Humor de abuelos

Voz 3 00:00 Darío adelante buenos días qué tal Lourdes como estamos muy bien y tú has metido en algún lío en estos días que no se retira el programa no la verdad

Voz 1312 00:31 que esto no proponer y me meto en líos os vale vale el otro día con con Javier me pareció que quedó pendiente el tema de de los abuelos y el humor

Voz 1621 00:41 por eso por eso digo que por ahí nos metemos en problemas pues sabes que la gente tiene la piel muy fina un tema sensible pues para otra demanda

Voz 1312 00:48 las fechas que son me esperaba otro muy sensible que nos podría haber dado más de un disgusto

Voz 1621 00:53 ya te digo pero un tema complicado el que no en que nos tocaba hoy sino así que bueno también podemos pensar que vamos a hablar de de de abuelos pero que al que vamos que que a uno no lo dejaron llegar a viejo pidió que murió estos días buena yo creo que

Voz 1312 01:08 estamos todos impresionados por las movilizaciones las manifestaciones que empezaron a hacer los jubilados que están haciendo los jubilados llora de pensionistas fui porque porque hubiera ido la la edad que hubiera tenido hubiera ido pero ya me toca con nos toca de cerca ya un poco eso sí la verdad

Voz 1621 01:23 que estamos ahí como para mover ficha pero además que a mí también eso también Fitch y la verdad que me pareció maravilloso porque él no sé como que uno de los esperaba que de pronto la la los que no tienen redes sociales no los que no tienen una comunicación así como moderna al final terminen organizándose por Aizoon la revolución de la revolución viene de con la tercera edad no

Voz 1312 01:41 vete tú a saber pero me parece aventurado decir que no tienen redes sociales muchos de ellos las tiene y son activos en el Racing en las redes organizar

Voz 4 01:50 perfectamente en esta semana mismo ha vuelto a ver movilizaciones pero bueno los abuelos en el humo en los que hay que aclarar que como siempre el el popular claro el líder popular lo que descarga es un poco lo miedoso o o o las cosas que no sorprende no que nos o que nos atemorizan entonces claro está sino de temas como en todo lo que pasa en la tercera no enfermedades consideradas por eso digo que espero que no me ponga una demanda y me la ponen pues alguien Mauricio olvide donde la deja de todas maneras Dietrich estamos un poco escuchados porque cómo estamos

Voz 1312 02:21 ahí ya con la con la vista puesta en la en la edad pues ya no no no no no no lo lo toman con cariño yo creo que sí seguro que sí sin duda vamos a ver si eres capaz de todas maneras de no ofender a nadie

Voz 1621 02:34 vamos a intentarlo bueno no son míos hay que aclarar que no son mis chistes antisistema

Voz 4 02:38 me tranquiliza conmigo es una sección que

Voz 1621 02:41 cultural sólo que vosotros llamáis el argentino que viene a contar chistes malos pero hay una sección culturales realidad

Voz 1312 02:46 pues si te parece empezábamos vale empiezo así disparo directamente bueno podría poner una musiquita para para ambientar vale sí venga

Voz 5 02:57 música muy también

Voz 1621 02:59 sí sí me encanta eh muy pantera rosa también

Voz 5 03:02 no

Voz 1312 03:03 sí bueno creo que has encontrado mucha bibliografía sobre pensionistas y abuelos revolucionarios sí

Voz 1621 03:10 me encontraba bastante la verdad que a mí el que más me gusta de todos es la primera novela del escritor americano Dyke que fue también director del New Yorker de la parte literaria durante muchos su primer novela que creo que es o finales de los cuarenta principio de los cincuenta se llama en la Feria de la asilo es en un asilo que están programar una feria todos los los los límites de las silo pues terminan tomando el asilo no de la montan gorda en veinticuatro horas y terminan tomando el asilo ya hay algo bonito lo que dice Avda ahí como reflexión que al principio creo que tiene que ver con esto que está pasando con los pensionistas que dice que a veces uno se cree que el futuro es lo que está en el centro de la actualidad exagerado no sin embargo muchas es el futuro está quiso que pasa desapercibido en la actualidad que hacer el centro no tampoco eso no cuando estábamos de estábamos acostumbrando un poco a la manifestaciones pues eran los pensionistas Illa Liam de la mejor manera posible no es verdad que

Voz 1312 04:00 eh que los los abuelos los más mayores ahora son como en la punta de lanza de la de la protesta o de la revolución

Voz 1621 04:08 no lo vemos así sí sí sí de eso bueno es un poco habla el libro de habla digno el el bueno requiere cuando toman el asilo también hay más novelas está también de Kurt Vonnegut Barba Azul que es una que están Anagrama que estamos bueno eso soy muy fan de ese escritor Kurt Vonnegut eh

Voz 4 04:23 qué suerte que no está Pino porque debiera corregidos yo soy la que dice a CDC en respeto aunque deja Julie tedio estar con él

Voz 1621 04:33 presunta que el que el que va en realidad de un pintor que fue expresionista abstracto los cincuenta que había hecho grandes cuadros abstractos que se lo compraron los grandes edificios para ir este tal tal a mí un con vamos por un montón de dinero se lo compraron y que pasado el tiempo se le que la pintura se cayó porque la hizo con pintura muy cutre con con una como de pintar paredes cayó y fue un desastre fue la vergüenza de la profesión ha partido en todos lados pero lo bueno es que la novela está contada del de viejo donde entonces minimiza todo eso que le pasó no también pasa mucho eso creo la tercera edad no que unos está de vuelta de todo y entonces qué más da no tiene nada que perder de alguna manera no

