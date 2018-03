Entrevista con Míriam Hatibi

Voz 1 00:00 pues con

Voz 1312 00:16 que nos va a acompañar en los próximos minutos los viene a presentar un libro Miriam porque ese título porque mírame a los ojos

Voz 2 00:25 porque es la forma de empezar una conversación Aleida del libro es que sea pues eso una conversación una charla entre dos personas y qué mejor que mirarse a los ojos

Voz 1312 00:37 quién está ahora acompañándonos Tibi tiene veintipocos años como les decía acaba de escribir un libro que se llama mírame a los ojos en la portada la miramos lo aquí en en directo Yves a a lo que es no una joven guapa vital sonriente con el rostro marcado por un pañuelo porque también eso se ve es la primera vez que te de Time iría fue este verano en tus intervenciones televisivas tras los atentados aquí en Cataluña me sorprendió tu discurso y cómo intentaban mantener serenidad y dignidad pese al ruido y la furia que sede que se desata tras algo así mira pongo el ejemplo de una típica entrevista que te hicieron por aquel momento

Voz 3 01:19 viste vuelvo a preguntar que existe es empatar y con todo tu derecho tú te sientes integrada yo sé que mucha gente no me considera integrada por el simple hecho de que llevo velo yo me considero integrada cuando yo pienso cuál es mi país pienso en este cuando yo tengo que pensar cuál es mi pasaporte pienso en el pasaporte de aquí cuando yo tengo pensar que lugar siento como mi casa

Voz 2 01:40 es esta

Voz 3 01:41 yo tengo el guión social es decir partes he momentos

Voz 2 01:46 amigos lugares

Voz 3 01:48 claro es obligatorio definió están dentro de tu comunicará pregunta a ver si yo he nacido y crecido aquí he ido a un colegio de monjas he ido a un instituto público el luego ido a una universidad pública haya otra para hacer el máster evidentemente no todos mis amigos son musulmanes es que también tenemos la concepción de que hay una comunidad musulmana enormes sí que es grande pero al fin y al cabo somos una minoría somos un porcentaje muy pequeño golpe de preguntando si bien relacionado Ana no porque es importante saberlo es decir que que oye que estamos en un yo creo que en un país y que convivimos muy bien hemos yo no tengo que plantearme si me siento Si me siento integrada tú con tú te planteas si te sientes integrada hombre pues yo si os la yo nazi aquí crecí aquí yo sí que me lo he sentido yo cuando me vine a gallega dije mente Granero a integrar en Madrid oye claro maravilla tú te fuiste a Madrid siendo gallega yo nací en Barcelona Vivo en Barcelona

Voz 1312 02:45 demoledor ese una entrega en un programa de televisión española en las mañanas hablabas con con Silvia Jato justo creo que una semana después de los atentados de Bárcena Cambrils

Voz 2 02:58 consultora de comunicación portavoz de la A

Voz 1312 03:01 Fundación even batuta y activista la defensa de la diversidad y la convivencia vería me este libro va de esto qué cuentas no tú eres tú te has criado aquí eres de aquí no tienes que que estar continuamente justificando T de sobre sobre tu actitud sobre tu forma sobre tu vida en general

Voz 4 03:19 sí

Voz 2 03:19 sí esa es es esa reflexión de desde mi experiencia ha sido muy positiva que hasta aquí por ejemplo durante la infancia hay muchas cosas que en ningún momento me cuestionado y en ningún momento me he visto en situaciones en las que las que tuviera que estar constantemente explicándole no y entonces es contar esa experiencia las cosas buenas que me he ido encontrando y también el momento en el que me el que me he ido dando cuenta pues que que sí que hay cosas que hay que explicar una apuesta por eso por hacer las cosas las cosas bien que al final te das cuenta que cito encuentros con la gente correcto tampoco es tan difícil

Voz 1312 03:53 ese mirar a los ojos es eliminar el eliminar un poco los los prejuicios no porque evidentemente tu color de piel eh determina que tienes una familia de origen de de otro país has optado por llevar pañuelo por lo tanto también esas es una seña de identidad inmediatamente día abrir una serie de sin querer seguramente mucha gente abre una serie de de impulse sí

Voz 2 04:18 los asentamientos te colocan el espacio siempre el del inmigrante no fuera del extranjero es simplemente os a reivindicar la diferencia no hay ningún problema en que seamos diferentes y en que evidentemente pues mi rasgos son árabes soy de familia marroquí yo estoy súper orgullosa de ello sí soy catalana también entonces son todas estas cosas que que sino si no hablamos sin hoy estas conversaciones es imposible entender porque son realidades complejas que nos hemos ido encontrando en los últimos años sobre todo con la llegada de la inmigración y sobre todo con los hijos de la inmigración que son los que somos los que más nos planteamos pues esta situación es que al final dices buenos que soy de aquí soy de allí de donde soy me identifican como extranjero no que piensas cuando se refieren a vosotros como

