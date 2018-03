Tetrapléjico por un desafortunado placaje, sale adelante con una ayuda mínima: la historia de Alberto Alaiz

Voz 1 00:00 cambiamos de curso en el Larguero porque de vez en cuando es bueno y dejar el fútbol lo que hemos hecho durante la última hora y pico hablar de fútbol iraquí de pronto a hablar de las cosas que de verdad importan esa aquí Marta Casasola de nuevo Marta Pola otra vez hablaremos esta es la historia de Alberto Saiz

Voz 1509 00:18 es un claro ejemplo de cómo en un instante de cómo en un segundo te puede cambiar la vida por completo es lo que le pasó a Alberto Allied que hace algo más de dos años el pasado tres de octubre de dos mil quince se quedó tetrapléjico en un partido de rugby de la cuarta regional es una de esas desgracias que pasó una vez entre un millón de partidos a lo largo y ancho del mundo pero que el destino quiso que le tocará a este humilde jugador a partir de ahí muchísimos meses de trabajo de mentalización de rehabilitación que le han permitido ganar algo de movilidad en los brazos milímetro a milímetro como buen luchador y como ven solista buen seguidor del Atlético de Madrid que es CIA además ha iniciado una lucha que es la de impulsar una proposición de ley para instar al Gobierno a adaptar las indemnizaciones del seguro obligatorio deportivo para que otros no se vean en la situación que se está viendo El que está viviendo en los últimos años porque en su caso con una lesión de gravedad de la gravedad de la que estamos hablando la cuantía de la indemnización fue de tan sólo doce mil euros doce mil euros doce mil euros exactamente cuándo por casos similares por ejemplo un jugador de rugby en Francia recibió cuatro coma cinco millones de euros por la compañía de seguros que en ese caso llegó el suceso o en Irlanda por ejemplo que el mínimo son ochocientos cincuenta mil euros y seiscientos cuarenta y cinco mil en Reino Unido así que ya vemos que las diferencias son muchas

Voz 1 01:30 de cuatro coma cinco millones en Francia a doce mil euros en en España un auténtico ejemplo y lo tenemos aquí en El Larguero el Alberto qué tal buenas noches buenas

Voz 2 01:39 pues cómo estás pues bien muy bien aquí aquí con vosotros

Voz 1 01:42 muy bien me alegro que nos las hace una semana y pico te leíamos en un artículo de Carlos Arribas en el país atención no sólo por el hecho de ser una una historia de superación y lucha sino sobre todo porque no te has hundido sino que te has levantado y está intentando cambiar una ley bueno un Real decreto a todas luces injusto lo primero de todo es preguntarte cómo estás quiero decir dos meses dos meses dos años y pico después de de lo que sucedió aquel fatídico tres octubre del año dos mil quince tú cómo te encuentras

Voz 2 02:14 bueno pues cada día un poquito mejor valen por suerte trabajo mucho para para intentar recuperarme no consigo hacer todo me gustaría hacer pero pero bueno consigo hacer cosas que antes me resultaban imposibles cien saque a mí cuando bebidas no late tras Mejía muy dijeron que no iba a mover los brazos ya habrá pues consigo manejarme manejar un poquito la silla no tuvo fuerza pero que consigo moverme la silla consideró pasarme a la cama ya puedo comer sólo afecto yo

Voz 1 02:47 con una cosa cada día un poco

Voz 2 02:49 Tomás son esos pequeños logros que seguro

Voz 1 02:51 mente hace cuatro cinco seis años cualquiera de las personas que está escuchando pues son son actos de la vida cotidiana pero ahora mismo tú valoras mucho bueno tú y los tuyos

Voz 2 03:01 sí a ver pensar que que el mundo es totalmente distinto ahora antes cualquier cosa era era cosas banales y ahora cualquier cosa es un logro para mí claro no le digo a todo el mundo que disfrute de lo que tiene que que cualquier momento puede pasar cualquier cosa

Voz 1 03:21 Carpe Diem que es es decir es y los médicos que te dicen cuando quiero decir va pasa a rehabilitación intuyo que todas las semanas que te dicen

