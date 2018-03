Programa matinal de La Script

Voz 0295 00:00 Vine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1463 00:45 Nos ha parecido una película que plantea temas cruciales como la tecnología o la política pero que Spielberg se deja en el tintero estamos seguras de que no se está escuchando así que le vamos a sugerir que la próxima vez profundicen ellos seis Moon

Voz 4 00:58 que ha sido puesto ante tus ojos para ocultar pero que

Voz 0295 01:02 el que eres un esclavo negro

Voz 4 01:06 igual que los demás naciste en cautiverio naciste en una prisión que no puedes misa crear ni oler ni tocar

Voz 0295 01:13 una prisión para tu mente

Voz 1457 01:15 por otro estreno interesante de la semana es Cairo confidencial thriller sobre la corrupción endémica egipcia y que curiosamente coincide con las elecciones a su medida que ha convocado su presidente esta semana qué casualidad no

Voz 5 01:30 el fiscal dice que fue un suicidio

Voz 1457 01:33 ha decidio

Voz 5 01:35 es amigo del hijo del presidente en la comedia francesa

Voz 1463 01:38 de la semana es cosas de la edad dirigida y protagonizada por Guillaume Canet es su pareja Marion Cotillard un falso documental sobre sus vidas e inseguridades

Voz 0295 01:45 la vida es una idea de pieza hay que hacerla sobre tu mujer subida es la que inspira Pelé islandés los Oscar Los Ángeles no de acceso Marion no viven los Sanz para la gente

Voz 1457 01:59 bien televisión hablaremos detrás una serie que desgrana todas las miserias de la familia del millonario Paul Getty

Voz 0295 02:06 ese par ser mirado unos hijos inútiles dos pagos engreídos

Voz 6 02:15 deseo a todos

Voz 1457 05:00 hola qué tal muy buenos días abrimos La Script en plena Semana Santa Pepa Blanes qué tal buenos días hola qué tal buenos días enhorabuena porque hoy vamos a hacer un programa súper interesante lleno de cuestiones filosóficas y políticas todo pensando en ti Pepa quiere es una mujer que entras en el cine tomando apuntes notas iniciales poniéndome en la cabeza hecha

Voz 1463 05:22 no seas pesada íbamos directas al grano vamos a hablar de la última película de Spielberg titulada Reading Player One está basada en un superventas de la nostalgia ochentera ir por supuesto tiene un huérfano como protagonista es decir que tiene enfoque de cuento tradicional pero ambientado en el año dos mil cuarenta y cinco

Voz 1457 05:38 Manolete

Voz 12 05:41 el tres de esta soy yo

Voz 1457 05:45 en un ambiente This tópico con la tierra empobrecida hay sin recursos el chaval protagonista es el narrador de su propia historia me llamo huelgas

Voz 0295 05:54 mi padre me puse ese nombre porque sonaba identidad secreta de superhéroe como Peter Parker Bruce Banner

Voz 1457 06:01 murió cuando yo era pequeño El actor Time Sheridan a quien vimos en Maddie haciendo de ciclo P en los X Men es un adolescente solitario que vive entre chatarra duerme encima de una lavadora en un cuartucho

Voz 3 06:13 he acabado aquí en un pequeño rincón en ninguna parte no hay ningún sitio al que ir

Voz 1457 06:25 excepto a seis de la misma manera que ahora lo normal es estar enganchado al móvil en ese momento dentro de treinta años la humanidad vivirá dentro de un videojuego gigante creado por un empresario a lo Steve Jobs que interpreta Marta Islands Ikea el morir deja este testamento

Voz 13 06:42 la si estáis viendo esto es que muerto creado un objeto oculto un huevo de Pascua primero te encuentre el huevo heredará quinientos mil millones de dólares y tendrá el control absoluto de Oasis

Voz 1457 06:58 juego lleno de referencias a la cultura popular de los ochenta un festín para los fans de Spielberg Kubrick y Zemeckis y por supuesto para esos videojuegos que ahora se consideran primitivos la pregunta que muchos se hacen es que tenía es el libro para que Spielberg a sus setenta y un años dedicara tanto tiempo y energía para adaptarlo en el cómico de San Diego el director lo explicaba así

