Paco Jémez: "No daría saltos de alegría por un punto aunque sea el Real Madrid"

Voz 1 00:00 está como hasta entonces no no vale el empate no

Voz 2 00:03 pues no no bueno mucho de verdad no una hora es decir igual dentro de la jornada ha sido muy bueno pues un punto allí hubiera sido bueno malo a esta altura de tal y como está la cosa un punto de alegría aunque sea contra el Madrid

Voz 0882 00:17 la verdad es que quedan veintisiete puntos por disputar y estáis a seis puntos de Levante y eso que Weiss el domingo de la semana que viene Valencia

Voz 2 00:24 correcto por eso digo que tras dependiendo de lo que pueda pasar en la próxima semana pues ya veremos cuaje un resultado aquí de empate puede ser bueno malo ahora mismo tal y como están las cosas te puedo asegurar que no no una una salvo hombre que desprecia haríamos porque no no lo pero tampoco es algo con lo cual pudiéramos estar contento son diferentes

Voz 0882 00:44 los días previos a enfrentarte al Real Madrid bueno ya te enfrenta al Madrid muchísimas veces en equipo los has estado antes pero sigue sintiendo algo especial yo no sé si por la porque te pedimos muchas más entrevista a los periodistas y además algo más especial que que notas que es diferente los días previos a enfrentar tu madre

Voz 2 01:00 no hombre siempre es un motivo de orgullo no te enfrentarte a uno de los mejores equipos que en el mundo cabello de poder aprender muchas veces para nosotros es un orgullo y un placer pero bueno la semana hace muy poco más diferente porque el pueblo tuviese porque además movimiento extensa no para el Madrid muchísimo más nombre que esa semana bueno pues se hable más del partido te me más más medio pero el resto es es intereses

Voz 0882 01:26 qué te dice la gente por la calle Paco

Voz 2 01:29 qué vamos a Madrid está normal que es lo más no madre

Voz 1 01:32 pero algo concreto de de esta manera pone a este a otro

Voz 2 01:37 bueno sí siempre hay alguno que no hay que tener predilección nadie que te aquí se pudo te pregunto una cosa te puedes no oye ponga este opongo esté bueno pues desde pregunta les hurtar pero pero pero no

Voz 1 01:50 y a quién te piden gol no te piden a nadie en concreto

Voz 3 01:53 sí bueno alguno que a uno

Voz 2 01:56 a otro es decir me no pero pero no tanto en lo que hace la gente está verdad está muy para para lo que le estamos dando está está muy con el equipo está muy entusiasmado estamos ganado ya la toalla ellos a nosotros cuenta y te ilusiona transmite esperanza iban a ir comenta más sonadas eso no vamos a ganar que vamos a ganar pero no el mando de la gente de los partido está muy ilusionada ellos saben que es muy muy difícil y que bueno que que sería un partido con el que me di cuenta de que somos capaces de salir adelante porque no contenía una situación mucho más favorable de la que tenemos ahora

Voz 0882 02:28 nadie contaba tampoco con el empate frente al Barça fíjate

Voz 2 02:31 sí son cosas que no que no se cuentan ese cuando te enfrentas cuando la diferencia son tan grandes cantidades entre los equipos entidades que sacaron sacar algo algún con algún resultado positivo ante estos equipos tan grandes muy complicado muy difícil entonces bueno pues nadie da un duro por T seguramente mañana nadie daba un duro con nosotros no pero bueno vamos a intentarlo nosotros no tenemos únicamente nada que estamos en una situación casi casi no podría haber casi casi límite con lo cual en nuestra mente sólo puede echar una idea que es la de ir a ganar el partido de que eso no guardaba para salir de abajo

Voz 0882 03:02 cierras los ojos ahora que ya estamos cerca de que te vayas a la cama idea tiene este partido que día de partido tienes mañana cómo va a salir de Madrid como vosotros

