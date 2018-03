La divertida iniciativa del Rápido de Bouzas para primar a sus jugadores si ganan al Castilla

Voz 1 00:00 el Rápido de Bouzas que es un equipo de la de fútbol de la ciudad de Vigo que están Segunda División B Grupo I frente al Castilla es decir frente al primer filial del Real Madrid es Manuel Pedro Suárez es el presidente del Rápido de Bouzas hora entender porque les saludamos hola Manuel

Voz 0356 00:16 bueno es y Borja Jiménez es el entrenador del Rápido de Bouzas hola Borja hola muy buenas noches y saludamos a estas dos personas

Voz 1 00:23 Manuel Borja porque ha decidido el Rápido de Bouzas intuyo que en la figura del presidente que de cara al partido de este domingo frente al Castilla en el Municipal Baltasar puja les es el estadio verdad Manuel el campo donde jugáis a así es cierto una curiosidad jugáis en sobre césped de campo artificial verdad

Voz 2 00:45 si el son paréntesis artificial se desde cuándo

Voz 0356 00:51 desde siempre desde siempre no no lo lo lo digo porque con la que ha caído de lluvia en esa zona que lo sea muy bien en los últimos dos meses

Voz 1 00:58 vamos podría haber creció la hierba sin ningún tipo de problema

Voz 2 01:03 la verdad es que tenemos equipos que juegan en la misma añada a mí me hermano

Voz 1 01:10 vale bueno cierro cierro paréntesis y saludamos a Manoli a Borja porque para el partido de este fin de semana insiste contra el Castilla bueno por una parte socios abonados barata que van a tener que pagar ocho euros a enfrentar Castilla que es uno de los equipos más atractivos de de la división B y resulta que si gana el club a regalar una caja de langostinos sacado integrante de la plantilla claro eso en la redacción de la Cadena SER pues ha causado pues bastante impacto básicamente porque para el encuentro de hace tres semanas frente al Fuenlabrada había una prima de por medio de un jamón a cada miembro del equipo eso Manuel

Voz 3 01:42 es cosa tuya

Voz 2 01:45 buenos amigos el capitán de uno de los capitanes de Pedro García que cuando no hay dinero pues le quita imaginación no para cubrir las las faltas de dinero no

Voz 1 01:55 por favor pero si sois un equipo Borja así estáis hay quintos sí que veo que podéis hay meternos en el play off de ascenso a Segunda División en vuestra primera temporada en segundo John B

Voz 4 02:06 sí es verdad ahora mismo estamos quintos con con un partido menos que jugó en Navalcarnero adelanto partido esta esta semana en sí la verdad que estamos viviendo un sueño todos y era la primera que que el clubes todo en partimos con el con el único objetivo de de poder competir en cada partido si conseguíamos salvarnos pues ya ha de algún histórico y nos hemos visto a falta de de diez doce semanas con opciones de estar allá arriba y bueno al final no se está moviendo mucho la ilusión y las ganas de intentar hacer algo que

Voz 0356 02:45 muy difícil presidente mola el discurso del entrenador

Voz 2 02:49 si el la la realidad no digo que nos habíamos marcado era salvarnos el último partido de penalti injusto el último labores quince jornadas antes lo catorce trece aunque realmente ella

Voz 1 03:05 bueno está salvado a mis quintos cincuenta y dos puntos vamos sacáis veinte puntos al decimosexto que es el Toledo es el que marca la zona de promoción preguntas a gente bueno esta idea que ha sido a más o menos a mitad del capitán tuya bien a esos esos langostinos esas cajas de langostinos donde donde va ser a comprarlas en caso de que tu equipo gane al Castilla

Voz 2 03:28 yo sólo salmones de los compramos a precios bueno a corren no sé el caso de este es otro de los condados históricos cosa que en este caso nos regala regalamos no nos cuestan dinero hombre

Voz 0356 03:41 entonces no no sabe nada de tu bolsillo no

Voz 2 03:44 en esta ocasión no

Voz 0356 03:46 no se quedó los jamones en sí cuando Foro del Fuenlabrada

Voz 2 03:50 sí sí no no bueno pero peligro que pagan los no jugó que Pablo no hay que pagarlos de no ser porque todavía no habrá que pagar

Voz 1 03:59 dos ya no presidente

Voz 2 04:01 no hay que pagarla pero bueno bueno es cierto esta jamones buenos dinero pero no es ninguna broma no