Voz 14 07:29 Diego Guaita de ni si fuera jugador

Voz 15 07:33 les ponen la mirada más alucinante al futuro y también el rebobinar lo más increíble que yo he visto de los ochenta que es una década de la que se mucho pero sobre todo lo que me interesa es el futuro que está ahí esperando nos guste o no la creación del mundo virtual nos llevó dos años de trabajo

Voz 1457 07:51 la película apunta a cuestiones políticas muy de pasada en realidad lo más interesante es la exploración de un mundo futuro donde los pobres ya no pueden emigrar ni resistirse sólo se pueden refugiar en unas gafas de realidad virtual

Voz 14 08:06 el camino vulnere tenía

Voz 15 08:11 que me hizo contar esta historia fue crear el mundo mil que la gente va a vivir en el año dos mil cuarenta y cinco la gente abandonará definitivamente el campo once tópico y la realidad virtual será la única posibilidad de hacer lo que quieras todo lo que puedas imaginar esos trajes que describimos y que todavía no están comercializados de darán los estímulos real está todos la sensualidad esa interacción entre vida real y virtual que plantea el tercer acto de nuestra película todavía existe y es lo que me importa

Voz 14 08:43 los males es la veremos

Voz 1457 08:49 de esquema convencional y mucho más fría sin ese toque sentimental Spielberg Ready Player One confirma la inquietante certeza de que la cultura americana de los ochenta forma parte ahora de la memoria colectiva global una nostalgia añorada por millones de jóvenes y adultos que no vivieron en esa década y que sin embargo se saben de memoria los diálogos de Regreso al futuro

Voz 0295 09:13 por Dios top tantas integrado está en calma te mártires desintegrado nada la estructura molecular que hacen como la del coche está completamente intacto Moya es está la pregunta apropiada es cuándo demonios está

Voz 1457 09:27 qué futuro comprimido en unas gafas es lo que mejor explica Ready Player One una clase práctica de lo divertido que puede ser jugar a un videojuego eterno o quizá no lo sea tanto quizá sea una broma comparada con la manipulación de las redes sociales de hoy ustedes deciden

Voz 1463 10:05 muy bien guerra ya ahora déjame a mí hacer un análisis serio de todo lo que no dijo Spielberg en Ready Player One Pepa se buena porque Stephen no se escucha ya sabes que es muy sensible después de una tendencia han que la ciencia ficción apuesta por la lectura política tiene en la defensa del medio ambiente anticapitalista de leasing o en las últimas entregas de Star Wars buscando un mundo diverso Illa su versión del proletariado

Voz 10 10:33 somos la chispa que acabara

Voz 1463 10:37 con la primera orden había crecido la expectación ante la nueva cinta de Spielberg un director que ha compaginado en su carrera el entretenimiento el género y las películas de corte histórico político revisando así la historia a su manera por ejemplo en Múnich o en el biopic de Lincoln o en puente de los espías

Voz 17 10:54 el de la esclavitud determine el destino el uso

Voz 0295 10:56 los millones que hoy viven sometidos

Voz 1463 10:58 entre los futuros suyo la curiosidad estaba en sí dejaría la dimensión política de la novela original en su versión cinematográfica de i Player One las respuestas que aunque apunta a muchos de los temas del libro no profundiza ni realiza una lectura crítica por ejemplo con los peligros de la tecnología con su poder para Lara a las personas en la novela Si hay mucho de esta reflexión en cómo a través de un mundo virtual la gente se oculta detrás de un avatar cómo se conecta más allá de los píxeles algo que sí profundiza la serie Black Mirror

Voz 18 11:28 es eso a las ocho y cuarenta de la mañana ya está en las redes sociales es un pico muy bueno veamos su esfera de influencia esto gusta a los desconocidos esos suma gran círculo interior es bueno

Voz 1463 11:54 en el primer capítulo de la tercera temporada la ceder reflexionaba sobre cómo las redes sociales hacen que fijamos una identidad justo lo que hacen los personajes de Spielberg cuando juegan a Oasis crearse un avatar con el que pueden modificar su estatura su masa corporal los rasgos de su cara es básicamente el primer medio de la humanidad con perdón de Instagram que te permite controlar cómo te verán los demás

Voz 19 12:16 dicen hacer sino como lo que nos obligan a hacer lo que nos impiden hacer esto pensamos poco pensamos en lo que nos

