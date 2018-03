Facebook, China e indultos

Voz 1 00:00 Con

Voz 3 00:24 todos los Clean Sky música eh que dejar o eso no engaña a ver eh eh

Voz 4 01:10 caramba germanas tenemos una cita a esta hora con nuestros corresponsales de de vuelta oí hoy me acompañan Pedro Rodríguez ex corresponsal del diario ABC asunto una hora profesor de relaciones internacionales en ICADE

Voz 1312 01:22 Pedro qué tal buenos días muy buenos días

Voz 5 01:25 qué gusto irte que bien igualmente

Voz 1312 01:28 a su lado esta Hans Günter Kellner corresponsal de Radio buenos días Hands

Voz 0754 01:33 hola buenos días Lourdes qué tal muy han

Voz 1312 01:35 que estamos pasando este sábado como es sabido el Gloria no es en el que no Sausanto

Voz 0754 01:43 no es que no los has sido tú trabajas no

Voz 1312 01:48 tú nos hacerlo aquí

Voz 6 01:51 la semana de las torrijas

Voz 1312 01:54 esto Sábado de Gloria Domingo de Resurrección no creo que la cosa iba un poco así asiente se había más descabelladas

Voz 1980 02:01 qué tal buenos días

Voz 1312 02:03 el ex corresponsal también Estados Unidos y otros lugares del mundo en La Vanguardia donde sigues trabajando qué tal

Voz 1980 02:11 hola muy bien el este sábado

Voz 1312 02:13 decía decía que parece que parece que lo del prosa es descansa un poquito pero tenemos a la actualidad internacional Pedro que para los expertos en política internacional para los profesores como tú de relaciones internacionales debe ser apasionante estos días revivir no sé si como como decía el secretario de Naciones Unidas una nueva Guerra Fría

Voz 6 02:37 bueno lo en guerra fría a mí me parece una exageración sabéis y creo que se nos va un poco la cabeza con el cliché comparamos cosas que yo creo que no no son comparables pero es verdad que ese regalo que nunca cesa si hay un caudal de historias que siempre necesitan un poquito más de de explicación de contexto de de análisis no

Voz 1312 03:02 esto está haciendo que es como una sobreactuación quizá

Voz 6 03:06 sí porque no se puede comparar a los problemas que pueda estar causando el reto que pueda hasta el codo Tim a digamos el conflicto hegemónico de dos superpotencias y con dos visiones diametralmente opuestas pero con dos imágenes de cómo debía ser el mundo a lo que estamos viendo en estos días a Rusia es un país que tiene una economía en declive el que a veces es como la de España El Pipo o como la de Canada desde luego

Voz 1312 03:38 además población in no tienen una visión

Voz 6 03:41 nativa de la modernidad es decir yo no veo que haya el sustrato ideológico que que hizo posible una guerra fría que al final fue increíblemente dolorosa y costosa en la que se multiplicaron los conflictos interpuestos efectivamente pero hubo un pulso Moon pulso ideológico hubo dos formas de ver

Voz 7 04:04 mundo be creo que en la actualidad no existen

Voz 6 04:06 a formas de ver el mundo existe una mezcla de nacionalismo de capitalismo de amiguetes ir a ver quién puede perpetuarse en el poder pero no es una visión alternativa

Voz 1312 04:17 texto que también existe una interdependencia que no existía en la Guerra Fría hay pienso por ejemplo en la en la dependencia energética que tiene la la Unión Europea creo que un tercio de de la energía depende el suministro ruso

Voz 1980 04:28 si es usted estoy de acuerdo con Pedro pero también y yo añadiría también otro matiz de lo lo que eso diciendo Lourdes el estamos mucho más interconectados que además no se necesita tampoco una gran economía hoy para ser un elemento distorsionador de las relaciones internacionales mira a Corea del Norte no que los más pobres y tiene la bomba atómica Rusia ha demostrado yo creo que con creces su capacidad de influir en en Occidente a través de las redes sociales la elección de Trump es un clarísimo ejemplo hemos hablado estos últimos días desde la empresa llamada Cambridge Analytica no los en hackers otros de es este San Petersburgo controlados por el Kremlin yo creo que hay armas que son muy baratas Si que manipulan tantísimo no que son quizás mucho más efectivas que las armas convencionales y sí que Rusia es un país muy grande con una economía que no está a la altura del de la abstención que tiene con muchos problemas por delante pero que perdiendo población y tienen dolor herido el orgullo intenta volver a la a la cúspide del poder mundial para ello va a autorizar a las armas y las malas tretas que

