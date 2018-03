El Larguero: la previa de la jornada y charlamos con Paco Jémez y Manolo Jiménez (30/03/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 3 00:47 venida a este Larguero de viernes treinta de marzo del año dos mil dieciocho Si no tienes otro que hacer más importante en este Viernes Santo donde parece que está a medio país de vacaciones pues te abrimos una puerta limitábamos a entrar en este programa eh deportes aquí en la Cadena SER hasta la una y media de la madrugada te vas a enterar de cositas porque hoy han hablado en tanto Ernesto Valverde como Zinedine Zidane han dejado cosas interesantes ya sabes que hemos tenido dos semanas de parón que se nos han hecho particularmente largos quizás es por le hecho de que ha habido a la Semana Santa de por medio a pesar de que siempre con ese buen regusto que nos dejó el partido de la selección española de fútbol El titular de la jornada se podría resumir en un Messi Cristiano no titular del día en Messi tocado entre algodones no jugó con Argentina pero viaje

Voz 2 01:29 a a Sevilla estés Ernesto Valverde tener alguna pequeña molestia

Voz 0588 01:33 pero se tener en cuenta que tener una pequeña molestia es una cuestión y luego el el que eso conlleve una rotura muscular mucho más a la vez

Voz 3 01:41 eso sí esto tiene truco es porque lo dijo horas antes de que se hiciera público que si basar en la convocatoria de mañana para jugar en el Pizjuán otra cosa es que juegue ya sabes que fue con Argentina no jugó de la misma manera podría pasar exactamente mañana lo mismo y más teniendo en cuenta que los culés tiene en la Liga en el bolsillo la semana que viene llega a la Roma de Monchi en Liga de Campeones del que no va a estar mañana las Palmas es cristiano en los blancos se nota que la Champions es desde luego otra cosa mañana descansan en luso Sergio Ramos y otros hombres clave del Madrid que ahora te contaremos será importante la segunda plaza para el Madrid Vigo además el domingo de la semana que viene es el partido frente al Atlético de Madrid pero desde luego no al a nivel de la Liga de Campeones ante la más mínima duda descanso estás tocado descansas lo importante es lo importante fijaos que sin ser tan radical me recuerda esta situación actual del Real Madrid y estamos todavía a finales del mes de marzo a cuando juegas una eliminatoria de Copa de esas primeras hileras una relevancia menor consecuencias de una Liga decidida por arriba y cada vez también más decidida por abajo así que este año parece que tenemos poca chicha más cositas del día a treinta de marzo Zidane se moja labradas joyas ha estado bastante claro en en sala de prensa tras esperar una eliminatoria trascendental ante el París Saint Germain en el momento seguramente más tranquilo del curso para los blancos el técnico francés reconoce por primera vez algo que parecía ser campo de discusión para más adelante no desde luego para ahora él toma partido IU mueve ficha acerca de su futuro a ver qué dice ahora el club Zidane

Voz 1994 03:08 me gustaría seguir en el Real Madrid la próxima temporada me gustaría como siempre porque me gusta al fútbol me gusta lo que estoy haciendo yo sé dónde estoy en el sitio donde estoy me gustaría así la pregunta de si me voy

Voz 4 03:23 estaría tú sabes cómo es el fútbol más claro el agua ya

Voz 3 03:26 sabes que los grandes clubes los contratos parece que pasan a segundo plano cuando hablamos de casos como este estamos habituados a ver qué jugadores que tienen contrato en este caso es el del entrenador pero ve de jugadores que tienen contratas a dos mil veinte dos mil Dios no se les alarga el contrato pero después cada veranos como una especie de historia en Nueva caso por ejemplo el de el de Antoine Griezmann en el caso de Zidane quiere seguir ya lo ha dicho Jaaber ahora que dice el club porque desgastar ese banquillo desde luego desgasta un rato a pesar de todos los títulos que ha conseguido nada más y nada menos que ocho en veintiséis meses sí parece que ya bastante más tiempo en el Real Madrid por cierto también escucharemos a Zidane hablando en este caso de Isco Alarcón ya sabes que ha habido cierto debate esta semana sobre si el técnico galo había sido injusto con él dándole menos minutos de los que merece la ha dicho es rotundamente que no innova no eso sino que va a seguir en el Barça que pues Si gana mañana en el Pizjuán la cuenta atrás de cara al alirón desde luego

Voz 2 04:16 parece que va a empezar les saca once puntos al Atlético

Voz 3 04:19 Tree faltan veintisiete puntos por jugar mañana ya empieza la jornada treinta Se ve y al fondo el final de la liga difícil se antoja que los cules que son los mejores del año en Liga con mucha diferencia entren ahora en barrena y aún compartidos y Champions entre medias mañana también hoy no hemos tenido partido tenemos otros dos duelos a la unas Girona Levante y a las cuatro y cuarto de la tarde Athletic Celta con el regreso por cierto de Iker Muniain a una lisa del Athletic seis meses de este después desde luego una de las mejores noticias del día yo otra noticia que nos ha dejado el día tiene que ver con el baloncesto porque estamos en esta interminable fase de grupos de la Euroliga de baloncesto que va a desembocar en lo realmente importante que son los cuartos de final después en la en el que va a tener lugar en Belgrado está por aquí Marta Casas hola Marta muy

Voz 2 05:00 hola Álvaro muy buena ha ganado el Madrid al Estrella

Voz 3 05:03 Jan Luka Doncic lo ha vuelto a hacer pero yo te pregunto y seguramente el oyente aficionado del Real Madrid reconoce esto se pregunta que tiene que hacer el Real Madrid para tener factor campo a favor en los cuartos de final termina el hombre