Voz 20 12:23 permiten azerí entonces imaginamos siempre la tecnología busca solamente maléfico turbio positivo y desde luego progre

Voz 1457 12:31 su tecnología como algo progresista

Voz 1463 12:33 decía el filósofo Santiago Alba Rico y esa es la apuesta de Spielberg que tímidamente hablan su película de los peligros de la vigilancia extrema que también ha traído Internet y las redes sociales con el escándalo de Facebook vendiendo datos de usuarios para que Trump gane las elecciones con el escándalo de la NCAA con Snowden con así Jan de la realidad virtual en eso consiste Oasis es el gran tema de la película que es real que es imaginado que es una simulación un tema interesante en la época de la verdad y las fe News que nos remite a la caverna de Platón un mito que ya utilizó una de las cintas más revolucionarias de la ciencia ficción

Voz 4 13:14 Matrix no está por todas partes incluso abren esta misma habitación puedes verlas si miras por la ventana o al entender que la televisión puede sentir cuando vas a trabajar cuando pagas tus impuestos es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultar

Voz 1463 13:37 la primera visión que tenemos en Ready Player One es la de una sociedad agotada en dos mil cuarenta y cinco cuyos hábitos antes tienen poco que hacer más allá de jugar a ese videojuego evadirse de la realidad y ser mejores versiones de sí mismos el entretenimiento como catalizador de cualquier protesta juvenil de cualquier descontento es unos nuevo lo inventaron los romanos es la política del pan y circo

Voz 0295 13:58 Lhardy adorno recuperador quieren

Voz 1463 14:04 cambie los gladiadores por el fútbol de masas o los programas televisivos que duran veinticuatro horas y que hacen que durante ese tiempo no haya más que alienación de la realidad de uno mismo

Voz 19 14:14 cambio en una sociedad en la que hay una industria del entretenimiento está constantemente ofreciendo gacha pantallas y películas en las que está prohibido literalmente prohibido aburrirse

Voz 1463 14:25 por su puesto al inicio de la Historia nos da mucha pena ver cómo vive el protagonista de los de su clase la clase trabajadora en chabolas sin posibilidad de salir de su situación económica pero lo que podría ser una critica un nivel pero lo que podría ser una crítica a un neoliberalismo salvaje criador de grandes desigualdades se queda en un ligero cambio los malos y los buenos ocupan la jerarquía aunque poco cambie la situación de los desfavorecidos una crítica al sistema sin cuestionar el sistema hito tras el mundo obrero la cientas insertan muy bien en un halo generacional una defensa de la cultura pop en algo así como una revancha de los frikis frente a las élites intelectuales es decir los fans según Spielberg son los únicos que salvarán el mundo aunque no lo cambien tan sólo ejerzan lo que ya vimos en El gatopardo y queremos que todo quede como está

Voz 21 15:15 es preciso que cambie todo me explico eh

Voz 10 15:23 a él

Voz 1457 15:36 y digamos la ciencia ficción con todas sus lecturas políticas vamos a hablar ahora del thriller egipcio Cairo confidencial ganador de la Espiga de Oro en la última edición de la Seminci

Voz 23 15:50 no a

Voz 0530 16:16 en dos mil ocho se produjo el asesinato de la cantante libanesa Suzanne Tamim durante años emitió en los medios egipcios este suceso que acabó condenando a un empresario egipcio ya un miembro del Parlamento esta historia le ha servido de inspiración al director sueco de origen egipcio Tariq Saleh para escribir y dirigir la que era su nueva película El Cairo confidencial House modus in

Voz 0931 16:38 eso en lo que más interesado estaba era en plasmar cómo sería un detective que tiene que investigar un asesinato cuyo principal sospechoso es amigo íntimo del presidente un presidente que a su vez ha sido un dictador durante treinta años tiene el poder

Voz 0295 16:51 son luto So Amin absoluta

Voz 0530 16:54 coproducida entre Suecia Alemania Dinamarca esta cinta se ambienta en El Cairo aunque se filmó a Marruecos por problemas con el Gobierno Se trata de una cinta de cine negro un thriller político que muestra las diversas caras de una sociedad egipcia invadida por la corrupción

