocidad de cien kilómetros por hora pues te va a doblar osea que te va a matar a tu cuñado muchos deseos de siempre no lo va lo vas a ver cumplido entonces hay que tener las cosas sujetas entonces todos los estibadores que tanto hablábamos pues hay que darla la carga de del vehículo is puede ser ponerla detrás toda mejor sino sujetar a lo mejor posible relata

Voz 1826 10:08 algo como esto perdona Matías sólo una cosa que no quiero que se me escape también advierte desde que es mejor que estemos relativamente separados del volante que no nos pegamos tanto a López

Voz 2 10:18 hay mucha gente que que conduce yo creo que mira por debajo del volante Paul agujerito que hay que mira la carretera por ahí están peor hicimos les darán una sensación de mayor seguridad no me queda la menor duda pero primero y la movilidad que tienen para hacer movimientos rápidos en un en un problema que ella es ilimitada y luego es que la iba sea cuando tú frenesí vaya hacia volante vas a llegar muy pronto el cinturón no te cerca pero es que él Dati a toda pastilla el Aimar razón por la que no hay que poner sillas de niño daba la vuelta en pues eso él más bien hacia Dati lo vas a comer con patatas si además eres de los que con doce en plan pero sigo siendo el Rey digamos con un codo así fuera por la ventanilla y con la mano a las doce Si del volante fue un reloj pues ése va va empujar tu brazo hacia tu cara entonces la posición de las manos debe ser a los lados lo que llaman las dos menos diez las las quince salas hora siempre firmamos pero dejando el hueco al airbag estando suficientemente atrás

Voz 3 11:13 en la ilustración que has hecho el principio de acción reacción de los objetos sueltos en dentro del vehículo no sólo ha sido para mí un descubrimiento sino que no entiendo que no figuren más habitualmente las advertencias que se hacen en tráfico de toda esta política de prevención de accidentes no incluido me gusta mucho este príncipe oeste es decir que el pasajero que va sin sin cinturón de seguridad no es una amenaza para él mismo o para lo que fueron a multas sino para para para ti mismo en caso de una colisión

Voz 2 11:36 sí claro hay unos vicios estupendos que os animo que veáis con Davis de estos muñequitos que para pruebas de un choque estos choques en ensayos hacen cien coma cincuenta por hora con los los pasajeros de atrás sin cinturón empiezan a salir volando por todo cose a matar a todo el mundo entonces ya te digo que a veces me gusta decir la frase que aunque fuéramos parece que somos intolerantes y no con que sólo fuéramos una cosa o la otra es si fuéramos egoísta pero con unas pocas luces pues llevo mucho mejor

Voz 1826 12:03 vamos a seguir hablando de cosas prácticas no te vayas Javier tenemos te puedes Isabel ratito más con con nosotros porque además mira nosotros dos compañeras exactamente de hace escasamente una hora han llevado a la práctica una de las

Voz 6 12:15 es una de las recomendaciones una de las propuestas que nos hace Javier aquí en este libro que tiene que ver con con el café no se asusten pero ellas en lugar de azúcar le han echado un poquito de sal parece que han quedado satisfechas ahora les explicamos que La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 7 12:32 a Yunus Saad con tan solo hecho eviten Famous

Voz 1826 12:42 estamos a veintidós minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias hoy tomando café con con Matías Vallés café con con salgo con azúcar Matías tú habías oído eso de no me sirve lo de ponerle no una pizca sino dos cucharadas porque eso ya sabemos que tiene otra finalidad es acabar con momento esa es la tradición

Voz 3 13:03 aquí está claro esto que yo lo conozco esto de bregado incluso consigue por mí Mi por mi formación ya muy antigua de de químico pero estoy seguro de que me saldría mal que lo probarían

Voz 1826 13:13 más ya ya ya puede saber Javier cuéntanos eso que nosotros hemos probado que son muy empírico no y entonces después de comer dos compañeras se han prestado que han pedido café ir como tardaban en traernos el azúcar pues hemos dicho el libro de de Fernández Panadero pone esto de quilla de sal solo no

