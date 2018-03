Hroa 25 Deportes: Pensando en Champions (30/02/2018)

Voz 2 00:00 hora veinticinco Deportes

Voz 1914 00:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este treinta de marzo se ha un poquito largo el parón de la Liga aunque han estado entretenidos los amistosos internacionales mañana tranquilos vuelve ya con cuatro encuentros y además con noticia en el más destacado en el Sevilla Barça sobre Messi se ha hablado mucho los últimos días no jugó ni ante Italia ni ante España esta tarde el técnico Valverde decía que no quieren arriesgar

Voz 3 00:51 el que eso conlleve una rotura muscular

Voz 1914 00:55 este es el problema de escuchar al técnico antes de conocer la lista de convocados que no se le puede preguntar por algo en concreto porque la convocatoria será tres horas después bueno pues se ha despejado la incógnita Messi viaja a Sevilla o no lo veremos mañana a partir de las nueve menos cuarto en ese Sevilla Barça partidazo destacado del fin de semana en el Real Madrid rotaciones a gran escala no viajan a Las Palmas de Gran Canaria Cristiano Marcelo Kroos Ceballos Carvajal Sergio Ramos e Isco en la semana en la que el centrocampista dejaba caer que no tenía la confianza de su técnico en el equipo blanco Zidane le ha dado la razón aunque también cree que no está siendo injusto con él

Voz 1994 01:32 no yo no soy un justo yo creo que él él lo dijo claramente está contento a lo mejor no entero el mismo protagonismo como como él decía en el aquí pero pero yo creo que es importante yo siempre demostrado que es un jugador importante para para el equipo para nosotros bueno es verdad que que lo que el jugador quiere jugar más pero como como todos

Voz 1914 01:54 el asunto y ha llegado a Las Palmas rival del Real Madrid mañana y claro a Paco Jémez le ha entrado la risa yo escojo

Voz 4 02:03 es un gran jugador pero tiene uno que hayan en Madrid que no se bueno se merecen a menudo o no porque lo tiene que valorar su entrenador te lo ponen te lo quitas como explica Stuckey con juegue en el Madrid pues la única manera explicarlo porque los que están en el Madrid son como mínimo igual de buenos que

Voz 1914 02:18 las Palmas se juega la permanencia mañana como decimos vuelve la Liga después de dos semanas además del Sevilla Barça y Las Palmas Real Madrid se juegan también el Athletic Celta el Girona Levante

Voz 1914 02:32 Euroliga jornada veintinueve terminado el Unicaja ochenta y siete Olympiacos ochenta y cinco después de una prórroga en juego desde las siete un partido importante el Real Madrid está jugando en Belgrado contra el Estrella Roja hola Marta

Voz 1509 02:44 cosas que tal Sonia Lus muy buenas con el Real Madrid buscando una victoria que le permita afianzarse en el cuarto puesto ese hay que daría el factor cancha en el cruce de los cuartos de final está sufriendo el Real Madrid de Pablo Laso en el Pionir liado la vuelta al partido el Estrella Roja primeros dos minutos del último cuarto estrellas rojas sesenta y seis Real Madrid sesenta y cuatro

Voz 1914 03:04 ya a las ocho y cuarto ha comenzado el Panathinaikos Valencia Basket como el partido Fran Guaita muy buenas

Voz 5 03:09 hola buenas tardes el complicado por el momento que Valencia le eche un cable al Real Madrid uno diez para acabar el primer cuarto

Voz 1385 03:15 el Panathinaikos veintitrés Valencia Basket trece

Voz 1914 03:17 además bronce otro bronce otra medalla más en el Europeo de halterofilia Alberto Freire lo ha conseguido en total olímpico y por supuesto en esta portada vuestros mensajes

Deportes

Voz 1914 04:12 exprésate Alberto Fernández es el que ha conseguido la medalla de bronce en el Europeo de halterofilia no Alberto Freire comenzamos treinta y cuatro minutos pasan de las ocho de la tarde había muchas ganas de que volverá a la Liga mañana cuatro partidos destaca uno por encima de todos el Sevilla Barça nueve menos cuarto algo así como el ensayo general de cara a la final de la Copa del Rey vamos a conocer la última hora de los dos equipos comenzando por el líder de la Liga Barcelona Raúl González muy buenas

