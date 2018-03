Isatou Jeng: "Tienes que ser firme y decir: '¡No vas a mutilar a mi hija!'

Voz 1667 00:00 exacto Whitney hay un dato que me ha sorprendido de Gambia ahí es que el setenta y cinco por ciento de las mujeres según Unicef el setenta y cinco por ciento ha sufrido la ablación

Voz 2 00:16 en realidad el índice de prevalencia de la ablación en Gambia según la mayoría de los indicadores internacionales se situaba en dos mil diez en el setenta y seis por ciento y eso implica que hay un alto porcentaje de población afectada pero es que han pasado ocho años y creo que deberían hacerse nuevos estudios porque se ha trabajado mucho para educar a la gente sobre los efectos negativos que tiene sobre la mujer la ablación y sobre la educación sexual y reproductiva de las mujeres así que si hiciéramos ahora un nuevo estudio probablemente el índice de prevalencia sería mucho más bajo cuáles son los falsos mitos

Voz 1667 00:50 los que hacen que la ablación se mantenga como una práctica habitual

Voz 2 01:06 para empezar la ablación es una práctica tradicional en mi país se lleva practicando desde hace trescientos años lo que ocurre es que una mujer se ve obligada a someterse a la ablación si pertenece a un grupo étnico del país si quiere formar parte de la sociedad otra cosa a tener en cuenta son las connotaciones religiosas que tiene esta práctica el noventa por ciento de los gambianos musulmanes en las escuelas se dice que la ablación es una obligación para las mujeres en el Islam en las escuelas se dice que las mujeres que no se someten a la mutilación no son puras no merecen ser consideradas musulmanas a eso hay que añadir que el setenta y cinco por ciento de las mujeres en Gambia no saben leer no saben escribir no entienden el árabe y por tanto no pueden comprobar si los libros sagrados dicen tal cosa así que las escuelas deben de tener un papel importante para erradicar esta práctica otras personas como es mi caso y el de mi familia lo ven como algo cultural y eso puede resultar fácil de cambiar hasta que dicen lo contrario en las escuelas así que es la tradición y la religión los dos factores que influyen en la prevalencia de la ablación en Gambia

Voz 1667 02:07 con lo cual la educación es básica para reducir estas tasas de incidencia de la de la ablación verdad en en Gambia

Voz 2 02:29 sí desde luego la educación es básica para cambiar esta mentalidad de la gente cuando una persona se la educa en sus propios derechos cuando se la en poder a dándole información esa persona es más crítica con las decisiones que toma en la vida es por eso que tenemos que educar a la gente contra la ablación para que entiendan las consecuencias negativas de la mutilación además enseñando árabe a las mujeres y a las personas les permite poder consultar los libros sagrados en este caso el Corán para comprobar que no obliga a practicar la ablación es decir la educación siempre te permite ser más crítico y más consciente de las decisiones que tomas en la vida puede salvar a tus hijos de prácticas como la ablación pero cuando no recibes educación son otras personas las que toman esas decisiones Portillo sólo te puedes guiar por el instinto es más fácil que alguien te engañe porque que te diga algo que no está bien lo que hacemos nosotros es ir a las comunidades educar a la gente que vive en ellas les hablamos de la ablación de las consecuencias negativas que tiene para la mujer eso es educación ahora las mujeres ya saben ellas son capaces de decir algo que no porque es malo para su

Voz 1667 03:35 bueno poderosa herramienta la educación pero a la vez que esos muros de la religión y lo esos muros culturales que mantienen la ablación son a la vez muy fuertes no me gustaría saber cuáles son las reacciones más duras que se que se ha encontrado a tú cuando ha intentado hacer esas campañas en en las comunidades explicando lo malo que es la ablación

Voz 2 04:14 a lo largo de mi carrera profesional he podido recorrer todos los rincones de Gambia ha hecho campaña contra la ablación y otras tradiciones perjudiciales la respuesta que obtengo es progresiva a veces nos encontramos con personas que se resisten a estos cambios y condenan lo que nosotros hacemos todavía hay gente que te dice que estamos luchando contra tu religión contra nuestra cultura pero yo hablo de la ablación soy una superviviente de la ablación recorrió Gambia hablando de los efectos de esa práctica ya hay gente que te dice pero si no te ha pasado nada estás bien yo respondo por supuesto que me ha pasado perdió el clítoris tengo relaciones sexuales dolorosas a las mujeres no les suele gustar hablar de esto pero yo hablo mucho en Gambia las mujeres no hablan del dolor que sienten no hablan de su a sexualidad en Gambia la mujer no habla de su vagina es como un lugar secreto del que no vas a hablar lo que pasa en tu vagina se queda ahí eso es lo que nos dice la cultura que nos rodea así que los hombres no saben lo que nos pasa no sólo contamos las mujeres no cuentan a sus maridos que sienten dolor cuando tienen relaciones sexuales así que si eres hombre no tienes ni idea de lo que le pasa a tu mujer pero entonces pues sacan eso de que es una obligación religiosa pero el Islam no defienden nada que provoque dolor así que deben saber que todo lo que hagan provoque dolor lo hacen por su cuenta no use es el nombre del Islam para justificarlo les explicamos esto pero entonces ellos dicen que muchas mujeres se han sometido a la ablación no les ha pasado nada pero no es así a todas las mujeres a las que se les han colado les ha pasado algo porque a todas les han quitado algo de su cuerpo y en contra de su voluntad a mí nadie me preguntó cuando me mutilar On yo sólo tenía seis meses era un bebé y nadie me preguntó si quería someterme a la adulación simplemente me lo quitaron

