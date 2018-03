Manolo Jiménez: "Lo que ha ocurrido no define a la sociedad griega"

Voz 0900 00:00 teníamos ganas aquí en El Larguero de charlar con Manolo Jiménez eh ya sabes que hace tres semanas y hablamos con él en Carrusel deportivo aquí en la Cadena Ser después de lo que sucedió en un partido entre el AEK de Atenas y el parte económica apareció el presidente del PAOK en un partido de máxima rivalidad con una pistola Iban sabíais que ha sido sancionado por cierto con tres años en acceder a ningún recinto deportivo y a su equipo al PAOK de Salónica con tres puntos menos en esta temporada en esta Liga dos puntos menos en la Liga viene ha estado parada hasta este domingo por qué este domingo con este domingo este fin de semana el domingo en concreto juega al AEK de Atenas vuelve la liga griega es un clásico de la Semana Santa siempre Manolo Jiménez que nos escucha esta hora de la noche o la mano buenas noches

Voz 1284 00:37 hola buenas noches vuelve tres semanas después la Liga ya había ganas e había ganas agrega

Voz 1 00:43 sí coincidió el parón obligatorio por el tema que tú ha descrito que tú has contado y coincidió con con el parón por selecciones aquí la verdad que que si gana estábamos en un gran momento estábamos en racha como se suele algo futbolístico oí nació tampoco no que se rompiese ese ritmo

Voz 2 01:06 antes esta semana podemos el domingo contra Panathinaikos otro clásico y bueno a ver que qué depara el futuro

Voz 0900 01:15 a ver qué para el fútbol pero tú la Semana Santa no pasa ni una

Voz 3 01:19 bueno yo siempre que puedo voy siempre puedes siempre puede gracias a la precio

Voz 2 01:24 donde he de los directivos de los presidente de de mi club que que no me ponen ningún tipo de problema también creo que hay me imagino será porque eh dejo bien mi trabajo hecho y están contento con lo que hago no es decir que que hay buena relación lo entienden perfectamente son motivo motivo religioso para mí es importante y ella accede vuelves

Voz 0900 01:50 al entrar al menos unos instantes ya coges el el vuelo rumbo a Barcelona ahí después a Atenas para estar mañana con el equipo en la previa del partido del domingo cuando llega hasta Sevilla llega hasta ayer

Voz 4 01:59 eh llegué ayer por la noche

Voz 0900 02:02 ayer por la ayer por la noche osadas justo para pasar veinticuatro horas porque eres costalero del paso de la Virgen de los Dolores

Voz 2 02:10 desde que tengo quince años

Voz 3 02:12 sí ahora cuántos tienes porque estás ya estás loca fin hasta que va a veinticuatro años

Voz 0900 02:20 a su saque saque es un chaval que lleva cuarenta años haciendo esto

Voz 2 02:24 pues si es así la verdad es que esto va y bueno hay mucho motivo la adición de padre a hijo y y sobre todo fervor no yo soy yo soy cristiano no no me no me avergüenzo hoy en día parece que que avergonzarse decidió yo soy cristiano para nada

Voz 1 02:43 y yo creo

Voz 2 02:45 en creen esas convicciones hay respeto al que no lo es

Voz 0900 02:49 así de sencillo si es que aquí nos vendría mejor hoy no sería todo mejor Manolo sino los unos a hasta el ser tolerantes y respetar que tampoco

Voz 2 02:57 hay un dicho que si no te gusta algo mejor cállate

Voz 0900 03:01 ya está ya está tampoco hace falta o darse cada uno les gusta lo que le gusta ya está lo lo que hay que hacer es respetarlo así que nada ha pasado veinticuatro horas en Sevilla una curiosidad desde los quince de los cincuenta y cuatro años que tienen ahora mismo te has perdido alguna madruga en Sevilla o no

Voz 2 03:14 se se por bueno en mi pueblo Aral

Voz 3 03:18 Jon Hall por lesión encontrar futbolistas que era

Voz 2 03:20 eso es lo más grave si tengo que agradecerle a los mucha buenos entrenadores que he tenido que has que cedían a alejarme vuelva a repetir lo mismo porque creo que podría jugar bien podría hacerlo mal pero en el campo que lo ocurrido lo daba todo no es aragonés José Antonio Camacho Bilardo Manolo Cardo sí mucho mucho mucho mucho entrenador que he tenido todo ha serio a alejarme yo les pedía permiso no le hacía gracia pero me dejaba

Voz 5 03:47 si hay alguna decía algo especial no se oiga más Luis Aragonés

Voz 6 03:51 no haré alguno alguno

Voz 1284 03:54 sabes todo lo que está riendo te está arriendo porque está pensando uy ese ese más no lo que me ha dicho