Voz 2 13:31 claro es su papel no lo endulzar pero al menos claro es un pero está amargor Ayón ponemos el Paper no es sino recuerdo mal en el artículo donde el Paper científico donde se cuenta efectivamente es una pistita de sal por debajo de la percepción de Salado que tendría mono y que consigue confundir a los receptores para bajar ese amargor y percibir el resto de sabores de del café así que es una cosa una cosa más en en lo que es la percepción humana que la entendemos tan próxima a la realidad como un reflejo tan fiel de la realidad bueno de esto de esta época de siéndolo vea lo creo sino método dedos en tal sitio no me creo que tal no que vendrá dentro de un día la resurrección estas cosas no en esta época tan de de tocar de tocar es muy importante recordar que nuestros sentidos sobre son cosas que reaccionan a a Bentos magnitud de Física eje fuera que mandan corrientes a tu cerebro y tu cerebro modelo del mundo pero sí crea estamos seguros de que esté ahí

Voz 1826 14:22 el titular que llegaba antes Javier es que es que esto de los esto de los sentidos de los sabores sobre todo es muy loco

Voz 2 14:30 pues los árboles sin vuelo claro porque al final iban hace poco otro compañero divulgador escriben artículos sobre sobre el UMA mi no hay hay ciertas leyendas urbanas que siguen circulando sobre la localización concreta de las papillas en ciertas zonas de la lengua al malos sabores tiene mucho que ver con el olfato también lo sabemos todos que cuando nos hemos quedado constipado algo así es como los los olores tienen tanto que ver con la memoria con lo cual toda la percepción que muchas veces entiende que es un reflejo directo de la realidad que tiene que ver exclusivamente a los sentidos toda la percepción termina por una elaboración en el en el encéfalo de la Xunta un modelo del mundo que te puedes saber mirar yo por ejemplo hago torrija yo no bebo alcohol pero yo hago Torija torrija de orujo y me las tomo con leche fría sola porque esto es lo que hacía de chaval es una asa debería ir a la cárcel por ejerzo sino me mata ante la estación esta que cae pero claro para mí esto sabe a infancia sabía mamá sabe a claro y entonces pues eso que es muy loco todo todos lo

Voz 1826 15:25 sí vamos a interesarnos por cierto ahora que hablas de la estación esa que que cae o que está a punto de caer unos algo que está ahí pendiendo sobre nuestra seguridad sí o no vamos a preguntar a quién masa de eso que es nuestro hombre especialista de la redacción de informativos de la Cadena SER en ciencia te claro cogía Javier Gregori buena estaba hola buenas tardes Roberto es la estación espacial china Tian con uno pesa ocho toneladas tiene el tamaño aproximado de un autobús escolar dónde está qué pasa con la mirada mismo la estamos viendo también

Voz 0882 15:57 en Roberto si quieres está acercándose a los Angeles afortunadamente a una altura de ciento noventa kilómetros en la Estación Espacial Internacional que está bien está a cuatrocientos kilómetros imaginaros lo que lo que ha ido cayendo iraquí los nuevos cálculos de la ESA dicen que puede caer entre mañana a mediodía sábado hoy el mediodía del domingo ese día la probabilidad más alta pero no se sabe pueda haber un día ahí amplia momentos se hay ahora si se cae ahora no nos pilla caería en Estados Unidos ya lo malos que el cuarenta porción esto de las partes de esta estación no a desintegrar cuando atraviese la atmósfera terrestre a pesar de la enorme fricción enorme calor que van a soportar estamos hablando de el depósito de combustible que tiene un material altamente tóxico tiene restos de un material altamente tóxicos tóxicos llama idea afina con lo cual el mensaje no sólo es que puede caer en un país sino sobre todo es que si cae cerca de una zona urbana o poblada la gente se acerca que no toque a los elementos eh que puedan caer del cielo porque es es peligroso

Voz 1826 17:03 el primero no se puede prever quiere decir antes de llegar

Voz 0882 17:06 no hay Murphy está sin control desde hace dos años estos importantes es una caída sin control es decir que ahora no hay ni no las han dirigiendo ir depende del viento solar depende de la densidad de la atmósfera en cada momento entonces son variables y que cambian constantemente y todo lo que podemos saber ahora está a ciento noventa kilómetros de distancia Se va va cayendo cada vez más no sabemos a quién le va a tocar la china en este caso

Voz 3 17:32 el el nombre de de la de la estación ya es gracioso en sí mismo no que significa palacio celestial dos hay que decir que los chinos traslada a sus proyecciones yo tradiciones hasta este extremo yo muy bien a Javier que lleva dos años cinco de repente china informa al resto del planeta de que su estación espacial hace un año que no recibe comunicación con ella este secretismo ocultismo es una característica intrínseca de la ciencia china puede ser un peligro para el resto del planeta pues

