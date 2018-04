'Un amor', de Alejandro Palomas

Voz 1 00:00 está por ver

Voz 3 00:32 abrimos un espacio para la lectura en A Vivir y lo hacemos como siempre en compañía de Óscar López qué tal buenos días Óscar qué tal me encantó me encanta coincidir

Voz 1312 00:43 hacer club de lectura es casualidad parece casualidad pero fíjate ni que tuviéramos un abono a los premios literarios en las últimas semanas verdad que unos eh hoy vamos a hablar de además el más antiguo el premio Nadal y uno de mis favoritos te diré porque muchas muchas de sobre todo autoras que a lo que lo han recibido forman parte de mi de toda mi historia como lectora hombre que seguramente yo creo que sí

Voz 1648 01:08 sí siempre es delicado es decir que es el premio más prestigioso pero desde luego es uno de los más prestigio que hay en la en las letras españolas porque además es el premio de clásicos de la literatura como Nada de Carmen Laforet como El Jarama de Sánchez Ferlosio como entre visillos ahora hablabas

Voz 3 01:24 Carmen Martín Carmen Martín Gaite y además es un premio con más cosa me guste a mí

Voz 1312 01:29 es que son algunas de las de las mis escritoras favoritas que cada vez están ahí estaré

Voz 1648 01:33 además de un premio que tiene mucha historia que tienen muchas anécdotas es un premio que la gente no lo sabe se celebra siempre el día de Reyes la noche bueno el día de Reyes el día seis

Voz 1312 01:41 la noche del día a día siguiente se sociales

Voz 1648 01:44 por allí además era un premio que la burguesía catalana mucha gente pagaba por asistir a ese premio para estar ahí en la comida ahora ya no se hace pero pero se hacía

Voz 4 01:52 es un previo además que tiene anécdotas muy gracias

Voz 1648 01:54 por ejemplo cuando lo ganó Carmen Laforet era la favorita en principio González Ruano iba a ganar se cabreó muchísimo cuando no se lo dieron o por ejemplo dice la las leyendas que también cuando lo ganó del Ibex con La sombra del ciprés es alargada

Voz 1312 02:08 no no estaba en la terna del jurado

Voz 1648 02:11 leyó un editor ya antes de que se cerrara esa eterna les trajo el manuscrito les dijo oye leer esto que es fantástico lo leyeron corriendo deprisa y todos decidieron que debía ganar el premio sea que son premio que da para mucho

Voz 1312 02:22 el el premio el Premio Nadal dos mil dieciocho ya habrán adivinado que es nuestra apuesta nuestro libro de hoy es un amor de Alejandro Palomas publicado por Destino

Voz 5 02:36 así fue como descenso decías algo que les sorprende para bien mamá automáticamente lo en poder o en su defecto lo empotra según de dónde sopla el viento en la claridad mental disponible según se adjetivo adverbio tiempo verbal en ponderado o empotrado es bueno o mejor es el resumen de todo lo bueno que barrunta su imaginación la concursante ucraniana que sea aprendido la Enciclopedia Británica de memoria ya batido el récord de semanas participando en el programa de Cifras y letras que mamá y todas las noches antes del telediario está muy empotrada una mandarina especialmente dulce

Voz 3 03:28 Alejandro Palomas buenos días hola qué tal de vitamina que que en poder a dos empezamos

Voz 1312 03:35 gracias por por acercarte a la radio para para hablar de este libro tengo que decir que es el primero que he leído tuyo

Voz 3 03:43 con Picasso no digo ya empiezo ya entregando me dándome

Voz 1312 03:50 lo que es mi primer contacto con

Voz 6 03:53 con tu literatura con tu obra ha encantado he reído llorado

Voz 4 04:00 me he quedado huérfana cuando se ha acabado ya es muy intenso es que yo soy muy intenso aquí me ves tan alto y tan tan lánguido pero eso también soy muy

Voz 3 04:08 es que además Oscar habla de de una familia una familia que los lectores si ya conocen de los anteriores