Voz 3 04:47 qué tal Sonia muy buenas hay lista de convocados en el

Voz 1914 04:49 Barça la principal duda de las últimas horas tenía el nombre de Leo Messi finalmente viaja

Voz 3 04:54 sí ha entrenado con normalidad al argentino estará mañana en el Sánchez Pizjuán otro tema es si eso no titular porque Messi ha sido suplente tres partidos esta temporada aunque ninguno de ellos tenía molestias físicas ahora las tiene tal y como escuchábamos en la presentación por ese motivo hasta mañana a última hora no sabremos si el crack argentino está o no entre los once escogidos por Valverde en el Barça saben que tienen once puntos de margen sobre el Atleti Mike teniendo la ida de los cuartos de la Champions han cerca contra la Roma sería una tontería forzar a Messi si Messi juega mañana es porque no hay riesgo de lesión así de claro y así reconocía esta tarde Valverde que el crack argentino tiene alguna molestia pero que no es algo que le preocupe N

Voz 0588 05:28 eso me gustaría que estuviera sin ningún tipo de molestia pero también es verdad que es que los jugadores de fútbol sala acostumbrados durante gran parte del de la temporada puse a soportar algún tipo de problema de este tipo es algo que los jugadores no pueden regular pero que tienes que estar siempre Inter

Voz 3 05:49 no no no no pasarte la cuestión Sonia es que no sólo Messi está tocado tras estos viajes con sus respectivas selecciones

Voz 1914 05:56 comentarista de La Ser Marcos López muy buenas qué tal muy buenas como estamos siete parece la decisión lo crees que hay algo de riesgo en que viaje a Sevilla

Voz 0588 06:04 en la medida en que Valverde y Messi Messi Valverde ha tomado esta decisión el riesgo evidentemente que existe que cualquier deportista de este nivel de esta dimensión existe pero si alguien tiene que controlar el riesgo es el propio Messi el propio Valverde es la Reunión ha desistido conversación entre ambos Messi viaja pese a esas molestias musculares es porque el riesgo

Voz 3 06:25 está controlado que luego puede ocurrir cualquier cosa vaya

Voz 0588 06:29 el Pizjuán a ese riesgo nadie está nadie queda queda libre pero estoy convencidísimo que una decisión de este nivel está más que consensuada entre el entrenador y la estrella

Voz 1914 06:39 desde luego gracias Marcos nadie conoce mejor que él mismo Raúl González además de Messi como al resto que tiene pensado Valverde para el Sánchez Pizjuán

Voz 3 06:48 Gerard Pique sigue con molestias en la rodilla pero va a seguir jugando situación parecida a la de marcándome Ter Stegen el que seguro que no estará mañana en el Pizjuán Sergio Busquets Valverde no quiere forzar doy la idea del club es que Sergio Busquets esté disponible para el miércoles contra la Roma Lucas Dean también es baja por lesión y completa la lista de ausentes Jerry mina ya Aleix Vidal Nelson se y Denis Suárez han recibido el alta médica son las novedades de la lista la curiosidad del día eso sí Sonia es que ha pasado la UEFA han pasado los vampiros por Barcelona ya hasta once jugadores han pasado el control antidoping

Voz 1914 07:17 Francia Raúl nos vamos a Sevilla Santi Ortega muy buenas olas Santi Ortega hola buenas tardes la pregunta es Simon tela está pensando más en la Liga o en el partido del martes contra el Bayern que planea para mañana