Voz 1 03:59 algo que algunos me amenazada oye tú sabrás gente la juega como lo hagan

Voz 6 04:03 la debacle eh no haya te cómo Dalí Haro

Voz 0900 04:08 pero después volvían estabas en tu sitio otra vez

Voz 1 04:10 se después del partido marcaba dormir puntos con muchas horas sin dormir pero de verdad que que que merece la pena porque me trae el recuerdo de infancia de mi de mi niñez nazareno cuando iba de mi padre de la mano oí y ahora pues lo dijo hoy la verdad que que para mí es importante le voy con con más fuerzas no para para emprende el trabajo

Voz 0900 04:38 en concreto anoche llegaste saliste Iker atas acostado por la mañana

Voz 4 04:42 he bueno pues este año desgraciadamente tempranito fue el tema la lluvia

Voz 2 04:47 por qué no nos cogió la madrugada agua incluso pocas horas fuera no pero pero bueno eh

Voz 1 04:55 dormir dormir dormir más de

Voz 4 04:57 qué tres obras

Voz 1 04:59 en lo último días no lo ha hecho bueno para eso

Voz 3 05:02 el avión no claro ahí sacas una cervecita arriba

Voz 0900 05:11 arriba en el avión no es el mejor y una curiosidad en tu contrato con el AEK de Atenas está estipulado el hecho de que tú te puedas no

Voz 1 05:20 no no exacto realmente y también me dejaron cuando tuve problemas ahora que tuvo una experiencia exótica me fui a Qatar

Voz 3 05:27 sí hay eso sí que ahora difícil que lo comprendí

Voz 1 05:29 eran y yo ni nadie intentaba explicárselo porque ya sabéis que es que que el cristianismo y dos musulmanes puedo no se entiende muy bien la verdad que que también accedieron tengo que dar las gracias por ello pero

Voz 2 05:41 no

Voz 1 05:41 me fue más difícil explicarle lo importante que es era para mí no pero pero bueno

Voz 1284 05:47 ahora cuando una cosa pero ni lo llegas a plantear cuando Sabas ahí en Qatar perdón pero ni lo llegaste a plantear cuando estabas allí en Qatar no no no

Voz 1 05:54 sí sí sí lo plantea planté si le extrañaba ahí no lo entendían Le dije pues mira oye tan importante eso para mí como para usted del Ramadán no oí idealista no yo creo que la vida yendo de frente y con la sinceridad por delante todo es más fácil

Voz 0900 06:13 sí con los dirigentes de la de Atenas así lo más sencillo

Voz 1 06:17 sí sí sí yo son cristianos ortodoxos son un ferviente mucho más que que tanto diría que más que que en Andalucía hay la verdad que ellos entienden porque era mi tienen sumó su particular modo de de celebrar su Pascua no que no no ha habido ningún tipo de problema nunca nunca lo ha tenido con ellos

Voz 0900 06:39 durante estos dos días que le dejas a tu segundo allí o o alguien que acaba de lo que tienes que hacer es este entrenamientos

Voz 1 06:45 no no no yo me he perdido sólo un un estamento que desde el viernes a recuperación mueve cuando salí que fue primer entrenamiento después salgo sí la verdad que que que está en total tranquilidad trabajo más de recuperación con fisio recuperadores y el preparador físico no trabajo que prácticamente al entrenador lo único que hace

Voz 3 07:10 oye cómo han sido estas tres semanas sin fútbol

Voz 0900 07:12 cierto que entremedias sabido el parón que bueno ya estaba previsto pero pero que habéis hecho habéis jugado amistosos

Voz 1 07:18 sí se mudado dos amistoso y dos equipos de Primera en nuestro estadio muy bueno la verdad es que con buenos resultado no ha servido de mucho

Voz 2 07:29 y la verdad que que ha estado muy bien

Voz 0900 07:32 sois líderes ahora mismo lo es Again cuatro puntos al Olympiacos cinco al pub después de esa reducción que tenéis la liga griega ahí a tiro

Voz 1 07:39 sí sí somos capaces gana la Panathinaikos será muy importante

Voz 0900 07:43 voy a acabando Manolo y cómo ha recibido la noticia de de de que el hecho de que sale queda dos puntos al Paz de Salónica y la Xavi para el presidente del pago que te parece

Voz 1 07:54 no quiero entrar así si es mucho sí es poco era una situación de seis imagino cabaré y habrá habido mucha