Voz 1648 04:16 es suyos pero hay que decir hay que avisar a los que no haya leído Alejandro Palomas que son libres que se pueden leer de manera independiente es decir poder conocer a personajes pero él es muy hábil y muy listo entonces no ha hecho una una tetralogía hay una teología sino que son novelas que las puedes leer que se dice un hombre pero exista este personaje estaba en esa otra novela sí pero tú lo puedes ver de manera independiente

Voz 1312 04:37 sí de hecho yo que lo he pillado así por primera vez era virgen

Voz 6 04:42 tú en tu en tu entorno o en tu mirada hacia

Voz 1312 04:46 a la familia pues me integral tanto y eso que me queda huérfana estaba ya adoptada como una más

Voz 4 04:51 no pero es que eso es lo bueno que tiene esto no quiere seguir estás dentro es como entrar como estar en una obra de teatro en una peli que enseguida estás dentro formas parte de lo mejor que me puede es decir a mí como termina es una de mis novelas es que te sientes huérfanos porque me siento yo también así cuando las termino yo soy muy me cuesta mucho la orfandad y me cuesta mucho las ausencias entonces no cuesta mucho despedirme de ellos por eso digo cinco años trabajando con ellos me cuesta mucho decir adiós

Voz 1312 05:18 Óscar vamos a vamos a poner en antecedentes a los oyentes de que de que va que cuenta ese un amor

Voz 1648 05:24 pues es la historia de una familia una familia peculiar normal pero peculiar

Voz 4 05:31 ver en algunos aspectos a lo largo de veinticuatro

Voz 1648 05:35 y eso hace que casi leamos esta novela en formato road movie porque no paran de la otro sí porque porque en esas veinticuatro horas que yo recuerde así ahora de memoria hay una boda I L aniversario de una separación hay un cumpleaños hay otra cosa que no voy a contar porque quiero que lo descubran que forma parte del argumento y todos vamos conociendo a esa a esa familia compuesta principalmente por el personaje de de Amalia la madre una mujer divorciada setenta y pico de años que siempre ETA palabras que va loca porque su hijo que es homosexual tenga un novio si os sí que tiene una relación muy particular también con las otras dos hermanas con la mayor que es así como hiper protectora la mediana que es quizás la más bondadosa de todas y luego está el chico que es Fer que yo diría que es el cómplice de la de la madre es una historia donde además planea y eso es importante la novela la figura del padre ausente yo creo que esa figura del padre ausente es la que no regala los momentos yo diría más duros de la novela porque es una novela divertida porque es una tragicomedia no sé si voluntariamente pero yo diría que está las lágrimas y las risas está en coma cincuenta por ciento quince tú yo creo que ha sido muy hábiles seguramente diría que no que no ha sido voluntario pero le le ha salido como muy equilibrado para Ketut Rías te emociones no porque hay momentos muy emocionantes por ejemplo sobre todo también cuando reflexionas sobre el tema de la madre sobre cómo se relacionó la madre con el padre hay un momento por ejemplo cuando cuando ella recuerda el divorcio y comenta que le costó muchísimo adaptar su subida en un momento en el que ya no necesitaba pedir permiso a nadie para para poder hacer cosas no y eso la madre luego lo comenta en fin como veis es una historia muy muy de de de entronque familiar así como hay series policíacas soy series de ciencia ficción ustedes históricas yo un poco Alejandro Palomas ha inventado lo de la SER y familiar por lo que decíamos antes porque son historias alrededor de esta familia que muchos lectores van a reconocer da lo suficiente como para poder retratar nuestras propias familias que yo creo que eso también es algo muy importante por eso enfatizamos tantos con estos personajes que como decía al principio algunos de ellos son especialmente peculiares

Voz 4 07:40 y sabes qué pasa que es que como a mí no me lo pare yo parecen haber la palabra normal audio entonces vamos a vamos a ver cómo hacemos esto pero me parecen muy está en todas partes lo que pasa es que no aparecen pero están eso es una tipología de personaje muy nuestra creo yo de ahí está un poco equivocada porque yo creía que íbamos a entender la aquí en España no me equivoco porque el efecto que provoca Amalia el las emociones que mueve y todo este esta apertura de sexo que provoca mal y la historia qué ocurre en todos los países donde se traduce igual exactamente igual igual no no hay fronteras es una emoción que es totalmente universal este esta tipología de madre de mujer que ha pasado por tanto que de repente decide apostar por su propia vida que se hace la tonta pero que es la más lista de todos los que no ve pero que en realidad es la que mejor ve es es es un mundo es un mundo muy bestia el de esta mujer yo estoy flipando de haberlo creado esa me siento tan honrado hoy tan contento y tan feliz de poder compartirla con el mundo que para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida porque es verdad que empatizar con ella es verdad que nos reímos ella pero una mujer difícil es muy si lo miras desde el punto de vista racional vivir con una madre hoy te lo digo yo