Voz 1509 05:13 pero es que pese a la victoria de hoy contra el Estrella Roja el Real Madrid se va a jugar ese cuarto puesto en la última jornada contra el Brose sin depender de sí mismo va a depender principalmente del Panathinaikos de Xavi Pascual que hoy ha ganado al Valencia del Olympiacos que ha caído contra Unicaja las cuentas de la lechera Nos dejan ya que el Real Madrid va a terminar cuarto quinto serían cuartos ganando al Brose siempre que no pierda Olimpo cacos y que gane Panathinaikos si el Panathinaikos gana en la última jornada el Milán y el Olympiacos que va a ser tercero seguro eso ya lo tienen en el bolsillo perdiera contra el Zalguiris el Real Madrid no tendría ninguna manera ni siquiera ganando su partido de conseguir el factor cancha en el cruce de cuartos de final si el Real Madrid no ganara sino consiguieran el triunfo frente al Brose Basket todavía tendrían una opción de ser cuartos eso sí tendrían que depender su billete del Panathinaikos de Xavi Pascual tendrían que esperar una derrota de los griegos contra él Armani Milan en definitiva es un jaleo tremendo que les

Voz 3 06:09 ven nacer la tres catorce los equipos vosotros

Voz 1509 06:12 cualquiera cualquiera no sabría ha dicho que después de treinta jornadas todo se iba a decidir en la última jornada

Voz 3 06:17 sólo recuerdo es algo habitual me decía antes fuera de micrófono Marta Casas habitual en la Euroliga pero Jueves cinco de abril veinte cuarenta y cinco Milán Panatinecos Viernes seis de abril a las seis Olympiacos Zalguiris Viernes nueve de la noche Real Madrid Brose son tres horarios diferentes para tres equipos que están inmersos en lo mismo si tres equipos que están luchando

Voz 1509 06:35 por esa mejor la pelea determinar por el cuarto puesto en este caso los horarios sí que favorecen al Real Madrid porque va a saber que han hecho tanto el Panathinaikos como el Olympiacos en sus partidos antes de que el Real Madrid se enfrente con el Brose Basket aquí en el Palacio de los Deportes el próximo bien

Voz 3 06:49 pues ya hay estarás tu gracias Marta graves veinte por aquí que tenemos que contar una historia dentro de una horita un eso sí aquí en el larguero después estaremos también con Xavi Saisó vitola kilos viernes para contar lo que ha pasado la jornada de Euroliga ni para cerrar esa portada recuerda que en tenis poco a poco y sin hacer mucho ruido Pablo Carreño está derribando la puerta abajo tiene sólo veintiséis años semifinalista de Grand Slam juega desde la una de la madrugada es decir en horario Larguero semis de Miami Master mil de Miami ante Alexander Zverev o lo que es lo mismo no es ninguna tontería hay ella menos de una semana de que España y Alemania se crucen en Valencia en la Copa Davis cuartos de final así que va a ser un buen aperitivo once y treinta y siete diez y treinta y siete en Canarias ya sabes sino tres cosas que hacer esto es El larguero hasta la una y media

Voz 2 07:58 sábado de aúpa hablamos del Real Madrid José Antonio Duro hola hola Álvaro que era muy bueno ha mojado por primera vez con respecto al curso que viene a que va a hacer a sorprendió bastante

Voz 7 08:07 de qué se viniera arriba esta mañana en la rueda de prensa previa a partir de mañana el Real Madrid en Gran Canaria que Isco estaba siendo el gran protagonista de la rueda de prensa esta mañana de repente ha desviado la atención un momento y Zidane ha dicho lo escuchábamos en la presentación que en principio tiene pensado estará aquí la próxima temporada que le gustaría no ha sido el literal y al final bueno depende más que nada el entrenador eso de quedarse en el Real Madrid a no ser evidentemente que haya una hecatombe por ejemplo en Champions ante la Juve y ahora lo que tu dices parece que decidan

Voz 3 08:34 mueve ficha entiendo que a las primeras de K

Voz 7 08:36 vio el Real Madrid pues dentro de nada también lo va a hacer irse algo está claro es que él se lo ha quitado de encima rápido esta mañana ya he dicho eso de que a él le gustaría aunque y esto también lo añadido Zidane de momento bastante tiene Zidane mañana en Gran Canaria

Voz 3 08:49 pues Santa el mondo el parte contra la Juventus de Turín pasar de UPA desde luego ha sido la semana Isco como decíamos ahora aportadas ha reivindicado con la selección y sus palabras al término del partido ante Argentina han dado pie a muchas preguntas hoy

Voz 7 09:00 diciembre porque ha sido el nombre de la semana Isco Alarcón que no tiene en el Real Madrid quizá el protagonismo que tiene con la selección lo vimos el martes el otro día

Voz 8 09:08 ha sido y aunque Zidane dice que no ha hablado con él sí que es cierto que Avis

Voz 7 09:13 hoy ha habido evidentemente todo lo que pasó el otro día y lo que Isco hizo con la selección aunque esto esto de rendir con la selección lo ha dejado claro eso ácida no influye para nada en el Real Madrid el francés le ha hecho el guiño Isco se mata a trabajar lo vamos a escuchar cuenta con él aunque no le asegura nada yo creo que más o menos le ha dado una de cal de una arena tras el gran partido de disco el otro día

Voz 1994 09:34 yo no miro lo que no de la Sergio no yo no soy un justo ahí yo creo que él él lo dijo claramente el está contento lo que yo digo de Isco es que se siempre se mata siempre está en campo corre eh Dahl todo lo que tiene pero para mí es es muy importante disco oí bala lo lo va a estar siempre hasta hasta el final yo no estoy molesta con conejo