Voz 1312 05:02 inmigrantes de segunda generación que es una falta

Voz 2 05:04 el respeto a nuestros padres es que no me cansaré decir los yo nunca he pasado por un proceso migratorio Inés padres si entonces yo no he tenido esa valentía han tenido esa fortaleza y que han visto me tiquete como inmigrante segunda generación es un insulto a las personas que realmente sí que han sido inmigrantes porque al final yo que he hecho pues nacer sabes todo el esfuerzo la tenido que hacer mi madre y mi padre entonces el el que yo este aquí no es que sea inmigrante segunda generación yo creo que lo de hablar de segundas generaciones viene por influencia americano porque el segunda generación de una familia segunda generación de de ingleses no pues tiene sentido si hablas de que es la segunda generación de esa familia pero aquí cuando décimo segunda generación siempre hablamos de segunda generación de inmigrantes tercera de inmigrantes cuatro inmigrantes hizo saber es que llegará algún día en el que a estas personas dejen de ser inmigrantes o no

Voz 1312 05:51 tú naciste en Barcelona te has criado en Lleida en Bellpuig y me gusta mucho cómo hablas de tus de estos maestros estos padres conscientemente te te apuntan a un colegio religioso vuelven con una escuela católica y ahí en el explicando tu escolarización hablan de la de la diversidad de la diversidad con a ojos de niños de profesores concienciado realmente comprometidos con ello si os saber

Voz 2 06:16 bueno escuela escuela Vedruna ha apostado mucho por un modelo en el que los niños son niños osea con sus diferencias pero al final son niños que tienen que aprender pues los valores del respeto de la diversidad que hay en en su entorno y todo eso pasaba porque todos más o menos supiéramos y conociéramos la realidad del otro pero de una forma súper natural el dirá la eucaristía de principio de curso no era una cosa nueva una reflexión que hiciéramos de hoy vamos a ir a la Eucaristía porque vamos a era simplemente pues es la realidad de la escuela hice va respeto a quién participa y quién no participa no y así un montón de situaciones que al final te hacen darte cuenta que dices crezco con con una cosa quizás con una visión que me ayuda a a poder respetar aquello que no comparto no es no es es el simple hecho de esta persona va a participar en este evento que es o cultural o religioso o lo que sea yo no necesariamente participaría porque no necesariamente es el de mi contexto pero sí que lo voy a hacer pues lo por respeto o simplemente voy a dejar que se celebre con la mayor facilidad posible ya estás con las que son súper sencillas después parece que sean complicadas no ellos esta reflexión de bueno se puede hacer más fácil lo no

Voz 1312 07:27 sí se puede hacer más fácil y recuerdas con muchísimo cariño algunas de algunos de estos profesores una algunas profesoras me gusta mucho lo que dices de la señorita Ramona como te llamaba

Voz 2 07:38 es la primera vez que escrito que que fui como consciente que me llamaba yo voy a un Miriam pero en en árabe en la parte de de Mondariz de la parte donde son mis padres que es de Casablanca se pronuncia merienda y entonces mis padres que me llaman verían pero en el DNI pues tengo Miriam y cuando yo me presento pues sí es raro porque sino que presento en catalán castellano digo que soy Míriam si me presentó en árabe pues digo que soy merienda y entonces claro cuando mis padres me recogían pues Mary en tal y me acuerdo de esta profesora que día viene y me dice merienda yo me quede como pero que se está hablando en catalán porque veo está diciendo que no lo traduce no

Voz 1312 08:10 y es verdad que

Voz 2 08:11 ya no es tanto el hecho de que pronunciara o sea que me dijera Almería porque al final para mí es verdad que fue un poco raro es el hecho de que se fijará en ese detalle no que que se Figaro ese detalle que ahí pues mira voy a llamarla así es más eso el detalle que no el como Mellado

Voz 1312 08:27 para lo que era era una persona que no te escucha vaticino escuchaba tus padres como te hablaban

Voz 2 08:32 si esa dice mucho de que se fijaba mucho también en la relación familiar en la dinámica familiar y eso era importante porque al final no se es verdad que pues en la asociación de padres y madres también había mucho grupo y entonces era como todo es crear un entorno muy familiar

Voz 1312 08:48 este libro es muy ilustrativo como una comunidad como por ejemplo la la marroquí la magrebí en general puede verse discriminada porque asociamos hay ciertas asociaciones automáticas negativas hacia hacia el inmigrante marroquí y eso que somos un país de emigrantes también es curioso iraquí yo creo que puede ser muy ilustrativo conocer por ejemplo la historia de Aisha de tu madre como como esa mujer valiente karate pide prudencia te dicen desde metas loables pero ella se puso el mundo por montera y dejó a su casa recoge dinero dice sino a hacer a hacer una ahora ese día una emprendedora no es decir una emprendedora de la vida