Voz 0882 18:00 creo que si no yo creo que todo secretismo ocultismo pues puede ser un daño en este caso con bueno relativo porque quién dio la señal de alarma fue la Agencia Espacial Europea que además eh paradojas de la vida España es el que se está encargando de un centro de control que hay en Torrejón de Ardoz el que está siguiendo ahora mismo está estación para la Agencia Espacial Europea visión foros que dieron la voz de alarma de hecho los chinos hasta hoy han estado diciendo que que no iba a pasar nada que se iba a desintegrar completamente pero hoy ya han reconocido que hay algunos elementos que que no se van a desintegrar que pesan en torno a unos cien kilos y que pueden impactar

Voz 1826 18:38 yo lo que me refería cuando te preguntaba si se podía prever de alguna forma es decir anticiparnos a este momento ya ahora parece que por lo que nos cuentas es imposible hacer unos cálculos exactos precisos de saber en qué momento sobre dónde va

Voz 0882 18:54 para poder avisar antes pero bueno el la historia nos indica que en sesenta años de carrera espacial entrecomillas o de conquista del espacio nunca una basura espacial ha caído en una zona poblada sólo hay un caso no produjo heridas graves ir ahora mismo las posibilidades de que te caiga un objeto espacial en la cabeza es un millón de veces menos de que de toque el gordo de Navidad

Voz 1826 19:17 ya remoto en cambio lo segundo sí que estamos deseando que llegue que que el azar nos ponga ahí esa circunstancia hay algo de esto en el libro de basura espacial lo primero que está orbitando por ahí sobre nuestras cabezas no

Voz 2 19:31 limpito pero al al al hilo que decíais a veces les pedimos a la ciencia más de lo que puede dar pues la ciencia es en el ámbito querían entonces nos permite haber dobla nuestra esperanza de vida estar hablando con no nuestros oyentes están de viaje tantas cosas pero luego hay otras que pues eso no puedo predecir con detalle no podemos hacer cosas con detalle lo que está claro que tuvo en ese en contexto lo que hablaba antes no de los daños la muerte de la carrera espacial que ha tenido un montón de avances que estamos usando la vida más cotidiana con cosas tan sencillas como lo muertos en carretera al año o o por suicidio sopor un montón de cosas quiere decir que que a veces no se pone en contexto si efectivamente nada es cien por cien seguro nadie cien por cien predecible pero sí que la ciencia genera un avance como cuento en el libro incluso a la vida cotidiana que no podemos despreciar

Voz 3 20:18 lo que tú dices que un conductor es mejor te miras frente que no que mira al cielo posible cae

Voz 1826 20:22 es evidente

Voz 2 20:24 si todas las ayudas a las conducciones se está hablando tanto eso de que se ve el coche ve que no frena ya te frena o estás cámaras que te ayudan a ver pues todas estas cosas salvarán vidas algo tan tan gordo como una vida que admira

Voz 1826 20:35 sobre esto volviendo a lo del halo del coche que también recuerdo el advertencia que hace sobre lo importante que es llevar unas gafas de sol unas gafas de sol no cualquiera para para conducir no

Voz 2 20:46 yo es que soy muy fan de las gafas polarizadas que sellaban no que en realidad son unos polarizado eres la cosa es que la luz tiene una característica que nosotros no percibimos con nuestros ojos hay otros animalicos Lauren que sea mala polarización que exista vibrando en vertical y en horizontal pero cuando la luz se refleja sí que cambia su polarización Carme cambia su forma de vibrar las gafas que nos ponemos anti reflejos tienen esa esa capacidad de de quitar los los reflejos más que la luminosidad ambiente océanos unas gafas que te oscurecen todo más sino reflejos pero con ellas además somos las cosa muy divertida Juan mirar al cielo porque el azul del cielo está polarizado Everis una nueve blancas intensísima el arcoíris está polarizado se oponerse esas gafas si las y conductores hay un arcoiris ladera vuestra cabeza así poniendo las orejas en los hombros hebrea con un arcoíris desaparece y no y si miráis el reflejo de cristales per a la luz del de la pantalla del ordenador veréis franja de colores que nos indican tensiones interna entonces la luz polarizada es todo mundo sería un poco largo de explicar aquí pero os aconsejamos que que ha dejado

Voz 1826 21:48 bueno hubiera Mirando al cielo Se ha descubierto Gregorio no te vayas en contarnos lo de la extraña Galicia Galaxia es la primera Galaxia sin materia oscura