Voz 9 09:58 debería saber si usted le dejaría salir con facilidad del club

Voz 2 10:02 Madrid ensordecedor aquí se va a quedar aquí

Voz 7 10:04 esta gente decida en contra el duro también lo es con el de Isco

Voz 2 10:09 es obvio que para el Real Madrid lo decíamos antes la la prioridad es la Liga de Campeones

Voz 3 10:13 no es que se veja a cuantos jugadores bueno jugadores importantísimo

Voz 7 10:15 a Calvo Rubio mañana acabo antes yo creo si te digo que envía ya se veía venir durante la semana que va a haber bastantes ausencias con el tema el parón de selecciones también la visita al Madrid el martes a Italia en los cuartos de la Champions el más comentado Isco que no entra en nuestros días tampoco ha entrenado esta mañana a Sergio Ramos y también ha caído de la convocatoria a última hora además Dani Ceballos por lesión estos a Carvajal que está sancionado hicieran deja fuera Cristiano a Marcelo también a Toni Kroos que se ha metido una buena una buena avanzada con la selección Imet en Convocatoria dos chavales del filial Álvaro Tejero y también el talaverano Oscar Rodríguez es el partido de mañana a las seis y media en Gran Canaria ante Las Palmas Unión Deportiva Real

Voz 2 10:50 hemos quedado con Paco Jémez para dentro de unos minutos pero antes gracias duro ayudamos a Álvaro Benito hola tocayo

Voz 10 10:57 hola qué tal hombre qué tal la Semana Santa

Voz 0455 11:01 bien bien bueno un par de días que que tengo libre hasta mañana que tengo que hacer carruseles estaba escuchando la convocatoria hay poco más que tengo que yo

Voz 0475 11:11 tremendo

Voz 0455 11:12 dormir para cinco minutos de calidad

Voz 0475 11:15 hombre tú está para lo que quieras para un roto para un descosido Álvaro a cinco minutos oye

Voz 0588 11:22 mira está por aquí por González o lector muy buena Ana Alvarado muy buenas hemos bajado a la tienda oficial del Real Madrid a preguntar a la gente a ver que qué le parecía las palabras de Zinedine Zidane acerca de que él quiere seguir en el Real Madrid pero ya que me lo has puesto en bandeja me has puesto ahí el capote esto de que no vayan Ramos Cristiano Marcelo Kroos e Isco de que no vayan estos cinco futbolistas a es una es demasiados rotar demasiados fiarlo todo demasiado a la Champions teniendo en cuenta que bueno la segunda plaza se va a dilucidar contra Atlético de Madrid dentro de nueve días

Voz 0455 11:51 yo creo que es lógico yo haría lo mismo si es que al Real Madrid no se juega absolutamente nada en Liga es que nada más que el que el honor no porque el entrar en Champions lo tiene más o menos asegurado no creo que sea una ser una catástrofe perder todos los partidos se quedan prácticamente quiero

Voz 0322 12:08 qué perseguidores también obtengan mucha puntuación

Voz 0455 12:12 lo juega el único título que puede existir ves es el yen el martes no vienen los los futbolistas de jugar concede a estas alturas de temporada ya los minutaje estaban acumulando yo no sé yo creo que la yo lo esperaba yo hubiera hecho lo mismo no no no no tiene que sorprender enferma de Cristo a lo de verdad sólo juega el martes y luego la vuelta

Voz 0475 12:37 este partido es que el claro la verdad es que

Voz 0588 12:41 ser subcampeón mal al Real Madrid lo lo digo por el partido del derbi que que que se que se va a decidir ahí dentro de nueve días

Voz 0475 12:48 Esquerra

Voz 0588 12:48 da a Madrid no le sirve de nada quiero decir puede ser tercero meter igualmente fase de grupos de Champions ya desde este curso de cara a la temporada que viene a ser cuarto no implica jugar una eliminatoria previa en el en el mes de agosto vamos que puedes acabar cuarto ganar la Liga de Campeones eso eso es un año bastante bueno bueno ganar la Champions

Voz 0455 13:07 mí ganar la Champions siempre son año espectacular

Voz 0475 13:10 totalmente lo que pasa que que

Voz 0455 13:12 el Real Madrid tiene ganar dos consecutivas tres en cuatro años si no sonando a casa esto ganar la Champions pero hay que recordar que no hace mucho el Real Madrid estuvo ocho años sin pasar de octavos se estuvo con estuvieron y XXXII años en ganarla y nos tiene muy mal acostumbrados los equipos españoles lo difícil que es qué es ganar este título si el Madrid consigue la la gesta de ganar pero es consecutivos sería algo increíble no sería un año bueno sino sería un año espectacular ser difícil pero son cinco partidos no los de lo que queda yo creo que el Real Madrid está capacitado para

Voz 0475 13:49 hola te necesito por eso está juntando

Voz 0455 13:51 las fuerzas para para eso yo la verdad que mira me lo estaba justo viniendo me la cabeza son lo estabas diciendo a mí no me no me seduce queda segundo en una más que cuartos prefiero quedar segundo que cuarto promete no me seduce en absoluto osada Real Madrid por lo que no

Voz 11 14:07 tras ser campeón de Liga no

Voz 0455 14:09 da igual el resto hayan igual nadie se va a acordar no que esté quedamos pues vamos segundos en de terceros a bueno no da el Real Madrid sólo le vale ganar no entonces yo creo que está enfocando Zidane todas las fuerzas y los jugadores supongo que también en la Champions que es lo que hay que es muy importante