Voz 3 08:57 doy fe

Voz 4 08:57 que es muy difícil vivir como una mujer así pero yo no yo es mucho más difícil vivir sin una vez las conocido sabes esto es lo que a mí me da tanto terror y que es explicita mucho en la novela

Voz 1312 09:11 este esta es la novela yo

Voz 4 09:13 mi esto me rompe la vida pensar que algún día voy a tener que vivir sin mí Amalia particular para mí como que no no sé no sé aceptarlo no sé no no entiendo cómo se hace eso porque estás diciendo que bueno que te es un Amalia es un personaje bastante inspirado luego si es muy es muy cerca a mi madre sí sí sí es muy cercano es un arquetipo que que bebé de el de mi madre y entonces todos los miedos que Fer expresa a todos los miedos que y que ruedan entre los hijos son los medios que yo yo con mis hermanas que viven muchos hijos con sus hermanas y con sus hermanos cuando sus padres se hacen mayores y te tienes que convertir en Padre a tus padres esto es muy complicado dar este paso

Voz 1312 09:51 Amalia parece muy muy ingenua como muy fuera de la realidad pero en realidad no se le escapa nada nada tremenda la sabiduría que tiene están eso

Voz 4 10:01 faro no es el faro de una novela me gusta mucho yo lo hice yo tengo este tipo de personajes en el tiempo que nos une esta Mencía que es un gran faro que ilumina todas estas Hijas que tiene no y aquí es Amalia que es que lo va iluminando todo a pesar de que ella su mirada es muy poco luminosa porque ve muy poco siendo Albina tiene un sesenta y cinco por ciento de disminución visual ahora ya más con lo cual cuando tú ves tampoco tienes que escoger lo que quieres ver porque no lo puedes ver todo ella enfoca solamente a sus jo ha decidido que tiene que enfocar a sus hijos de hecho yo recuerdo una vez que mi madre paseando por mi casa por mi bosque me dijo es que yo ya vivo para veros a vosotros ya no me interesa saber nada más ya lo he visto todo ya he pasado por tu padre ya he pasado por por vuestras vidas de por la mía y ahora vivo por vosotros y luego me dijo esto ahora mis hermanas me mata y sobre todo Ortí

Voz 3 10:55 porque tu hermanas ya está más o menos arreglados pero tú estás muy desarreglos claro que era la pena de las madres y madres claro

Voz 4 11:03 pues entonces diría que es es que su foro no porque ella co estando sola aún estando sola y habiendo pasado por todo lo que ha pasado todavía echa de menos la compañía aunque sea mala centran el amor

Voz 1312 11:14 en la familia porque a ver todos los la los tres personajes principales tienen una relación complicada con el amor de pareja bien ahí ahí

Voz 3 11:25 a los tres hijos digamos que tienen bueno

Voz 1312 11:28 incluso a la a la Amalia la cambiarlo

Voz 3 11:31 también ahí el tema pareja no está no

Voz 1312 11:34 cómo lo han resuelto la pareja no lo llevamos bien no

Voz 4 11:36 en general no me es muy fácil hablar sea trasladar eso a la a las páginas porque yo no lo vivo bien yo he tenido unos desastres de parejas terrible dentro de mí es muy fácil trabajar con eso Emilio hermanas bueno es decir hay mucha lo que tampoco acierta navegando como puede claro esto es de las ingenia es cómo puedes para hacer durar aquello lo más posible aunque luego digas así porque lo he hecho durar tanto cuando en realidad mira lo primero que dijo mi madre cuando se divorció IBI se vio en aquel apartamento nuevo de treinta y cinco metros cuadrados de protección no fue porque no lo habré hecho yo esto hace cuarenta años las relaciones que son el amor amante que es el que yo quería huir con un amor P y lo forja todo en realidad no siempre estamos buscando aquello esa mirada que nos valide como foco de atracción como que nos valió muchas cosas no cuando en realidad también la que me interesa es la mirada de los que ya nos conocen esta es la complicada podía haber salido