Voz 1385 07:32 es inevitable tiene en Sevilla piense eso entrenador el partido del martes la ida de los cuartos de final de la Champions League pero no va a haber rotaciones hecho van entrar Nava ha recuperado en el equipo titular más que posiblemente la única ausencia será de Sarabia en este caso por motivo de tarjeta posiblemente Nolito baña también al equipo titular aunque hay partidos con el Bayern y la idea del club evidentemente es intentar conseguir un resultado que se cuáles entre la vuelta también el Sevilla necesita puntos en la Liga va muy aforado su clasificación europea no habrá rotaciones intentará el Sevilla va a sorprender será más fácil sirves a Messi a Club Barcelona

Voz 1914 08:04 gracias ante Ortega Sevilla Barça mañana nueve menos cuarto partido destacado de sábado pero hay más vamos en un minuto con ellos

Voz 1914 09:01 seguimos en este Hora veinticinco Deportes hablamos ya del Real Madrid que mañana visita la Unión Deportiva Las Palmas José Antonio Duro buenas tardes

Voz 1704 09:08 Sonia gran muy buena idea cajas sino un montón de titulares

Voz 1914 09:10 Ellos Cristiano Ronaldo Isco Sergio Ramos hoy además el técnico Zidane ha tenido que torear como ha podido las preguntas sobre Isco

Voz 1704 09:17 si el ediciones que pasado factura aunque Zidane también piensa en la próxima semana en el partido del martes en Champions ante la Juve mañana semana perderá el choque Cristiano Ronaldo Kroos Marcelo que se unen a Carvajal que está sancionado a Ceballos que además es baja de última hora y a los dos hombres que no han saltado al césped en los entrenamientos esta semana uno erramos el otro gran protagonista estos días Isco Alarcón Zidane dice que no ha hablado con él que vio y escuchó lo que pasó en el Metropolitano con la selección y el francés liado ha dado a Isco vamos a decirlo así una de cal y una de arena porque para Zidane lo de la selección no cuenta en el Real Madrid

Voz 1994 09:49 yo no miro lo que lo de la sesión lo que yo digo de disco es que se siempre se mata siempre está en campo corre eh Dahl todo lo que tienen pero para mí es es muy importante disco oí lo va a estar siempre hasta hasta el final yo no estoy molesta con con él

Voz 1914 10:07 Zidane que ha salido como podía de las preguntas sobre Isco sin embargo ha sido muy tajante con respecto a su futuro duro

Voz 1704 10:13 sí porque lo tiene claro ha hablado de su futuro por cierto ha dicho de Isco eso que va a seguir cuando pase el verano

Voz 0497 10:18 el futuro del entrenador que su intención es seguir sí

Voz 1704 10:20 es verdad que no es el momento que hay partidos que está pensando en la Champions analista sabe cómo está la plantilla él mueve ficha sobre su continuidad en el Real Madrid

Voz 1994 10:30 me gustaría si la pregunta es si me gustaría tú sabes cómo es el fútbol es sí pero todos los jugadores todos quiero que sigue no es el momento de hablar de de todo eso tenemos su partido mañana muy muy complicado y luego luego veremos lo que nos queda temporada

Voz 1704 10:46 le gustaría que seguirá todo el mundo de momento lo que viene mañana seis y media

Voz 1038 10:49 Juanma

Voz 1914 10:50 gracias duro en la Unión Deportiva Las Palmas tensión están a seis puntos de la permanencia en la calculadora de Paco Jémez tan sólo hay un resultado posible para mañana buenas tardes Francis Matas

Voz 12 10:59 el hola Sonia qué tal muy buenas tardes pues si no vale para la Unión Deportiva Las Palmas no vale el empate para el técnico amarillo que mañana va a ser una darse ánimos lista de bajas ya que no a a poder estar para que futbolistas como Diego Peñalba vigas y Dani Castellano que todo apunta que futbolista como al será de la partida puede cumplir partido tensión se le ha preguntado al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas sobre los números que él hace falta la Unión Deportiva Las Palmas cuántas victorias para intentar lograr la permanencia para recortar los seis puntos al Levante lo tiene claro el técnico del equipo manía