Voz 2 14:24 todas maneras que poca chicha dado la Liga este año el Madrid les enganchó desde el primer momento y después del clásico de finales de diciembre allí parece que ha acabado esperado

Voz 0475 14:32 su inesperado totalmente inesperado inesperado

Voz 0455 14:36 yo yo no imaginaba que el Real Madrid a dejar tantos puntos por el camino oí y que no iba bueno dos mil dieciocho yo creo que el Real Madrid ha empezado a ser al Real Madrid no por por la puntuación que lleva desde desde que empezó el año nuevo sí que hubiera sido un aspirante claro oí todo yo creo que en el resurgir de Cristiano con algunas cosas más hecho que que el Real Madrid vuelva a ser el Real Madrid no tiempo necesarios para la Champions para superar la eliminatoria al eh que parecía un muro muy difícil de escalar cuando salió la bola en el sorteo por por el estado de forma del equipo y bueno a todo el mundo vuela como favorito al Real Madrid porque por potencial lo es

Voz 0588 15:24 no te da la impresión de que después de todo lo que se habló de esa eliminatoria de los temores que tenía mucha gente que yo te recuerdo escucharte a ti y a Romero que Madrid siempre Liga de Campeones el París Saint Germain tienen que demostrar todavía mucho y que desde entonces

Voz 3 15:39 es el Madrid hasta el momento más tranquilo de la temporada vamos como que que ha llegado bien a los momentos clave que que no le ha dado desde luego especialmente en esos meses de otoño horrendos para competir en Liga pero que llega un momento perfecto ahora ya en en primavera

Voz 0455 15:53 el año pasado fue algo semejante no yo creo que lo tenían previsto en su cuerpo técnico y la gente trabaja en este apartado supongo que lo tenían previsto porque en los en los clubes como el Real Madrid se juegan los títulos a partir de final de marzo abril es una realidad desde cuartos de Champions donde presumiblemente a Madrid salvo que este año vamos ha podido ser que no porque en octavos sin que te ha tocado un cruce realmente que es que es más de semifinales lo de cuartos un equipo aspirante como el París Saint Germain yo creo que estaba previsto que el equipo llegue a llegará muy bien este tramo que creo que es lo que ha llegado que sus más estrellas llegarán bien hasta estamos como así ha sido lo que no estaba previsto dejarse tantos puntos por el camino en los primeros meses no más puntos que no inesperados totalmente no pueblos rivales por cómo se han dado los partidos sí al final yo creo que el que el Madrid se debió a una distancia que prácticamente ni se lo creían no lo creamos nadie de repente a las doce puntos de del Barça tan pronto cosa ha sido irrecuperable vamos realmente a la se perdido hace ya justo el día de clase

Voz 2 17:02 en el año dos mil diecisiete hemos preguntado a la gente acerca de lo que ha dicho y Zinedine Zidane que se ha mojado

Voz 0509 17:07 por primera vez si el pueblo quiere que Zidane siga al menos un año más como entrenador a pesar de que la temporada no está siendo buena en Liga en Copa al aficionado madridista le pesan mucho las dos Champions consecutivas cosechadas en dos mil dieciséis dos mil diecisiete aunque sí que es verdad que algún aficionado le pide que le den más bola sobretodo a uno de los futbolistas

Voz 13 17:27 pues si lo único que tengo estoy de acuerdo en que lo que quiero que Isco juegue más no porque yo sea malagueño cada partes el malagueño quererme donde España vaya yo creo que no creo que haya

Voz 14 17:36 la voy quemado y la ha pasado factura todas las cosas que han pasado en los últimos meses por merecimientos es decir al final de la temporada depende de lo que suceda con la Champions

Voz 10 17:47 sí sí ha hecho mucho mérito claro y me gusta mucho dice si es muy buena entre creo que

Voz 3 17:52 la experiencia que tiene el con el

Voz 13 17:54 Campoy dedicación que lo metido el tema del fútbol merece la pena que siga no yo

Voz 10 17:58 donde sí pueblo lo está haciendo bastante bien nunca empieza la temporada mal esperemos que lo acabé mejor la Liga no a ganar por supuesto tenemos la Champions

Voz 0475 18:06 merece seguir porque hasta ahora estas ha ganado títulos primas a claro

Voz 15 18:10 tenido muchos títulos con el Madrid aunque

Voz 0509 18:12 haya tenido la mala racha pues no se la Champions

Voz 15 18:15 Javier adivinar al PSG yo creo que debería seguir

Voz 13 18:18 tiene muy buena personalidad siempre trata de meter dos jugadores de la plantilla no sólo los viejos cambia el esquema muchas veces pero es un buen entrenador creo que decía pues no

Voz 16 18:27 no porque no es la que ahí creo que sí porque si sigue va a seguir dilapidando al Real Madrid ya si el Athletic

Voz 0588 18:34 tenemos más opciones que Casandra está ultimada

Voz 0509 18:36 centrada ya desde luego gracias sector sea

Voz 0588 18:39 ha ganado el derecho a decidir Álvaro quiero decir es es es es obvio que le ha salido al al al Real Madrid muy bien porque ocho títulos en veintiséis meses que lleva pues pues que quieres que te diga con todo lo que ha conseguido pero hoy por primera vez Samoa ha dicho mira yo quiero seguir la temporada que viene cuando igual en otras ocasiones había respondido con evasivas