Voz 1312 05:40 que pueda escribía esta semana Pedro Rodríguez en ABC nada es verdad y todo es posible en referencia de esto de de Facebook no Pedro sí mil nueve Frisk me me ha parecido el escándalo

Voz 6 05:50 nuestro tiempo porque creo que muchas de las conversaciones que tenemos en este programa en el fondo estamos hablando un y uno una y otra vez de la crisis de representación es decir como se nos acumulan los cambios y las instituciones políticas que tenemos no están a la altura de acuerdo y creo que el escándalo de Facebook es un paso adelante en esta crisis de representación porque lo que permite la tecnología es subvertir un perfil propio democrático básico que los electores eligen a sus políticos aquí estamos viendo como los políticos ya son capaces de elegir a sus votantes y sistemas en los cuales no se necesita a a un porcentaje de voto mayoritario en referéndums que se ganan por un por un pequeño margen o en un sistema electoral como es Estados Unidos no hace falta

Voz 1959 06:43 la alterar

Voz 6 06:45 masivas cantidades de votantes sino los suficientes para obtener el resultado deseado esta posibilidad es más real que nunca gracias a todo el caudal de información que dejamos el rastro digital que dejamos en Internet en redes sociales

Voz 1980 07:02 es increíble lo que los o pondríamos cada uno de nosotros en que el Estado pusiera una cámara de vigilancia en nuestras casas el accedemos voluntaria me lo hacemos voluntariamente

Voz 0754 07:12 el el aquí pero no sé cómo son las ventas aquí pero sí sabemos que que una en pública esto es siempre no suelo nombrar nombres comerciales una una gran empresa de ventas por Internet está comercializando un producto que que es un altavoz micrófono que transmite todo lo que escucha a una base de datos para descifrar tus deseos en los tú entras en casa índices y enciende la luz o quiero escuchar la Cadena SER si te ponen la luz era ser no el y esto es impresionante si si si pensamos que los que hemos visto la película alemana Ari la vida de los otros que ha sobre sobre cómo destrozaron la vida a los servicios secretos las para los críticos en en la RDA a la Alemania comunista y y escandalizada Nos parecía increíble y ahora eh claro esos servicios secretos tenían que me teatro había cables en las viviendas Nos parece no se hoy en día no parece completamente anacrónico no porque nosotros mismos nos ponemos el sistema de escuchas en casa sin saber en realidad qué va a pasar que con con esas informaciones no el que ese sistema escucha realmente Tour constantemente no escucha solamente se enciende la luz sino también escucha el debate pues tiene con tu pareja y cómo hablas con tu gato cosas así no es es decir sobre la vida cotidiana el cuando dices escucha las noticias dices eh pues Rajoy es un tonto aunque no lo piensas pero es que una exclamación no frente a una noticia política escuchan duro hoy hemos que estos datos no están seguros como lo hemos visto en Facebook es ceder con esos datos se puede hacer cualquier cosa la cosa

Voz 6 09:17 que es que se puede hacer con estos datos es quitarle el misterio a la comunicación política a la a la propaganda electoral con nosotros hemos cubierto muchas selecciones y sabemos que los mejores planes los mejores anuncios Las mejores fotos eh pueden pueden explotar tienen las manos ahora se quita ese misterio esa duda no repasábamos el otro día las elecciones presidenciales en Estados Unidos de mil novecientos ochenta y ocho vocales que como los demócratas pues parece que son flojos en seguridad y defensa nacional no se les ocurre otra cosa que subirle en un tanque la Ducati el canje era un plan perfecto pero la foto fue maravillosa para los republicanos porque parecía la Hormiga Atómica Un tipo sólo creyéndose que claramente todo artificial todo impostado fue una baza extraordinaria para los republicanos ahora ahora todo este rastro que dejamos voluntariamente en las redes sociales quita el misterio de de la propaganda política porque con esos datos lo que estamos viendo es que se están construyendo mensajes políticos que saben perfectamente cuándo vamos a consumir donde los vamos a consumir cuál va a ser nuestra reacción cuántas veces se tienen que repetir para