Voz 1 04:10 eran eran de Pata Negra

Voz 2 04:12 no no era era Serrano donde castaña gallegos que son fenómenos

Voz 1 04:19 todo lo que tenga que ver ahí con con con algo de alimentación relacionado con Galicia seguro que están buenos lo lo lo de los langostinos no están entonces congelados O'Shea

Voz 2 04:28 cómo de niña las cajas son unos don de estacionales si vamos a los chicos para que eso no por lo menos de empates no para

Voz 0356 04:40 bueno lo de los angustiosas en caso de que empata o que gane

Voz 2 04:44 no votaremos no

Voz 0356 04:46 ah bueno bueno claro cómo han sabido gratis igualmente Borja vais a quedar después en caso de que ganáis son País el partido de hoy para tomar los dos bancos trinos todos juntos el domingo

Voz 4 04:54 bueno yo creo que que va a ser un poco precipitado pero sí que seguro que que después

Voz 5 05:00 durante la semana intensa debemos hacer algo

Voz 0356 05:03 lo que sí para para para estar junto

Voz 4 05:06 dos para seguir disfrutando de todos y bueno pues intentar conseguir ese premio extra que que que no sí

Voz 1 05:16 me dicen ahora mismo mis compañeros de ser Vigo de Jacobo bufete Paula Montes que si para los narradores e inalámbricos que vayan a cubrir el partido que si también él langostinos presidente

Voz 6 05:27 sí la

Voz 2 05:33 unos pocos también

Voz 1 05:34 por cierto de de ese equipo también estuvo allí Yago Aspas hace unos diez años más o menos que es ahora mismo les estrella dar el de la al Celta de Vigo y que también es de la selección española presidente una duda en caso de que el equipo suba no sé si te lo imaginas a Segunda División

Voz 0356 05:50 qué regalo le va a hacer claro porque es que después de los jamones ahora los langostinos caviar angulas que va a ser

Voz 2 05:58 bueno angulas y bastante incluida eso no lo vende hay una hay previsto una prima es importante pero nosotros no bueno yo sé que es muy complicado como lo sabe saber entrenador mejor que yo pero bueno posibilidad un está ahí no primero tenemos que clasificarnos segundo extender no complicadísimo pero bueno estamos en el bombo no

Voz 1 06:25 hombre claro que sí sí ahora mismo Weiss quintos a dos puntos del Navalcarnero que marca a esa zona de promoción que va cuarto con cincuenta y cuatro puntos para que no lo sepa el Rápido de Bouzas que es de una zona de Vigo que es la zona de Bouzas que juega su primera temporada en Segunda División B y presidente con que capaces tienen el el el municipal Baltasar pujar es cuánta gente puede

Voz 2 06:48 es lo que pequeñito en el campo coger pueden coger el cante incluso dormir personas pero no es un lleno nosotros podemos termina aproximadamente me es una una es un equipo muy antiguo es de mil novecientos catorce no sí sí fue tuvo internacional en Amberes en la selección española

Voz 1 07:09 bueno yo ahora que estuvo también con vosotros hace unos años

Voz 2 07:15 sí sí tuvimos la ya algunas horas y gracias a eso hemos del Liverpool cobramos muchos miles de euros por el uno por ciento de los derechos de solidaridad no que se llama no

Voz 0356 07:25 todavía tengo dinero todavía tiene el dinero en la caja todavía tienen dinero en la caja de ese uno por ciento

Voz 6 07:30 no es sólo eso

Voz 2 07:34 fueron en total fueron un cuarenta y cinco mil euros fue una impar otro creo recordar el pago Liverpool el segundo de Sevilla pues el traspaso después el Sevilla duró muy poco no también te tenemos Diego Mariño también ha sido nuestro es donde deprime dicen una división una hemos tenido un grupo de en los últimos años de unos diez jugadores más o menos de ciertos nivelar el caso día es muy alto vidas deben

Voz 1 08:01 bueno pues nada no todos los días llegan setenta y cinco mil euros un uno por ciento así que a ver si seguís produciendo grandes futbolistas bueno primero Foro los jamones y ahora los langostinos todo puede pasar con el Rápido de Bouzas o el Pedro Suárez presidente Borja Jiménez entrenador que haya mucha suerte de cara al partido este fin de semana de toda la temporada vale