Voz 0497 11:30 yo no suelo inmoló punto que ganan vamos a necesitar Pedrosa

Voz 4 11:33 pues no señor con XXXIV con treinta y cinco con treinta y tres hubo un momento que yo creo que incluso con menos decir cuánto en Madrid ganaba este año con treinta y uno contente al menos es Ahronot incluso llega pasaporte pero claro luego hay dinámicas que cambia entonces hay que ganar y ganar y ganar y que empezar a ganar porque sino no da igual el color con los contactos porque no no vayan a ver que no ven en Nueva llegar

Voz 1914 11:52 Paco Jémez que va a mirar también de reojo lo que haga el Levante el equipo granota tiene un colchón de seis puntos mañana visita al equipo revelación al Girona última hora Sergi Victorio buenas tardes

Voz 1385 12:02 qué tal buenas tardes pues dos equipos en racha en Levante que suman dos victorias seguidas con mañana técnico Paco López y quiénes la tercera para seguir caminando hacia la permanencia el tirón a que busca la séptima victoria consecutiva Montilivi que les sitúe provisionalmente a la sexta posición sexto era muy buena entrada al tirón en formado que ha vendido todas las localidades el delantero Lunga va a ser baja el portero y así ha entrenado hoy iba a estar disponible tiene problemas en el carril izquierdo Pablo Machín con las bajas de Mojica clanes de manera que hay base titular en el Levante Koke actuarán en lateral izquierdo a banda cambiada por la lesión de Luna son baja Maldini look y Txiki Rochina IBI Azam Postigo Sadiq que pudiese titular Jason Isaacs

Voz 1914 12:40 gracias Sergi completa la jornada del sábado el partido de San Mamés entre Athletic y Celta que transitan por tierra de nadie aunque ninguno quiere renunciar a Europa novedades de los dos equipos hola Diego González

Voz 0497 12:50 hola qué tal Sonia en el Athletic es la convocatoria de Iker Muniain aunque es una convocatoria de veinte jugadores así que dos

Voz 1704 12:55 lo de la grada vamos a ver a quiero decir

Voz 0497 12:59 hasta última hora para saber si Iker se viste de corto tras seis meses de su lesión tampoco llegan Yeray ricos lesionados el que si ésta es Balenziaga que será fijo en el lateral izquierdo para buscar conjuntas tres puntos vitales para los dos equipos de cara a luchar por el séptimo puesto quedaría en Europa la próxima campaña estricta que llega a Bilbao con Dani lo has recuperado pero sin temor y sin su portero titular Rubén que no ha podido superar los problemas en su tendón de Aquiles en el izquierdo tiene cuatro puntos más que el Athletic aunque sus visitas a San Mamés no son muy propicias sólo tres victorias en sus cincuenta y un partidos disputados en la catedral de choque a las cuatro y cuarto va a pitar cero grande a ver la cara que ofrece la catedral en sus gradas porque falta mucha gente en Bilbao en estas fechas

Voz 1914 13:38 aquí en Madrid no te creas Diego vamos con otros asuntos con el Atlético de Madrid que los últimos días es básicamente un parte de guerra Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas

Voz 1576 13:47 qué tal buenas tardes como decía

Voz 1914 13:50 Atlético que ultimamente es más un par de médico comparte deportivo

Voz 1576 13:54 sí sobre todo con los últimos casos aunque esta mañana has alimentado todavía más Sonia porque si me ver sacó que ayer teóricamente había vuelto con la selección y entrenó con el resto de sus compañeros hoy se ha quedado en el gimnasio por lo tanto alimentado más las posibles molestias que puede atender el lateral derecho croata en principio unos dicen que no tendrá problemas para estar el sábado ante el Deportivo de la Coruña pero bueno cuarenta y ocho horas lo que está claro es que no ha trabajado con sus compañeros y que ha sido Carlos Isaac un chaval de la cantera el que ocupado el teórico puesto de titular en el lateral derecho porque recordemos sólo tiene conversar con cuatro defensas el equipo de Diego Pablo Simeone el sistema ayer lo tiene muy claro hoy se ha entrenado con todos dio consta también en el partidillo pero ha partido con