Voz 5 10:34 seguir el voto en una determinada dirección sea el misterio

Voz 1980 10:40 Pedro hay que volver al mundo analógico leer periódicos de papel no prescindir de las redes sociales no es que

Voz 7 10:48 se le estoy completamente

Voz 6 10:51 pero a mí me sorprende la cantidad de gente amigos que tengo que cada vez están recular

Voz 1980 10:55 de de redes sociales comérselos hubo son las redes sociales a buscar la verdad y en las redes sociales los mintieron tanto queremos devolver

Voz 1312 11:02 ahora ahora nada nadie sabe como tú decías nada es verdad todo es posible ese título Estudio muy bueno realmente oye Hans no me resisto a preguntarte ya sé que el tema pluses de momento está un poco en en están by no

Voz 0754 11:14 la verdad es que bueno yo

Voz 1312 11:17 por lo menos hablo de de la agenda informativa de la mañana por eso quería preguntarle yo quería preguntarle a Hans la detención de Carles Puigdemont cerca de la frontera danesa el domingo pasado sobretodo quería preguntarte es la sobre la posibilidad de una extradición a España no sé que cuenta la prensa alemana y me gusta un refrán que tú mencionas este que que dice en alta mar y frente a un juez estamos en manos de Dios es un refrán alemán no

Voz 0754 11:42 si se quiere decir que al final el juez puede decir tanto una cosa como la contra agrega si ambas cosas puede sustentar con la misma y esto es esto es así es decir el puesto son pues no lo veo poco probable que se nieguen la extradición completamente eh pues adiestrado por todos los cargos porque legalmente el bueno porque porque legalmente el podría ser que el juez decida que el delito de alta traición en el Código Penal si corresponde al al al delito de rebelión pero también puede ser que el juez en materia que en teoría no debería hacer pero que entra en materia de diga que la altura tradición no es aquí no no cuenta pero ese pues extraditarlo EPO por malversación en Si en este caso es ese día hubo en por un lado podría ser solamente acusar por por por no por malversación también en España pero es un problema que habría personas que por el mismo hecho estarían acusados por rebelión y otro por el mismo hecho solamente por malversación en el Tribunal Supremo

Voz 1312 13:05 bueno el cabecilla en en sus casas

Voz 0754 13:07 pero sí el más responsable no sé si eso es así

Voz 1312 13:12 la prensa está está haciéndose eco de de esta de esta crisis

Voz 0754 13:16 muchísimos ese el nuestro ha hoy emite nuestra emisora tiene realidad somos dos emisoras que pertenecemos ahora mismo la familia emitimos hoy los éxitos editoriales uno más a favor de que Merkel debe implicarse ahí a Rajoy una solución dialogada y otra que que que es mío IBI casi tengo miedo entretener a aborda de detener empezara a tener fama de reaccionario pero yo opino que un proceso de extradición no son proceso penal si no se trata de la extradición de proceso penal no ha empezado aún es decir la el juicio oral

Voz 5 13:58 y es que es ahí donde se decidirá

Voz 0754 14:01 por si estas acusaciones son justificadas o no es decir el eco es muy muy variado incluso dentro de los propios medios y y por lo tanto es es completamente imprevisible también como lo vas va a ser extraditado y vi con qué cargos va a ser externalizados y es que sea la exactitud o buenas declaraciones interesantes

Voz 1980 14:24 el del presidente del Bundestag uno de es lo vive el otro día diciendo que es un tema muy complejo que Nos eso es todo menos trivial que debería irse a una solución que permitiera no la a los catalanes convivir