Voz 2 03:30 a ver los médicos hacen un seguimiento cada año cada seis meses un año los médicos se mojan poco prácticamente te dicen que trabajen Si que intentes recuperar lo que pueda que la vida es así eso trabajas para para mejorar o te estancas

Voz 1 03:52 pero la rehabilitación van va en buen camino quiero decir has conseguido

Voz 2 03:56 a ver a ver claro la rehabilitación al final acabó en todos los días trabajar un poco más a un poco más intentar llegar a tu límite si llegas al límite a intentar dar un paso más para que el límite a este más lejos ahí ya sí día tras día a día tras día el dónde está el límite no se sabe el límite va a ser de hasta donde tus consiga llegar entonces pues todos los días intentara hacer una cosa nueva por suerte tengo la familia que que me motiva y me y me ayuda a mí me empuja a intentar conseguir hacer cosas nuevas yo pues con mentalidad pues eso es un poquito más

Voz 1 04:33 me sigue doliendo hablar de de lo que sucedía hace dos años y pico o no hablar de eso quiero decir no en esta entrevista de radio en concreto sino por ejemplo en las conversaciones con gente au cuando te llaman periodistas te a hablar de eso a ver

Voz 2 04:47 no me duele pero tampoco es algo que me está grato para el Ésa fue una acción puntual icono ya paso no desde entonces tengo una nueva vida ir hacia adelante y mirar hacia adelante

Voz 1 05:06 supone como decía antes Marta Casas intentar cambiar una ley absolutamente injusta porque cuando te pasó eso hace dos años y medio resulta que te ofrecieron bueno a tus padres una indemnización de doce mil euros que es lo que viene reflejado en el Real Decreto tus padres se a afirmarlo

Voz 2 05:27 sí haber piensa que yo pasé unos del típico días semi coma dale entonces y durante esos días cuando te empiezas a enterar de sexo de arreglar el seguro cómo va a quedar vale el seguro no te lo dan definitivo hasta que no te hacen la la evaluación médica donde hasta que ya no las secuelas exactas pero sí ya empezaron en intuir que eran doce mil euros para ver se negaron yo ya cuando cuando me dieron las secuelas ya es cuando te te hacen el finiquito eso es ya fui yo quién quién me negué a negarse a firmarlo desde entonces tanto mi familia como yo hemos luchado por cambiar esta situación porque esto no es sólo el seguro de de rugby es el seguro de todos los deportes federados de España vale pensar que hay tres millones y medio de de de jugadores federados en todas las disciplinas y el estudio que tengo hecho yo de todos los seguros apenas cubren doce mil euros el mínimo obligatorio de ahí hacia arriba sepuede el decreto permite hacer lo que sea a todas las federaciones o la gran mayoría lo que hacen es contratar el mínimo que se como el seguro

Voz 1 06:52 el seguro básico

Voz 2 06:53 eso seguro básico exactamente es como el equivalente hay coches seguro mínimo en el de terceros sin nada

Voz 1 07:01 a Isolda te da para una indemnización de doce mil euros a todas luces ridícula

Voz 2 07:07 sí es su no indemnización puso en el año noventa y tres que para aquel momento era bastante innovadora

Voz 3 07:13 pero no nos actualizado

Voz 2 07:16 el real decreto de cierre satélite que actualizar cada tres años que que era pues algo lógico pero nunca hubo hay un vacío que que nadie lo fue actualizando estamos en el dos mil dieciocho y nadie decreto

Voz 1 07:34 sea desde el año mil novecientos noventa y tres estamos en el año dos mil dieciocho han pasado veinticinco años Marta

Voz 1509 07:39 veinticinco años se tendría que haber renovado cada tres ya anda que en estos años además eh el nivel de vida el precio de de la vida no habrá horaria al año donante creado había pesetas Marta porque claro yo mientras leíamos si nos informaban sobre el caso de Alberto hice simplemente el hecho de adaptar el coche adaptarla a casa comprarse un así