Voz 1648 12:40 es una novela extremadamente dura de llorar un montón por lo que comentaba ahora Lourdes las relaciones de pareja de las hijas no va muy bien porque ella Amalio y habla de su propia experiencia de su divorcio claro ella además en una generación sí mucho donde las cosas eran mucho más terribles sin embargo tú no puedes evitar que te salga tu vena humorística pues claro pues es que es que estás leyendo y estás contando una cosa a la página siguiente te estás riendo

Voz 4 13:06 claro que esa es la vida eso es lo lo bueno que tiene la vida no que sea capaz de reírte de todas las desgracias que te pasan si yo no hubiera sido capaz de reírse de todas las desgracias Globe pasa no estaría aquí hablando contigo en este mes

Voz 3 13:19 RIP pero totalmente del y es lo que tiene la vida a partir de un agente

Voz 1312 13:22 la edad porque una de las cosas que yo creo que Amalia refleja perfectamente ya me importa todo un pepino sí que de cuando estas personas de una cierta edad que ahora han vivido todo ya han cumplido con todo y ahora dicen bueno ahora me toca a mí y Amalia es muy libre en esto incluso contraviniendo a médicos a los hijos a todo el mundo

Voz 4 13:43 he fíjate esa es una de las cosas que yo más y vivió de la gente mayor pero yo estaba muy equivocado hasta que escribí esta esta familia estaba muy equivocado en eso porque yo quería que la gente mayor yo admiraba de la gente mayor esta esta tolerancia no que pesaba que curioso que la gente cuanto mayor mayores más tolerante es ir pues eso les sale un nieto pues que hay ya hay pues sí que bien no sé qué porque yo recuerdo que mi abuela las al al día del Orgullo ira muy abanderada de muy aguerrida no haberme dado cuenta de que en realidad con esta Amalia de que los mayores no son doler no son más tolerantes

Voz 1312 14:15 qué les da igual las cosas es que no tienen tiempo para según qué cosas bueno es igual es que darle la importancia que tienen a las cosas porque porque ya desde ese punto el momento vital que les queda bueno ya lo que me queda es quitarme la tontería voy a dar va a poner el

Voz 3 14:31 bueno ya lo que realmente vale a mi hijo me da igual cómo se aquí

Voz 4 14:36 claro es lo que más le importa del mundo es el Pasapalabra esto es lo que más le gustaba entonces esto esta sobre no con ella y le estás contando lo más terrible que te puede pasar pero ella tiene como un sensor entonces el estás contando pues que te PT han echado del piso que no se veía que no sé cuándo es que tienes unos análisis y de repente le cambia la mirada y teme y Pasapalabra desaparece se sienta la haber Pasapalabra da igual lo que está pasando en el mundo Leda absolutamente lo mismo yo pienso que sí

Voz 1648 15:07 luego tiene que se lo de esta familia la Familia de tu novela me refiero ahora hay que reconocer también por eso que es especial en el sentido en que pobres de los allegados que llegan a esa familia que porque aquí los secundarios estos son hay algunos que son muy buenos brutales pero yo pensaba claro es que esto es que van incorporándose tienen que comprar a la familia entera porque no es que

Voz 7 15:33 los problemas si pareja a ver cómo no van a tener problemas de pareja a lo mejor si es que se incorporan con la pareja tienen que comprar a los hermanos de tal a la madre a las amigas de la madre

Voz 4 15:44 fin si no es un pack esto es un pack no hay más y además de eso ríete tú de las oposiciones a judicatura sí no no

Voz 3 15:51 eso es lo más difícil que el puede pasar a alguien que cadenas

Voz 4 15:53 es familia porque tiene que pasar estos filtros Hinault a los pasa nadie realmente ya me ocupo no pasa nadie porque yo no quiero a nadie que no sea tanto desde intentó que no se quede nadie se me ha me han colado dos bueno tres Szeemann colado justamente en la trilogía Se me han colado aquí Simao colado Oksana me parece brutal se me ha colado tienes que también están asustados