Voz 0754 14:38 en el resto de España no bueno es eso son dos cosas diferentes una cosa es que súper que se hable también dijo que es complejo pero las la política no puede meter en la en valorar si procede la extradición o no el Gobierno alemán ayer ha rechazado claramente de que iba a contradecir a una a una decisión de la jueza eso es una cosa y otra cosa es la solución al problema catalán el el problema catalán una solución el problema catalán no se negocia delante del tribunal de Schleswig Holstein esto es un problema político lo que pasa es que el y claro es que debe pasar por una una solución dialogada lo que pasa es que ahora mismo la solución dialogada siempre he pensado que pasaría por una reforma constitucional Espanyol lo que pasa es que como se va a entrar ahora es que con tanto con Nara de confianza entre los actores políticos entrar en un debate constitucional eso lo veo arte

Voz 1312 15:43 ahora con la polarización que hay es imposible mañana le vamos a dedicar la la hora de nueve a diez a a reflexionar sobre esto con Ignacio Sánchez Cuenca que ha escrito precisamente un libro que habla de la democracia española en ante la crisis catalana lo que sí que está pidiendo a gritos es una una unión de derecho no porque con esta internacionalización cuántos países se había implicados ahora mismo

Voz 1980 16:03 pues hay cuatro países imaginemos que están viendo

Voz 1312 16:06 digo penales de cada país las acepciones que

Voz 1980 16:10 todo con lupa yo esto creo que es una por un lado es interesante porque tienes a Suiza Bélgica a Alemania etcétera lo en Reino Unido Reino Unido también Exactamente no pues eh es interesante ver este derecho comparado pero por otro lado yo creo que es un poco triste no que tiene una un asunto español tendría que dirimirse de esta manera no en en en tribunales europeos no lo digo porque me preocupa un poco la imagen que damos como país me quizás tiene más información no pero es es es yo creo que se resiente un poco la imagen de un país que es incapaz de solucionar sus propios asuntos si tiene que de alguna manera ver cómo estos asuntos trascienden a la esfera internacional y son otros los que opinan sobre nosotros a favor en contra de una extradición pero como las decisiones no son tan fáciles pues como decía has pues a favor

Voz 7 17:04 en contra de extraditar por unos delitos si por otro

Voz 1980 17:06 los uno hasta donde llego hasta donde no llego Suiza ya ha dicho que no pienso extraditar pueblo por temas políticos lo cual hay una violación clarísima hacia un lado o en contra de lo que opine el Gobierno español que es más de la vía penal criminal yo creo que esto no

Voz 8 17:21 los no ayuda la imagen de España vamos a hacer

Voz 1312 17:25 para este tema ya digo que mañana vamos a dedicar tiempo para la reflexión nos acompañará también Pau Marí Klose hizo Marina Subirats para plantear esta esta visión política con sociólogos politólogos sobre sobre el papel que ha hecho la democracia española o en qué ha fallado la democracia española ante esta crisis de Estado

Voz 8 17:45 los vamos a ir a a otro

Voz 1312 17:47 yo gigante que también eje política tiene mucho que decir ahora que están cambiando las tornas es otra de las noticias que ocupa la la información internacional Sergi Vicente buenos días buenos días Sergi fue corresponsal en China durante más de doce años y acaba de publicar en Ediciones Península China Fast Forward eh Fast Forward porque es que es increíble la velocidad a la que suceden y cambian las cosas en China

Voz 1959 18:12 no no sólo eso sino también la velocidad a la que yo lo vi

Voz 6 18:16 allí personalmente no es un es un compendio de

Voz 1959 18:19 de lo que pasó en Chivas desde mi punto de vista pero también el personal y profesional

Voz 1312 18:24 sí justo ese ritmo y ese choque cultural que que describen de una forma muy amena a veces graciosa y a veces empatizar con la desesperación que puede sentir un occidental al al entrar en contacto con la con la sociedad y la cultura china también eso ese Fast Forward yo creo que es lo que también te expulso

Voz 1959 18:42 de alguna manera allí no yo creo que más que nada estaba estaba ya ya ya ya estaba acabado para mí lo interesante era

Voz 7 18:51 asume nuevos retos pero sigue esa esa parte más anecdótica creo que ha servido para ir ir hilando esa narrativa porque sino al final Arias un ensayo y sería mucho más aburrido y me apetecía mucho más tener algún tipo de complicidad con el lector