Voz 2 03:11 sí lo he dicho lo dicho en la rueda de prensa lo digo he dicho a yo no quiero irme del campo sin la sensación de que no hemos tenido por lo menos una ocasión ganar el Madrid no me refiero una ocasión Russell una prefiero de de que yo me me me me cueste mañana o el ojo ojo y diga nosotros hemos hecho todo lo posible el Madrid el único el único quieren ese partido hombre al al equipo tampoco hace falta motivarles

Voz 1 03:36 partido frente al Madrid yo yo no me más bueno

Voz 2 03:38 siempre siempre una piensa buena pero está claro que estos partidos ya motivan por sí solo no bonitos para jugar los que hay en la temporada y posiblemente bueno pues vale lo que se tranquilizando un poco no pero ya te digo del mensaje creo que es muy claro no nosotros sólo nos vale ganar tenemos que ver no ido del campo con la sensación de que hemos podido podremos luego perder Madrid totalmente nada pero sería muy triste que en la situación en la que estamos al jugar contra el Madrid pues las necesidades que tenemos que no fuésemos el partido pues por ejemplo cómo no fuimos contra el Villarreal con la sensación de que podíamos está jugando al fútbol en hubiéramos ganado en ninguno de los tres días

Voz 0882 04:18 no es mejor jugar ahora contra el Madrid quiero decir contra Madrid aunque esté jugando la segunda plaza que fíjate a media tarde esa conocido sin Cristiano sin Ramos Xisco sin Marcelo sin Cross

Voz 2 04:29 yo creo que en el momento no porque sabía de la convocatoria no porque sino porque bueno porque es es el Madrid está en una situación en la que sabe que competían el primer puesto ya practicamente imposible claro el fondo porque torería madre le dice a cualquier otro equipo de la de la Liga que segundo están pegando saltos de alegría desde ahora hasta que acabe la temporada sin embargo el segundo hombre con pues muy contra el porqué porque al Madrid lucha pues el primero todo entonces ellos saben que la Liga prácticamente este año ya no hay nada que la compita en ese aspecto no es que vayan a tirar la lían y mucha mano van a intentar quedar lo mejor posible pero está claro que todo ahora donde realmente han puesto verdad que es en la Champions la la competición que les puede salvar la temporada bueno pues no sé yo yo ahora mismo es decir enfrentar el Madrid ahora que enfrentarme lo dicho el penúltimo el último parte que en en en en ese supuesto a lo mejor lo único que te vale ya es ganar ganar ganar sí o si no porque claro salieron campo con la presión de decir Miró llevó ganó al Madrid yo me voy a Segunda División no en el partido más idóneo que que quería enfrentarme ahora ello pues por lo prefiero porque tenemos todavía margen por si pegamos profesor no porque te tienes que enfrentar a ello en el penúltimo partido en el último partido de Liga hombre pues ya no tienes tiempo para para subsanar ningún tipo de error que pueda

Voz 0882 05:46 ya no tiene margen de error

Voz 2 05:49 cada vez queda menos cada vez queda menos partido pero está claro que bueno lo enfrentamos al Madrid y lo vamos a casa en Levante y ahí es donde vamos a tener nosotros nuestra posibilidades de seguir luchando por estar en esta categoría o por el contrario pues que las cosas se fue a la que no se vayan ya una situación donde ya se practicamente

Voz 0882 06:08 en algún momento te has arrepentido de meterte en esta aventura tan difícil de entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas tal y como estaba el equipo bueno un momento dotado de estos últimos meses pregunto

Voz 2 06:17 no no no veo el momento mismo pasa un momento duro difícil pero ya lo sabía han salía surgido demasiado imprevisto más de lo que yo me imaginaba Emma de los que hubiera querido que no que no han ayudado nada que esto pueda salir mejor y que sea