Voz 0455 19:00 más que eso yo creo que mucho más que eso para mí se ha ganado seguir lo que lo que él quiera creo que el club lo ha encontrado el entrenador perfecto a todos los niveles ha estado escuchando la encuesta digo que exista la misma encuesta haces después de perder clásico aquí en el Bernabéu sería todo lo contrario no la afición muchas noches va por por poseía por los sentimientos presentes no únicamente innovadora no valora lo difícil que es el entrenador del Real Madrid ha sido el entrenador más exitoso y en una temporada de la historia del club es el único entrenador de la historia lo que ha conseguido dos Champions League consecutivas y todavía estamos haciendo no es la pregunta que haga derecho es seguir sabes alucinante lo que pasa con los entrenadores no entrenadores el seguramente el trabajador dentro del deporte que menos crédito tiene da igual tú vas el pasado un importa importa en tiempo presente vienes de ganar cinco botín de títulos en una temporada la temporada más exitosa del club más exitoso de la historia del fútbol sala no estamos hablando de ninguna tontería eso es lo que ha conseguido Zidane a primeras de cambio se está cuestionando no nosotros no gana nadie siempre eternamente no nos y dos Ferguson y los Guardiola Mourinho nadie ni los grandes entrenados de la Historia ni los Zidane siquiera que se está entre los grandes nadie gana eternamente es imposible no hay mucha competencia todo el mundo mucha pues lo mismo y hay grandes potencias luchando por los mismos objetivos sí que hay que tener paciencia para no seguir mi opinión hasta que él quiera pase lo que pase yo yo tengo muy claro que es imposible ganar todos los años yo sí lo tenemos claro por eso digo que si él ya es por por lo que sea va más porque tiene posibilidades por supuesto

Voz 2 20:47 porque les en cuartos de final está a cinco partidos por conseguirlo

Voz 0455 20:51 a que consigues ganar tres Chantelle evolutivas eh es que la ola me parece que se queda corto lo que de lo que habría que hacer la ciudad no se ha hecho desde de estar aquí lo que ha estado Ferguson en el martes es mi opinión claro pero yo entiendo que luego la gente se frustra muy rápido en cuanto pierde dos partidos esa es la realidad del del Real Madrid que yo conocidos siempre también

Voz 0588 21:10 la inmediatez de la injusticia a veces del fútbol y hablando de de injusticia sea hablado se ha hablado mucho durante esta semana y con esto finalizó Álvaro de la situación de Isco Alarcón de sus palabras esposa el partido frente Argentina

Voz 3 21:21 ya hacían que en

Voz 0588 21:22 no es injusto con eso que va a seguir soborno la temporada que viene de cómo has visto tu esta semana todo lo que pasó con el partidazo disco frente Argentina sus palabras después las debe decidan con que que observas tú ahí

Voz 0455 21:34 bueno yo creo que ha habido un poco de todo y lo primero que creo que

Voz 0322 21:39 que hay hay muchas diferencias entre

Voz 0455 21:41 el Real Madrid y la selección creo que es mucho más difícil destacar en el Real Madrid la selección yo creo que el Real Madrid tiene los mejores jugadores del mundo en su plantilla a Real Madrid Barcelona y algunos están en el Paris Saint Germain de a partir de ahí hay buenos equipos pero creo que los los mejores jugadores del mundo están entre esos dentro de esos equipos que es muy difícil destaca en el Real Madrid en el Real Madrid juegas con Cristiano Ronaldo Bale está Benzema está Kroos está Modric etcétera etcétera etcétera Hay sinceramente también creo que Isco en el Real Madrid no no juegan en su posición ideal a la tocado jugar de volante porque al final siempre juega a llevado Juana está detrás de tres puntas normalmente lo hace tras D2 está más lejos de la portería que en la selección española donde jugaba detrás del punta te lo primero de lo futbolístico donde lo puramente futbolístico de porque en el campo quizá en la selección pues tiene más llegada goles más determinante en el juego que lo que es en el Real Madrid donde le toca hacer una labor a lo mejor no tan decisiva de cara a la portería rival eso lo primero lo segundo que creo que disco ha dicho partido las dos con el Real Madrid también muy bien que ha sido brillante en muchas ocasiones Si Iker que realmente sé positivamente que hacían es un jugador que le encanta y lo que ha dicho en rueda de prensa es lo que piensa de verdad no quiere de Nin

Voz 1795 23:03 una manera el Real Madrid para

Voz 0455 23:06 es un jugador muy bueno que le gusta mucho y se ir con la capacidad de ser titular en el Real Madrid quién dice que no tiene la capacidad de se titula lo que pasa que bueno luego también hay que decir en en el debe de disco que sí discos mantuviera el nivel que tuvo el otro día o sobre todo porque el ya Alemania tuvo muy bien también pero pero quizá no es nivel decisivo de de ser porque si si mantiene ese nivel de ser decisivos que cada bolo con los últimos metros pues sería una súper súper estrella yo creo que es un grandísimo jugador castas si me apuras nunca pero sí Man City hubiera tenido una grandísima estrella del fútbol que no le va a poner titulada de España es que ningún entrenador se tira piedras contra su propio tasados yo creo que hay un poco de todo hay yo creo que discos donde tiene que reivindicarse

Voz 11 23:54 el campo no hace falta hablar todos sabemos cuál es su potencial de lo que es

Voz 0455 23:58 hacer ni para hacer análisis va mucho más lo primero que he tocado que los según yo creo que disco a veces es un poco el perjudicado el sistema

Voz 17 24:08 de de dónde

Voz 0455 24:09 toca jugar en el Real Madrid y que quizás oposición ideal sería detrás de Cristiano tal y como está jugando da el Real Madrid donde él si en los últimos metros un jugador absolutamente determinante en el otro pero jugando de volante más tirado en en la banda pues es un jugador que que es bueno es muy bueno pues momentos pero que no es no alcanza su máximo nivel como jugador de beneficios