Voz 1312 19:05 exacto empatizar empate estas muchísimo ese momento en el que decides o me voy o me convierto uno de ellos en moto eso quiere decir que asumo el trato que muchas veces reciben a los que eran tus compañeros no hay en China cuando estás en esa comisaría intentando tramitar algo personal te sacan de repente que estuviste cubriendo la revolución de la revuelta del jazmín que decían no

Voz 7 19:31 sí eso eso concretamente ese episodio fue una una citación del departamento del borde de entradas y salidas donde yo les iba a pedir un favor personal y ellos me recordaron que había estado en efectivamente

Voz 9 19:42 de vuelta del half men y yo creo que

Voz 7 19:46 no es casualidad que empiece por eso porque al final cuando cuando se cruzaban en el aspecto personal con aspecto profesional fue cuando cuando empezaron a mí entrenarme no sé si dudas pero siguen serias reflexiones en torno a que estoy haciendo no sé si si merece la pena gastarse mucho más muchos más años sin renunciar a al lo que he venido a hacer que esa hacer mi trabajo y sobre todo sin renunciar a no comprometer lo no porque porque al final creo que en los que hemos estado en distintos países pero al final un poco tu tu estancia en una fecha de caducidad objetividad acaba siendo tu país y por lo tanto no te lo miras con ojos de fuera sino José dentro en mi caso evidentemente esa estancia fue larguísima pero precisamente por eso ya tocaba

Voz 1312 20:33 esto lo hemos comentado muchas veces no con vosotros el la la frescura de del recién aterrizado el el que va tomando contacto hoy con vuelo como explica ese país a la par que lo va conociendo no en vosotros lo habéis vivido

Voz 1980 20:45 si entonces el gran riesgo perspectiva tus oyentes tus espectador en otros lectores no que es la gente para la que trabajas convertirse ya pues en uno más del país el que estás cubriendo no y entonces esta distancia cuando se pierde es muy problemático

Voz 6 21:00 el problema es que países como China yo me atrevo a argumentar también Estados Unidos son increíblemente complejos fascina más que producen entendimiento si esa capacidad explica de contestó al gélida de analizar el que decíamos antes el recién llegados se puede impresionar pero no la tiene entonces creo que hay un equilibrio difícil como todo equilibrio si el recién llegado yo creo que siempre está en desventaja clado claro

Voz 7 21:29 estamos muy de acuerdo de Tardà estar dos años sin entender lo que está pasando ahí en poderoso

Voz 9 21:34 dejarlo con convenimos

Voz 6 21:36 un congreso sobre el Cano

Voz 9 21:39 si eres un historiador decía no hay historia sin parar

Voz 6 21:41 juntas yo digo pues no hay periodismo sin preguntas si el problema es una corresponsalía es no contar eh que si no responder a la pregunta fundamental porque no ir para llegar a ser niveles pues hace falta algo más que que la fácil impresión

Voz 0754 21:59 de de de de ese primer la ves que porque pensaba es los políticos en España en Catalunya tan entrevistas a medios extranjeros pero muy pocas veces esas corresponsables es decir ellos prefieren como interlocutor siempre un una persona que viene de fuera que que realmente un recién llegado o incluso entrevistas en en medios extranjeros solamente un viaje Juan y están fuera M este hablar con un corresponsal es tu tienen un motivo el corresponsal de las contradicciones en las respuestas sí sí sí dice en un medio alemán que no a huir por España pues un corresponsal quizás lo bueno es que porque entonces salió de su garaje en la en en la parte de atrás de su coche tapado por una manta o algo ha estado en el es decir un un una persona que que que no conoce el contexto no hace esa pregunta eh muere preguntaba pues las contradicciones en el propio proceso en el que se violaron las propias leyes que ya fueran declarados anticonstitucionales no obstante también esos leyes fue deben fueron violados el es decir el el corresponsal tiene un contexto Eagle el que viene de fuera no el ese cielos de hecho los corresponsales solemos hablar es una palabra muy fea pero hablamos de los paracaidistas o de terrorismo es el helicóptero que son gente que sale todo