Voz 24 17:09 buenas noches señor con esta cada vez más difícil oye no nos cuentes historias donde está lo que acordamos el lo juro por Dios señores negocios está muerta cuando nos toca y punto por supuesto señor es el jefe

Voz 0530 17:21 el Cairo confidencial se sitúa a unos días de que se desate la revolución egipcia de dos mil once perteneciente a la primavera árabe con la aspiración de expulsar al presidente Hosni Mubarak de lograr el fin de su régimen El Cairo se convierte así en un escenario repleto de contrastes entre los barrios bajos para los refugiados y los barrios de la alta sociedad un ambiente con una creciente tensión de fondo Se trata de una película que según el director no podría haber hecho una

Voz 0295 17:49 no no no

Voz 0931 17:52 Bono no podría haberla hecho un egipcio desafortunadamente no lo he pensado mucho yo soy medio egipcio pero tengo un pasaporte europeo y estoy muy agradecido por eso porque sino ahora sería un refugiado intentando entraran

Voz 0295 18:04 sí no

Voz 0530 18:14 el actor sueco de origen libanés Fares Fares interpreta así a Nordin un personaje que ya le ha valido el premio a mejor actor en los Premios de Cine sueco de este año Se trata de un policía con afán de destapar lo que parece esconder el asesinato de la cantante un personaje que evoluciona como esta ciudad a punto de estallar creía que era listo

Voz 8 18:33 en el stand estuviera Vic y se cree que están Suiza

Voz 0530 18:39 Kidman justicia con una estética realista El Cairo confidencial habla de la impunidad existente en los cargos de poder tanto en el cuerpo de Policía como en el ámbito político o militar la ante posición del dinero a la justicia social la corrupción o la legitimidad son sólo algunos de los temas que trata esta película con visión pesimista de la sociedad egipcia

Voz 0295 18:59 se trata de una reserva muy especial sólo al propietario sale quién es el que pagar el propietario de los así que el señor Shafiq Dome en un pequeño detalle para usted de parte de la tele de

Voz 0931 19:16 la premier de la película fue el día en que Trump se convirtió en presidente las calles estaban llenas de mujeres protestando y estábamos viendo esa película sobre las consecuencias de tener un líder como ese me di cuenta de que estaba esa conexión entre Egipto y EEUU que había un entendimiento pero no era mi intención no estaba planeando sonando está ante pues It's my la película cuenta ya con la Espiga de Oro en la A62

Voz 0530 19:40 la Seminci dos mil diecisiete a la mejor película y los premios a mejor director y mejor guión para Tariq sale

Voz 26 19:51 cada una

Voz 1463 19:59 que acabábamos el repaso de la semana con la comedia francesa cosas de la edad un documental de ficción sobre la vida personal de subdirector y su esposa María

Voz 1457 20:07 sí así es difícil envejecer imaginen cómo será siendo un sex symbol es lo que le pasa al actor y director francés Guillaume Canet que ha plasmado esas preocupaciones en su nueva película Cosas de la edad una comedia que protagoniza junto a su pareja en la vida real la actriz Marion Cotillard que actúa en la próxima P

Voz 27 20:27 el te es un papel increíble Marguerite UAGA sabes quiénes no fue un activista luchó por la libertad de que esta estafa en salón hasta penetrar hasta la muerte sin embargo te risas de que tengo que empañaron un montón el acento

Voz 1463 20:43 la cinta mezcla ficción y realidad como cuando la actriz prepara un papel con el director Xavier Dolan y no deja de hablar con acento de Quebec o cuando ganó el César lo perdió una serie de escenas en la que ambos se ríen de sí mismos en una parodia sobre la resistencia a envejecer

Voz 28 20:57 me han nominado a César en la categoría Mejor actor junto con actores jóvenes como Gaspar él Benzal ascos todos los actores que representa la nueva generación

Voz 0295 21:08 cada año lo que os cederá en su época que cine de ese cambio generacional yo no veo la diferencia entre ellos la verdad precisa

Voz 1457 21:15 de decía Canet que la idea de la cinta llegó tras una entrevista real son le llevó a plantearse el hacer una película sobre la vida de ambos en en tiempos en los que la exposición de uno mismo en las redes sociales es lo habitual