Voz 3 16:16 hace potentes me encanta

Voz 4 16:19 dentro de las relaciones entre personajes las que más me gustan son las de amistad esto me me gusta mucho las amistades no el amor amigos lo que más me gusta el mundo Illa cuando son mujeres mayores ya han vivido toda la vida han vivido los los las bodas los hijos los nietos se conocen tan bien que se se dicen las cosas como son que eso a mí me me apasiona muchísimo yo siempre rezo para que me pase eso cuando sea mayor por eso intento que los amigos me duren no porque me importa mucho ahora sino porque

Voz 3 16:49 creo que todavía

Voz 1312 16:51 en mencionabas a Oksana informa yo creo que es una exponente del arquetipo de esas mujeres silenciosas sacrificadas que sostienen el mundo yo creo claro eso sí

Voz 4 17:02 el problema haber te has salido de ahí spin off te te cuento porqué porque aparece Oksana yo me dio metiendo mis propios trampas a la hora de escribir y Oksana es una trampa ya te digo y me cuesta mucho irme de esta familia yo necesitaba un pretexto para quedarme entonces en el último tercio aparece Oksana digo al la que se hacía tan potente es este este personaje tan yo hay una escena no quiero hacer es leve pero hay una escena en la que ella habla de lo de sus dientes de quien tiene diente por medio que yo cuando la escribía pensaba esto es una de las cosas más heavys que yo escrito sabes que es capaz de hacer una mujer por sus por sus queridos es tan potente lo de los dientes que pensé esta mujer se tiene que quedar conmigo no pienso dejar escaparate a Inés creo que Silvia necesita una resolución es cierto

Voz 1312 17:52 dejas el la hermana mayor Silvia la dejas en un punto que eso requiere requiere tirar de ese hilo

Voz 4 17:59 ya pero es que siempre me ha me pasó en una madre

Voz 1312 18:02 porque yo creo que muchas mujeres se van a sentir bien identificadas con ese punto vital que tiene Silvia con ese papel que ella ha quedado en la familia

Voz 4 18:10 con ese bolso que lleva ya que a mí me encanta que es que además lo yo esto lo vivido en primera persona de lo vivo a diario con con mi Silvia particular pese el vuelo eso de los por si acaso no lleva como una bola Vince entonces empiezas a claro por si no sé que por estas toallitas pues si no sé cuántos esto es por si tengo Pipi mamá de repente tiene una pérdida te saca dos pañales entonces es una bolsa inmensa

Voz 3 18:33 ah vale Tom Mc Gyver vital porque luego luego te

Voz 4 18:38 dice es que en este pulso no me caben nada

Voz 3 18:41 es decir que no

Voz 1648 18:43 a mí me gustaría saber en este momento la opinión de las hermanas reales de Alejandro Palomas cuando leyeron el libro después el post porque porque yo me imagino amigos vuestros de familia o vecinos claro que ha leído el libro y que deben pensar porque estoy que hay hay que decir que es una novela

Voz 3 19:01 ha construido

Voz 1648 19:03 y las memorias de nadie esto es una historia que evidentemente por lo que nos ha contado esta inspirada en elementos de la familia pero que lógicamente