Voz 1312 23:41 que de repente me hizo nace en su crónica

Voz 0754 23:43 luego van a otra región

Voz 1312 23:47 eso en China Sergi es es impensable al que alguien hacer de repente aterrice así como paracaidista

Voz 10 23:54 eh contarlo que lo que se sepa

Voz 1312 23:57 ahí es que no pensamos como algo uniforme y único y es es muy complejo

Voz 1959 24:03 de entrada porque la la lo que es el los permisos que otorga el Ministerio de Exteriores para

Voz 7 24:08 prensa están mucho más controlados en el corto plazo pero igualmente tienes que tener un permiso como informaron otra cosa es que vayas con visado de turista este trabajo igualmente que es lo que por cierto también me costó una una deportación de de Birmania por ese mismo motivo en una época donde estaba en arresto domiciliario pero sí que es verdad que que que cuesta cuesta aterrizar aunque tengas todo en regla no pero aunque puedas acceder a los sitios aplicarlo como decía con un poco de garantías porque es una realidad donde los referentes culturales son distintos donde la comunicación es difícil igual que nosotros os parece que los chinos no se relacionaba mucho cuando estar aquí cuando cuando migran aquí a nosotros nos pasa un poco lo mismo no es una hay una barrera idiomática clarísima de problemas tan porque yo creo que en la actualidad China siempre lo que lo que es recomendable es tener un poco de perspectiva suele necesitar unos años para para intentar entender lo que ha pasado Merano esto era sí más o menos no pero cuando está sucediendo eso no está tan claro Nos pensábamos todos por ejemplo que Xi Jinping era un reformista o esa especulación no había yo creo que no superaba la expectativa de que de que fuera reformista que no lo que realmente era por ejemplo no

Voz 1312 25:28 hay una cosa de tuyo cuando ya has te pasaste doce años allí en dos mil diecisiete decides cambiar de aires como tú dices marcharte a la velocidad que cambia que en un año como cuentas pueden construir derribar un bar reconstruirlo entero si eso lo hubiese ante tus ojos como como si es desde aquí la la actualidad China o como

Voz 1959 25:49 me marcho en en diciembre de dos mil catorce han pasado ya poco más de tres años

Voz 7 25:55 sí la verdad es que hice conscientemente con un cambio de chip también porque mi ocupación actual no me lo permitía pero siempre siempre digo que tendré en China porque mi mujer desde ahí mis dos hijos eran allí por lo tanto siempre tendré que estar pendiente de lo que pase en China

Voz 9 26:14 la verdad es que ahora el libro ha contribuido a ello

Voz 5 26:18 estoy volviendo a interesar por lo que te esta filial las impresiones

Voz 7 26:24 seguramente y el libro pasa cuentas con muchas cosas pero la verdad es que

Voz 9 26:29 estoy en paz conmigo mismo después de todo lo que se queda

Voz 7 26:32 no claro es que a corto plazo no cuando acabe mi trabajo ahora estoy como director en en

Voz 1312 26:38 sí sí

Voz 7 26:39 pero pero no no no no me gustaría volver a ser corresponsal en China o por lo menos

Voz 5 26:45 no si si los conductores no son muy buenas porque sigue sigue

Voz 1312 26:48 cuando restricciones pero parece que se abrieron un poco durante los Juegos Olímpicos la las condiciones de trabajo de los periodistas extranjeros pero posterior a los Juegos da los Juegos también lo cuentas en el libro volvió a haber una una restricción no

Voz 7 27:03 sí lo que yo he vivido con el efecto acordeón no en cuanto a las restricciones a lo que te permite hacer lo que no y eso también obviamente se traslada a la sociedad civil no en cuanto a qué tipo de libertades los osos vivos fueron o con un uno de de decirle al mundo que estamos preparados para para actuar con normalidad tres Internet libre ahí pues nosotros también no pero se esfumó en cuanto al régimen vio que podía comprometer que podía resquebrajar la la estructura de poder no ir por lo tanto lo que fue fue volver a contraerse en muchísimos aspectos además teníamos y al cabo de poco una transición política importantísima donde donde lo lo que hizo fue fue anular a la oposición dentro del partido con el caso de la de la purga pues el AVE como máximo exponente de esto pero también yo creo que al final lo que está construyendo China es es es una fortaleza una solidez de país donde en medio de entonces en este camino no no entra a permitir que haya algún tipo de reforma política porque precisamente lo podría comprometer podría comprometer ese ese crecimiento va muy rápido y muy decidido muy sólido