Voz 1 07:58 ella el hecho de cambiar tu vida de arriba

Voz 1509 08:01 bajo el precio de todo eso es mucho más de doce mil euros Alberto

Voz 2 08:04 mira destacando desactualizado el Real Decreto que la silla de la silla de ruedas que es necesaria una lesión como la mía no te la cubran porque el decreto en uno de sus anexos vista que cubre el material ortoprotésico únicamente cuando es no prevención valen para curación no prevención como mi lesión no se puede curar pues el la compañía de seguros que no tengo derecho a un Asia rueda lo que desde mi punto de vista rabia la discriminación al discapacitado

Voz 1 08:47 pero la compañía de seguros que hizo en su momento se lavó las manos

Voz 2 08:51 a verla la compañía de seguros ha hecho lo que lo que dice el Real Decreto

Voz 1 08:56 por eso ellos lo acreditan es lo

Voz 2 08:59 contratados el Real Decreto en en el fondo hasta cotas que tengan que son los que tendremos pero la culpa en parte son las aceleraciones que contratan uno seguros de risa para lo que estamos pagando los tres grados por dicho seguro yo pensaba que yo estaba pagando ciento treinta euros

Voz 3 09:19 le aseguro que no es de

Voz 2 09:23 no no te estoy hablando de lo que es la cuota federativa la cuota federativa de aseguran ciento treinta y cinco euros por la moto con Francia yo tengo una moto que estaba pagando ciento cuarenta si me hubiera sucedido con la moto posiblemente la indemnización estaría en torno al millón de euros que aquí en este caso son doce mil no tengo derecho así ya no tengo derecho a mucho material porque como no tengo posibilidad de curación no tengo la rehabilitación son dieciocho meses según el decreto pues todo eso no es lo que estábamos luchando para que el proyecto no de ley

Voz 1 10:01 se cambie y lo que te has encontrado a las puertas que has ido llamando te han abierto la puerta te han dado un porrazo tiene escuchado no te ha escuchado

Voz 2 10:12 pues al principio de este periplo fue muy difícil verdaderamente no lo tenía lo tenía muy muy con quién hablar ni dónde ir pero por suerte y encontré personas que que fueron Ana escuchando Met hay ideas pues escribió una carta a los grupos a todos los grupos parlamentarios el PSOE fueron los primeros doce verme él les explique la situación lo vieron y lo más normal del mundo que habría que cambiarlo ya a partir de ahí la propuesta me reuní con el resto de grupos políticos todos han estado apoyando oí al final de hecho se aprobó por unanimidad

Voz 1 10:59 y ahora la cuantía para un caso como el tuyo para todos aquellos que por desgracia porque son cosas que que a veces suceden como en tu caso que fue en un placaje en un partido de rugby qué cuantía recibirían a partir de ahora

Voz 2 11:10 a ver es que ahora no ha cambiado nada por desgracia la PNL lo único que es un tirón de orejas a casa Consejo Superior de Deportes para que cambie y actualice

Voz 1 11:21 osea que desde el Congreso de los Diputados se hizo una proposición no de ley efectivamente hace semana y pico más a menos que presentó pero de de por sí no pueden destinar una cuantía de los presupuestos a esto tiene que ser cosa del Consejo Superior de Deportes al ese es así es el CSD que os dice que te

Voz 2 11:41 pues eso es lo que estamos ahora pendientes yo para mí esto no ha terminado para mí un lector de hecho es el principio ya por fin tengo el papel que dice que es cierto que se tenía que haber actualizado a partir de ahora pues yendo a que se actualice ni que sea actualice de manera digna para que para que beneficia a todo el mundo el ya no es sólo para una lesión una lesión para cualquier tipo de lesión piensa que hay mucha gente sobre todo hay niños y personas jóvenes que están practicando deporte que pueden tener una lesión de cadera radica que les pueda alejar con una discapacidad del treinta y tres por ciento darle una cojera de por vida esas personas también tienen que tener es verse beneficiados de esto piensa que los niños y de las personas jóvenes no han cotizado no a tener ninguna ayuda si ellos están pagando un seguro también de de de verse beneficiados con lo cual es lo que voy a intentar luchar