Voz 29 21:28 cuál es el jueves

Voz 30 21:31 me parecía muy interesante en la sociedad en la que vivíamos hacer una película de imágenes que ya están en la esfera pública en ese mundo en el que todos publicamos selfies y otras imágenes de nosotros mismos hacer una película de imágenes nuestras una película sobre nosotros algo así como un docu ficción

Voz 1463 21:46 cosas de la edad es también una crítica al mundo del cine ya todo lo que rodea a los actores lo expuestos que está a lo narcisistas que son las fiestas la privacidad o la cirugía estética

Voz 0295 21:56 hacer una peli pero sobre una pelea detuviera es una idea de viajar hay que hacerla sobre todo mujer subida es la que inspira Pelli Flandes los Oscars Los Ángeles no viven los para la gente sí

Voz 1457 22:11 en esta Semana Santa nos calculamos las mallas de superhéroe osea el pijama y nos quedamos en casa Aller si Aller hoy recomendamos el libro de ensayos con capa ya antifaz la ideología de los superhéroes de julio en Embid que es todo un viaje a la política de los héroes que nacieron en el siglo XX Ike todavía están en la cresta de la ola de gustan

Voz 31 22:33 todos los comics especialmente los de los superhéroes encuentro que toda la mitología que robe a los superhéroes es fascinante

Voz 1463 22:43 Julio Embid se plantea a quién votarían estos héroes hoy en día por ejemplo Superman es fruto de el éxodo rural a la ciudad un chico republicano que votaría a Trump Ironman coincide contra amen que es hijo de millonario que tiene su propia ató Reyes empresario por encima de héroe un de la vida Iván un broker con negocios sucios

Voz 1457 23:02 tenemos que conciliar lo bueno de paz Man con las leyes actúa es bueno eso sería chungo dice Embid que Batman sería un empresario con gustos privatizador es con máster en Yale no sabemos qué pasaría de su tesina en fin vamos a acabar bien Pepa porque Capitán América suelta a ser uno de los pocos de clase obrera y por supuesto habla de la primera heroína que llega al cine o Woman una mujer libre

Voz 0295 23:29 Prada hizo sin remilgos los placeres de la carne también los conoces leído los doce volúmenes tentativa de los placeres del cuerpo de Clio los doce Se llega a la conclusión de que los hombres son esenciales para la procreación Pérez Juan

Voz 10 23:44 innecesarios

Voz 1457 23:50 dice Roya para las series de televisión esta semana con José Manuel Romero y Daniel Garrán qué tal chicos buenos días

Voz 1084 23:56 buenos días María a ver para Semana Santa para

Voz 1457 23:58 estamos en el en el momento en el centro de la Semana Santa que hacemos

Voz 1084 24:02 bueno pues tenemos dos estrenos basados en hechos reales pero a los que la ficción pues les sienta muy bien te explicamos el primero es de terror la gran apuesta de ANC para primavera una producción muy ambiciosa que tiene detrás a Ridley Scott y que narra la historia de la expedición Franklin en mil ochocientos cuarenta y cinco dos barcos británicos el ERE Airbus y el terror zarpan en plena época Donald en busca del Paso del Noroeste que es una travesía muy golosa para unir el Atlántico y el Pacífico y encontrar una ruta comercial a Asia hemos estado charlando con sus protagonistas de Harris al que recordarás por Mad Men o el rey Jorge VI en The Crown interpreta pues al segundo de mando en esta expedición nos contaba cómo ha sido esta mezcla de historia leyendas elementos sobrenaturales para hablar de los superó

Voz 32 24:45 vencía Humphrey AFIS todas las historias tratan de la condición humana es algo que creo que tienen todos pero sí que veo de lo que habla de fútbol no lo hace el Paralelo porque sí que creo que es un tema eh de sobrevivencia ir en este caso por ejemplo cuando pones a las personas que es una situación así

Voz 1084 25:01 Temas averiguar quién son pero ellos mismos avería

Voz 32 25:03 con quiénes son incluso llegan a sorprenderse cuando descubren quiénes son en realidad y eso sólo ocurre en situaciones extremas

Voz 1084 25:10 buenos respondía aquí sobre el paralelismo con la huida y la superviviencia con de atender al menos con las primeras temporadas no sobre esa línea de cómo los humanos se convierten en bestias ante situaciones extremas los ciento veintinueve tripulantes de estos barcos murieron al quedar encallados en el hielo eso alimentó como decíamos todo una serie de leyendas hasta que hace unos años pues los barcos fueron localizados otro de los protagonistas es toallas Menzies al que hemos visto en Juego de Tronos y Lander y al que le preguntamos pues cómo ve la evolución de su país pues que pasa de de una etapa de colonialismo no de de la serie