Voz 1312 28:23 eh quería tratar con Sergio cuando recibí el libro quería tratar el tema de China porque que viene también muy al caso con la con la actualidad no estar intentando recuperar su papel como como actor político oí de valores geoestratégico en esa zona además después de que Trump les haya plantado cara en en la en el tema comercial que es donde más puede doler les no pero luego está también eh el esas real relación que tiene con Corea del Norte que siempre Pedro aquí también es Cristo el otro ya te leerlo en ABC que escribió sobre esto es esta relación no esté volverá a hacerse valer China como interlocutor interlocutor au au socio preferente con Corea del Norte cuando de Corea del Norte está a punto de Chacón trampa

Voz 1980 29:06 bueno esto es curioso porque también China se dijo hace unos meses no que estaba ocupando el vacío que dejaba Estados Unidos no sólo en Asia no sino también en temas tan importantes como el cambio climático cuando Trump a Estados Unidos del Acuerdo de París pues China dice nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos y se convirtió en ese momento China en un referente de de estabilidad y ahora que ha iniciado la guerra comercial con los aranceles al acero etcétera también es Estados Unidos no ha sido China y entonces sí que es verdad que puede haber un un pulso no pero quién es el bueno y quién es el malo

Voz 7 29:45 tampoco está tan claro yo llegar a ganar en la primera parte de la esa ocupación del espacio Estados Unidos por por indiferencia casi diríamos lo está sabiendo gestionar China muy bien en el caso es paradigmático pero también tanto a áreas de influencia comercial sin hasta agosto de ese proyecto de esa el y el un un cinturón una carretera no no me acuerdo exactamente cuál es la traducción pero sí que es un ha llegado a comparar incluso con el plan Marshall en cuanto a las relaciones especialmente las central para para consolidar su influencia comercial y a la larga también económica cultural política cultural no en el caso de Corea del Norte yo creo que China nunca ha dejado de tener ese papel de mediador ya lo hizo con los las conversaciones a seis bandas

Voz 9 30:36 mi quizás la el único elemento

Voz 7 30:40 diferenciador ahora es que es que bueno por un lado Corea del Norte tiene una cierta estabilidad económica que no la tuvo en años anteriores y por lo tanto tienen algo más que perder si las cosas van van van mal después que que que tenemos un Trump que está decidido a reunirse con Kim Jong según cara a cara ahí y eso parece ser que podría facilitar un contacto más directo no no deja de ser bueno aunque pintoresco pero no deja de ser bueno que estén dispuestos a hablar porque él está claro que el camino de la incertidumbre fallando tienes a potencias nucleares de amenazando se mutuamente con palabras muy subidas de tono pues no deja de ser preocupante especialmente le preocupa eso es su vecino que es que en su área de influencia inmediata haya jaleo

Voz 1312 31:27 tener ese ese esa piedra en el zapato Pedro

Voz 6 31:30 bueno yo creo que si hay un reto al orden internacional fundamental ir el problema ese reto es que no viene acompañado de valores sólo de intereses hasta ahora después de la Segunda Guerra Mundial hemos funcionado con reglas dictadas efectivamente por Estados Unidos pero era el orden liberal democrático internacional y en ese cuestionamiento de los delibera empezando por el propio Estados Unidos es cierto que las alternativas son poco alentadoras porque no vemos que el mes de marzo ha sido paradigmático porque hemos visto en la transformación de Xi Jinping en de por vida de China no la prolongación el poder en Rusia es decir los los países que más cuestionan ese orden liberal internacional son los que más se están haciendo por autoritarios recalcitrantes ir los que anteponen a la recreación de esferas de influencia de poder lo que sea ese juego de la política internacional del siglo XIX a otras consideraciones no es que sí que el futuro del orden internacional es menos occidental menos americano por su peso el problema es que es va a ser menos liberal iba a ser menos democrático Ése es el gran la gran cuestión Donoso