Voz 4 05:11 no es con los cuentas algún chiste de si De Gea bueno

Voz 1621 05:15 empieza para él uno encontré unos muy crueles en vez de uno de los más crueles que dicen que se encuentra en dos amigos y uno leve la caja muy cansada al otro una cara fatal está fatal que te ha pasado el hombre es que anoche de toda la noche en el entierro de mi abuelo no mejora pero cuando murió esta mañana espero

Voz 4 05:40 el público de la artillería muy agradecido de la verdad si les dejamos entrar pero que también ambienta mucho después hay más tiernos de más crueles venga mira te cuento este que es es como más tierno dice abismos

Voz 1621 05:55 por tan viejo tan viejo tan viejo que al Mar Muerto lo conoció cuando el mar estaba enfermo

Voz 4 06:06 las caras de la gente de Javi yo creo que me van a borrar de sus agendas Mendel avalada con fijarse Ariel Sagarra en la cabeza no se lo pueden creer el nivel el nivelazo pero bueno eso mirada de allí vosotros sois gente progresista no me vais si quieres también digo mira una cosa que me pareció muy interesante fueron anécdotas reales de de señores mayores con sus nietos a eso eso puede ser muy y que son mejor que los chistes yo creo que son son mejor que los chistes y encima bueno es una página que se encontrará jamás risoterapia Camilo de la risoterapia Carmen no me interesa es decir a mí me gusta el humor por lo que tiene de maldad no por lo que bueno pero no por lo terapéutica

Voz 1621 06:51 con que Reale que tiene muchas ventajas el humor lado

Voz 4 06:53 Amina hay tal pero mire hasta que buena eh dice mi nieto me llamó el otro día a desear me feliz cumpleaños y me preguntó queda tenía Le dije que había cumplido sesenta y dos años IMI nietos

Voz 1621 07:03 se quedó pensativo por un rato y luego me pregunto pero comenzase desde el uno

Voz 4 07:10 a es muy bueno son muy Mora lo mejor es son las anécdotas reales creadas si si si si quieres te di del del argumentar más porque eso sí sí a verse menos hace salven sexista esta final vamos robado de una página web pero me da igual en total lo que digo no voy a voy preso por otra cosa es que mira otro voy leyendo también que dice cuando mi nieto me pregunto qué tan viejo era yo bromeando le dije que no estaba muy seguro y mi nieto me dijo mire la etiqueta de tu casa concisos abuelo en el mío dice de cuatro a seis años este muy muy bueno la verdad que la página esa de risoterapia tiene muy buenas anécdotas de veinte abuelos con nietos otro también que me encantado que dice que el abuelo llama el lento se pone al teléfono no entonces bromeando el abuelo eh bueno perdón el abuelo si bromeando le dice a su nieto hola sabes quién soy no entonces el nieto deja el teléfono sale corriendo gritando mamá mamá el abuelo hasta el teléfono y no sabe quiénes que bueno son muy bonitas y sin media entre me vienen a la cabeza que es abuela has visto en unas pastillas

Voz 1312 08:13 que me dejé tú has visto Dragón que hay en el pasado

Voz 4 08:16 You a Lourdes me lo voy a apuntar es de buenísimo eh

Voz 1621 08:22 no les habías no no te juro que no te juro que me hoy increíbles Santos como muy conocidos pero todos no conocen dan mucho juego ahora vuestros jóvenes

Voz 1312 08:30 siempre yo también estoy contigo que las anécdotas da mucho de sí con cómo cambian a veces los nombres la los abuelos las madres Mi madre es especialista en cambiar el nombre de las cosa así lo acabas entendiendo pero no totalmente eso es empiezo con esto

Voz 4 08:43 de ahí el Le digo chica Eugenio María y yo

Voz 1621 08:49 no pero todos los nombres que me vi durante el día hasta que caigo en su nombre

Voz 4 08:52 el exceso igual les gusta mucho aunque explica no bueno no le hace mucha gracia pero me Paradiso está me parece gana algún chiste para acabar bueno mira te voy a

Voz 1621 09:02 te risas Un poco cruel pero hace mucha risa se une una pareja de abuelita no después de sesenta años de casados a cuestan como siempre y cuando el empieza a quedar dormido ella les dice Amparo y Antonio no Jan paralice hayan Toño cuando éramos jóvenes y nació vamos a la cama me daba la mano se dice si Amparo iría de la mano sigue durmiendo seleccionó Antonio peruano haber cuando no éramos jóvenes iniciamos de la gama me dos Un besito en la mejilla Biel dice Lleida bici el dice ahí va al amparo baile de Un besito entonces ella dice no pero Antonio cuando éramos jóvenes y vamos a la cama me da nombradas Un besito en la mejilla me mordía el cuello la suelta cabreado se destapa se levanta analice pero Antonio adónde vas a buscar los dientes

Voz 4 09:42 perdón

Voz 3 09:48 Darío antigua que descanses lo que queda de vacaciones que va hoy oye te lo has currado hoy me lo ocurrido montón bueno oye Un besito oí decir lo ha dicho nos encontramos en unos días es un saludo hasta luego