Voz 1457 25:43 al repliegue nacionalista actual

Voz 1084 25:45 contrario que ya Harris sí que quiso hacer comentarios sobre el Brexit

Voz 0335 25:49 estamos con centrándonos en la serie estos son temas que vemos tanto en el presente como a lo largo de la historia dejarla en en europea responde en gran medida al miedo al que viene de fuera a la inmigración a la sensación de que viene a alguien a un país que no le pertenece pero en la serie es un tema similar visto desde otra perspectiva histórica narran un periodo en el que el Reino Unido la Corona británica miraba hacia fuera no hacia dentro y esa mirada hacia el exterior era desde el punto de vista del colonialismo no es necesariamente positivo había un efecto negativo e incluso destructivo lo vemos en nuestros tripulantes que llegan a un sitio que no lo entienden del todo pero aún así se creen moralmente superiores de una forma muy arrogante a los habitantes del Ártico y eso les muestra rápidamente

Voz 0295 26:33 es que el modo en que entienden en el mundo no funciona allí

Voz 1084 26:37 bueno además de de una historia muy interesante la serie tiene un despliegue técnico y visual apabullante como decimos se estrena el próximo martes tres de abril a las diez de la noche en ANC

Voz 33 26:47 bueno hay otra serie que también se ha estrenado esta semana e también basada en hechos reales Dani

Voz 0457 26:53 sí hacía es el estreno en HBO España el primer capítulo detrás la nueva salida de Danny Boyle el director de Trainspotting trata la historia real de los Getty los propietarios de Getty hoy

Voz 1457 27:03 una de las empresas perdonó más

Voz 0457 27:06 antes del mundo en los años setenta en su elenco de actores cuenta con Brendan Fraser Hilary Swank Harris Dickinson Donald Sutherland que hace de patriarca de esta dinastía que tienen muy claro el futuro de los

Voz 34 27:19 inglés Sloane olvidado se han ablandado con la democracia los sindicatos y los derechos humanos con los hippies y el no a la guerra Gran Bretaña está agotado y ni siquiera lo sabe aún cree que el petróleo sólo es lo que hace funcionar sus coches

Voz 0295 27:34 no lo es todo todo porte de cabecera

Voz 33 27:38 también recordamos que esta historia sea estrenado hace un par de meses en el cine dirigida por Ridley Scott y protagonizada era la película en la que borraron a Kevin Spacey osea que los Getty eh

Voz 35 27:51 en una abre un interés tremendo en cortas como esta bueno de hecho en la película lo que quería seguir viendo es al patriarca lo es todo y en medio de esta profunda crisis Forlán

Voz 0457 28:05 tras sucesor para esta legado pues aparece en escena el nieto del patriarca un joven demasiado interesado en la fiesta y las drogas que secuestrado por la mafia italiana al no poder hacerse cargo de unas deudas bueno la serie girará en torno a cómo afronta esta familia millonaria el secuestro del que el patriarca Getty considera ya

Voz 1457 28:23 el suceso bueno pues muchas gracias compañeros esta noche en el podcast ampliamos estas dos series con todos los detalles hasta luego

Voz 36 28:35 no

Voz 1457 28:41 terminamos la escribo Juan Aranaz ha estado en la realización y Pepa Blanes en la web y las redes sociales les dejamos con un irreverente diálogo del thriller Nadie sabe nada de Mateo Gil allá por el año mil novecientos noventa y nueve pues que pasaba que nadie se rasgó las vestiduras por frases como éstas que pasaría hoy hay Dios mío Pepa

Voz 0295 29:03 más

Voz 29 29:03 es la conmemoración de la muerte de un signo que se llama Jesucristo celebración que en algunas regiones como sur de España se convierte en un espectáculo

Voz 0295 29:11 lamenta un lamentable espectáculo para suscrito al mal gusto la horterada que raya en el veto por no hablar de los de de penitentes reprimido que bajan para salir vestido de el Cuco claro y que todo el mundo conoce como