Voz 2 08:03 mucha presión al lado intervinieron consigue la Gisa no sé no se habrá recurso no quiere opina sobre el hecho aquello fue lamentable y lo único que me gustaría así decir en antena sino permite que que que lo que ha ocurrido no en esta ocasión en Varea ocasione ya no no define al Griego no define a a la sociedad griega no define al su buen genera Griego unir deporte porque lo que hacen no lo que hacen algunos no debe de no debe de pagar justos por pecadores y ahora pues todo el mundo parece que es una locura a Grecia no es un PAI impresionante para echar para vivir no es la liga española pero sí muy competitiva y cada de Kadaré más fuerte también es cierto que que se vive con mucha pasión el fútbol deporte el concepto que que que no se puede entender que se lleven bengala campo estoy de acuerdo pero para nada suele el lo normal es que ocurren estas cosas

Voz 1284 09:01 hombre de vez en cuando por desgracia sí sucede quiero decir no en todos los partidos pero si sucede en en Grecia

Voz 1 09:06 de casi siempre los mismo sitio

Voz 2 09:08 además claro por eso te veo sorber cien que recorre la situación y ojalá que en el pase y no pase nada porque ya digo se mancha mucho la la imagen no de un equipo sino la imagen de un país no hay no es justo no es justo

Voz 0900 09:22 porque aquí lo del otro día tirado el otro día te hace saque que aparezca una persona con una pistola en un campo de fútbol de hacer reconsiderar tu tu situación de entrenador de un equipo en Grecia que yo qué sé después hablándolo con la familia no ser Si durante estas veinticuatro horas en Sevilla alguien te ha dicho

Voz 1284 09:37 oye Quillo veinte sí claro te preguntaba y tú qué dices

Voz 1 09:41 pues bueno pues que mis jugadores que tampoco merecen eso y que yo firmé un contrato que que por supuesto lo lo voy a cumplir que la ECA está siendo una temporada increíble

Voz 2 09:53 basada en el hubo de Podemos gana podemos perder que afortunadamente estamos perdiendo muy poco pero para nada para nada merece merece

Voz 1 10:02 ni nosotros ni la gran mayoría de ese trato oí que por supuesto que ojalá por el bien de fuego pues pues se resuelva hay yo sinceramente fue un momento que me que lo primero que cuando entramos en el vestuario que mis jugadores no no debían vuelve a salir cuando son amenazado dentro

Voz 2 10:20 el campo de la forma que fueron amenazado especialmente al árbitro

Voz 3 10:23 pero bueno es un hecho que ya digo que hay que tienes miedo de que se vuelva a repetir no no tengo miedo tengo miedo porque anormal normal y yo creo que que van a que van a todos los medios para que esa imagen no se vuelva a repetir pues sería ya algo ya lamentable sería mucho más que lamentable

Voz 0900 10:41 vamos que tú vas a seguir allí a pesar de lo que ha pasado

Voz 3 10:43 bueno sí sí ya termina la Liga por supuesto oí bueno Laika pues pues por supuesto que más

Voz 1 10:51 intentará me imagino habla conmigo negocia hay yo voy a escucharle porque me debo a la he Kay al primer equipo quería escucha va

Voz 0900 10:59 sí si te llama de Sevilla por lo que sea

Voz 1 11:02 hombre pues escuchará sevillana que seguidilla ellos saben que para mí hay dos equipo que que no le había sido nunca que no oí yo uno de ellos el Sevilla pero por supuesto Sevilla yo creo que ahora tiene un entrenador de los haciendo bien el AEK tiene un entrenador que que es verdad me lo está siendo

Voz 2 11:19 bien así que por supuesto

Voz 1 11:21 no pienso más allá de treinta de junio y que estoy orgulloso de de defender a este equipo y sobre todo por el fútbol que que estamos haciendo

Voz 0900 11:29 te pregunto dos del Sevilla el partido de mañana contra el Barça como lo es

Voz 1 11:34 buenos difícil complicado El Barcelona siempre juega bien yo creo que el Barcelona está pensando mucho en la Champion si el Barcelona tiene un gran equipo pero o Loma importante de todo que el Barcelona comercio sin Mencey que es muy diferente

Voz 0900 11:49 el contra el Bayern de Munich cuantas opciones le das al Sevilla de pasar esa eliminatoria de Champions

Voz 5 11:53 claro es que cuantas opciones le das al Sevilla de remontada ha quedado

Voz 1 11:59 sé que el otro día con el éxito remontar el partido deje ya tiene calidad para de tú a tú sorprende a cualquiera eh al Barcelona al Valle cierto hay que el Valle tiene mejor plantilla que saquen Sevilla Isabel tiene qué será difícil no pero Sevilla yo creo que un equipo capacitado para ganar

Voz 2 12:20 Manolo Jiménez que tenga

Voz 0900 12:22 de ahí que sobretodo no vuelvan a surgir incidentes como el de hace tres semanas en ese partido frente al PAOK de Salónica un abrazo muy fuerte