Voz 0696 06:32 no digo ya fácil pero bueno que sea más normal pero aún así no me arrepiento es decir yo cuando tomó la decisión a intentar tomarlas sabiendo que es la mejor edición que puedo tomar luego verdad que cuando pase tiempo bueno pues pasan muchas cosas que hace que esas que eso que pensaba puede hacer de una manera pues pero no pero claro eso ya con otra información es decir que cuando tomo la decisión que es en Navidad bueno pues yo tengo la información que tengo y con esa información tome una decisión

Voz 1 06:57 te hubiese gustado tener más información pero para eso hubiese tenido que estar ya desde antes

Voz 0696 07:01 que tendría que versión futuro lo voy no lo soy porque hay mucha cosa que han pasado dos meses y medio más tarde allí lo puede prever eso imprevisto precisamente por enseñaban imprevistos que nadie puede prever que nadie sabe que van a pasar el mejor claro tomar una decisión ahora es cuando menos ventas si ésta no porque tienes información al respecto que yo no tenía seis meses Nadj tenía un meses nadie preveía que pudo ocurrir pues bueno pues las visiones tan para tomarla yo tomé pase lo que pase ni menos seré de de haber tomó la decisión sobre la lesión hay que tomarla yo la tomé creo que sí soy es consecuente con lo que con la decisión que tomen

Voz 0882 07:36 es el lo digo con el tiempo hoy no después de la calentura de un partido en concreto porque contigo es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas estaba yo no sé si compartes símil estaba en la UCI y ahora ha pasado a planta sigue estando en una situación muy complicada pero bueno al menos es eso es un equipo competitivo que que que antes por momentos parecía que no lo era pero sigues pensando que es el peor equipo que juega frenado o no

Voz 0696 07:57 en ese comentario claro nos lo han interpretado bueno pero ya estoy acostumbrado a esto tampoco no es nada normal madre nada fuera de lo normal yo la sensación que tengo por ejemplo es que te he dicho del Villarreal parte de un tribunal de ninguna de la manera de esa sensación no la había tenido no sé cuando me cuando digo que que creo que este equipo es el que peor juega del sino sobre todo a ataque yo yo lo sabe además lo hemos comentado que nosotros en ataque no estamos dando lo que lo que un equipo tiene División o un equipo que quiere edición necesitan sino eso tenemos que mejorar yo creo que sí tenemos capacidad para más eh tenemos una capacidad limitada por supuesto pero creo que tenemos capacidad para hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora no entonces sí es verdad que este equipo en ataque yo me todo el equipo de Estado piensan caracterizado algo así porque a todos han hecho han podido ganar o perder pero a todo le hemos hecho ocasiones de gol y todo y siempre ha habido esa sensación de decir tú me vas a ganar pero yo te puedo ganar aquí también no lo que me refería no porque uno tiene alguna duda que también lo dije pero bueno se ve que eso no era importante

Voz 1 09:01 las cosas no pueden tergiversar la que para mí sí pero no

Voz 0696 09:04 sí era que yo sé que este equipo si era el peor que ha jugado en ataque conmigo es precisamente el equipo no es del entrenador es decir que tendrán una cuestión para echarle el muerto a los jugadores ni muchísimo menos como alguien ha querido lo canalizar la información no no es lo dije además la responsabilidad qué equipo no es el noventa por ciento del del entrenador yo lo asumo como tal decir que alguien se tiene que sentir dolido sentir triste y preocupado porque este equipo no puede o no puede por lo menos como yo quiero como yo creo que que puede jugar yo es decir si no le echo la culpa absolutamente a nadie sino que asumo la responsabilidad por completo no espero que en esto no de partido hagamos el trabajo mucho mejor que lo hemos hecho hasta ahora y sepamos jugar mucho mejor lo que hemos hecho ahora porque creo que tenemos capacidad

Voz 0882 09:55 se ha quedado fuera de la lista Tana

Voz 0696 09:57 y entonces la razón bueno para cada partido intento llevar a la gente que veo mejor a la gente que no puede dar más en Totana dejado también a otros jugadores por sensaciones por lo que he visto en esta semana por lo que creo que no poder