Voz 0475 24:30 queda dicho en Hannover Benita que en El Larguero mañana te escuchamos en carros Rosell un abrazo fuerte tocayo

Voz 0322 24:36 pues vaya habían dado con Paco Jémez

Voz 3 24:38 se queda la saludamos pero antes estamos en Las Palmas Francis Matas hola

Voz 18 24:42 hola Álvaro qué tal muy buenas otra vez Quintana

Voz 0322 24:45 si saltaran a la verdad hombre tampoco es novedad porque tampoco está realizando un gran campeonato como casi todo el equipo el centrocampista del equipo amarillo pero quizás ha sorprendido debido a las ausencias tan importantes que tiene Paco Jémez no para para afrontar un partido como el de mañana ante el Real Madrid pero repito no está realizando su mejor campeonatos en conquistar el equipo amarillo

Voz 0588 25:09 más allá de eso bueno deportivas sala juego a pues entre este partido y al del domingo de la semana que viene frente al Levante quedan veintisiete por jugar a seis del Levante es que ya son son las dos finales

Voz 0322 25:19 se son dos finales de mañana ante el Real Madrid el equipo que quiere realizar un partido bueno y sobre todo conseguir una victoria porque yo lo he dicho y Paco Jémez también en rueda de prensa que el empate ni siquiera vale que hay que ganar sobre todo con garantías la afrontar el partido de la próxima semana en el Ciudad de Valencia frente al Levante no imagínate ir allí a tres puntos de Levante Levante pierde ante el Girona y la Unión Deportiva Las ofrece la gana Real Madrid sería un partido de infarto la próxima semana pero y de ahí a seis puntos pues la verdad es que si pierde ante el Levante sería que hacer es decir adiós a la posibilidad permanecer un año más en Primera División

Voz 3 25:54 es obvio que el partido es mucho más importante para los para más que para el Real Madrid gracias Francis

Voz 0475 25:58 hasta luego hacemos pausa enseguida con Paco Jémez aquí en El Larguero

Voz 2 28:02 área lo dicho antes Las Palmas veintiuno

Voz 3 28:05 dos a seis de la salvación entrenador Paco Jémez buenas noches

Voz 2 28:09 entonces no no vale el empate no

Voz 11 28:11 pues no no eres mucho no menos ahora es decir igual dentro de entre cuatro y bueno pues un punto allí hubiera sido bueno hubiese llamado a esta altura de Italia como está la cosa un punto damos o no menciona estrella endosar toda alegría aunque sea contra el Madrid

Voz 3 28:26 Ros que quedan veintisiete puntos por disputar estáis a seis puntos del Levante y eso que vais el domingo de la semana que viene a Valencia

Voz 11 28:33 correcto por eso creo que tras dependiendo de lo que pueda pasar en la próxima semana pues deberemos cuaje sin un resultado empate puede ser bueno malo ahora mismo tal y como están las cosas te puedo asegurar que no no es una salvo hombre que desprecia haríamos porque no no lo ponemos especial pero tampoco es algo con lo cual pudiéramos estar contento son diferentes

Voz 3 28:53 los días previos a enfrentar tal Real Madrid tu bueno ya te enfrenta al Madrid muchísimas veces en equipo los que has estado antes pero sigue sintiendo algo especial yo no sé si por la porque te pedimos muchas más entrevista a los periodistas y demás sopor algo más especial que Quique notas que es diferente los días previos a enfrentar tan madre

Voz 11 29:08 no hombre siempre es el Madrid y es que con uno de los mejores equipos que en el mundo necesitará ella poder aprender muchas veces para nosotros es un orgullo y un placer pero bueno las semanas un poco más diferente porque el pueblo tuviese porque además movimiento experta no Madrid muchísimo más ya no ya que esa semana bueno pues pues se hable más del partido te llame más más dos medio pero el resto es es entre sí

Voz 18 29:35 qué te dice la gente por la calle Paco

Voz 11 29:37 qué vamos a Madrid está normal que es lo más no

Voz 2 29:41 pero algo concreto de esta manera pone a este a otro

Voz 11 29:45 bueno alguno que no hay que perder elecciones

Voz 17 29:48 de gente muy educada y éste pudo

Voz 11 29:50 te pregunto una cosa te puedes en una cosa sí oye a este oponga esté bueno bueno desde preguntando de sortear perdón pero pero no

Voz 2 29:59 porque aquí no te pillan a nadie en concreto

Voz 11 30:02 sí bueno alguno que a uno

Voz 23 30:05 sino que su gusto

Voz 11 30:07 no pero pero no tanto ocupadas la gente está verdad que está muy para para lo que le estamos dando está está muy con el equipo está muy entusiasmado estar muy desganado y eso lo primero que no tiran la toalla y eso nosotros Cuéntame admite admite ilusiona transmite esperanza bueno comentaré más un acceso no vamos a ganar que vamos a ganar pero no el mando de la gente de los partido está muy ilusionada ellos saben que a partir muy muy difícil y que bueno que que sería un partido con el que nadie cuente que sino no

Voz 10 30:33 esa reunión antes porque no ha sido mucho más nadie contaba tampoco con el empate enfrente

Voz 2 30:39 por si fíjate si son cosas que

Voz 11 30:41 no no se cuentan ese cuando te enfrentas cuando las diferencias son tan grandes entiendes que sacaron sacar algo algún algún resultado positivo ante estos equipos tan grande es muy complicado muy difícil entonces bueno pues nadie da un duro corté seguramente mañana nadie daba un duro con nosotros no pero bueno vamos a intentarlo nosotros no tenemos únicamente nada que perder estamos una situación casi casi casi casi límite con lo cual en nuestra mente sólo puede estar una idea que es la de ir a ganar el partido y que eso no va a salir de abajo