Voz 4 19:11 en estas son sus hermanas reales y nada pero claro

Voz 1648 19:13 la gente ya sabes tú cómo es todo el mundo cree que esto

Voz 4 19:16 mi familia he dicho yo cuando voy a hacer cuando cuando hago presentaciones que son muchas y charlas etcétera Todo el mundo habla de es que es que llegan a decir mía Amalia osea es su familia de hecho todo el mundo tiene esta familia ahora a esta familia ya no es mía es de mucha gente no pero mi familia mis hermanas y mi madre mira a mi madre que tiene cosas tan Amalia que la primera vez que leyó no éste sino una madre me dijo ella no se reconoció lo primero que dijo fue como me gustaría tener una amiga como Amalia y después me dijo nunca voy a era una presentación tuya dijo no porque si voy alguna presentación igual hay gente que viene a a acercarse a mí porque creen que soy como Amalia Inuncat dar la talla pues yo escribo sobra porque porque mi madre tiene esas cosas y un día me dijo también con un amor cuando la terminó al cabo ella recicla las cosas un poco lenta se pero cuando pero es tremendo cuando lo recicla entonces me dijo yo creo que tú a veces me gritas porque yo le gritó a veces a mi madre me pone muy nervioso que se cuide tampoco sabe es que Matas lo sé José damos las más claro que es tía es que si no te cuidas te vas a durar menos y duras menos yo voy a ser huérfano antes yo no puedo hablo por mí por lo que me

Voz 3 20:30 pero hay veces es que la estrangularla

Voz 4 20:32 ah no entonces le gritó y me me me compongo entonces un día ya me dijo yo creo que lo que te pasa es que en el fondo no soy exactamente la madre que te habría gustado tener por eso me culpa sabe desde luego día sean Novés pero cuando ves es casi peor

Voz 1312 20:50 yo decía que que he reído y he reído mucho he llorado a también pero he llorado limones porque hay momentos de de una intensidad emocional pues muy fuerte que también vives

Voz 8 21:04 de de identificar con ellos vaya muy bien

Voz 1312 21:07 lo los los puedes entender es una novela también Catar que ganó me imagino para hacer una catarsis sacar todo todo todo esto que esos esos miedos te estás ahorrando

Voz 4 21:18 lo yo no mira lo que te voy a contar algo yo llevo dieciséis años en el diván la yendo a veces eres cliente VIP totalmente y me encanta además me encanta yo creo que hago un poco lo mismo con mis novelas no voy desgranando los personajes voy abriendo la cebolla yo voy sabiendo que hay debajo debajo de bajo pero yo creo que los escritores que hacen que utilizan sus novelas para hacer terapia a mí me ponen muy nervioso porque creo que es estafar un poquito al al personal yo vengo terapia de casa hay una buena novela de este tipo tiene que es el resultado de una buena terapia anterior yo no puedo escribir sobre estas cosas y no las he trabajado antes conmigo y con mi profesional yo ofrezco esto pero ya está trabajado previamente por eso lo ofrezco lo que ofrezco es algo tan pequeño y tan tan cercano porque quién lo hace grande eres tú como es como lectora esa estalla a ti porque tú lo miras sino lo miraran no estallaría es como una pequeña cápsula por eso hay hay un amor en cada persona que los que no es necesario preguntarte qué tendremos más historias no que es necesario preguntarlo porque él lo es me me me que de esa está ahí dudando oficialmente debería decir que no hay más pero yo soy tan enemigo de lo oficial que viniendo de donde vengo

Voz 3 22:33 yo creo que es lo menos oficial de todo

Voz 4 22:38 a veces me asusté pienso yo es mío que que sea que ADN tengo yo para ser así para ver para rodar de esta manera porque te gustaría aprobar otro

Voz 1648 22:46 con dormidos otro regio ante los pues entonces has de ahí es que yo a mi me encanta a estas familias de ahí

Voz 3 22:52 pues no ves esa batalla entrega te deja el problema es que también se

Voz 4 22:58 necesidad esas esa cosa tan terrible que llama la industria sabes que ya no sé si ya cansa sino cansa Si bueno tengo a ver tengo cosas que son otros formatos investiga otros formatos no el cine por ejemplo ahora hemos cerrado la venta para de una madre para

Voz 1312 23:14 es que casi tenía antes te iba a decir cuando estaba diciendo de que iba a la novela Oscar ha dicho es que yo tengo ya casi el tráiler que es veinticuatro horas una familia una boda coincidencias aquel trágico

Voz 4 23:28 desde el tráiler y una madre es mucho más fácil trailers

Voz 1312 23:32 no no hay descanso

Voz 4 23:34 muy fácil los los titulares son muy fáciles luego está el teatro que también me interesa mucho no estamos con un proyecto que es es en creo que no se ha hecho aquí todavía en España se hace en Inglaterra pero no sacia aquí ojalá consiga cerrar lo porque va a ser la la rebasada la bomba basa te puedes llevar los kleenex porque va a Aldea