Voz 1509 12:54 me parece digno irrelevante de destacar Álvaro que en estos veintinueve meses que nos está contando Alberto de batalla para que se actualice estas cantidades que no está contando Alberto lo hace que otros no se vean en la misma situación que está pasando él porque sin si me equivoco me corriges Alberto pero yo creo que ya te han dicho que aunque se modificara esta decreto de ley además en no tendría carácter retroactivo por lo tanto a Tim aunque se modifiquen no te va a afectar de ninguna manera pero tú lo estás haciendo para que otras personas no pasen por lo que tú estás pasan

Voz 2 13:29 gracias no no tiene carácter retroactivo yo lo estoy haciendo porque tengo la responsabilidad moral de que no le pase a nadie yo creo también que mis hijos deporte quiero que hagan deporte de manera segura entonces tengo que hacerlo y también piensa que el día de mañana donde puedan herir a alguien y decirle tú qué hiciste para cambiar esto al menos han llegado hasta aquí a no sé hasta dónde debía ser luchando en no por mí sino por todos los demás

Voz 1 13:56 te has llegado a reunir con con el presidente del cese con el secretario de Estado para el Deporte

Voz 2 14:01 esa reunión mi familia vale a mí me me dijeron que que puede ser pero yo tenía esa vida tenía rehabilitación y para mí era más importante la rehabilitación sea sino mi familia al explicar en el caso y y bueno perfectamente dijeron que así era que no había posibilidad digo con su secretario de Estado para el Deporte el señor cardenal contestó en el año dos mil dieciséis a una carta del Cermi que no había voluntad bueno que no había posibilidad política hacer este cambio o sea que es algo que ya llevábamos persiguiendo desde desde el año dos mil dieciséis básicamente cuando salir de Toledo el Hospital Nacional de Parapléjicos lo empatamos

Voz 1 14:50 y la respuesta a tu familia como bien has dicho de José Ramón Lete es que no se puede cambiar el Real Decreto un real decreto del año noventa y tres Miguel duda es si si si lo que se aprobó el otro día qué tiene la obligación el cese de hacer caso a los grupos políticos o no

Voz 2 15:05 como simplemente una recomendación a ver lo lógico es que lo hagan lo lógico a al menos también que lo sepa la gente si alguien tiene alguna lesión que sepa que existe ya esta PNL y que tienen derechos de hecho cualquier persona que haya tenido una lesión relativamente poco puede poner una reclamación patrimonial contra Consejo Superior de Deportes amparándose en lo que digo yo que no se ha actualizado la Real Decreto tendrían derecho a una indemnización mucho más muy muy superior a doce mil euros

Voz 1 15:46 Leo del artículo de Carlos Arribas en el país que decías que dirigieron un presupuesto quiero decir cuando te quedaste tetrapléjico para poder adaptar tu casa y de más de ochenta mil euros quiero recordar que en el seguro según el Real Decreto tan sólo el correspondiendo Cemil me pregunta es cómo has tirado en estos últimos años

Voz 2 16:05 a ver piensa que para hacer una adaptación completa de la casa pues hay que cambiar al ancho de puertas hace pues a ensanchar pasillos cambiar el baño poner la ducha adaptada que puedas entrar a nivel de suelo hacer todo ese cambio pues es prácticamente imposible

Voz 3 16:26 te has como ha podido salir un poco

Voz 2 16:32 lo que tengo tengo una silla que por suerte consigo pasar por casi todo darlas las portar donde casa llegó casi todas porque no puede pasar por todas las habitaciones en las que directamente yo dos años sin poder entrar que me en la ducha pues voy a casa de mis padres se que ellos sí que tienen una ducha mayores pues es allí donde me Lucho o en la piscina que voy voy a rehabilitación

Voz 3 16:58 son un poco como se puede

Voz 1 17:03 Alberto es un auténtico ejemplo sobre todo por cómo cómo te has bueno cómo estás intentando ayudar a las generaciones futuras porque España está lleno de deportistas amateurs que están federados y que seguramente no haya leído esa letra pequeña

Voz 2 17:19 sí espero que que pueda haber ayudado a todos los al menos que sepan ya lo que la situación que es actual a ver si entre todos podemos cambiarla futuro

Voz 1 17:29 te agradecemos este ratito de Radio Alberto un abrazo muy

Voz 2 17:31 no gracias a Dios gracias gracias Marta