Voz 1312 32:52 aquí estamos hablando de de Hebe estrategia de grandes campañas comerciales y tal pero en el libro de Sergi cuenta que China utiliza diplomáticamente todos los factores en provecho propio la astucia de ahí la astucia no de de la de la diplomacia china por ejemplo en temas como el jamón serrano como utilizan esa arma para buenas noches

Voz 9 33:12 yo creo que no no hacen nada que no hagan

Voz 7 33:14 trabajan otros China es entre gente en esa gestión cuando cuando se le dio el premio Nobel de la Paz a recordemos a margen de la cadera delante de las perdón la silla vacía en China sancionó aunque no de manera formal pero sí extraoficialmente en forma de eh pues el bloqueo a las importaciones de salmón noruego no esto lo sufrieron los portadores de salmón noruegos ahí lo sabe cualquier otro país que hace tratos con China que tiene que ir con cuidado respecto a lo que dice sobre China a qué tipo de críticas a qué tipo de acciones sobre todo porque esto puede encontrarse con ese tipo de de represalias nombre yo creo que al final la política internacional está está está llena de ejemplos de este tipo y sí que es verdad que que el respeto a lo que decía Pedro el mes de a qué precio al precio de los valores pero no olvidemos que esa esa ese crecimiento de países autoritarios pero olvidamos que también Occidente ahí tiene una una corresponsabilidad yo creo que son valores que que los menos países que o zonas del mundo que los tenían que defender poco no sé si si si se han hecho un paso al lado o Sanders responsabilizado en poquito pero yo creo que así

Voz 11 34:39 tal ante un mundo

Voz 7 34:42 donde no hay donde los modelos que creíamos que funcionaban están están claramente en crisis esos países han propuesto fórmulas distintas en el caso de China forma parte de una evolución yo creo que a la larga se va a abrir is somos modelos alternativos que para mí no son preferenciales

Voz 9 35:00 pero que no dejan de ver

Voz 7 35:03 esperaba otros sitios del mundo yo creo que sobre todo porque el mundo está desconcertado no

Voz 1312 35:08 bueno pues le recomiendo este libro de de Sergi Vicente China Fast Forward editado por Península nos ayuda a contextualizar eso que tú decías y lo hace desde desde un punto de vista muy honesto me parece que no es poniendo encima de nada ni de nadie sino desde el entendimiento desde al mismo nivel como es guay como el de los cara pálida desde la perspectiva de un hay que que dé perplejo muchas cosas pilas cuenta sin sin juzgarla así que eso se agradece

Voz 9 35:36 bueno yo creo que también está está llena de crítica e Hay

Voz 7 35:41 juicio también pero sí que es verdad que

Voz 9 35:44 de haberme casado con una china ha estado tanto tiempo allí

Voz 11 35:49 eh

Voz 7 35:51 ha permitido tener un un punto de vista un poquito más equilibrado de quién por ejemplo está tres cuatro años en ese país y quizá cuando se marcha no acaba de entenderlo todo no no sé si

Voz 1312 36:06 sí es fidedigno

Voz 7 36:08 en cualquier caso sí que estoy de acuerdo que ha sido sin

Voz 1312 36:11 pero bueno pues os agradezco mucho que hayáis venido un día de fiesta como como y esto es la fiesta hombre me consuela que tenemos que trabajar que me digas eso Pedro Hans a seguir informando sobre sobre procesa aquí nos hemos hablado Un poquito hoy hemos espera

Voz 1980 36:32 no sólo se congela no sólo los tres hay más información que

Voz 1312 36:39 Alá pase pronto porque au se o esto se solucione en otros ámbitos y podamos dedicarnos a informar sobre las cosas también muy graves que están que están pasando o que no se están colando muchas gracias

Voz 12 36:52 buenos tiros tomárselo nada no

Voz 7 37:24 a