Voz 2 09:28 ya ya acoge hoy se vino con dos amigas en el momento en el que ya vino no estaban tantos visados Nina coger el pasaporte ya podía empezar a empezar frontera ir eso eso con dos amigas de hecho era algo que ni siquiera había reflexionado demasiado que una se lo propuso y ella dijo pues por qué no hice lanzaron y al final pues ahí están los casi treinta años después hiciese eso que al final siempre se asocia lo migrante a lo negativo porque es verdad que lo negativo llama mucho la atención lo positivo pues ahí mil civilizado no por ejemplo estaba ahí en un artículo del tema de la discriminación de mujeres musulmanas en entorno laboral hay también la la la mujer que explicaba no era un resumen de una ponencia partía de su experiencia entonces empezaba a explicar la teoría eso experiencia era pues una mujer argelina socióloga que con veintiséis años y embarazada hace bien a España no encuentra trabajo y empieza a trabajar de costurera no una mujer socióloga esperando plaza para doctorar a que ahora ya tiene su doctorado dices claro al final con qué te quedas con que esta mujer es costurera no trabajo de baja cualificación bueno todo lo que te puedas imaginar asociado o te quedas con la socióloga que no que no ha podido ejercer no chato estos estas cosas que al final no se ven pero qué pero que están ahí que es que las medidas son muy complejas y pueden hacer

Voz 1312 10:41 todo daño como para condicionar tu vida de tu futuro porque cuanta

Voz 2 10:44 dos veces a lo mejor un profesor ha desaconsejado que

Voz 1312 10:46 que una niña por el hecho de llevar velo pues asista a según qué actos a viajes de intercambio tú pudiste tú insisto en el intercambio lo has dicho Erasmus has te has doctorado más vasto ese máster doctorado ya lo necesita la vida ellas no digo porque muchos quizá pienso en chicas que muchas veces se han quedado por el camino no tan sólo por lo que pensamos de la influencia de las familias si quieren sino también el entorno no sí

Voz 2 11:13 yo creo que esa es una de las cosas por las que por las que hay que apostar y que quizás más orgullosos podemos estar las las las musulmanas que estamos Universidad o que hoy ya la hemos superado que es el hecho de estar poniendo referentes para las que son más jóvenes no el que al final una una persona adolescente pues está influenciado mucho por el que esperan de ella incide y a la familia espera que bueno que pues que estudie si quiere y si no pues es su decisión o incluso no animarla no que siga con su estudios y luego lo entorno académico o lo que sea le dice que para que va a estudiar no sea de mí he leído comentarios como una chica con mucho potencial pero espérate a que se case ya verás que se queda encerrada en casa no y esto lo he leído yo en el último año entonces yo tengo la seguridad de que de que no a ese comentario no aplica no pero es esto de tener que estar demostrando siempre mucho más que un profesor no esté animando a que a que vaya por todo su potencial sea por paternalismo osea por racismo no entonces sí que es verdad que en eso hay gente muy brillante y todo eso se tiene que aprovechar a partir de ahí pues habrá gente que decide estudiar y gente que no pero ser musulmán no ser hija de inmigrantes ya de por sí condiciona pero no tiene que ser además algo también psicológico

Voz 1312 12:21 con está pensando que escuché el otro día una entrevista en una en una radio aquí en Cataluña que te preguntaban por una por una mujer musulmana birmana como si tú pudieras opinar consigue preguntar a mide de una católica de Polonia o de cualquier otro sitio del mundo yo qué sé si pensamos que esto

Voz 5 12:55 con todo homogéneo que eso que todas las mujer la mujer musulmana es sinónimo de pues eso

Voz 1312 13:01 metida que no hay feministas musulmanas si etc etc cómo es vivir viéndose continuamente bajo sospecha sobre todo justificando continuamente

Voz 2 13:14 por una parte a mí me ha obligado a formarme y entonces he aprendido muchas cosas que quizás sino pues como nadie las cuestiona no las hubiera aprendido entonces en parte me ha ido bien en ese aspecto en otra parte sí que está la reflexión de de que lo que dices no que al final yo no conozco todas las realidades del mundo y el Islam pues es una religión que que es cosa que se vive de formas muy diferentes según en el país en el que se viva Iker evidentemente la que conocemos es la realidad sobre todo árabe pero que hay la mayoría musulmanes no son árabes sí esa realidad no ha con los con dos el decir nótese responder porque es que no conozco esa realidad suena como que no conoces tu propia religión y al final yo soy musulmana los hoy teóloga tampoco soy socióloga y antropólogos a la realidad que conozco es la que tengo a mi alrededor hilo lo poco que me haya podido informando pero sí que es verdad que cuando se cuestionan tantas cosas dices es que al final no me va a dar tiempo a aprender todo lo que me están preguntando quizás no no tengo porque aprenderlo porque no puedo poner de vocal por las mujeres indonesias que es que