Voz 3 14:34 como suplente al igual que Fernando Torres por lo tanto

Voz 1576 14:37 sigue apostando por la doble descanso con la Europa League en el horizonte y la pareja de ataque frente al Depor el domingo serán Ángel Correa Iker Bingham

Voz 1914 14:45 batería gracias tala con otros nombres del día en el Valencia hacen cuentas con la posible venta de Cancelo al Inter de Milán muy buenas pero Morata

Voz 13 14:53 hola qué tal Sonia sobre todo con las declaraciones que ha hecho hoy el técnico del Inter de Milán Spalletti ciento quién Campelo tiene todas las características para poderse quedar en el Inter de Milán hay que recordar que el próximo día treinta y uno de mayo el híper domina tiene que decir si compra o no a Campelo por treinta y nueve millones de euros ha pagado tres por la cesión allí durante una temporada sin finalmente el Inter de minas paga esos treinta y nueve millones de euros el Valencia tendrá dinero para comprarle al Inter ha con dos Pia los doce millones de comprarse a Murillo hito la vía de soplarán cinco millones

Voz 1914 15:25 qué bien les salen las cuentas al Valencia en el Espanyol también buenas noticias ha comenzado a entrenar el portero Diego López Olallo han Tejedor

Voz 14 15:32 la Sonia un mes y una semana después de quedarse inconsciente en el Ciutat de Valencia Diego López ha vuelto a pisar el césped llevaba ya más de dos semanas en el gimnasio las pruebas que le hicieron el viernes pasado hace una semana confirmaron que la evolución sigue siendo buena pero con la prudencia que han impuesto los médicos desde el primer momento el portero sigue retomando la actividad física en función de las sensaciones para el domingo está totalmente descartado que aún es duda de hecho para la semana que viene en Mestalla hoy sólo ha hecho una sesión suave de activación con Jesús Salvador con el segundo entrenador de porteros ya que Tommy encono perdió ayer a su hermana mayor hoy estaba con su familia desde aquí les trasladamos el pésame

Voz 1914 16:03 claro que sí un abrazo fuerte al bueno de Tommy encono la Real Sociedad el nuevo director deportivo acelera su llegada Donosti Roberto Rama

Voz 1704 16:10 hola qué tal sólida muy buenas pues sí acelerar su llegaba lo va a hacer este próximo fin de semana vuelve de Ecuador para ponerse manos a la obra lo primero que va a hacer va a ser reunirse con el presidente Jokin Aperribay a Iván hablarte el primer trabajo de Roberto Olabe en la dirección de fútbol de la Real Sociedad que es fichar al técnico de la próxima temporada la prioridad es Javi Gracia pero tiene contrato en el Watford hasta dos mil diecinueve así que va a ser complicado que pueda venir de Inglaterra a la liga española hay otras opciones que gustan en el club caso del Toto Berizzo o de Asier Garitano pero tiene que tener

Voz 0588 16:47 esto bueno de Roberto Olabe que por cierto

Voz 1704 16:50 para pasado mañana el domingo en Ipurúa viendo el Eibar Real el derbi guipuzcoano

Voz 1914 16:54 gracias Roberto precisamente hoy rueda de prensa de Asier Garitano en el técnico del Leganés que no suelta prenda en su futuro Andoni De la Torre hola

Voz 1038 17:03 qué tal Sonia a Garitano que sea pasado por la nueva sala de prensa la Ciudad Deportiva la salvación está casi en el bolsillo pero pese a ello Asier no quieren ni oír hablar de relajación lo de dejarse llevar cuanto al tema de su futuro ya dijo esta semana que sólo tiene la propuesta del Lega encima de la mesa ha comentado que podría Cortés conoces el futuro antes de acabar la temporada pero al menos por ahora aparca el tema para centrarse en lo que le queda por delante a su equipo que es mucho y muy importante Asier Garitano

Voz 15 17:27 sinceramente me llegó a decir en preparar los partidos está cada partido para nosotros son auténticas finales así tiene insisto porque es el más importante de la temporada debido al límite como con como equipo