Voz 0882 21:55 la eso sí le llaman ya la galaxia fantasma no porque la verdad es que tiene tan poca luz las estrellas viajan a una velocidad mucho más lenta que las galaxias normal eso como la nuestra la Vía Láctea y además no tiene agujero negro en su centro IVI pero lo que le ha hecho especial lo acaba de descubrir la Universidad de Yale y han utilizado para ello el telescopio social Havel es que es la primera Galaxia que sea descubierto que prácticamente no tiene materia oscura y esto es un mérito porque se cree que el veintiséis por ciento del universo es materia oscura no materia que que no se ve y por eso decimos que esta galaxia tiene mérito está situada a sesenta millones de años luz de de nuestra Vía Láctea es una auténtica barbaridad y es tan tenue Villa tampoco que deja ver las estrellas que están detrás de ella no por eso algunos le llaman Galaxia transparente y otros astrónomos de que algunos muy cachondos le llaman la galaxia fantasma

Voz 1826 22:51 la materia oscura mira esto me ha recordado a también otro de los episodios otro de los pájaros otro de los pasajes del libro donde nos explica Javier no tiene nada que ver una cosa con otra explica Javier que llegamos a casa después de varios días se ha ido la luz es decir materia oscura a la luz y entonces no sabemos hay una forma de saber cuándo se fue la luz de calcularlo para para saber si cuando encontré me parece en este caso es energía oscura para ver si aquello que habíamos dejado en el congelador sin hay que tirarlo todo o todo a Diallo salvarnos

Voz 2 23:25 claro pues es una manera muy ingeniosa no hay consiste en dejar un vaso con con agua dejar que se congele y poner una manera encima dejarlo en el congelador entonces sí sí sabes congela si se va la luz y luego vuelve pero se descongelar suficiente pues esa moneda va a caer aunque luego la congelarse todo el agua y al ver la baja vas a saber que estuvo demasiado tiempo congelado no es una medida precisa pero sí que te puede dar una pista de que aquello que en congeladores poco fiable

Voz 3 23:52 no no no es una una una cosa de es que Javier combate los lugares comunes no cuando van cosas que van contra la seguridad popular por ejemplo para fregar un ex tropa Juventus el cuidado que el Olimpia nadie a lo mejor

Voz 2 24:05 es lo más adecuado para para agregar no si eso eso no lo contaba Gemma del Caño que es una buena amiga divulgador a Farmar Gemma

Voz 4 24:11 y claro el uno es que no se preocupa de limpiar el limpiador digamos entiende que igual que

Voz 2 24:16 esa broma que hace de sí cuando me las toallas me acabo de luchar por que se ensucia no les trajo ese ese objeto limpiador que por lo tanto seguro que está limpio no claro pero si te pones a recordar que limpias superficies donde contado pollo crudo luego limpias con lo otro pues estar bajo tierra

Voz 1826 24:31 de todo te hago un micro mundo no micro mundo ahí Mallet así a veces se hace

Voz 2 24:36 si se hace fuerte en lo que se llama el el perfil no hace una película ahí de bacterias que muy difícil de quitar entonces incluso bueno decimos oye la parte alta temperatura igual que la bayeta o no pero la verdad es que siguen notáis esa cosa hace pegajosa el micro fin lo mejor que podéis hacer es estiras

Voz 1826 24:53 sí sí sí es algo más que la intuición verdad sentir como con las manos oye Gregory también en treinta días la NASA tiene previsto enviar un nuevo vehículo para explorar el interior de Marte que nos puedes

Voz 0882 25:06 contar después al que está listo para España participa si España participa hay además también Francia Alemania sobre todo EEUU que ha gastado ochocientos treinta millones de dólares en este nuevo vehículo robótico para que os hagáis una idea es el sucesor del Curiosity no que se ha hecho mundialmente famoso lleva dos años de retraso la misión pero se llama insights precisamente porque va a ser la primera que va a perforar la superficie de Marte hasta unos cinco metros de profundidad iba a medir por primera vez la temperatura interna de del Planeta rojo ir para conocer más de este planeta hay también para conocer más de de la formación de de la tierra no hay que recordar toquemos madera que el sesenta por ciento de las misiones que hemos mandado a las naves que no tripuladas hasta ahora que hemos mandado a Marte el sesenta por ciento han fracasados en estrellados eh

Voz 1826 25:55 perdido el decir que vamos a tocar