Voz 3 31:11 el cierras los ojos ahora que ya estamos cerca de que te vayas a la cama y que hoy día tiene este partido que día de partido tienes mañana cómo va a salir el Madrid como el salio vosotros

Voz 11 31:20 sí lo he dicho lo dicho en la rueda de prensa digo más el dicho a ello no quiero irme del campo sin la sensación de que no hemos tenido por lo menos una ocasión ganar el Madrid cenó merecer una ocasión Russell una prefiero de de que yo me me me me cueste mañana o el ojo ojo y diga nosotros hemos hecho todo lo posible y el único el único que quiero de ese partido

Voz 2 31:42 hombre al equipo tampoco hace falta motivarles fueron partido frente al Madrid dio yo no me más en la situación

Voz 11 31:47 siempre una piensa la buena pero está claro que estos partidos ya motivan por sí solo no hay con los jugadores en una de las partes más bonitos para jugar que hay en la temporada posiblemente bueno pues lo que es tranquilizar un poco no pero ya te digo el mensaje creo que es muy claro no nosotros sólo nos vale ganar en que hemos en del campo con la sensación de que hemos podido podremos Lobo perder en Madrid sí que no totalmente nada pero sería muy triste que en la situación en la que estamos para jugar contra el Madrid con las necesidades que tenemos que no fuésemos el partido pues por ejemplo cómo no fuimos contra el Villarreal con la sensación de que siente que está jugando al fútbol en hubiera no ganó en ninguno de los tres D

Voz 2 32:27 es mejor jugar ahora contra el Madrid quiero decir contra un Madrid aunque esté jugando la segunda plaza que fíjate a media tarde esa conocido sin Cristiano sin Ramos sin Isco y Marcelo sin Cross

Voz 11 32:37 yo creo que en ese momento no porque sabía la convocatoria no porque encima porque bueno porque es es está el Madrid en una situación en la que sabe que competir en el primer puesto ya practicamente imposible claro el fondo porque torería el madre dice a cualquier otro equipo de la de la Liga que segundo están pegando saltos de alegría desde ahora hasta que acabe la temporada sin embargo el madrileño segundo hombre bueno pues muy contento porque porque al Madrid y lucha pues el primero todo entonces ellos saben que la Liga prácticamente este año ya no hay nada que en la compita en ese aspecto no es que va a intentar quedar lo mejor posible pero está claro que todos ahora donde realmente han puesto dudosos vencieron es verdad que en la Champions no que es la la competición que les puede salvar la temporada bueno pues no sé yo yo ahora mismo bueno prefiero enfrentar al Madrid ahora que enfrentarme lo dicho es el penúltimo el último partido de Liga porque es y tiene en ese supuesto a lo mejor lo único que te vale ya es ganar ganar ganar sí o si no porque claro salieron campo con la presión de es decir Miró llevo ganó al Madrid yo me voy a Segunda división no en el partido idóneo que que quería enfrentarme a ello pues pues lo prefiero porque tenemos todavía margen por si pegamos un tropezón no pero si te tienes que enfrentar a ello en el último partido de Liga bueno pues ya no tienes tiempo para para subsanar ningún error que pueden hacer

Voz 3 33:54 ya no hay margen de error

Voz 11 33:57 está ahora queda menos el partido pero está claro que bueno da enfrentamos al Madrid y lo vamos a casa del Levante y allí donde vamos a tener nosotros nuestras posibilidades seguir saltó por estar en esta categoría o por el contrario pues que las cosas se juega la que no pero se vayan ya una situación donde ya se ha practicamente

Voz 3 34:16 en algún momento te has arrepentido de meterte en esta aventura tan difícil de entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas tal y como estaba el equipo bueno un momento dotado de estos últimos meses pregunto

Voz 11 34:25 no no no veo el momento mismo pasó un aumentó duro difícil pero ya lo sabía han salía surgiendo demasiado imprevisto en más de lo que yo me imaginaba lo que hubiera querido que no que no ayudó nada que esto pueda salir mejor y que sea no digo ya pero bueno que sea más normal pero aún así no me arrepiento cuando tomo la decisión e intentó tomar las

Voz 17 34:48 el sabiendo que es la mejor dicen que puedo

Voz 11 34:50 Mar y luego verdad qué haré cuando pase el tiempo bueno pues pasan muchas cosas que hace que esas que eso que pensabas pueda hacer una manera pues no pero claro eso ya con otra información insisto cuando tomo la decisión que es en Navidad bueno pues tengo la información que tengo y con esa información tome una decisión

Voz 2 35:05 te hubiese gustado tener más información pero para eso hubiese tenido que estar ya desde antes

Voz 0322 35:10 te tendría que haber sido futuro logo y no lo soy porque hay mucha cosa Campazzo meses pactar o más tarde

Voz 24 35:16 de prever

Voz 0322 35:17 son imprevistos enseñaban imprevistos que nadie puede prever que nadie sabe qué va a pasar en juzgado

Voz 11 35:22 a tomar una decisión ahora es

Voz 0322 35:24 cuando menos ventas si ésta no porque tienen información al respecto que no tenía hace dos meses nadie tenía nadie preveía que pudo ocurrir pues bueno pues la sesión están para tomarles yo tomé pase lo que pase ni menos seré de de ver cómo la gente de la lesión hay que tomarla yo lo tomé que lo que sí soy que consecuente con lo que colecciones de tomen