Voz 2 06:01 medio no hay consentimiento para que te corten algo de tu vagina y el islam no permite eso Nos hemos tomado esto de la región como un reto en las escuelas en Gambia hay muchas que promueve la ablación pero nosotras tenemos escuelas que hacen campaña contra eso ya es un triunfo hay muchas escuelas religiosas que ya explican que el Islam no promueve la ablación es un signo del cambio de que algún día la ablación no existirá en Gambia

Voz 1667 06:24 claro estamos hablando del ámbito de de la calle de las comunidades de las escuelas de de la religión pero con qué resistencia se encuentra una mujer de Gambia cuando se opone la ablación dentro de su propio hogar

Voz 2 06:50 mi primer objetivo cuando yo me unía esta campaña hace diez años fue mi familia vengo de una familia en la que todavía se practica la ablación pero yo empecé con mi madre inglesa hermanos tengo sobrinas a las que no se las han mutilado las hemos protegido de la ablación lo primero que hice fue hablar con mi madre para decirle que debía dejar eso que debía dejar de participar en ceremonias de ablación que no debía someter a mis sobrinas a eso ella se puso furiosa se enfadó mucho por el simple hecho de que sacará el tema porque es un tabú es algo de lo que no debes hablar nunca quiso hacerlo nunca quería hablar del tema pero yo insistí y finalmente lo hablamos el debate se ha extendido al resto de mi familia mi familia practica con normalidad la ablación pero en Gambia suele pasar que haya miembros de tu familia que practican la mutilación y otros que no porque él distintos grupos étnicos la mayoría de estos grupos sigue practicando la ablación pero hay otros que no lo hacen así que lo que suele pasar es que si te casas con un hombre de un grupo étnico que practica la ablación no eres lo suficientemente fuerte como mujer tus hijas sufrirán la mutilación así que muchas veces depende de lo fuerte que seas para plantar y decir a mis hijas no las van a mutilar hay que ser fuerte porque si te casas con alguien el grupo épico que practica la ablación puede que tus suegros cuñados el resto de la familia te presionen para hacerlo incluso te arrebaten a tu hija para mí mutilar la porque su cultura tienes que ser fuerte y firme en tus convicciones para decirle a esa gente que quien tome a mi hija tendrá que sufrió las consecuencias la cosa es que tienes que plantar y decir no a la ablación pero ahora mismo la cosa es que hay familias que la practican y otras que no la ablación será historia en Gambia de lo demostraré

Voz 2 08:29 hoy hay una frase suya

Voz 1667 08:32 tú qué que me gustaría que no es que me explicara ser mujer implica influir en el mundo sólo ha dicho usted me gustaría saber influir en quién en qué exactamente con qué objetivo sobre todo

Voz 2 09:00 ser mujeres un hecho muy poderoso las mujeres son poderosas por sí solas así que ninguna mujer debería permitir que alguien te diga que no puede desplegar sus alas porque las mujeres tienen una gran influencia en la sociedad de cara cosa que dices cada cosa que haces influyen mucha gente así que hay que rechazar a las personas que intentan atar T o plegar tu salas hay que desplegar las volar porque cada vez que lo haces cada vez que abres la boca o haces algo eso llega a mucha gente así que se trata de tomar el control total de tu vida el mando sobre tu propio cuerpo saber quién eres tú misma no permitir que nadie te dicte la vida por ti o te diga que no puedes hacer algo por ti misma bien no puedes triunfar como mujer o que no tiene valor por el simple hecho de ser mujer o que no puedes alcanzar lo que quieras por ser una mujer

Voz 1667 09:45 me gustaría terminar con haciendo una referencia a de que Elsa Janda el proyecto con el que llevan ya siete años en ponderando a jóvenes niñas después de este tiempo apercibido ya cambios en la manera que tienen las niñas en Gambia de afrontar el futuro de cómo ven el futuro las niñas

Voz 2 10:15 Paul de Honda es una gran organización liderada por mujeres jóvenes que trabajan para gente joven nuestro principal objetivo es la gente joven porque pensamos que si se trabaja con ellos se convertirán en aliados serán mucho más críticos con las decisiones que tomen en la vida cuando hablo de gente joven habló de niños y chicos adolescentes lo que hacemos es dejar que esos chicos participen en nuestros debates y sí que estamos viendo cambios mira en Gambia si eres un niño la familia te hace creer que eres un seguro para ella porque dicen durante toda la vida que algún día te casará tendrás que protegiera tu familia y eso hace que los niños tengan más privilegios unas oportunidades y eso es un proceso de cambio que estamos llevando a cabo en Gambia lo hacemos para desmitificar eso para romper ese círculo ya esa brecha de género trabajamos con gente joven especialmente niños y chicos adolescentes pero también niñas

Voz 2 11:09 y estamos viendo cómo hay chicos que defienden la igualdad que apoyan el empoderamiento de las chicas nos apoyan contra la ablación o en nuestras campañas contra los matrimonios infantiles todavía hoy hay chicos que defienden la ablación pero hay otros que discutir con ellos y les explican que tienen un papel que hacer les dicen que tienen que ser responsables porque en el futuro serán padres ellos tendrán hijas a las que tendrán que proteger así que la cosa ha cambiado bastante en la mayoría de la población de chicos jóvenes ellos apoyan los derechos de la mujer IS no había pasado nunca es decir hombres jóvenes que defienden la igualdad los derechos de la mujer desmitificar el Patriarcado la próxima generación de Gambia será una generación igualitaria