Voz 1038 17:44 en Mis para el domingo contra el Valencia Garitano no podrá contar con sus manos Gibrán han haz ni con el capitán Martín Mantovani dependiendo del estado del zar Garitano podría optar por alinear una defensa de cinco

Voz 1914 17:54 gracias Andoni la Liga comienza mañana llega hasta el lunes con el Getafe Betis lo que ya tenemos en marcha es la jornada veinticinco en la Liga Iberdrola muy buenas iban Álvarez

Voz 0451 18:03 qué tal Sonia esta mañana han jugado dos partidos resultados definitivos Real Sociedad dos Levante Femenino uno con esta victoria las txuri urdin se colocan a un solo punto de la Copa de la Reina puestos que precisamente del Levante y Fundación Albacete tres Zaragoza club de fútbol cero las manchegas alejan del peligro mientras que el equipo maño continuará una semana más en descenso mañana dos encuentros a las once menos cuarto de la mañana Athletic Espanyol y a las doce Valencia Sevilla y el resto de la jornada se disputará el domingo se jugarán hasta cuatro encuentros Santa Teresa Rayo Vallecano Sporting de Huelva Madrid Club de Fútbol un interesante Barça Granadilla o lo que es lo mismo segundas contra cuartas y atención al Atlético de Madrid Betis porque las Verdi blancas quintas clasificadas visitan el feudo del líder

Voz 1914 18:40 sigue en marzo también la jornada en la segunda B que ha sido lo más destacado del viernes duro

Voz 16 18:43 Jornada de cinco días que empezó el miércoles y que ya hoy ha tenido unos cuantos partidos hay fútbol todo el fin de semana en esta categoría además de en todos los horarios el Viernes Santo nos ha dejado en el Grupo I el Fuenlabrada cero Valladolid B pero el Toledo cero San Segundo no hay manera el Atlético B tres Coruxo cero y en el tres los empates a cero del Sabadell y el Cornellá y y el Ebro y además el Llagostera ha ganado al final

Voz 1038 19:03 Zaragoza será uno cuatro en un partido es el único esta jornada que está disputado es el Villanovense uno elegido tres gracias duro vamos al basket

Voz 17 19:11 a

Voz 1914 19:13 a la jornada de la Euroliga cómo marcha el esto

Voz 1509 19:16 yo roja Real Madrid Marta último minuto de partido en el Pionir está sufriendo y de qué manera el Real Madrid de Pablo Laso Estrella Roja setenta y cinco Real Madrid setenta y siete y cómo marcha el Panathinaikos Valencia Basket Fran Guaita

Voz 18 19:29 ha parado el partido Vidorreta mediado el segundo cuarto Panathinaikos XXXI Valencia Basket veintitrés

Voz 1914 20:07 seguimos con una sección habitual de los viernes que es la mirada al fútbol internacional porque además tenemos por delante un fantástico fin de semana en la Premier en la Bundesliga en el calcio tu dirás José Palacio muy buena hola qué tal muy buenas

Voz 1038 20:19 Sonia sobre todo mañana podemos tener el primer campeón de Liga en Europa iba a ser o puede ser en este caso el Bayern de Munich que puede ser campeón de la Bundesliga juega a las seis y media hay clásico alemán recibe en el Allianz al Borussia Dortmund será campeón si gana el Schalke cero cuatro no pasa del empate ante el Friburgo eso sí ya podría empezar el partido sabiendo que no va a ser campeón el Schalke juega a las tres y media de la tarde una acción I love partidazo de la jornada internacional Dormun ahora es tercero o segundo clasificado pero sólo con cuatro más que el quinto así que necesitan los y los tres puntos al menos puntuar para mantenerse en ese puesto champions en Francia aseguró que vamos a tener un campeón es que tenemos la final de la Copa de la Liga se juega en Burdeos no Toby cinco de la noche entre el PSG y el Mónaco ligado ya practicamente Emery a ganarlo todo en Francia sin Neymar ya lo sabemos aunque hoy ha dicho el técnico vasco que va a regresar a París en dos tres semanas y además llega en un buen momento el Mónaco de Radamel Falcao la Premier le la jornada número treinta y dos el sábado mañana a las seis y media de Bretón Manchester City está a dos victorias el City Guardiola de llevarse la Premier pesos unos campos sencillo Goodison Park va a tener las bajas de Stone si del Kun Agüero a la una y media tenemos el Crystal Palace el Liverpool