Voz 3 23:54 tuve que va a ser catártico para porque a ser yo creo que va a haber hasta hace tan largo y tan intenso que de haber estado pena entre entre cosas entonces eso

Voz 4 24:02 esto muy guay me gusta mucho que mis cosas se hagan SS multipliquen en formatos distintos investigar cosas no pero yo de este universo así como del universo de un hijo que es el universo juvenil va a haber trilogía también y ibamos por esa parte también yo creo que voy a seguir con estos dos universos y es que la vida no me va a dar tiempo para más

Voz 3 24:21 la vida donde no voy a dar

Voz 4 24:24 escribiendo lo tu también por eso sí sí sí yo lo creo yo estoy a escritores que dice no yo los derechos y me olvido no que haga lo que quiera si tú quieres yo me vendo yo voy directamente pero con el con el guión de un hijo ahora participando participan de una manera muy chula que es él hago la psicología de los personajes es decir trabajo los traumas de porque los personajes son como son y reaccionan como son ahora qué les pasó hace años esto me encanta

Voz 1312 24:52 qué bien tropas si se nota

Voz 4 24:54 cómo lo cuenta el paso muy bien y además me me encanta que la gente lo pase bien conmigo me para mí es un milagro de verdad eh cuando ya a la mirada la gente me hablan de Amalia tal a mi esto me da la vida entera es que se nota

Voz 1312 25:05 por cómo estamos seguro que nuestros oyentes lo lo han disfrutado de Alejandro Palomas te te agradezco muchísimo que que te has pasado por la radio en plenas vacaciones de Semana Santa para hablarnos de un amor ese amor que que nos cautiva desde desde el principio que empezamos a leerlo recordamos Premio Nadal dos mil dieciocho IT deseo que siga fluyendo todo esto a la misma velocidad y con la misma intensidad porque realmente lo compartimos con mucho gusto

Voz 4 25:35 yo debo decir que uno de los unos amores es la radio y eso quería decir lo Amalia escucha mucho la radio siempre espero que las

Voz 3 25:42 pues yo una de las cosas mal si tienen la hacer porque es que además la tiene como fija no se mueve la cosa está la rueda una señora muy lista escucha siempre la verdad es que sí

Voz 4 25:52 la SER pero yo a uno de mis grandes amores desde la radio lo que más me puede gustar del mundo todas las entrevistas de radio así que ahí va un amor

Voz 9 26:03 Óscar

Voz 3 26:04 he acabamos como siempre con tu recomendación cuál es la recomendación el libro

Voz 1648 26:08 es un libro muy especial no se titula no sabes lo que me cuesta escribir esto este es el título de un libro de Olivia rueda publicado en Black Ibooks ella es una mujer de cuarenta y pocos años trabajaba en televisión ya hace ocho años tuvo un ataque de epilepsia ahí vinieron unas pruebas médicas de encontraron problemas en el cerebro tres operaciones un ictus de repente se encuentra con medio cuerpo paralizado se encuentra con una fase ya que le impide poder hablar tiene que empezar de nuevo desde cero salva la vida y eso es lo que cuenta en este libro que ha escrito ella con muchísimo esfuerzo porque esta es la historia de un aprendizaje de aprendizaje a volver a hablar y el aprendizaje vivir de una manera distinta viendo cómo además tus hijos tu pareja intentan acompañar en este duro en este duro proceso pero lo más increíble del libro es que no es un libro ni de autoayuda ni es un libro de superación personal porque además ella lo cuenta en ese propio libro que no quiere hablar de eso ella ella piensa y considera que cualquier persona en su lugar hubiera hecho lo mismo yo tengo mis dudas porque realmente es un acto de fe de valentía de fuerza y además todo eso narrado con muchísima sencillez con muchísima naturalidad con humor desde luego con muchísima sinceridad es un libro que es pura emoción

Voz 1312 27:25 pues nada no es nos quedamos con esta con este libro y el chute de vitaminas que que no saben nada aquí Alejandro Palomas dos libros que no sí sí

Voz 1648 27:33 alegran la vida se venga un beso caras

Voz 1312 27:36 otro paro chao