Voz 1312 14:12 yo me es de sus vivencias de esos experiencia

Voz 2 14:14 que no han igual que para las mujeres de Arabia Saudí yo conozco la realidad pues de medios de comunicación de algún como apagado conocería

Voz 6 14:21 sí la verdad y

Voz 2 14:23 es claro al final intentar que por ser musulmana ya una mujer se posicione como por los derechos de las mujeres de Arabia Saudí Irán evidentemente todo el apoyo del mundo pero no esperar que por ser musulmana vamos a conocer mejor esa realidad no no no

Voz 1312 14:38 una realidad que se que hay mucha dificultad para conocerla primero pues como una evidente contexto eh bueno terrible que que con lo condiciona todo y luego también los los clichés que que se venden desde los medios de comunicación mira he visto una serie tan sólo el otro día creo que fue en Netflix una de estas de una serie en la que será una imagen diferente de una comunidad musulmana que además el el el que dirigía esa comunidad era un converso canadiense eh vale ir eh había un la mujer era un abogada palestina es Gerard nada te la recomiendo porque da da una visión de la comunidad súper súper pacífica respetuosa espiritual hay es muy diferente a lo choca me chocó es que el hace sigue lo raro que es ver esto porque la mujer es ya te digo es una profesional exitosa pacifista defiende a los refugiados y demás iba elegantísima

Voz 2 15:33 es que eso es muy importante el tema de la ficción y de cómo es la representación en pos de la ficción en los medios es muy importante porque al final te acabas generando mucho una visión de tu entorno en base a lo poco que ha sido conociendo y dotado con ciento uno conscientemente por eso cuando encuentras series en las que la representación no está estereotipada es cómo por fin no parece que lo que vid después de esta serie no sé por poner ejemplo de de la serie de Berto Romero no cae en un momento en el que el baja un atienda el atiendo una chica de origen paquistaní y la chica pues le habla no tiene un acento marcado hoy es como porcino porque lo normal hubiera sido posponer el tema

Voz 1312 16:07 tengo claro de la gente no indicios edición tras dos mil dieciocho

Voz 2 16:12 llevada a las pantallas iraquí el

Voz 1312 16:15 por qué porque este verano decide es salir y a levantar la voz y decir esto que ha pasado es horroroso estoy tan horrorizada como nosotros es ir porque es que soy una una más aquí y no quiero que la sociedad dice que que te hace ponerte en primera fila veníamos de saberes

Voz 2 16:34 estoy haciendo trabajo durante mucho tiempo de haber ido viendo atentados en Europa hirviendo pues como eran las reacciones posteriores como eran cómo era el trato del tema en los medios de comunicación y al final lo que tenemos claros que cuando hay un atentado terrorista el objetivo no son no son las muertes sino que es pues el caos que pueda Assemblea división social crispación que la gente esté incómoda divide y vencerás no entonces yo creo que da muy importante en ese momento que que eso no pasará que no hubiera división entre musulmanes y no musulmanes que no hubiera división entre cuando las visiones que se podían generar en ese momento por eso fue fue importante decidir en San no en creado los posicionada vamos que eso era evidente sino que quedará muy claro en qué en qué lado estaban los terroristas en qué lado estaban los europeos ingresado en medio de esto no situamos los musulmanes porque por desgracia los terroristas usan el mensaje de la religión que practicamos incluso los pone en el medio no nos deja nos hace demostrar explícitamente que eso no va con nosotros y al final pues es un momento en el que es muy difícil pero que hay que hacer trabajo antes nos juntamos expuso un grupo de de jóvenes en agosto por lo tanto muchos Dima que son marroquíes estaban en Marruecos de vacaciones con sus familias iba un poco pues ir cubriendo lo que lo que podía sabiendo de la mejor forma que se pudo imagino que con muchísimos

Voz 1312 17:53 por pero pero la este la voz para que otros no lanzaran Portillo para dar el mensaje que quería estar que es que no es diferente a quienes han compartido aulas contigo y ahora comparten trabajo en esa consultoría que te gana más revisar muy contenta ya que te ya no está la cosa hoy tenis teniendo a que tienes que te hayas colocado bien y no me lo esperaba no apostaba por mi pero muy bien medias activen placer charlar contigo ha sido un placer también leer tu libro mal dices mírame a los ojos menos abierto muchas cosas gracias que ilusión muchas gracias a un beso

Voz 6 18:35 a vivir que son dos días Lourdes Lancho