Voz 1704 21:27 hoy ya las cuatro la tarde el Manchester United suaves

Voz 1038 21:30 sí al domingo tenemos un partidazo a las cinco en la tarde Chelsea Tottenham la lucha por la cuarta plaza ahora mismo le saca cinco puntos el conjunto de Pochettino al de Conte así que si le gana en el Bridge quedaría muy tocado y con el el Inma de Álvaro Morata ver si va a jugar en la Serie A rápidamente de la jornada treinta Se juega mañana toda a habitual en Semana Santa en el país italiano a las nueve menos cuarto partidazo Juventus Milan la Juve el líder con sólo dos punto de ventaja sobre el Nápoles también con un ojito puesto al Real Madrid vuelven Cuadrado y que el INI está en la lista Khedira que se marchó lesionado en el amistoso ante España con Alemania y el único que no está convocado esa Alexandro el Nápoles va a jugar antes a las seis de la tarde ante el suelo se quede metería presión a los de Sarria el rival del Barça la Roma visita la cancha del Bolonia a las doce y media de la mañana sin el turco Cemil Under una de las molestias en una de las sensaciones en los últimos meses tiene molestias y tampoco va a estar Lorenzo Pellegrini eso sí los dos apuntan al partido ante el Barcelona

Voz 1914 22:24 gracias Palacio los engañaba en mucho y muy bueno está este fin de semana en el fútbol internacional en tenis Pablo Carreño ya está en las semifinales del Master mil de Miami juega esta madrugada antes Zverev a Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 1566 22:35 hola muy buenas tardes bueno pues sin partido complicado la verdad es que magnífico el tenista está puesto pues el cinco por lo tanto no va a ser fácil ganarle pero bueno Carreño está mejorando a marchas forzadas y por lo tanto siempre cabe la posibilidad de ganar en el tenis es el mundo de empresas que se volvieran a Del Potro que había perdido con irme seis uno siete seis siete veces ente híbrido de unos minutos así que bien podría darse semifinal Inés cada año porque no esperamos que así sea

Voz 1914 23:07 has Zubi balonmano jornada la Liga Asobal y además previa de Champions para el Barça hola de nuevo Diego González

Voz 0497 23:12 hola de nuevo si mañana a las seis y media temporada en juego para el Barça que tiene que remontar tres goles de la ida en Montpellier el conjunto blaugrana necesita sin duda una mejor versión de lo que se vio en Francia si quiere estar en los cuartos todos sus jugadores están en condiciones en la Copa IHF Granollers juega en Polonia ya clasificado para cuartos Anaitasuna cierra su participación en esta temporada en Europa sin opciones ante el San Rafael en Pamplona y en Asobal Cangas el reciba Zamora Valladolid a Guadalajara y en juego ahora mismo Benidorm nueve Teucro once

Voz 1914 23:39 ya que te tengo por aquí Diego se ha suspendido el triatlón de Bilbao porque

Voz 0497 23:43 pues cabe pensar que por el agua por el motivo de la calidad del agua de la ría de Bilbao aunque en la nota que hemos conocido esta tarde la organización solamente cita como motivo las dificultades sufridas este año para afrontar con garantías y calidad suficiente la prueba en dentro de dos meses algo que choca si es por el agua repito con los datos del último anales desde la ría que certificaban en febrero que sus aguas no estaban infectadas por el leptospirosis que fue lo que causó los problemas el año pasado cuando tres de los mil doscientos triatletas resultaron contagiados se sin gravedad

Voz 1914 24:13 gracias Diego ya no te pregunto cornada más tranquilo halterofilia ayer empacho de medallas hoy un bronce más el de Alberto Fernández a la espera de que comience la competición Lidia Valentín hola Esther Martín muy buena