Voz 2 35:44 es el lo digo con

Voz 3 35:47 el tiempo y no después de la calentura de un partido en concreto porque

Voz 2 35:49 contigo es cierto que el Deportivo Las Palmas estaba yo no sé si compartes misil estaba en la UCI y ahora ha pasado a planta sigue estando en una situación muy complicada pero bueno al menos es eso es un equipo competitivo que que que antes por momentos parecía que no lo era pero sigues pensando que es el peor equipo que jugaba de los que has entrenado o no

Voz 1795 36:05 es que yo cuando hice ese comentario que no sólo ha interpretado bueno pero ella también estoy acostumbrado a esto tampoco no es nada no es nada fuera de lo normal yo la sensación que tengo por ejemplo es que te he dicho del Villarreal de reírte del partido de decir cosas buenas de ninguna de la manera no lo había tenido no sé cuando cuando digo que que creo que este equipo es el que peor juega del sino sobre todo a ataques

Voz 11 36:31 yo yo lo sabe además lo hemos comentado que nosotros en ataque no estamos dando lo que lo que un equipo tiene televisión

Voz 1795 36:37 o un equipo que quiere está en primera división necesita lo tenemos que mejorar yo creo que tenemos capacidad para tenemos una capacidad limitada por supuesto pero creo que tenemos que hacer te da para hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora no entonces sí es verdad que este equipo en ataque yo me quitó el equipo de Estado piensan caracterizado algo así porque a todos han hecho han podido ganar o perder pero a todos les ocasiona De Gaulle de todo y siempre ha habido esa sensación de decir tú me vas a ganar pero yo te puedo ganar aquí también no lo que me refería no porque uno tiene alguna duda que también lo dije pero bueno seré que eso no

Voz 2 37:09 en Radio las cosas no pueden tergiversa la para mí sí pero lo hiciera que

Voz 1795 37:13 ya sé que este equipo si era el peor que ha jugado en en ataque conmigo es precisamente un equipo no es del entrenador todos tener una cuestión para echarle el muerto a los jugadores ni muchísimo menos como alguien ha querido analizar la información no no prevé además la responsabilidades qué qué equipo juega dijo o no es el noventa por ciento del del entrenador yo lo asumo

Voz 11 37:38 tal es decir

Voz 1795 37:39 que alguien se tiene que sentir dolido a sentir triste y preocupado porque este equipo no puede o no puede por lo menos como yo Piero como yo creo que que puede jugar yo es decir es que no le echo la culpa absolutamente a nadie sino que asumo la responsabilidad por completo no les pero que en estos nueve partido fueron pues hagamos el trabajo mucho mejor que lo hemos hecho hasta ahora y sepamos jugar mucho mejor lo que Monchi Fabra porque creo que tenemos capacidad

Voz 8 38:03 se ha quedado fuera de la lista Tana

Voz 18 38:06 cuál es la razón bueno para cada partido intentó llevar a la gente que es de lo mejor la gente que no puede dar más

Voz 11 38:14 la OTAN ha dejado también a otros jugadores por sensaciones por lo que he visto en esta semana por lo que creo que no puede

Voz 3 38:20 estás contento con Tana o crees que puede dar más

Voz 1795 38:22 aquí nadie está contento con nadie nadie estamos dando el rendimiento que podemos dar uno tú le preguntas a propia está contento con lo que ha hecho te va a decir que no porque daban aunque sensato es un buen profesional y nuevas donde no tiene un pelo entre Sitel

Voz 11 38:37 según le preguntan Jairo le pregunta Gálvez le preguntas a Raúl es si están contentos con el con el rendimiento que han hecho este yo te voy a decir todos que no ninguno estamos a nuestro mejor nivel y lo que estamos intentando es bueno poquito a poco dar más that Matas partido pues tenemos margen para pueden sacar el de ahí entonces es decir no es una cuestión sólo de que tengan usted asume los niveles que posiblemente ninguno en el equipo esté a su mejor nivel porque todo estuvieran a un nivel más alto seguramente teníamos otra situación distinta a la que estamos no

Voz 3 39:05 en fin mañana el partido a las seis y media cinco de media hora canaria no sé si el hecho de que Zidane haya decidido dejarse en Madrid como he dicho antes Cristiano Ramos Isco Marcelo Kroos hace que el once de mañana varíen lo tienes claro no

Voz 11 39:19 no no no vería nada nada

Voz 1795 39:22 trabajé no puedes prever lo que el equipo contra el iba a hacer no puede ver cómo juega como les

Voz 11 39:26 o de cómo ataca pueden jugar me esto habitualmente pueden jugar otro pero hombre para montar un partido prevé yendo lo contrario pueda ser no robamos igualdad Eric independientemente de con quién venga no entonces bueno pues si es conveniente dejar a esa gente en Madrid estoy segura que el creyendo que tiene potencial más que suficiente para venir aquí con lo que viene ganando a nosotros de dicho alguna vez que no creo yo instó a ningún entrenador que ponga un equipo en el campo sabiendo que va a perder no eso es la grandeza de de del Madrid que puede dejar

Voz 0455 40:00 muchos jugadores en Madrid

Voz 0322 40:03 eh

Voz 11 40:04 ser competitivo oí tener garantía de poder de puede venir con un equipo que pueda que puede ganarte

Voz 3 40:10 el entrenador toda la suerte del mundo de cara al partido de mañana sólo una duda teniendo en cuenta que ya estamos en el tramo final de temporada no sé si en algún momento le das vueltas a la cabeza de que voy a hacer a partir del treinta de junio