Voz 0882 10:11 estás contento con Tana o crees que puedo dar más

Voz 0696 10:14 aquí nadie está contento con nadie es decir aquí nadie estamos dando el rendimiento que podemos dar uno tres Transit lo de tu le pregunta la propia está contento con lo que ha hecho te va a decir el mínimo que no porque aunque sensato es un buen profesional y nuevas ideas donde no tiene un pelo entre si les preguntan Jairo la pregunta haga el le preguntas a Raúl es decir tan contento con el con el rendimiento que han hecho este año te van a decir todos que no ninguno estamos a a nuestro mejor nivel y lo que estamos intentando es bueno poquito a poco dar más dar otros nueve partido pues tenemos margen para poder sacar el de ahí entonces es decir no es una cuestión sólo de que tengan este asume también

Voz 2 10:48 del que posiblemente bueno en el equipo esté a nivel es todo estuvieran a un nivel más alto seguramente estaría en otra situación distinta a la que estamos no

Voz 0882 10:57 en fin mañana el partido a las seis y media cinco

Voz 4 10:59 de media hora canaria no sé si el hecho de que

Voz 0882 11:02 Zidane haya decidido dejarse en Madrid como he dicho antes Cristiano Ramos Isco Marcelo Kroos hace que el once de mañana varíen lo tiene claro o no

Voz 0696 11:10 no no no vería nada no digo nada

Voz 2 11:13 muchas veces no puedes prever lo que iba a hacer no puede prever cómo juega cómo defiende como ataca pueden jugarme habitualmente ponen jugar otro pero hombre para montar un partido previniendo lo contrario pueda ser no vamos igual del Madrid independientemente de con quién venga no entonces bueno pues si si Irán ha creído conveniente dejar esa gente Madrid yo estoy segura que sigue creyendo que tiene potencial más que suficiente para venir aquí con lo que viene ganando a nosotros es decir no es decir de he dicho alguna vez que no creo que ningún entrenador que ponga un equipo en el campo sabiendo

Voz 0696 11:47 que va a perder no esa es la grandeza de de del Madrid que puede dejar la muchos jugadores fuera de Madrid

Voz 2 11:55 ser competitivo oí tener garantía de poder de puede venir con un equipo que pueda que puede ganarte no entrenador toda la suerte del mundo

Voz 0882 12:04 de cara al partido de mañana sólo una duda teniendo en cuenta que ya estamos en el tramo final de temporada no sé si en algún momento le das vueltas a la cabeza de que voy a hacer a partir del treinta de junio

Voz 0696 12:14 pues pues no no lo he vuelto en el es cómo está sino persona mucho día a día la semana semana te puedo asegurar que mi mente ahora mismo lo único que pasa es hacerlo lo mejor posible para sacar al equipo de donde está ahí paréntesis

Voz 1 12:28 vamos que no descartan nada ni seguir en Primera en Segunda ir claro no descartan no no no no

Voz 0696 12:33 no me Cardona porque no pienso nada es decir no no nunca nunca ha pensado en todo aquí cuando ha estado normalmente bueno suelen pregunta no le da igual que vaya bien que además oye que piensas es en México no tenía ni idea de lo que prefiere idea dijera sí tenía cosa encima no tenían idea Dinei sólo me decidir misma Las Palmas bueno aquel que Las Palmas pase lo que pase ya me plantearé el hecho de si me apetece quedarme si me apetece marcharme me apetece descansar es una persona de de de ir más en el día a día lleno de plantearme qué voy a hacer de aquí a dos meses porque otra cosa lo que pase de aquí a dos meses seguro que va a depender muchísimo de lo que hagamos en estos dos meses no entonces me mi cabeza está centrada sólo en trabajar ahora con el equipo en sacar lo mejor resultado en que el equipo es mucho mejor de lo que está haciendo que eso no cuadra para salvar la categoría y luego dependiendo de lo que ocurra pues ya habrá tiempo para sentarse y analizar todo con tranquilidad ahí tomar decisiones