Voz 0268 24:23 hola Sonia si alta acaba de conseguir sume una medalla bronce la arrancada en su primera participación en él en el campeonato europeo y además mañana a partir de las doce Lidia Valentín buscará su cuarto título europeo siendo además y lo consigue la primera española en conseguirlo después de los cosidos en Israel Georgia y Croacia Libia quiere seguir haciendo historia este cuarto títulos añadiría suelo olímpico ya mundial que consiguió el pasado mes de diciembre cuando Libia consiguió la triple corona

Voz 1914 24:48 bueno gracias Esther acaba de terminar el partido del Real Madrid en la Euroliga cómo ha quedado el equipo de ASO Marta

Voz 1509 24:55 con victoria para el Real Madrid Sonia de manera inextricable además con un triple sobre la bocina de la gran joven perla eslovena de Luka Doncic que sí ha salido en el partido veinticuatro puntos nueve rebotes cuatro asistencias treinta y cinco de valoración ha sido el gran líder en esta décimo octava victoria del Real Madrid el último partido de esta fase regular será el próximo viernes contra el Brose pendientes de lo que hagan también Olympiacos hispana cínicos los blancos se van a jugar el cuarto puesto el próximo viernes

Voz 1914 25:22 así que de momento va fantástico este viernes en la Euroliga para los equipos españoles acaba de ganar el Real Madrid en Belgrado al Estrella Roja ya ha ganado también Unicaja en su cancha al Olympiacos todavía queda en juego ese partido entre el Panathinaikos y el Valencia Basket Fran Guaita

Voz 18 25:38 va tener que mejorar mucho el equipo de Vidorreta para el pleno español en este viernes dos concesiones para el descanso en El Pireo para clínicos XXXVIII Valencia Basket treinta y uno

Voz 1914 25:46 no dejamos el baloncesto porque estamos todos los días muy pendientes de la NBA Héctor González muy buenas qué tal Sonia con qué nos quedamos de la madrugada pues mira

Voz 0522 25:55 los San Antonio Spurs de Pau Gasol que están más cerca de meterse en los play off fallarle a ganar una Oklahoma rival directo ciento tres noventa y nueve con un gran partido en defensa y con seis puntos y trece rebotes de Pau y un puntito para Abrines en unos Sander en los que sobre todo Wes Brown no tuvo su día sobre todo en los últimos minutos los expertos son ahora mismo cuartos con cuarenta y cuatro victorias pero sólo tres por encima del noveno puesto y con rivales complicados en el calendario que leer el está ahí en la temporada las lesiones en la NBA hay un no el nombre en la enfermería el de una de las principales estrellas de Filadelfia Joel Embid que sufre una fractura de órbita va a tener que operarse del ojo se habla un mes de baja podría perderse la primera ronda de playoff esta noche varios partidos por ejemplo te destaco en el que se enfrentan Calderón y Mirotic a las dos en el Cavaliers peli Cannes o Ricky Rubio Marc Gasol a las tres en el Utah Memphis Grizzlies

Voz 1914 26:41 gracias sexo repaso la NBA repaso a la Euroliga pero todavía nos queda a repasar las cosas que no hemos contado todavía en el programa ah que para eso estaba por aquí Toni López hola Toni muy buenas que no se ha quedado a ver

Voz 0522 26:59 pues mira a una más de baloncesto y es que en el Barça llevan tiempo lesionado Kevin Seraphin el otro día la hiciera una artroscopia en su rodilla derecha y estará de baja entre tres y cuatro meses se pierde este tramo final de temporada y me cuenta Xavier Saisó que el Barça irá al mercado para no dejar solo a Tomic en la pintura ahí de fútbol sala jornada veintiséis de Liga esta mañana a Palma Futsal uno puede Segovia dos grancanaria al tres El Pozo Murcia cinco y la tarde viene con goleada terminando el Santiago Futsal ocho Plásticos Romero Cartagena uno en el descanso está el Levante dos Barça Lassa nueve